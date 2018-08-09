100 лет назад, 8 и 17 августа 1918 года, воодушевленные успехами белых в Екатеринбурге и Казани, подняли восстание противники большевиков в Ижевске и Воткинске. Лозунгом восстания стал «За Советы без большевиков».Причины восстания были достаточно традиционными для тогдашней смуты. В основе их лежали грубые ошибки советской власти, проводившей свою политику без учета специфики местных условий (схожая ситуация была на Северном Кавказе, на Дону и т. д). Рабочие Ижевска и Воткинска, вместе со своими семьями составлявшие около 70 % населения этих городов, и принадлежали к особому типу уральского пролетариата. На Ижевском заводе в мае 1918 года было занято 26,7 тыс. рабочих, на Воткинском — 6,3 тыс. Десятилетиями складывавшийся в Ижевске и Воткинске уклад жизни - с наследственным характером труда (часто даже место работы переходили по наследству), высоким уровнем квалификации, высоким уровнем доходов рабочих за счет государственных заказов, тесной связью с деревней, собственными домами с развитым подсобным хозяйством, грамотностью рассматривался большевиками как «буржуазный» и воспринимался однозначно враждебным. Большевики понимая, что в коренной массе высококвалифицированных заводских рабочих прочной опоры найти не смогут, ставку делали исключительно на пришлый элемент, появившийся на заводах в годы войны, то есть на рабочих в первом поколении. Это вызвало конфликт.Революция и Гражданская война привели к ухудшению жизни - началось свертывание производства, падение уровня жизни (он упал почти вдвое), сокращение числа рабочих мест, введение карточной системы и т. п. Одной из мер, которая сильно ударила по местному рабочему и крестьянскому населению, стал запрет свободной торговли, объявленный большевиками в рамках политики «военного коммунизма». Все это еще больше усугублялось спорами на почве выборов в Советы, подозрительностью в отношении рабочих, возвращающихся с фронта, беспорядочными реквизициями и арестами.Стоит отметить, что большевики имели в регионе слабые позиции. Ижевск и Воткинск были центрами максималистского движения (эсеров-максималистов) России. Они считали, что построение нового общества «не по плечу одной какой-либо части народа», и необходимо установление «народовластия» в виде «Трудовой Республики». Максималисты выступали против узурпации правящей партией всей полноты власти, партия не должна была подменять собой трудовое самоуправление советов; будучи сторонниками федерализма, они также критиковали большевиков за сосредоточение всех властных функций в руках центрального правительства и центральных органов партии большевиков; они отвергали большевистскую национализацию (огосударствление) производства и были сторонниками социализации (обобществления) производства, то есть передачи его в самоуправление трудовых коллективов и т. д.В результате ошибки, допущенные большевиками, прежде всего при проведении аграрной политики, привели к росту недовольства жителей Ижевска и близлежащих деревень. Популярность большевиков падала, и в апреле-мае 1918 года численность их организации в Ижевске сократилась с 1700 до 250 членов. С другой стороны, укрепили свои позиции в регионе меньшевики и правые эсеры. Большевики дважды (в конце мая и в конце июня) потерпели поражение на выборах в Ижевский Совет. После чего с помощью подкреплений из Казани большевики и максималисты разогнали его, и власть в городе перешла сначала к новому исполкому, в котором большинство было за большевиками и максималистами, а затем к Ижевскому военно-революционному штабу.Начавшееся в мае 1918 г. выступление вдоль Транссиба Чехословацкого корпуса и русских антибольшевистских (белых) организаций Поволжья и Сибири, вызвавшее очередное ужесточение политики большевиков, стали поводом к восстанию. Организационными центрами восстания стали созданные по инициативе бывших солдат «Союзы фронтовиков». Председателем Ижевского союза был избран С. Солдатов - его ряды насчитывали порядка 4 тыс. человек, из них около 200 офицеров. Во главе Воткинского союза стоял Совет фронтовиков - председатель В. И. Мерзляков Он объединял около 800 человек.