07:13 09 августа

Зачем американцы сдали начальника Генштаба РФ?

Действительно, произошло событие, которое заставило удивиться многих. Что за чепуха: начальник российского Генштаба пишет какое-то засекреченное письмо американским то ли «коллегам», то ли «партнерам», а они трезвонят на весь мир с цитатами и выводами?



Странно, не правда ли?


Но мы начнем эту тему несколько с другой стороны.

Продолжая разговор о братстве народов как идее фикс для большинства бывших советских людей, приходится в очередной раз говорить о том, что восприятие этого самого братства у нас разное.

С одной стороны, русские продолжают верить в собственное "старшинство", а значит, в обязанность защищать "младших". А "братья" уверены в том, что в любом случае, даже если они где-то сподличают или предадут, "старшие" их защитят, будут драться не на жизнь, а на смерть за интересы маленьких.

Прекрасный пример такого отношения мы увидели в комментариях к нашей предыдущей статье. Пример, когда представители бывших советских республик напомнили России о том, что в трудные времена, имеется в виду 1918 год и 1991 год, мы не кинулись их защищать от возможного геноцида.

Младшим глубоко плевать на то, что в эти годы Россия горела в огне гражданской войны, что вокруг самого русского народа сжималось кольцо иностранной интервенции, что русских убивали в этой бойне все, кому не лень. Младших могли обидеть! А старшие, видите ли, себя защищали!

И теперь младшие, осознав, что русские не всегда могут защитить, решили двинуться к тем самым бандитам, которые когда-то их же и избивали. А что, логика вполне.

Трусишь быть человеком — становись одним из тех, кто будет этих самых людей гнобить. Такая вот подленькая логика. Шакалы всегда сбиваются в стаи в надежде испугать тигра. Сущность труса именно такова.

А "старшие" простят! Потом. Сотрут кровь с разбитого носа, залечат раны и простят. Младшенький — он же глупенький. Его жалко. Мы же тоже были пацанами. Вырастет и поумнеет... Тем более что наш президент всегда, даже тем, кто открыто нам гадит, заявляет о "многовековой дружбе" наших народов.

Пусть растет младшенький. Пусть умнеет. Пусть становится очередными "прибалтийским монстром" или "остаточно прощевателем". Только рост этот будет сопровождаться драками. И драться будет нужно уже самому младшенькому. Драться или становиться "шестеркой" (извините за такое непарламентское выражение) у новых боссов.

Мы же вернемся ко дню сегодняшнему. К нашей основной внешней проблеме — Сирии. Почему основной? Да просто потому, что именно там гибнут наши люди. Именно потому, что там все ещё продолжается горячая фаза войны. Именно потому, что даже сегодня в военкоматах некоторых городов очередь из желающих "помочь братскому сирийскому народу" за соответствующую плату.

Итак, американцы подложили огромную свинью нашему военному ведомству, опубликовав секретное письмо начальника нашего Генштаба Валерия Герасимова с предложением о сотрудничестве по восстановлению Сирии. Первыми об этом сообщило агентство Reuters, а потом подтвердило факт наше МО.

О режиме секретности таких переговоров сегодня говорить не будем. Это вполне рутинное дело. Большинство будущих соглашений и договоров именно так и начинались. Айсберг в надводной части всегда кажется не очень-то и огромным. Основная масса его спрятана под толщей воды.

Зачем необходимо такое письмо? Зачем Россия в лице военного ведомства предлагает американцам сотрудничество? И почему США, мягко выражаясь, послали нас по известному адресу в ответ? Ведь и те, и другие постоянно говорят о желании скорейшего наступления мира в Сирии. Обе стороны в лице политиков самого высокого ранга рассказывают о собственных неимоверных усилиях в этом направлении.

Сразу возникает вполне резонный вопрос: а что, у России не хватит ресурсов самой восстановить хотя бы часть Сирии? И почему с этим предложением выступил начальник Генерального штаба Российской армии, а не глава МИДа? Наша армия на первом, самом важном этапе могла бы самостоятельно расчищать завалы, ремонтировать дороги, строить временное жилье.

