15:26 09 августа
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Военные на учениях в Грузии отработали сценарий "освобождения территории"

На полигоне "Вазиани" вблизи Тбилиси в рамках учений "Достойный партнер-2018" был отработан сценарий освобождения территории от противника и эвакуации раненых. В учениях принимали участие военнослужащие четырех стран – Грузии, США, Великобритании и Украины, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Военные на учениях в Грузии отработали сценарий "освобождения территории"


Согласно поступившей информации, в отработке сценария, кроме пехотных подразделений, были задействованы вертолеты американской Нацгвардии и грузинские санитарные автомобили "Дельта". По условиям задания, украинские военные обеспечивали огневую поддержку, а грузинский спецназ осуществлял "наступление", в ходе которого освобождал здания, захваченные условным противником. Грузинам оказывали помощь украинские и британские подразделения.


Как заявили американские военные, учения "Достойный партнер-2018" «реалистичные» и ориентированы на «повышение координации».

Напоминаем, что учения "Достиойный партнер-2018" стартовали в Грузии 1 августа. В учениях принимают участие 3000 военнослужащих из 13 стран-членов НАТО и стран-партнеров. Ранее США перебросили на учения в Грузию из Европы военную технику, включая бронетранспортеры "Страйкер", боевые машины пехоты "Брэдли" и пять танков "Абрамс" (M1A2). Техника была доставлена морским путем из порта Констанца в Румынии в грузинский порт Поти. Также в учениях задействованы американские боевые вертолеты AH-64 Apache и UH-60 Black Hawk.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 30

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  1. Сергей39 (сергей) Сегодня, 13:18
    Грузия прямо на глазах превращается в страну 404
    Сергей39
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:39
      Цитата: Сергей39
      Грузия прямо на глазах превращается в страну 404

      да она такой и была. сабакашвили её до этого довёл
      LSA57
      1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 13:55
        Цитата: LSA57
        до этого довёл

        И нынешнее руководство довело до полного краха. Какие нафиг учения, какое "освобождение территорий" ! Им элементарно жрать нечего. Интернет еле телепает, радиостанции ВСЕ отключили, свет отключают постоянно ! Вояки,блин !
        Uncle Lee
        1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 13:59
          Военные на учениях в Грузии отработали сценарий "освобождения территории"
          "Хаммеры" припасли ? на рыбалку не на чём гонять...
          андрей юрьевич
          1. igorbrsv Сегодня, 14:15
            Интересно что поэтому поводу думают грузинские военные
            igorbrsv
            1. MPN (Павел) Сегодня, 14:40
              Цитата: igorbrsv
              Интересно что поэтому поводу думают грузинские военные

              Интересно, что они за территорию освобождать собрались? 08.08.08. освободили Осетию, что на очереди. Я понимаю освобождение территории от их присутствия? Другими словами вывод войск за ранее, что бы не бегом, а мирно и тихо...
              MPN
            2. NKT (Сергей) Сегодня, 15:01
              Им некогда думать, они поют.
              NKT
    2. den3080 Сегодня, 14:34
      фотка классная smile
      прямо на лицах всё написано.
      инструктор грузинцу: бежишь туда, сходу занимаешь позицию, побеждаешь и всё такое, а потом мы...
      грузинец: да там же убить могут... ни хачу... баюс баюс

      отработчики wassat
      den3080
  2. К-50 (Алексей) Сегодня, 13:26
    У грузин память девичья. Десять лет прошло всего, а уже урок забыли.
    Возможно в следующий раз (не дай Боги конечно) придётся до Тбилиси идти с поучениями.
    К-50
    1. spektr9 Сегодня, 13:56
      Ходить, долго придется, легче уж будет прийти один раз и не уходить, да и простой люд рад будет
      spektr9
  3. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 13:28
    У грызуна перепуганный взгляд,наверное,он в оптику что то увидел такое,что не видно сквозь тёмные очки "партнёрам"!
    HAM
    1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 13:46
      Ему после 8 года везде одно и тоже мерещится...
      MoJloT
  4. igorbrsv Сегодня, 13:30
    "Достойный партнер" feel И не придерешься ведь. Значит все-таки придется Грузию к Осетии присоединять
    igorbrsv
    1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 13:42
      Цитата: igorbrsv
      Значит все-таки придется Грузию к Осетии присоединять

