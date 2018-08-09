15:22 09 августа
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Вашингтон предложил Пхеньяну передать ядерные боеголовки третьей стороне

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе переговорного процесса с руководством КНДР выдвинул конкретное предложение по денуклеаризации, в соответствии с которым Пхеньян передает до 70% (но не менее 60%) своих ядерных боеголовок Соединенным Штатам либо «третьей стороне», пишет издание Vox.



По словам источника издания, Помпео в течение двух месяцев неоднократно выдвигал данную инициативу, однако каждый раз ее отвергал завотделом Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль.


Мало того, Вашингтон до сих пор не обладает точными данными о количестве ядерных боеголовок, находящихся на территории республики. Поэтому еще одной ключевой задачей госсекретаря в настоящее время является получение от северокорейских властей исчерпывающей информации о ядерном арсенале.

Собеседник отметил, что Помпео, повторяющий одно и то же требование, стал раздражать северокорейских переговорщиков. Жесткая позиция США привела к тому, что Пхеньян начал сожалеть о заключенном соглашении по денуклеаризации. Руководство КНДР совершенно четко демонстрирует нежелание работать в подобном ключе.

О разочаровании позицией Вашингтона, по мнению источника, говорит и то, что во время последнего визита госсекретаря в Пхеньян председатель Ким Чен Ын не пришел на встречу с ним, несмотря на то, что Помпео прибыл в КНДР именно с этой целью. Северокорейский лидер предпочел отправиться «в народ» – на картофельную ферму.

США продолжают давить на Северную Корею, требуя от ее руководства безоговорочного выполнения соглашения, подписанного сторонами по итогам саммита США-КНДР. Согласно этому документу, республика получит гарантии безопасности в обмен на денуклеаризацию.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 26

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  1. Тралл Сегодня, 13:26
    Дорогие американские друзья, а зусуньте-ка вы свои бусы, сами знаете куда smile
    Тралл
    1. Jolly oldster sailor (Uncle pale ale) Сегодня, 13:31
      Тралл- good Ни в коем разе нельзя!!!Мы чуть было не остались с голой в своё время,ладно,опомнились вовремя... wink .
      Jolly oldster sailor
      1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 13:38
        Какой "великий" мыслитель Помпео. А свои боеголовки они не хотят передать на хранение в РФ? Уверен, ВВП не откажет.
        oleg-gr
        1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 13:51
          США предложили КНДР передать ядерные боеголовки третьей стороне
          китаю ага... winked
          андрей юрьевич
          1. ROSS 42 (ROSS) Сегодня, 14:14
            Можно Китаю, а можно отправить "своим ходом" в Америку, мыслителю Помпео. Это будет просто "Последний день Помпео" по собственному желанию.
            ROSS 42
            1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 14:37
              Цитата: ROSS 42
              Можно Китаю, а можно отправить "своим ходом" в Америку, мыслителю Помпео.

              да,дешевле будет...
              андрей юрьевич
          2. MPN (Павел) Сегодня, 14:36
            Цитата: андрей юрьевич
            китаю ага...

            Я за то что бы Венесуэле...
            MPN
            1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 14:38
              Цитата: MPN
              Цитата: андрей юрьевич
              китаю ага...

              Я за то что бы Венесуэле...

              туда тоже можно,водитель автобуса разберётся...
              андрей юрьевич
  2. Например Сегодня, 13:27
    Предлагаю обмен. Пхеньян штатам 70 % боеголовок, а штаты корейцам северным 70% всех баксов, наличных и безналичных. Можно золотом laughing
    Например
    1. Сергей39 (сергей) Сегодня, 13:45
      У них нет золота, только безнал и резаная бумага
      Сергей39
      1. Например Сегодня, 13:48
        Есть, мил человек, и золото и доллар, который основа всей мировой экономики. Как ни печально, но это факт.
        Американцы поставили раком весь свет.
        Так называемые экономисты в правительстве России этим фактом удовлетворены.
        Например
    2. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 13:52
      Цитата: Например
      Предлагаю обмен.

      могу на свою "десятку" поменять... с их доплатой. (крыло заднее меняно, зато есть "ароматизатор" в салоне.)третий хозяин, не "утыркана", панель высокая,чехлы под "кожу". yes окурки выброшу,домкрат в подарок.(сломан) soldier
      андрей юрьевич
  3. spektr9 Сегодня, 13:33
    Ну явно США хотят что бы КНДР боеголовки на их территорию доставила, причем своим ходом (на ракетоносители) winked
    spektr9
  4. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 13:37
    Третья сторона - Южная Корея? belay
    Шутка. Интересно, а если Ким отправит гегемона в известном направлении... Тогда что? Вот что тогда? what
    Gnefredov
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 13:48
      Скорее всего третья сторона - израиль. Как бы нейтральная
      Дормидонт
      1. purple Сегодня, 14:04
        Можно и Палестине передать...
        purple
        1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 14:39
          Цитата: purple
          Можно и Палестине передать...

