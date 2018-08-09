Ракету нашли, испанцев отстранили. В Эстонии выясняют причины инцидента

В Эстонии спустя почти сутки все-таки обнаружили место падения боевой ракеты "воздух-воздух", выпущенной с самолета ВВС Испании 8 августа при полетах над южными районами страны. Отмечается, что жертв удалось избежать по счастливой случайности.Напомним, что во вторник истребитель королевских ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 по какой-то причине произвел боевой пуск ракеты "воздух-воздух" при пролете над южной частью Эстонии. Запуск ракеты был произведен на высоте 6 километров при радиусе полета ракеты в 100 километров.Эстонская армия под чутким руководством командующего ВВС республики Рийво Валге организовала поиски вероятного места падения ракеты с помощью личного состава и трех вертолетов класса Robinson ВВС Эстонии. В среду, ближе к вечеру, стало известно о нахождении остатков разорвавшейся ракеты в безлюдном месте заповедника Эндла. По заявлению Рийво Валге, зона взрыва небольшая, никто не пострадал.На настоящий момент эстонские военные не выяснили причины пуска боевой ракеты в воздушном пространстве страны, но на всякий случай отстранили испанских летчиков от патрулирования неба республики. Вместо них воздушное пространство прибалтийских республик охраняют пилоты ВВС Португалии.