В Лондоне отложили банкротство России

Даже если российская экономика в предстоящем десятилетии будет расти скромными темпами — два процента в год, и даже если бремя военных расходов будет снижено до минимального постсоветского среднего показателя в четыре процента от ВВП, власти смогут как минимум приблизиться к 19 триллионам рублей, которые должны быть выделены на ГПВ-2027.

Созданы новые основные фонды, высокие зарплаты привлекают более молодых и квалифицированных рабочих, а производственные линии впервые в постсоветскую эпоху перестроены таким образом, чтобы можно было переходить к серийному производству. Это неплохое предзнаменование для ГПВ-2027, потому что часть проблем с разработкой и принятием на вооружение новых систем, с которыми Россия столкнулась при осуществлении предыдущей программы, к 2020 году наверняка будет преодолена. В результате российская оборонная промышленность приступает к ГПВ-2027, находясь в лучшем положении, чем в начале ГПВ-2020.