«Ни копейки не получите!» Россия не должна платить компенсаций Польше, Украине и Прибалтике

После распада Советского Союза среди политически и экономически несостоятельных государств Восточной Европы стало модно требовать от России, которую они считают наследницей советского государства, компенсаций и выплат за мнимый ущерб, нанесенный «советской оккупацией». Среди подобных «требователей» – все прибалтийские республики, Польша, Грузия, Украина. Так, страны Прибалтики давно и безнадежно требуют от России компенсировать им последствия «оккупации», под которой они понимают советский период в истории Литвы, Латвии и Эстонии, длившийся с 1940 по 1990 годы.За полвека «оккупации» прибалтийские республики из отсталых аграрных государств, «задворок Европы», превратились в развитые регионы СССР. Те из нас, кто постарше, прекрасно помнят, что Прибалтика в целом жила гораздо лучше, чем другие союзные республики, не говоря уже о большинстве областей РСФСР. И причиной тому было не только географическое положение с выходом на Балтийское море, но и колоссальные средства, которые Москва вливала в развитие балтийских портов, промышленных предприятий, сельского хозяйства, объектов социальной инфраструктуры.В пользу Литвы, Латвии и Эстонии перераспределялись ресурсы РСФСР и других союзных республик, того же Казахстана. В Риге или Таллине жилось и значимо свободнее, чем в других городах Советского Союза. О многом, что имели тогда прибалты, жители остального Союза могли только мечтать. Вряд ли можно говорить и о каких-то притеснениях выходцев из этих республик – они имели возможность делать карьеры на государственной, партийной, военной службе, чем многие из них успешно пользовались, занимая достаточно серьезные посты в советской властной иерархии.Но все равно в прибалтийских республиках говорят о советской оккупации и, более того, требуют от современной России возместить им многомиллиардные издержки, которые якобы имели место из-за последствий вхождения Прибалтики в состав Советского Союза. Например, в Эстонии в свое время даже существовала специальная комиссия для расследования «репрессивной политики оккупационного режима» (завершила работу в 2004 году). Латвия потребовала от России 185 млрд евро – именно в такую сумму якобы обошлось стране ее вхождение в состав советского государства. Эдмунд Станкевич, возглавлявший латвийскую комиссию, договорился до того, что назвал построенные в советское время в Латвии типовые жилые дома некрасивыми и уродующими исконный латвийский ландшафт. Таким образом, даже факт наличия построенных в советское время жилых, промышленных, транспортных и иных объектов власти современных прибалтийских стран расценивают как вред, подчеркивая, что СССР якобы сделал хуже, чем было.Аналогичные претензии к России выставляет и Польша – страна, которая была освобождена советскими солдатами от гитлеровских захватчиков. Претензии Польши к Германии еще имеют под собой основания, хотя в 1953 году тогдашнее польское руководство отказалось от получения какой-либо компенсации от Западной и Восточной Германии. Но что касается России, то здесь польские требования выглядят полным абсурдом. Земля Польши полита кровью советских парней из Москвы и Рязани, Краснодара и Караганды, Ташкента и Баку. Сами поляки были не в состоянии освободить свою страну от гитлеровских оккупантов, не могли обойтись без советской помощи, но теперь, видите ли, Советский Союз оказался виновен в оккупации Польши. Кстати, те земли, которые до 1939 года входили в состав польского государства, сегодня являются территориями Литвы, Украины, Белоруссии, а не России. Если уж следовать логике, тогда Варшаве надо требовать от Вильнюса, Киева, Минска возврата этих территорий. Причем Литве вообще придется уступить Польше свою столицу, так как до 1939 года Вильнюс назывался Вильно и входил в состав Польши. Литовским он стал только после того, как на территорию восточных районов Польши вошли части РККА. Вильно и часть Виленского края, по Договору о передаче Литовской Республике города Вильно и Виленской области между Советским Союзом и Литвой от 10 октября 1939 года, были переданы в состав Литовской Республики.