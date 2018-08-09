«За Советы без большевиков»
100 лет назад, 8 и 17 августа 1918 года, воодушевленные успехами белых в Екатеринбурге и Казани, подняли восстание противники большевиков в Ижевске и Воткинске. Лозунгом восстания стал «За Советы без большевиков».
Предпосылки восстания
Причины восстания были достаточно традиционными для тогдашней смуты. В основе их лежали грубые ошибки советской власти, проводившей свою политику без учета специфики местных условий (схожая ситуация была на Северном Кавказе, на Дону и т. д). Рабочие Ижевска и Воткинска, вместе со своими семьями составлявшие около 70 % населения этих городов, и принадлежали к особому типу уральского пролетариата. На Ижевском заводе в мае 1918 года было занято 26,7 тыс. рабочих, на Воткинском — 6,3 тыс. Десятилетиями складывавшийся в Ижевске и Воткинске уклад жизни - с наследственным характером труда (часто даже место работы переходили по наследству), высоким уровнем квалификации, высоким уровнем доходов рабочих за счет государственных заказов, тесной связью с деревней, собственными домами с развитым подсобным хозяйством, грамотностью рассматривался большевиками как «буржуазный» и воспринимался однозначно враждебным. Большевики понимая, что в коренной массе высококвалифицированных заводских рабочих прочной опоры найти не смогут, ставку делали исключительно на пришлый элемент, появившийся на заводах в годы войны, то есть на рабочих в первом поколении. Это вызвало конфликт.
Революция и Гражданская война привели к ухудшению жизни - началось свертывание производства, падение уровня жизни (он упал почти вдвое), сокращение числа рабочих мест, введение карточной системы и т. п. Одной из мер, которая сильно ударила по местному рабочему и крестьянскому населению, стал запрет свободной торговли, объявленный большевиками в рамках политики «военного коммунизма». Все это еще больше усугублялось спорами на почве выборов в Советы, подозрительностью в отношении рабочих, возвращающихся с фронта, беспорядочными реквизициями и арестами.
Стоит отметить, что большевики имели в регионе слабые позиции. Ижевск и Воткинск были центрами максималистского движения (эсеров-максималистов) России. Они считали, что построение нового общества «не по плечу одной какой-либо части народа», и необходимо установление «народовластия» в виде «Трудовой Республики». Максималисты выступали против узурпации правящей партией всей полноты власти, партия не должна была подменять собой трудовое самоуправление советов; будучи сторонниками федерализма, они также критиковали большевиков за сосредоточение всех властных функций в руках центрального правительства и центральных органов партии большевиков; они отвергали большевистскую национализацию (огосударствление) производства и были сторонниками социализации (обобществления) производства, то есть передачи его в самоуправление трудовых коллективов и т. д.
В результате ошибки, допущенные большевиками, прежде всего при проведении аграрной политики, привели к росту недовольства жителей Ижевска и близлежащих деревень. Популярность большевиков падала, и в апреле-мае 1918 года численность их организации в Ижевске сократилась с 1700 до 250 членов. С другой стороны, укрепили свои позиции в регионе меньшевики и правые эсеры. Большевики дважды (в конце мая и в конце июня) потерпели поражение на выборах в Ижевский Совет. После чего с помощью подкреплений из Казани большевики и максималисты разогнали его, и власть в городе перешла сначала к новому исполкому, в котором большинство было за большевиками и максималистами, а затем к Ижевскому военно-революционному штабу.
Восстание
Начавшееся в мае 1918 г. выступление вдоль Транссиба Чехословацкого корпуса и русских антибольшевистских (белых) организаций Поволжья и Сибири, вызвавшее очередное ужесточение политики большевиков, стали поводом к восстанию. Организационными центрами восстания стали созданные по инициативе бывших солдат «Союзы фронтовиков». Председателем Ижевского союза был избран С. Солдатов - его ряды насчитывали порядка 4 тыс. человек, из них около 200 офицеров. Во главе Воткинского союза стоял Совет фронтовиков - председатель В. И. Мерзляков Он объединял около 800 человек.
Непосредственным поводом для восстания стала неудачная попытка большевиков произвести 7 августа 1918 г. насильственную мобилизацию ижевских рабочих в Красную Армию, после известия о падении Казани. «Союз фронтовиков» потребовал вооружить и обмундировать всех мобилизованных на заводе и отправить всех вместе. Большевики отказались вооружать мобилизованных, сообщив что им выдадут оружие позже. Это, однако, не устраивало фронтовиков, не желавших покидать город. В ответ они выдвинули ультиматум о немедленном вооружении, большевики отказались это делать.
С раннего утра 8 августа в Ижевске начались митинги, на которых фронтовики и рабочие разоружили несколько красных милиционеров. Затем был захвачен оружейный склад, и офицеры из «Союза фронтовиков» на месте сформировали из повстанцев организованные отряды, которые, захватив завод и Заречную часть города, атаковали немногочисленных красноармейцев, закрепившихся за рекой Иж, в Нагорной части Ижевска. Победу восставших облегчил тот факт, что основные силы большевиков и максималистов ушли на фронт, и в городе остались только несколько десятков красноармейцев и милиционеров. В результате повстанцы обладали значительным численным превосходством. 8 августа в их отрядах насчитывалось несколько тысяч человек, включая 300 офицеров. В течение дня красным удавалось пулемётным огнём сдерживать попытки восставших пробиться через мост на Иже к зданию Совета. Однако к ночи, осознавая, что город удержать не удастся, красные отступили. К исходу 8 августа Ижевск полностью контролировался повстанцами. При отступлении из Ижевска большевики не успели взорвать оружейный склад, и восставшие захватили около двух миллионов патронов, 12 ящиков гранат, 11 пулемётов «Максим».
