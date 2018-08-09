15:24 09 августа
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Джакарта: США "очень недовольны" нашей покупкой российских Су-35

Индонезийское правительство заявило о попытках Соединенных Штатов помешать сделке по покупке российских самолетов Су-35. Так, генеральный директор департамента внешней торговли министерства торговли Индонезии Оке Нурван сообщил, что США открыто выражали недовольство в связи со сделкой, сообщает газета Jakarta Post.

Джакарта: США "очень недовольны" нашей покупкой российских Су-35


Нурван заявил, что во время заключения бартерной сделки по приобретению российских истребителей Су-35 Соединенные Штаты пытаются вмешаться. Но несмотря на угрозы Вашингтона, Джакарта не собирается отказываться от своих планов по приобретению самолетов.


Напомним, что контракт на поставку Индонезии 11 российских истребителей Су-35 был подписан в начале этого года. Сумма сделки оценивается в 1,14 млрд. долларов, при этом около 570 млн. из этой суммы Россия получит индонезийскими товарами, такими как: чай, кофе, каучук и пальмовое масло.

Как ранее заявлял посол Индонезии в РФ Мохамед Вахид Суприяди, поставка первого, а возможно и двух сразу, истребителей Су-35 ожидается к октябрю. В то же время в Индонезии не исключают возможности закупки второй партии российских истребителей Су-35 при условии выделения на это необходимых средств из бюджета страны.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 57

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:24
    США открыто выражали недовольство в связи со сделкой, сообщает газета Jakarta Post.

    ... мировые жандармы)) в деле ... Индонезия - молодцы, не прогнулись, как некоторые...
    a.s.zzz888
    1. Jolly oldster sailor (Uncle pale ale) Сегодня, 12:28
      Они не прогнулись-нас прогнули,читай внимательнее: Россия получит индонезийскими товарами, такими как: чай, кофе, каучук и пальмовое масло.
      Кто кого прогнул? laughing
      Jolly oldster sailor
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:38
        Цитата: Jolly oldster sailor
        Они не прогнулись-нас прогнули,читай внимательнее

        а если ещё внимательнее?
        что во время заключения бартерной сделки

        какое вам дело, что получит продавец? ваши самолёты?
        если вы так хорошо разбираетесь в экономике и торговле, что не торгуете, а других обсуждаете на ВО?
        ненавижу полосатых, но поговорка у них есть гениальная. "Если ты такой умный, то почему такой бедный?"
        LSA57
        1. Тралл Сегодня, 12:45
          Скоро попробуем настоящего индонезийского кофе и опробуем изделия из натурального каучука smile
          Тралл
          1. Например Сегодня, 12:57
            пальмовое масло. good
            Корвы отстой, молоко от коровы для нищих. wassat
            Когда уже начнем менять самолеты на бусы?
            Бусы вестчь! good
            Например
          2. MPN (Павел) Сегодня, 14:42
            США "очень недовольны" нашей покупкой российских Су-35
            Чего так? Плохие да?
            MPN
        2. Jolly oldster sailor (Uncle pale ale) Сегодня, 12:47
          "Если ты такой умный, то почему такой бедный?"
          Да потому что не барыга,а работяга.Умный не есть богатый.
          Jolly oldster sailor
          1. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 13:00
            Цитата: Jolly oldster sailor
            "Если ты такой умный, то почему такой бедный?"
            Да потому что не барыга,а работяга.Умный не есть богатый.
            Это точно, поговорка на редкость убогая, особенно в наших реалиях, где все решают связи во власти, а не умственные способности
            Стирбьорн
            1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:10
              Цитата: Стирбьорн
              а не умственные способности

              не будет ума, не будет связей. дураки в друзьях НИКОМУ не нужны
              LSA57
              1. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 14:43
                Цитата: LSA57
                не будет ума, не будет связей. дураки в друзьях НИКОМУ не нужны

