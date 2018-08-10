Как играют цифрами на Западе в отношении России

По материалам:

https://navy-korabel.livejournal.com/188870.html

https://aftershock.news/?q=node/643678&full

http://mixednews.ru/archives/136613

Очень странно, но недавно прошедший день ВМФ породил на Западе такое количество улюлюканья и гоготания, что диву даешься. Ну право, как будто у нас со стапелей сошел атомный авианосец с гравицапой.И нашли же к чему прицепиться. Естественно, к речи Путина на Дне ВМФ. Логично, что выступая в такой день, президент зрадничать не имел права просто. Да и не хотел, благо у нас есть о чем погоревать и потосковать.Да и фраза, к которой прицепились наши потенциальные, в общем-то, невинная на 146%.Самое интересное, что «правда, правда, и ничего, кроме правды». Немного лукавства? Ну да. Путин не уточнил, КАКИЕ корабли достанутся флоту.Авианосца там нет. И крейсеров нет. И, скорее всего, не будет эсминцев и фрегатов. Ну да, проблемы с классами крупных кораблей у нас. Есть такое, но дьявол морской, мы же этого и не скрываем!А тем не менее — завыли. Как же, повод есть поговорить о растущей угрозе со стороны ВМФ России. Для Вануату, наверное. Остальным вроде не грозим.Бог мой, какая дурь… Циферками играются господа. Лето, делать нечего, наверное. А написать надо хоть какую-то сенсацию. Понимаю, сложно коллегам.Но кто корабли количеством измеряет? Ах, русские, 26 кораблей в строй вводят! А американцы всего 14! А Китай 18!Я в одной из статей тоже цифрами за 2017 год поигрался. Умными. И вышло, что в 2017 году Россия получила кораблей примерно на 8 000 тонн водоизмещения. КНР – около 40 тысяч тонн. США – более 150 тысяч, но там кошмароносец «Джеральд Форд» в статистику приплыл, чем ее сильно поправил.С одной стороны, официальная статистика российского кораблестроения обманчива. На Западе (да и на Востоке) четко просекли, что наши включили в нее все: от боевых кораблей и вспомогательных судов до водолазных катерков.ВМС США, когда говорят о своих боевых кораблях, такую мелочевку даже не считают. Но то США, которые могут себе это позволить.Кроме того, потенциальные отметили, что основная масса новых российских кораблей в плане размеров и тоннажа намного меньше, чем американские или китайские корабли. И сделали вывод, что наши корабли хуже приспособлены для дальних походов и ведения войн за рубежом.Браво, конечно. Дальний поход в штормовую Атлантику в исполнении «Зеленого дола» или «Дагестана» действительно плохо представляется.Но это все еще присказка. Сейчас сказочка будет.В роли сказочников выступают некие «иксперты», которых выкопали газетчики из «The Daily Beast». Газета интересная, если перевести на русский – «Ежедневный зверь». Что ж, зверь – так зверь. Это может быть и лев рыкающий, и змея шипящая, но коль мы говорим об Америке, то ближе всего будет, пожалуй, скунс. Зверек не ядовитый, но если ежедневно, то лучше бы он ядовитым был.Так вот, зверские эксперты заявили, что наш флот лучше всего подходит… для агрессивной политики вблизи границ России!Оркестр, я попрошу фанфары. Такого еще реально никто не отмачивал.Агрессивная политика возле собственных границ – ну шедеврально звучит, разве нет? Бойтесь, белые медведи Арктики, тюлени Охотского моря и японский флот возле Курил! Ну и украинские любители пиратства.А что вы хотели, ведь Россия – сухопутная держава, значит, вести себя будет соответственно.Интересно было бы попасть в Вашингтон. Да зайти в этот Международный исследовательский центр имени президента Вудро Вильсона. Там таких экспертов разводят.