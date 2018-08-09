Абсурдная экономия с риском для жизни российских танковых экипажей продолжается

Основной боевой танк M1A2 SEPv3 «Abrams», оснащённый комплексом активной защиты «Trophy». На бортовых бронелистах башни видны антенные посты с АФАР-радарами EL/M-2133

Источники информации:

http://fofanov.armor.kiev.ua/Tanks/ARM/apfsds/ammo_r.html

https://svpressa.ru/war21/article/206724/

http://btvt.narod.ru/4/armor.htm

Исходя из ряда новостных сводок, пранализированных нами за последние несколько недель, можно сделать крайне неутешительные выводы о том, что, помимо полной неопределённости в таких весомых проектах, как создание перспективного многоцелевого тяжёлого авианосца пр. 23000 «Шторм» и доведение до начальной боевой готовности многофункциональных истребителей 5-го поколения Су-57, в абсолютно туманном состоянии находится ещё и программа реализации крупносерийного производства передовых основных боевых танков Т-14, а также тяжёлых боевых машин пехоты Т-15 на базе тяжёлой многоцелевой гусеничной платформы «Армата». В частности, в то время, как из США бесконечным потоком продолжают приходить вести о беглом обновлении танкового парка M1A1/A2 «Abrams» до современной модификации M1A2 SEPv3 на мощностях компании «General Land System», а также до ещё более передовой и «дальнозоркой» M1A2 SEPv4 c перспективным телевизионно-тепловизионным прицельным комплексом на основе матричного ИК-фотоприёмника 3-го поколения, куратор нашего оборонно-промышленного комплекса и заместитель председателя правительства Юрий Борисов озвучил просто ошеломляющее мнение относительно становления танковых войск ВС России.Оказывается, что ввиду озвученной Ю. Борисовым "дороговизны" каждой единицы Т-15 "Армата" (порядка 3,94 млн. долларов) целесообразность в крупносерийном выпуске этих машин полностью отсутствует и гораздо благоразумней будет компенсировать отказ от "Арматы" модернизацией всех имеющихся на вооружении и "консервации" Т-72Б до последнего варианта Т-72Б3 (образца 2016 года). Объяснил такой неоднозначный вывод высокопоставленный чиновник, ответственный за военно-промышленный сектор, очень просто. По его словам, данные ОБТ являются вполне современными и недорогими машинами, способными как конкурировать с последними модификациями M1A2 "Abrams", AMX-56 "Leclerc" и "Leopard-2A5/6/7" на рынке вооружения по критерию "стоимость-эффективность", так и противостоять им на театре военных действий, причём с позиции превосходящей по технологическому уровню машины. Не считаете ли вы данное заявление Ю. Борисова слишком громким и необдуманным?Если проанализировать подобное мнение, отталкиваясь исключительно от критерия "стоимость-эффективность", не принимая во внимание спектра угроз на современном сетецентрическом театре военных действий, то в какой-то степени к словам Юрия Борисова можно прислушаться. ОБТ Т-72Б3 имеет наиболее совершенную модификацию танковых орудий семейства 2А46М — 2А46М-5. Данная пушка в своём роде уникальна в сравнении с ранними образцами 2А46М-2: кучность ведения огня повышена в 1,15—1,2 раза, в то время как суммарное рассеивание при стрельбе сходу снизилось на 70%! Достичь такого результата удалось за счёт ужесточения допусков на геометрию ствола, применения двух дополнительных люфтовыбирающих устройств в районе горловины люльки, использования безлюфтовых цапфенных узлов с повышенной упругостью материала роликов и клином обратного типа, и, наконец, введения оптико-электронного устройства учёта изгиба (УУИ) ствола, по данным которого стало возможным корректировать угол наведения в угломестной плоскости в зависимости от минимальной геометрической деформации, вызванной нагревом стенок орудия. Необходимо отметить и тот факт, что Т-72Б3 и более передовые Т-72Б3М в дополнение к штатному прицелу наводчика ТПД-К1 (комплекса 1А40-1) получили ещё и многоканальный прицел наводчика «Сосна-У», благодаря чему машины могут продолжать бой даже после выведения строя одного из прицельных приборов.