Еще в сентябре 2017 г. вице-министр юстиции Польши Патрик Який и депутат Ян Мосиньский заявили, что Варшава имеет все основания требовать репарацию не только от Германии, но и от России. Мол, в 1921 году по условиям Рижского договора, подписанного РСФСР и Польшей, Москва должна была выплатить Варшаве 30 млн рублей золотом, но эти деньги так и не были выплачены. Затем польские политики заговорили и о необходимости выплаты репараций за мнимое уничтожение и расхищение советскими солдатами польского имущества в годы Второй мировой войны.Интересно, что Варшава считает Россию безусловной наследницей Советского Союза, но при этом, если речь заходит о самой Польше, сразу же отказывается от преемственности в отношении ПНР. Так, как уже отмечено выше, в 1953 г. ПНР отказалась от требования репарации от Германии, но теперь польские политики утверждают, что это было сделано тогдашним коммунистическим режимом, к которому современная Польша не имеет никакого отношения.В июле 2018 г. председатель комиссии по репарациям Сейма Польши Аркадиуш Мулярчик вновь заговорил о необходимости задокументировать весь «урон», который якобы был нанесен Польше действиями Советского Союза, и потребовать от России его возмещения. Интересно, во сколько можно было бы оценить гибель сотен тысяч советских солдат и офицеров при освобождении Польши от гитлеровской оккупации? К счастью, Россия никогда не позволит себе опускаться до подобных рассуждений. Польша же, в награду за освобождение, составляет списки памятников советским воинам, которые подлежат сносу для искоренения памяти о коммунистической эпохе в истории страны.Но если с Польшей и Прибалтикой все и так понятно, то недавние слова посла Афганистана в России Абдул Каюма Кучая более чем удивительны. Дипломат назвал ввод советских войск в свою страну ошибкой и заявил, что России не мешало бы извиниться. Слова афганского посла вызвали бурю возмущений в российской прессе. Понятно, что современный Афганистан является очередной ареной российско-американского противостояния, но афганские политики должны понимать, что настоящая помощь всегда приходила им с севера, а не от Соединенных Штатов.Компенсационные требования соседних государств вызывают не только возмущение россиян, но и удивление профессиональных юристов и правоведов. Адвокат Илья Рейзер подчеркивает, что практически все подобные требования обращены в прошлое. Польша, Латвия, Литва, Эстония, Грузия, а теперь и афганский посол, требуют от современной Российской Федерации компенсаций за действия Советского Союза, который распался 27 лет назад. Причем РСФСР с юридической точки зрения была лишь одной из равноправных союзных республик. То есть в таком случае компенсации можно требовать и с других государств, возникших на постсоветском пространстве.Насколько разумны вообще такие требования?— Они, строго говоря, не являются полноценными и юридически обоснованными требованиями. Это обычный политический пиар, к которому прибегают слабые и зависимые от великих держав государства, стараясь показать свою значимость. Если начать копаться в прошлом, то можно найти очень много спорных ситуаций. Вот требует Литва или Латвия компенсацию за какие-то действия советской власти на их территории, а тогда можно поставить встречные вопросы о действиях прибалтийских карателей в годы Великой Отечественной войны. Да и вообще, почему-то в Прибалтике забывают, что, к примеру, та же Литва благодаря «советской оккупации» получила огромную территорию с населением в полмиллиона человек. До 1940 года даже Вильнюс и его округа не принадлежали Литве, а этнических литовцев там проживало не более 20% населения. Может быть, тогда стоит отдать эти земли Польше, чтобы восстановить историческую справедливость, о которой так пекутся ангажированные политики? Что касается Афганистана, то я бы напомнил, что не столь давно мы простили этой стране огромный долг в 11 млрд долларов. И в ответ следуют вот такие заявления со стороны афганского посла.Реально ли «стрясти деньги» с России с помощью таких заявлений или даже судебных исков?