15:22 09 августа
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Российские специалисты нашли слабое место «неприступного» Telegram

Специалисты Центра исследований легитимности и политического протеста разработали программу, позволяющую узнать номер телефона пользователя мессенджера Telegram, сообщают Известия.



Это дает возможность правоохранителям установить личность абонента, запросив необходимую информацию у оператора связи. Таким образом, Telegram, до сих пор считавшийся анонимным мессенджером, перестает быть таковым.


Свою программу разработчики назвали «Криптоскан», ее детали не раскрываются. Общий принцип ее работы сводится к следующему: программа отправляет в Telegram запрос, содержащий ник пользователя («юзернейм») и приложение выдает дополнительные данные, среди которых ID и номер телефона, а также личные данные «юзера».

По словам экспертов, деанонимизирование пользователей предоставляет правоохранительным органам дополнительные возможности в выявлении преступлений и лиц их совершающих.

Как рассказал член Совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при председателе Совета Федерации Евгений Корчаго, посредством мессенджера активно распространяются наркотические вещества: преступники оставляют свои «юзернеймы» в публичных чатах и предлагают связаться с ними лично. Раньше установить данные продавца зелья было практически невозможно, отметил собеседник.

Напомним, в апреле Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать Telegram, поскольку тот отказался предоставить правоохранителям ключи для дешифровки переписки пользователей, как того требую российские законы. Однако процесс блокировки продолжается до сих пор.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
33

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 36

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Тралл Сегодня, 11:31
    Больше похоже на вброс с целью дискредитации мессенджера.
    Тралл
    1. BlackMokona Сегодня, 11:39
      Левые симки преступники покупают без малейших затруднений, не говоря про активное использование украденных, тем самым номер телефона ничего не даёт.
      И даже если найдётся со своей симкой, он всегда может заявить, что просто на его телефон зарегали телеграм неизвестные ему лица.
      BlackMokona
      1. Сергей39 (сергей) Сегодня, 12:22
        Ну и зачем такие сложности?
        ,,был бы человек, а статья найдётся"
        Сергей39
    2. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 11:43
      преступники только "телеграм" используют похоже...
      андрей юрьевич
      1. Семен1972 (Семен) Сегодня, 12:40
        Цитата: андрей юрьевич
        преступники только "телеграм" используют похоже...

        С искоренением телеграмма преступность будет побеждена (ФСБ России)
        Семен1972
        1. MPN (Павел) Сегодня, 15:06
          Остаются семафорные сигналы, как на флоте, флажками, прожектором... симка не нужна. Ждем новых продвижений в области передачи данных... feel
          MPN
    3. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 11:43
      Выкиньте свой смартфон, подарите соседу комп и никогда не пользуйтесь Интернетом, сделайте пластическую операцию, смените пол, измените прописку и ФИО и вы станете не доступными для российских специалистов laughing .
      предки с Дона
      1. SanichSan (Александр) Сегодня, 15:02
        но это не точно laughing
        SanichSan
    4. электроОлег (Олежище) Сегодня, 13:38
      Ламеры исполнительной власти постигают легальные методы борьбы с терроризмом. laughing Оказывается всё можно и без этой безголовой яровой.
      электроОлег
  2. Nosferatu (Алексей) Сегодня, 11:36
    Похоже в правоохранителях спецслужбах и законодателях у нас трудятся непроходимые и_д_и_о_т_ы (спортсмены, режиссёры и т.д (нужное подчеркнуть)). Они бы для начала проконсультировались у IT спецов что такое сквозное шифрование. И тут же отстали от телеграма и похоронили пакет яровой (с прописной буквы - специально - не заслужила).
    Nosferatu
    1. CentDo (Дмитрий) Сегодня, 12:10
      Знают они прекрасно что такое сквозное шифрование. И требовали они скорее всего не пресловутые "ключи", а чтобы Телеграм внедрил какой-нибудь бэкдор и сливал инфу. Так же как скайп сливал ее в АНБ, хотя там тоже вроде как сквозное шифрование было.
      CentDo
      1. bk316 (Владимир) Сегодня, 12:28
        И требовали они скорее всего не пресловутые "ключи", а чтобы Телеграм внедрил какой-нибудь бэкдор и сливал инфу

        Бинго! Если внимательно почитать пресс релизы , там это и говорится (ключевая фраза "отказываются идти на сотрудничество"). Но простачки, считающие себя всезнайками (типа Nosferatu ) это не замечают.
        bk316
        1. Nosferatu (Алексей) Сегодня, 12:40
          Я замечаю больше чем Вам хочется, Уважаемый. Но для того, чтобы привлечь внимание к проблеме "простачков" вроде Вас - нужно указать изначальную проблему. Некомпетентность вышестоящих органов.
          Nosferatu
          1. bk316 (Владимир) Сегодня, 12:43
            То есть Вы меня троллите?
            bk316
            1. Nosferatu (Алексей) Сегодня, 12:50
              Нет. Говорю правду. Вы ведь не будете спорить ни с первым, ни со вторым высказыванием?
              Nosferatu
          2. CentDo (Дмитрий) Сегодня, 13:56
            И в чем заключается некомпетентность вышестоящих органов? Кстати о каких именно органах идет речь?
            CentDo
      2. SanichSan (Александр) Сегодня, 15:06
        Цитата: CentDo
        Так же как скайп сливал ее в АНБ, хотя там тоже вроде как сквозное шифрование было.

