15:22 09 августа
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Американский журналист объяснил, почему "Россия - друг США"

Американский журналист Дэвид Свонсон высказал мнение, что Россия - это друг Соединенных штатов, иначе бы она не стала бы на протяжении десятилетий мириться с неприкрытой агрессией против себя, пишет журнал Foreign Policy.

Американский журналист объяснил, почему "Россия - друг США"


В качестве примера автор перечислил антироссийские действия США за последние сто лет. Начал Свонсон с 1918 года, когда американские войска заняли Мурманск, но забыл упомянуть про участие американских войск в захвате российского Дальнего Востока. После этого, напомнил он, во время Второй мировой войны официальный Вашингтон специально затягивал открытие второго фронта для того, чтобы СССР и Германия понесли как можно большие потери.


Во времена Холодной войны образ советской угрозы, превосходства СССР в ядерном арсенале и "русские танки" стали главным источником доходов для американских оружейников и кинематографистов. Соединенные Штаты втянули Советский Союз в Афганскую войну и вооружили его противников. Все советские инициативы по ядерному разоружению блокировались Вашингтоном. Попытки дипломатического решения некоторых спорных вопросов натыкались на "стену непонимания США".

Также после объединения Германии США обещали Москве, что не будут расширять НАТО на восток и снова не сдержали свое слово. При этом США, обвиняя Россию в якобы ее попытках вмешательства в американские выборы, хвастают, что в 90-х годах 20 века открыто вмешивались в выборы в России, пользуясь поддержкой Бориса Ельцина, игнорируя интересы самой России.

Все современные инициативы России по запрету космических вооружений, деятельности в киберпространстве и ядерных вооружениях открыто игнорируются США.

Два последних президента США, Барак Обама и Дональд Трамп, продолжили политику "агрессии против России". Обама подготовил переворот на Украине, а Трамп поставляет им оружие. Обама вторгся в Сирию, устроив там хаос, а Трамп его усугубил, расширив масштаб авиаударов. В настоящее время США обвиняют Россию во всяческих грехах, включая: влияние на Европу с помощью углеводородов, крушение малазийского авиалайнера на Украине, присоединение Крыма путем референдума и ввод российских войск на восток Украины и еще множестве "проступках", ни один из которых не сравнится с тем ,что творят США в других странах.

В конце своей статьи журналист задается вопросом: "Так какое же отношение все это имеет к тому, что Россия — наш друг?", и сам же на него отвечает: "Никто, кроме настоящего друга, не стал бы терпеть все эти выходки США".

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 37

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  1. Jolly oldster sailor (Uncle pale ale) Сегодня, 12:07
    Никто, кроме настоящего друга, не стал бы терпеть все эти выходки США".
    Не зря их "власть" наша партнёрами называют... am
    Jolly oldster sailor
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:17
      Цитата: Jolly oldster sailor
      Не зря их партнёрами называют..

      Партнёр (фр. partenaire — участник):

      участник в какой-либо совместной деятельности.
      мы вроде ведём с ними переговоры. торгуем с ними.
      неправильный термин?
      LSA57
      1. Jolly oldster sailor (Uncle pale ale) Сегодня, 12:25
        Совместная деятельность подразумевает собой равные условия и выгоды для партнёров.Мы с ними в равных условиях состоим?Выгоды одни и те же от той или иной совместной деятельности?Термин правильный,Серёг...По-жизни не правильно всё получается от партнёрства подобного.
        Jolly oldster sailor
        1. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 12:31
          Не подразумевает партнёрство равных условий. На каких условиях договоришься - на таких и будет партнерство.
          YarSer88
          1. Например Сегодня, 13:04
            Цитата: YarSer88
            Совместная деятельность подразумевает собой равные условия и выгоды для партнёров.

            На ринге тоже партнеры. И один из партнеров в итоге мордой в ринг лежит. wink
            Например
            1. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 13:05
              Но у них таки равные условия wassat
              YarSer88
            2. igorbrsv Сегодня, 13:43
              Бывают еще половые партнеры. Там тоже иногда один на полу лежит wassat
              igorbrsv
              1. MPN (Павел) Сегодня, 15:02
                Американский журналист объяснил, почему "Россия - друг США"
                Всю голову забили за сегодня, уже 2 раза одевался идти бить амаериканцев и раздеваюсь, нельзя же друзей то мочить... request
                MPN
        2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:06
          Цитата: Jolly oldster sailor
          Совместная деятельность подразумевает собой равные условия и выгоды для партнёров.

