10:33 10 августа

«Ни копейки не получите!» Россия не должна платить компенсаций Польше, Украине и Прибалтике

После распада Советского Союза среди политически и экономически несостоятельных государств Восточной Европы стало модно требовать от России, которую они считают наследницей советского государства, компенсаций и выплат за мнимый ущерб, нанесенный «советской оккупацией». Среди подобных «требователей» – все прибалтийские республики, Польша, Грузия, Украина. Так, страны Прибалтики давно и безнадежно требуют от России компенсировать им последствия «оккупации», под которой они понимают советский период в истории Литвы, Латвии и Эстонии, длившийся с 1940 по 1990 годы.

За полвека «оккупации» прибалтийские республики из отсталых аграрных государств, «задворок Европы», превратились в развитые регионы СССР. Те из нас, кто постарше, прекрасно помнят, что Прибалтика в целом жила гораздо лучше, чем другие союзные республики, не говоря уже о большинстве областей РСФСР. И причиной тому было не только географическое положение с выходом на Балтийское море, но и колоссальные средства, которые Москва вливала в развитие балтийских портов, промышленных предприятий, сельского хозяйства, объектов социальной инфраструктуры.

В пользу Литвы, Латвии и Эстонии перераспределялись ресурсы РСФСР и других союзных республик, того же Казахстана. В Риге или Таллине жилось и значимо свободнее, чем в других городах Советского Союза. О многом, что имели тогда прибалты, жители остального Союза могли только мечтать. Вряд ли можно говорить и о каких-то притеснениях выходцев из этих республик – они имели возможность делать карьеры на государственной, партийной, военной службе, чем многие из них успешно пользовались, занимая достаточно серьезные посты в советской властной иерархии.


Но все равно в прибалтийских республиках говорят о советской оккупации и, более того, требуют от современной России возместить им многомиллиардные издержки, которые якобы имели место из-за последствий вхождения Прибалтики в состав Советского Союза. Например, в Эстонии в свое время даже существовала специальная комиссия для расследования «репрессивной политики оккупационного режима» (завершила работу в 2004 году). Латвия потребовала от России 185 млрд евро – именно в такую сумму якобы обошлось стране ее вхождение в состав советского государства. Эдмунд Станкевич, возглавлявший латвийскую комиссию, договорился до того, что назвал построенные в советское время в Латвии типовые жилые дома некрасивыми и уродующими исконный латвийский ландшафт. Таким образом, даже факт наличия построенных в советское время жилых, промышленных, транспортных и иных объектов власти современных прибалтийских стран расценивают как вред, подчеркивая, что СССР якобы сделал хуже, чем было.



Аналогичные претензии к России выставляет и Польша – страна, которая была освобождена советскими солдатами от гитлеровских захватчиков. Претензии Польши к Германии еще имеют под собой основания, хотя в 1953 году тогдашнее польское руководство отказалось от получения какой-либо компенсации от Западной и Восточной Германии. Но что касается России, то здесь польские требования выглядят полным абсурдом. Земля Польши полита кровью советских парней из Москвы и Рязани, Краснодара и Караганды, Ташкента и Баку. Сами поляки были не в состоянии освободить свою страну от гитлеровских оккупантов, не могли обойтись без советской помощи, но теперь, видите ли, Советский Союз оказался виновен в оккупации Польши. Кстати, те земли, которые до 1939 года входили в состав польского государства, сегодня являются территориями Литвы, Украины, Белоруссии, а не России. Если уж следовать логике, тогда Варшаве надо требовать от Вильнюса, Киева, Минска возврата этих территорий. Причем Литве вообще придется уступить Польше свою столицу, так как до 1939 года Вильнюс назывался Вильно и входил в состав Польши. Литовским он стал только после того, как на территорию восточных районов Польши вошли части РККА. Вильно и часть Виленского края, по Договору о передаче Литовской Республике города Вильно и Виленской области между Советским Союзом и Литвой от 10 октября 1939 года, были переданы в состав Литовской Республики.

