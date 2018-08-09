Постпредство при ОЗХО: Запад не предоставил ни одного доказательства

Россия в очередной раз призвала коллективный Запад предоставить хоть какие-то доказательства причастности России к отравлению в Солсбери. Постпредство России при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) запросило доказательства причастности РФ к применению химического оружия, включая "Новичок".Согласно сообщению российского постпредства ОЗХО, страны Запада, объединившись в так называемой трагедии, связанной с "Новичком", ведут себя одновременно как прокурор, судья и палач, вводя новые санкции против РФ из-за якобы использования ей отравляющих веществ против Скрипалей в британском городе Солсбери. При этом за пять месяцев коллективный Запад не представил ни одного доказательства причастности России к отравлению. При этом Москва требует открытого расследования британского инцидента.Напомним, что ранее Госдеп США объявил о введении нового пакета ограничительных мер против России из-за якобы причастности России к отравлению в Солсбери. В Великобритании с особым удовлетворением встретили данное сообщение. Глава МИД Великобритании Джереми Хант приветствовал введение санкций против России и заявил, что если "мировое общество желает сделать так, чтобы отравляющие вещества не стали нормой 21 века, такие страны, как Россия, которые используют или поощряют их использование, должны знать, что за это придется расплачиваться". Правительство Великобритании поблагодарило США за поддержку.