11:29 09 августа
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Ракету нашли, испанцев отстранили. В Эстонии выясняют причины инцидента

В Эстонии спустя почти сутки все-таки обнаружили место падения боевой ракеты "воздух-воздух", выпущенной с самолета ВВС Испании 8 августа при полетах над южными районами страны. Отмечается, что жертв удалось избежать по счастливой случайности.

Ракету нашли, испанцев отстранили. В Эстонии выясняют причины инцидента


Напомним, что во вторник истребитель королевских ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 по какой-то причине произвел боевой пуск ракеты "воздух-воздух" при пролете над южной частью Эстонии. Запуск ракеты был произведен на высоте 6 километров при радиусе полета ракеты в 100 километров.


Эстонская армия под чутким руководством командующего ВВС республики Рийво Валге организовала поиски вероятного места падения ракеты с помощью личного состава и трех вертолетов класса Robinson ВВС Эстонии. В среду, ближе к вечеру, стало известно о нахождении остатков разорвавшейся ракеты в безлюдном месте заповедника Эндла. По заявлению Рийво Валге, зона взрыва небольшая, никто не пострадал.

На настоящий момент эстонские военные не выяснили причины пуска боевой ракеты в воздушном пространстве страны, но на всякий случай отстранили испанских летчиков от патрулирования неба республики. Вместо них воздушное пространство прибалтийских республик охраняют пилоты ВВС Португалии.



Использованы фотографии: http://www.airliners.net/
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Комментарии 30

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  1. Altona (Евгений) Сегодня, 08:29
    Испанцев отстранили, португалам поручили. Футбол какой-то. Я думал посерьезнее кто-то будет.
    Altona
    1. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:36
      Не, но португальские натовцы, не то что испанские, те ловчее будут. belay
      сибиралт
      1. MPN (Павел) Сегодня, 09:44
        Да ладно ребята. Намоей памяти было и круче.на выводе из атаки (полигон козловка) МиГ-17 нечаянно нажал гашетку ... 3 снаряда улетели (ну не 3 наверное) в район рынка.....пострадавщие...Сотрясение мозга от удара виком капусты.. Зафиксировано в журнале дежурного скорой медицинской помощи..
        MPN
    2. Теренин (Геннадий) Сегодня, 08:38
      Цитата: Altona
      Испанцев отстранили, португалам поручили.

      И по традиции, дружно обвинили....Россию yes
      Теренин
      1. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 09:11
        Тут, ясно, почерк русских хакеров.
        zapfen
        1. Jolly oldster sailor Сегодня, 09:18
          Да нет,всё проще- smile
          Jolly oldster sailor
      2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:14
        Цитата: Теренин
        И по традиции, дружно обвинили....Россию

        и по привычке ввели санкции laughing
        LSA57
    3. Венд (Анатолий) Сегодня, 09:49
      Цитата: Altona
      Испанцев отстранили, португалам поручили. Футбол какой-то. Я думал посерьезнее кто-то будет.

      Все очень даже серьезно. Показательные стрельбы, на случай если прибалты решат переметнуться или начать самостоятельную политику.
      Венд
      1. bessmertniy (Виктор) Сегодня, 09:58
        Чтобы ракеты не падали, их надо завязывать узлом wassat
        bessmertniy
  2. Ferdinant Сегодня, 08:31
    Это коррида такая,пилот корову увидел.
    Ferdinant
    1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 09:11
      Цитата: Ferdinant
      пилот корову увидел.

      в небе?(ракета воздух-воздух)

      это что ж они курят перед полетом?!
      Василенко Владимир
  3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:34
    Вместо них воздушное пространство прибалтийских республик охраняют пилоты ВВС Португалии.
    Хрен редьки не слаще
    parusnik
  4. spech (Владимир) Сегодня, 08:48
    трех вертолетов класса Robinson ВВС Эстонии

    всё лучше чем дельтаплан laughing
    spech
  5. Skay (Сергей) Сегодня, 08:48
    жертв удалось избежать по счастливой случайности

    Ага. А могли и начало ТМВ спровоцировать.
    Skay
  6. demo (Ван) Сегодня, 09:04
    На настоящий момент эстонские военные не выяснили причины пуска боевой ракеты в воздушном пространстве страны, но на всякий случай отстранили испанских летчиков от патрулирования неба республики. Вместо них воздушное пространство прибалтийских республик охраняют пилоты ВВС Португалии.
    Это здорово.
    Португальцы сразу же засадят со всех точек.
    Чтобы хоть получить удовольствие.
    demo
  7. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 09:05
    В среду, ближе к вечеру, стало известно о нахождении остатков разорвавшейся ракеты в безлюдном месте заповедника Эндла. По заявлению Рийво Валге, зона взрыва небольшая, никто не пострадал....

