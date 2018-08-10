Прогулки по Парижу. Часть 2

Лионский вокзал

Версальский дворец, мраморный двор

Версальский дворец, спальня королевы

Фонтан «Колесница Аполлона», Версаль

Большой Трианон

Малый Трианон

Дерево Фонтенбло

Ягоды дерева Фонтенбло

Фонтенбло, двор Белой лошади (здесь когда-то стояла гипсовая копия римской конной статуи императора Марка Аврелия) и парадный вход в виде подковы

Фонтенбло, галерея Дианы, этот глобус был заказан Наполеоном для дворца Тюильри

Орас Верне. «Прощание Наполеона со своей гвардией в Фонтенбло 20 апреля 1814 г.»

В этой части мы поговорим о королевских (и императорских) резиденциях Парижа и его ближайших окрестностей. И начнем мы, разумеется, с рассказа о замке, построенном для защиты северо-западных подступов к Ситэ. Вероятно, вы уже догадались, что речь пойдет о Лувре, который получил свое название от саксонского слова «Леовар» – «укрепленное сооружение». Современный ансамбль Лувра сложился во второй половине XVI века, когда Франциск I, избравший замок в качестве резиденции, приказал перестроить крепость, которая превратилась во дворец в ренессансном стиле.В настоящее время Лувр образует единый дворцово-парковый комплекс с другим королевским дворцом – Тюильри. Именно в Тюильри вынужден был переехать из Версаля Людовик XVI, затем дворец стал резиденцией революционного Конвента, и, наконец, его выбрал для проживания Наполеон Бонапарт. Центральная часть этого дворца была сожжена во время революции 1871 года, сохранились два боковых павильона, в которых располагаются картинные галереи Лувра.Но вернемся к собственно Лувру. В 1675 г., в связи с переездом королевской семьи в Версаль, дворец был покинут и заброшен. С 1725 г. его здания стали использоваться в качестве мастерских и хранилища Королевской академии живописи и скульптуры, в 1793 г. он был превращен в музей, а в 1989 г. на площади перед Лувром появилась знаменитая пирамида из стекла, ставшая главным входом в музей. Гиды Лувра шутят, что главная задача посетителей этого музея состоит в том, чтобы увидеть «трёх женщин»: Нику Самофракийскую, Венеру Милосскую и Мону Лизу. Мимо большинства остальных экспонатов туристы обычно буквально пробегают. И это очень печально, так как при посещении Лувра у вас непременно возникнет редкое ощущение встречи со старыми знакомыми – картинами и скульптурами, которые вы помните с детства.Помимо общепризнанных шедевров, в Лувре каждый отыщет что-то интересное именно ему. Маяковскому, например, больше всего понравилась «трещинка на столике Марии Антуанетты» (след от штыка). Эжен Делакруа во время революции 1830 г. примчался в Лувр, чтобы охранять картины Рубенса, а его вечный оппонент Энгр в это время дежурил у картин Рафаэля. Нет, по Лувру бегать нельзя. Времени, конечно, ужасно мало, но, как минимум, день придется все-таки потратить. Экономить время лучше на «Дисней–Лэнде».Напротив северного крыла Лувра находится еще один дворец – Пале Ройяль, который был построен для Ришелье и первоначально назывался Кардинальским. Архитектурный ансамбль Пале Ройяль включает в себя дворец, площадь и парк.После смерти знаменитого кардинала дворец служил резиденцией Анны Австрийской, матери Людовика XIV, Мазарини, Филиппа II Орлеанского – принца-регента при малолетнем Людовике XV. В 1784 г. на месте части дворца было построено здание театра Комеди Франсез. Накануне революции новый владелец дворца герцог Луи Филипп Орлеанский (известный как «Филипп Эгалите») открыл дворцовые сады для всеобщего посещения и возвёл на площади колоннады с лавками, в саду же был размещен цирк-шапито. Это место стало чрезвычайно популярным среди парижан, его заведения приносили неплохой доход герцогу-демократу, Николай Карамзин в 1790 г. даже назвал Пале-Рояль столицей Парижа. Однако в 1793 г. Луи Филипп был казнён, его дворец – национализирован, увеселительные заведения закрыты, и не открылись уже никогда. Для посещений дворец Пале Ройяль закрыт, но можно погулять по саду.Во внутреннем дворике, кстати, можно увидеть один из самых спорных и критикуемых артобъектов Парижа – полосатые колонны Бюрена.Пожалуй, стоит упомянуть и Люксембургский дворец, построенный для Марии Медичи (жена Генриха IV и мать Людовика XIII) в стиле флорентийского палаццо Питти.