Еще в сентябре 2017 г. вице-министр юстиции Польши Патрик Який и депутат Ян Мосиньский заявили, что Варшава имеет все основания требовать репарацию не только от Германии, но и от России. Мол, в 1921 году по условиям Рижского договора, подписанного РСФСР и Польшей, Москва должна была выплатить Варшаве 30 млн рублей золотом, но эти деньги так и не были выплачены. Затем польские политики заговорили и о необходимости выплаты репараций за мнимое уничтожение и расхищение советскими солдатами польского имущества в годы Второй мировой войны.

Интересно, что Варшава считает Россию безусловной наследницей Советского Союза, но при этом, если речь заходит о самой Польше, сразу же отказывается от преемственности в отношении ПНР. Так, как уже отмечено выше, в 1953 г. ПНР отказалась от требования репарации от Германии, но теперь польские политики утверждают, что это было сделано тогдашним коммунистическим режимом, к которому современная Польша не имеет никакого отношения.

В июле 2018 г. председатель комиссии по репарациям Сейма Польши Аркадиуш Мулярчик вновь заговорил о необходимости задокументировать весь «урон», который якобы был нанесен Польше действиями Советского Союза, и потребовать от России его возмещения. Интересно, во сколько можно было бы оценить гибель сотен тысяч советских солдат и офицеров при освобождении Польши от гитлеровской оккупации? К счастью, Россия никогда не позволит себе опускаться до подобных рассуждений. Польша же, в награду за освобождение, составляет списки памятников советским воинам, которые подлежат сносу для искоренения памяти о коммунистической эпохе в истории страны.

Но если с Польшей и Прибалтикой все и так понятно, то недавние слова посла Афганистана в России Абдул Каюма Кучая более чем удивительны. Дипломат назвал ввод советских войск в свою страну ошибкой и заявил, что России не мешало бы извиниться. Слова афганского посла вызвали бурю возмущений в российской прессе. Понятно, что современный Афганистан является очередной ареной российско-американского противостояния, но афганские политики должны понимать, что настоящая помощь всегда приходила им с севера, а не от Соединенных Штатов.

Компенсационные требования соседних государств вызывают не только возмущение россиян, но и удивление профессиональных юристов и правоведов. Адвокат Илья Рейзер подчеркивает, что практически все подобные требования обращены в прошлое. Польша, Латвия, Литва, Эстония, Грузия, а теперь и афганский посол, требуют от современной Российской Федерации компенсаций за действия Советского Союза, который распался 27 лет назад. Причем РСФСР с юридической точки зрения была лишь одной из равноправных союзных республик. То есть в таком случае компенсации можно требовать и с других государств, возникших на постсоветском пространстве.

Насколько разумны вообще такие требования?

— Они, строго говоря, не являются полноценными и юридически обоснованными требованиями. Это обычный политический пиар, к которому прибегают слабые и зависимые от великих держав государства, стараясь показать свою значимость. Если начать копаться в прошлом, то можно найти очень много спорных ситуаций. Вот требует Литва или Латвия компенсацию за какие-то действия советской власти на их территории, а тогда можно поставить встречные вопросы о действиях прибалтийских карателей в годы Великой Отечественной войны. Да и вообще, почему-то в Прибалтике забывают, что, к примеру, та же Литва благодаря «советской оккупации» получила огромную территорию с населением в полмиллиона человек. До 1940 года даже Вильнюс и его округа не принадлежали Литве, а этнических литовцев там проживало не более 20% населения. Может быть, тогда стоит отдать эти земли Польше, чтобы восстановить историческую справедливость, о которой так пекутся ангажированные политики? Что касается Афганистана, то я бы напомнил, что не столь давно мы простили этой стране огромный долг в 11 млрд долларов. И в ответ следуют вот такие заявления со стороны афганского посла.