— Нет, это совершенно нереально. Более того, это прекрасно понимают и сами представители государств, заявляющих о необходимости выплаты компенсаций. Конечно, можно привести пример Германии, которая выплачивала компенсации пострадавшим от Холокоста, но это совершенно другой случай. Германия осуществляла настоящий геноцид мирного населения. Она была страной – агрессором, напала на соседние государства, разрушала их инфраструктуру, убивала мирных жителей. Кстати, в отличие от Польши, Израиля и ряда других государств, Россия не получила от Германии каких-либо репараций, хотя именно СССР более всех пострадал от гитлеровских агрессоров. Что касается действий Советского Союза в Прибалтике, то союзные республики куда больше приобрели, чем потеряли. Достаточно вспомнить, что представляли собой Литва, Латвия и Эстония до 1940 года. Если говорить про Афганистан, то в эту страну СССР вложил огромные средства, более того – афганская земля полита кровью многих тысяч советских солдат, которые сражались против моджахедов, придя на помощь признанному правительству Афганистана. Поэтому слова афганского посла, с моей точки зрения, являются какой-то неуклюжей попыткой личного пиара.Польша, Украина и страны Прибалтики, выдвигая требования компенсаций, ориентируются на линию Вашингтона и фактически выполняют роль провокаторов, прощупывающих почву и постоянно воздействующих на мировое информационное пространство с целью поддержания атмосферы вечной антироссийской истерии. Одна из главных задач Запада – воспитать подрастающие поколения жителей стран Восточной Европы, особенно граничащих с Россией, в тотальной русофобии. Лучше всего для этого подходит примитивный, но испытанный ход – вы живете так плохо потому, что в свое время Советская Россия вас ограбила. Наконец, поскольку поток средств из Евросоюза в страны Прибалтики стремительно уменьшается, и Европа испытывает все меньше желания содержать непонятный балласт в виде бывших советских республик, власти последних рассматривают требования компенсаций как лишний способ получить какие-то деньги. Конечно, в возможность их получения не верят и сами латвийские, эстонские, литовские политики, но вдруг…Кроме того, обвинения России в причастности к «советской оккупации» и в нанесении некоего ущерба позволяют прибалтийским, украинским властям отмазываться от собственной никчемности, неспособности наладить экономическую жизнь в своих странах и улучшить социально-экономическое положение собственного населения. Проще всего оправдывать свою несостоятельность ссылками на «трагическую историю», хотя уже 27 лет бывшие союзные республики являются суверенными государствами. Особенно забавно, что многие из прибалтийских и украинских политиков, сегодня рассуждающих о «советской оккупации» и нанесенном республикам мифическом вреде, сами в прошлом были советскими партийными или государственными чиновниками, по крайней мере, состояли в КПСС и ВЛКСМ. С этой точки зрения, они должны свои вопросы и претензии адресовать сначала самим себе.Говоря о подобных требованиях к России, нельзя обойти вниманием и официальную реакцию российских властей. К сожалению, сейчас Москва реагирует на подобные заявления иностранных политиков лишь на уровне заявлений МИДа или отдельных высказываний депутатов. Между тем, давно пора дать странам – «побирушкам» понять, что в отношении России выдвижение подобных претензий не только недопустимо, но и может повлечь за собой различные неприятные последствия. Понятно, что эти требования носят скорее характер одного из компонентов развязанной против России информационной войны. Но что мешает нашей стране отвечать на такие оскорбительные заявления адекватными мерами?В 2017 г. посол России в Вильнюсе Александр Удальцов отметил, что Россия могла бы выдвинуть и встречные требования. Так, поскольку РСФСР была крупнейшим донором советского бюджета, современная Россия как наследник РСФСР вполне может потребовать от Вильнюса возмещения расходов на инвестиции в развитие экономики Литовской ССР за пятьдесят лет вхождения республики в состав Советского Союза. Такая же логика может быть применена и в отношении всех других «маленьких да шустрых» бывших союзных республик – Латвии, Эстонии, Грузии.Нужно ясно дать понять, что события Второй мировой войны и тем более почти столетней давности, когда в 1921 году заключался российско-польский договор, являются историей, поэтому возвращаться к ним уже не имеет смысла. Нет никаких юридических оснований для того, чтобы заставить Россию платить какие-то компенсации другим государствам. И тем более отсутствуют реальные механизмы, которые бы могли принудить нашу страну к осуществлению подобных выплат.