18:45 09 августа
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Спецназ Таджикистана отправился на учение в США

Подразделение таджикистанского спецназа отработает выполнение миротворческих задач в ходе учения, проводимого на территории США, приводит газета ВПК сообщение представителя Минобороны Таджикистана полковника Фаридуна Махмадализоды.

Спецназ Таджикистана отправился на учение в США


По словам полковника, основной целью учения «Степной орел-2018» является отработка задач в военных операциях по поддержанию мира по стандартам ООН.


Военные также отработают организацию управления войсками, проведение штабных процедур, применяемых в многонациональных штабах, и взаимодействие международных воинских контингентов. Кроме того, будет организованы занятия по изучению опыта коллег из других стран.

Оперативная группа спецназначения ВС Таджикистана уже отправилась на маневры, которые пройдут в штате Южная Каролина на полигоне МакКрейди.

Мероприятия продлятся до 23 августа включительно. Кроме военнослужащих США и Таджикистана в них примут участие подразделения из Великобритании, Казахстана и Узбекистана.

Учения «Степной орел» проводятся с 2003 года. С 2012 года их стали проводить в рамках проекта «Партнерство во имя мира» с приглашением широкого круга участников. Программа позволяет выработать общий подход органов военного управления к порядку планирования операций. Речь идет в основном о действиях НАТО и ООН.

Использованы фотографии: Минобороны Узбекистана
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Комментарии 35

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  1. Кино (Стас) Сегодня, 15:31
    их граждане живут и паразитируют у нас заражая экстремизмом а верхужка повернута на запад...гениальная многоходовочка..молодец вова
    Кино
    1. лесовозник (игорь) Сегодня, 15:38
      Иди ка лучше "в контакте" там тебе место и таких как ты комментаторов которые уже без вовы уже и подрочить не могут под каждой новостью толпы целые
      лесовозник
      1. Кино (Стас) Сегодня, 15:49
        отвечу твоими же словами..иди как ты в свои "одноклассники"в отряды путина
        Кино
        1. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 17:46
          В соцсетях Украины вы были бы самым своим парнем.
          СССР-1
    2. igorbrsv Сегодня, 15:39
      Так вот кто виноват what Вова. Совместные учения на территории штатов. Если бы нас пригласили, я уверен, мы бы тоже туда контингент отправили под эгидой ООН.
      igorbrsv
      1. Кино (Стас) Сегодня, 15:49
        он у вас никогда не виноват у федоровцев
        Кино
        1. igorbrsv Сегодня, 16:03
          Это гуппа "в контакте" такая-федоровцы?
          igorbrsv
          1. Кино (Стас) Сегодня, 16:04
            не юли-прекрасно знаешь что такое НОД и федоровцы....на троллинг меня словить не пеолучится..не покормлю
            Кино
            1. igorbrsv Сегодня, 16:06
              Я точно говорю. Я не знаю федоровцев и НОД
              igorbrsv
              1. Кино (Стас) Сегодня, 16:52
                не кормлю тролля..свободен
                Кино
                1. igorbrsv Сегодня, 17:01
                  Ты видимо по-русски не понимаешь. Мало того еще и хамишь. Я смотрю ты уже везде про вову отметился. Наверное у тебя компромат на него большой, но ты им просто не делишься. Видимо один страной рулить собрался. Кстати на ты, ты первый перешел. Хамить пока не стану, но советы дать могу при случае
                  igorbrsv
                  1. Кино (Стас) Сегодня, 17:03
                    а компромат на него не нужен-просто надо посмотреть на результат его деятельности за 18 лет и вуаля...
                    Кино
                  2. Теренин (Геннадий) Сегодня, 17:59
                    Цитата: igorbrsv
                    Хамить пока не стану, но советы дать могу при случае