9 августа воткинские большевики, собрав по окрестностям города своих сторонников в отряд из 180 бойцов, пытались вернуть контроль над Ижевском, но их отряд угодил в организованную повстанцами засаду и был разгромлен. Такая же участь постигла и второй отряд, направленный 11 августа в сторону Ижевска из Агрыза. Руководитель Ижевского ЧК А. С. Бабушкин, который смог бежать из города, вооружил и организовал отряд в сорок человек при одном пулемёте и на двух железнодорожных платформах двинулся к Ижевску. Однако в десяти километрах от города красные попали в засаду. Отряд был разгромлен, а сам Бабушкин — захвачен в плен (позднее его казнили).
В городе была восстановлена свобода торговли, что привлекло на сторону восставших местных крестьян, повышена оплата труда рабочих, отменена смертная казнь. Впрочем, это не помешало повстанцам «не распространять» ее на большевиков: уже в первые дни восстания были убиты местные лидеры большевиков, военный комиссар и председатель ЧК, начальник милиции и другие представители советской власти. Главной задачей для нового руководства стало поддержание выпуска военной продукции на Ижевском заводе, которая была необходима для создания повстанческой армии. Многие меры, проведённые большевиками в рамках своей рабочей политики, новые власти не стали отменять, чтобы не утратить поддержки рабочих. Так, были оставлены прежние ставки оплаты труда, оставлены в силе прежние декреты Советской власти об условиях работы, социальных гарантиях.
По примеру Ижевска активизировалось антибольшевистское движение в Воткинске. Подпольный штаб 8 августа попросил как можно скорее прислать в Воткинск оружие. В ответ на их просьбу в Ижевске была сформирована рота из 250 человек, причём каждый боец должен был нести по две винтовки. Командовал этой ротой бывший полковник Власов. 17 августа повстанцы подошли к Воткинску. Воткинские большевики готовились к обороне города, однако ижевская рота обошла Воткинск и атаковала с того направления, откуда оборонявшиеся не ожидали нападения. Кроме того, после начала боя, воткинские фронтовики напали на красноармейцев с тыла. Уличный бой продолжался три часа. Красные были разбиты и бежали. Военным комендантом Воткинска был назначен бывший капитан Г. Н. Юрьев.
17 августа был образован Штаб Воткинской народной армии, начальником которого стал Юрьев. Командующим вооружёнными силами Воткинска стал капитан Нилов, заменённый 2 сентября капитаном Журавлёвым. В Воткинске были сформированы 1-я и 2-я стрелковые роты, конный отряд и батарея из 2-х орудий.
«Союз фронтовиков» Ижевска 1918 год
Новая власть
В обращении к населению восставшие объявили, что город признает единственной законной властью самарский Комуч. Местный Совет объявлялся «только классовой рабочей организацией». Были проведены новые выборы в Ижевский совет, к которым не были допущены большевики, максималисты и анархисты. Совет, однако, просуществовал непродолжительное время: уже 17 августа, в день победы восстания в Воткинске, Ижевский совет передал власть новому органу — Прикамскому комитету членов Учредительного собрания, который осуществлял свою власть в Ижевске до 7 ноября 1918 года. Прикамский Комуч состоял трёх лиц — депутатов Учредительного собрания от эсеровской партии: В. И. Бузанова (глава местного комитета партии эсеров), А. Д. Карякина, Н. И. Евсеева. 9 сентября после введения ещё одного члена — К. С. Шулакова, сформировалась так называемая «верховная четвёрка». В Воткинск и Сарапул были назначены особоуполномоченные на правах уездных комиссаров. Официально объявлялись программными лозунги Комуча - «создания народной власти в лице Учредительного собрания», «свержения комиссародержавия», а позднее — «верности союзникам» и «борьбы с германо-большевизмом».
Новый сдвиг власти произошёл после образования 23 сентября Уфимской Директории. Прикамский Комуч был упразднён. 14 октября Евсеев сосредоточил в своих руках всю полноту гражданской власти в Прикамье как чрезвычайный уполномоченный Директории, а Бузанов, Карякин и Шулаков были назначены его заместителями. После переворота в Омске штаб Прикамской Народной армии решил пойти на союз с Колчаком, признавая его власть как неизбежную и необходимую, хотя и противоречившую «нормам демократии». В результате ижевские и воткинские части после разгрома восстания вошли в состав армии Колчака и принимали участие в боевых действиях вплоть до 1922 года.