Реально ли «стрясти деньги» с России с помощью таких заявлений или даже судебных исков?

— Нет, это совершенно нереально. Более того, это прекрасно понимают и сами представители государств, заявляющих о необходимости выплаты компенсаций. Конечно, можно привести пример Германии, которая выплачивала компенсации пострадавшим от Холокоста, но это совершенно другой случай. Германия осуществляла настоящий геноцид мирного населения. Она была страной – агрессором, напала на соседние государства, разрушала их инфраструктуру, убивала мирных жителей. Кстати, в отличие от Польши, Израиля и ряда других государств, Россия не получила от Германии каких-либо репараций, хотя именно СССР более всех пострадал от гитлеровских агрессоров. Что касается действий Советского Союза в Прибалтике, то союзные республики куда больше приобрели, чем потеряли. Достаточно вспомнить, что представляли собой Литва, Латвия и Эстония до 1940 года. Если говорить про Афганистан, то в эту страну СССР вложил огромные средства, более того – афганская земля полита кровью многих тысяч советских солдат, которые сражались против моджахедов, придя на помощь признанному правительству Афганистана. Поэтому слова афганского посла, с моей точки зрения, являются какой-то неуклюжей попыткой личного пиара.



Польша, Украина и страны Прибалтики, выдвигая требования компенсаций, ориентируются на линию Вашингтона и фактически выполняют роль провокаторов, прощупывающих почву и постоянно воздействующих на мировое информационное пространство с целью поддержания атмосферы вечной антироссийской истерии. Одна из главных задач Запада – воспитать подрастающие поколения жителей стран Восточной Европы, особенно граничащих с Россией, в тотальной русофобии. Лучше всего для этого подходит примитивный, но испытанный ход – вы живете так плохо потому, что в свое время Советская Россия вас ограбила. Наконец, поскольку поток средств из Евросоюза в страны Прибалтики стремительно уменьшается, и Европа испытывает все меньше желания содержать непонятный балласт в виде бывших советских республик, власти последних рассматривают требования компенсаций как лишний способ получить какие-то деньги. Конечно, в возможность их получения не верят и сами латвийские, эстонские, литовские политики, но вдруг…

Кроме того, обвинения России в причастности к «советской оккупации» и в нанесении некоего ущерба позволяют прибалтийским, украинским властям отмазываться от собственной никчемности, неспособности наладить экономическую жизнь в своих странах и улучшить социально-экономическое положение собственного населения. Проще всего оправдывать свою несостоятельность ссылками на «трагическую историю», хотя уже 27 лет бывшие союзные республики являются суверенными государствами. Особенно забавно, что многие из прибалтийских и украинских политиков, сегодня рассуждающих о «советской оккупации» и нанесенном республикам мифическом вреде, сами в прошлом были советскими партийными или государственными чиновниками, по крайней мере, состояли в КПСС и ВЛКСМ. С этой точки зрения, они должны свои вопросы и претензии адресовать сначала самим себе.

Говоря о подобных требованиях к России, нельзя обойти вниманием и официальную реакцию российских властей. К сожалению, сейчас Москва реагирует на подобные заявления иностранных политиков лишь на уровне заявлений МИДа или отдельных высказываний депутатов. Между тем, давно пора дать странам – «побирушкам» понять, что в отношении России выдвижение подобных претензий не только недопустимо, но и может повлечь за собой различные неприятные последствия. Понятно, что эти требования носят скорее характер одного из компонентов развязанной против России информационной войны. Но что мешает нашей стране отвечать на такие оскорбительные заявления адекватными мерами?

В 2017 г. посол России в Вильнюсе Александр Удальцов отметил, что Россия могла бы выдвинуть и встречные требования. Так, поскольку РСФСР была крупнейшим донором советского бюджета, современная Россия как наследник РСФСР вполне может потребовать от Вильнюса возмещения расходов на инвестиции в развитие экономики Литовской ССР за пятьдесят лет вхождения республики в состав Советского Союза. Такая же логика может быть применена и в отношении всех других «маленьких да шустрых» бывших союзных республик – Латвии, Эстонии, Грузии.

