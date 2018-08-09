11:28 09 августа
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ХАМАС обстрелял израильскую территорию ракетами. Израиль ответил авиаударом

Новый этап конфликта разгорается на израильско-палестинской границе. С вечера среды 8 августа и в течении ночи, с территории Палестины боевики движения Хамас выпустили порядка 150 ракет по южным районам Израиля. Согласно сообщению армейской пресс-службы, 25 ракет были перехвачены.

ХАМАС обстрелял израильскую территорию ракетами. Израиль ответил авиаударом


Согласно полученной информации, наибольший урон был нанесен во время первого залпа ракет с территории Палестины по приграничному городу Сдероту, во время которого ракета попала в жилой дом, где ранения получили двое израильтян. К полуночи было заявлено о 80 ракетах, из которых системой ПВО "Железный Купол" 11 были сбиты. Большая часть палестинских ракет упала на не заселенной местности, не причинив ущерба.


В ответ на ракетный обстрел территории Израиля, авиация страны провела атаку на свыше 100 "стратегических военных целей" в секторе Газа. Пресс-служба ЦАХАЛ заявляет об уничтожении штаба группировки в Джебалии, уничтоженных туннелях, тренировочных лагерях и производственных мощностях движения ХАМАС. Кроме того, под удар попали расположение батальонов ХАМАС и оружейные арсеналы движения.

Напомним, что палестино-израильский конфликт длится уже не одно десятилетие не прекращаясь. Новый виток конфликта начался во вторник, когда израильский танк уничтожил двух активистов движения ХАМАС, которые вели снайперский огонь по военнослужащим израильской армии.

Использованы фотографии: https://sensum.club/
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Комментарии 98

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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 07:08
    Нужно кого-то из них срочно переселить в сша! А то они там точно скоро используют "не имеющиеся у них в наличии" ядерное оружие против мирного населения!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 07:28
      На Луну или Марс! Покоя на Земле им не будет .... впрочем. альтернативный вариант, в Биробиджан! Это почти так же далеко как на Луну. Правда есть опасность что расползутся от туда опять! Их ведь только у горы Сион можно компактно удержать! Как магнитом их туда тянет.
      Шутки, шутками, но покоя, в том ареале обитания таких противоположностей, не будет никогда! И у кого больше перспектив на самосохранения, сомнений особых нет!
      rocket757
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 07:33
      Палестинцы, похоже, предлагают первонароду еще раз прогуляться лет на 40. winked
      сибиралт
    3. Totah155 Mk 2 (Alex) Сегодня, 08:30
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Нужно кого-то из них срочно переселить в сша! А то они там точно скоро используют "не имеющиеся у них в наличии" ядерное оружие против мирного населения!

      Позовите палестинцев к себе пожить
      Totah155 Mk 2
      1. Leeds (Alexander) Сегодня, 09:03
        Интересно, как проголосует ООН во главе с США, если поступит. Конструктивная инициатива выселить всех палестинцев Чад, Сомали или Украину для обеспечения их блага и безопасности? Гипотетически.

        Почему бы Израилю не рассмотреть вариант примирения, использованный нами. Построить небоскребов, дать пособий, дороги, мерседесы и так далее? Это не намного дороже «железного купола».
        Leeds
        1. Totah155 Mk 2 (Alex) Сегодня, 09:12
          Leeds,
          Интересно, как проголосует ООН во главе с США, если поступит. Конструктивная инициатива выселить всех палестинцев Чад, Сомали или Украину для обеспечения их блага и безопасности? Гипотетически.

          Вычеркните пожалуйста Украину из списка.
          Вы ведь не хотите, в самом деле, иметь палестинцев на границе с Россией ?1? stop
          Totah155 Mk 2
    4. stone Сегодня, 10:41
      А может "палестинцев" Саудовскую Аравию переселить. Там места много, и денег. lol
      stone
  2. Каракурт (Александр) Сегодня, 07:08
    25 из 150 ? Слабоват купол у них belay
    Каракурт
    1. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 07:14
      "Патриот" ещё хуже))). Сейчас прошла новость, что саудиты типа "сбили" очередную ракету хуситов 60-х годов, правда она всё равно частями упала на бошки нефтеносных граждан Королевства ранив не менее 11 человек и не менее одного убив.
      Сармат Саныч
    2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 07:14
      Цитата: Каракурт
      25 из 150 ? Слабоват купол у них belay