После революции дворец выполнял роль тюрьмы, в которой в разное время оказались Жозефина Богарне, Демулен и Дантон. Затем в нем разместилась Первая Директория, на некоторое время он даже стал резиденцией Наполеона Бонапарта. В период II Мировой войны в нем располагался штаб ВВС нацистской Германии. Но в 1958 году здание было передано Сенату Франции. Вокруг дворца располагается парк, который по праву считается одним из самых красивых в мире.А теперь – что-то, действительно, совершенно особенное, чего многие не ожидают увидеть в Париже: прекрасно сохранивший средневековый замок, настоящая крепость, стены которой достигают 6 метров в высоту и 3-х в толщину, а донжон поднимается ввысь на 52 метра. И доехать до него можно на парижском метро: он находится в 300 метрах от станции метро Шато-де-Венсен (Chateau de Vincennes – это конечная станция I линии). Мы говорим сейчас о Венсенском замке.Венсенский замокИменно отсюда Людовик Святой отправился в Крестовый поход, из которого не вернулся. Здесь рождались и умирали многие французские короли династии Валуа, а Карл V даже хотел сделать Венсен второй столицей и потому в замке была построена часовня-реликварий Сен-Шапель, внешне очень похожая на парижскую.При Людовике XIV крепость стала тюрьмой для лиц знатного происхождения. В 1804 г. у рва крепости был расстрелян герцог Энгиенский, а в 1917 – злосчастная Мата Хари. В настоящее время в замке кроме музея располагаются также историческая служба Министерства обороны Франции, Исследовательский центр истории национальной обороны и межминистерская комиссия, заведующая реставрационными работами.Теперь мы отправимся за пределы Парижа и первым делом поговорим о Сен-Жерменском дворце, который был построен на сто лет раньше Версаля. Особенно любил это место Людовик XIII, именно здесь родился его сын – будущий король Людовик XIV, при котором Сен-Жерменский дворец стали использовать в основном для отдыха по пути в Версаль. Позже дворец стал резиденцией изгнанного из Англии короля Якова II (Стюарта). Наполеон разместил здесь кавалерийскую школу, а его племянник Наполеон III передал здание музею национальной археологии.В 1919 году здесь был подписан Сен-Жерменский договор, прекративший существование Австро-Венгерской империи Габсбургов. Добираться до города Сен-Жермен-ан-Лей удобнее всего на электричке с Лионского вокзала.Но настоящей жемчужиной среди всех дворцов Франции, безусловно, является Версаль – дворцово-парковый комплекс, который стал королевской резиденцией в 1675 г., а с 1682 по 1789 г.г. фактически являлся столицей государства.Характерной особенностью Версаля считается необычное сочетание классицизма, в котором были спланированы здания и выполнены фасады, со стилем барокко декора и внутреннего убранства дворцов.Созданный знаменитым архитектором и садовником Ленотром парк Версаля послужил образцом для парковых ансамблей во многих странах Европы, самым красивым из них по праву считается парк Петергофа. Все фонтаны Версаля великолепны, но особое внимание привлекает фонтан «Колесница Аполлона», центральная струя которого поднимается на 25 м, а боковые струи, высотой 15 метров, вырисовывают цветок лилии.Планируя экскурсии, следует учитывать, что фонтаны Версаля работают всего два дня в неделю, в специальные дни, которые называются Grandes Eaux Musicales или Jardins Musicaux – летом, обычно во вторник и пятницу, требуется покупка отдельного билета. В остальные дни на весь парк по очереди работают 1-2 фонтана.Справа от большого канала располагаются дворцы Большой и Малый Трианон, первый из которых со времен де Голля является резиденциейМалый Трианон (построенный Людовиком XV для маркизы де Помпадур, впрочем, фаворитка так и не успела поселиться в нем) с 1774 года стал резиденцией Марии Антуанетты, сюда без приглашения не имели право входить не только герцоги и кардиналы, но даже ее супруг – король Франции Людовик XVI. Королева фактически покинула Версаль, уклоняясь тем самым от выполнения своих придворных обязанностей, и светская жизнь переместилась в салоны фрондирующих аристократов, которые были рады любой неудаче пренебрегающих ими монархов.А в северной части Версальского парка находятся домики построенной по прихоти Марии Антуанетты «игрушечной» деревни Амо (Амо де ля рен). По желанию королевы, постройки Амо должны была напоминать ей об Австрии: она даже иногда называла её «Маленькой Веной».