Непосредственным поводом для восстания стала неудачная попытка большевиков произвести 7 августа 1918 г. насильственную мобилизацию ижевских рабочих в Красную Армию, после известия о падении Казани. «Союз фронтовиков» потребовал вооружить и обмундировать всех мобилизованных на заводе и отправить всех вместе. Большевики отказались вооружать мобилизованных, сообщив что им выдадут оружие позже. Это, однако, не устраивало фронтовиков, не желавших покидать город. В ответ они выдвинули ультиматум о немедленном вооружении, большевики отказались это делать.С раннего утра 8 августа в Ижевске начались митинги, на которых фронтовики и рабочие разоружили несколько красных милиционеров. Затем был захвачен оружейный склад, и офицеры из «Союза фронтовиков» на месте сформировали из повстанцев организованные отряды, которые, захватив завод и Заречную часть города, атаковали немногочисленных красноармейцев, закрепившихся за рекой Иж, в Нагорной части Ижевска. Победу восставших облегчил тот факт, что основные силы большевиков и максималистов ушли на фронт, и в городе остались только несколько десятков красноармейцев и милиционеров. В результате повстанцы обладали значительным численным превосходством. 8 августа в их отрядах насчитывалось несколько тысяч человек, включая 300 офицеров. В течение дня красным удавалось пулемётным огнём сдерживать попытки восставших пробиться через мост на Иже к зданию Совета. Однако к ночи, осознавая, что город удержать не удастся, красные отступили. К исходу 8 августа Ижевск полностью контролировался повстанцами. При отступлении из Ижевска большевики не успели взорвать оружейный склад, и восставшие захватили около двух миллионов патронов, 12 ящиков гранат, 11 пулемётов «Максим».9 августа воткинские большевики, собрав по окрестностям города своих сторонников в отряд из 180 бойцов, пытались вернуть контроль над Ижевском, но их отряд угодил в организованную повстанцами засаду и был разгромлен. Такая же участь постигла и второй отряд, направленный 11 августа в сторону Ижевска из Агрыза. Руководитель Ижевского ЧК А. С. Бабушкин, который смог бежать из города, вооружил и организовал отряд в сорок человек при одном пулемёте и на двух железнодорожных платформах двинулся к Ижевску. Однако в десяти километрах от города красные попали в засаду. Отряд был разгромлен, а сам Бабушкин — захвачен в плен (позднее его казнили).В городе была восстановлена свобода торговли, что привлекло на сторону восставших местных крестьян, повышена оплата труда рабочих, отменена смертная казнь. Впрочем, это не помешало повстанцам «не распространять» ее на большевиков: уже в первые дни восстания были убиты местные лидеры большевиков, военный комиссар и председатель ЧК, начальник милиции и другие представители советской власти. Главной задачей для нового руководства стало поддержание выпуска военной продукции на Ижевском заводе, которая была необходима для создания повстанческой армии. Многие меры, проведённые большевиками в рамках своей рабочей политики, новые власти не стали отменять, чтобы не утратить поддержки рабочих. Так, были оставлены прежние ставки оплаты труда, оставлены в силе прежние декреты Советской власти об условиях работы, социальных гарантиях.По примеру Ижевска активизировалось антибольшевистское движение в Воткинске. Подпольный штаб 8 августа попросил как можно скорее прислать в Воткинск оружие. В ответ на их просьбу в Ижевске была сформирована рота из 250 человек, причём каждый боец должен был нести по две винтовки. Командовал этой ротой бывший полковник Власов. 17 августа повстанцы подошли к Воткинску. Воткинские большевики готовились к обороне города, однако ижевская рота обошла Воткинск и атаковала с того направления, откуда оборонявшиеся не ожидали нападения. Кроме того, после начала боя, воткинские фронтовики напали на красноармейцев с тыла. Уличный бой продолжался три часа. Красные были разбиты и бежали. Военным комендантом Воткинска был назначен бывший капитан Г. Н. Юрьев.17 августа был образован Штаб Воткинской народной армии, начальником которого стал Юрьев. Командующим вооружёнными силами Воткинска стал капитан Нилов, заменённый 2 сентября капитаном Журавлёвым. В Воткинске были сформированы 1-я и 2-я стрелковые роты, конный отряд и батарея из 2-х орудий.