      опять? Не ну мы же не в школе.
      Арон Заави
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 07:19
        Арон, не опять, не опять, а снова! lol Мы не в школе, но читать до десяти умеем, и считать все буквы знаем!!!! lol
        ДРЕВНЕЙШИЙ
      2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 07:35
        Не в школе. Но о том, что такое плотность огня и критический предел, способности отражения массированной ракетной атаки, в школе как бы не преподают! В наших по крайне мере.
        А связать\рассчитать всё с помощью простой математики, известных параметров ПВО, применяемых ракет и их количества, эт ведь думать\считать надо! Ну не с утра же!
        rocket757
      3. ПалБор (Павел) Сегодня, 08:21
        А в чём дело-то? Проиранских лидеров Хамас игилоиды под вашим руководством вырезали в лагере Ярмук. Остались окормляемые США и Катаром.
        Учитывая, что после обстрелов никогда не бывает жертв, возникает подозрение, может, и обстрелы фейковые? Просто надо градус напряжённости держать внутри страны, а на международной арене завывать с истеричными нотками:"Никто нас не любит, а мы такие пушистые!"
        ПалБор
        1. igor67 (Игорь) Сегодня, 10:06
          Цитата: ПалБор
          Проиранских лидеров Хамас игилоиды под вашим руководством вырезали в лагере Ярмук. Остались окормляемые США и Катаром.

          товарищ в лагерь Ярмук,это лагерь палестинских беженцев, там палестинцы живут, так , что вы что путаете или не понимаете, что происходит на БВ, судите со своего Дивана
          igor67
          1. ПалБор (Павел) Сегодня, 10:34
            Больной что ли, в 15-м году игилоиды вырезали хамасовских проиранских и просирийских лидеров. Израильские спецы окормляли, катарцы деньги давали. Что вы врёте.
            Диван ваш - зарплата от Моссад.
            Ярмук уже взяли, если вы забыли, прекрасно выжгли игилоидов и миномётные заряды израильского производства тоже нашли...
            Кто вы такой, что бы мне хамить и рот затыкать?
            ПалБор
      4. Lek3338 (Лекъ) Сегодня, 08:46
        Цитата: Арон Заави
        опять? Не ну мы же не в школе.

        С этим сумасбродом бесполезно ! Всё они прекрасно знают ,просто прикидываются .Просто вам евреям не повезло они не любят вас, больше чем тех кого защищают (мусульман) .Но весь прикол в том что, на этом сайте те же самые люди оскорбляют тех же самых мусульман при первой возможности .Когда новость о Казахстане парочка оскорбит казахов за то что не совсем стремятся пресловутому "русскому" "миру".Когда речь об аз-цах оскорбят их и так далее по списку .
        То что они безработные так в этом виноваты мигранты ,то что у них в стране бардак виноваты евреи банкиры ,то что цены дорожают США виноваты,то что они с украинцами устроили братоубийственную войну тоже за океаном виноваты .По их логике весь мир против русского мира ,только не задумываются а зачем этот мир должен быть за ? Я лично не против да хоть Мозамбикский мир устраивают ,но русский шовинизм никуда не денется .Как отзываются в отношении своих соседей ты знаешь Арон ?азиатов ?а как отзываются о Кавказцах ?а как о евреях ?а как о европейцах ?а как об США ?а как о поляках? а об арабах? исключение только в сравнении с евреями .Вам не повезло вас они "любят" больше всех ))) Русские оскорбительные кликухи придумали всем народам которые окружают их ! Разве что белорусы остались, потом удивляются почему никто не хочет в "русский" "мир" ?
        Lek3338
        1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 08:57
          Цитата: Lek3338
          Разве что белорусы остались

          не остались - "клятые бульбаши".....
          Цитата: Lek3338
          потом удивляются почему никто не хочет в "русский" "мир" ?

          я не удивляюсь ни капли мне в русский мир ни бандеровцы, ни "клятые бульбаши" не нужны!!! мой мир для меня и таких как я!! а вы бегайте газ и нефть(или бабки) просите на то и живите!!!
          Тикси-3
          1. Lek3338 (Лекъ) Сегодня, 09:10
            Цитата: Тикси-3
            "клятые бульбаши"

            С каких пор они вошли в этот клуб спрашивать не буду .Ответ у вас по любому есть но мне не интересен .
            Цитата: Тикси-3
            а вы бегайте газ и нефть(или бабки) просите на то и живите!!!

            Спасибо хоть за какой то оставленный выбор .
            Цитата: Тикси-3
            мой мир для меня и таких как я!

            Зауважал за прямоту .Всё к этому и идёт ,надеюсь ваша мечта сбудется , в вашем мире останетесь только вы и похожие на вас .Всем легче будет нету ожиданий нету проблем .
            Lek3338
            1. Mestny (Сергей) Сегодня, 09:51
              Если останемся только мы - вас не будет.
              Что поделать, только две империи - США и Россия строят свои миры.
              Ваша судьба - служить одним или другим.
              Вы сейчас выбрали США. Но суть от этого не меняется - лимитрофы на побегушках.
              Mestny
              1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 10:24
                Россия уже не империя, а крупная по территории страна с большим арсеналом ядерного оружия. А США никогда и не были империей.
                Рулила и рулит всегда экономика.
                В этом плане у США - ощутимое преимущество.
                voyaka uh
                1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 10:41
                  Цитата: voyaka uh
                  Россия уже не империя, а крупная по территории страна с большим арсеналом ядерного оружия. А США никогда и не были империей.