                А если связи родственные?! Особенно по линии папа-сын, или дочка fellow
                Ну неужто во всем нашем авиастроении не нашлося достойного специалиста, чтобы занять пост генерального по Илу, чтобы не назначать Рогозина младшего, или во всем сельском хозяйстве нету кандидата на должность министерства, соответствующего и надо выдергивать Патрушева младшего из банка?!
                Ни тот ни другой ни дня в соответствующей сфере не отработали
                Стирбьорн
                1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 15:19
                  Цитата: Стирбьорн
                  А если связи родственные?! Особенно по линии папа-сын, или дочка

                  практика показывает, долго не держатся
                  LSA57
          2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:09
            Цитата: Jolly oldster sailor
            Да потому что не барыга,а работяга

            а торгаши работягу учат напильником работать? почему работяга учит их как торговать???? кесареву кесарево
            LSA57
      2. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 12:40
        Цитата: Jolly oldster sailor
        Кто кого прогнул?

        Наши совместно с Индонезией прогнули ФРС.. Бартер это признак упадка финансовой системы..в данном случае мировой долларовой. Ещё до кучи ..трежес покупают плохо,ставка по ним растет..и более того.основные держатели долгов избавляются по тихому от американских обязательств. А тут ещё и бартер нарисовался..
        dvina71
      3. seti (Матвей Ливанов) Сегодня, 12:43
        Цитата: Jolly oldster sailor
        Они не прогнулись-нас прогнули,читай внимательнее: Россия получит индонезийскими товарами, такими как: чай, кофе, каучук и пальмовое масло.
        Кто кого прогнул?

        Уже не раз обсуждали эту сделку. А чем она для нас плоха ? Эти товары наша компания реализует в РФ. Это плохо ? Не в ущерб себе. Мы перестали пить кофе и чай ? И пальмовое масло не такая уж и дрянь как некоторые "эксперты" и "кандидаты наук" тут рассказывают. А каучук.. Тут вообще без комментариев.
        Как без комментариев то что индонезийцы у нас будут обслуживаться покупать вооружение и учить пилотов. И многое другое долгие годы.
        Но некоторым лишь бы ляпнуть это ведь важнее.
        seti
        1. Jolly oldster sailor (Uncle pale ale) Сегодня, 12:52
          Пальмовое масло,Матвей,сами ешьте,на здоровие-а мы натурпродукт как ели,так и будем есть,не взыщите,уважаемые-так нам привычнее как-то,знаете ли... hi
          Jolly oldster sailor
          1. seti (Матвей Ливанов) Сегодня, 12:55
            Почитайте область применения пальмового масла и состав а так же его полезные свойства то вы очень сильно убедитесь. Без фанатизма.
            seti
            1. Muvka (Владимир) Сегодня, 13:21
              А еще нужно сравнить, сколько в Европе закупают пальмового масла на человека и сколько у нас.
              Muvka
            2. Например Сегодня, 13:24
              Цитата: seti
              то вы очень сильно убедитесь.

              Всё просто - на прилавках пусть стоят продукты с названием "пальмовое масло". Кто прочитал о полезности (как Вы) непременно купить.
              А я молочные продукты от коровы хочу. Мне даже козье молоко не нравится.

              В настоящий момент государство обманывает нас позволяя продавать в магазинах дерьмо под этикеткой Молоко.
              Цитата: seti
              Эти товары наша компания реализует в РФ. Это плохо ?

              Спорный вопрос - сможет ли компания реализовать пальму без закоса под молоко?
              Например
              1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 15:23
                Цитата: Например
                Всё просто - на прилавках пусть стоят продукты с названием "пальмовое масло". Кто прочитал о полезности (как Вы) непременно купить.

