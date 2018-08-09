11:27 09 августа
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Правительство Украины ищет варианты оплаты долга валютному фонду

Не получив очередной транш, Киев не сможет расплатиться по долгам перед МВФ, заявил в интервью телеканалу Прямой представитель правительства в Верховной раде Вадим Денисенко.



Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал не поднимать цену на газ, поскольку она окажется неподъемной для украинцев. В правительстве понимают, что данный шаг во время избирательной кампании – это политическое самоубийство. С другой стороны валютный фонд требует от Киева «выравнивания цен» на энергоносители.


По словам Денисенко, в следующем году страну ожидает тяжелая финансовая ситуация, необходимо будет выплатить более $6,5 млрд. Правительство ищет варианты с тем, чтобы не допустить повышения цен на газ, тысяча кубометров которого (согласно требованию МВФ) должна будет стоить около 10 500 гривен (повышение на 60%).

Один из вариантов оплаты долгов – использовать для этого очередной транш валютного фонда.

При этом чиновник подчеркнул, что само по себе сотрудничество с МВФ для Украины является критически важным, поскольку от этого зависит «кредит от Всемирного банка и макрофинансовая помощь от Евросоюза».

Сегодня, по его словам, иностранные кредиторы являются единственным источником денег для Киева, так как собственная банковская система полностью «убита».

Напомним, с 2015 по 2017 год Украина получила от МВФ более $8 млрд. Власти надеялись получить очередной (пятый) транш до конца прошлого года, однако этого до сих пор не произошло. Валютный фонд требует от них выполнения целого ряда условий, в том числе повышения цен на энергоносители, поставляемые населению.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 34

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  1. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 09:29
    Всё глубже и глубже на дно уходит Украина...Звучат призывы легализовать наркотики и проституцию.Вырубка леса и продажа чернозёма не дают государству денег,потому что вся прибыль разворовывается.Что дальше?Продажа органов,детей,воздуха?!А ведь могли жить по людски,если бы не скакали fool
    Magic Archer
    1. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 09:46
      Повышать цену на газ еще и еще! Разгонять инфляцию до максимума! Больше криминала! Больше популистов и вилл олигархов! ..... Всё еще присутствует уверенность ,что рано или поздно народ снесет эту хунту и закопает своих радикалов, просто оказывается не так быстро как хотелось... а хотелось в 2015....
      Dimontius
      1. seti (Матвей Ливанов) Сегодня, 09:53
        Успокойтесь - народ никого в Руине не снесет. Поскольку все дезореентированы и никакой силы в народе нет без вожаков. Там тотальный контроль и всех активных инакомыслящих тут же давят. И заступиться за них некому. Вот когда страна окончательно пробьет дно тогда возможны перемены. Но пока еще есть что выжимать то будут выжимать - детишек зарубежному уму-разуму то в Лондоне учить нужно за чужие а не свои тем господам что у руля.
        Их все устраивает.
        Это как в том анекдоте - наши дети стали жить лучше ! Мы даже знаем имена их родителей.
        seti
        1. MPN (Павел) Сегодня, 10:01
          Цитата: seti
          никакой силы в народе нет без вожаков.

          Может уже и хватит вожаков то? По теории вероятности тут удачьный вожак не скоро придет...
          MPN
      2. Ростов Папа (Юрий Александрович) Сегодня, 09:59
        А почему молчат патриоты? могут и с одной почкой пожить ради спасения незалежной..
        Ростов Папа
        1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 10:16
          Настоящие патриоты предпочитают торговать чужими, а не своими органами.....
          Хагалаз
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 10:26
      А была ли вна Украине собственная банковская система? Неужто они были впереди России, у которой таковой и сейчас нет? winked
      сибиралт
  2. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 09:29
    Вы держитесь там, всего вам доброго, хорошего настроения!
    zapfen
  3. Jolly oldster sailor Сегодня, 09:29
    При этом чиновник подчеркнул, что само по себе сотрудничество с МВФ для Украины является критически важным, поскольку от этого зависит «кредит от Всемирного банка и макрофинансовая помощь от Евросоюза».

