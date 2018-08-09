Миф или реальность: пробьет ли «Калаш» рельсу?

О легендарном оружии всегда слагают легенды. Вокруг него ходят много различных слухов и баек. Яркий тому пример – автомат Калашникова, самая известная автоматическая винтовка в мире, гордость советской оборонной промышленности. Одна из легенд гласит, что патрон АК насквозь пробивает железнодорожный рельс. Так ли это?



Для начала несколько замечаний.



Само заявление о пробитии рельса любым АК в корне неверно. Изначально речь шла об АКМ, патрон которого имеет калибр 7,62х39 мм. Более поздние модификации автомата использовали уже 5,45х39 мм.





Пробивал АКМ не подошву, и уже тем более не головку рельса, а его шейку, то есть наиболее тонкую его часть. Причем в СССР изготовлялись рельсы с толщиной шейки в 12 мм, в современной России она увеличена до 18 мм.



Ну и последнее: шейка рельса пробивалась только бронебойным патроном. Обычный не оставлял на ней практически никакого следа.



Канал WarGonzo решил протестировать несколько образцов стрелкового оружия на возможность пробития стандартного железнодорожного рельса.









