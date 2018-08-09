Миф или реальность: пробьет ли «Калаш» рельсу?
О легендарном оружии всегда слагают легенды. Вокруг него ходят много различных слухов и баек. Яркий тому пример – автомат Калашникова, самая известная автоматическая винтовка в мире, гордость советской оборонной промышленности. Одна из легенд гласит, что патрон АК насквозь пробивает железнодорожный рельс. Так ли это?
Для начала несколько замечаний.
Само заявление о пробитии рельса любым АК в корне неверно. Изначально речь шла об АКМ, патрон которого имеет калибр 7,62х39 мм. Более поздние модификации автомата использовали уже 5,45х39 мм.
Пробивал АКМ не подошву, и уже тем более не головку рельса, а его шейку, то есть наиболее тонкую его часть. Причем в СССР изготовлялись рельсы с толщиной шейки в 12 мм, в современной России она увеличена до 18 мм.
Ну и последнее: шейка рельса пробивалась только бронебойным патроном. Обычный не оставлял на ней практически никакого следа.
Канал WarGonzo решил протестировать несколько образцов стрелкового оружия на возможность пробития стандартного железнодорожного рельса.
Для начала несколько замечаний.
Само заявление о пробитии рельса любым АК в корне неверно. Изначально речь шла об АКМ, патрон которого имеет калибр 7,62х39 мм. Более поздние модификации автомата использовали уже 5,45х39 мм.
Пробивал АКМ не подошву, и уже тем более не головку рельса, а его шейку, то есть наиболее тонкую его часть. Причем в СССР изготовлялись рельсы с толщиной шейки в 12 мм, в современной России она увеличена до 18 мм.
Ну и последнее: шейка рельса пробивалась только бронебойным патроном. Обычный не оставлял на ней практически никакого следа.
Канал WarGonzo решил протестировать несколько образцов стрелкового оружия на возможность пробития стандартного железнодорожного рельса.
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