    Сегодня, по его словам, иностранные кредиторы являются единственным источником денег для Киева, так как собственная банковская система полностью «убита».

    Россия девяностых...Вспоминать не хочется от слова совсем...Хорошо,что сейчас 2018 у нас...
    Jolly oldster sailor
    1. bessmertniy (Виктор) Сегодня, 10:03
      Вряд ли Украина ищет возможности оплатить свои долги Западу. Она ищет возможность - не заплатить. Кстати, как там те три миллиарда баксов кредита, которые они брали у РФ. Что-то об их возврате уже и не говорят. А там все сроки прошли. lol
      bessmertniy
      1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 10:45
        Цитата: bessmertniy
        Вряд ли Украина ищет возможности оплатить свои долги Западу.

        А, куда они денутся. С МВФ шутки плохи. wink laughing
        Глава МВФ заикнулся было, что надо ограничить печать баксов в США - и сразу изнасиловал горничную в отеле.
        Основатель wikileaks Джулиан Ассанж обнародовал дипломатическую переписку - и изнасиловал сразу двоих.
        Сильвио Берлускони вякнул что-то против Штатов - и сразу переспал с малолеткой.
        Теперь вот премьер Венгрии попросил наблюдателей МВФ убраться из страны. Держите его, пока он никого не оttрахал !!!
        Теренин
    2. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 10:44
      Единственный источник денег кредиты, чтобы отдать один надо ещё два брать... доскакались называется, главное нам эту территорию никогда больше не кормить, сдохла так сдохла.
      Incvizitor
  4. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 09:36
    А как хорошо было брать, вот только надо было мозг включать, что это все надо будет отдавать. А может надеялись как всегда га халяву проскочить, авось спишут.
    sgr291158
    1. Кот_Кузя (Кузьма Кузьмич) Сегодня, 09:51
      Да уж! Европейцы это не русские, на которых кастрюльки всю жизнь давили на "Мы же братья! А братьям надо помогать! Спишите долг, нам нечем отдавать!". Украина уже насадилась на крючок МВФ, и теперь вечно будет должна, как сейчас должны все африканские страны, которых грабит Запад.
      Кот_Кузя
    2. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 10:09
      Цитата: sgr291158
      А как хорошо было брать, вот только надо было мозг включать, что это все надо будет отдавать. А может надеялись как всегда га халяву проскочить, авось спишут.

      Ага, спишут. Догонят и распишут laughing Не жилось им спокойно...
      Ныробский
  5. Жаждущий ветра (Валерий) Сегодня, 09:45
    Есть вариант продавать население в рабство или оно уже продано?
    Жаждущий ветра
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 10:31
      Оружие на чёрном рынке толкать будут.
      Вадим237
  6. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 09:48
    За то СУГС, незалежность и другие евроинтеграционные "плюшки"....
    КОТ БАЮН
  7. Skay (Сергей) Сегодня, 09:48
    Дань надо платить! А то на кол посадят.
    Skay
    1. bessmertniy (Виктор) Сегодня, 10:05
      Памятник - он дань не платит, и на кол его не посадишь. request
      bessmertniy
  8. лысова (владимир) Сегодня, 09:50
    Эти без мыла, куда нибудь залезут, в очередную авантюру , но найдут.
    лысова
  9. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 09:58
    Запад нам поможет...не помог..когда выжмут все соки..Сбросят на Россию, дескать пользуйтесь..и возьмем же..но не переварим...
    parusnik
  10. Altona (Евгений) Сегодня, 10:01
    Де-факто получилось, что Украина тоже под санкциями. Конечно, всё это называется по-другому, "невыполнение обязательств" или еще как-то, но получилось точно также как и с нами. Любой прогиб в сторону Запада тут же этим Западом и наказывается, вне зависимости, дружите вы с Западом или нет, "импортонезависимость" у вас или "защита цеевропы от московского мордора".
    P.S. Тут на днях было много статей о вреде интернационализма. Ну после того, как родные и близкие народы стравлены и находятся под косвенным западным управлением есть над чем подумать. Нужен все-таки интернационализм (среди русских с той и с нашей стороны) или все-таки он вреден?
    Altona
  11. DesToeR (Анатолий) Сегодня, 10:06
    Цитата: Jolly oldster sailor
    Россия девяностых...Вспоминать не хочется от слова совсем...

