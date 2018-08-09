15:26 09 августа
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УВЗ создаёт робототехнический комплекс на базе Т-72

Корпорация УВЗ ведет разработку тяжелого штурмового робототехнического комплекса на базе шасси Т-72Б3 (ОКР «Штурм»), сообщает РБК.



Основная цель разработки – снижение потерь личного состава в ходе боевых действий. К настоящему времени создан макет комплекса с боевым оборудованием, рассказал источник в Минобороны.


Предполагается, что в состав комплекса войдут 4 боевые машины с различным вооружением, в том числе со 125-мм пушкой Д-414 с автоматом заряжания на 22 выстрела; с блоками пусковых установок реактивных огнеметов РПО-2«Шмель-М»; с боевым модулем из двух 30-мм автоматических пушек 2А42 и РПО-2 «Шмель-М»; с НУРС 220 мм типа МО.1.01.04М (16 термобарических выстрелов).

Все машины также будут оснащены пулеметами Калашникова, бульдозерными отвалами и комплектами всеракурсной защиты от ручных противотанковых средств кумулятивного действия.

Команды танкам будут передаваться с подвижного пульта дистанционного управления.

По словам источника, боевые машины будут способны в любое время суток обнаруживать и уничтожать противника, в том числе на верхних этажах зданий, не нанося разрушительного ущерба городским постройкам.

Еще одно пожелание военного ведомства – возможность ведения огня в программируемом режиме, то есть по предварительно разведанным целям и в соответствии с боевой задачей, введенной в бортовой компьютер.

В корпорации УВЗ комментировать данное сообщение отказались.

Использованы фотографии: https://twitter.com/uvznews
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Комментарии 23

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  1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 12:26
    во , все как я мечтал .
    только надо еще доп. навесную броню и что бы стволы поднимались высоко , это что бы в городе воевать было легче .
    просто экспл
    1. Leeds (Alexander) Сегодня, 12:38
      Планы, планы, планы, проекты, прожекты, скучно.
      Leeds
      1. VO3A (Андрей) Сегодня, 13:48
        Только военные могут заказывать технику, которая нужна им с учётом тактических задач и наработок. У нас наверное наоборот: делают всякую дрянь, покупают её за военных, а потом их ставят перед фактом и те вынужденны придумывать куда этот хлам можно пристроить...Роботов у нас не может быть, из-за слабой информационной базы и каналов связи для их управления..Неужели этого не знают военные ? Сделайте сначала системы для обнаружения противника в реальном времени, обеспечьте надёжное покрытие для управления такими роботами, а потом уже делайте сами роботы...И так у нас везде...
        VO3A
        1. MPN (Павел) Сегодня, 14:45
          не нанося разрушительного ущерба городским постройкам.

          с НУРС 220 мм типа МО.1.01.04М (16 термобарических выстрелов).
          как то так... sad
          MPN
    2. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 13:49
      Экипажи будут формироваться из ветеранов world of tanks. Лучше бы на модернизацию уже имеющихся потратились.
      MoJloT
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 14:06
        УВЗ создаёт робототехнический комплекс на базе Т-72
        ну а что,"армату" сделали, пора идти дальше. УВЗ- превращается в лавку штучных товаров. даже рабочие возмущены.
        андрей юрьевич
      2. nPuBaTuP (Николай) Сегодня, 14:48
        Цитата: MoJloT
        Лучше бы на модернизацию уже имеющихся потратились.
        Так идет же модернизация....
        nPuBaTuP
  2. Рязанец87 (Никита) Сегодня, 12:37
    http://gurkhan.blogspot.com/2018/08/blog-post_8.h
    tml#more
    " В основе статьи лежит вольная трактовка презентации, свободно валяющейся в сети Интернет. Это доклад старшего научного сотрудника ФГБУ "3 ЦНИИ" МО РФ Анисимова Андрея Павловича под названием "Проблемные вопросы развития робототехнических комплексов военного назначения", подготовленный для XXI-ой научно-практической конференции "Актуальные проблемы защиты и безопасности", проходящей в Санкт-Петербурге."
    Рязанец87
  3. BAI Сегодня, 12:43
    В корпорации УВЗ комментировать данное сообщение отказались.