Вооруженные силы. Победы Ижевско-воткинской армии
Сознавая неизбежность карательной операции Красной Армии, руководители восстания основное внимание сосредоточили на организации предстоящей обороны города. Уже 9 августа «Союзом фронтовиков был избран Штаб обороны в составе: Цыганова, Солдатова и Зебзиева. 10 августа 1918 г. Исполком Совета объявил о формировании Ижевской народной армии, назначив командующим капитана Цыганова, начальником штаба - жандармского полковника Власова. Оба вскоре признали себя непригодными для занимаемых должностей по состоянию здоровья: 13 августа первого сменил полковник Д. И. Федичкин, второго - Я. И. Зебзиев.
Успеху повстанцев в ходе Ижевско-Воткинского восстания способствовало то, что в их руках с самого начала было много оружия собственного производства. Базой для формирования местной армии стал Ижевский оружейный завод - один из трех военных заводов (наряду с Тульским и Сестрорецким), снабжавших русскую армию трехлинейными винтовками системы Мосина. Ижевский оружейный завод производил до 2500 винтовок в сутки, а в Воткинске производили снаряды для артиллерийских орудий (до 2000 в сутки), бронепоезда и обшивали броней речные суда. Кроме того, на заводах производились штыки, орудийные замки, отдельные части к пулемётам, холодное оружие, выделывалась колючая проволока для строительства заграждений. Таким образом, повстанческая армия не имела проблем со стрелковым оружием (винтовки даже отдавали крестьянам в обмен на хлеб), хуже обстояли дела с патронами. Поэтому была предпринята попытка наладить самостоятельное производство патронов на Ижевском оружейном заводе: гильзы для них собирались на местах боёв для повторного использования, пули же изготовлялись из меди или латуни. Но патроны оказались очень плохого качества.
Повстанцы-рабочие сами производили оружие и умели с ним обращаться намного лучше набранных из числа крестьян и неквалифицированных рабочих красноармейцев. Также под рукой было большое количество прошедших мировую войну фронтовиков, включая офицеров, военных чиновников. Это позволило сразу же приступить к формированию не полупартизанских, а полноценных регулярных вооруженных частей. Первыми были образованы Рота артиллерийских техников (из числа чиновников и учеников) Куракина и Отряд фронтовиков Федичкина (300 бойцов). 14 - 19 августа Отряд фронтовиков пополнился 800 добровольцами и был развернут в несколько отдельных рот (по 100 – 250 бойцов). Роты объединялись во «фронты» - сводные отряды на определенных направлениях; в спокойной обстановке они поочередно несли сторожевое охранение, в случае тревоги выступали на атакованную позицию полностью. Основными фронтами стали Казанский, Глазовский (Северный), Гольянский (со стороны Камы), Малмыжский (Западный) и Агрызский (Южный). Каждый из них был соединен телефонной связью как с соседними фронтами, так и с самим Ижевском, выполнявшим роль тыла. На наиболее опасных участках с помощью гражданского населения возводились полевые укрепления. За счет военных трофеев стрелковые части были усилены 32 пулеметами. Удалось сформировать собственную артиллерию - 2 четырехорудийные батареи. В конце августа общая численность ижевских военных частей достигла 6300 человек (300 офицеров, 3000 фронтовиков и около 3000 рабочих).
Участник Русско-японской и Первой мировой войн. Полковник 13-го Туркестанского стрелкового полка. Командующий вооружёнными силами восставших во время Ижевско-Воткинского восстания Дмитрий Иванович Федичкин (1885—1966)
В итоге восставшие смогли отразить первые атаки Красной Армии на Ижевск. После получения сообщения о восстании в Ижевске, командование 2-й красной армии спешно сформировало несколько отрядов, получивших приказ взять Ижевск. 14 августа отряд Красной армии под командованием А. Чеверёва начал движение на Ижевск со стороны Казанской железной дороги, однако в 6 км от города попал в засаду и был полностью уничтожен. 17 августа был отбит от города ещё один отряд красных численностью в 2200 человек, усиленный 6 пушками. 18 августа началось наступление на Ижевск с востока, от пристани Гольяны. Отряд красноармейцев численностью около 6 тыс. человек под командованием В. А. Антонова-Овсеенко, составленный из самых боеспособных частей (латышские стрелки, революционные матросы и австро-венгерские «интернационалисты»), дошёл до села Завьялово и непосредственно до южных окраин Ижевска, начав артобстрел города. Однако здесь красные были остановлены отрядами полковника Федичкина, а затем, вследствие значительного численного превосходства повстанцев, блокированы подошедшими из города подкреплениями. Красноармейцы вынуждены были перейти к обороне, и после того, как у них кончились боеприпасы, потерпели поражение и отступили. В руки рабочих Ижевска попали значительные трофеи.
23 августа по приказу командующего 3-й армией Берзина на пристани Галево высадился отряд Красной Армии под командованием матроса Булкина, имеющий приказ захватить Воткинск. Отряд насчитывал около 600 штыков (1-й Советский полк) при 3-х броневиках и двух орудиях, его поддерживали огнём суда Пермской флотилии. Однако воткинские повстанцы, используя численное превосходство, окружили и полностью разгромили красных. 30 августа отряд Булкина получил подкрепления - 4 китайские роты, всего до 400 штыков и 250 матросов. Новый отряд, переименованный в Особую Камскую бригаду, возглавил начальник штаба 3-й армии Ю. Аплок, всего под его командованием оказалось более 3000 человек. 10 сентября произошёл бой под Бабками, в ходе которого воткинские повстанцы разбили красных, потерявший убитыми, пленными и дезертировавшими более 2000 человек.