          мы с америкой не торгуем? а вот как, это уже другая песня.
          мы с ними ведём переговоры? они разве не партнёры по переговорам?
          LSA57
    2. Tatanka Yotanka (стас) Сегодня, 12:25
      ну Путин Буша тоже когда то другом обозвал))),думаю что настоящим преданным другом тока могут быть собаки fellow
      Tatanka Yotanka
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 14:10
        Цитата: Tatanka Yotanka
        Американский журналист объяснил, почему "Россия - друг США"

        Цитата: Tatanka Yotanka
        ну Путин Буша тоже когда то другом обозвал)))

        щас- бабаму и трампа "партнёрами" заметьте,не я это сказал ! belay
        андрей юрьевич
  2. Hottabych (Алексей) Сегодня, 12:08
    "Никто, кроме настоящего друга, не стал бы терпеть все эти выходки США".
    Ага, значит - терпите дальше, коли вы наш друг! Так?
    Hottabych
  3. Сергей39 (сергей) Сегодня, 12:10
    Это они уже в друзья набиваются?
    Сергей39
  4. kefan (kefan) Сегодня, 12:11
    Да с такими "друзьями" и врагов не надо, хотя они по сути и есть враги.
    kefan
  5. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:18
    "Так какое же отношение все это имеет к тому, что Россия — наш друг?",

    ответ не нужен.
    этого достаточно
    хвастают, что в 90-х годах 20 века открыто вмешивались в выборы в России

    а ведь тынета тогда в помине небыло. НАГЛО вмешивались. на местах
    LSA57
  6. Altona (Евгений) Сегодня, 12:18
    Тут скорее доллар-друг России и не сколько России, сколько российских компрадоров, которые продают на Западе сырье за доллары.
    Altona
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:22
      Цитата: Altona
      которые продают на Западе сырье за доллары.

      и налоги не платят? belay
      LSA57
    2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 12:29
      Цитата: Altona
      скорее доллар-друг России и не сколько России

      Скажите, а приборы, станки, оборудования (да для того же нефтегаза, в частности), машины в закордонье - они там что, за рубли продаются? Или за ракушки каури?
      Голован Джек
  7. nPuBaTuP (Николай) Сегодня, 12:20
    Цитата: Jolly oldster sailor
    настоящего друга

    Таких друзей в музей....
    nPuBaTuP
  8. Altona (Евгений) Сегодня, 12:21
    Цитата: Jolly oldster sailor
    Не зря их "власть" наша партнёрами называют...

    ----------------------
    Некоторые хозяевами.
    Altona
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 12:32
      Цитата: Altona
      Некоторые хозяевами

      Встреча где проходила, не напомните?
      А то некоторые деревянные (не примите на ваш счет только) все, как обычно, неправильно поняли fool
      Голован Джек
  9. Гуру (Олег) Сегодня, 12:24
    Выход статьи подобного содержания, это уже событие. Задаюсь лишь одним вопросом " А кому это в Америке НАДО ?"
    Гуру
  10. Slon379 (Олег) Сегодня, 12:32
    Я всегда подозревал, что где-то в правительстве есть большие друзья США!
    Slon379
  11. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 12:36
    Не понимаю сарказма. Мы можем строить с США отношения по-другому? Хорошо, допустим сейчас можем, во времена СССР, после чудовищных потерь в Великой Отечественной, мы могли позволить себе противостояние с практически не пострадавшей страной за океаном? Мы делаем что можем, сейчас начали отстаивать свои интересы, когда появилась реальная сила, позволяющая нам вести независимую политику. Что было бы, если бы в 2000 году на нас такое давление началось? Я думаю, была бы Югославия, не иначе. Так что, как бы ни хотелось некоторым шашкой махать, а надо соизмерять силы. Когда-то приходится уступить, взять тайм-аут на восстановление, это и был период с 50х по нулевые. Сейчас мы можем себе позволить не соглашаться с США, что мы и делаем.
    YarSer88
    1. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 12:48
      С 1945 по 1985 года СССР мог противостоять кому угодно и где угодно....
      Alexey-74
      1. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 12:50
        Да, особенно это было очевидно во время Карибского кризиса... Армия у СССР была, а вот запаса прочности - нет. США навязывали нам изнурительное противостояние, а не генеральное сражение, его мы выдержать не смогли.
        YarSer88
        1. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 13:58
          Цитата: YarSer88
          Да, особенно это было очевидно во время Карибского кризиса... Армия у СССР была, а вот запаса прочности - нет. США навязывали нам изнурительное противостояние, а не генеральное сражение, его мы выдержать не смогли.