                  Так выходит, что Израиль - это военная база на оккупированной территории...
                  Цитата: voyaka uh
                  В этом плане у США - ощутимое преимущество.

                  lol
                  stalkerwalker
              2. Lek3338 (Лекъ) Сегодня, 10:43
                Цитата: Mestny
                Если останемся только мы - вас не будет.

                Не побоюсь спросить и что будет ?Вы уничтожите окружающих и останетесь одни ?А один на один кишка тонка у двух "империй"?
                Цитата: Mestny
                Что поделать, только две империи - США и Россия строят свои миры.

                Ни вы ни США никакого мира не строят ,вы раздробляете его ,пожелаю вам схлестнутся один на один .И потом с выжженной обоюдно землей остальному миру спокойной будет .А то одни там мутят вторые тут , вы со своими мирами уже поднадоели .Или в ваших мирах не принято один на один ,а только третьи страны бомбить? .
                Цитата: Mestny
                Вы сейчас выбрали США

                Мы никого не выбирали хрен редки не слаще .У нас нету ни ваших баз ни американских политику выбирал не я ,но поддерживаю этот нюанс .
                Цитата: Mestny
                Ваша судьба - служить одним или другим.

                От своего имени скажу не люблю громкие слова говорить от имени народа .Я на любом собеседование говорил субординация .Я когда замечал что меня не понимают объяснял ,я поработаю у вас при одном условии .Тот кто меня уважает я ему услужу, а то кто не уважает я ему хозяин .В данном случае я вам хозяин,а насчет империи не польщайтесь бензоколонка ваша не лучше нашей бензоколонки .Никакой империи нету у вас ,так подобие .
                Lek3338
    3. кровосос Сегодня, 07:21
      Каракурт (Александр)
      "25 из 150 ? Слабоват купол у них"
      Это у тебя с головой слабо.Сколько раз уже объясняли, что сбивают только те ракеты, которые могут упасть на застроенной местности!
      кровосос
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 07:34
        Кровосос, а без хамства жить не умеете, хотите чтобы вам высказали всё и сверх того что вы стоите, и чего заслужили??? Минусов нету, увы, но вам от меня хотя бы такой, виртуальный минус ➖!!!!
        ДРЕВНЕЙШИЙ
        1. Tank Hard (Daniel von Messer) Сегодня, 08:30
          Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
          Кровосос, а без хамства жить не умеете, хотите чтобы вам высказали всё и сверх того что вы стоите, и чего заслужили??

          А когда кончаются аргументы, приходит потомок библейского Хама, напомнить всем, какие они и есть на самом деле. wink
          Tank Hard
      2. Totah155 Mk 2 (Alex) Сегодня, 08:04
        Цитата: кровосос
        Каракурт (Александр)
        "25 из 150 ? Слабоват купол у них"
        Это у тебя с головой слабо.Сколько раз уже объясняли, что сбивают только те ракеты, которые могут упасть на застроенной местности!

        Обьясняли им уже тысячу раз.
        Бестолку всё это...
        Totah155 Mk 2
        1. ender (Ender) Сегодня, 08:22
          Привел отец сына к морю и говорит:
          -Смотри, сын: это море.
          -Папа, где море?
          -Да вот смотри — море тут, около тебя.
          -Папа, где море? — опять спрашивает сын.
          -Да вот, смотри! — повышает голос отец.
          -Папа, где море?
          -Да вот смотри, об ноги плещется! — громко говорит отец сыну.
          -Папа, где море? — опять спрашивает сын.
          Отец, разозлившись, макает сына пять минут лицом в воду.
          Сын отдышавшись, спрашивает: «Папа, что это было???»
          -Море, сынок.
          -Где море? (с)
          ender
          1. Tank Hard (Daniel von Messer) Сегодня, 08:34
            Что, опять вносите изменения в "Старый Договор"? laughing
            Tank Hard
          2. Mestny (Сергей) Сегодня, 09:58
            Ну тогда и вам навстречу:
            "Посади свинью за стол - она и ноги на стол"
            "Сколько с вороной ни разговаривай - всё равно на голову нагадит"
            Mestny
      3. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 08:59
        Цитата: кровосос
        Сколько раз уже объясняли, что сбивают только те ракеты, которые могут упасть на застроенной местности!

        wassat lol laughing это вам в ваших школах преподают?Этот- Бред пора перестать постить, или считать его флудом и наказывать баном!!!
        Тикси-3
      4. SETTGF (Евгений) Сегодня, 09:53
        кровосос! Сбито 25 целей, а сколько израсходовано при этом ракет? Видимо, стыдно давать точные данные?
        SETTGF
    4. sergeyezhov (Sergey) Сегодня, 08:56
      Цитата: Каракурт
      25 из 150 ? Слабоват купол у них

      нафига сбивать ракеты летящие мимо?
      sergeyezhov
    5. abc_alex (Алексей) Сегодня, 09:02
      Нормальный у них купол. Просто он умеет вычислять точку падения РСа и игнорировать не опасные.
      abc_alex
      1. Mestny (Сергей) Сегодня, 09:59
        Это они сами про себя так рассказывают?
        Тогда конечно, правда.
        Mestny
  3. Ванёк (Иван) Сегодня, 07:13
    25 из 150 это треть от половины.

