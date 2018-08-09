07:09 09 августа

Абсурдная экономия с риском для жизни российских танковых экипажей продолжается



Исходя из ряда новостных сводок, пранализированных нами за последние несколько недель, можно сделать крайне неутешительные выводы о том, что, помимо полной неопределённости в таких весомых проектах, как создание перспективного многоцелевого тяжёлого авианосца пр. 23000 «Шторм» и доведение до начальной боевой готовности многофункциональных истребителей 5-го поколения Су-57, в абсолютно туманном состоянии находится ещё и программа реализации крупносерийного производства передовых основных боевых танков Т-14, а также тяжёлых боевых машин пехоты Т-15 на базе тяжёлой многоцелевой гусеничной платформы «Армата». В частности, в то время, как из США бесконечным потоком продолжают приходить вести о беглом обновлении танкового парка M1A1/A2 «Abrams» до современной модификации M1A2 SEPv3 на мощностях компании «General Land System», а также до ещё более передовой и «дальнозоркой» M1A2 SEPv4 c перспективным телевизионно-тепловизионным прицельным комплексом на основе матричного ИК-фотоприёмника 3-го поколения, куратор нашего оборонно-промышленного комплекса и заместитель председателя правительства Юрий Борисов озвучил просто ошеломляющее мнение относительно становления танковых войск ВС России.

Оказывается, что ввиду озвученной Ю. Борисовым "дороговизны" каждой единицы Т-15 "Армата" (порядка 3,94 млн. долларов) целесообразность в крупносерийном выпуске этих машин полностью отсутствует и гораздо благоразумней будет компенсировать отказ от "Арматы" модернизацией всех имеющихся на вооружении и "консервации" Т-72Б до последнего варианта Т-72Б3 (образца 2016 года). Объяснил такой неоднозначный вывод высокопоставленный чиновник, ответственный за военно-промышленный сектор, очень просто. По его словам, данные ОБТ являются вполне современными и недорогими машинами, способными как конкурировать с последними модификациями M1A2 "Abrams", AMX-56 "Leclerc" и "Leopard-2A5/6/7" на рынке вооружения по критерию "стоимость-эффективность", так и противостоять им на театре военных действий, причём с позиции превосходящей по технологическому уровню машины. Не считаете ли вы данное заявление Ю. Борисова слишком громким и необдуманным?


Если проанализировать подобное мнение, отталкиваясь исключительно от критерия "стоимость-эффективность", не принимая во внимание спектра угроз на современном сетецентрическом театре военных действий, то в какой-то степени к словам Юрия Борисова можно прислушаться. ОБТ Т-72Б3 имеет наиболее совершенную модификацию танковых орудий семейства 2А46М — 2А46М-5. Данная пушка в своём роде уникальна в сравнении с ранними образцами 2А46М-2: кучность ведения огня повышена в 1,15—1,2 раза, в то время как суммарное рассеивание при стрельбе сходу снизилось на 70%! Достичь такого результата удалось за счёт ужесточения допусков на геометрию ствола, применения двух дополнительных люфтовыбирающих устройств в районе горловины люльки, использования безлюфтовых цапфенных узлов с повышенной упругостью материала роликов и клином обратного типа, и, наконец, введения оптико-электронного устройства учёта изгиба (УУИ) ствола, по данным которого стало возможным корректировать угол наведения в угломестной плоскости в зависимости от минимальной геометрической деформации, вызванной нагревом стенок орудия. Необходимо отметить и тот факт, что Т-72Б3 и более передовые Т-72Б3М в дополнение к штатному прицелу наводчика ТПД-К1 (комплекса 1А40-1) получили ещё и многоканальный прицел наводчика «Сосна-У», благодаря чему машины могут продолжать бой даже после выведения строя одного из прицельных приборов.

Тем не менее, всё это очень хорошо лишь на дистанции 3500—5000 м, где семьдесят вторые могут вести огонь, к примеру, по новейшим M1A2 SEPv3 «Абрамс» противотанковыми управляемыми ракетами 9М119М1 «Инвар-М1» комплекса «Рефлекс-М». Но далеко не факт, что за те считанные минуты сближения танков в бою до дистанции 3—3,5 км «Инвары-М1» успеют поразить хотя бы пару тройку «Абрамсов» новых модификаций, ведь уже давно известно, что эквивалентная стойкость лобовой проекции башни того же M1A2 SEP может доходить до 1200—1300 мм от кумулятивных снарядов, в то время как бронепробиваемость тандемного «Инвара-М1» достигает лишь 900 мм, да и то при условии, что лобовая бронеплита башни вражеского танка не оснащена модулями тандемной динамической защиты. Вследствие этого поражение новых «Абрамсов» в лобовую проекцию может состояться лишь благодаря либо удачному стечению обстоятельств, либо отточенным навыкам наводчика Т-72Б3, позволяющим в ходе активного сближения танков «загнать» «Инвар-М1» в зазор между ВЛД корпуса и башней (район погона башни) или в участок стыка маски пушки с лобовой бронеплитой башни. Но думаете, это так просто, особенно в ночное время суток, на расстоянии 3000—3200 метров, при маневрировании обеих машин на скорости от 25 до 50 км/ч, да ещё и на пересечённой местности?

