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ВМС США обеспокоены «разрушительными технологиями» России
В последние годы экипажи американских кораблей сталкиваются со всё более усиливающимися возможностями России в сфере радиоэлектронной борьбы, передает Голос Америки заявление командующего военно-морскими операциями адмирала Джона Ричардсона.
По словам Ричардсона, Соединенным Штатам необходимо самим наращивать средства РЭБ, чтобы эффективно противостоять России.
Эти технологии разрушительны и в будущей битве они действительно будут решающими, поэтому флот должен быть уверенным в том, США также инвестируют в них, сказал командующий.
Он также отметил, что для ВМС США противодействие российским системам РЭБ является новой составляющей.
Ричардсон также назвал «новой динамикой» присутствие китайских и российских военных кораблей на Севере Атлантики.
По его словам, китайский флот, находится на международном уровне, готов работать в любом регионе и, несомненно, является конкурентом американским ВМС.
Тем не менее, китайские корабли у восточного побережья Америки представляют не столь серьезную угрозу, как российские подлодки. Страны НАТО от Северной Америки до Европы всё больше тревожатся по поводу всплеска активности российского подводного флота на севере Атлантики, сказал Ричардсон.
Речь идет о максимальной активности за последние 25 лет, добавил он, обвинив российские субмарины в попытке перерезать подводные кабели, соединяющие континенты, либо подключиться к ним.
По словам Ричардсона, Соединенным Штатам необходимо самим наращивать средства РЭБ, чтобы эффективно противостоять России.
Эти технологии разрушительны и в будущей битве они действительно будут решающими, поэтому флот должен быть уверенным в том, США также инвестируют в них, сказал командующий.
Он также отметил, что для ВМС США противодействие российским системам РЭБ является новой составляющей.
Ричардсон также назвал «новой динамикой» присутствие китайских и российских военных кораблей на Севере Атлантики.
По его словам, китайский флот, находится на международном уровне, готов работать в любом регионе и, несомненно, является конкурентом американским ВМС.
Тем не менее, китайские корабли у восточного побережья Америки представляют не столь серьезную угрозу, как российские подлодки. Страны НАТО от Северной Америки до Европы всё больше тревожатся по поводу всплеска активности российского подводного флота на севере Атлантики, сказал Ричардсон.
Речь идет о максимальной активности за последние 25 лет, добавил он, обвинив российские субмарины в попытке перерезать подводные кабели, соединяющие континенты, либо подключиться к ним.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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