31 августа отряд капитана Куракина без боя занял Сарапул. Захват Сарапула, в котором располагался штаб 2-й армии, оказался для красных полной неожиданностью и привёл к временному нарушению управления войсками Красной Армии на прикамском участке фронта.
По мере роста масштабов восстания происходила реорганизация армии. Командующий Ижевской Народной армии полковник Федичкин стал главнокомандующим войсками Прикамского края, а штаб Ижевской Народной армии – Главным штабом Прикамского края. В сентябре-октябре роты в Народной армии были сведены в более крупные воинские части до бригад включительно. В Воткинске 18 сентября формируются 1-й Воткинский Заводской 17-го августа (командир Г.И. Мудрынин) и 2-й Воткинский имени Учредительного собрания (командир Русанов, затем - Дробинин) полки; 20 сентября - 3-й Сайгатский полк (полковник Жуланов), а также 1-й и 2-й Запасные батальоны; 19 октября -4-й Воткинский полк имени Союзных держав полк (командир Болонкин). Все полки были трехбатальонного состава, вместе они формально образовали 1-ю и 2-ю Воткинские бригады. Имеющаяся артиллерия 9 октября была сведена в Воткинский артиллерийский дивизион (капитан Курбановский, после его гибели - поручик Алмазов) в составе 1-й и 2-й легких и 3-й конно-горной батарей четырехорудийного состава. Конные части были представлены 1-м Воткинским кавалерийским эскадроном. Общая численность армии составила около 15 тыс. человек.
В Ижевской Народной армии, в разное время насчитывавшей в своем составе от 50 до 120 рот, преимущественно крестьянских, процесс укрупнения частей протекал несколько медленнее. 22 сентября 1918 г. формируется 1-й Ижевский стрелковый батальон, 24 сентября развернутый в 1-й Ижевский стрелковый полк (командир Михайлов); 5 октября был образован трехротный батальон главнокомандующего; 17 октября - 2-й Ижевский стрелковый полк (Ляпунов) и Запасной батальон; 26 октября началось формирование 3-го Ижевского стрелкового полка (Хлебников), оставшееся незаконченным. Имеющаяся артиллерия в количестве 13 орудий составила Ижевский артиллерийский дивизион из 5 батарей. Из конных частей был создан Ижевский кавалерийский дивизион. Общая численность армии приближалась к 10 тыс. человек. После взятия Сарапула повстанцы попытались сформировать Сарапульскую Народную армию, но без особого успеха (здесь не было крупного производства). Крайне малочисленная (около 2 тыс. человек), без хороших командных кадров и не отличавшаяся должной дисциплиной, эта «армия» уже в сентябре 1918 г. была разбита.
В это время происходило активное выявление и преследование сторонников большевиков. Арестам подвергались даже родственники красных. Более 3000 человек (включая взятых в плен красноармейцев) были заключены в трюмы барж у пристани Гольяны. Особенно жестоко повстанцы обращались с «иностранными наемниками» на службе у большевиков — латышами, венграми и китайцами. В ходе одной из массовых казней было расстреляно 100 человек, несмотря на формальную отмену в Ижевске смертной казни.
Итоги
Таким образом, к началу сентября 1918 г. повстанцы распространили свое влияние на огромный по площади район с населением более 1 млн. человек, включавший в себя часть территорий Вятской и Пермской губерний. На севере под угрозой находилась железная дорога Вятка-Пермь, где ижевцы подошли к Глазову, а воткинцы - к ст. Чепца. На западе ижевцы на участке городов Малмыж-Уржум вплотную приблизились к р. Вятке; на юге им удалось занять Сарапул и развить операции к западу от дороги Казань-Екатеринбург, вытеснив противника с узловой ст. Агрыз. На востоке воткинцы располагались недалеко от Оханска.
В военно-стратегическом отношении Ижевско-Воткинское восстание оказало существенное влияние на положение Восточного фронта Красной Армии, главным образом на действия 2-й и 3-й армий. 2-я армия фактически была разгромлена восставшими, после чего её пришлось создавать вновь и до самого конца восстания она была прикована к Ижевско-Воткинскому району, не имея возможности содействовать фронту. В свою очередь, 3-я армия вынуждена была выделить часть своих сил для действий против восставшего Воткинска. Кроме того значительные силы были отвлечены для защиты железной дороги Вятка-Пермь, которая находилась под угрозой быть перерезанной повстанцами. Это ослабило Красную Армию, и наступление на Екатеринбург, согласно плана Вацетиса, не состоялось. После того как красные отбили Казань, они смогли добиться на линии Волги некоторых успехов и продвинуться вперёд. Но севернее восставшие ещё два месяца приковывали большие силы Красной Армии, что позволило белым сосредоточить усилия на пермском направлении.
Восставшие продержались до ноября – в ночь на 7-8 ноября был оставлен Ижевск, 11 ноября – Воткинск. Отступившие за Каму войска повстанцев в дальнейшем воевали с красными в составе Ижевской и Воткинской дивизий Русской армии адмирала А. Колчака.
