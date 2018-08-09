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Вашингтон предложил Пхеньяну передать ядерные боеголовки третьей стороне
Госсекретарь США Майк Помпео в ходе переговорного процесса с руководством КНДР выдвинул конкретное предложение по денуклеаризации, в соответствии с которым Пхеньян передает до 70% (но не менее 60%) своих ядерных боеголовок Соединенным Штатам либо «третьей стороне», пишет издание Vox.
По словам источника издания, Помпео в течение двух месяцев неоднократно выдвигал данную инициативу, однако каждый раз ее отвергал завотделом Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль.
Мало того, Вашингтон до сих пор не обладает точными данными о количестве ядерных боеголовок, находящихся на территории республики. Поэтому еще одной ключевой задачей госсекретаря в настоящее время является получение от северокорейских властей исчерпывающей информации о ядерном арсенале.
Собеседник отметил, что Помпео, повторяющий одно и то же требование, стал раздражать северокорейских переговорщиков. Жесткая позиция США привела к тому, что Пхеньян начал сожалеть о заключенном соглашении по денуклеаризации. Руководство КНДР совершенно четко демонстрирует нежелание работать в подобном ключе.
О разочаровании позицией Вашингтона, по мнению источника, говорит и то, что во время последнего визита госсекретаря в Пхеньян председатель Ким Чен Ын не пришел на встречу с ним, несмотря на то, что Помпео прибыл в КНДР именно с этой целью. Северокорейский лидер предпочел отправиться «в народ» – на картофельную ферму.
США продолжают давить на Северную Корею, требуя от ее руководства безоговорочного выполнения соглашения, подписанного сторонами по итогам саммита США-КНДР. Согласно этому документу, республика получит гарантии безопасности в обмен на денуклеаризацию.
По словам источника издания, Помпео в течение двух месяцев неоднократно выдвигал данную инициативу, однако каждый раз ее отвергал завотделом Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль.
Мало того, Вашингтон до сих пор не обладает точными данными о количестве ядерных боеголовок, находящихся на территории республики. Поэтому еще одной ключевой задачей госсекретаря в настоящее время является получение от северокорейских властей исчерпывающей информации о ядерном арсенале.
Собеседник отметил, что Помпео, повторяющий одно и то же требование, стал раздражать северокорейских переговорщиков. Жесткая позиция США привела к тому, что Пхеньян начал сожалеть о заключенном соглашении по денуклеаризации. Руководство КНДР совершенно четко демонстрирует нежелание работать в подобном ключе.
О разочаровании позицией Вашингтона, по мнению источника, говорит и то, что во время последнего визита госсекретаря в Пхеньян председатель Ким Чен Ын не пришел на встречу с ним, несмотря на то, что Помпео прибыл в КНДР именно с этой целью. Северокорейский лидер предпочел отправиться «в народ» – на картофельную ферму.
США продолжают давить на Северную Корею, требуя от ее руководства безоговорочного выполнения соглашения, подписанного сторонами по итогам саммита США-КНДР. Согласно этому документу, республика получит гарантии безопасности в обмен на денуклеаризацию.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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