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Российские специалисты нашли слабое место «неприступного» Telegram
Специалисты Центра исследований легитимности и политического протеста разработали программу, позволяющую узнать номер телефона пользователя мессенджера Telegram, сообщают Известия.
Это дает возможность правоохранителям установить личность абонента, запросив необходимую информацию у оператора связи. Таким образом, Telegram, до сих пор считавшийся анонимным мессенджером, перестает быть таковым.
Свою программу разработчики назвали «Криптоскан», ее детали не раскрываются. Общий принцип ее работы сводится к следующему: программа отправляет в Telegram запрос, содержащий ник пользователя («юзернейм») и приложение выдает дополнительные данные, среди которых ID и номер телефона, а также личные данные «юзера».
По словам экспертов, деанонимизирование пользователей предоставляет правоохранительным органам дополнительные возможности в выявлении преступлений и лиц их совершающих.
Как рассказал член Совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при председателе Совета Федерации Евгений Корчаго, посредством мессенджера активно распространяются наркотические вещества: преступники оставляют свои «юзернеймы» в публичных чатах и предлагают связаться с ними лично. Раньше установить данные продавца зелья было практически невозможно, отметил собеседник.
Напомним, в апреле Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать Telegram, поскольку тот отказался предоставить правоохранителям ключи для дешифровки переписки пользователей, как того требую российские законы. Однако процесс блокировки продолжается до сих пор.
Это дает возможность правоохранителям установить личность абонента, запросив необходимую информацию у оператора связи. Таким образом, Telegram, до сих пор считавшийся анонимным мессенджером, перестает быть таковым.
Свою программу разработчики назвали «Криптоскан», ее детали не раскрываются. Общий принцип ее работы сводится к следующему: программа отправляет в Telegram запрос, содержащий ник пользователя («юзернейм») и приложение выдает дополнительные данные, среди которых ID и номер телефона, а также личные данные «юзера».
По словам экспертов, деанонимизирование пользователей предоставляет правоохранительным органам дополнительные возможности в выявлении преступлений и лиц их совершающих.
Как рассказал член Совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при председателе Совета Федерации Евгений Корчаго, посредством мессенджера активно распространяются наркотические вещества: преступники оставляют свои «юзернеймы» в публичных чатах и предлагают связаться с ними лично. Раньше установить данные продавца зелья было практически невозможно, отметил собеседник.
Напомним, в апреле Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать Telegram, поскольку тот отказался предоставить правоохранителям ключи для дешифровки переписки пользователей, как того требую российские законы. Однако процесс блокировки продолжается до сих пор.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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