Ижевцы в армии Колчака
Предпосылки восстания
Причины восстания были достаточно традиционными для тогдашней смуты. В основе их лежали грубые ошибки советской власти, проводившей свою политику без учета специфики местных условий (схожая ситуация была на Северном Кавказе, на Дону и т. д). Рабочие Ижевска и Воткинска, вместе со своими семьями составлявшие около 70 % населения этих городов, и принадлежали к особому типу уральского пролетариата. На Ижевском заводе в мае 1918 года было занято 26,7 тыс. рабочих, на Воткинском — 6,3 тыс. Десятилетиями складывавшийся в Ижевске и Воткинске уклад жизни - с наследственным характером труда (часто даже место работы переходили по наследству), высоким уровнем квалификации, высоким уровнем доходов рабочих за счет государственных заказов, тесной связью с деревней, собственными домами с развитым подсобным хозяйством, грамотностью рассматривался большевиками как «буржуазный» и воспринимался однозначно враждебным. Большевики понимая, что в коренной массе высококвалифицированных заводских рабочих прочной опоры найти не смогут, ставку делали исключительно на пришлый элемент, появившийся на заводах в годы войны, то есть на рабочих в первом поколении. Это вызвало конфликт.
Революция и Гражданская война привели к ухудшению жизни - началось свертывание производства, падение уровня жизни (он упал почти вдвое), сокращение числа рабочих мест, введение карточной системы и т. п. Одной из мер, которая сильно ударила по местному рабочему и крестьянскому населению, стал запрет свободной торговли, объявленный большевиками в рамках политики «военного коммунизма». Все это еще больше усугублялось спорами на почве выборов в Советы, подозрительностью в отношении рабочих, возвращающихся с фронта, беспорядочными реквизициями и арестами.
Стоит отметить, что большевики имели в регионе слабые позиции. Ижевск и Воткинск были центрами максималистского движения (эсеров-максималистов) России. Они считали, что построение нового общества «не по плечу одной какой-либо части народа», и необходимо установление «народовластия» в виде «Трудовой Республики». Максималисты выступали против узурпации правящей партией всей полноты власти, партия не должна была подменять собой трудовое самоуправление советов; будучи сторонниками федерализма, они также критиковали большевиков за сосредоточение всех властных функций в руках центрального правительства и центральных органов партии большевиков; они отвергали большевистскую национализацию (огосударствление) производства и были сторонниками социализации (обобществления) производства, то есть передачи его в самоуправление трудовых коллективов и т. д.
В результате ошибки, допущенные большевиками, прежде всего при проведении аграрной политики, привели к росту недовольства жителей Ижевска и близлежащих деревень. Популярность большевиков падала, и в апреле-мае 1918 года численность их организации в Ижевске сократилась с 1700 до 250 членов. С другой стороны, укрепили свои позиции в регионе меньшевики и правые эсеры. Большевики дважды (в конце мая и в конце июня) потерпели поражение на выборах в Ижевский Совет. После чего с помощью подкреплений из Казани большевики и максималисты разогнали его, и власть в городе перешла сначала к новому исполкому, в котором большинство было за большевиками и максималистами, а затем к Ижевскому военно-революционному штабу.
Восстание
Начавшееся в мае 1918 г. выступление вдоль Транссиба Чехословацкого корпуса и русских антибольшевистских (белых) организаций Поволжья и Сибири, вызвавшее очередное ужесточение политики большевиков, стали поводом к восстанию. Организационными центрами восстания стали созданные по инициативе бывших солдат «Союзы фронтовиков». Председателем Ижевского союза был избран С. Солдатов - его ряды насчитывали порядка 4 тыс. человек, из них около 200 офицеров. Во главе Воткинского союза стоял Совет фронтовиков - председатель В. И. Мерзляков Он объединял около 800 человек.
Непосредственным поводом для восстания стала неудачная попытка большевиков произвести 7 августа 1918 г. насильственную мобилизацию ижевских рабочих в Красную Армию, после известия о падении Казани. «Союз фронтовиков» потребовал вооружить и обмундировать всех мобилизованных на заводе и отправить всех вместе. Большевики отказались вооружать мобилизованных, сообщив что им выдадут оружие позже. Это, однако, не устраивало фронтовиков, не желавших покидать город. В ответ они выдвинули ультиматум о немедленном вооружении, большевики отказались это делать.
С раннего утра 8 августа в Ижевске начались митинги, на которых фронтовики и рабочие разоружили несколько красных милиционеров. Затем был захвачен оружейный склад, и офицеры из «Союза фронтовиков» на месте сформировали из повстанцев организованные отряды, которые, захватив завод и Заречную часть города, атаковали немногочисленных красноармейцев, закрепившихся за рекой Иж, в Нагорной части Ижевска. Победу восставших облегчил тот факт, что основные силы большевиков и максималистов ушли на фронт, и в городе остались только несколько десятков красноармейцев и милиционеров. В результате повстанцы обладали значительным численным превосходством. 8 августа в их отрядах насчитывалось несколько тысяч человек, включая 300 офицеров. В течение дня красным удавалось пулемётным огнём сдерживать попытки восставших пробиться через мост на Иже к зданию Совета. Однако к ночи, осознавая, что город удержать не удастся, красные отступили. К исходу 8 августа Ижевск полностью контролировался повстанцами. При отступлении из Ижевска большевики не успели взорвать оружейный склад, и восставшие захватили около двух миллионов патронов, 12 ящиков гранат, 11 пулемётов «Максим».
