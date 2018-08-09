Новости бомбы B61-12 LEP. Американский ВПК рапортует



Сброс опытной бомбы с F-15E



Архитектура бомбы B61 Mod. 12



Бомба за миг до падения



Изделия B61 предыдущих модификаций на внешней подвеске



Самолет B-2A выполняет бомбометание. В будущем он сможет использовать B61-12

По материалам сайтов:

https://energy.gov/

https://military.com/

http://globalsecurity.org/

http://fas.org/

http://army-technologies.com/

https://defense-update.com/

http://rg.ru/

http://russiancouncil.ru/

Ряд государственных и частных организаций США продолжает работу над очередной модификацией тактической термоядерной бомбы B61. Изделие B61-12 достаточно давно было подано на испытания, которые продолжаются уже несколько лет. Не так давно Пентагон и смежные организации провели очередную серию тестов и рассказали о своих успехах. Кроме того, последние достижения позволяют им с оптимизмом смотреть в будущее и продолжать необходимые работы.Напомним, целью проекта B61-12 или B61 Mod. 12 Life Extension Program является создание новой модификации существующей термоядерной бомбы, имеющей ряд значительных отличий. Главное нововведение проекта с номером «12» заключается в применении специальных систем, превращающих существующий неуправляемый боеприпас в корректируемую авиабомбу. Второй целью проекта является повышение пробивной способности бомбы, что позволит ей атаковать и уничтожать заглубленные и укрепленные объекты противника.Разработка новой версии тактической авиабомбы стартовала в 2013 году, к ней были привлечены несколько организаций оборонной и атомной промышленности США. Проект реализовывался под надзором министерства обороны и национальной администрации по ядерной безопасности. В середине 2015 года состоялся первый тестовый сброс опытного изделия. В октябре того же года впервые опробовали систему самонаведения. В дальнейшем состоялись новые испытания, и тестирование продолжается до сих пор. Не так давно были проведены новые проверки, результаты которых были отражены в новых официальных сообщениях.Так, в мае этого года командование военно-воздушных сил США сообщало о текущем прогрессе в ходе реализации нового проекта. На тот момент было проведено 26 испытательных сбросов опытных бомб нового типа. В это число вошли сбросы со свободным падением без применения систем управления, а также полеты к назначенным мишеням в режиме самонаведения. Отмечалось, что программа идет в полном соответствии с планами и оправдывает ожидания.Новые сообщения о ходе работ по изделию B61-12 появились через несколько недель – в конце июня. Национальная администрация по ядерной безопасности опубликовала пресс-релиз, посвященный новому этапу проверок. Согласно документу, 9 июня на полигоне Тонопа (шт. Невада) состоялись очередные квалификационные испытания новой бомбы. За проведение испытаний отвечала 419-я испытательная эскадрилья ВВС США, базирующаяся на аэродроме «Эдвардс».В рамках этих проверок носителем оружия стал малозаметный дальний бомбардировщик Northrop Grumman B-2A Spirit. В испытательный боекомплект самолета включили две единицы нового оружия. По очевидным причинам, опытные бомбы не получили штатную термоядерную боевую часть, вместо которой установили весовой имитатор.Как сообщается, самолет-носитель последовательно сбросил обе имеющиеся бомбы, в которые предварительно были загружены координаты их целей. Отмечается, что это были первые испытания, в ходе которых был проведен полный цикл подготовки и применения бомб B61 Mod. 12 с бомбардировщиком B-2A. Все требуемые процедуры были проведены без каких-либо проблем. Самолет вышел в зону сброса и последовательно отправил обе бомбы к назначенным целям. Два сброса завершились поражением учебных мишеней с приемлемой точностью.Испытания 9 июня подтвердили способность бомбардировщика B-2A полноценно работать с перспективным тактическим ядерным оружием. В дальнейшем могут понадобиться новые наземные проверки и летные испытания, но с их помощью будет осуществляться уже доводка комплекса вооружений. На уровне общих идей Spirit подтвердил свою принципиальную способность стать носителем нового оружия.