                а его непременно только кушать надо?
                а если другое применение найти?
                "Кроме пищевых продуктов, пальмовое масло применяется при изготовлении косметики, кремов, средств для ухода за волосами. Безусловно, как и другие масла, пальмовое масло может применяться при производстве любых продуктов, в процессе производства которых используются растительные масла. Решающую роль всегда играет экономическая целесообразность. В производстве мыла и в процессе приготовления стеарина используются продукты, получаемые в ходе дезодорации пальмового масла. Эти продукты не являются пальмовым маслом и имеют общее название олеохимикаты. Олеохимикаты — отдельная статья торговли во всём мире. Производство олеохимикатов сейчас активно развивается во всех промышленных странах"
                LSA57
            3. Fayth (Андрей) Сегодня, 14:05
              зря разоряетесь Матвей, это тролль
              Fayth
        2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:55
          Да ладно. Ляпнуть, не думать, напрягаться не надо.
          Бартер БЫЛ, ЕСТЬ и БУДЕТ. Вопрос только в оценочной стоимости товара ... тут всё норм!
          rocket757
        3. yehat (Сергей) Сегодня, 13:17
          дьявол кроется в деталях. Например, в СЭВ бартер был популярен, но часто баланс сделок был по несправедливым для СССР ценам. Известный пример - меняли современный танк на вагон горошка. Вот и тут вопрос, как реально цены будут заложены в сделку и как потом распорядятся товаром, не появится-ли прослойка посредников, которые тупо срежут комиссионные.
          yehat
          1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 14:06
            yehat (Сергей) Сегодня, 13:17 ↑ Новый
            дьявол кроется в деталях.

            А вот это как раз правильный вопрос .... но ответ может дать только тот кто в теме или хотя бы рядом пробегал.
            То шо задаром отдаём, такого ощущения не присутствует, а как есть по факту, не знамо!
            rocket757
      4. NEOZ Сегодня, 13:00
        Цитата: Jolly oldster sailor
        Кто кого прогнул?

        РФ потребляет чай,кофе, каучук, пальмовое масло?
        эти товары производит Индонезия?
        Индонезия потребляет продукт СУ35?
        этот товар производит РФ?
        п.с.
        ВСЕ внешнеэкономические заключаются в долларах США, а эта сделка - бартерная... так кто кого прогнул?
        NEOZ
      5. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 13:07
        Таки и хорошо, что бартер. Бартер не контролируется мировой финансовой элитой. Бартер - серпом по причинному месту партнёров. Бартер - нет посредников и их комиссионных. Бартер - наше всё! :)
        P.S. С удовольствием выпью чашечку кофейка по утру, нежели жевать зелёную грязную бумажку (с).
        Gnefredov
        1. igorbrsv Сегодня, 15:12
          И стащить сложнее. Это не пачку баксов упереть wassat
          igorbrsv
      6. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 14:01
        Цитата: Jolly oldster sailor
        Россия получит индонезийскими товарами, такими как: чай, кофе, каучук и пальмовое масло.

        мммм... няма... масло... мороженки и сыр будут ещё вкуснее !
        андрей юрьевич
      7. Fayth (Андрей) Сегодня, 14:04
        Новое говно на сайте рейтинг набивает, во всех статьях пишет свои пасквили.
        Fayth
      8. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 14:17
        В самом деле такой не шибко умный или просто прикидываетесь? По законодательству Индонезии ВСЕ импортные контракты на 50% оплачиваются по бартеру.
        Говорить о "нагнули - не нагнули" может только тот, кто знает зачетную цену поставляемых по бартеру товаров.
        Rostislav
        1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 14:29
          Цитата: Rostislav
          Говорить о "нагнули - не нагнули" может только тот, кто знает зачетную цену поставляемых по бартеру товаров

          чо,масло "вкуснее" от этого ?
          андрей юрьевич
      9. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 14:19
        Jolly oldster sailor (Uncle pale ale) Сегодня, 12:28...читай внимательнее

        ... не припоминаю, чтобы был в подпасках...
        a.s.zzz888
  2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:27
    Так, генеральный директор департамента внешней торговли министерства торговли Индонезии Оке Нурван сообщил, что, США открыто выражали недовольство в связи со сделкой, сообщает газета Jakarta Post.