И это далеко не все сюрпризы, с которыми могут столкнуться наши танкисты при использовании комплексов «Рефлекс-М» против американских M1A2. Дело в том, что ещё 15 февраля 2018 года многочисленные зарубежные и отечественные информационные порталы со ссылкой на сайт armyrecognition.com сообщили о планах Пентагона закупить в 2019-м финансовом году 261 комплект израильского комплекса активной защиты «Trophy» («Меиль руах»), разработанного научно-производственной кооперацией «Rafael Armament Development Authority» и «Israel Aerospace Industries». Комплексами планируется оснастить танки M1A2/SEP трёх бронетанковых бригад ВС США, развёрнутых в Центральной и Восточной Европе, а также в странах Балтии (преимущественно в Латвии). Вполне очевидно, что данное решение напрямую связано с вероятностью эскалации крупного регионального конфликта между НАТО и Россией на восточноевропейском театре военных действий, где «Абрамсам» как раз и будут противопоставлены противотанковые реактивные снаряды комплексов «Рефлекс», «Корнет-Э» и «Хризантема-С». Аналогичное обоснование справедливо и в отношении оснащения штатовских M1A2 на 7-м полигоне ВС США в немецком Графенвоере комплектом TUSK в начале 2017 года, что предусматривает установку модулей тандемной ДЗ «ARAT-2».

Но если комплект для городских боёв TUSK прикрывает лишь бортовые проекции корпуса и башни от моноблочных и тандемных кумулятивных снарядов, то КАЗ «Трофи», представленный 4 неподвижными Х-ориентированными АФАР-радарами обнаружения EL/M-2133 с углами обзора по 90 градусов и двумя вращающимися пусковыми контейнерами с осколочным «снаряжением» на башне M1A2 SEPv2/3, обеспечивает всеракурсное прикрытие юнита от ПТУР противника. Для преодоления данного оборонительного заслона необходим либо поочерёдный пуск (с коротким разрывом во времени) сразу нескольких противотанковых реактивных снарядов с одного сектора, либо применение бикалиберной двухэлементной реактивной гранаты раздельного типа 7П53 «Крюк» (РПГ-30) с имитирующей ракетой для ложного инициирования осколочных противоснарядов вражеского КАЗ «Трофи». Стандартные ПТУРС 9М119М1 «Инвар-М1» танкового комплекса «Рефлекс», к сожалению, здесь ничего не cмогут противопоставить.


Основной боевой танк M1A2 SEPv3 «Abrams», оснащённый комплексом активной защиты «Trophy». На бортовых бронелистах башни видны антенные посты с АФАР-радарами EL/M-2133


Следовательно, Т-72Б3/Б3М в ходе танкового боя однозначно сблизятся с M1A2 SEP на расстояние менее 3000 метров, где и начнётся взаимный обмен выстрелами с бронебойными оперёнными подкалиберными снарядами (БОПС). Экипажам семьдесят вторых в данной ситуации уж точно не позавидуешь. Только вот как это донести до господина Борисова, человека, который в качестве главного достоинства современного боевого танка видит исключительно его боевую мощь, а также как можно меньшую стоимость? Очевидно, необходимо детально рассмотреть бронезащищённость Т-72Б3/Б3М совершенно без ура-патриотических прикрас. Что мы имеем?

