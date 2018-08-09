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Ситуация в Сирии. Подпольные группы YPG начали в Африне операцию «Гнев оливок»
В провинции Дараа обнаружен крупный склад с оружием. Курды-подпольщики проводят в Африне операцию «Гнев оливок». Сирийская армия при помощи ВКС продолжает зачистку провинции Эс-Сувейда. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.
Подпольные группы YPG приступили к проведению на территории кантона Африн (провинция Алеппо), контролируемой в настоящее время турецкой армией и отрядами «свободно армии» (ССА), операции «Гнев оливок». Цель операции – нанесение максимального ущерба турецким войскам и их союзникам. Накануне подпольщиками был казнен боевик ССА. Видеоотчет об этом курды выложили в соцсети. В ответ армия Турции обстреляла из артиллерии объекты YPG близ города Шейх Аль-Хадид.
Авиация западной коалиции нанесла очередной удар по городу Ас-Суса, который по-прежнему находится в оккупации ИГ (группировка запрещена в РФ). Данные о результатах налета не публикуются.
Военные инженеры сирийской армии в ходе обследования освобожденных от террористов районов в провинции Дараа, обнаружили крупный подземный склад с оружием и боеприпасами. В схроне, в том числе находились несколько противотанковых комплексов «Фагот», большое количество управляемых ракет, минометы различных калибров, боеприпасы к ним и другое вооружение.
В Идлибе террористы «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) арестовали командиров ряда формирований, намеревавшихся пойти на примирение с сирийскими властями. Также были схвачены несколько представителей местного центра по разрешению конфликта. В общей сложности за несколько дней исламисты арестовали около 70 сторонников перемирия.
Сирийская армия при поддержке ВКС РФ продолжила зачистку пустынных районов провинции Эс-Сувейда от «спящих» ячеек ИГ. Усилия военнослужащих были в первую очередь направлены на захват стратегических высот. Ранее от террористов был полностью зачищен район Бадия Аль-Шам.
Подпольные группы YPG приступили к проведению на территории кантона Африн (провинция Алеппо), контролируемой в настоящее время турецкой армией и отрядами «свободно армии» (ССА), операции «Гнев оливок». Цель операции – нанесение максимального ущерба турецким войскам и их союзникам. Накануне подпольщиками был казнен боевик ССА. Видеоотчет об этом курды выложили в соцсети. В ответ армия Турции обстреляла из артиллерии объекты YPG близ города Шейх Аль-Хадид.
Авиация западной коалиции нанесла очередной удар по городу Ас-Суса, который по-прежнему находится в оккупации ИГ (группировка запрещена в РФ). Данные о результатах налета не публикуются.
Военные инженеры сирийской армии в ходе обследования освобожденных от террористов районов в провинции Дараа, обнаружили крупный подземный склад с оружием и боеприпасами. В схроне, в том числе находились несколько противотанковых комплексов «Фагот», большое количество управляемых ракет, минометы различных калибров, боеприпасы к ним и другое вооружение.
В Идлибе террористы «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) арестовали командиров ряда формирований, намеревавшихся пойти на примирение с сирийскими властями. Также были схвачены несколько представителей местного центра по разрешению конфликта. В общей сложности за несколько дней исламисты арестовали около 70 сторонников перемирия.
Сирийская армия при поддержке ВКС РФ продолжила зачистку пустынных районов провинции Эс-Сувейда от «спящих» ячеек ИГ. Усилия военнослужащих были в первую очередь направлены на захват стратегических высот. Ранее от террористов был полностью зачищен район Бадия Аль-Шам.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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