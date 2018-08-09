15:22 09 августа
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Постпредство при ОЗХО: Запад не предоставил ни одного доказательства

Россия в очередной раз призвала коллективный Запад предоставить хоть какие-то доказательства причастности России к отравлению в Солсбери. Постпредство России при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) запросило доказательства причастности РФ к применению химического оружия, включая "Новичок".

Постпредство при ОЗХО: Запад не предоставил ни одного доказательства


Согласно сообщению российского постпредства ОЗХО, страны Запада, объединившись в так называемой трагедии, связанной с "Новичком", ведут себя одновременно как прокурор, судья и палач, вводя новые санкции против РФ из-за якобы использования ей отравляющих веществ против Скрипалей в британском городе Солсбери. При этом за пять месяцев коллективный Запад не представил ни одного доказательства причастности России к отравлению. При этом Москва требует открытого расследования британского инцидента.


Напомним, что ранее Госдеп США объявил о введении нового пакета ограничительных мер против России из-за якобы причастности России к отравлению в Солсбери. В Великобритании с особым удовлетворением встретили данное сообщение. Глава МИД Великобритании Джереми Хант приветствовал введение санкций против России и заявил, что если "мировое общество желает сделать так, чтобы отравляющие вещества не стали нормой 21 века, такие страны, как Россия, которые используют или поощряют их использование, должны знать, что за это придется расплачиваться". Правительство Великобритании поблагодарило США за поддержку.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 26

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  1. Копчёный (Денис) Сегодня, 14:13
    Лохи должны страдать. Или вписываемся в их мироустройство или бесконечные санкции.
    Ну или прилетят гуманоиды и подымут с колен Россию как Пётр или большевики.
    Копчёный
    1. igorbrsv Сегодня, 14:52
      Ну Петр с большевиками же землянами вроде были. Хотя если гуманоиды belay
      igorbrsv
  2. Тралл Сегодня, 14:13
    Британский МИД потребовал от России выдать двух российских граждан, причастных к отравлению, но фамилии не сообщил, сославшись на засекреченность расследования laughing
    Тралл
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 14:33
      Это нонсенс или юридический казус! Впрочем ответ по любому известный ..... без перевода поймут!
      rocket757
    2. MPN (Павел) Сегодня, 14:34
      Цитата: Тралл
      Британский МИД потребовал от России выдать двух российских граждан, причастных к отравлению, но фамилии не сообщил, сославшись на засекреченность расследования laughing

      Не думаю , что это для наших будет проблема. Выдадим без фамилий, определимся только с их местом жительства (в смысле гражданства)...
      MPN
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 14:45
        Какое гражданство? Для них все от пшекии до Тихого океана, от Северного Ледовитого, до Ирана РУССКИЕ!
        Привет Павел soldier
        Они наших сказок не читали - Пойди туда ... найди не знамо что! - хотя у них же подобное есть - Не одет, не раздет ... не пешком, не верхом! -
        По факту они "сказочники" ещё те, но вот с классикой у них большой пробел! Что поделаешь, учились по комиксам, а там всё примитивнее, хотя и не менее сказочно!
        rocket757
        1. MPN (Павел) Сегодня, 14:47
          Привет Витя! soldier
          Цитата: rocket757
          По факту они "сказочники" ещё те, но вот с классикой у них большой пробел!

          Не вариант, и мы анекдоты любим..., с чувством юмора у нас все Ок! wink
          MPN
          1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 14:57
            У нас даже анекдоты не со зала, а уж сказки добрее доброго .... колобка правда жалко, но зачем он престарелых породителей на произвол судьбы бросил?
            rocket757
            1. MPN (Павел) Сегодня, 14:58
              Цитата: rocket757
              колобка правда жалко, но зачем он престарелых породителей на произвол судьбы бросил?

              Это все влияние западной пропаганды! laughingДемократические свободы так сказать... wink
              MPN
    3. Теренин (Геннадий) Сегодня, 15:03
      Цитата: Тралл
      Британский МИД потребовал от России выдать двух российских граждан, причастных к отравлению, но фамилии не сообщил, сославшись на засекреченность расследования

      В таком случае выдать им одного С.Шойгу и достаточно. Он, с их фантазиями разберётся быстро. yes
      Теренин
  3. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 14:14
    Да хватит МИДу России канючить какие-то "доказательства", единственным доказательством своей правоты будет сильная экономика России и не вороватое правительство, все других рецептов выживания в мире волков НЕТ !!!
    предки с Дона
    1. purple Сегодня, 14:27
      Цитата: предки с Дона
      Да хватит МИДу России канючить какие-то "доказательства", единственным доказательством своей правоты будет сильная экономика России и не вороватое правительство, все других рецептов выживания в мире волков НЕТ !!!


