11:29 09 августа

Миф или реальность: пробьет ли «Калаш» рельсу?

О легендарном оружии всегда слагают легенды. Вокруг него ходят много различных слухов и баек. Яркий тому пример – автомат Калашникова, самая известная автоматическая винтовка в мире, гордость советской оборонной промышленности. Одна из легенд гласит, что патрон АК насквозь пробивает железнодорожный рельс. Так ли это?

Для начала несколько замечаний.

Само заявление о пробитии рельса любым АК в корне неверно. Изначально речь шла об АКМ, патрон которого имеет калибр 7,62х39 мм. Более поздние модификации автомата использовали уже 5,45х39 мм.


Пробивал АКМ не подошву, и уже тем более не головку рельса, а его шейку, то есть наиболее тонкую его часть. Причем в СССР изготовлялись рельсы с толщиной шейки в 12 мм, в современной России она увеличена до 18 мм.

Ну и последнее: шейка рельса пробивалась только бронебойным патроном. Обычный не оставлял на ней практически никакого следа.

Канал WarGonzo решил протестировать несколько образцов стрелкового оружия на возможность пробития стандартного железнодорожного рельса.



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Комментарии 4

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  1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 10:57
    Миф или реальность: пробьет ли «Калаш» рельсу?
    100500 раз говорили уже на эту тему: вдоль-легко ! )))) yes
    андрей юрьевич
  2. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 11:18
    Сколько уже можно?! Не может он рельс пробить
    Beltasir Matyagu
  3. Horst78 (Слава) Сегодня, 11:24
    Недели 2 назад на ВО это уже выкладывали sad Дефицит материала?
    Horst78
  4. Симон (Вячеслав) Сегодня, 11:29
    Да, об этом еще в 70-х годах слышал, что "Калаш" пробивал шейку рельса - с 7 метров. Правда сам не испытывал, но теперь я видел наглядно!
    Симон
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