Лобовые бронеплиты литой башни (при ракурсах обстрела, близких к 0—5 градусам от продольной оси канала ствола) могут «похвастаться» физическим габаритом от 330—350 мм в районе амбразуры орудия (здесь присутствует исключительно стальной габарит), 580—575 мм в районе 7,62-мм пулемёта Калашникова танкового ПКТ (на этом участке, помимо стального габарита, присутствует ещё часть ниши со спецбронированием в виде «отражающих листов»), а также 800—795 мм в центральной части части лобовых бронеплит (здесь присутствует 550-мм преграда в виде «отражающих листов», представленных 20-30-мм пакетами из броневой стали, резины и обычной стали и 2 основных стальных плиты). В пересчёте на эквивалентную стойкость от бронебойных снарядов это даёт 350—500 мм защиты у амбразуры пушки Т-72Б3, которая ни под каким соусом не перекрывается элементами 4С22 динамической защиты «Контакт-5», поскольку слева необходим свободный сектор обзора для прицела наводчика ТПД-К1, а справа — свободное «окно» для ведения огня из ПКТ. Вывод: основной боевой танк Т-72Б3М может быть выведен из строя попаданием в район маски пушки даже устаревших 105-мм бронебойных оперённых подкалиберных снарядов M774 и M833, принятых на вооружение ещё в 1979 и 1983 годах соответственно; данная ослабленная зона имеет ширину порядка 0,5 метра. Естественно, пробитие данного участка приведёт к неминуемой гибели командира и наводчика машины.

Центральные участки лобовых бронеплит башни прикрываются элементами 4С22 динамической защиты «Контакт-5», которая увеличивает эквивалентную стойкость от БОПС с 540 до 650 мм. Несомненно, это лучше, чем голая бронеплита, но и этого не хватит даже для минимальной защиты от более-менее современных американских бронебойных снарядов M829A1 и M829A2, обладающих бронепробиваемостью 700 и 740 мм соответственно на дистанции в 2000 м и под углом 0 градусов к нормали. Более того, ЭДЗ 4С22 имеют очень серьёзный конструктивный недостаток размещения на башне, заключающийся в наличии больших зазоров (брешей) между клиновидными модулями. Попадание сердечников БОПС в эти зазоры будет означать, что динамическая защита «Контакт-5» не выполнит возложенную на неё задачу по 20%-му снижению пробивного действия кинетического снаряда.

Единственный вариант, который мог бы обеспечить более-менее адекватную эквивалентную стойкость центральных участков лобовых бронеплит, — это установка комплекта динамической защиты «Реликт» в соответствии с проектом Т-72Б «Рогатка» (от 2006 года). Здесь модули 4С23 крайне плотно (без всяких зазоров) перекрывают лобовую проекцию башни, в то время как бронезащищённость от кинетических бронебойных снарядов увеличивается не на 20%, а на 50% с 540 до 810 мм. А это значит, что хотя бы в основных участках лба башни обеспечивается защита от относительно новых американских снарядов M829A3 (естественно, ближе к ослабленной маске пушки, даже с учётом «Реликта», стойкость от бронебойных снарядов не превышает 500—650 мм). Но, как мы видим по гуляющим в сети фотографиям с парадов и выставок, лобовые участки башен даже последних образцов Т-72Б3 по уровню прикрытия ни на шаг не приблизились к тому уровню, что виден на «Рогатке»: всё те же «Контакты» на башне, и только решётчатые противокумулятивные экраны на бортах корпуса появились. Вот вам и «уникальная» защищённость.

Исход ближнего столкновения такого варианта Т-72Б3 с новейшими «Абрамсами» SEPv3, получившими в состав боекомплектов ещё более «пробивные» БОПС типа M829A4 (более 850—900 мм стального эквивалента) или «Леопардами-2A6/7», имеющими на вооружении снаряд DM63A1, достаточно предсказуем и печален. Наш же Т-72Б3/М может использовать против «Абрамса» снаряд ЗБМ-46 «Свинец» с пробиваемостью в 650 мм на удалении 2 км, от которого бронеплите с корундовой керамикой AD-95 и уранокерамикой UO-100 (с суммарным эквивалентом 950—970 мм от БОПС) ни холодно ни жарко. О финансировании работ по размещению на серийных ОБТ Т-72Б3 и Т-72Б3М комплексов активной защиты «Арена-М» вообще умолчим, дабы окончательно не впасть в депрессию. Вот что предлагает нашей армии главный куратор ВПК вместо уникального Т-15 «Армата», полностью защищённого от новейших натовских танковых снарядов, и стоящего почти в 2 раза меньше французского «Леклерка».

Источники информации:
http://fofanov.armor.kiev.ua/Tanks/ARM/apfsds/ammo_r.html
https://svpressa.ru/war21/article/206724/
http://btvt.narod.ru/4/armor.htm
Автор: Евгений Даманцев


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Комментарии 14

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  1. тасха Сегодня, 05:31
    Автор провёл хорошую работу, написал интересную статью, но выводы сделал непонятные...