Нужно ясно дать понять, что события Второй мировой войны и тем более почти столетней давности, когда в 1921 году заключался российско-польский договор, являются историей, поэтому возвращаться к ним уже не имеет смысла. Нет никаких юридических оснований для того, чтобы заставить Россию платить какие-то компенсации другим государствам. И тем более отсутствуют реальные механизмы, которые бы могли принудить нашу страну к осуществлению подобных выплат.
Автор: Илья Полонский


25

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 34

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 05:38
    Эти глупые притензии появились из-за ослабления России в 90х и из-за покаяния о катыни .
    Reptiloid
    1. Vard Сегодня, 06:19
      Ответ на это должен быть грамотным .... В ж... Пишется раздельно... А посылать в и на... излишне... Достаточно просто попросить проводить в известное место...
      Vard
    2. василий50 (дмитрий) Сегодня, 06:29
      Как все объединились против абсурда.
      Приятно осознавать что здравый смысл всё же ещё объединяет НАС всех.
      Подобные заявления возможны только потому что РОССИЯ как правопреемник и СОВЕТСКОГО СОЮЗА и РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ не требует возврата тех денег что были потрачены на развитие окраин. А военные потери при освобождении европеоидов от нацизма вообще не подсчитываются.
      А вообще-то удивителен феномен *временного правительства* которые умудрились в 1917 году за чуть более чем пол года не только разрушить РОССИЙСКУЮ ИМПЕРИЮ, но и наплодить националистов.
      Это ведь БОЛЬШЕВИКАМ пришлось восстанавливать целостность страны разрушенную либералами и разгонять националистов по европам и прочим углам..
      Сегодня либералы у власти а окраины мало того что ....., так ещё и пакостят в меру сил и разумения развращая собственное население идеями нацизма.
      василий50
      1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 07:43
        Цитата: василий50
        ...... а окраины мало того что ....., так ещё и пакостят в меру сил и разумения развращая собственное население идеями нацизма.
        У окраин ничего иначе и быть не может. Поскольку теперь видна несостоятельность их местных управленцев----а надо как-то объяснять, вот и появляются вопли об окупации и колонизации
        Reptiloid
    3. Опер (Игорь) Сегодня, 08:44
      А вся русско и советско - польская история из-за какого "ослабления и покаяния" появилась, Рептилоид? Включая смутное время?! Много в этой истории было дружеских и главное искренних посылов Польши в адрес России? Кто то очень четко охарактеризовал Польшу, как вечную предательницу славянства! Стоит ли говорить о том, что тысячу раз сказано и я даже не представляю кому это еще может быть не понятно?! А вот претензии со стороны "наших некогда союзных республик" это из разряда хамства дикого и наглости безразмерной! Вот об этом русские люди должны знать очень четко дабы окончательно не охамели! Благостная иллюзорная картинка дружбы народов и всеобщего братства с агитплакатов времен СССР где 15-ть румяных молодых людей в национальных костюмах улыбаясь обнимали друг друга не должна из иллюзии превратиться в псевдоправду для наших современников! "Ах, как раньше мы жили правильно, честно и справедливо!"
      Как производились и как распределялись народные богатства в СССР я вам сейчас покажу! Информация эта находится в прямом доступе и не оспаривается от слова совсем! Во времена СССР, как вы понимаете она доступной по понятным причинам не была! Данные производства и потребления на 1990 год ВВП на душу населения в год в $ США - РСФСР производила 17.5 потребляла 11.8, Белоруссия 15.6 - 12, Украина 12.4-13.3, Казахстан 10.1-17.7, Узбекистан 6.6-17.4, Литва 13-23.3, Азербайджан 8.3-16.7, Грузия 10.6-41.9, Туркмения 8.6-16.6, Латвия 16.5-26.9, Эстония 15.8-35.8, Киргизия 7.2-11.4, Молдавия 10-13.4, Армения 9.5-29.5, Таджикистан 5.5-15.6.
      Это советская статистика опубликованная в начале 90-х.
      Что же мы видим? А то, что Россия с Белоруссией являясь регионами донорами жили гораздо хуже всех остальных потребляя на душу населения несравнимо меньше! По уровню жизни нам соответствовали только киргизы! А вот теперь посмотрите, какой действительно советский рай был создан для грузин и армян!!!! Хотя для грузин и армяне были нищета нищетой! Да, что там армяне? С завистью смотрели на грузин и зажиточные прибалты!!! А вот теперь сделайте вывод, как все они вместе взятые свысока посматривали на русских с белорусами горбатящимся на весь Союз??? Их претензии к нам порой совершенно хамские вообще их высокомерное отношение это совершенно естественная вещь плавно вытекающая из советской жизни! Все они считали себя очень умными и трудолюбивыми, а русские включая белорусов и немножечко восточных украинцев это мягко говоря выпивающие лодыри способные только на то, чтобы своими вечно трясущимися руками каким то непостижимым образом клепать танки и самолеты и испортить итальянский Фиат сделав из него Жигули!
      Сейчас все они опущены до своего собственно настоящего уровня и соответственно злятся! Пусть привыкают. Вот собственно и все, что я хотел сказать!
      Опер
      1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 09:28
        Вот это как раз единственный случай, когда я с Вами почти согласен. Почти----ведь я написал про катынь, как ослабление и покаяние.
        Да, союзные республики дотировались, окраины.Цифры, которые Вы привели соответствуют и довольно часто форумчане их приводят. Повторенье---мать ученья и это не зря. Я несколько раз приводил факты десоветизации и дерусификации. Очень обидные факты, особенно, что касается ВОВ.Может , напишу опять.
        Но Вы не можете не видеть----если с территории уходят наши----приходят штатники, приходят тнк.. Хоть и к нашим границам, хоть зона влияния.Таже Польша, Украина, Афганистан, вон таджики в гости поехали, вонказахи на латинице писать будут и такдалее....
        Reptiloid
  2. Olddetractor (Дмитрий) Сегодня, 05:44
    Не стоит публично каяться. Ущербные принимают это за слабость
    Olddetractor
    1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 07:45
      Цитата: Olddetractor
      Не стоит публично каяться. Ущербные принимают это за слабость