Всё просто. Герасимов — человек военный до мозга костей. Грамотный генерал. И генерал не кабинетный, а боевой. Не просто военный, но и в какой-то мере политик. Он понимает, что сегодня Россию могут толкнуть в вопросе восстановления по "чеченскому пути".

Многие читатели помнят этот пресловутый путь. Мы строим школу, тратим деньги, силы, средства. А потом она вдруг взрывается. Как и зачем — не важно. Главное, объект уничтожен, и нам опять нужно строить... Этакая бездонная пропасть, куда будут утекать наши с вами деньги.

И, учитывая специфику военного ведомства, Герасимов прекрасно понимает, откуда будут появляться минеры, смертники и прочие разрушители. Благо наши специалисты из соответствующих ведомств работают хорошо. Места подготовки и дислокации этих недочеловеков известны. Так же, как и их кураторы.

В предыдущей статье мы писали об экономической подоплеке сирийской войны. Идет война за ресурсы. За нефть и газ. Сирия просто плацдарм. Это понимает в том числе и президент Асад. Его власть в стране во многом сегодня держится на русских штыках. Даже личная безопасность зависит от наличия российских военных в стране.

Представим на секунду ситуацию, когда всё то, что декларируют наши и американские политики для сирийского государства, произошло. В стране прекратилась стрельба. Выведены американские и российские войска. Сирийский народ голосует на выборах нового президента Сирии и нового парламента. Красота!

Есть 100-процентная гарантия переизбрания Асада? Увы... Сомнительно, что те боевики, которые сложили оружие сегодня, будут поддерживать бывшего врага. Даже униженный враг опасен. Даже в самой выигрышной ситуации всегда можно проиграть. Как в боксе, враг не опасен только тогда, когда он лежит на полу. В полной отключке или нокауте.

И что мы имеем в этом случае? А мы имеем, опять, увы, возможность повторения Асадом судьбы Каддафи... Восток дело такое. У кого власть и сила — тот и прав. Это тоже понятно всем.

А для нас? Какие перспективы для России несет такой вариант развития событий?

Схема до примитивизма проста. Россия выводит войска. В ходе выборов Асад проигрывает. Далее — возможная "сердечная недостаточность" бывшего президента. Новый президент, в пику Асаду, будет прозападным. Соответственно, контракты с нашими компаниями разрываются. И все наши смерти, как сказал герой Быкова в "Аты-баты, шли солдаты...", коту под хвост. Россия теряет всё, теряет Сирию...

Скажем точнее. Российские компании, которые затеяли всю эту войну, теряют свои капиталовложения. А российский народ теряет своих сыновей и дочерей, которые уже погибли там и которым еще предстоит погибнуть.

Так что же происходит в реальности? Как нам кажется, сегодня сирийский президент требует гарантий собственной безопасности. Он разыгрывает "нефтяную карту". Точнее, согласен на то, чтобы США и Россия договорились по вопросам эксплуатации и транзита углеводородов в обмен на его жизнь, во-первых, и жизнь благополучную, во-вторых.

И с нашей точки зрения, это нормально.

А нужно ли это американцам? Зачем им делить ресурсы с русскими? Ситуация уже сегодня такова, что США, в принципе, выполнили главную задачу. Россию загнали в угол. Война продолжается? Хорошо. Русские тратят огромные деньги. А значит, черпают их из других сфер экономики.

Начнут помогать восстанавливать города и поселки? "Чеченский вариант" всегда можно опять использовать. А затраты будут продолжаться.

Личная безопасность президента Асада? А смысл давать гарантии? Нет человека — нет проблемы. А в мутной воде клановых конфликтов всегда можно найти тех, кто за мзду малую будет таскать каштаны из огня. Таскать на пользу Америке. Проверено, к сожалению, Афганистаном, Ираком, Ливией.

Так зачем США начинать дружить «за Асада» с Россией? Без всякой политики. То самое клише: ничего личного, только бизнес.