    так они давно забыли про нормы элементарного приличия
    во внешней политике сплошное хамство
    LSA57
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:58
      Как, во внешней политике какое то хамство?
      А-а-а, это звёздно полосатый "большой брат" так себя ведёт! Тогда всё норм, дружно строимся и стоим на вытяжку.
      Кто тут шагает не в ногу???
      rocket757
    2. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 14:02
      Цитата: LSA57
      во внешней политике сплошное хамство

      странное слово,хотя,за другие-бан. crying
      андрей юрьевич
  3. bessmertniy (Виктор) Сегодня, 12:28
    Времена бартера возвращаются?
    bessmertniy
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 12:31
      Цитата: bessmertniy
      Времена бартера возвращаются?

      Пальмовое масло это хоршо. good
      А американцев можно понять раньше Джакарта брала F-16.
      Арон Заави
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:40
        Цитата: Арон Заави
        Пальмовое масло это хоршо.

        да какая вам разница что продавец получит????
        товар ваш???
        LSA57
      2. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 14:04
        Цитата: Арон Заави
        ращаются?
        Пальмовое масло это хоршо.

        да...няма...можно жрать,а можно ружьё смазать.. или петли дверные..
        андрей юрьевич
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:39
      Цитата: bessmertniy
      Времена бартера возвращаются?

      а они и не прекращались.
      LSA57
    3. g1washntwn (Жора Вашингтонов) Сегодня, 13:14
      Выше уже отвечали. Бартер вещь архинужная когда денег либо нет, либо они не являются мерилом товарной ценности (что в принципе одно и то же). Вот и получается, что доллар совсем не при делах. Измерять товар в гамбургерах ведь придумали сначала прикола ради, но сейчас в этом ясно видится скрытый политико-экономический намек.
      g1washntwn
  4. Гуру (Олег) Сегодня, 12:28
    Американское влияние прямо на глазах тает.
    Гуру
  5. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 12:34
    Ничего не могут пропустить мимо себя....США реальная затычка в каждой дырке....
    Alexey-74
  6. spektr9 Сегодня, 12:48
    из этой суммы Россия получит индонезийскими товарами, такими как: чай, кофе, каучук и пальмовое масло
    Кажется я знаю чем будут платить на предприятиях выпускающих СУ winked
    spektr9
    1. NEOZ Сегодня, 13:02
      Цитата: spektr9
      я знаю чем будут платить

      нет...продадут на внутреннем рынке... еще и с профитом....
      NEOZ
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:23
      Цитата: spektr9
      Кажется я знаю чем будут платить на предприятиях выпускающих СУ

      деньгами.
      ну вот на каком основании вы считаете тех людей которые заключили такую сделку какими то папуасами????? откуда такое?
      ну не может быть по определению недалёким человеком которому доверили продавать продукцию
      LSA57
      1. spektr9 Сегодня, 13:29
        ну вот на каком основании вы считаете тех людей которые заключили такую сделку какими то папуасами????? откуда такое?
        Да с чего вы такое взяли, вот если бы бусами взяли то можно было и о папуасах подумать winked
        А вообще просто пальмовое масло надоело, во все продукты эту гадость суют, лучше бы у Индонезии рыбу в оплату брали
        spektr9
  7. BoomAndroid (Данил) Сегодня, 12:53
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: bessmertniy
    Времена бартера возвращаются?

    Пальмовое масло это хоршо. good
    А американцев можно понять раньше Джакарта брала F-16.