      хотя бы нашим туристам туда прикрыть дорожку,а так получается,что они готовятся к войне против нас,а наши граждане пополняют их, в том числе и военный бюджет...
      taiga2018
  5. taiga2018 (Макар) Сегодня, 13:30
    ну так,тоже "братья".
    taiga2018
  6. Товарищ Сегодня, 13:41
    Доиграются, что однажды придут их «освобождать».
    Товарищ
  7. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 13:47
    "Военные на учениях в Грузии отработали сценарий "освобождения территории"" - Ну с хохлами понятно , будут освобождать территорию бегством во Львов. А куда мелкобританцы с острова побегут? А грузины в горы?
    MKPU-115
    1. igorbrsv Сегодня, 13:57
      wassat Они об этом не подумали
      igorbrsv
  8. сайгон (виктор) Сегодня, 13:49
    Да большой полигон . Учебка там была три десятка лет тому назад мы там потели , а теперь ната .
    Может там ноги переломают .
    Луче камни им под голову на ночь .
    сайгон
  9. Кокарев Михаил (Миша) Сегодня, 13:50
    Грузины! А вам это надо? Может все таки по-дружески с Абхазией и Осетией? Вы конечно народ горячий, но отгребать больше других не любите, гордые ведь! Не надо вам это!
    Кокарев Михаил
  10. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 13:50
    После того, как тбилиси разрешил курить анашу, ничему не приходится удивляться
    Дормидонт
  11. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 13:51
    "Достойный партнер-2018" - ага lol
    Достойнее быть не может, как храбрых грузин и честных хохлов.
    MKPU-115
  12. Теренин (Геннадий) Сегодня, 13:51
    Военные на учениях в Грузии отработали сценарий "освобождения территории"
    А вот после американского военного вмешательства - на десятилетия отрабатывается только один сценарий, это восстановление разрушенных жилья и инфраструктуры. А затем, как Япония, молиться на США, что бы дали ещё пожить и не долбанули снова. yes
    Теренин
  13. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:53
    Думаю, тренировка по бегу на длинные дистанции, самая актуальная дисциплина, на тех учениях было!
    rocket757
    1. igorbrsv Сегодня, 14:00
      wassat это кто в машину впрыгнуть на ходу не успел
      igorbrsv
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 14:15
        Впрыгнуть на ходу, эт уже для умельцев, почти чемпионов! За то и приз самый ценный .... целостный филей или самая жизнь! Согласитесь, очень ценный приз.
        rocket757
  14. Romka47 (Роман) Сегодня, 14:09
    Фото ну просто уссышься laughing
    так и читается по рожам
    -иди туда воюй грузин
    -бидьжё ты ......? .......оно мине надо?
    Romka47
  15. ангел-истребитель (Алексей) Сегодня, 14:18
    Фотка более чем показательна. "Барин-матрасник", представитель "исключительной нации", указывает явно плохо понимающему и вдобавок сильно "очкующему" (что по гримасе видно) "холопу-кацо", куда надо идти, чтобы отстаивать интересы "главного господина"... Никакого равноправия, ни малейшего намека на равнопартнерские отношения... Господин и его "пушечное мясо"!!!
    Эээхх, а "Вазиани" был когда-то нашим,Советским военным аэродромом,потом-Российским,а сейчас значит- натовская скотобаза...
    ангел-истребитель
  16. Не служил (Назар) Сегодня, 14:39
    Существенная и принципиальная разница между нами в том, что они освобождают территории, а мы людей! И так это идёт из покон веков.
    Не служил
  17. Челдон (Алексей) Сегодня, 15:26
    в ходе которого освобождал здания, захваченные условным противником.

    Да чайхану они "штурмовали". Запах шашлыка затмил разум Гоги.
    Челдон
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