    Даже ни четверть.

    Купол говорите?

    Это дуршлак проржавевший от которого одна ручка осталась.
    Ванёк
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:19
      Цитата: Ванёк
      Это дуршлак проржавевший...

      Иван, при всем уважении - это просто умный, как Вы изволили выразиться, "дур-шлак".
      Он по тому, что мимо летит, не пуляет. Ему ракетки жалко request
      В таких случаях единственный правильный критерий оценки "дур-шлака" - отсутствие жертв и значимых разрушений. А это отсутствие, как я понимаю... в наличии laughing
      Вооот...
      Голован Джек
      1. Ванёк (Иван) Сегодня, 07:23
        Цитата: Голован Джек
        В таких случаях единственный правильный критерий оценки "дур-щлака" - отсутствие жертв


        А я и не против. В этом смысле, да. Отработал на 100%.

        Цитата: Голован Джек
        Ему ракетки жалко


        А может он из пацифистов?
        Ванёк
    2. кровосос Сегодня, 07:24
      Ванёк (Иван) "Это дуршлак проржавевший от которого одна ручка осталась."
      Ещё один ванёк "умный"
      кровосос
      1. Ванёк (Иван) Сегодня, 07:26
        Цитата: кровосос
        Ещё один ванёк "умный"


        Во первых имя пишется с большёй буквы, а во вторых... Ваша радуга на картине...

        Я пардон не из ваших. Светло синих..
        Ванёк
        1. Mestny (Сергей) Сегодня, 10:03
          Да не обращайте внимания.
          Удивительно что написали про 150. Могли бы написать 1500 - тогда бы железный купол был ещё мощнее.
          Кому вы верите?
          Воспользуйтесь их собственным приёмом - где доказательства, фотографии обломков 150 ракет? Или мест попаданий?
          Mestny
    3. Громобой Сегодня, 07:26
      Цитата: Ванёк
      Это дуршлак проржавевший от которого одна ручка осталась.

      Дуршлаг это был бы,если бы все ракеты сбил///истратив боезапас до следующей атаки///.Там же приписка есть для таких как вы,куда упали несбитые ракеты. Большая часть палестинских ракет упала на не заселенной местности, не причинив ущерба.Так что дуршлаг не так-то прост как вы думаете.
      Громобой
      1. Ванёк (Иван) Сегодня, 07:39
        Цитата: Громобой
        Там же приписка есть для таких ..... ....,куда упали несбитые ракеты.


        Я всё прочитал.

        Цитата: Громобой
        Так что дуршлаг не так-то прост


        Я не говорил, что он бесполезен, ненадёжен и всё такое.

        Я не против того, что сбиты ИМЕННО ТЕ ракеты которые представляли угрозу.

        Я уверен, что Евреи видели ракеты которые НЕ СТАЛИ сбивать. Ибо они не представляли угрозы. (да и хай с ними пусть падают)

        Жертв нет - отработала ПВО 100%. Безусловно!

        Но! Как ни крути эффективность менее 25% (25 из 150 это около 18%)

        Вот про что я говорю.
        Ванёк
        1. AUL (Александр) Сегодня, 08:15
          Цитата: Ванёк
          Но! Как ни крути эффективность менее 25% (25 из 150 это около 18%)
          Вот про что я говорю.

          Ванек, с математикой у вас явно лучше, чем с логикой!
          AUL
          1. Ванёк (Иван) Сегодня, 08:21
            Цитата: AUL
            Ванек, с математикой у вас явно лучше, чем с логикой!


            А то!

            Александр. Буква "Ё". Главное "Э" не пишите.

            С логикой тож неплохо.

            Александр hi
            Ванёк
            1. AUL (Александр) Сегодня, 08:31
              Иван, hi , эффективность оценивается, в данном случае, как число сбитых целей/число обстрелянных!
              AUL
              1. SETTGF (Евгений) Сегодня, 09:38
                AUL! Вы неправы! Эффективность оценивается, как число сбитых целей/количество израсходованных ракет!
                SETTGF
                1. AUL (Александр) Сегодня, 11:03
                  Цитата: SETTGF
                  AUL! Вы неправы! Эффективность оценивается, как число сбитых целей/количество израсходованных ракет!