9 августа воткинские большевики, собрав по окрестностям города своих сторонников в отряд из 180 бойцов, пытались вернуть контроль над Ижевском, но их отряд угодил в организованную повстанцами засаду и был разгромлен. Такая же участь постигла и второй отряд, направленный 11 августа в сторону Ижевска из Агрыза. Руководитель Ижевского ЧК А. С. Бабушкин, который смог бежать из города, вооружил и организовал отряд в сорок человек при одном пулемёте и на двух железнодорожных платформах двинулся к Ижевску. Однако в десяти километрах от города красные попали в засаду. Отряд был разгромлен, а сам Бабушкин — захвачен в плен (позднее его казнили).
В городе была восстановлена свобода торговли, что привлекло на сторону восставших местных крестьян, повышена оплата труда рабочих, отменена смертная казнь. Впрочем, это не помешало повстанцам «не распространять» ее на большевиков: уже в первые дни восстания были убиты местные лидеры большевиков, военный комиссар и председатель ЧК, начальник милиции и другие представители советской власти. Главной задачей для нового руководства стало поддержание выпуска военной продукции на Ижевском заводе, которая была необходима для создания повстанческой армии. Многие меры, проведённые большевиками в рамках своей рабочей политики, новые власти не стали отменять, чтобы не утратить поддержки рабочих. Так, были оставлены прежние ставки оплаты труда, оставлены в силе прежние декреты Советской власти об условиях работы, социальных гарантиях.
По примеру Ижевска активизировалось антибольшевистское движение в Воткинске. Подпольный штаб 8 августа попросил как можно скорее прислать в Воткинск оружие. В ответ на их просьбу в Ижевске была сформирована рота из 250 человек, причём каждый боец должен был нести по две винтовки. Командовал этой ротой бывший полковник Власов. 17 августа повстанцы подошли к Воткинску. Воткинские большевики готовились к обороне города, однако ижевская рота обошла Воткинск и атаковала с того направления, откуда оборонявшиеся не ожидали нападения. Кроме того, после начала боя, воткинские фронтовики напали на красноармейцев с тыла. Уличный бой продолжался три часа. Красные были разбиты и бежали. Военным комендантом Воткинска был назначен бывший капитан Г. Н. Юрьев.
17 августа был образован Штаб Воткинской народной армии, начальником которого стал Юрьев. Командующим вооружёнными силами Воткинска стал капитан Нилов, заменённый 2 сентября капитаном Журавлёвым. В Воткинске были сформированы 1-я и 2-я стрелковые роты, конный отряд и батарея из 2-х орудий.
«Союз фронтовиков» Ижевска 1918 год
Новая власть
В обращении к населению восставшие объявили, что город признает единственной законной властью самарский Комуч. Местный Совет объявлялся «только классовой рабочей организацией». Были проведены новые выборы в Ижевский совет, к которым не были допущены большевики, максималисты и анархисты. Совет, однако, просуществовал непродолжительное время: уже 17 августа, в день победы восстания в Воткинске, Ижевский совет передал власть новому органу — Прикамскому комитету членов Учредительного собрания, который осуществлял свою власть в Ижевске до 7 ноября 1918 года. Прикамский Комуч состоял трёх лиц — депутатов Учредительного собрания от эсеровской партии: В. И. Бузанова (глава местного комитета партии эсеров), А. Д. Карякина, Н. И. Евсеева. 9 сентября после введения ещё одного члена — К. С. Шулакова, сформировалась так называемая «верховная четвёрка». В Воткинск и Сарапул были назначены особоуполномоченные на правах уездных комиссаров. Официально объявлялись программными лозунги Комуча - «создания народной власти в лице Учредительного собрания», «свержения комиссародержавия», а позднее — «верности союзникам» и «борьбы с германо-большевизмом».
Новый сдвиг власти произошёл после образования 23 сентября Уфимской Директории. Прикамский Комуч был упразднён. 14 октября Евсеев сосредоточил в своих руках всю полноту гражданской власти в Прикамье как чрезвычайный уполномоченный Директории, а Бузанов, Карякин и Шулаков были назначены его заместителями. После переворота в Омске штаб Прикамской Народной армии решил пойти на союз с Колчаком, признавая его власть как неизбежную и необходимую, хотя и противоречившую «нормам демократии». В результате ижевские и воткинские части после разгрома восстания вошли в состав армии Колчака и принимали участие в боевых действиях вплоть до 1922 года.
Вооруженные силы. Победы Ижевско-воткинской армии
Сознавая неизбежность карательной операции Красной Армии, руководители восстания основное внимание сосредоточили на организации предстоящей обороны города. Уже 9 августа «Союзом фронтовиков был избран Штаб обороны в составе: Цыганова, Солдатова и Зебзиева. 10 августа 1918 г. Исполком Совета объявил о формировании Ижевской народной армии, назначив командующим капитана Цыганова, начальником штаба - жандармского полковника Власова. Оба вскоре признали себя непригодными для занимаемых должностей по состоянию здоровья: 13 августа первого сменил полковник Д. И. Федичкин, второго - Я. И. Зебзиев.
