15:23 09 августа
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ВМС США обеспокоены «разрушительными технологиями» России

В последние годы экипажи американских кораблей сталкиваются со всё более усиливающимися возможностями России в сфере радиоэлектронной борьбы, передает Голос Америки заявление командующего военно-морскими операциями адмирала Джона Ричардсона.



По словам Ричардсона, Соединенным Штатам необходимо самим наращивать средства РЭБ, чтобы эффективно противостоять России.


Эти технологии разрушительны и в будущей битве они действительно будут решающими, поэтому флот должен быть уверенным в том, США также инвестируют в них, сказал командующий.

Он также отметил, что для ВМС США противодействие российским системам РЭБ является новой составляющей.

Ричардсон также назвал «новой динамикой» присутствие китайских и российских военных кораблей на Севере Атлантики.

По его словам, китайский флот, находится на международном уровне, готов работать в любом регионе и, несомненно, является конкурентом американским ВМС.

Тем не менее, китайские корабли у восточного побережья Америки представляют не столь серьезную угрозу, как российские подлодки. Страны НАТО от Северной Америки до Европы всё больше тревожатся по поводу всплеска активности российского подводного флота на севере Атлантики, сказал Ричардсон.

Речь идет о максимальной активности за последние 25 лет, добавил он, обвинив российские субмарины в попытке перерезать подводные кабели, соединяющие континенты, либо подключиться к ним.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 14:18
    Хоть бы на фото нос этому алкашу подретушировали
    Дормидонт
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 14:20
      ВМС США обеспокоены «разрушительными технологиями» России
      да мы и сами обеспокоены собой... прямо прёт ВМФ наш,катер за катером.
      андрей юрьевич
      1. MPN (Павел) Сегодня, 14:29
        Я так и не понял, обеспокоены они или нет? То обеспокоены, то кричат фигня..., когда уже определятся то? Прямо нет возможности предметного диалога вести с ними... recourse
        MPN
        1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 14:30
          Цитата: MPN
          когда уже определятся то?

          когда "плющить" перестанет....никогда то есть.
          андрей юрьевич
      2. SSR (Roman) Сегодня, 14:58
        Цитата: андрей юрьевич
        да мы и сами обеспокоены собой...

        Конечно, как там наш морячок в ушанке кабель пилит? Мокро же.

        обвинив российские субмарины в попытке перерезать подводные кабели, соединяющие континенты,

        Может уже зубами рвёт этот кабель?
        SSR
    2. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 14:23
      Цитата: Дормидонт
      Хоть бы на фото нос этому алкашу подретушировали

      У нас таких "озабоченных" можно встретить когда они на троих соображают, все сплошь стратеги мирового уровня.
      предки с Дона
    3. askort154 (Александр) Сегодня, 14:48
      Дормидонт.....Хоть бы на фото нос этому алкашу подретушировали

      Он не алкаш. Это результаты частого облучения российскими средствами РЭБ. (красный нос и мягкий penis ) yes
      askort154
  2. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 14:19
    Речь идет о максимальной активности за последние 25 лет,

    То ли память у них короткая, то ли архивы сгорели.... Или в тамошних академиях забыли 70-е-80-е прошлого века?
    stalkerwalker
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 14:32
      Цитата: stalkerwalker
      Или в тамошних академиях забыли 70-е-80-е прошлого века

      солярку нужно запасать... вот что. давно круизов не было по европе.
      каждые100 лет,они привыкли получать по хлебалу... не стоит разочаровывать.ждут ведь...
      андрей юрьевич
      1. Jolly oldster sailor (Uncle pale ale) Сегодня, 14:38
        Соляру запасли уже к дизелю... wink
        Ричардсон также назвал «новой динамикой» присутствие китайских и российских военных кораблей на Севере Атлантики.
        Я вас умоляю-новая динамика... laughing laughing laughing
        Не знаю,как к китайским,а уж к нашим это никак не относится. wink
        Jolly oldster sailor
  3. rocket757 (Виктор) Сегодня, 14:26
    Очередная фигня для унутреннего пользования, ну хоть без дебильной улыбки на этот раз.
    Озабоченность проявил и денег попросил, так шо всё понятно.
    rocket757
  4. синдикалист (Димон) Сегодня, 14:31
    Нагнать страху на сенаторов и выбить новые триллиарды своему ведомству - стандартная задача. Что у нас, что у них
    синдикалист
  5. ангел-истребитель (Алексей) Сегодня, 14:39
    Ребят, ну вы бы там у себя предварительно договорились бы что ли... А то вчера один очкарик с фарфоровой улыбкой нам лепил, что "омерзика-круче всех, и Россия типа и рядом даже не стоит...". Сегодня уже другой очкарик -заявляет, что "переобулись"- обеспокоенность появилась... Кому, блин, верить-то ???
    ангел-истребитель
  6. shubin Сегодня, 14:39
    Чего й то адмиралы в США трусливые, а генералы- орлы! Один Хайтен чего стоит! bully
    shubin
  7. afrikanez (KONGO) Сегодня, 14:45
    в будущей битве они действительно будут решающими
    Сизый нос похоже воевать с нами собрался? fool Историю учи дядя!!!
    afrikanez
  8. BAI Сегодня, 15:01
    Кто бы переживал. В латинской Америке куча неугодных Вашингтону лидеров заболела раком. Теперь жена Асада заболела (промашка вышла, наверное, в мужа целились). Вот это Ричардсон не хотел бы объяснить? А то о Российских средствах РЭБ разволновался.
    BAI
  9. lopvlad (rr) Сегодня, 15:04
    Тем не менее, китайские корабли у восточного побережья Америки представляют не столь серьезную угрозу, как российские подлодки


    хоть подводный флот пополняем стабильно в отличии от надводного который кроме как "москитным" назвать нельзя.
    Россия пока ,к сожалению, в отличии от СССР неспособна серийно производить надводные корабли среднего и большого водоизмещения.
    lopvlad
  10. Теренин (Геннадий) Сегодня, 15:10
    ...обвинив российские субмарины в попытке перерезать подводные кабели, соединяющие континенты, либо подключиться к ним.
    Так, что же до сих пор не подключились? Если нет, то перерезать кабели нужно am , всё равно уже обвинили и санкции заготовили.
    Теренин
    1. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 15:22
      А что, чем не повод? Могут перерезать - вот санкции, проглотят повод, даже не поперхнутся.
      YarSer88
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