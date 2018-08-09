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Спецназ Таджикистана отправился на учение в США
Подразделение таджикистанского спецназа отработает выполнение миротворческих задач в ходе учения, проводимого на территории США, приводит газета ВПК сообщение представителя Минобороны Таджикистана полковника Фаридуна Махмадализоды.
По словам полковника, основной целью учения «Степной орел-2018» является отработка задач в военных операциях по поддержанию мира по стандартам ООН.
Военные также отработают организацию управления войсками, проведение штабных процедур, применяемых в многонациональных штабах, и взаимодействие международных воинских контингентов. Кроме того, будет организованы занятия по изучению опыта коллег из других стран.
Оперативная группа спецназначения ВС Таджикистана уже отправилась на маневры, которые пройдут в штате Южная Каролина на полигоне МакКрейди.
Мероприятия продлятся до 23 августа включительно. Кроме военнослужащих США и Таджикистана в них примут участие подразделения из Великобритании, Казахстана и Узбекистана.
Учения «Степной орел» проводятся с 2003 года. С 2012 года их стали проводить в рамках проекта «Партнерство во имя мира» с приглашением широкого круга участников. Программа позволяет выработать общий подход органов военного управления к порядку планирования операций. Речь идет в основном о действиях НАТО и ООН.
По словам полковника, основной целью учения «Степной орел-2018» является отработка задач в военных операциях по поддержанию мира по стандартам ООН.
Военные также отработают организацию управления войсками, проведение штабных процедур, применяемых в многонациональных штабах, и взаимодействие международных воинских контингентов. Кроме того, будет организованы занятия по изучению опыта коллег из других стран.
Оперативная группа спецназначения ВС Таджикистана уже отправилась на маневры, которые пройдут в штате Южная Каролина на полигоне МакКрейди.
Мероприятия продлятся до 23 августа включительно. Кроме военнослужащих США и Таджикистана в них примут участие подразделения из Великобритании, Казахстана и Узбекистана.
Учения «Степной орел» проводятся с 2003 года. С 2012 года их стали проводить в рамках проекта «Партнерство во имя мира» с приглашением широкого круга участников. Программа позволяет выработать общий подход органов военного управления к порядку планирования операций. Речь идет в основном о действиях НАТО и ООН.
Использованы фотографии: Минобороны Узбекистана
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