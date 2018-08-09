15:24 09 августа
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Для сдерживания российской агрессии. США перебросили в Европу F-22

Соединенные Штаты перебросили в Европу эскадрилью истребителей F-22. Согласно сообщению командования ВВС в Европе, самолеты развернуты для предотвращения "любой потенциальной российской агрессии", сообщил журнал The National Interest.

Для сдерживания российской агрессии. США перебросили в Европу F-22


Согласно публикации издания, американские ВВС перебросили в Европу истребители Lockheed Martin F-22A Raptor, которые на данный момент размещены в Германии на авиабазе Шпангдалем. Переброска истребителей состоялась 8 августа, также вместе с самолетами на авиабазу прибыло оборудование эскадрильи. Целью переброски указывается "проведение тренировочных полетов с другими самолетами европейских партнеров". Истребители останутся в Европе в течении нескольких недель. Переброска профинансирована Европой (Европейской инициативой перестраховки ERI). Истребители приписаны к 95-й истребительной эскадрильи 325-го истребительного крыла на авиабазе Тиндалл в штате Флорида.


Как сообщили в командовании ВВС в Европе, истребители будут поочередно перебрасываться в различные страны НАТО для "проведения тренировочных полетов с союзниками", с целью укрепить альянс и сдержать региональную агрессию России.

Ранее о предстоящей переброске в Европу американских истребителей пятого поколения F-22 сообщил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс.



Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 5

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  1. afrikanez (KONGO) Сегодня, 15:13
    Боюсь, что пока они дождутся агрессии, заржавеют на хрен! lol
    afrikanez
    1. Громобой Сегодня, 15:17
      Цитата: afrikanez
      Боюсь, что пока они дождутся агрессии, заржавеют на хрен!

      Кстати,это от них зависит,когда начнётся эта самая "агрессия" ,а не от нас.
      Громобой
  2. Runoway (Runoway) Сегодня, 15:13
    Такими темпами они готовятся к "нападению,чтоб не началась агрессия"
    Runoway
  3. askort154 (Александр) Сегодня, 15:19
    С каждым днём, всё больше и больше, англосаксы накручивают психоз в Европе против России. Доиграются до последнего катаклизма на Земле. На этот раз их и "лужа" не спасёт.
    askort154
  4. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:22
    Перебросили и что? Все "агрессивные планы" России в мусорную корзину надо свалить?
    А мож фиг им по всей моське? Строим планы разные и много, пущай туда сюда катаются.
    Мож ещё кому из своих ракету, бомбу. ещё чего летательного, в огород уронят?
    rocket757
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