Вот такая она, наша очередная помощь "братскому народу". Вот в такую задницу мы попали благодаря успешной внешней политике в стиле марксизма-ленинизма на нужды нефтегазодобывающих компаний. Перемога, медленно перетекающая в зраду. Незалежная в увеличенном варианте.

В целом же Сирия ещё раз показала неэффективность идеи братства народов. Экономическую и политическую неэффективность. И наше правительство должно это понять. Президент должен это понять. Дружба дружбой... Иначе мы сами загоняем себя в такие условия, когда даже первоначально слабый противник становится проблемой.

А оно нам надо? Наводить порядок в чужом доме, не наведя его у себя в избе, глупо. Внешняя политика должна работать на собственную страну. Если честно, надоело слышать от бывших союзников по Варшавскому договору упреки в том, что мы не можем им ничего предложить.

Будем сильными и богатыми, сами прибегут с заверениями в любви и страшном желании вспомнить общие корни времен Адама...

Как это происходит в настоящее время между многими «бывшими» и Соединенными Штатами. И здесь тоже возможно, что через некоторое время в США будут сильно жалеть о том, что ТАК отвергли наше предложение по Сирии.

Как вы понимаете, речь идет не о ядерных ударах. А о работе мозгами.
Автор: Александр Ставер, Роман Скоморохов

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 14

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  1. Vard Сегодня, 05:37
    Согласен с автором что вся мировая политика очень сильно завязана на человеческий фактор... Есть человек... Есть проблема.. нет человека... Нет проблемы...
    Vard
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:37
      Цитата: Vard
      Согласен с автором что вся мировая политика очень сильно завязана на человеческий фактор...

      а на каком ещё она должна быть завязана? laughing
      вроде не роботы на земле странами управляют laughing
      LSA57
  2. дилетант2 (Виктор) Сегодня, 05:45
    А зачем он вообще написал такое письмо? Разве это вопрос генерального штаба, а не МИДа? Ему что, больше делать нечего? Он все проблемы Российской армии уже решил?
    " Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
    А сапоги тачать пирожник:
    И дело не пойдет на лад,
    Да и примечено стократ,
    Что кто за ремесло чужое браться любит,
    Тот завсегда других упрямей и вздорней;
    Он лучше дело все погубит
    И рад скорей
    Посмешищем стать света,..." И.А.Крылов
    дилетант2
    1. domokl (Александр) Сегодня, 06:15
      Ответ на поверхности. Ведомство Лаврова фактически заблокировано американцами. А у военных есть каналы связи, по которым вполне логично обсуждать вопросы, которые не следует знать остальным.
      Герасимов выполнял приказ. Чей? Думаю понятно. Только и всего.
      domokl
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 06:32
        Цитата: domokl
        Ведомство Лаврова фактически заблокировано американцами

        Не совсем понимаю - а это как?
        Цитата: domokl
        Герасимов выполнял приказ. Чей? Думаю понятно. Только и всего

        Что да, то да yes
        Голован Джек
      2. дилетант2 (Виктор) Сегодня, 06:47
        "Ведомство Лаврова фактически заблокировано американцами" Его отгородили забором, вокруг выкопали ров с водой, отключили телефон, интернет и запретили выходить с территории? Ой, как интересно!

        "у военных есть каналы связи, по которым вполне логично обсуждать вопросы, которые не следует знать остальным." Слово "логично" по отношению к военным, обсуждающим политические и экономические вопросы вызывает ассоциации с терминами "хунта, черные полковники" и т.д.
        дилетант2
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:39
      Цитата: дилетант2
      А зачем он вообще написал такое письмо? Разве это вопрос генерального штаба, а не МИДа?