    ....И только перепуганное стадо кабанов, громко матеря блок НАТО и ломая пограничные заборы, ушло в псковские леса под защиту егерей "агрессора".
    Ныробский
    1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 09:12
      Цитата: Ныробский
      ушло в псковские леса под защиту егерей "агрессора"

      ага а если учесть что у нас тут АЧС, то это уже массированное применение биологического оружия
      Василенко Владимир
      1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 09:48
        Цитата: Василенко Владимир
        Цитата: Ныробский
        ушло в псковские леса под защиту егерей "агрессора"

        ага а если учесть что у нас тут АЧС, то это уже массированное применение биологического оружия

        good Если оценить все факторы имеющиеся в совокупности: -применение боевой ракеты по мирно пасущемуся стаду кабанов заражённых африканской чумкой с целью принуждения их к вторжению на сопредельную территорию, то скорее всего сие действительно можно расценить как применение биологического оружия, а значит (по израильской классификации), должно повлечь за собой ответный удар по объектам военной инфраструктуры на эстонской территории. winked
        Ныробский
  8. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 09:07
    Хрен редьки не слаще, это я о испанцах и португальцах. lol
    Ros 56
  9. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 09:08
    Требую продолжения банкета! Над Литвой. Хочу, чтобы кто-нибудь отбомбились по литовскому Индепенденту... feel
    злой партизан
  10. g1washntwn (Жора Вашингтонов) Сегодня, 09:16
    Просто ракета отказалась сбивать очередной гражданский "Боинг"...ну, или по эстонской традиции не смогла его догнать.
    g1washntwn
  11. Romka47 (Роман) Сегодня, 09:19
    да это Путин держатель ракеты подпилил
    Romka47
  12. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 09:26
    во вторник истребитель королевских ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 по какой-то причине произвел боевой пуск ракеты "воздух-воздух" при пролете над южной частью Эстонии.
    Меня это не удивляет. Вчера слышал информацию, что на тренировках в Японии Ф- 35 самопроизвольно произвёл два раза выстрела в своего сородича.
    sabakina
  13. kunstkammer Сегодня, 09:33
    на всякий случай отстранили испанских летчиков

    "... гранату отняли, послали домой!..."
    kunstkammer
  14. g1washntwn (Жора Вашингтонов) Сегодня, 09:43
    Так все-таки пуск или просто отвалилась с подвески?
    Если пуск, то было и целеуказание, наугад ведь в чистое небо ВВ не запустить? В кого целился натовец если от Выру до Пскова всего 80 км при дальности ракеты 120?
    g1washntwn
    1. g1washntwn (Жора Вашингтонов) Сегодня, 10:00
      Порылся, нашел инфу что нашли около деревни Пангоди... 15 км до аэропорта Тартус, то-то в аэропорту резко поседевших пассажиров и диспетчеров прибавилось. Хотя и до псковского аэропорта оттуда 115 в пределах максимальной дальности...
      g1washntwn
  15. лысова (владимир) Сегодня, 09:48
    А о какой системе самоликвидации, которая должна сработать в воздухе, шла речь. Может ракета системы ХАМАС - Израиль ?!
    лысова
  16. Кокарев Михаил (Миша) Сегодня, 10:32
    fellow Системы РЭБ научились дистанционно управлять самолетами НАТО. lol
    Кокарев Михаил
  17. малопуть (Антон) Сегодня, 11:02
    А чем португалы-то лучше. Такие же овцеводы.
    малопуть
  18. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:15
    На настоящий момент эстонские военные не выяснили причины пуска боевой ракеты в воздушном пространстве страны, но на всякий случай отстранили испанских летчиков от патрулирования неба республики.

    ... с тормозухой в голове трудно чего то соображать!... bully
    a.s.zzz888
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