Успеху повстанцев в ходе Ижевско-Воткинского восстания способствовало то, что в их руках с самого начала было много оружия собственного производства. Базой для формирования местной армии стал Ижевский оружейный завод - один из трех военных заводов (наряду с Тульским и Сестрорецким), снабжавших русскую армию трехлинейными винтовками системы Мосина. Ижевский оружейный завод производил до 2500 винтовок в сутки, а в Воткинске производили снаряды для артиллерийских орудий (до 2000 в сутки), бронепоезда и обшивали броней речные суда. Кроме того, на заводах производились штыки, орудийные замки, отдельные части к пулемётам, холодное оружие, выделывалась колючая проволока для строительства заграждений. Таким образом, повстанческая армия не имела проблем со стрелковым оружием (винтовки даже отдавали крестьянам в обмен на хлеб), хуже обстояли дела с патронами. Поэтому была предпринята попытка наладить самостоятельное производство патронов на Ижевском оружейном заводе: гильзы для них собирались на местах боёв для повторного использования, пули же изготовлялись из меди или латуни. Но патроны оказались очень плохого качества.
Повстанцы-рабочие сами производили оружие и умели с ним обращаться намного лучше набранных из числа крестьян и неквалифицированных рабочих красноармейцев. Также под рукой было большое количество прошедших мировую войну фронтовиков, включая офицеров, военных чиновников. Это позволило сразу же приступить к формированию не полупартизанских, а полноценных регулярных вооруженных частей. Первыми были образованы Рота артиллерийских техников (из числа чиновников и учеников) Куракина и Отряд фронтовиков Федичкина (300 бойцов). 14 - 19 августа Отряд фронтовиков пополнился 800 добровольцами и был развернут в несколько отдельных рот (по 100 – 250 бойцов). Роты объединялись во «фронты» - сводные отряды на определенных направлениях; в спокойной обстановке они поочередно несли сторожевое охранение, в случае тревоги выступали на атакованную позицию полностью. Основными фронтами стали Казанский, Глазовский (Северный), Гольянский (со стороны Камы), Малмыжский (Западный) и Агрызский (Южный). Каждый из них был соединен телефонной связью как с соседними фронтами, так и с самим Ижевском, выполнявшим роль тыла. На наиболее опасных участках с помощью гражданского населения возводились полевые укрепления. За счет военных трофеев стрелковые части были усилены 32 пулеметами. Удалось сформировать собственную артиллерию - 2 четырехорудийные батареи. В конце августа общая численность ижевских военных частей достигла 6300 человек (300 офицеров, 3000 фронтовиков и около 3000 рабочих).
Участник Русско-японской и Первой мировой войн. Полковник 13-го Туркестанского стрелкового полка. Командующий вооружёнными силами восставших во время Ижевско-Воткинского восстания Дмитрий Иванович Федичкин (1885—1966)
В итоге восставшие смогли отразить первые атаки Красной Армии на Ижевск. После получения сообщения о восстании в Ижевске, командование 2-й красной армии спешно сформировало несколько отрядов, получивших приказ взять Ижевск. 14 августа отряд Красной армии под командованием А. Чеверёва начал движение на Ижевск со стороны Казанской железной дороги, однако в 6 км от города попал в засаду и был полностью уничтожен. 17 августа был отбит от города ещё один отряд красных численностью в 2200 человек, усиленный 6 пушками. 18 августа началось наступление на Ижевск с востока, от пристани Гольяны. Отряд красноармейцев численностью около 6 тыс. человек под командованием В. А. Антонова-Овсеенко, составленный из самых боеспособных частей (латышские стрелки, революционные матросы и австро-венгерские «интернационалисты»), дошёл до села Завьялово и непосредственно до южных окраин Ижевска, начав артобстрел города. Однако здесь красные были остановлены отрядами полковника Федичкина, а затем, вследствие значительного численного превосходства повстанцев, блокированы подошедшими из города подкреплениями. Красноармейцы вынуждены были перейти к обороне, и после того, как у них кончились боеприпасы, потерпели поражение и отступили. В руки рабочих Ижевска попали значительные трофеи.
23 августа по приказу командующего 3-й армией Берзина на пристани Галево высадился отряд Красной Армии под командованием матроса Булкина, имеющий приказ захватить Воткинск. Отряд насчитывал около 600 штыков (1-й Советский полк) при 3-х броневиках и двух орудиях, его поддерживали огнём суда Пермской флотилии. Однако воткинские повстанцы, используя численное превосходство, окружили и полностью разгромили красных. 30 августа отряд Булкина получил подкрепления - 4 китайские роты, всего до 400 штыков и 250 матросов. Новый отряд, переименованный в Особую Камскую бригаду, возглавил начальник штаба 3-й армии Ю. Аплок, всего под его командованием оказалось более 3000 человек. 10 сентября произошёл бой под Бабками, в ходе которого воткинские повстанцы разбили красных, потерявший убитыми, пленными и дезертировавшими более 2000 человек.