Здесь расположились ферма, голубятня, сыроварня, гумно и мельница. В сыроварне пол был выполнен из белого и голубого мрамора, рабочий стол также был мраморным. Вокруг были разбиты виноградники и высажены деревья из разных стран мира, в том числе – из Индии, Африки, Китая, Мексики, островов Карибского моря и Северной Америки. Как сказали бы сейчас, это было место ролевых игр: королева и её придворные дамы изображали крестьянок – так, как они их себе представляли, разумеется. Мария Антуанетта, например, доила коров и собирала куриные яйца.Ферма деревни Амо снабжала Марию Антуанетту свежими продуктами, даже когда королева находилась под стражей.Добраться до Версаля, который находится в 20 км от Парижа, можно на пригородной электричке RER C – поезд до станции Versailles Château Rive Gauche. В Париже электрички этого направления отправляются от вокзала Аустерлиц и станций, расположенных недалеко от Эйфелевой башни, Нотр Дама, музея д`Орси, моста Альма и некоторых других.Усадьба в Фонтенбло, что находится в 56 км от современного Парижа, долгое время была охотничьей резиденцией французских королей. Любопытно, что здесь, в лесу, облюбованном французскими королями, растет разновидность рябины, которая не встречается больше нигде в мире (эндемик) – так называемое «дерево Фонтенбло».Здесь родились Филипп IV Красивый, Генрих III Валуа и Людовик XIII. Легенда утверждает, что в Фонтенбло имеется свой призрак, который любит гулять по саду с полуночи до часа ночи, но увидеть его могут лишь особы королевского происхождения.При Людовике VII резиденция напоминала крепость, но Франциск I полностью «изменил концепцию», оставив от старого дворца лишь одну башню. Построенный итальянскими мастерами дворец уже не носил оборонительных функций, что было абсолютно новым в Европе тех лет.При Генрихе IV в Фонтенбло был прорыт 1200-метровый канал – в нем разводилась рыба, которую любил ловить этот король. Но Людовик XIV отдавал предпочтение Версалю, и дворец в Фонтенбло пришел в упадок. Именно здесь в 1685 г. Людовик XIV подписал печально известный «эдикт Фонтенбло», отменявший Нантский эдикт 1598 г. Новое развитие эта резиденция получила при Наполеоне Бонапарте, с именем этого императора она и ассоциируется сейчас у большинства путешественников.В Фонтенбло Наполеон подписал акт отречения от престола, во дворе Белой лошади состоялось его прощание с гвардейцами-ветеранами. С тех пор это место называется «Двором прощания».В Фонтенбло Наполеоном также был подписан договор, согласно которому он получил остров Эльба и право на императорский титул.С Наполеоном и его первой женой Жозефиной связана история еще одной усадьбы, расположенной в 20 км от Парижа. Называется она Мальмезон, по одной из версий, это название происходит от слов mal maison – «дурной дом». Согласно легенде, в Х веке именно сюда привозили норманны добычу, награбленную в городах, расположенных вдоль реки Сена. Мальмезон никогда не был королевской резиденцией, Жозефина приобрела его, как частное владение, но расплатился за покупку сам Бонапарт, причем пришел в такой ужас от расточительства супруги, что распорядился ввести в Гражданский Кодекс статью, запрещавшую женщинам покупать недвижимость (это положение просуществовало до 1858 г.).С 1800 по 1802 г.г. здесь даже иногда проходили заседания кабинета министров. После развода с Наполеоном, этот дворец стал официальной резиденцией сохранившей титул императрицы Жозефины. После её смерти, Евгений Богарне продал Александру I украшавшие дворец картины, статуи и знаменитую камею Гонзага. В 1861 г. хозяином дворца становится новый император Франции – Наполеон III. А в 1896 году поместье приобрел историк Даниэль Ифла, который в 1904 г. завещал Мальмезон и собранную им коллекцию артефактов Наполеоновской эпохи государству.Мальмезон, интерьер дворцаПомимо прочего, здесь представлены: трон из Фонтенбло, кровать, на которой скончался император и его посмертная маска.Ну, вот, пожалуй, и всё. Как всегда, при отъезде из большого красивого города непременно появляется ощущение того, что вы почти ничего не успели и практически никуда не попали. Расстраиваться в таких случаях не стоит: невозможно объять необъятное. Возможно, через несколько лет вы сможете еще раз приехать сюда и увидеть Париж совсем другими глазами.