          гы ! зачот ! good шутка Недели ! good
          андрей юрьевич
    2. igorbrsv Сегодня, 14:59
      "Интересно, а если Ким отправит гегемона в известном направлении... Тогда что? Вот что тогда? "
      Тогда Трамп уйдет в ИЗВЕСТНОМ направлении.
      igorbrsv
  5. taiga2018 (Макар) Сегодня, 13:37
    КНДР хорошо,у них и вправду нет олигархов,некому давить на власть из за санкций...
    taiga2018
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 14:40
      Цитата: taiga2018
      КНДР хорошо,у них и вправду нет олигархов,некому давить на власть из за санкций...

      вы маленько не в курсе... ну да ладно.
      андрей юрьевич
  6. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 13:54
    США предложили КНДР передать ядерные боеголовки третьей стороне

    Почему бы и нет, Иран наверное тоже будет не против.
    MoJloT
  7. yehat (Сергей) Сегодня, 14:07
    Согласно этому документу, республика получит гарантии безопасности в обмен на денуклеаризацию

    несколько комментариев
    * а если США передумают?
    * а если японцы или малайзийцы или филиппинцы высадят десант?
    * а помните, что случилось с Польшей, получившей гарантии безопасности?
    * а если предложат платить за "обеспечение гарантий" - Трамп сейчас в европе делает именно это
    yehat
  8. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 14:21
    Хорошее предложение. Надо соглашаться 70% США и по 15% Южной Корее и Японии. С бесплатной доставкой. Благо ракеты у Ына есть.
    Servisinzhener
  9. igorbrsv Сегодня, 14:56
    [quote][/quote]Пхеньян передает до 70% (но не менее 60%) своих ядерных боеголовок Соединенным Штатам либо «третьей стороне»
    Осталось решить кому. Кубе, Вьетнаму, Ирану, Венесуэле, Мексике belay
    igorbrsv
  10. Чичиков (Забаненный) Сегодня, 15:04
    Отдай жену дяде, а сам иди к б....! Круто, у амеров с логикой.
    Чичиков
  11. Старый26 (Владимир) Сегодня, 15:17
    Цитата: oleg-gr
    Какой "великий" мыслитель Помпео. А свои боеголовки они не хотят передать на хранение в РФ? Уверен, ВВП не откажет.

    Неа, не захочет. Россия - это партнер в переговорах, которая способна уничтожить сША, как впрочем и наоборот. А вот действует он в интересах США и с позиции силы, как в принципе и надо дйествовать, если кого-то что-то хочешь заставить сделать. Но при этом быть дипломатом. Знать, где можно немного отпустить вожжи, а где надо стоять на своем.
    Третья страна должна быть такая, на которую согласны и КНДР, и США. Скорее всего это подразумевается КИтай...

    Цитата: ROSS 42
    Можно Китаю, а можно отправить "своим ходом" в Америку, мыслителю Помпео. Это будет просто "Последний день Помпео" по собственному желанию.


    Цитата: spektr9
    Ну явно США хотят что бы КНДР боеголовки на их территорию доставила, причем своим ходом (на ракетоносители) winked


    Цитата: Servisinzhener
    Хорошее предложение. Надо соглашаться 70% США и по 15% Южной Корее и Японии. С бесплатной доставкой. Благо ракеты у Ына есть.

    Три поста написаны как под копирку. Мудрейшая мысль пришла вам в голову. Вот только до сих пор не могу понять как, каким образом это произошло, ибо написав свои посты вы явно мозги не включали. Проурякали в пользу Кима, но не более. Ибо включив мозги могли бы сообразить, что стало бы во-1 с КНДР, отправь американцы свои боеголовки "своим ходом" в Северную Корею. И во-2, как великолепно чувствовали бы жители российского Дальнего Востока, когда на головы им начали бы сыпаться радиоактивные осадки, а через границы поперли бы миллионы северокорейцев, в том числе и хватанувших радиации. Но ведь это надо было думать, а это процесс сложный. Проще проурякать по поводу доставки северокорейских боеголовок в Америку своим ходом
    Старый26
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