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Минобороны заказало модернизацию «Аллигаторов»

Российское военное ведомство решило улучшить характеристики разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» в части повышения эффективности применения противотанкового вооружения, передает РИА Новости.

Минобороны заказало модернизацию «Аллигаторов»


Согласно информации, опубликованной на сайте закупок, целью работ является усовершенствование гиростабилизированной оптико-электронной системы (изделие ГОЭС-451) для повышения характеристик по дальности обнаружения и распознавания целей. Кроме того, машины должны быть оснащены модернизированной оптико-электронной системой.


Согласно требованиям заказчика, дальность обнаружения цели типа «танк» после модернизации должна составить не менее 10 км, дальность распознавания – не менее 8 км. Те же показатели в тепловизионном канале – не менее 8 км и 5 км соответственно.

Работы на этом направлении должны быть завершены до начала октября текущего года. Окончанием работ будет считаться внесение изменений в конструкторскую документацию по результатам контрольного полета и летной оценки.

Аппаратура системы ГОЭС-451 размещается в носовой части машины и имеет в своем составе телевизионную камеру, тепловизор, лазерный дальномер-целеуказатель, систему наведения ПТУР.

Издание напоминает, что на Ка-52 устанавливается комплекс управляемого вооружения «Вихрь-М», в состав которого входят 12 сверхзвуковых ракет «Вихрь-1» (9М127-1). Боеприпас выполнен по аэродинамической схеме «Утка» со складным крылом.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 15

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  1. Хаджи Мурат (Денис) Сегодня, 08:39
    хорошая новость,на сегодняшний день в ВКС насчитывается около 118 единиц Ка-52
    Хаджи Мурат
    1. Leeds (Alexander) Сегодня, 09:16
      Интересны характеристики бронепробиваемости модернизированного Вихря. И возможности существующих КАЗ (Трофи) сбивать их.
      Leeds
  2. OrcSWAT (Варяг) Сегодня, 08:40
    Оффтоп конечно. Но какие же красивые машины Ка-52 и Ка-50, самые красивые в Мире! :) Извините.
    OrcSWAT
  3. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 08:45
    вчера был на бывшем авиазаводе Камова. Грустное зрелище-сохранились только админикорпус да пара цехов. Цеха построены добротно, на века. Но вместо вертолетов сейчас на месте завода строят жилые дома. Работяги с грустью вспоминают прошлое.
    Silvestr
  4. Хаджи Мурат (Денис) Сегодня, 08:45
    39-й вертолетный полк, в/ч 46453 Крым, аэродром Джанкой 16 ед. Ка-52 (06, 10, 11, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 51, 54, 56, 68, 72, 73)
    55-й отдельный Севастопольский ордена Кутузова 2-й степени вертолетный полк, в/ч 35666 (Краснодарский край, г. Кореновск, аэродром Кореновск): 12 Ка-52
    17-я бригада армейской авиации (г.Новосибирск, аэродром Толмачево) 20 ед. Ка-52
    575-я авиационная база армейской авиации (2 разряда), в/ч 13984 (Приморский край, п. Черниговка, аэродром Черниговка): 20 ед. Ка-52
    Хаджи Мурат
    1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 08:55
      тем не менее-
      Silvestr
  5. abc_alex (Алексей) Сегодня, 08:59
    . на Ка-52 устанавливается комплекс управляемого вооружения «Вихрь-М», в состав которого входят 12 сверхзвуковых ракет «Вихрь-1» (9М127-1). Боеприпас выполнен по аэродинамической схеме «Утка» со складным крылом.


    "Штурм" на него устанавливается. И "Игла". Вихрь до сих пор не освоен в производстве.
    abc_alex
    1. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 09:15
      и где комплекс "Атака"?
      Zaurbek
  6. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 09:14
    А почему на Ми28 и Ка52 не ставят ракеты с радарным наведением и поиском целей типа сухопутной Хризантемы? И почему то калибр наших ПТУРСов задержался на 152мм.
    Zaurbek
    1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 09:53
      Цитата: Zaurbek
      И почему то калибр наших ПТУРСов задержался на 152мм.

      Калибр Атаки, Штурма и Вихря - 130 мм, у Фаланги - 142 мм. Откуда взялся 152 мм?
      helmi8
      1. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 10:54
        Ну у Корнета и Хризантемы 152мм... а пробиваемость кумулятивной струи зависит от калибра снаряда . Амриканцы на Хелфаере дошли уже до 180мм
        Zaurbek
  7. Pattor (Сергей) Сегодня, 10:09
    Насколько знаю, по хризантеме-в идут работы постоянно . Что там конкретно не знаю. По крайней мере радиоканал вроде бы рабочий
    Pattor
  8. Prahlad Сегодня, 10:24
    Когда будут птуры 3 поколения? Это самый главный косяк...
    Prahlad
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 10:28
      Слишком дорогое удовольствие, лет через 10 может появятся.
      Вадим237
  9. san4es Сегодня, 10:39
    ...целью работ является усовершенствование гиростабилизированной оптико-электронной системы (изделие ГОЭС-451)

    hi ...Современные гиростабилизированные оптико-электронные системы (ГОЭС) - ГОЭС-321, ГОЭС-332, ГОЭС-344, ГОЭС- 451 --, разработаны на базе двойных технологий и устанавливаются на ударных вертолетах типа Ка-52, модификациях Ми-8 и Ми-24 для их круглосуточного применения, а также на гражданских вертолетах для выполнения экологического мониторинга, полицейских функций, поисково-спасательных и др. задач. ГОЭС представляет собой универсальный модуль, который, в зависимости от запросов заказчика, может комплектоваться различной аппаратурой, требующей пространственной стабилизации, в том числе и лазерным дальномером... soldier
    san4es
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