    О финансировании работ по размещению на серийных ОБТ Т-72Б3 и Т-72Б3М комплексов активной защиты «Арена-М» вообще умолчим, дабы окончательно не впасть в депрессию. Вот что предлагает нашей армии главный куратор ВПК вместо уникального Т-15 «Армата»
    ...
    тасха
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 05:53
      Цитата: тасха
      ... выводы сделал непонятные...

      Как по мне - так вполне ожидаемые, исходя из фамилии автора.
      Сейчас набегут всепропальщики, и расскажут, что "Сосна-У" - отстой, 72-ка - тоже отстой, зато вот А-а-ааабрамс belay
      Подумать, где и при каких обстоятельствах (вообще, чисто гипотетически) могут встретиться Т-72Б3 ВС РФ и Абрамс-*** армии США у них мозх "не тянет".
      Зато рейтинг сайта подымут... хоть какая с них польза laughing
      Голован Джек
      1. cariperpaint Сегодня, 06:16
        Я просто пытаюсь понять. В каком месте автор да и прочие с ним подобные представляют бой между этими машинами? Для меня все время стоит загадка- как могут встретиться в чистом поле на такой дистанции наши машины и абрашки? Где это поле? Куда денется авиация,артилерия?
        cariperpaint
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 06:21
          Цитата: cariperpaint
          В каком месте автор да и прочие с ним подобные представляют бой между этими машинами?

          Вы не читали ранее статей данного автора? Эта - строго ИМХО - точно такой же сфероконь, как и предыдущие.
          Цитата: cariperpaint
          Для меня все время стоит загадка- как могут встретиться в чистом поле на такой дистанции наши машины и абрашки?

          В WOT. И нигде более. ИМХО, ессно request
          Голован Джек
        2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 06:37
          Цитата: cariperpaint
          Я просто пытаюсь понять. В каком месте автор да и прочие с ним подобные представляют бой между этими машинами? Для меня все время стоит загадка- как могут встретиться в чистом поле на такой дистанции наши машины и абрашки? Где это поле? Куда денется авиация,артилерия?

          ну где нибудь на БВ или в Африке.
          Арон Заави
          1. cariperpaint Сегодня, 06:43
            Точно))) выберем место подальше и устроим там стенка на стенку)))) вы серьезно?))) идет разговор о наших танкистах и нашем танковом парке. А не о третьих странах которые вооружат штаты и мы что бы они друг друга гробили))) ну тогда пусть с иракскими т90 сравнивают и их же абрашками в нулевой комплектации)
            cariperpaint
      2. parma Сегодня, 06:23
        Цитата: Голован Джек
        Подумать, где и при каких обстоятельствах (вообще, чисто гипотетически) могут встретиться Т-72Б3 ВС РФ и Абрамс-*** армии США у них мозх "не тянет".

        Джек, хороша логика. А зачем нам тогда вообще танки, коль с абрамсами не встретятся никогда? А зачем ВКС? Все порежем (а лучше продадим в Китай, Сирии отдадим за так, чтоб было чем бородатых гонять) и денег вон сколько станет....
        parma
        1. cariperpaint Сегодня, 06:36
          А кто такое сказал?)))) зачем передергивать то?))) конечно нужны танки. И хорошие и много. Просто зачем противника на пустом месте придумывать?))) и сравнивать машины которые при всем желании смогут встретиться друг с другом только в одном случае- или мы нападем на США или они на нас,а мы будем смотреть как эти сотни танков спокойно перевозят в Европу) ну это же не игра комьютерная,в которой можно что угодно с места на место переставлять?)))
          cariperpaint
  2. Konatantin 1992 (Константин ) Сегодня, 06:09
    Всё правильно, автор действительно сделал хорошую работу и всё проанализировал. Ситуация конечно у нас в России абсурдная.
    Konatantin 1992
    1. cariperpaint Сегодня, 06:29
      В 2008 году грузинские танки били 62. 62 карл!!! Вы понимаете что задача была вообще парк машин практически весь обновить? Можно конечно брать брошурки УВЗ с ттх машин и сравнивать что круче. Или брать какие то единичные проекты модернизаций типо рогатки и их тоже в пример ставить. А тысячи 72 на хранении вообще можно переплавить или на лом продать,что бы рогаток накупить. Штук 100. У меня друг есть,он очень хотел новый крузак. Копил,копил взял кредит,купил. Но теперь на бензин бегает стреляет ибо заправлять машину надо,обслуживать. А зарплата то на кредит идет и кушать что то надо. А мог купить что попроще и на все бы хватало)
      cariperpaint
      1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 06:38
        Цитата: cariperpaint
        В 2008 году грузинские танки били 62. 62 карл!!!