Немаловажной особенностью июньских испытаний является «происхождение» двух опытных бомб. За их производство отвечали организации, которые в скором будущем планируется привлечь к серийному выпуску B61-12. Так, требуемую документацию по изделию подготовили исследовательско-конструкторские организации Sandia National Laboratories и Los Alamos National Laboratory. Основная часть бомбы, включая системы управления и инертное боевое оснащение, была изготовлена предприятием Nuclear Security Enterprise. Хвостовой модуль с системой самонаведения и рулями поставила компания Boeing. В обозримом будущем эти организации получат заказ на серийный выпуск необходимых комплектующих для последующей сборки бомб, планируемых для поставки в войска.Недавние испытания бомбы B61-12 LEP с самолетом B-2A Spirit стали важным событием в истории проекта. Эти тесты подтверждают возможность применения нового оружия разными носителями, а кроме того, приближают старт очередного этапа программы. Согласно графику работ, в настоящее время программа находится в фазе за номером 6.4, предусматривающей проведение опытно-конструкторских работ. Она будет продолжаться почти до конца следующего года. При этом уже в сентябре 2018-го разработчики завершат окончательную версию проекта.На осень 2019 календарного года запланирован старт фазы 6.5, включающей подготовку к серийному производству. Собственно выпуск серийных бомб обозначен в документах как Phase 6.6. Первое серийное изделие будет выпущено весной 2020 года, и за ним последуют новые бомбы. Стартовав в 2020 году, серийное производство должно будет продолжаться до 2024-го. За это время планируется выпустить требуемые количества оружия, при помощи которых будет осуществлено желаемое перевооружение военно-воздушных сил.Главной целью проекта B61 Mod. 12 с эксплуатационной точки зрения является постепенная замена всех прочих бомб семейства B61. Начиная с шестидесятых годов прошлого века, американская промышленность создала 12 модификаций такого оружия, не считая испытываемой в настоящее время. Три варианта бомбы не дошли до серийного производства и эксплуатации. Из принятых на вооружение бомб B61 сейчас в строю остаются только четыре типа – Mod. 3, Mod. 4, Mod. 7 и Mod. 11. Они отличаются мощностью боевой части, предназначением и другими особенностями.Все «активные» модификации тактической бомбы B61 имеют переменную мощность подрыва. Их термоядерная боевая часть способна показывать мощность от 0,3 до 340 кт, в зависимости от модели. Самая новая из серийных бомб, B61-11, создавалась в качестве специализированного оружия для поражения подземных объектов противника. Прочие изделия являются бомбами общего назначения и предлагаются для борьбы с наземными целями. Вне зависимости от целей и задач, все эти типы вооружения относятся к классу свободнопадающих.В начале текущего десятилетия, по мнению командования ВВС США, назрела необходимость в дальнейшем совершенствовании бомбы B61 и создании ее очередной модификации. При этом в новом проекте следовало внедрить ряд принципиально новых решений и обеспечить новые возможности. Согласно техническому заданию, бомба B61 Mod. 12 LEP, в отличие от предшественников должна показывать высокую точность попадания, для чего ей необходима система самонаведения. Кроме того, было нужно обеспечить несколько режимов работы взрывателя, в том числе и с замедлением. Следовало сохранить возможность изменения мощности подрыва.Бомба такого облика могла бы стать не просто дополнением к существующим изделиям, но и заменить их. Так, наличие самонаведения и управляемого взрывателя в теории позволяло показывать технические характеристики на уровне других образцов семейства с одновременным ростом боевых и эксплуатационных параметров. Впрочем, одновременно должна была вырасти и стоимость боеприпаса.Поставленные конструкторские задачи были решены интересным образом. Основным элементом бомбы B61-12 является корпус с боевой частью, заимствованный у одного из предыдущих изделий. За счет высокой прочности корпуса предлагается обеспечивать заглубление перед подрывом. Для поражения подземных объектов бомба перед взрывом должна уходить в землю на некоторую глубину. Согласно доступным данным, в зависимости от типа грунта, B61-12 сможет погружаться на глубину до 3 м. Подрыв в грунте обеспечивает более эффективное использование энергии взрыва.Термоядерный боезаряд для B61-12 основывается на существующих компонентах, но отличается иными характеристиками. В соответствии с требованиями заказчика, бомба имеет переменную мощность с возможностью изменения от 0,3 до 50 кт. Ранее уточнялось, что сокращение максимальной мощности подрыва в сравнении с некоторыми предыдущими модификациями обусловлено ростом точности. Наличие самонаведения позволяет увеличить вероятность поражения цели, а также сократить потребную мощность взрыва. Взрыватель бомбы может быть установлен на требуемый режим, в зависимости от боевой задачи.