      а разве МИД воюет? МИД будет там всё восстанавливать?. тем более хотел по человечески договориться. нарвался на ...
      вы думаете в мире всё и вся через МИД идёт?
      LSA57
  3. jonht (Евгений) Сегодня, 06:15
    Вот честно, из статьи не понятно, нам что надо отовсюду уйти? А еще может и забор по всему периметру границы построить..... Благодаря 90ым мы и так почти закрылись внутри страны и стали открыты для всех, да вот только экономика она МИРОВАЯ и не влезая в нее по миру мы не сможем развить свою и внутри. Для тех кто вдруг забыл 1. Рынки сбыта, 2. Технологии, 3. Специалисты, 4. Сырье, 5. Товары... И это только то что необходимо покупать, продавать, развивать. Емкость внутреннего рынка РФ не велика и быстро его насытив нас ждет стагнация экономики и всего что с ней связано, то есть ВСЕГО.
    jonht
  4. Голован Джек (Роман) Сегодня, 06:19
    Пара клише, использованых в статье, вызывает у меня некие сомнения:
    Идет война за ресурсы. За нефть и газ. Сирия просто плацдарм

    Да, Сирия - плацдарм. Но только ли "ради нефти и газа"? ИМХО нет, есть еще такой фактор, как "демонстрация флага", само наличие РФ на БВ как таковое уже многое значит. Чисто в свете перспектив внешней политики.
    Скажем точнее. Российские компании, которые затеяли всю эту войну, теряют свои капиталовложения. А российский народ теряет своих сыновей и дочерей, которые уже погибли там и которым еще предстоит погибнуть

    А войну точно затеяли именно "компании"? Авторам, наверное, известны и названия "компаний". Так назовите же их, злодеев, наконец-то! А мы все их дружно, того... осудим.
    ИМХО все все же не так просто - идет война за сферывлияния. И война, с точки зрения РФ, вполне успешная - относительно небольшими силами и с небольшими потерями усиливается влияние РФ в самом, пожалуй, проблемном регионе планеты.
    Не будь там РФ - там уже была бы вторая Ливия. Или Ирак, на выбор. Вот уж это - к гадалке не ходи.
    Вот таким вот примерно образом wink
    Голован Джек
  5. Мур (Андрей) Сегодня, 06:19
    Российские компании, которые затеяли всю эту войну

    Это ПЯТЬ. laughing
    А российский народ теряет своих сыновей и дочерей, которые уже погибли там и которым еще предстоит погибнуть.

    Очередное стенание про погибших за "яхту Абрамовича"?
    Смысла писать про следующего после Асада на обед бармалеям, думаю, нет. Это всё киселевщина. Бандюки после отрезания голов вернулись бы к мирной жизни, в подбрюшье РФ не полезли бы - что им там делать? Все были бы живы. Какое-то время.
    Мур
  6. Опер (Игорь) Сегодня, 06:46
    "... ну вот поднемусь я сейчас к соседке за утюгом... Скажет проходите. Чайку? Чайку! Коньяк потом достанет. То да се... Развод с женой! Дележка имущества... Думает мужик поднимаясь по лестнице. Звонит в дверь. Соседка открывает дверь с улыбкой. Да пошла ты со своим утюгом!"
    Опер
    1. литий17 (Евгений) Сегодня, 07:08
      и куда же она пошла? надеюсь я правильно подумал? А главное чтобы она потом не как американцы слила секретную часть.....
      литий17
  7. sxfRipper (Александр) Сегодня, 06:48
    Сирия ещё раз показала неэффективность идеи братства народов. Экономическую и политическую неэффективность. И наше правительство должно это понять. Президент должен это понять.
    Господа авторы, вы сами-то считаете, что они этого не понимают??? Просто попался им по дороге очередной чемодан, хвать его - а он без ручки.
    надоело слышать от бывших союзников по Варшавскому договору упреки в том, что мы не можем им ничего предложить
    Например?
    ЗЫ - а почему слово союзники вы написали без кавычек? Вы считаете, что Польша, Венгрия (далее по списку) были союзниками (без кавычек) СССР?
    sxfRipper
    1. domokl (Александр) Сегодня, 07:03
      Цитата: sxfRipper
      Например?

      Телевизор включите на любом политическом ток-шоу
      domokl
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