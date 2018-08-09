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Минобороны заказало модернизацию «Аллигаторов»
Российское военное ведомство решило улучшить характеристики разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» в части повышения эффективности применения противотанкового вооружения, передает РИА Новости.
Согласно информации, опубликованной на сайте закупок, целью работ является усовершенствование гиростабилизированной оптико-электронной системы (изделие ГОЭС-451) для повышения характеристик по дальности обнаружения и распознавания целей. Кроме того, машины должны быть оснащены модернизированной оптико-электронной системой.
Согласно требованиям заказчика, дальность обнаружения цели типа «танк» после модернизации должна составить не менее 10 км, дальность распознавания – не менее 8 км. Те же показатели в тепловизионном канале – не менее 8 км и 5 км соответственно.
Работы на этом направлении должны быть завершены до начала октября текущего года. Окончанием работ будет считаться внесение изменений в конструкторскую документацию по результатам контрольного полета и летной оценки.
Аппаратура системы ГОЭС-451 размещается в носовой части машины и имеет в своем составе телевизионную камеру, тепловизор, лазерный дальномер-целеуказатель, систему наведения ПТУР.
Издание напоминает, что на Ка-52 устанавливается комплекс управляемого вооружения «Вихрь-М», в состав которого входят 12 сверхзвуковых ракет «Вихрь-1» (9М127-1). Боеприпас выполнен по аэродинамической схеме «Утка» со складным крылом.
Согласно информации, опубликованной на сайте закупок, целью работ является усовершенствование гиростабилизированной оптико-электронной системы (изделие ГОЭС-451) для повышения характеристик по дальности обнаружения и распознавания целей. Кроме того, машины должны быть оснащены модернизированной оптико-электронной системой.
Согласно требованиям заказчика, дальность обнаружения цели типа «танк» после модернизации должна составить не менее 10 км, дальность распознавания – не менее 8 км. Те же показатели в тепловизионном канале – не менее 8 км и 5 км соответственно.
Работы на этом направлении должны быть завершены до начала октября текущего года. Окончанием работ будет считаться внесение изменений в конструкторскую документацию по результатам контрольного полета и летной оценки.
Аппаратура системы ГОЭС-451 размещается в носовой части машины и имеет в своем составе телевизионную камеру, тепловизор, лазерный дальномер-целеуказатель, систему наведения ПТУР.
Издание напоминает, что на Ка-52 устанавливается комплекс управляемого вооружения «Вихрь-М», в состав которого входят 12 сверхзвуковых ракет «Вихрь-1» (9М127-1). Боеприпас выполнен по аэродинамической схеме «Утка» со складным крылом.
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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