Четверо бойцов "Росгвардии" погибли в горах Кабардино-Балкарии

В горах Кабардино-Балкарии из-за схода лавины во время плановых занятий погибли четверо сотрудников "Росгвардии", сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии.Согласно сообщению, военнослужащие-контрактники проводили плановые занятия. Находясь в связке на высоте 4,5 тыс. метров, по трагической случайности, военнослужащие попали под лавину и погибли. Находящийся вместе с ними инструктор выжил. Для выяснения всех обстоятельств дела на место происшествия направленна комиссия центрального аппарата Росгвардии. Спуск тел с горы начался утром в четверг.Ранее поступала предварительная информация, что в Кабардино-Балкарии четыре человека сорвались с высоты 4500 метров в районе ледника Межерги между горами Дых-Тау и Пик Пушкина. Причина трагического происшествия не называлась.Необходимо отметить, что в Кабардино-Балкарии в условиях высокогорья бойцы "Росгвардии" проводят тренировки по ориентированию в горной местности, стрельбе, лазании на скальном и ледовом массивах, совершают восхождения, десантирование, оттачивают навыки оказания помощи пострадавшим в горах."Военное Обозрение" совместно с руководством Росгвардии выражает соболезнования родственникам погибших военнослужащих.