«Союз фронтовиков» Ижевска 1918 годВ обращении к населению восставшие объявили, что город признает единственной законной властью самарский Комуч. Местный Совет объявлялся «только классовой рабочей организацией». Были проведены новые выборы в Ижевский совет, к которым не были допущены большевики, максималисты и анархисты. Совет, однако, просуществовал непродолжительное время: уже 17 августа, в день победы восстания в Воткинске, Ижевский совет передал власть новому органу — Прикамскому комитету членов Учредительного собрания, который осуществлял свою власть в Ижевске до 7 ноября 1918 года. Прикамский Комуч состоял трёх лиц — депутатов Учредительного собрания от эсеровской партии: В. И. Бузанова (глава местного комитета партии эсеров), А. Д. Карякина, Н. И. Евсеева. 9 сентября после введения ещё одного члена — К. С. Шулакова, сформировалась так называемая «верховная четвёрка». В Воткинск и Сарапул были назначены особоуполномоченные на правах уездных комиссаров. Официально объявлялись программными лозунги Комуча - «создания народной власти в лице Учредительного собрания», «свержения комиссародержавия», а позднее — «верности союзникам» и «борьбы с германо-большевизмом».Новый сдвиг власти произошёл после образования 23 сентября Уфимской Директории. Прикамский Комуч был упразднён. 14 октября Евсеев сосредоточил в своих руках всю полноту гражданской власти в Прикамье как чрезвычайный уполномоченный Директории, а Бузанов, Карякин и Шулаков были назначены его заместителями. После переворота в Омске штаб Прикамской Народной армии решил пойти на союз с Колчаком, признавая его власть как неизбежную и необходимую, хотя и противоречившую «нормам демократии». В результате ижевские и воткинские части после разгрома восстания вошли в состав армии Колчака и принимали участие в боевых действиях вплоть до 1922 года.Сознавая неизбежность карательной операции Красной Армии, руководители восстания основное внимание сосредоточили на организации предстоящей обороны города. Уже 9 августа «Союзом фронтовиков был избран Штаб обороны в составе: Цыганова, Солдатова и Зебзиева. 10 августа 1918 г. Исполком Совета объявил о формировании Ижевской народной армии, назначив командующим капитана Цыганова, начальником штаба - жандармского полковника Власова. Оба вскоре признали себя непригодными для занимаемых должностей по состоянию здоровья: 13 августа первого сменил полковник Д. И. Федичкин, второго - Я. И. Зебзиев.Успеху повстанцев в ходе Ижевско-Воткинского восстания способствовало то, что в их руках с самого начала было много оружия собственного производства. Базой для формирования местной армии стал Ижевский оружейный завод - один из трех военных заводов (наряду с Тульским и Сестрорецким), снабжавших русскую армию трехлинейными винтовками системы Мосина. Ижевский оружейный завод производил до 2500 винтовок в сутки, а в Воткинске производили снаряды для артиллерийских орудий (до 2000 в сутки), бронепоезда и обшивали броней речные суда. Кроме того, на заводах производились штыки, орудийные замки, отдельные части к пулемётам, холодное оружие, выделывалась колючая проволока для строительства заграждений. Таким образом, повстанческая армия не имела проблем со стрелковым оружием (винтовки даже отдавали крестьянам в обмен на хлеб), хуже обстояли дела с патронами. Поэтому была предпринята попытка наладить самостоятельное производство патронов на Ижевском оружейном заводе: гильзы для них собирались на местах боёв для повторного использования, пули же изготовлялись из меди или латуни. Но патроны оказались очень плохого качества.Повстанцы-рабочие сами производили оружие и умели с ним обращаться намного лучше набранных из числа крестьян и неквалифицированных рабочих красноармейцев. Также под рукой было большое количество прошедших мировую войну фронтовиков, включая офицеров, военных чиновников. Это позволило сразу же приступить к формированию не полупартизанских, а полноценных регулярных вооруженных частей. Первыми были образованы Рота артиллерийских техников (из числа чиновников и учеников) Куракина и Отряд фронтовиков Федичкина (300 бойцов). 