      Аж 2 раза за катынь каялись----при горбатом и при пьяном.
      Reptiloid
  3. апро (Фролов Олег) Сегодня, 05:54
    Притензии не глупые и не необоснованны.основной причиной этих притензий поражение советского цивилизационного проекта .причины поражения это перерождениея советского управляющего слоя в мелких буржуазных собственников.с которыми у вчерашних победителей своебразные отношения.в основом подчинённого свойства.могут просто отнять могут порекомендовать ...
    апро
  4. НэТ (Сергей) Сегодня, 05:58
    А за столетнюю оккупацию России "латышскими стрелками" и прочим прибалтийским сбродом, кто будет рассчитываться?
    НэТ
  5. 100502 (2203) Сегодня, 05:58
    Вот где нужно было СССР ядерные отходы хоронить.
    100502
  6. случайный прохожий (Игорь) Сегодня, 05:59
    Очередная попытка при помощи глупых кривляний привлечь к себе внимание и показать свою значимость хотя бы в своих глазах.
    случайный прохожий
  7. Мур (Андрей) Сегодня, 06:19
    2017 г. посол России в Вильнюсе Александр Удальцов отметил, что Россия могла бы выдвинуть и встречные требования....Такая же логика может быть применена и в отношении всех других «маленьких да шустрых» бывших союзных республик – Латвии, Эстонии, Грузии.

