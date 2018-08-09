ХАМАС обстрелял израильскую территорию ракетами. Израиль ответил авиаударом

Новый этап конфликта разгорается на израильско-палестинской границе. С вечера среды 8 августа и в течении ночи, с территории Палестины боевики движения Хамас выпустили порядка 150 ракет по южным районам Израиля. Согласно сообщению армейской пресс-службы, 25 ракет были перехвачены.Согласно полученной информации, наибольший урон был нанесен во время первого залпа ракет с территории Палестины по приграничному городу Сдероту, во время которого ракета попала в жилой дом, где ранения получили двое израильтян. К полуночи было заявлено о 80 ракетах, из которых системой ПВО "Железный Купол" 11 были сбиты. Большая часть палестинских ракет упала на не заселенной местности, не причинив ущерба.В ответ на ракетный обстрел территории Израиля, авиация страны провела атаку на свыше 100 "стратегических военных целей" в секторе Газа. Пресс-служба ЦАХАЛ заявляет об уничтожении штаба группировки в Джебалии, уничтоженных туннелях, тренировочных лагерях и производственных мощностях движения ХАМАС. Кроме того, под удар попали расположение батальонов ХАМАС и оружейные арсеналы движения.Напомним, что палестино-израильский конфликт длится уже не одно десятилетие не прекращаясь. Новый виток конфликта начался во вторник, когда израильский танк уничтожил двух активистов движения ХАМАС, которые вели снайперский огонь по военнослужащим израильской армии.