Наибольший интерес в проекте B61-12 Life Extension Program представляет т.н. хвостовой блок (tail-kit), монтируемый на основную часть бомбы с боезарядом и прочими системами. Это изделие имеет конический сужающийся к хвосту корпус, внутри которого помещается набор нового оборудования. Снаружи на нем расположены две пары подвижных рулей. Именно «тейл-кит» обеспечивает значительный рост тактико-технических характеристик бомбы. Стоит отметить, что с точки зрения общей архитектуры и средств повышения характеристик проект B61-12 напоминает более старый JDAM.B61-12 оснащается сравнительно простой системой самонаведения, построенной на основе приборов спутниковой навигации. Перед сбросом бомбы бортовая аппаратура самолета-носителя должна загружать в ее ГСН координаты цели, после чего та самостоятельно определяет свое местоположение и траекторию, при необходимости корректируя ее. В то же время, использование GPS-навигации приводит к определенным ограничениям: бомба может атаковать только неподвижные цели с заранее известными координатами. Применение по подвижным объектам фактически исключается.По официальным данным, применение хвостового блока с ГСН обеспечивает значительный рост точности. Предыдущие бомбы семейства B61 показывали круговое вероятное отклонение до 160-180 м. Для нового изделия этот параметр не превышает 5-10 м. Утверждается, что такие характеристики уже были подтверждены на практике в ходе ряда испытательных сбросов.Важной особенностью нового боеприпаса является возможность его применения с разными носителями. В рамках первых испытаний бомбы сбрасывались с истребителя-бомбардировщика F-15E. В дальнейшем проверки осуществлялись при участии самолетов иных типов. К последним испытаниям привлекли стратегический бомбардировщик B-2A. Также сообщалось о возможности применения B61-12 новейшими истребителями пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II. Ранее упоминалось о проработке вопроса совместимости новой американской бомбой с некоторыми истребителями стран НАТО, в том числе зарубежной разработки.B61 Mod. 12 смогут нести самолеты тактической и стратегической авиации, что расширяет сферы ее применения. Иными словами, в зависимости от особенностей цели и поставленной задачи, термоядерная бомба может быть как тактическим, так и стратегическим вооружением. Высокая точность, переменная мощность заряда и управляемый взрыватель позволяют полнее реализовывать потенциал бомбы.Поставки первых серийных термоядерных бомб нового типа запланированы на начало 2020 года. Вскоре после этого следует ожидать развертывание такого оружия на разных авиабазах, в том числе за пределами континентальной части США. По всей видимости, новые бомбы B61-12 будут заменять в арсеналах существующие изделия и вряд ли окажут значительное влияние на соотношение сил в регионах. В то же время, резкий рост основных характеристик и боевых качеств будут иметь серьезные последствия. Термоядерная бомба с уменьшенной мощностью, но повышенной точностью может рассматриваться зарубежными военными и политиками как серьезная угроза.Впрочем, не следует переоценивать новое американское оружие. Нетрудно заметить, что управляемая B61-12 имеет не слишком много принципиальных отличий от другого современного высокоточного авиационного вооружения. Кроме того, с ней предлагается использовать те же носители, что и с конвенциональным оружием. Таким образом, развитая система противовоздушной обороны, способная реагировать на современные угрозы, как минимум в теории, сможет отразить и налет самолетов с B61 Mod. 12 на борту. Все это в известной мере снижает потенциал такого оружия, хотя и не делает его полностью бесполезным и безопасным.По ряду причин, в последние десятилетия развитие тактического ядерного оружия для боевой авиации США шло по специфическим путям, и это привело к появлению серьезных ограничений и затруднений. Новый проект B61-12 видится решением всех этих проблем, позволяющим получить все желаемые боевые возможности. По всей видимости, участники проекта сумеют выполнить поставленные задачи и передадут военно-воздушным силам желаемые вооружения. Зарубежным странам следует учитывать такое развитие американской боевой авиации и принимать необходимые меры.