                    Хаму давать советы? Зачем? У него же, с армией очевидная "фобия" (как и орфографией). Общайтесь с адекватными форумчанами.
                    Теренин
  2. Громобой Сегодня, 15:38
    ОДКБ существует на бумаге. В НАТО такие поездки участников блока на наши полигоны немыслимы.А тут ,пожалуйста fellow .Напоминаю,что РФ называется врагом НАТО в их документах. И это всё называется---гениальная внешняя политика?)))
    Вот и хотелось бы услышать комментарии нашего МИД и МО по активизации военного сотрудничества между США и нашими,на минуточку,СОЮЗНИКАМИ. Но на такой скользкий вопрос ответ вряд ли поступит.А вот опровергать мои слова может кто и будет.Что ж,валяйте)))
    Громобой
    1. igorbrsv Сегодня, 15:51
      Тогда уж от ОДКБ комментарий нужен. Может все санкционировано. И еще сам не пойму: написано про ООН, а вот набор приглашенных действительно странный.
      igorbrsv
      1. MPN (Павел) Сегодня, 16:15
        Цитата: igorbrsv
        написано про ООН, а вот набор приглашенных действительно странный.
        Да, тоже смущает... а особенно
        поддержанию мира по стандартам ООН.
        Не нашел в такого понятия, но вот интересны стандарты, я как то по ГОСТ привык жить... sad
        MPN
    2. Черный_Ватник Сегодня, 17:58
      Наш МИД максимум что может, это запустить флешмоб или ноту протеста отправить.
      А своих "союзников" мы приучили за четверть века, на любую критику с нашей стороны они отвечают: "МЫ СУВЕРЕННАЯ СТРАНА!".
      Черный_Ватник
  3. гребень (Иван) Сегодня, 15:43
    Классная формулировочка: - "Участие в миротворческих операциях по стандартам ООН". Сразу вспоминается Сербия, Ирак, Южная Осетия, где Грузины действовали точь в точь по этим самым стандартам". Наши инструктора готовят их спецуру, а они потом под стандарты ООН флюгеры, задом успевают вертеть и нашим и вашим.
    Как звучит:-"Партнерство во имя мира". Извращенцы, они во всем извращенцы.
    гребень
  4. Копчёный (Денис) Сегодня, 15:45
    Запомните эти фамилии спецназовцев. Там будущий президент демократического Таджикистана!
    Копчёный
    1. Imper (Алексей) Сегодня, 17:06
      Или очередной "гулмурод халилов" в ИГИЛе
      Imper
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 15:54
    Учителя еще те, сами только косячить умеют! fool Научат, на собак брехать, а на людей гавкать! !! fool Ещё убегать без оглядки! !! wassat
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  6. rocket757 (Виктор) Сегодня, 16:07
    Засланные "казачки" только в какую сторону, не знамо, без инфы изнутри!
    rocket757
  7. igorbrsv Сегодня, 16:18
    [Учения «Степной орел» проводятся с 2003 года. С 2012 года их стали проводить в рамках проекта «Партнерство во имя мира» с приглашением широкого круга участников. Программа позволяет выработать общий подход органов военного управления к порядку планирования операций. Речь идет в основном о действиях НАТО и ООН.

    С 2003 Казахстан там? Не вброс ли?
    igorbrsv
    1. курвиметр (игорь) Сегодня, 16:33
      Нет не вброс.Участие в учениях с 2003, "Партнерство во имя мира" с 1994.
      курвиметр
  8. BAI Сегодня, 16:20
    2 участника из НАТО, 3 - из ОДКБ. Какой-то странный междусобойчик. Причем, если двое - сидят в Афганистане, то трое - рядом располагаются.
    BAI
  9. GEV67 (Евгений) Сегодня, 16:31
    Побежали крысюки...
    GEV67
  10. alekc75 Сегодня, 16:32
    у себя не могут за басмачами смотреть!!!а поперлись на учения!
    alekc75
  11. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 16:53
    А что, таджики в НАТУ вступили? А какого хрена к нам едут деньги зарабатывать? Да, они хохлам нос утерли, тех в штаты не приглашали вроде. fellow
    Ros 56
  12. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 16:56
    Это теперь суверенные государства, куда хотят туда и прутся - на них плевать.
    Вадим237
    1. igorbrsv Сегодня, 17:25
      И то верно. В ОДКБ можно войти, а можно выйти. Плохо что оружие в этом случае со скидкой продают и в кредит.
      igorbrsv
  13. Kolxoz im Lenina Сегодня, 17:24
    Окружают Россию в кольцо "братья"..Скоро наверное и Казахстан в США поедит "учиться" ..
    Kolxoz im Lenina
  14. мерцание (Николай) Сегодня, 17:31
    А если бы мы в России провели совместные учения с итальянцами, то видимо говорили бы что: "ну вот, уже и натовские солдаты маршируют по нашей земле".
    мерцание
    1. Касым (Даурен) Сегодня, 18:42
      Да толку от таких учений на уровне взвода? Приезжали как-то к нам. Мы им марш-бросок предложили. А эти толстозадые даже его одолеть не смогли, откачивать пришлось. Показуха, а не учения. lol
      Подачки давали своими Хамви и Хьюи - думали своими "бусами" они здесь базу расположат. Киргизы и узбеки такую возможность дали, а потом пожалели. А мы их сразу обломали - после этого "бусы" кончились. laughing
      Дали возможность наших кадетов в их Вест-Поинте (престижная военная академия в Штатах) обучать с 2000года. Так до 14г. только 4 прошли обучение. laughing
      Есть еще взаимодействие в формате 5+1: ЦА с КЗ + США. Но проку тоже нет. Они выдвигают инициативы типа постройки желез. дороги из Афгана до Казахстана, но финансировать отказываются. laughing .Вот такое взаимодействие с США. hi
      Касым
  15. Cottodraton (Николай) Сегодня, 17:32
    Цитата: Кино
    их граждане живут и паразитируют у нас заражая экстремизмом а верхужка повернута на запад...гениальная многоходовочка..молодец вова

    А при чем тут Вова? Гугольные нейроботы сбить изволите)
    Cottodraton
  16. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 17:51
    Может и на заработки таджики в США будут ездить,будут по Улицам Вашингтона в грязной спецухе на убитых великах кататься,на старых гнилых пикапах метал по городу собирать,зимой впятером квадратный метр льда, ломами долбить будут.И без того не малую преступность в США, поднимут на новый уровень.
    Yak28
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