                  Ну, возможен и такой метод оценки - смотря, с какой стороны смотреть. Предложенный вами - более с технической стороны, мой - с точки зрения защищаемой территории.hi
                  AUL
              2. Mestny (Сергей) Сегодня, 10:07
                Осталось вспомнить как тут голосили после атака США томагавками.
                Брызгая слюной и тряся пейсами требовали немедленных доказательств, уверяя что все ракеты попали в цель.
                Ну так и тут все ракеты попали в цель.
                Mestny
  4. Опер (Игорь) Сегодня, 07:16
    Ситуация продолжается и продолжается... Десятилетия! Конца края не видно! Люди страдают по обе стороны! Да да, израильские комментаторы, не смотря на вашу браваду и бравурные заявления по ОБЕ! Не надо ли, что то менять? Спросите, что? А вот хотелось бы вас послушать!
    Опер
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 07:18
      "Ждите ответа, ждите ответа, ждите ответа..." wassat
      ДРЕВНЕЙШИЙ
    2. Krasnodar Сегодня, 07:28
      Надо найти в Газе нефть. Других источников существования, кроме иранских и катарских денег на борьбу с евреями или попрошайничества на ликвидацию последствий израильских ответок у правящего в Газе Хамаса нет ...
      Krasnodar
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 07:38
        Краснодар! На территории израиля есть нефтяные месторожления, но они небольшие, во первых, во вторых, когда их нашли ваше руководство приняло решение не вести их разработку ибо там что то не так с природой будет -типа какой то заповедник может быть унечтоженном! В общем, что то в этом смысле. hi
        ДРЕВНЕЙШИЙ
        1. Krasnodar Сегодня, 08:47
          Газа это не Израиль ))
          Krasnodar
        2. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 10:05
          В Израиле есть маленькие месторождения обычной нефти, которые разрабатывают потихоньку и огромное месторождение сланцевой нефти, которое приняли решение не разрабатывать. На шельфе Газы нашли газ (как и на всем побережье Средиземного моря - от Египта до Кипра).
          voyaka uh
    3. igor67 (Игорь) Сегодня, 10:14
      Цитата: Опер
      Не надо ли, что то менять?

      надо,Газа бывшая часть Египта, на 70-90 процентов это бывшие граждане Египта как и их предвадитель Мурси египтянин, в Газу ссылал Египет типа на поселения 101 км, вот пусть и Египет заберёт к себе своё
      igor67
      1. gurta (Gurta) Сегодня, 10:46
        Цитата: igor67
        вот пусть и Египет заберёт к себе своё
        Или Сирию заселять, ведь не вернутся же сирийцеевропейцы.
        gurta
  5. igorbrsv Сегодня, 07:16
    Все же для чего Иран поддерживает Хезболлу и Хамас? Ну ракеты им продает понятно. Если б с Ирана санкции сняли с условием не продавать ракеты и все.
    igorbrsv
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 07:39
      Конечно политика, т.е. смесь экономических, политических, даж личных интересов замешанных на религиозном соусе! Горючая. взрывоопасная смесь ..... пока или совсем слабо тлеющая!
      rocket757
    2. gurta (Gurta) Сегодня, 10:47
      Цитата: igorbrsv
      Все же для чего Иран поддерживает Хезболлу и Хамас?
      Закон Ислама.
      gurta
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:23
        Когда дело касается больших денег, политики, государств, "законы"\постулаты каких бы то ни было религиозных течений, эт больше для низов, для верхних эт всего лишь инструмент влияния.
        rocket757
  6. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 07:20
    Большая часть палестинских ракет упала на не заселенной местности, не причинив ущерба.
    Да что там уж темнить-то! Так уж и напишите : "Большинство ракет удалось развернуть в воздухе и направить на головы Хамаса!" fellow
    злой партизан
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 07:22
      Цитата: злой партизан
      Большая часть палестинских ракет упала на не заселенной местности, не причинив ущерба.
      Да что там уж темнить-то! Так уж и напишите : "Большинство ракет удалось развернуть в воздухе и направить на головы Хамаса!" fellow

