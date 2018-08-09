Джакарта: США "очень недовольны" нашей покупкой российских Су-35

Индонезийское правительство заявило о попытках Соединенных Штатов помешать сделке по покупке российских самолетов Су-35. Так, генеральный директор департамента внешней торговли министерства торговли Индонезии Оке Нурван сообщил, что США открыто выражали недовольство в связи со сделкой, сообщает газета Jakarta Post.Нурван заявил, что во время заключения бартерной сделки по приобретению российских истребителей Су-35 Соединенные Штаты пытаются вмешаться. Но несмотря на угрозы Вашингтона, Джакарта не собирается отказываться от своих планов по приобретению самолетов.Напомним, что контракт на поставку Индонезии 11 российских истребителей Су-35 был подписан в начале этого года. Сумма сделки оценивается в 1,14 млрд. долларов, при этом около 570 млн. из этой суммы Россия получит индонезийскими товарами, такими как: чай, кофе, каучук и пальмовое масло.Как ранее заявлял посол Индонезии в РФ Мохамед Вахид Суприяди, поставка первого, а возможно и двух сразу, истребителей Су-35 ожидается к октябрю. В то же время в Индонезии не исключают возможности закупки второй партии российских истребителей Су-35 при условии выделения на это необходимых средств из бюджета страны.