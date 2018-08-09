11:27 09 августа
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Ситуация в Сирии. Подпольные группы YPG начали в Африне операцию «Гнев оливок»

В провинции Дараа обнаружен крупный склад с оружием. Курды-подпольщики проводят в Африне операцию «Гнев оливок». Сирийская армия при помощи ВКС продолжает зачистку провинции Эс-Сувейда. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.



Подпольные группы YPG приступили к проведению на территории кантона Африн (провинция Алеппо), контролируемой в настоящее время турецкой армией и отрядами «свободно армии» (ССА), операции «Гнев оливок». Цель операции – нанесение максимального ущерба турецким войскам и их союзникам. Накануне подпольщиками был казнен боевик ССА. Видеоотчет об этом курды выложили в соцсети. В ответ армия Турции обстреляла из артиллерии объекты YPG близ города Шейх Аль-Хадид.


Авиация западной коалиции нанесла очередной удар по городу Ас-Суса, который по-прежнему находится в оккупации ИГ (группировка запрещена в РФ). Данные о результатах налета не публикуются.

Военные инженеры сирийской армии в ходе обследования освобожденных от террористов районов в провинции Дараа, обнаружили крупный подземный склад с оружием и боеприпасами. В схроне, в том числе находились несколько противотанковых комплексов «Фагот», большое количество управляемых ракет, минометы различных калибров, боеприпасы к ним и другое вооружение.

В Идлибе террористы «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) арестовали командиров ряда формирований, намеревавшихся пойти на примирение с сирийскими властями. Также были схвачены несколько представителей местного центра по разрешению конфликта. В общей сложности за несколько дней исламисты арестовали около 70 сторонников перемирия.

Сирийская армия при поддержке ВКС РФ продолжила зачистку пустынных районов провинции Эс-Сувейда от «спящих» ячеек ИГ. Усилия военнослужащих были в первую очередь направлены на захват стратегических высот. Ранее от террористов был полностью зачищен район Бадия Аль-Шам.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 6

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  1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:52
    Большая "каша", со многими случайными и непонятными факторами! Кто там за кого, кто там против кого???
    Это надолго ... но поскольку "султану" Эрдогану фартит, да и козыри в рукаве у него имеются, играть и побеждать он может\будет.
    Тут ведь от "доброго" дяди из-за океана многое зависит!
    rocket757
  2. askort154 (Александр) Сегодня, 10:56
    Сирия планомерно очищает свою территорию от ИГ , НУСРЫ и ССА. Остаются три проблемы : США, Турция и Курды. ( Иран - Израиль на втором плане) Развязать этот узел, сейчас главная проблема России в Сирии.
    askort154
  3. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 10:58
    Гнев оливок :D ахах хомячки берсеркеры...
    Vol4ara
  4. Wolf47525 (Wolf47525 .) Сегодня, 11:04
    Подпольные группы YPG приступили к проведению на территории кантона Африн (провинция Алеппо), контролируемой в настоящее время турецкой армией и отрядами «свободно армии» (ССА), операции «Гнев оливок».

    18 марта. Отделение демократического самоуправления Африна сообщило, что их война с радикальным исламским экстремизмом и турецкой оккупационной армией переходит в новую стадию – от прямого противостояния к партизанской тактике.
    Operasyon: 3
    Temas: 1
    Hejmara dijmin ku hatine kuştin: 54 (23 leşker, 31 çete)
    Serpel: 2
    Sitvan: 1
    Çawîşê pispor: 1
    Leşker: 19
    Serçete: 3
    Çete: 28
    Hêjmarê dijminê birîndar ku hatine tespîtkirin: 16 (4 leşker, 12 çete)
    Leşker: 4
    Çete: 12
    Hejmara çalakiyên ku hatine lidarxistin: 22
    Hejmara çalakiyên ku nehatine zelalkirin: 2
    Erebeyên leşkerî ku hatine îmhakirin: 1 Panzêr, 1 pîkap
    Şervanê me yê ku dîl ketiye dest: 1
    Şervanên me ku şehîd ketine: 8
    Şervanên me ku birîndar bûye: 1
    Sivîlên ku birîndar bûye: 2
    3 Tebax 2018
    Navenda Ragihandin û Çapemeniya YPG

    Di çarçoveya pêngava duyemîn ya Berxwedana Serdemê de hêzên me çalakiyên xwe yên li hember artêşa Tirk a dagirker û çeteyên wê yên di hundirê Efrîn’ê de didomînin. Du heftiya yekemin ya meha Tebax’ê de yekîneyên me bi 3 çalakiyên bi bandor leşker û çeteyên artêşa Tirk a dagirker hedef girtin, di encam de 6 çete û leşker hatin kuştin, 10 brîndar bûn.
    1. Di dîroka 6’ê Tebax’ê de hêzên me li herêma di navbera gundên Kebaşîn û Birc Heyder de seyareyeke leşkerî ya koma çete ya Feylaq Şam hedef girtin. Di encama çalakiyê de seyare hat rûxandin û çeteyek hate kuştin.
    2. Di heman rojê de yekîneyên me di navbera navenda bajarê Efrîn û navçeya Cindirêsê de seyareyeke zirxî ya artêşa Tirk a dagirker hedef girtin. Di encama çalakiyê de seyare hate rûxandin, 2 leşkerên artêşa dagirker hatin kuştin û 3 çete brîndar bûn.
    3. Di heman rojê de yekîneyên me hêzên polîs yên artêşa Tirk a dagirker di navenda bajarê Efrîn’ê de hedef girtin. Di encama çalakiyê de 3 çete hatin kuştin û 7 çete brîndar bûn.
    Di navbera dîrokên 5 û 6’ê Tebax’ê de artêşa Tirk a dagirker û çeteyên wê, li bejahî û navenda navçeyên Raco, Bilbilê û Şiyê operasyoneke berfireh dan destpê kirin. Operasyon bêyî ku bigihîje encamekê vekişiya.
    Navenda Ragihandin û Çapemeniya YPG | 9 Tebax 2018

    НАДЕЮСЬ ВАС НИКОГО В ГУГЛ-ПЕРЕВОДЧИКЕ НЕ ЗАБАНИЛИ?
    Wolf47525
    1. Fedor Egoist (Федор) Сегодня, 11:26
      Цитата: Wolf47525
      НАДЕЮСЬ ВАС НИКОГО В ГУГЛ-ПЕРЕВОДЧИКЕ НЕ ЗАБАНИЛИ

      Судя по всему, никого, кроме вас. Выкладывать "простыни" на иностранных языках в общий тред - это моветон. Обычно в таких случаях выкладывают ссылку на источник.
      Fedor Egoist
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:14
    Правила сайта при всем уважении к другим языкам рекомендуют писать на русском. А вы написали непонятно что да еще предлагаете самим перевести. Так о чем хотели сообщить? Начало комментария понятно.
    rotmistr60
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