    А жаль. Если это реально пойдет в дело, Армата действительно не нужна. У нас этих Т-72 на базах хранения - как у дурака махорки.
    Кстати, сейчас в России идет много работ по переделке устаревшей бронетехники в боевых роботов.
    BAI
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 14:22
      Цитата: BAI
      Если это реально пойдет в дело, Армата действительно не нужна

      ох зря вы это сказали... теперь будет на кого сослаться... и да, "дроны" уже отменили ? а то на "арматах" и такое выдумывали...
      андрей юрьевич
  4. JD1979 (Дмитрий) Сегодня, 12:47
    1. Танк.
    2. Носитель шмелей.
    3. Что-то типа БМПТ но со шмелями
    4. Обрезанный Буратино на 16 снарядов.
    Команда из 4х игрушек на РУ. Просто интересно каким образом калибры 125 и 220 мм вкупе со шмелем будут наносить незначительные повреждения? Каким образом будет обеспечено наведение этих калибров на верхние этажи?
    JD1979
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 12:50
      Цитата: JD1979
      Команда из 4х игрушек на РУ. Просто интересно каким образом калибры 125 и 220 мм вкупе со шмелем будут наносить незначительные повреждения?

      С помощью баллистического вычислителя.
      Серый брат
  5. фрезер (александр) Сегодня, 12:53
    Не от хорошей жизни на 72-е перенесли. На платформе т-14 похоже поставили крест.
    фрезер
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 14:03
      От танка может и откажутся, но от платформы нет.
      Вадим237
    2. Genry (Genry) Сегодня, 14:03
      Цитата: фрезер
      На платформе т-14 похоже поставили крест.

      Арматы имеют преимущество на широких пространствах, где скорость, напористость и быстрота реакции внутреннего экипажа имеют решающее значение.
      Т-72 в безэкипажном варианте, имеют меньшую длину, высоту и большую маневренность (по сравнению с Арматой), особенно в условиях улиц. И важно количество глаз, которое можно увеличить неограниченным удаленным управлением. И выдерживая сильный огонь, экипаж будет избавлен от периодической контузии.
      Genry
  6. Серый брат (Сергей) Сегодня, 12:59
    Я щетаю что это шаг в сторону повышения уровня автоматизации. Выбрал вооружение, отметил цель - автоматика всё сделала.
    Дистанционное управление всё же так и остаётся слишком уязвимым, однако если ни хрена не делать то ничего, никогда, и не получится. Однако такие наработки можно применять и для модернизации обычных машин.
    Да, чтобы всё это и в автомате работало, нужны системы технического зрения которые нужно тоже развивать.
    Шевелится - стреляй! laughing
    Серый брат
    1. igorbrsv Сегодня, 13:37
      Главное чтобы комп не из под винды работал, а то всем хана. Незначительными разрушения окажутся только у танка и то не факт negative
      igorbrsv
  7. Лесс Сегодня, 13:13
    Корпорация УВЗ ведет разработку тяжелого штурмового робототехнического комплекса
    Это тот самый УВЗ на котором позавчера прогнозировали сокращение 15 тыс. человек? А теперь напишут про массовые увольнения танкистов наверное...
    Лесс
    1. DenZ (Денис) Сегодня, 13:45
      Это не на УВЗ прогнозировали, а в желтой прессе прогнозировали.
      На УВЗ опровергли слухи о массовых сокращениях !

      "Информация о том, что на УВЗ будут сокращены "тысячи сотрудников", относится к разряду слухов. Они распространяются с целью попытаться дискредитировать группу предприятий, производящих стратегическую важную для страны продукцию", – говорится в сообщении УВЗ.

      РИА Новости https://ria.ru/economy/20180806/1526027333.html
      DenZ
  8. spektr9 Сегодня, 13:24
    давно пора, по доброму всё танки с автоматом заряжение необходимо оборудовать системой ДУ ..
    spektr9
  9. Кокарев Михаил (Миша) Сегодня, 13:57
    Правильно сделали что отказались. Сколько можно трендеть? Все секреты разболтают!
    Кокарев Михаил
  10. ЗВС Сегодня, 13:58
    УВЗ, пора переходить на Т-64, восстанавливать их и передавать армии.
    ЗВС
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 14:02
      Т 64 наверное все на металлолом пустили - а то что роботизированный танк делают, уже большой плюс.
      Вадим237
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