    Какое то дежавю из 90-х. Помню как вся Россия перед самым Новым годом ждала сообщение о выделении МВФ очередного "транша". Вся страна замерла в ожидании подачки в 3млрд.долл. и чувство праздника не приходило до самого конца.
    DesToeR
  12. DargAVS (Горец) Сегодня, 10:10
    Поставили наших соседей на счётчик,"отдадите долг рабским трудом в виде отстега с оставшейся части газо-транзитных денег," единственный реальный источник денег. Как страна населенная людьми, она кредиторов вообще не интересует.
    DargAVS
  13. Симон (Вячеслав) Сегодня, 10:47
    Правительство ищет варианты с тем, чтобы не допустить повышения цен на газ, тысяча кубометров которого (согласно требованию МВФ) должна будет стоить около 10 500 гривен (повышение на 60%).

    Совет им дам! - Порошенко, с его воровской командой посадить в тюрьму, арестовать все ихние капиталы и вернуть их украинскому народу, остановить гражданскую войну в ДНР и ЛНР, с Россией договориться о ценах на газ и начать торговать с ней - вот тогда у них что нибудь и получится.
    Симон
    1. g1washntwn (Жора Вашингтонов) Сегодня, 11:10
      Бесполезно. На этом "титанике" оркестр на палубе еще играет, но поступление воды в трюмы уже не остановить. Спасаться на рядом стоящем корабле "оккупантов" они не хотят, ну и сто футов им над головой.
      g1washntwn
  14. Симон (Вячеслав) Сегодня, 10:50
    Цитата: DargAVS
    Поставили наших соседей на счётчик,"отдадите долг рабским трудом в виде отстега с оставшейся части газо-транзитных денег," единственный реальный источник денег. Как страна населенная людьми, она кредиторов вообще не интересует.

    На будущий год у них и этого не будет, вот и придет Украине, как говорится - "каюк" request
    Симон
  15. kefan (kefan) Сегодня, 10:53
    Варианты они ищут, смешно laughing Вон Пеця уже нашел, потребовав от России типа компенсации за Крым и Донбасс.
    kefan
  16. Симон (Вячеслав) Сегодня, 10:59
    Цитата: parusnik
    Запад нам поможет...не помог..когда выжмут все соки..Сбросят на Россию, дескать пользуйтесь..и возьмем же..но не переварим...

    Возьмем только, что ближе к Крыму и Донецку с Луганском, а Киев пускай варится в своем соку и долги отдает! wink
    Симон
  17. g1washntwn (Жора Вашингтонов) Сегодня, 11:05
    Им нечего предложить МВФ. Разве что придуманный долг России за оккупацию Крыма и за татаро-монгольского иго :)
    g1washntwn
  18. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:12
    Напомним, с 2015 по 2017 год Украина получила от МВФ более $8 млрд. Власти надеялись получить очередной (пятый) транш до конца прошлого года, однако этого до сих пор не произошло

    ... уже впору запеть ненужной: "Меня засосала, опасная трясина, и жизнь моя - вечная игра!" bully ..."Должок !!!" negative
    a.s.zzz888
  19. ramzes1776 (Роман) Сегодня, 11:16
    Самый простой совет украм это распад на кучу народных республик по границам областей и тогда никто никому ничего не должен. Ну может на Кличко, как мэра Киева долг повесят laughing
    ramzes1776
  20. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:22
    так как собственная банковская система полностью «убита»
    Да и не только банковская. Но "победные" реляции слышны не только в Киеве, но и на российском ТВ от украинских пропагандистов. И экономика растет, и исключительно благодаря обращениям Украины запад вводит все новые и новые санкции в отношении России, и армия на высочайшем уровне, и т.д., и т.п. Одним словом "цветут и пахнут". Выкрутятся пока еще нужны западу, а вот как будут выжаты все соки, то про эту страну можно будет забыть.
    rotmistr60
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