      никто не темнит. Просто ЖК не работает пл ракетам летящим вне зоны прикрытия. А хамасовцы необучаемые. Но это их выбор.
      Арон Заави
      1. Котище (Владислав Котище) Сегодня, 07:56
        Теперь осталось за малым еще привести 149 видеозаписей. Дерзайте!!!
        Теперь серьезно, в последнее аремя у меня складывается впечетление, что израильская армия сама обстреляла свой танк, сама обстреляла снайперов из танка, спровоцировав ракетный удар и нанесла отаетный авиоудар. Не удивлюсь что жертвы израильтян - это дело рук самих евреев!
        Теперь можете "брызгать слюной и соплями", но много ли вреда мог нанести снайпер - танку? Ну выбил пару приборов, что дальше?
        Котище
        1. ender (Ender) Сегодня, 08:27
          спровоцировав ракетный удар - несколько выбивается из текста. правильно будет - "сама нанесла спровоцированный ракетный удар"
          ender
        2. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 08:59
          Это абсолютно нормальное впечатление. Такое сплошь и рядом. На Донбассе это постоянно происходит. Постоянно ВСУ сами себя ожесточенно обстреливают, и ополченцы тоже сами по себе не упускают возможность выстрелить.
          Vladimirovich_4
      2. Опер (Игорь) Сегодня, 07:59
        А ваш выбор какой?! Еще поколения и поколения страдающих евреев подрывающихся и бегущих в бомбоубежища и день и ночь?!?!?! Вот в этом сообщении о ранении израильтян написали... Я вам про палистинцев уж и не говорю! Не можете обеспечить безопасность своих собственных граждан - начните договариваться!
        Опер
        1. Баберметис Сегодня, 08:20
          Было бы о чем договориваться. А нету...есть только требования. У хамасовцев подкрепленные - религией, а у израилетян - безопасности. Обе стороны фанатично отстаивают. Фанатики играют в фантики, тут не договориться. Политической воли нет.
          Баберметис
        2. Котище (Владислав Котище) Сегодня, 08:21
          Не смешите мои кокоточки!!! Увы евреи никогда не сядут за стол переговоров с Палистиной и Сирией. Осмелюсь предположить, что снобизм и безнаказаность уже сделало свое дело. Уступив малое Израиль выйграет мир, но кому-кому, а политической элите последних это не нужно......
          Просто представьте, за ненадобностью за бортом останется военно-технический комплекс, система безопасности и многое другое. А оно (верхушке) надо!
          Так что интерес стабильного контрольюя над денежными потоками давлеет в умах руководства больше чем что либо, втом числе жизнь своих граждан. Что там - около двух сотен в год, даже рожать не надо, сами приедут.
          Котище
          1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 10:44
            Израиль спокойно садился за стол переговоров с Египтом, с Иорданией, с палестинцами (соглашения Осло).Были подписаны договоры. Некоторые выжили (с Египтом и Иорданией) , некоторые лопнули (с Арафатом).
            Сядем и с Сирией. Когда условия позволят.
            Вы же не рветесь сесть за стол переговоров с Японией из-за Курил, или с Украиной из-за Крыма?
            "Торопитттсааа не нааадо"- так говорят?
            voyaka uh
      3. mvd ru (Иван ) Сегодня, 08:21
        а вот так твои граждане страдают , вчерашняя сьемка
        mvd ru
  7. BoomAndroid (Данил) Сегодня, 07:22
    Цитата: Ванёк
    25 из 150 это треть от половины.

    Даже ни четверть.

    Купол говорите?

    Это дуршлак проржавевший от которого одна ручка осталась.

    Помнится как Израильские коллеги по диваным войскам кричали (и пару русских израильтян ) о безпонтовом русском панцире и с 400-с 300 который не че не может и не че не когда не сбивал... Но то ли дело купол, который даже мух перехватывает... К сожалению оказалось что он в большей степени перехватывает воздух... А древнее сирийское пво двже лучше результат показывает(конечно там сыграло, знание куда и примерно когда будет атака) но результат лучше!
    BoomAndroid
    1. Грибок (Витёк) Сегодня, 07:33
      Шляпа их купол
      Грибок
      1. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 07:51
        Цитата: Грибок
        Шляпа их купол

        laughing
        У нас в Губахе было 3 вида шляп:
        1. Шляпа
        2. Шляпа редкостная
        3. Шляпа полная. yes
        Так какая из них? wink
        drinks
        злой партизан
    2. Krasnodar Сегодня, 07:41
      Цитата: BoomAndroid
      Цитата: Ванёк
      25 из 150 это треть от половины.

      Даже ни четверть.

      Купол говорите?

      Это дуршлак проржавевший от которого одна ручка осталась.

      Помнится как Израильские коллеги по диваным войскам кричали (и пару русских израильтян ) о безпонтовом русском панцире и с 400-с 300 который не че не может и не че не когда не сбивал... Но то ли дело купол, который даже мух перехватывает... К сожалению оказалось что он в большей степени перехватывает воздух... А древнее сирийское пво двже лучше результат показывает(конечно там сыграло, знание куда и примерно когда будет атака) но результат лучше!