        в 2008 году известны три случая танковых дуэлей.
        Арон Заави
        1. cariperpaint Сегодня, 06:46
          Да хоть 10))) что это меняет в том, что после 2008 года пришлось полностью чуть ли не весь парк менять машин?) назовите мне страну,которая в состоянии пару тысяч танков на полностью новую машину пересадить?) и кому это удалось?)
          cariperpaint
  3. Per se. (Сергей) Сегодня, 06:44
    Проблемы, надо понимать, есть и будут, и говорить о них надо, но насколько корректно говорить в сравнениях только за модификацию Т-72Б3 и Т-72Б3М? У нас много танков Т-72, и их модернизация, как и использование их базы для возможных переделок в БМПТ, САУ или ТОС вполне оправдано. Есть и Т-90М, который можно продолжать модернизировать и дальше. По "Армата", как "платформе", лично у меня не возникает ни малейшего сожаления, всё что в качестве "платформы" успели "наразрабатывать" на дорогой и сложной базе, вполне можно получить используя запасы Т-72 или в производстве на надёжной и освоенной базе танка Т-90. Например, та же САУ "Коалиция" уже существует на базе Т-90, хотя её предполагали ставить на базе Т-14, да и БМПТ на базе Т-90 или Т-72 гораздо более разумное решение. Сам Т-14... Если мы сетуем, что в танковой дуэли Т-72 может начать проигрывать обновлённым "Абрамс", а чем, собственно, Т-14 существенно лучше при 125 мм орудии? Неужели, только "бронекапсулой", в сильно удешевлённом, бюджетном виде, по сравнению с объектом 195 (Т-95)? Весь смысл бронекапсулы был от применения на Т-95 новой 152 мм пушки, собственно, только ради перехода на калибр в 152 мм и весь этот огород городили, а не ради бронекапсулы. В этом смысле, вынесение в "бронекапсулу" не экипажа, а автомата заряжания с частью боекомплекта, и размещение экипажа ниже погона башни, с улучшенной защитой танка, как было на омском "Чёрном орле", намного удобнее для экипажа и эффективнее в защите. Что получили, на УВЗ Т-95 похерили горе-реформаторы в 2010 году, практически готовый танк, на доводку которого, по словам куратора разработки генерала-полковника Сергея Александровича Маева, требовалось 500 миллионов рублей. В Омске так же похерили ни только проект танка "Чёрный орёл", но и к 2015 году подвели Омский танковый завод к банкротству. Если Т-95 при Поповкине и Постникове был "слишком дорогим и сложным для срочников", то в новомодные понятия гарнитуров-платформ (конечно в целях "экономии" на таких чудо "трансформерах") не жалко стало только на ОКРы и НИОКРы под "Армата" 64 миллиарда (по словам В.В. Путина), это стало вряд ли намного дешевле и уж точно не для срочников. Теперь уже не 2010 год и практически готовый супер танк с 152 мм пушкой, а середина 2018 года. Здесь, трудно не разделить ту критику, что озвучена в статье Евгения Даманцева. Доводить Т-14, как супер танк с 152 мм пушкой надо, но, именно, как танк, а не "платформу". За все авантюры с "платформами", когда-нибудь спросится с тех, кто на сырой и дорогой базе осваивал средства. Платформой техника не рождается, а становится, когда удачная и технологичная база, хорошо себя зарекомендовавшая, уже освоена промышленностью. И, здесь, не с "Арматы" платформы начались, они были давно, это и база того же Т-72/Т-90 с САУ, ТОС, БРЭМ, мостоукладчиками, БМО-Т, БМПТ, так и семейство БМП/БМД на шасси которых делают "Ракушки", "Птицеловы" или "Ноны". На рисунке лобовая проекция Т-95 с 152 мм орудием 2А83 и вспомогательной автоматической пушкой 2А42.
    Per se.
  4. zan_parti (Денис) Сегодня, 06:44
    Оказывается, что ввиду озвученной Ю. Борисовым "дороговизны" каждой единицы Т-15 "Армата" (порядка 3,94 млн. долларов) целесообразность в крупносерийном выпуске этих машин полностью отсутствует и гораздо благоразумней будет компенсировать отказ от "Арматы" модернизацией всех имеющихся на вооружении и "консервации" Т-72Б до последнего варианта Т-72Б3 (образца 2016 года).


    А Т-15 Армата это разве не БМП?
    zan_parti
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