14 - 19 августа Отряд фронтовиков пополнился 800 добровольцами и был развернут в несколько отдельных рот (по 100 – 250 бойцов). Роты объединялись во «фронты» - сводные отряды на определенных направлениях; в спокойной обстановке они поочередно несли сторожевое охранение, в случае тревоги выступали на атакованную позицию полностью. Основными фронтами стали Казанский, Глазовский (Северный), Гольянский (со стороны Камы), Малмыжский (Западный) и Агрызский (Южный). Каждый из них был соединен телефонной связью как с соседними фронтами, так и с самим Ижевском, выполнявшим роль тыла. На наиболее опасных участках с помощью гражданского населения возводились полевые укрепления. За счет военных трофеев стрелковые части были усилены 32 пулеметами. Удалось сформировать собственную артиллерию - 2 четырехорудийные батареи. В конце августа общая численность ижевских военных частей достигла 6300 человек (300 офицеров, 3000 фронтовиков и около 3000 рабочих).Участник Русско-японской и Первой мировой войн. Полковник 13-го Туркестанского стрелкового полка. Командующий вооружёнными силами восставших во время Ижевско-Воткинского восстания Дмитрий Иванович Федичкин (1885—1966)В итоге восставшие смогли отразить первые атаки Красной Армии на Ижевск. После получения сообщения о восстании в Ижевске, командование 2-й красной армии спешно сформировало несколько отрядов, получивших приказ взять Ижевск. 14 августа отряд Красной армии под командованием А. Чеверёва начал движение на Ижевск со стороны Казанской железной дороги, однако в 6 км от города попал в засаду и был полностью уничтожен. 17 августа был отбит от города ещё один отряд красных численностью в 2200 человек, усиленный 6 пушками. 18 августа началось наступление на Ижевск с востока, от пристани Гольяны. Отряд красноармейцев численностью около 6 тыс. человек под командованием В. А. Антонова-Овсеенко, составленный из самых боеспособных частей (латышские стрелки, революционные матросы и австро-венгерские «интернационалисты»), дошёл до села Завьялово и непосредственно до южных окраин Ижевска, начав артобстрел города. Однако здесь красные были остановлены отрядами полковника Федичкина, а затем, вследствие значительного численного превосходства повстанцев, блокированы подошедшими из города подкреплениями. Красноармейцы вынуждены были перейти к обороне, и после того, как у них кончились боеприпасы, потерпели поражение и отступили. В руки рабочих Ижевска попали значительные трофеи.23 августа по приказу командующего 3-й армией Берзина на пристани Галево высадился отряд Красной Армии под командованием матроса Булкина, имеющий приказ захватить Воткинск. Отряд насчитывал около 600 штыков (1-й Советский полк) при 3-х броневиках и двух орудиях, его поддерживали огнём суда Пермской флотилии. Однако воткинские повстанцы, используя численное превосходство, окружили и полностью разгромили красных. 30 августа отряд Булкина получил подкрепления - 4 китайские роты, всего до 400 штыков и 250 матросов. Новый отряд, переименованный в Особую Камскую бригаду, возглавил начальник штаба 3-й армии Ю. Аплок, всего под его командованием оказалось более 3000 человек. 10 сентября произошёл бой под Бабками, в ходе которого воткинские повстанцы разбили красных, потерявший убитыми, пленными и дезертировавшими более 2000 человек.31 августа отряд капитана Куракина без боя занял Сарапул. Захват Сарапула, в котором располагался штаб 2-й армии, оказался для красных полной неожиданностью и привёл к временному нарушению управления войсками Красной Армии на прикамском участке фронта.По мере роста масштабов восстания происходила реорганизация армии. Командующий Ижевской Народной армии полковник Федичкин стал главнокомандующим войсками Прикамского края, а штаб Ижевской Народной армии – Главным штабом Прикамского края. В сентябре-октябре роты в Народной армии были сведены в более крупные воинские части до бригад включительно. В Воткинске 18 сентября формируются 1-й Воткинский Заводской 17-го августа (командир Г.