      Не знаю, че тут кто кричал, но купол заранее определяет траекторию ракеты и бьет только по целям, угрожающим населенным пунктам чи другим важным объектам.
      Krasnodar
      1. Mestny (Сергей) Сегодня, 10:15
        Что как бы намекает, что ни Панцирь, ни С-300-300 так делать не умеют ( ну ещё бы. их делали рюсские варвары), и пуляет по всему подряд?
        Это не так - сообщаю сразу.
        Вам про это пытались рассказать, что наша ПВО тоже не сбивает всё подряд. Вы упорно продолжаете поливать помоями всё, что сделано в России. Причём делаете прямо на российском сайте.
        Какого отношения к себе вы после этого хотите?
        Справедливой и взаимоуважительной беседы?
        Mestny
  8. лысова (владимир) Сегодня, 07:41
    Выпустить 150 ракет и двое раненых ?!, - и смех, и грех, там что, дети воюют?, я в восемь лет такие ракеты делал. Тупизм какой то. Кружок умелые руки, мать их.
    лысова
    1. Ванёк (Иван) Сегодня, 07:56
      Цитата: лысова
      Выпустить 150 ракет и двое раненых ?!, - и смех, и грех, там что, дети воюют?


      Там Владимир проще немного.

      Тётя Бэлла так рассказывает.

      Они за день предупреждают где, что и когда. Куда и во сколько. Миряне к этому времени меняют дислокацию. Все живы здоровы. Потом возвращаются.

      Примерно так.

      Получается как в детстве войнушка с деревянными автоматами.

      Владимир hi
      Ванёк
      1. лысова (владимир) Сегодня, 08:08
        Скорей всего так, засланных казачков предостаточно. Всё равно удивляет, нахрена тогда там вообще воздух портить.
        лысова
        1. Ванёк (Иван) Сегодня, 08:17
          Цитата: лысова
          Всё равно удивляет


          Этот регион всю свою историю сколько себя помнит постоянно в войне живёт. И сто лет и тысячу лет назад они как воевали так и воюют. И будут воевать. У них война в генах уже.

          Небольшие государства по сути. По площади. Если они там все договорятся им скучно станет. А чего им ещё там делать? Опять воевать. А найти предлог? Да запросто:

          - Есть сигарета? (в нашем случае какая-нибудь нефть)

          - Нет.

          - А если найду?
          Ванёк
          1. лысова (владимир) Сегодня, 09:25
            Иван, а я знаю выход по утихомирванию winked - вот если б мы отсоединили Северный Кавказ, то там такое же бы творилось. Вывод - нам надо расширить свои границы .Не трогая Китай дойти до Индии laughing , обойти Израиль ( пускай себе живут изолировано внутри России) , не трогать Египет и дойти по всей Северной Африке до Атлантики - всё наше всё Россия !!! good К примеру Чечня - нормально же , спокойно. А дальше посмотрим .
            лысова
            1. Ванёк (Иван) Сегодня, 09:55
              Цитата: лысова
              пускай себе живут изолировано внутри России


              И табличку:

              Лагерь для военнопленных. laughing

              Цитата: лысова
              всё наше всё Россия


              Таблеток мне от жадности! Да побольше, побольше.

              drinks
              Ванёк
          2. Mestny (Сергей) Сегодня, 10:21
            Во первых никто кроме евреев не знает сколько там было ракет, и даже были ли они вообще.
            С их способностями к тотальной лжи возможны любые варианты.
            Но озвученный ими как всегда беспроигрышный. Если ракеты были в заявленном количестве - значит запускавшие их безграмотные дикари, по которым надо немедленно нанести удар, а "железный купол" супер система. Если ракет не было - попробуй докажи, а повод для нанесения удара есть.
            И там и там профит - утолить жажду крови.
            Mestny
    2. igorbrsv Сегодня, 08:11
      Ощущение такое, что это 150 газовых баллонов были, а не ракеты
      igorbrsv
      1. лысова (владимир) Сегодня, 09:32
        Они из обычных труб стреляют ( пусковая) или штативов, а ракеты диаметром меньше. Максимум 1 кг ВВ боевой части , остальное топливо для доставки. Направление примерно - от балды наводчика. Я подобное с восьми лет делать начал, мало того и пушки самодельные из разных диаметров труб и снаряд многоразовый - били щебнем - аж на 100 метров ! Дед учителем по химии был, научил на свою голову, да отец инженер по электроники. lol
        лысова
  9. BoomAndroid (Данил) Сегодня, 07:48
    Цитата: Громобой
    Цитата: Ванёк
    Это дуршлак проржавевший от которого одна ручка осталась.

    Дуршлаг это был бы,если бы все ракеты сбил///истратив боезапас до следующей атаки///.Там же приписка есть для таких как вы,куда упали несбитые ракеты. Большая часть палестинских ракет упала на не заселенной местности, не причинив ущерба.Так что дуршлаг не так-то прост как вы думаете.

