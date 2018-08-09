07:07 09 августа
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Российское посольство: США вводят новые санкции под надуманным предлогом

Госдепартамент США в среду объявил, что с 22 августа Соединенные Штаты введут новый пакет санкции против Москвы. Причиной этого в Госдепе назвали якобы использование Россией химоружия в Солсбери.

Российское посольство: США вводят новые санкции под надуманным предлогом


Согласно сообщению Госдепа, имеется вероятность, что новые ограничительные меры будут состоять из двух пакетов. В первом, который вступит в действие 22 августа, будет наложен запрет на поставку в Россию продукции двойного назначения. Второй пакет, который может вступить в силу через 90 дней после введения первого, с большой вероятностью включит в себя возможное снижение дипломатических отношений, запреты на полеты в США российской авиакомпании "Аэрофлот", и почти полное прекращение американского экспорта.


В то же время, в Госдепе заявили, что США могут отказаться от второго пакета ограничительных мер, в случае российских гарантий больше не применять химическое оружие и разрешения наблюдателям ООН провести проверки "на местах".

На сообщение Госдепа уже отреагировали в посольстве России в Вашингтоне, заявив, что США решили ввести "драконовские" санкции против России под надуманным предлогом использования правительством России "нервно-паралитического вещества "Новичок" против гражданина Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери", при этом США, в свойственной им манере, не представили ни одного доказательства или фактов применения ОВ.

При этом в посольстве добавили, что Россия по прежнему настаивает на международном расследовании с российским участием данного инцидента и предлагает США предать гласности переписку по данному вопросу.





Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 23

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  1. Vard Сегодня, 06:12
    Ну почему под надуманным... Политика США весьма продуманная в том плане что они закручивают гайки в отношении нас... А вот наши верхи все ни как не избавится от иллюзий что можно как то договориться... Нет они с папуасами... За которых нас держат... Договариваться ни о чем не будут...
    Vard
    1. bulvas (Василий) Сегодня, 06:26
      и почти полное прекращение американского экспорта.


      Боинги - гудбай?

      Движки для МС-21 - гудбай?


      Свое успеем сделать?
      Или придется на Эрбасы пересаживаться?

      Или новые санкции все-таки подтолкнут наше импортозамещение с нужным ускорением

      По многим остальным товарам, импортируемым из США они хитрят
      почти все производится в третьих странах, будут экспортировать.

      А мы вынуждены будем продолжать продавать им титан и все остальное, что продаем




      снижение дипломатических отношений


      наша дипсобственность в США - совсем гудбай?
      bulvas
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 07:00
        Зачем прекращать свой экспорт?, они этого и ждут, тем более наша ответа к сожалению особых проблем им не принесет, заменят и титан и остальное. Американские зеркально прикроют, ибо нефиг там делать, дипломаты соберут чемоданы и домой и будем жить дальше. С ПД-14 сложнее, но сами виноваты, сколько его разрабатывать можно..., плюс отдельные системы на сурджик, но там сложнее.
        maxim947
  2. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 06:22
    Отвечать на провокации нужно резко, быстро и с удвоенной силой... Только так можно заставить провоцирующего тебя противника отказаться от дальнейшей эскалации... Посмотрите как Саудовская Аравия отреагировала на заявление Канады о "свободах" в КСА...
    Грэг Миллер
    1. Metallurg_2 (Михаил) Сегодня, 06:40
      Видимо у саудовского короля в его 90 лет стоит лучше, чем у нашего Темнейшего в 66. И яйца там покруче.
      Metallurg_2
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:54
        Цитата: Metallurg_2
        Видимо у саудовского короля в его 90 лет стоит лучше, чем у нашего Темнейшего в 66. И яйца там покруч

        ржунемагу laughing а полосатым они смогли бы так ответить? laughing
        в разных лигах играем
        LSA57
      2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 06:57
        Цитата: Metallurg_2
        Видимо у саудовского короля в его 90 лет стоит лучше, чем у нашего Темнейшего в 66. И яйца там покруче.

        гораздо больше денег.
        Арон Заави
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:52
      Цитата: Грэг Миллер

      Отвечать на провокации нужно резко, быстро и с удвоенной силой...

      авианосец туда послать? laughing
      да на эти санкции давно уже НИКТО в мире внимания не обращает.
      у них это уже как вечерняя молитва, САНКЦИИ. laughing
      как в поговорке. только дураки пьют без повода. умный человек ВСЕГДА повод найдёт laughing
      Посмотрите как Саудовская Аравия отреагировала на заявление Канады о "свободах" в КСА...

      как? посла выслали?
      LSA57
  3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:22
    Госдепартамент США в среду объявил, что с 22 августа Соединенные Штаты введут новый пакет санкции против Москвы. Причиной этого в Госдепе назвали якобы использование Россией химоружия в Солсбери.

    Ржунемагу laughing раньше хоть какое то видимость приличия соблюдали. сейчас и этим заморачиваться не стали. у мелкобритов даже суда небыло, виновных официально не объявили, но эти побежали впереди паровоза. сами признали, что мы всё химоружие уничтожили, наплевали на свой решение и опять у нас что то требуют. обнаглели уже выше крыши сельсовета. ох, не к добру все эти наезды...
    LSA57
    1. фрезер (александр) Сегодня, 06:33
      Цитата: LSA57
      Госдепартамент США в среду объявил, что с 22 августа Соединенные Штаты введут новый пакет санкции против Москвы. Причиной этого в Госдепе назвали якобы использование Россией химоружия в Солсбери.