      Не будет у России сильной экономики пока главенствует доллар, и текущая финансовая система с её потоками. Для того чтобы это изменилось, надо разрушить существующую фин. систему. А вот потом уже у России будут шансы. По другому ну ни как, не мы устанавливаем правила.
      purple
      1. Например Сегодня, 14:36
        Цитата: purple
        Для того чтобы это изменилось, надо разрушить...

        Нужно не рушить а создавать.
        Есть разница, не находите?
        Например
        1. purple Сегодня, 14:38
          Цитата: Например
          Есть разница, не находите?


          Есть, но новую систему не создашь без краха старой... Ну не дадут вписаться туда... просто не дадут. Поэтому только разрушить особенно доллар
          purple
          1. Например Сегодня, 14:42
            Кто-то тратит свою жизнь на разрушение, а кто-то на созидание. Кто- на что учился.
            Одни в космос летят, а иные метлой метут (и в прямом и в переносном смысле).
            Если вы сейчас не можете создать "новую систему", то с какого препугу вы сможете её создать разрушив что-либо? Откель знания возьмутся? request
            Например
            1. purple Сегодня, 14:58
              Цитата: Например
              Если вы сейчас не можете создать "новую систему", то с какого препугу вы сможете её создать разрушив что-либо? Откель знания возьмутся? request


              Причем тут знания? Вы не слышите чтоли совсем? Еще раз для танкистов, Нам НЕ ДАДУТ сделать успешную экономику, ПОСКОЛЬКУ ПРАВИЛА УСТАНАВЛИВАЕМ НЕ МЫ. А те которые нашей стране враги. Кто даст развиваться врагу?
              purple
    2. udincev (Виктор) Сегодня, 14:29
      Цитата: предки с Дона
      единственным доказательством своей правоты будет сильная экономика России

      А если правительство (власть) совершенствованием пенсионной системы, повышением налогов и сборов, налоговыми маневрами сливает суверенную экономику в унитаз, тогда рецептов и вариантов нет получается.
      udincev
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 14:51
        Мы пойдём другим путём! Каким, пока не ясно, но что то разрушать не подготовившись заранее, чревато, потому как те которые у нас наверху на созидателей не тянут никак.
        Если менять, то придётся всё вместе ....есть готовые "рецепты" как нам не грохнутся сразу, шоб потом выкарабкиваться до скончания века?
        rocket757
  4. udincev (Виктор) Сегодня, 14:21
    ... ведут себя одновременно как прокурор, судья и палач
    . Двумя словами - суд Линча.
    Всё в одном флаконе (из под одеколона).
    udincev
  5. rocket757 (Виктор) Сегодня, 14:31
    Кто великие отравители всех времён и народов были? Русским духом там и рядом не пахло.
    Вор, шапка и много чего ещё, не интересно было б, но гадят на порог изрядно .... такая у них натура, хоть чем, хоть как, англичанка гадит ВСЕГДА!
    rocket757
  6. Evgenijus (Евгений) Сегодня, 14:35
    По санкциям - для России, так это война. И не важно, есть ли доказательства для причин ее начала. Все войны начинались с фейка. Фейк Вашингтона и Лондона узаконен в головах правящих элит этих государств. Санкции могут объявить России даже за строительство космодрома "Восточный", или за обильный урожай зерновых, за программу реновации ветхого жилья, за большие объемы добычи газа и нефти, за увеличение золотого запаса страны, да за что угодно. На Россию ополчился почти весь западный мир, за то, что она обрела свободу своего развития.
    Evgenijus
  7. igorbrsv Сегодня, 14:45
    С боингом тоже не доказали. Просят самим признаться. Почему бы тогда ФСБ им туда бомжа какого-нибудь не подкинуть с целым набором БОВ. Желательно американца гашиком обдолбавшегося
    igorbrsv
  8. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 14:49
    Что ныть-то, если как тут утверждают, что санкции только на пользу?!
    Стирбьорн
  9. akims (Андрей) Сегодня, 14:55
    Доказательства
    [media=https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&e
    src=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj
    svfyE8t_cAhUFIpoKHeIhC2wQ3ywwAHoECAUQAw&url=https
    ://www.youtube.com/watch?v=lj96YnI9El8&usg=AOvVaw
    2uJKOcWzo29pHUWOqLjoIP]
    akims
  10. senima56 (Николай) Сегодня, 15:03
    Я так думаю, что сидит в ФСБ (ГРУ) "крот" и сдаёт все наши "тёмные дела", а чтобы его не выдать- англичане и не "предоставляют фактов"!
    senima56
  11. дилетант2 (Виктор) Сегодня, 15:18
    Они хотят двоих, но фамилии не называют? То есть на наш выбор. Предлагаю выдать: Д.А.Медведев, А.Б.Чубайс
    дилетант2
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