        а телега не? не сливает? при том что с янки они вопрос решили wink да и сервера у них где стоят? не в России походу.
        SanichSan
    2. bk316 (Владимир) Сегодня, 12:26
      бы для начала проконсультировались у IT спецов что такое сквозное шифрование.

      И ведь находятся, что таким плюсики ставят.... am
      bk316
      1. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 13:03
        Я поставил например, потому что Алексей все верно написал bully
        Стирбьорн
        1. CentDo (Дмитрий) Сегодня, 13:53
          Что именно он верно написал? Что в органах у нас дуболомы непроходимые работают? Вы сами то верите, что там нет специалистов знающих о сквозном шифровании? Что именно хотели от телеграм я написал выше (на истину не претендую, но других вариантов не просматривается). Но Вы можете продолжать верить в сказки про ужасно тупых ФСБешников.
          CentDo
          1. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 14:19
            Возникают некоторые вопросы. В частности, почему тогда у нас такое идиотское законодательство? Почему телеграм ограничивают "за отказ передать ключи шифрования"? Опять подгоняют статью под виновного? Почему бы не привести законодательство в соответствие со здравым смыслом и нормально требовать внедрить посредническое ПО в телеграмм, а не пытаться натянуть сову на глобус?
            сорок восьмой
        2. purple Сегодня, 14:14
          Цитата: Стирбьорн
          Я поставил например, потому что Алексей все верно написал bully

          Скажу так, в органах компетентные люди... а если где то не хватает компетенций, то берутся за яйки те у которых такие компетенции есть. Таким образом компетенции и у органов и появляются.
          Это я к тому, чтобы ложных иллюзий не было. Но учитывая специфику ФСБ и тупо шкурный интерес которым вся эта контора пропитана, со стороны может показаться да.... органы у нас некомпетентые....
          purple
  3. KelWin (Кирилл) Сегодня, 11:43
    А зачем палить самих себя, интересно. Ну сделали, пользуйтесь молча, а так эту дырку оперативно пофиксят уже завтра.
    KelWin
    1. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 11:48
      Хм, напоминает лабораторию Касперского, не находите странным, что большинство программ такого типа не находят угроз, а эти ловкие парни на раз счелкают заразу. Может кто то сам из этой лаборатории и придумывает это ? Ну закрадывается такая подлая мыслишка.
      предки с Дона
      1. KelWin (Кирилл) Сегодня, 12:32
        Да вряд ли..., в том смысле, что технически могут наверно, просто зачем, если зловредный код пишется тоннами сам по себе. А что считать "угрозой" это дело каждой компании, кейген, к примеру, вещь как бы нарушающая закон, инструмент для получения нелегального доступа, это угроза или нет?) Каспер связан американским рынком, поэтому неудивительно, что в его базе каждый чих в интересах правообладателей всяких...
        KelWin
  4. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 12:03
    лучше бы "ухо" запретили
    Василенко Владимир
  5. mashinist Сегодня, 12:24
    а как теперь травку покупать то？ пока наши законы поменяют, сколько людей пострадает, блин
    mashinist
  6. GibSoN Сегодня, 12:26
    Сколько же людей, не видящих реальности.. Ни кому этот телеграмм не нужен был изначально! Как минимум одна из целей всего шума с ним, возможность блокировки кучу разных не нужных и даже вредных для власти дырок.. В том числе серверов Амазон и т.д.. Без всяких лишних судов и других телодвижений, власть просто заблокировала кучу разных адресов, контролировать которые она полноценно не могла. И это только малая часть айсберга.
    GibSoN
    1. Лесс Сегодня, 13:09
      Цитата: GibSoN
      Ни кому этот телеграмм не нужен был изначально!

      Задолго до шумихи с телеграммом, этот самый телеграмм задолбал объявлениями на стенах и тротуарах с предложениями спайсов, смесей и прочей дряни.
      Лесс
    2. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 14:21
      Так потом все разблокировали. В чем цель этого малого айсберга?
      сорок восьмой
  7. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 13:54
    Какая печалька либерасне
    Дормидонт
  8. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 14:46
    Классика. Павел Дуров. В любой стране человеком, создавшим такой великолепный продукт, бы гордились. Он был бы знаменем настоящих инноваций.
    Россия: автора изгнать, продукт запретить.
    voyaka uh
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 14:54
      Толсто, Вояка request
      Голован Джек
    2. SanichSan (Александр) Сегодня, 15:10
      вы Маскологию прочитали? или все еще верует что придет Маск-Дуров, одарит вас технологиями и вот тогда то ваще заживете? laughing
      SanichSan
  9. Антоха (Антон Провалов) Сегодня, 15:04
    Давите парни эту гниду.
    Антоха
  10. akribos Сегодня, 15:10
    То то будет в конце президентского срока. Каждому россиянину по фсбшнику в спальню. Вообще русский народ глупый и некомпетентный, поэтому всеобщие выборы необходимо прикрощать, президента выберут специальные умные люди. У россиян , нужно отобрать паспорта и отправить делать импортозамещение в деревни (при Хрущёве, уже было, при Полпоте то же), а отдыхать там же на сеновале возле пруда, самые дастойные получат путёвку в Туапсе (помыться в море, подышать нефтью). Жалко Сноудена, не понятно, что он хотел показать миру, мы в Россияне даже поддерживаем подобные акции нашего руководства. С уважением.
    akribos
Картина дня