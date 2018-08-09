Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Четверо бойцов "Росгвардии" погибли в горах Кабардино-Балкарии
В горах Кабардино-Балкарии из-за схода лавины во время плановых занятий погибли четверо сотрудников "Росгвардии", сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии.
Согласно сообщению, военнослужащие-контрактники проводили плановые занятия. Находясь в связке на высоте 4,5 тыс. метров, по трагической случайности, военнослужащие попали под лавину и погибли. Находящийся вместе с ними инструктор выжил. Для выяснения всех обстоятельств дела на место происшествия направленна комиссия центрального аппарата Росгвардии. Спуск тел с горы начался утром в четверг.
Ранее поступала предварительная информация, что в Кабардино-Балкарии четыре человека сорвались с высоты 4500 метров в районе ледника Межерги между горами Дых-Тау и Пик Пушкина. Причина трагического происшествия не называлась.
Необходимо отметить, что в Кабардино-Балкарии в условиях высокогорья бойцы "Росгвардии" проводят тренировки по ориентированию в горной местности, стрельбе, лазании на скальном и ледовом массивах, совершают восхождения, десантирование, оттачивают навыки оказания помощи пострадавшим в горах.
"Военное Обозрение" совместно с руководством Росгвардии выражает соболезнования родственникам погибших военнослужащих.
Согласно сообщению, военнослужащие-контрактники проводили плановые занятия. Находясь в связке на высоте 4,5 тыс. метров, по трагической случайности, военнослужащие попали под лавину и погибли. Находящийся вместе с ними инструктор выжил. Для выяснения всех обстоятельств дела на место происшествия направленна комиссия центрального аппарата Росгвардии. Спуск тел с горы начался утром в четверг.
Ранее поступала предварительная информация, что в Кабардино-Балкарии четыре человека сорвались с высоты 4500 метров в районе ледника Межерги между горами Дых-Тау и Пик Пушкина. Причина трагического происшествия не называлась.
Необходимо отметить, что в Кабардино-Балкарии в условиях высокогорья бойцы "Росгвардии" проводят тренировки по ориентированию в горной местности, стрельбе, лазании на скальном и ледовом массивах, совершают восхождения, десантирование, оттачивают навыки оказания помощи пострадавшим в горах.
"Военное Обозрение" совместно с руководством Росгвардии выражает соболезнования родственникам погибших военнослужащих.
Использованы фотографии: http://rosgvard.ru/ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти