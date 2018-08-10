10:31 10 августа

Девальвации рубля не бывать. Мои долги — моё богатство!

Санкционное наступление на Россию со стороны США продолжается буквально по всем фронтам. При этом вашингтонская администрация не обращает внимания ни на какие связанные с этим сложности и финансовые потери и действует при почти полном отсутствии поддержки Европы.

Исключение в лице Британии лишь подтверждает правило – европейские союзники США давно готовы принимать как данность тот факт, что Россия будет и дальше отстаивать своё суверенное право на экономическую и политическую самостоятельность.

Разумеется, лишь в той мере, какую ей позволяют собственные экономика и финансы. Экономика, по-прежнему завязанная на экспорт нефти и газа, и финансы, давно и всерьёз настроенные на полноценное врастание в мировую финансовую систему. В таких условиях надо даже удивляться всем нашим последним достижениям по части противодействия санкциям, а в каких-то отношениях и вовсе сказать «спасибо» за них Западу.


Тем не менее, сегодня первым за санкции отдувается российский рубль, упавший по курсу уже до 66,64 руб. за доллар и 76,83 руб. за евро. И хотя серьёзных оснований для паники нет (реальные санкции против России могут быть введены не раньше чем через месяц), валютную биржу уже явно трясёт. И главные опасения связаны с тем, не пойдут ли наши финансовые власти ради стабилизации ситуации с госдолгом на дальнейшую девальвацию рубля.



Ставка на ослабленный рубль в нынешних условиях могла бы быть оправдана, если бы состоялось реальное импортозамещение, а также набрали хоть первые обороты какие-то иные, несырьевые экспортёры. В ином случае жертвовать финансовой стабильностью и рисковать новой волной инфляции, с которой так долго боролись, вряд ли стоит.

Очень показательно для наших финансистов при власти, что успокоить публику они по-прежнему не умеют, зато поселить в умах тревогу и даже панику – это пожалуйста. Чего стоят хотя бы тут же появившиеся сообщения из «авторитетных источников» о возможном ограничении и даже запрете на хождение валюты внутри страны.

Или озвученная одним из весьма высокопоставленных сотрудников всё того же Минфина идея ответить на санкции — чем бы вы думали? Приватизацией! Ну конечно же, в целях пополнения бюджета, где на повышение пенсий денег никак не найти. Тут же вспоминается известное «налетай – подешевело». Самое время сейчас опять раздел и передел собственности устроить. Как в середине 90-х.

Но довольно лирики, попробуем теперь понять, почему же так затрясло биржу, и вернёмся к американской санкционной конкретике.

Во-первых, запрет на покупку российских долговых бумаг – это мера в большей степени психологическая, так как она легко обходится, а по сути лишь делает возможные сделки чуть менее выгодными. Хотя при падении котировок растущий спрос почти гарантирован.

Во-вторых, удар по банкам – это уже вторично, к тому же, кроме Сбербанка, у нас и так почти все уже под санкциями. Настоящей угрозой может быть только потенциальная заморозка зарубежных активов. Но это лишь говорит в пользу их диверсификации – как в пользу Востока и того же БРИКС, так и размещения внутри страны.

Давление же на Сбербанк – это лишь продолжение давления на финансы страны в целом. Кстати, одним из достойных патриотических ответов на него могло бы стать долгожданное пришествие в Крым господина Грефа с этим его «почти частным учреждением».

Ради такого можно даже всеми зарубежными филиалами и отделениями пожертвовать – в любом случае их доля в общем бизнесе Сбербанка мизерна, и, как можно судить по косвенным признакам, на самом деле даже не окупает расходы на их содержание.

В-третьих, и это уже куда серьёзнее, американские законотворцы, похоже, готовы записать Россию в спонсоры мирового терроризма. Тут уж одними санкциями не отделаешься, и наверняка отдуваться придётся чуть ли не всей нашей оборонной промышленности. Впрочем, и на этот случай запасных аэродромов у России с избытком. Ещё один, к примеру, может вот-вот появиться в Турции.

Очень характерным для современного стиля Госдепартамента США, который периодически демонстрирует что-то вроде «независимости» от президента Трампа, стало стремление тут же «зацепить» Россию и на других направлениях. Действуя по принципу «каждое лыко — в строку», санкционные смотрители из Вашингтона очень вовремя решили вспомнить про дело Скрипалей с «Новичком», не озаботившись никакой фактической базой.

Также весьма своевременно прозвучало и сообщение о готовности США отказаться от обогащения урана в России. Как специалист, многие годы работавший в атомной отрасли, могу с уверенностью сказать: не получится. Хотя бы потому, что в тех масштабах, которые нужны современной атомной энергетике США, заменить Россию на самом деле просто некем. И тут уже на какие-то реальные изменения потребуются годы и даже десятилетия. Как бы Вашингтон ни пыжился.

Кстати, по схожему поводу можно бы спросить: а что будет, если Россия прекратит поставлять США двигатели РД-180 для тяжелых ракет, которые необходимы НАСА? Специалисты давно поняли, что грядущая якобы конкуренция со стороны компании «Тесла» Илона Маска – не более чем масштабный пиар. Пиар чего? Да того, чего на самом деле нет ни в одном сколько-нибудь пригодном для реализации проекте.

Россиян, обеспокоенных падением рубля, должно успокаивать прежде всего то, что о других партнёрах России в связи с новой долговой проблемой сегодня говорить просто не приходится. Они чуть ли не в очередь готовы встать за тем, чтобы прокредитовать Россию.

И через какие инструменты, никому из не ангажированных Вашингтоном кредиторов не важно. Банк БРИКС на днях фактически демонстративно одобрил 5-миллиардный кредит России. Тем, кто готов и хочет давать в долг, важнее условия и проверенная годами надёжность должника.

После недоброй памяти дефолта прошло двадцать лет. За это время Россия не только сумела ликвидировать негативные последствия от рухнувшей пирамиды тогдашних долговых бумаг – ОФЗ и ГКО. Разобравшись с долгами бывшего Союза, она снова вышла на мировые долговые рынки, что называется с чистого листа, не имея проблем ни с МВФ, ни с государствами-кредиторами.

Накануне МИА «Россия сегодня» сообщило, что в Министерстве финансов России признают, что возможное введение новых антироссийских санкций со стороны США негативно повлияет на иностранных держателей облигаций федерального займа (ОФЗ), однако не окажет существенного воздействия на финансовый рынок страны.

И хотя стратегия, и уже тем более заявления для публики, исходящие из нашего финансового ведомства, давно мало у кого вызывают доверие, тут Минфину в правоте не откажешь.

Дело в том, что неизбежное сокращение иностранного, точнее, западного участия в покупке российских долговых бумаг априори должно простимулировать других покупателей. Надо помнить, что случившееся падение котировок на параметрах самого российского долга не скажется никак. Проценты не меняются, сумма тоже.

А что меняется? Меняется лишь цена, по которой сейчас российские долги можно покупать. Или же выкупать. Что в подобных случаях многие компании и даже государства вполне успешно и делают. Почему бы не проделать это и России?

Причём вовсе не обязательно проделать напрямую. Вполне можно использовать ресурс компаний с госучастием, вообще-то весьма перегруженных собственными корпоративными долгами, но государству помогать обязанными. Можно сказать, что для погашения долга, пусть и непрямого, скрытого, сейчас складывается самая подходящая конъюнктура.

Ситуация в этом отношении сильно напоминает ту, что в своё время сложилась в банковском секторе. Вы помните, что случилось, когда у российских банков иссякли почти все возможности дешево одалживаться у западных партнёров? Российским кредитным организациям пришлось тогда сразу идти на более лояльные условия во взаимоотношениях с российским клиентами, причём не только с корпоративными, но и с частными.

Из Минфина также сообщают: «Сегодня российский финансовый рынок в очередной раз оказался под давлением из-за новостей о законодательных инициативах американских парламентариев, предполагающих существенное расширение антироссийских санкций, распространение их в том числе на суверенные облигации России».

Подобные новости болезненны для иностранных держателей ОФЗ, однако предыдущая инициатива против российских государственных облигаций не имела развития. В Минфине очень своевременно напомнили также, что коллеги из американского финансового ведомства уже успели «отчитаться конгрессу (судя по всему, до каникул законодателей США) о негативном эффекте подобных мер для инвесторов из США».

В завершение отметим, что для России, несмотря на все кризисы и санкции, долговая проблема вот уже много лет остро не стоит. Точнее, даже просто не стоит. В отличие от тех же США, задолжавших и собственному населению, и банкам, и компаниям, и всем миру столько, что в случае чего не им расплатиться за много лет. Другое дело, что этого самого случая вряд ли кому-то посчастливиться дождаться.

По России же известно, что накопленные страной резервы покрывают все её долги уже чуть ли не с лихвой. Опять же, в случае чего, нам и со своего, не самого малого, заметьте, ВВП, расплатиться за всё и со всеми можно всего за два-три года. Стоит лишь чуть затянуть пояса. Только вот стоит ли?
Автор: Алексей Подымов

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 33

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  1. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 05:26
    Грамотно и спокойно. Работаем, господа. У себя, на себя, и на будущее наших детей.
    Горный стрелок
    1. Vard Сегодня, 06:14
      Санкции это всего лишь повод в очередной раз снять с нас бедных очередной кусок шкуры... Курс рубля устанавливает Центробанк и ни кто кроме него... И он подчиняется только ФРС...
      Vard
      1. Stas157 (Стас) Сегодня, 06:42
        . Девальвации рубля не бывать

        Похоже на аутотренинг! Кто ж тогда подешевел до 66 полнокровных рубля за резанную бумагу? Деревянному уже давно никто не верит, потому что с монетарной политикой нашего правительства и ЦБ, возможно все. Статья умиротворяющая, из серии - у них все плохо, а у нас все в шоколаде. Но, тогда зачем она?
        Stas157
      2. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 08:18
        Цитата: Vard
        Санкции это всего лишь повод в очередной раз снять с нас бедных очередной кусок шкуры... Курс рубля устанавливает Центробанк и ни кто кроме него... И он подчиняется только ФРС...

        Сколько можно постить этот бред про ФРС? ЦБ РФ подчиняется только законодательству РФ, в частности "ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ О ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКЕ РОССИИ)" N 86-ФЗ от 10 июля 2002 года http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37
        570/
        Попробуйте найти там хотя-бы одно упоминание про ФРС.

        А в отношении происходящих сейчас событий - открою маленькую тайну laughing

        На всех фондовых рынках мира существует неформальный закон: «Sell in May and go away» («Продавай в мае и уходи с рынка»). Проданное в мае откупается в сентябре. Так как психологически почти невозможно заставить себя купить дороже то, что продал всего три месяца назад, в августе устраиваются различного вида заварушки, у которых одна цель - обрушить цены на фондовые активы, чтобы их можно было скупить в сентябре дешевле майской цены.
        Кубик123
        1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 08:34
          где банкоматы,которые синие фантики выдают ? у нас всё ещё только зелёные. request
          андрей юрьевич
        2. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 08:45
          Цитата: Кубик123
          Сколько можно постить этот бред про ФРС?

          К чему привязана эмиссия рубля? wink Количество национальной валюты должно соответствовать золотовалютным активам ЦБ? Что, правда зависимости не видите? Шоры мешают? no
          Ингвар 72
          1. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 08:51
            Цитата: Ингвар 72
            Цитата: Кубик123
            Сколько можно постить этот бред про ФРС?

            К чему привязана эмиссия рубля? wink Количество национальной валюты должно соответствовать золотовалютным активам ЦБ? Что, правда зависимости не видите? Шоры мешают? no

            Да, это правило было принято при Черномырдине. Ну и что из этого? Просто установлены такие правила игры. В экономике все так. Сначала устанавливаются определенные правила по которым ОБЯЗАНЫ играть ВСЕ. Где тут вообще ФРС? Рубли можно печатать и под закупаемое за рубли на внутреннем рынке золото. Что и происходит сейчас: количество золота в ЗВР увеличивается, а валюты сокращается.
            Кубик123
    2. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 08:43
      А что нам остается?! laughing
      Цитата: Горный стрелок
      Работаем, господа. У себя, на себя, и на будущее наших детей.
      vladimirvn
  2. Olddetractor (Дмитрий) Сегодня, 05:54
    Курс прежний, враг старый. Все вроде-бы спокойно. Но фото мужика в красном пиджаке с двухсотрублевками в руках настораживает. Чем-то он не доволен. Чем?
    Olddetractor
    1. ШУРУМ -БУРУМ (Аркадий) Сегодня, 06:22
      Люди в красном предпочитают зеленое.... в руках. А фото с намеком - малиновые пиджаки возвращаются. А возможно и вернулись, но уже в голубых в клеточку?
      ШУРУМ -БУРУМ
    2. Ванёк (Иван) Сегодня, 06:35
      Цитата: Olddetractor
      двухсотрублевка


      Зелёная.

      2000 синяя.
      Ванёк
    3. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 08:35
      Цитата: Olddetractor
      Курс прежний, враг старый. Все вроде-бы спокойно. Но фото мужика в красном пиджаке с двухсотрублевками в руках настораживает. Чем-то он не доволен. Чем?

      сдаётся мне "двухтысячные" у пацана... за куртку нужно срок дать...
      андрей юрьевич
    4. den3080 Сегодня, 10:01
      На фото, в красном пиджаке, изображён младший брат Михаила Задорнова.
      Ну очень похож smile
      den3080
  3. Дирижер Сегодня, 06:48
    у мусчины 2000 рублевые купюры . 200 зеленые и нет нет вызывают неприязнь у терминалов
    Дирижер
    1. Rumata-Estorskii (Дмитрий) Сегодня, 09:55
      Это ж чел из битвы экстрасенсов на ТНТ!?
      Rumata-Estorskii
  4. afrikanez (KONGO) Сегодня, 06:49
    Цитата: Горный стрелок
    Грамотно и спокойно. Работаем, господа. У себя, на себя, и на будущее наших детей.

    Вы это "нашим" финансистам скажите. Их любовь и преданность америке, безгранична.
    afrikanez
  5. Olddetractor (Дмитрий) Сегодня, 07:02
    Цитата: ШУРУМ -БУРУМ
    Люди в красном предпочитают зеленое.... в руках. А фото с намеком - малиновые пиджаки возвращаются. А возможно и вернулись, но уже в голубых в клеточку?

    Намек на голубеющих новых русских? И да, конечно двухтысячные...:)) Прикольно, пиджак из кожи нового русского, в руках банкноты похожие на евро, но не они - двухтысячные. Куды котимся?
    Olddetractor
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 08:37
      Цитата: Olddetractor
      Прикольно, пиджак из кожи нового русского,

      думаю из обезьянних попок.
      андрей юрьевич
  6. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:05
    Ставка на ослабленный рубль в нынешних условиях могла бы быть оправдана, если бы состоялось реальное импортозамещение
    ....А его-то и нет, реального....
    parusnik
  7. zyzx (Костик) Сегодня, 07:13
    Ну эффективный манагер Дерипаска люминивые заводы уже останавливает. Под угрозой целые моногорода...
    zyzx
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:34
      Цитата: zyzx
      Под угрозой целые моногорода

      Вот так и "делаются новости"...
      Смотрим, что есть на самом деле (заголовок, кстати, еще похлеще. Ну, журноламерам простительно):
       Будет город-призрак? В Надвоицах останавливают мощности завода Дерипаски