    Полагаю этот путь совершенно неправильным, ибо вступление РФ в какие угодно обсуждения по якобы "компенсациям" уже сам по себе торг и хоть и косвенное, но признание возможности существования таких претензий.
    Если в общем, в интересное время мы живем. Одной рукой РФ закрывает вентиль потока грузов через порты русофобских режимов, другой рукой (рукой того же Удальцова) возлагает цветы к могиле "борцов за свободу Литвы", а языком посла в Латвии Лукьянова "считает позитивным запрет обучения на русском языке". Притча про крестик и трусы в бане актуальна как никогда.
    Мур
    1. Vard Сегодня, 06:27
      А вот за это в старые времена могли и подсвечником зарядить... Я про представителей дип корпуса...
      Vard
  8. Дирижер Сегодня, 06:37
    В Польше погибло 600 000 тысяч наших , Лаврушка с Захаровой хоть что то могут кроме озабоченности?
    Дирижер
  9. nikolaj1703 (Николай) Сегодня, 06:39
    А после 2020 года будут требовать от евросоюза репараций за оккупацию?
    nikolaj1703
  10. Ванёк (Иван) Сегодня, 06:44
    Вот как только вернут 600 000 солдатиков в вечность ушедших, так сразу всем всё вернём.

    Но вот ведь как выходит. Не получится у них.

    Ну и у нас соответственно.

    Так-что катайтесь на РАФиках и жуйте шпроты!
    Ванёк
  11. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:53
    «Ни копейки не получите!» Россия не должна платить компенсаций Польше, Украине и Прибалтике

    ... а они ещё и на что то надеятся?!?!??... недалёкие, с каким то веществом в голове, возможно глиной или гашёной известью... bully
    a.s.zzz888
  12. Егоза (Елена) Сегодня, 07:17
    РОССИЯ НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНА!!!!! Ни в прошлом, ни сегодня, ни в будущем. Вот когда эти "требующие" это поймут, вот тогда и поговорим....о том, сколько они России должны.
    Егоза
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:31
      Егоза (Елена) Сегодня, 07:17
      РОССИЯ НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНА!!!!! Ни в прошлом, ни сегодня, ни в будущем.

      Надо эти тезисы всем посольствам разослать, и так каждый день, чтобы запомнили на всю жизнь и передали своим детям, внукам и т.д.
      a.s.zzz888
  13. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:19
    Собаки лают,караван идёт...
    parusnik
  14. Per se. (Сергей) Сегодня, 07:38
    Какие им вообще могут быть компенсации, может, им ещё и Гитлера вернуть? Из дерьма их вытащили, вложили столько средств в их экономику, это они нам должны, при таком раскладе, а не Россия им. Наконец, тем же неблагодарным пшекам было передано две трети Восточной Пруссии, неблагодарной Литве так же отошли немалые территории, которых Литва без СССР не имела. Если их жаба душит за земли Речь Посполитая, так это уже к психиатру. Таких учить надо, пресекая подобное на корню.
    Per se.
    1. Дирижер Сегодня, 07:56
      а оне Польша от можа до можа ))) страна сантехников
      Дирижер
  15. vit357 Сегодня, 07:59
    Она была страной – агрессором, напала на соседние государства, разрушала их инфраструктуру, убивала мирных жителей.