Короче, опустили ниже ватерлинии. Так и вижу эту картину, как мелкие катера вблизи границ России, как стая шавок, бросаются на все, что проплывает мимо. И как пираты берут всех, кого смогут, на абордаж.Ой… Это ж на Украине так поступают! Ну, мы тоже что-то такое придумаем, сами не справимся, так в Вашингтоне эксперты нарисуют.Не забывают «эксперты» и о больших кораблях. Тут, естественно, нельзя не плюнуть в конкурента, но сделать это надо так, чтобы при распределении бюджета не урезали ассигнования на борьбу с растущей мощью российского флота.У автора книг, публикаций и этого высказывания господина Баллантайна очень хочется попросить. Не автограф, нет. Адресок дилера.Спасибо, конечно, за наши ржавые корыта времен холодной войны, в которые наши гениальные инженеры как-то умудряются запихивать «новые системы вооружений».Эти русские такие странные…Да, возможно, ненадежны. А возможно – вполне себе. Кто хотел бы проверить на вшивость «Петра Великого»? Кто на старенького? А?Я соглашусь, что соответствующая количественно и качественно банда «Тикондерог» и «Арли Берков» ушатает «Петра». Вопрос – какой кровью? Вот уверен, даже теоретически очередь не выстроится.Но мы возвращаемся к тому, что Россия будет проявлять агрессию рядом со своими границами. Ладно, переведу: защищая их неприкосновенность, целостность и так далее.Значит, из-за границы лететь будет – мама не горюй. Все, что способно долететь и взорваться.Да, конечно, при всем таком пренебрежении к старым корытам нашего флота, стоит напомнить, что у США своих таких же корыт полно. Да, количество новых кораблей прямо впечатляет, но и ветеранов достаточно. Сопоставимых по возрасту с нашими.Кошмароносцы «Нимиц» (1975 г.) и «Дуайт Эйзенхауэр» (1977 г.) постарше многих наших ржавых будут.И половина «Тикондерог» родом из 80-х годов прошлого века.Но не это возбуждает экспертов. А хлеще «Виагры» поднимает и заряжает на информационный бой информация, что Россия в этом году получит аж 4 (ЧЕТЫРЕ) корабля, вооруженных ракетами «Калибр».Надо, наверное, еще десяток «Замволтов» заказать, а то не справится полусотня «Арли Берков» с такой напастью. Как есть, не справятся.А ведь там еще 3 корабля поддержки и 19 других судов! Силища!Ни до кого на той стороне Атлантики не донесли почему-то информацию, что эти 4 корабля – МРК типа «Буян-М» или «Каракурт». Действительно, для возни у своих берегов.В отличие от США, которые получают 14 реальных крупных кораблей, один из которых – очередной «Арли Берк» DDG 114 «Ральф Джонсон» и АПЛ SSN 788 «Колорадо» типа «Вирджиния» третьего поколения.Это ко всей прошлогодней армаде (1 АПЛ, 1 АВ, 2 ЭМ). И никого не смущает тот факт, что 2 (ДВА) эсминца типа «Арли Берк» могут выпустить за раз столько ракет, сколько ВСЕ российские корабли, оснащенные «Калибрами».О да, можно много сказать на тему того, что «Томагавк» — древнее ржавое барахло по сравнению с «Калибром». Можно. Но носителей «Топоров» только во флотской группировке у США около 120 единиц. И самих ракет более 4 тысяч. О количестве «Калибров» и их носителей у нас хочется просто промолчать. Надеюсь, пока. Никуда не денешься от задачи «Догнать и перегнать», но тут хотя бы догнать.Идем дальше.Конечно, сильный российский флот очень нужен американцам. По вышеизложенным экономическим причинам. Иначе зачем держать такую армаду (сотня «Арли Берков», «Спрюэнсов» и «Тикондерог» — это не просто серьезно), если для нее нет целей? Про авиакорыта даже не говорим, с ними и так все ясно.Нужен враг. Даже не так, нужен ВРАГ, которому по идее должны будут противостоять бравые американские моряки. Нужно оправдать постройку, содержание и эксплуатацию 300+ кораблей ВМС США.