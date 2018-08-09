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Правительство Украины ищет варианты оплаты долга валютному фонду
Не получив очередной транш, Киев не сможет расплатиться по долгам перед МВФ, заявил в интервью телеканалу Прямой представитель правительства в Верховной раде Вадим Денисенко.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал не поднимать цену на газ, поскольку она окажется неподъемной для украинцев. В правительстве понимают, что данный шаг во время избирательной кампании – это политическое самоубийство. С другой стороны валютный фонд требует от Киева «выравнивания цен» на энергоносители.
По словам Денисенко, в следующем году страну ожидает тяжелая финансовая ситуация, необходимо будет выплатить более $6,5 млрд. Правительство ищет варианты с тем, чтобы не допустить повышения цен на газ, тысяча кубометров которого (согласно требованию МВФ) должна будет стоить около 10 500 гривен (повышение на 60%).
Один из вариантов оплаты долгов – использовать для этого очередной транш валютного фонда.
При этом чиновник подчеркнул, что само по себе сотрудничество с МВФ для Украины является критически важным, поскольку от этого зависит «кредит от Всемирного банка и макрофинансовая помощь от Евросоюза».
Сегодня, по его словам, иностранные кредиторы являются единственным источником денег для Киева, так как собственная банковская система полностью «убита».
Напомним, с 2015 по 2017 год Украина получила от МВФ более $8 млрд. Власти надеялись получить очередной (пятый) транш до конца прошлого года, однако этого до сих пор не произошло. Валютный фонд требует от них выполнения целого ряда условий, в том числе повышения цен на энергоносители, поставляемые населению.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал не поднимать цену на газ, поскольку она окажется неподъемной для украинцев. В правительстве понимают, что данный шаг во время избирательной кампании – это политическое самоубийство. С другой стороны валютный фонд требует от Киева «выравнивания цен» на энергоносители.
По словам Денисенко, в следующем году страну ожидает тяжелая финансовая ситуация, необходимо будет выплатить более $6,5 млрд. Правительство ищет варианты с тем, чтобы не допустить повышения цен на газ, тысяча кубометров которого (согласно требованию МВФ) должна будет стоить около 10 500 гривен (повышение на 60%).
Один из вариантов оплаты долгов – использовать для этого очередной транш валютного фонда.
При этом чиновник подчеркнул, что само по себе сотрудничество с МВФ для Украины является критически важным, поскольку от этого зависит «кредит от Всемирного банка и макрофинансовая помощь от Евросоюза».
Сегодня, по его словам, иностранные кредиторы являются единственным источником денег для Киева, так как собственная банковская система полностью «убита».
Напомним, с 2015 по 2017 год Украина получила от МВФ более $8 млрд. Власти надеялись получить очередной (пятый) транш до конца прошлого года, однако этого до сих пор не произошло. Валютный фонд требует от них выполнения целого ряда условий, в том числе повышения цен на энергоносители, поставляемые населению.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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