Тем не менее, всё это очень хорошо лишь на дистанции 3500—5000 м, где семьдесят вторые могут вести огонь, к примеру, по новейшим M1A2 SEPv3 «Абрамс» противотанковыми управляемыми ракетами 9М119М1 «Инвар-М1» комплекса «Рефлекс-М». Но далеко не факт, что за те считанные минуты сближения танков в бою до дистанции 3—3,5 км «Инвары-М1» успеют поразить хотя бы пару тройку «Абрамсов» новых модификаций, ведь уже давно известно, что эквивалентная стойкость лобовой проекции башни того же M1A2 SEP может доходить до 1200—1300 мм от кумулятивных снарядов, в то время как бронепробиваемость тандемного «Инвара-М1» достигает лишь 900 мм, да и то при условии, что лобовая бронеплита башни вражеского танка не оснащена модулями тандемной динамической защиты. Вследствие этого поражение новых «Абрамсов» в лобовую проекцию может состояться лишь благодаря либо удачному стечению обстоятельств, либо отточенным навыкам наводчика Т-72Б3, позволяющим в ходе активного сближения танков «загнать» «Инвар-М1» в зазор между ВЛД корпуса и башней (район погона башни) или в участок стыка маски пушки с лобовой бронеплитой башни. Но думаете, это так просто, особенно в ночное время суток, на расстоянии 3000—3200 метров, при маневрировании обеих машин на скорости от 25 до 50 км/ч, да ещё и на пересечённой местности?И это далеко не все сюрпризы, с которыми могут столкнуться наши танкисты при использовании комплексов «Рефлекс-М» против американских M1A2. Дело в том, что ещё 15 февраля 2018 года многочисленные зарубежные и отечественные информационные порталы со ссылкой на сайт armyrecognition.com сообщили о планах Пентагона закупить в 2019-м финансовом году 261 комплект израильского комплекса активной защиты «Trophy» («Меиль руах»), разработанного научно-производственной кооперацией «Rafael Armament Development Authority» и «Israel Aerospace Industries». Комплексами планируется оснастить танки M1A2/SEP трёх бронетанковых бригад ВС США, развёрнутых в Центральной и Восточной Европе, а также в странах Балтии (преимущественно в Латвии). Вполне очевидно, что данное решение напрямую связано с вероятностью эскалации крупного регионального конфликта между НАТО и Россией на восточноевропейском театре военных действий, где «Абрамсам» как раз и будут противопоставлены противотанковые реактивные снаряды комплексов «Рефлекс», «Корнет-Э» и «Хризантема-С». Аналогичное обоснование справедливо и в отношении оснащения штатовских M1A2 на 7-м полигоне ВС США в немецком Графенвоере комплектом TUSK в начале 2017 года, что предусматривает установку модулей тандемной ДЗ «ARAT-2».Но если комплект для городских боёв TUSK прикрывает лишь бортовые проекции корпуса и башни от моноблочных и тандемных кумулятивных снарядов, то КАЗ «Трофи», представленный 4 неподвижными Х-ориентированными АФАР-радарами обнаружения EL/M-2133 с углами обзора по 90 градусов и двумя вращающимися пусковыми контейнерами с осколочным «снаряжением» на башне M1A2 SEPv2/3, обеспечивает всеракурсное прикрытие юнита от ПТУР противника. Для преодоления данного оборонительного заслона необходим либо поочерёдный пуск (с коротким разрывом во времени) сразу нескольких противотанковых реактивных снарядов с одного сектора, либо применение бикалиберной двухэлементной реактивной гранаты раздельного типа 7П53 «Крюк» (РПГ-30) с имитирующей ракетой для ложного инициирования осколочных противоснарядов вражеского КАЗ «Трофи». Стандартные ПТУРС 9М119М1 «Инвар-М1» танкового комплекса «Рефлекс», к сожалению, здесь ничего не cмогут противопоставить.Следовательно, Т-72Б3/Б3М в ходе танкового боя однозначно сблизятся с M1A2 SEP на расстояние менее 3000 метров, где и начнётся взаимный обмен выстрелами с бронебойными оперёнными подкалиберными снарядами (БОПС). Экипажам семьдесят вторых в данной ситуации уж точно не позавидуешь. Только вот как это донести до господина Борисова, человека, который в качестве главного достоинства современного боевого танка видит исключительно его боевую мощь, а также как можно меньшую стоимость? Очевидно, необходимо детально рассмотреть бронезащищённость Т-72Б3/Б3М совершенно без ура-патриотических прикрас. Что мы имеем?