    какую-то современную страну на БВ это мне напоминает.
    vit357
  16. DesToeR (Анатолий) Сегодня, 08:21
    Иногда лучше молчать, чем бесконечно оправдываться перед шестерками.
    DesToeR
  17. dedBoroded Сегодня, 08:23
    Интересно, сколько процентов набежало за купленную у шведов Курляндию?
    dedBoroded
  18. ROBIN-SON (Влад) Сегодня, 08:23
    Что Вы все время НАМ обьясняете, что мы помогали претендантам, освобождали их от немцев, восстанавливали их промышленность, обучали их, отстроили Варшаву и прочее и прочее. Что положили за их свободу миллионы жизней, отняли у своих граждан то, что передали им безвозмездно.
    Их ответ один: "Мы вас не просили" И все. Точка. Но мы опять тратим миллионы на пропаганду, на эти пустые ток-шоу за хохлов и прочих. Остановитесь. Подумайте и измените политику в этом вопросе. Дети редко благодарят родителей за заботу о них. В основном выдвигают претензии, то не так и это. Т.е. в человеке это заложено.
    американцы давно это поняли и не пытаются подкупить нации, а подкупают ВЛАСТЬ и это действует более эффективно. Мы же всегда пытались помочь чужим народам за счет своего народа. Гибли наши военнослужащие, голодало наше население. Это было в СССР и новая Россия переняла эту порочную практику, конечно в меньшем размере.
    Сейчас все так переплелось. Какой то Гордеев узел. Снежный ком. У нас были проблемы с Западом, а сейчас уже внутри страны. Этот узел уже, по моему мнению, не развязать, можно только разрубить. Скорее всего, мы идем к Большой Войне.
    ROBIN-SON
  19. gla172 (Сергей) Сегодня, 08:32
    """"""........«Политическая суверенность стран Балтии»— это миф, созданный врагами России с целью отрезать ее от выхода в Балтику. Россия не может жить мифами и прихотями ее врагов. Прибалтийские земли и их народы исторически всегда входили в состав Руси....... Великое княжество Литовское, отторгнутое от России в эпоху «татаро-монгольского» нашествия, до его оккупации с запада оставалось русским, говорило и вело государственное делопроизводство на русском языке. Не менее восьмидесяти процентов всех «этнических» литовцев, латышей, эстонцев являются ассимилированными русскими и славянами. Помимо них в прибалтийских областях России проживают миллионы русских людей. Непосредственно этнические латыши и эстонцы в Прибалтике составляли и составляют незначительные меньшинства........""""""
    gla172
  20. KIBL (GENE) Сегодня, 08:37
    Да в рот им потные ноги!Нашим латвийским дарителем дай только на халяву деньги или собственности в момент растащат по карманам!Жулье и ворье просто жуткое!
    KIBL
  21. Dimy4 (Дмитрий) Сегодня, 09:25
    ...но афганские политики должны понимать, что настоящая помощь всегда приходила им с севера, а не от Соединенных Штатов.

    Афганские политики сейчас ничего понимать не должны, а должны тупо исполнять хотелки Вашингтона, чтобы заработать себе очередной бонус.
    Dimy4
  22. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:25
    Если продолжим "нянчиться" со странами-провокаторами и призывать одуматься, остепениться, продолжим играть в международное право, которое др. уже далеко послали и т.д., то претензии будут рождаться автоматически (с подсказки) по любому поводу.
    rotmistr60
  23. гильза (максим) Сегодня, 09:42
    Мы же не будем здесь обсуждать этот "феномен"? Ну право слово ,обсуждать ерунду,которую жители этих государств не серьёзно воспринимают несколько не рационально. Правовые основания появятся лишь после признания акта деяния. Не будут же ребята валить устои миропорядка? Не дадут им...И мы здесь ровным счётом ничего делать не будем. Если на вас лает мопсик вы что пинать его будете? Или хозяину лицо бить? Нет...Пока он ваших детей не будит ночью.
    гильза
  24. BAI Сегодня, 10:01
    Насколько разумны вообще такие требования?

    А разумность от таких требований в настоящее время и не требуются. Все иски против России в международных "судах" удовлетворяются практически автоматически по политическим мотивам.
    BAI
  25. С.В.Ю Сегодня, 10:08
    Как там говорил незабвенный Остап Бендер ?----- от мёртвого осла им уши !
    С.В.Ю
Картина дня