      Ржунемагу laughing раньше хоть какое то видимость приличия соблюдали. сейчас и этим заморачиваться не стали. у мелкобритов даже суда небыло, виновных официально не объявили, но эти побежали впереди паровоза. сами признали, что мы всё химоружие уничтожили, наплевали на свой решение и опять у нас что то требуют. обнаглели уже выше крыши сельсовета. ох, не к добру все эти наезды...

      Всё правильно относятся к нам так, как мы позволяем.
      А ещё говорили, что грант занимается внешней политикой - она у нас сильная, а на внутреннюю ему времени не хватает. Теперь видно, что и внешняя у нас слабая (рассчитанная на внутреннее потребление), и внутренняя слабая НДС пенс. возраст и. т. д..
      Максим за все берётся смело, все превращается в...... и далее по тексту.
      фрезер
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:46
        Цитата: фрезер
        Всё правильно относятся к нам так, как мы позволяем

        а как мы не позволим? laughing
        госдеп ихний разгоним? laughing или войну сашам объявим? laughing они эти санкции по всему миру как д.у.р.а.ч.ё.к махорку разбрасывают laughing
        А ещё говорили, что грант занимается внешней политикой - она у нас сильная

        пример "слабости" нашей внешней политики встреча с трампушкой. причём оный сам НАПРОСИЛСЯ на встречу
        LSA57
        1. фрезер (александр) Сегодня, 07:00
          Цитата: LSA57
          пример "слабости" нашей внешней политики встреча с трампушкой. причём оный сам НАПРОСИЛСЯ на встречу

          Пример? Пожалуйста: американцы Вагнеровцев в в сирии покрашили - мы сглотнули, коалиция два раза Кр наносила удар по нашим союзника, притом во второй раз наши грозились сбивать не только ракеты, но и их носители. Два раза удар нанесли - наши сглотнули. Я уже не говорю о налёта израильской авиации.
          Примеров хватит?
          фрезер
    2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 06:44
      Цитата: LSA57
      ох, не к добру все эти наезды

      ИМХО от безысходности в основном...
      Все эти запреты, между прочим, бьют и по их компаниям тоже. И неизвествно еще, "чем сердце" успокоится - вот, на РУСАЛ как браво наехали сначала... а когда заметили, что себе же фаберже прищемили - без лишней помпы пошли на попятную.
      Будем посмотреть, короче request
      Голован Джек
  4. Арон Заави (Арон) Сегодня, 06:31
    В "Известиях" с утра читал, что РФ уже диферсифицировала экономику. Так что конфлиет это всегда не приятно, но в данном случае нисколько не опасно.
    Арон Заави
  5. 1536 (Евгений) Сегодня, 06:33
    Очень похоже на то, что прикрыли американцам их воровские кормушки в России. Отсюда такая реакция.
    1536
  6. Дирижер Сегодня, 06:35
    Нота, нервнопаралитический газ Новичок был разработан в США , под руководством и в ______________ (указать) применен в Мелкобритании , с целью __________ )указать) , и так далее.
    Дирижер
  7. Ванёк (Иван) Сегодня, 06:41
    разрешения наблюдателям ООН провести проверки "на местах".

    А ключи от кватиры где деньги лежат не надо?
    Ванёк
  8. cariperpaint Сегодня, 06:48
    Тоже мне новость))))
    cariperpaint
  9. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:48
    Не зря наши вынули деньги из американского госдолга, ой, не зря. Сейчас бы еще и с коррсчетов бы вывели. А то ведь "заарестуют". Им предлогов не надо. Они как бандиты в салоне. Дави всех, кого можешь. Пока "ответки" серьезной не будет - будут наглеть... А какая может быть ответка? Полная дедолларизация экономики, и "перестройка мозга" наших экономических управленцев. Возможно, путём их полной замены.
    Горный стрелок
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 06:56
      У Вас лучше сначала было:
      Цитата: Горный стрелок
      еще и с корсетов бы вывели

      Вот представил себе, как из-за корсетов... деньги выводят belay
      Чё-т ржу уже laughing good laughing
      PS: Это все T9, наверное yes
      Голован Джек
  10. jonht (Евгений) Сегодня, 06:55
    Я мне вот интересно, если мы полностью свернем дип. отношения с ФША (отзовем посла и закроем посольства, кроме ОНН).... Как они на это отреагируют. wassat
    jonht
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 06:58
      Цитата: jonht
      Я мне вот интересно, если мы полностью свернем дип. отношения с ФША (отзовем посла и закроем посольства, кроме ОНН).... Как они на это отреагируют. wassat

      никак. А что они теряют?
      Арон Заави
  11. Ипатий (Валерий) Сегодня, 07:06
    и предлагает США предать гласности переписку по данному вопросу.
    . Вот это я понимаю - интилегентность! Пусть западные каллеги обзавидуются нашей виртуозной дипломатии.
    Ипатий
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