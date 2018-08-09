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Ракету нашли, испанцев отстранили. В Эстонии выясняют причины инцидента
В Эстонии спустя почти сутки все-таки обнаружили место падения боевой ракеты "воздух-воздух", выпущенной с самолета ВВС Испании 8 августа при полетах над южными районами страны. Отмечается, что жертв удалось избежать по счастливой случайности.
Напомним, что во вторник истребитель королевских ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 по какой-то причине произвел боевой пуск ракеты "воздух-воздух" при пролете над южной частью Эстонии. Запуск ракеты был произведен на высоте 6 километров при радиусе полета ракеты в 100 километров.
Эстонская армия под чутким руководством командующего ВВС республики Рийво Валге организовала поиски вероятного места падения ракеты с помощью личного состава и трех вертолетов класса Robinson ВВС Эстонии. В среду, ближе к вечеру, стало известно о нахождении остатков разорвавшейся ракеты в безлюдном месте заповедника Эндла. По заявлению Рийво Валге, зона взрыва небольшая, никто не пострадал.
На настоящий момент эстонские военные не выяснили причины пуска боевой ракеты в воздушном пространстве страны, но на всякий случай отстранили испанских летчиков от патрулирования неба республики. Вместо них воздушное пространство прибалтийских республик охраняют пилоты ВВС Португалии.
Напомним, что во вторник истребитель королевских ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 по какой-то причине произвел боевой пуск ракеты "воздух-воздух" при пролете над южной частью Эстонии. Запуск ракеты был произведен на высоте 6 километров при радиусе полета ракеты в 100 километров.
Эстонская армия под чутким руководством командующего ВВС республики Рийво Валге организовала поиски вероятного места падения ракеты с помощью личного состава и трех вертолетов класса Robinson ВВС Эстонии. В среду, ближе к вечеру, стало известно о нахождении остатков разорвавшейся ракеты в безлюдном месте заповедника Эндла. По заявлению Рийво Валге, зона взрыва небольшая, никто не пострадал.
На настоящий момент эстонские военные не выяснили причины пуска боевой ракеты в воздушном пространстве страны, но на всякий случай отстранили испанских летчиков от патрулирования неба республики. Вместо них воздушное пространство прибалтийских республик охраняют пилоты ВВС Португалии.
Использованы фотографии: http://www.airliners.net/
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