Лобовые бронеплиты литой башни (при ракурсах обстрела, близких к 0—5 градусам от продольной оси канала ствола) могут «похвастаться» физическим габаритом от 330—350 мм в районе амбразуры орудия (здесь присутствует исключительно стальной габарит), 580—575 мм в районе 7,62-мм пулемёта Калашникова танкового ПКТ (на этом участке, помимо стального габарита, присутствует ещё часть ниши со спецбронированием в виде «отражающих листов»), а также 800—795 мм в центральной части части лобовых бронеплит (здесь присутствует 550-мм преграда в виде «отражающих листов», представленных 20-30-мм пакетами из броневой стали, резины и обычной стали и 2 основных стальных плиты). В пересчёте на эквивалентную стойкость от бронебойных снарядов это даёт 350—500 мм защиты у амбразуры пушки Т-72Б3, которая ни под каким соусом не перекрывается элементами 4С22 динамической защиты «Контакт-5», поскольку слева необходим свободный сектор обзора для прицела наводчика ТПД-К1, а справа — свободное «окно» для ведения огня из ПКТ. Вывод: основной боевой танк Т-72Б3М может быть выведен из строя попаданием в район маски пушки даже устаревших 105-мм бронебойных оперённых подкалиберных снарядов M774 и M833, принятых на вооружение ещё в 1979 и 1983 годах соответственно; данная ослабленная зона имеет ширину порядка 0,5 метра. Естественно, пробитие данного участка приведёт к неминуемой гибели командира и наводчика машины.Центральные участки лобовых бронеплит башни прикрываются элементами 4С22 динамической защиты «Контакт-5», которая увеличивает эквивалентную стойкость от БОПС с 540 до 650 мм. Несомненно, это лучше, чем голая бронеплита, но и этого не хватит даже для минимальной защиты от более-менее современных американских бронебойных снарядов M829A1 и M829A2, обладающих бронепробиваемостью 700 и 740 мм соответственно на дистанции в 2000 м и под углом 0 градусов к нормали. Более того, ЭДЗ 4С22 имеют очень серьёзный конструктивный недостаток размещения на башне, заключающийся в наличии больших зазоров (брешей) между клиновидными модулями. Попадание сердечников БОПС в эти зазоры будет означать, что динамическая защита «Контакт-5» не выполнит возложенную на неё задачу по 20%-му снижению пробивного действия кинетического снаряда.Единственный вариант, который мог бы обеспечить более-менее адекватную эквивалентную стойкость центральных участков лобовых бронеплит, — это установка комплекта динамической защиты «Реликт» в соответствии с проектом Т-72Б «Рогатка» (от 2006 года). Здесь модули 4С23 крайне плотно (без всяких зазоров) перекрывают лобовую проекцию башни, в то время как бронезащищённость от кинетических бронебойных снарядов увеличивается не на 20%, а на 50% с 540 до 810 мм. А это значит, что хотя бы в основных участках лба башни обеспечивается защита от относительно новых американских снарядов M829A3 (естественно, ближе к ослабленной маске пушки, даже с учётом «Реликта», стойкость от бронебойных снарядов не превышает 500—650 мм). Но, как мы видим по гуляющим в сети фотографиям с парадов и выставок, лобовые участки башен даже последних образцов Т-72Б3 по уровню прикрытия ни на шаг не приблизились к тому уровню, что виден на «Рогатке»: всё те же «Контакты» на башне, и только решётчатые противокумулятивные экраны на бортах корпуса появились. Вот вам и «уникальная» защищённость.Исход ближнего столкновения такого варианта Т-72Б3 с новейшими «Абрамсами» SEPv3, получившими в состав боекомплектов ещё более «пробивные» БОПС типа M829A4 (более 850—900 мм стального эквивалента) или «Леопардами-2A6/7», имеющими на вооружении снаряд DM63A1, достаточно предсказуем и печален. Наш же Т-72Б3/М может использовать против «Абрамса» снаряд ЗБМ-46 «Свинец» с пробиваемостью в 650 мм на удалении 2 км, от которого бронеплите с корундовой керамикой AD-95 и уранокерамикой UO-100 (с суммарным эквивалентом 950—970 мм от БОПС) ни холодно ни жарко. О финансировании работ по размещению на серийных ОБТ Т-72Б3 и Т-72Б3М комплексов активной защиты «Арена-М» вообще умолчим, дабы окончательно не впасть в депрессию. Вот что предлагает нашей армии главный куратор ВПК вместо уникального Т-15 «Армата», полностью защищённого от новейших натовских танковых снарядов, и стоящего почти в 2 раза меньше французского «Леклерка».