    Все это хорошо! И на этом можно заработать еще больше денег, при условии что поставленные товары ниже рыночных цен! Если да то мы еще и в плюсе! А если нет, то это прискорбно.
    BoomAndroid
  8. ангел-истребитель (Алексей) Сегодня, 12:55
    "матрасники очень недовольны"... Подумать только! Да плевать на этих уродов!!! Слюной!!! Как до исторического материализма! Получите-распишитесь, "исключительные"...
    ангел-истребитель
  9. Runoway (Runoway) Сегодня, 12:56
    Цитата: Jolly oldster sailor
    Они не прогнулись-нас прогнули,читай внимательнее: Россия получит индонезийскими товарами, такими как: чай, кофе, каучук и пальмовое масло.

    Классика ТУДА МЕХА-ОТ ТУДА ПОТРОХА
    пальмового масла нам очень не хватает для травли населения. Страна непуганых идиотов, лучше б себе самолеты оставили
    Хотя возможен был третий вариант В ДОЛГ,с последующим списанием
    У нас всё хорошо,а у амеров распил)))))
    Истинные патриоты не забудьте опровдаться загруженностью заводов и рекламой СУшек по всему миру
    Runoway
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:28
      Цитата: Runoway
      пальмового масла нам очень не хватает для травли населения. Страна непуганых идиотов, лучше б себе самолеты оставили

      вы хоть знаете что это масло не только едят?
      трудно в вику залезть?
      "Кроме пищевых продуктов, пальмовое масло применяется при изготовлении косметики, кремов, средств для ухода за волосами. Безусловно, как и другие масла, пальмовое масло может применяться при производстве любых продуктов, в процессе производства которых используются растительные масла. Решающую роль всегда играет экономическая целесообразность. В производстве мыла и в процессе приготовления стеарина используются продукты, получаемые в ходе дезодорации пальмового масла. Эти продукты не являются пальмовым маслом и имеют общее название олеохимикаты. Олеохимикаты — отдельная статья торговли во всём мире. Производство олеохимикатов сейчас активно развивается во всех промышленных странах.

      Мировое производство пальмового масла в 2005 — около 47 млн тонн."
      LSA57
  10. здрастивотия (Владимир) Сегодня, 13:12
    всё очень просто и дискутировать здесь нечего. если сша истерят - всё сделано правильно.
    здрастивотия
  11. Симон (Вячеслав) Сегодня, 13:13
    Ну, что! Кончается век доминирования штатов в мире, да же Индонезия показала свой характер перед американцами и сделала так, как ей выгодно! wink
    Симон
  12. Комментарий был удален.
  13. Dikson (Евгений) Сегодня, 13:30
    Индонезии достаточно много нашего оружия.. Начиная от стрелкового и заканчивая самолётами.. Индонезийцы, кстати, очень хорошо отзываются о России и нашем президенте в частности..
    Dikson
  14. Росомаха (Анатолий) Сегодня, 13:38
    Цитата: Jolly oldster sailor
    Они не прогнулись-нас прогнули,читай внимательнее: Россия получит индонезийскими товарами, такими как: чай, кофе, каучук и пальмовое масло.
    Кто кого прогнул? laughing

    Не переживайте, дураков нету, там цена накручена так что чай, кофе каучук это только дивиденты...
    Росомаха
  15. Runoway (Runoway) Сегодня, 14:32
    Цитата: LSA57
    вы хоть знаете что это масло не только едят?
    трудно в вику залезть?

    Всё верно,и от именно от его дифицита СССР загнулся,,золото фигня,, пора пальмововалютный фонд делать,мало ли че
    Runoway
  16. top_war_shit (Евлампий) Сегодня, 14:34
    зачем нам масло пальмовое - оно уже из ушей течет
    top_war_shit
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 15:02
      Цитата: top_war_shit
      зачем нам масло пальмовое - оно уже из ушей течет

      Говорите за себя, пожалуйста.
      Ни у меня, и ни у кого их моих близких, знакомых и сослуживцев оно не течет.
      Ниоткуда, в том числе и из ушей.
      Голован Джек
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