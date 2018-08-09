11:26 09 августа
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Четверо бойцов "Росгвардии" погибли в горах Кабардино-Балкарии

В горах Кабардино-Балкарии из-за схода лавины во время плановых занятий погибли четверо сотрудников "Росгвардии", сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии.

Четверо бойцов "Росгвардии" погибли в горах Кабардино-Балкарии


Согласно сообщению, военнослужащие-контрактники проводили плановые занятия. Находясь в связке на высоте 4,5 тыс. метров, по трагической случайности, военнослужащие попали под лавину и погибли. Находящийся вместе с ними инструктор выжил. Для выяснения всех обстоятельств дела на место происшествия направленна комиссия центрального аппарата Росгвардии. Спуск тел с горы начался утром в четверг.


Ранее поступала предварительная информация, что в Кабардино-Балкарии четыре человека сорвались с высоты 4500 метров в районе ледника Межерги между горами Дых-Тау и Пик Пушкина. Причина трагического происшествия не называлась.

Необходимо отметить, что в Кабардино-Балкарии в условиях высокогорья бойцы "Росгвардии" проводят тренировки по ориентированию в горной местности, стрельбе, лазании на скальном и ледовом массивах, совершают восхождения, десантирование, оттачивают навыки оказания помощи пострадавшим в горах.

"Военное Обозрение" совместно с руководством Росгвардии выражает соболезнования родственникам погибших военнослужащих.

Использованы фотографии: http://rosgvard.ru/ru

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Комментарии 13

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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 07:31
    Земля им пухом!!! Соболезнования родным, близким и сослуживцам.
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  2. Громобой Сегодня, 07:34
    Вечная память
    Громобой
  3. Serg65 (Сергей) Сегодня, 07:36
    Вы были не далеко от неба, но небо не отпустило вас! Вечная вам память!
    Serg65
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:37
    Горы... Неизбежны в них трагические случаи. Соболезнования родным и близким. Такая это опасная штука - горы.
    Горный стрелок
  5. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 07:46
    Так жалко ребят!
    Соболезнования близким!
    Упокой Господь души погибших.
    Ретвизан 8
  6. лысова (владимир) Сегодня, 07:48
    Присоединяюсь к соболезнованию " Военного Обозрения ". У меня там друга, инструктора по альпинизму, молнией на вершине убило, много друзей там потерял. Тяжело.
    лысова
  7. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:04
    Жаль ребят...Соболезнования родным и близким..
    parusnik
  8. АнпеЛ (Анатолий) Сегодня, 08:07
    20 лет назад призывался туда. В район Звездного. Горы там действительно крутые и опасные. Мои соболезнования
    АнпеЛ
  9. Piramidon (Степан) Сегодня, 08:50
    Соболезнования родным и близким, ребят.
    Piramidon
  10. ghby (Андрей) Сегодня, 09:16


    Если в вечный снег навеки ты
    Ляжешь - над тобою, как над близким,
    Наклонятся горные хребты
    Самым прочным в мире обелиском.

    В.С. Высоцкий "К вершине"
    ghby
    1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 10:19
      Горы забирают... Скольких уже и скольких ещё...
      Paranoid50
  11. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 09:30
    Царствие Небесное!
    ButchCassidy
  12. XXXIII (Владимир) Сегодня, 10:49
    Соболезную родным и близким! Спасибо ребятам за их проделанною работу в этих смертельных вершинах!...
    XXXIII
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