      При этом "РусАл" сообщает, что работники получат возможность сохранить занятость, кроме того их в приоритетном порядке будут устраивать на ООО "Русский радиатор". На данный момент на Надвоицком алюминиевом заводе занято 343 человека

      343 человека, Карл!! Которых обещано "трудоустроить", кстати.
      Моногорода, панимаишь, у него под угрозой fool
      Голован Джек
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 08:39
        Цитата: Голован Джек
        Моногорода, панимаишь, у него под угрозой

        таких "надвоицков" десятки по стране. наше предприятие похоже тоже "накрывается" спасибо дерипаске,а работу никто не предлагает.нет её.
        андрей юрьевич
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:27
          Цитата: андрей юрьевич
          наше предприятие похоже тоже "накрывается"

          Ну, сказали бы, что ли, что за предприятие, где... а то как-то неконкретно получается.
          Цитата: андрей юрьевич
          спасибо дерипаске

          А чё не путину сразу? А чё не амерцам? До "ссанкций", насколько я понимаю, Ваше предприятие - работало.
          Короче, непонятки Вы пишете какие-то, уж извините request
          Голован Джек
  8. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 07:45
    Дело в доверии...
    Население приучили копить деньги в Рублях и на счетах в банке. После этого уже было два скачка курса. Но так как доходы остались в рублях и снизились изза роста затрат, то денег для накоплений у народа стало меньше. Соответственно и переводить в валюту стало нечего.
    Я для себя сделал однозначный быбор - перевод накоплений в доллар евро . В при сохранении стабильного курса рубля вопрос бы не стоял. поднятие нДС + падение опять курса=увеличение инфляции в РФ, следом будет поднятие % ставки ЦБ (как борьба с инфляцией), соответственно поднятие % ставки в банках. А это отразится на положении предприятий.
    Zaurbek
  9. Altona (Евгений) Сегодня, 08:17
    Цитата: Голован Джек
    343 человека, Карл!! Которых обещано "трудоустроить", кстати.
    Моногорода, панимаишь, у него под угрозой

    -----------------------------
    Шота у нас никого не "трудоустраивали". Увольняли и все. Делай, что хочешь.
    Altona
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:28
      Цитата: Altona
      Шота у нас никого не "трудоустраивали". Увольняли и все

      Это вы про свою мастерскую, которая прицепы делает? Для легковушек, насколько помню wink
      Голован Джек
  10. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 08:40
    Пока нефть 70, бюджет как то еще будут сводить концы с концами, если упадет до 30-40 баксов, будет попа.
    vladimirvn
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 09:12
      Цитата: vladimirvn
      Пока нефть 70, бюджет как то еще будут сводить концы с концами, если упадет до 30-40 баксов, будет попа.

      есть испытанный метод- какая нибудь война. и народ отвлечён внешним врагом,и есть отмазка.
      андрей юрьевич
    2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:40
      Цитата: vladimirvn
      Пока нефть 70

      А почему она, кстати, сейчас таки 70, а не 30?
      Голован Джек
      1. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 10:17
        Вы предлагаете такой ответ? Это ХПП laughing
        vladimirvn
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 10:25
          Цитата: vladimirvn
          Вы предлагаете такой ответ? Это ХПП laughing

          Ну нет же, конечно... вот, например, зачитайте:
           Саудовский король в Москве
          Голован Джек
  11. BAI Сегодня, 09:33
    16 декабря 2014 года рубль падал до 80 за доллар. И все потом назад откатилось. Главное не паниковать, а государству надо принять жесткие меры против спекулянтов, которые на волне санкционных ожиданий будут раскачивать ситуацию и играть на понижение рубля.
    BAI
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:49
      Ссылочка "в тему":
       Большое наказание России: американские банкиры предрекли скорый обвал рубля

      Рекомендую всем к прочтению yes
      Голован Джек
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