Военные на учениях в Грузии отработали сценарий "освобождения территории"

На полигоне "Вазиани" вблизи Тбилиси в рамках учений "Достойный партнер-2018" был отработан сценарий освобождения территории от противника и эвакуации раненых. В учениях принимали участие военнослужащие четырех стран – Грузии, США, Великобритании и Украины, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.Согласно поступившей информации, в отработке сценария, кроме пехотных подразделений, были задействованы вертолеты американской Нацгвардии и грузинские санитарные автомобили "Дельта". По условиям задания, украинские военные обеспечивали огневую поддержку, а грузинский спецназ осуществлял "наступление", в ходе которого освобождал здания, захваченные условным противником. Грузинам оказывали помощь украинские и британские подразделения.Как заявили американские военные, учения "Достойный партнер-2018" «реалистичные» и ориентированы на «повышение координации».Напоминаем, что учения "Достиойный партнер-2018" стартовали в Грузии 1 августа. В учениях принимают участие 3000 военнослужащих из 13 стран-членов НАТО и стран-партнеров. Ранее США перебросили на учения в Грузию из Европы военную технику, включая бронетранспортеры "Страйкер", боевые машины пехоты "Брэдли" и пять танков "Абрамс" (M1A2). Техника была доставлена морским путем из порта Констанца в Румынии в грузинский порт Поти. Также в учениях задействованы американские боевые вертолеты AH-64 Apache и UH-60 Black Hawk.