          Ваше сравнение с Карибским кризисом абсолютно неуместно. Кто-то Вам наплёл несусветную чушь про события в Карибском море - про какое-то изнурительное противостояние, которое мы якобы не смогли выдержать. Всё было совсем не так. Вам надо начинать изучение истории заново.
          Николай Фёдоров
          1. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 14:52
            В чем неуместность? Это не опровергает тезис о том, что СССР мог грозить кому угодно и где угодно? Или Хрущ не дал заднюю и не убрал ракеты с Кубы? Это вам стоит подучить историю, раз вы не понимаете таких вещей.
            Изнурительное противостояние длилось всю советскую историю, навязывалось нам Америкой как в виде гонки вооружений, так и в виде рекламы американского общества потребления (расчет был на рост спроса на импортные товары, который создаст отток валюты из страны), которая, к счастью, вовремя купировалась. Нас принуждали тратить деньги на не нужные для страны вещи, что в итоге измотало нашу экономику и привело к 90-м годам.
            YarSer88
  12. BAI Сегодня, 12:40
    "Никто, кроме настоящего друга, не стал бы терпеть все эти выходки США".

    Или очень зависящего от США. Раба, если хотите.
    BAI
  13. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 12:46
    Вот и вся дилема....кто такие для нас американцы? Партнеры? Враги? Скорее да, чем нет...(во всяком случае пока), а та шайка олигархов ( в т.ч. и в Правительстве РФ) которые имеют совместные интересы с США - не есть российский народ
    Alexey-74
  14. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 13:41
    В конце своей статьи журналист задается вопросом: "Так какое же отношение все это имеет к тому, что Россия — наш друг?", и сам же на него отвечает: "Никто, кроме настоящего друга, не стал бы терпеть все эти выходки США".

    Ну, кто ещё, как не американец, может иметь такое извращённое представление о настоящей дружбе? Ну, наверное, лишь англичанин... По ихнему разумению, видать, настоящая дружба, это когда один друг гадит, лжёт, предаёт, опять гадит, опять лжёт, а другой настоящий друг не гадит, не лжёт, не предаёт, а лишь терпит, терпит, терпит...
    Эй, вы там, кренделя английские, мы вам не друзья и друзьями не будем. Упаси нас Бог от таких "друзей"! С вами за руку-то стрёмно здороваться. Вражду и войну с США мы (Россия) ещё сможем выдержать, выдюжить и, Бог даст, победить. Но в дружбе с англосаксами у нас шансов нет. Нас сожрут и, облизываясь, скажут: "Это были настоящие друзья".
    Николай Фёдоров
  15. igorbrsv Сегодня, 13:53
    "Американский журналист Дэвид Свонсон высказал мнение, что Россия - это друг Соединенных штатов, иначе бы она не стала бы на протяжении десятилетий мириться с неприкрытой агрессией против себя, пишет журнал Foreign Policy"
    Это он считай явку с повинной написал. Думаю мы его никогда больше не услышим, как и названия журнала crying
    igorbrsv
    1. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 14:00
      Цитата: igorbrsv
      "Американский журналист Дэвид Свонсон высказал мнение, что Россия - это друг Соединенных штатов, иначе бы она не стала бы на протяжении десятилетий мириться с неприкрытой агрессией против себя, пишет журнал Foreign Policy"
      Это он считай явку с повинной написал. Думаю мы его никогда больше не услышим, как и названия журнала crying

      Это он писал по заданию ЦРУ - типичная многоходовка.
      Николай Фёдоров
  16. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 13:53
    Взяли моду каждого конченного наркомана именовать "журналистом"
    Дормидонт
  17. 16112014nk (Николай) Сегодня, 14:13
    Амер-цы действуют по принципу кота Матроскина : "Совместный труд для моей пользы - он объединяет". Вот только для партнёров - России в том числе - пользы никакой. Наши власти это не понимают, или наоборот очень хорошо понимают ?
    16112014nk
  18. Теренин (Геннадий) Сегодня, 14:33
    Какой еще друг? У России два друга - армия и флот. Россия просто выше истерических воплей и грязных игр, которым подвержены США. С Ельциным понятно - лежачего не бьют.
    Теренин
  19. gukoyan (Igor) Сегодня, 15:07
    Странная дружба если честно.
    Тем самым Россия показывает что зависит от своего заклятого друга и его партнеров.
    gukoyan
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