И. Мудрынин) и 2-й Воткинский имени Учредительного собрания (командир Русанов, затем - Дробинин) полки; 20 сентября - 3-й Сайгатский полк (полковник Жуланов), а также 1-й и 2-й Запасные батальоны; 19 октября -4-й Воткинский полк имени Союзных держав полк (командир Болонкин). Все полки были трехбатальонного состава, вместе они формально образовали 1-ю и 2-ю Воткинские бригады. Имеющаяся артиллерия 9 октября была сведена в Воткинский артиллерийский дивизион (капитан Курбановский, после его гибели - поручик Алмазов) в составе 1-й и 2-й легких и 3-й конно-горной батарей четырехорудийного состава. Конные части были представлены 1-м Воткинским кавалерийским эскадроном. Общая численность армии составила около 15 тыс. человек.В Ижевской Народной армии, в разное время насчитывавшей в своем составе от 50 до 120 рот, преимущественно крестьянских, процесс укрупнения частей протекал несколько медленнее. 22 сентября 1918 г. формируется 1-й Ижевский стрелковый батальон, 24 сентября развернутый в 1-й Ижевский стрелковый полк (командир Михайлов); 5 октября был образован трехротный батальон главнокомандующего; 17 октября - 2-й Ижевский стрелковый полк (Ляпунов) и Запасной батальон; 26 октября началось формирование 3-го Ижевского стрелкового полка (Хлебников), оставшееся незаконченным. Имеющаяся артиллерия в количестве 13 орудий составила Ижевский артиллерийский дивизион из 5 батарей. Из конных частей был создан Ижевский кавалерийский дивизион. Общая численность армии приближалась к 10 тыс. человек. После взятия Сарапула повстанцы попытались сформировать Сарапульскую Народную армию, но без особого успеха (здесь не было крупного производства). Крайне малочисленная (около 2 тыс. человек), без хороших командных кадров и не отличавшаяся должной дисциплиной, эта «армия» уже в сентябре 1918 г. была разбита.В это время происходило активное выявление и преследование сторонников большевиков. Арестам подвергались даже родственники красных. Более 3000 человек (включая взятых в плен красноармейцев) были заключены в трюмы барж у пристани Гольяны. Особенно жестоко повстанцы обращались с «иностранными наемниками» на службе у большевиков — латышами, венграми и китайцами. В ходе одной из массовых казней было расстреляно 100 человек, несмотря на формальную отмену в Ижевске смертной казни.Таким образом, к началу сентября 1918 г. повстанцы распространили свое влияние на огромный по площади район с населением более 1 млн. человек, включавший в себя часть территорий Вятской и Пермской губерний. На севере под угрозой находилась железная дорога Вятка-Пермь, где ижевцы подошли к Глазову, а воткинцы - к ст. Чепца. На западе ижевцы на участке городов Малмыж-Уржум вплотную приблизились к р. Вятке; на юге им удалось занять Сарапул и развить операции к западу от дороги Казань-Екатеринбург, вытеснив противника с узловой ст. Агрыз. На востоке воткинцы располагались недалеко от Оханска.В военно-стратегическом отношении Ижевско-Воткинское восстание оказало существенное влияние на положение Восточного фронта Красной Армии, главным образом на действия 2-й и 3-й армий. 2-я армия фактически была разгромлена восставшими, после чего её пришлось создавать вновь и до самого конца восстания она была прикована к Ижевско-Воткинскому району, не имея возможности содействовать фронту. В свою очередь, 3-я армия вынуждена была выделить часть своих сил для действий против восставшего Воткинска. Кроме того значительные силы были отвлечены для защиты железной дороги Вятка-Пермь, которая находилась под угрозой быть перерезанной повстанцами. Это ослабило Красную Армию, и наступление на Екатеринбург, согласно плана Вацетиса, не состоялось. После того как красные отбили Казань, они смогли добиться на линии Волги некоторых успехов и продвинуться вперёд. Но севернее восставшие ещё два месяца приковывали большие силы Красной Армии, что позволило белым сосредоточить усилия на пермском направлении.Восставшие продержались до ноября – в ночь на 7-8 ноября был оставлен Ижевск, 11 ноября – Воткинск. Отступившие за Каму войска повстанцев в дальнейшем воевали с красными в составе Ижевской и Воткинской дивизий Русской армии адмирала А. Колчака.Ижевцы в армии Колчака