Российское посольство: США вводят новые санкции под надуманным предлогом

Госдепартамент США в среду объявил, что с 22 августа Соединенные Штаты введут новый пакет санкции против Москвы. Причиной этого в Госдепе назвали якобы использование Россией химоружия в Солсбери.Согласно сообщению Госдепа, имеется вероятность, что новые ограничительные меры будут состоять из двух пакетов. В первом, который вступит в действие 22 августа, будет наложен запрет на поставку в Россию продукции двойного назначения. Второй пакет, который может вступить в силу через 90 дней после введения первого, с большой вероятностью включит в себя возможное снижение дипломатических отношений, запреты на полеты в США российской авиакомпании "Аэрофлот", и почти полное прекращение американского экспорта.В то же время, в Госдепе заявили, что США могут отказаться от второго пакета ограничительных мер, в случае российских гарантий больше не применять химическое оружие и разрешения наблюдателям ООН провести проверки "на местах".На сообщение Госдепа уже отреагировали в посольстве России в Вашингтоне, заявив, что США решили ввести "драконовские" санкции против России под надуманным предлогом использования правительством России "нервно-паралитического вещества "Новичок" против гражданина Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери", при этом США, в свойственной им манере, не представили ни одного доказательства или фактов применения ОВ.При этом в посольстве добавили, что Россия по прежнему настаивает на международном расследовании с российским участием данного инцидента и предлагает США предать гласности переписку по данному вопросу.