31 августа отряд капитана Куракина без боя занял Сарапул. Захват Сарапула, в котором располагался штаб 2-й армии, оказался для красных полной неожиданностью и привёл к временному нарушению управления войсками Красной Армии на прикамском участке фронта.
По мере роста масштабов восстания происходила реорганизация армии. Командующий Ижевской Народной армии полковник Федичкин стал главнокомандующим войсками Прикамского края, а штаб Ижевской Народной армии – Главным штабом Прикамского края. В сентябре-октябре роты в Народной армии были сведены в более крупные воинские части до бригад включительно. В Воткинске 18 сентября формируются 1-й Воткинский Заводской 17-го августа (командир Г.И. Мудрынин) и 2-й Воткинский имени Учредительного собрания (командир Русанов, затем - Дробинин) полки; 20 сентября - 3-й Сайгатский полк (полковник Жуланов), а также 1-й и 2-й Запасные батальоны; 19 октября -4-й Воткинский полк имени Союзных держав полк (командир Болонкин). Все полки были трехбатальонного состава, вместе они формально образовали 1-ю и 2-ю Воткинские бригады. Имеющаяся артиллерия 9 октября была сведена в Воткинский артиллерийский дивизион (капитан Курбановский, после его гибели - поручик Алмазов) в составе 1-й и 2-й легких и 3-й конно-горной батарей четырехорудийного состава. Конные части были представлены 1-м Воткинским кавалерийским эскадроном. Общая численность армии составила около 15 тыс. человек.
В Ижевской Народной армии, в разное время насчитывавшей в своем составе от 50 до 120 рот, преимущественно крестьянских, процесс укрупнения частей протекал несколько медленнее. 22 сентября 1918 г. формируется 1-й Ижевский стрелковый батальон, 24 сентября развернутый в 1-й Ижевский стрелковый полк (командир Михайлов); 5 октября был образован трехротный батальон главнокомандующего; 17 октября - 2-й Ижевский стрелковый полк (Ляпунов) и Запасной батальон; 26 октября началось формирование 3-го Ижевского стрелкового полка (Хлебников), оставшееся незаконченным. Имеющаяся артиллерия в количестве 13 орудий составила Ижевский артиллерийский дивизион из 5 батарей. Из конных частей был создан Ижевский кавалерийский дивизион. Общая численность армии приближалась к 10 тыс. человек. После взятия Сарапула повстанцы попытались сформировать Сарапульскую Народную армию, но без особого успеха (здесь не было крупного производства). Крайне малочисленная (около 2 тыс. человек), без хороших командных кадров и не отличавшаяся должной дисциплиной, эта «армия» уже в сентябре 1918 г. была разбита.
В это время происходило активное выявление и преследование сторонников большевиков. Арестам подвергались даже родственники красных. Более 3000 человек (включая взятых в плен красноармейцев) были заключены в трюмы барж у пристани Гольяны. Особенно жестоко повстанцы обращались с «иностранными наемниками» на службе у большевиков — латышами, венграми и китайцами. В ходе одной из массовых казней было расстреляно 100 человек, несмотря на формальную отмену в Ижевске смертной казни.
Итоги
Таким образом, к началу сентября 1918 г. повстанцы распространили свое влияние на огромный по площади район с населением более 1 млн. человек, включавший в себя часть территорий Вятской и Пермской губерний. На севере под угрозой находилась железная дорога Вятка-Пермь, где ижевцы подошли к Глазову, а воткинцы - к ст. Чепца. На западе ижевцы на участке городов Малмыж-Уржум вплотную приблизились к р. Вятке; на юге им удалось занять Сарапул и развить операции к западу от дороги Казань-Екатеринбург, вытеснив противника с узловой ст. Агрыз. На востоке воткинцы располагались недалеко от Оханска.
В военно-стратегическом отношении Ижевско-Воткинское восстание оказало существенное влияние на положение Восточного фронта Красной Армии, главным образом на действия 2-й и 3-й армий. 2-я армия фактически была разгромлена восставшими, после чего её пришлось создавать вновь и до самого конца восстания она была прикована к Ижевско-Воткинскому району, не имея возможности содействовать фронту. В свою очередь, 3-я армия вынуждена была выделить часть своих сил для действий против восставшего Воткинска. Кроме того значительные силы были отвлечены для защиты железной дороги Вятка-Пермь, которая находилась под угрозой быть перерезанной повстанцами. Это ослабило Красную Армию, и наступление на Екатеринбург, согласно плана Вацетиса, не состоялось. После того как красные отбили Казань, они смогли добиться на линии Волги некоторых успехов и продвинуться вперёд. Но севернее восставшие ещё два месяца приковывали большие силы Красной Армии, что позволило белым сосредоточить усилия на пермском направлении.
Восставшие продержались до ноября – в ночь на 7-8 ноября был оставлен Ижевск, 11 ноября – Воткинск. Отступившие за Каму войска повстанцев в дальнейшем воевали с красными в составе Ижевской и Воткинской дивизий Русской армии адмирала А. Колчака.
Ижевцы в армии Колчака
Автор: Самсонов Александр
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