    Когда ракета в воздухе (на такой маленькой территории как у Израиля, сложно определить куда она упадет! То ли на пустырь, то ли перелит его и в деревню или всторону города летит (который за пустырем) она же не тормозит перед целью! Это просто удача, что они туда шлепнули! А не умный купол! Прекратите оправдывать. Это!
    BoomAndroid
    1. BlackMokona Сегодня, 08:04
      Ракета балестическая, строится траектория и всё. Она же не маневрирует в воздухе
      BlackMokona
      1. Котище (Владислав Котище) Сегодня, 08:29
        Гыыы.. ..... "балестрическая ракета", это как в воздухе пару "па" делает или палестинцы на них "пачки" одевают!!!
        Без обид сам криворучко!
        По сути "пуляют" по евреям обрезками труб, так что летят они в белый свет как копейку!!!
        Котище
    2. Totah155 Mk 2 (Alex) Сегодня, 08:12
      BoomAndroid
      В школу бы тебе вернуться
      Totah155 Mk 2
      1. gurta (Gurta) Сегодня, 10:54
        Цитата: Totah155 Mk 2
        BoomAndroidВ школу бы тебе вернуться
        А оне там было?
        gurta
  10. BoomAndroid (Данил) Сегодня, 08:36
    Цитата: Totah155 Mk 2
    BoomAndroid
    В школу бы тебе вернуться

    Ты чем то потролить хочешь меня? Задели что ли про купол слова? В школу поздно уже дядя, уж как не как 3 десяток кончается ! А тебе в больницу надо сходить, а то в таком взрослом возрасте быть тролем, это диагноз!
    BoomAndroid
  11. BoomAndroid (Данил) Сегодня, 08:52
    Цитата: BlackMokona
    Ракета балестическая, строится траектория и всё. Она же не маневрирует в воздухе

    Может я и не прав, но грубо говоря принцип БР я знаю, но точное место в те минуты когда она в полете сложно определить! Ибо она же не летит час. Чтоб с математической точностью определять точноее попадание!
    BoomAndroid
  12. BAI Сегодня, 08:56
    Нормальная реакция нормального государства. Вообще-то войны начинались и по меньшему поводу.
    BAI
  13. XXXIII (Владимир) Сегодня, 09:00
    обстрел территории Израиля, авиация страны провела атаку на свыше 100 "стратегических военных целей"
    Где объекты то были, судят по благоустройству Газы, 100 объектов это как птица в небе! И где хамасик взял 150 снарядов- ракет, может из гуманитарной помощи от Израиля, возвращают то что не пригодилось.... request
    К полуночи было заявлено о 80 ракетах, из которых системой ПВО "Железный Купол" 11 были сбиты.
    Это вообще подобие ПРО, как китайцы стали уже, все качество пусти на прибыль.... am
    Пострадавшим быстрей оправится от ранений и стресса, и потребовать компенсацию от властей Израиля на отдых в кругосветное плаванье, за неспособность предотвратить данное насилие над мирными гражданами страны.... smile
    XXXIII
    1. Totah155 Mk 2 (Alex) Сегодня, 09:17
      XXXIII (Владимир) ,
      Пострадавшим быстрей оправится от ранений и стресса, и потребовать компенсацию от властей Израиля на отдых в кругосветное плаванье, за неспособность предотвратить данное насилие над мирными гражданами страны.... smile

      Вы можете им отдать прамо сейчас свою зарплату/пенсию.
      Totah155 Mk 2
      1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 09:33
        Цитата: Totah155 Mk 2
        Вы можете им отдать прамо сейчас свою зарплату/пенсию.

        Я там не живу и не охраняю мирных граждан Израиля, пусть платит тот кто отвечает за безопасность и вкладываем большие средства. yes ...Вам не жаль этих пострадавших?
        XXXIII
  14. Лесс Сегодня, 10:15
    Я, конечно, не "доктор", но... Сирийский самолёт сбили, когда он вошёл на пару километров вглубь спорной территории (практически секунды, максимум пара минут от пересечения "границы" до атаки самолёта), а ракетный обстрел длился в течении ночи... Да, потом была ответка, но разница по времени и атакованные цели... Они ж все стационарные. Что мешало атаковать районы пусковых установок раньше? Ведь если ЖК моментально определяет траекторию ракет, то и районы запуска определить не представляет труда. Однако в течении ночи обстрелу не препятствовали...
    Лесс
  15. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 11:24
    Что-то мне подсказывает что новость в реальности звучит так - кто-то кинул петарду у забора на границе Израиля. Израиль нанес авиаудар по кому захотелось.
    Beltasir Matyagu
  16. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:24
    Хамас выпустили порядка 150 ракет по южным районам Израиля. Согласно сообщению армейской пресс-службы, 25 ракет были перехвачены.

    ... а остальные 125 штук?!?!???...по убиенным не юродствую, грех большой, НО где их знаменитый)) железный купол-капут???... так расхваливали, так расхваливали....чего не перехватили ракетки???... а ведь когда еврейские ВВС обстреливают Сирию, то сколько гордости и радости у евреев-форумчан!... может им с себя начать, а не другим мозги пудрить, и учить... ВСЁ возвращается на круги своя, как то так...
    ... родственникам погибших сочувствие...
    a.s.zzz888
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