А тут такая незадача, против сотни американского крупняка у нас максимум два десятка действительно модернизированного старья и на этом все.Ничего, «партнеры» выкрутятся. Не впервой.Дилера в студию! Так и представляю, как все время этого эпического похода американцы будут смотреть на это разворачивающееся шоу по переброске кораблей из Европы в Азию через Северный морской путь и тихо шизеть, не веря своим глазам.А через месяц, когда корабли окажутся в 90 км от Аляски, Америку захлестнет волна самоубийств, ибо «усе пропало».Михаил Николаевич, как же нам вас не хватает… (Я о Задорнове, если что). Но это еще не все. Вычитал у парней из «The National Interest». Там тоже юмористы сидят и пишут, что у нас Петросян позавидует.Все, уже дилер не нужен. Мозг слетает просто в попытке понять, как и где это происходило. Но – коллеги помогут не сойти с ума.Да, очень хочется просто взвыть. И не идти поздравлять моряков-черноморцев с уничтожением, оказывается, украинского флота, а назвать идиотами тех, кто такое пишет. Но такова суровая реальность. Там, за океаном, реально верят в то, что такое имело место быть.Доказательства? Ну я попробовал найти. Все просто: в рамках «08.08.08» смогли уничтожить половину грузинского флота? И плевать, что 7 катеров в Поти в порту подорвали (ибо нечего тут) и только 2 в море смерть приняли.Значит, и у Украины мог быть флот, который могли русские уничтожить. Ну мог же быть? Вполне. И хоть там отрезать уже нечего, все, что можно и без нас порезали на металл, языки есть, говорить можно.Но оказывается, (это снова «ежедневный скунс»), именно малой дальностью действия российских кораблей можно объяснить, почему Россия пошла на «военную интервенцию в Сирии».Понятно, да? Трепещи, Европа, теперь русские катера с «Калибрами» будут… А чего они будут? Грозить всей Европе? Все три «Буяна» из состава Черноморского флота? И три адмирала, «Эссен», «Макаров» и «Григорович».Правда, страшно?Надо бы еще десяток «Арли Берков» заложить и еще один кошмароносец.И плачут бедные американцы на тему того, что вот Трамп повелел увеличить численность основных (то есть не мелочи менее 1000 тонн) кораблей до 355 единиц, а не получается. Денег нет! И достигнуть этого рубежа раньше 2050 года никак не выйдет!А русские, эти коварные русские, будут строить десятки мелких кораблей и наращивать численность флота быстрее, чем США.Здорово, правда?США будет строить полновесные эсминцы, мы – катера, в среднем мы будем иметь по фрегату, но это вообще никого не волнует за океаном, бюджет осваивать надо, потому хорошо бы еще сказочку придумать, что в «честном» бою «Буян-М» рвет любого «Арли Берка» как Тузик фуфайку. И вот тогда попрет карта.Но главное – за русских играет ландшафт и географическое положение. США прямо вынуждены разворачивать свои корабли по акваториям двух океанов, чтобы выполнить какие-то задачи, а русские шарятся возле своих границ и ничего с этим не поделать. И воюют там же.Правда, никто не уточнил, а в каких это конфликтах и с кем возле своих границ воюет Россия сегодня. Ну и так в принципе, достаточно. Империя Зла не может не воевать. С белыми медведями в Арктике воюет. Порабощает их.И все в Америке уверены, если судить по публикациям, что это только начало. Дальше будет только хуже. Сотни российских катеров и фрегатов с «Калибрами» на борту встанут где-то возле границ России и…И все. Они встанут на российских рубежах. Дальше фантазия заканчивается. В океанах им делать нечего, до США ни один просто не сможет доплыть. Так что сложно придумать, что будет дальше.Уверен в одном: в США придумают. Бюджет – дело святое.