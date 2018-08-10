10:32 10 августа

БТР-87: классические наработки плюс современные идеи

Российская оборонная промышленность имеет большой опыт в деле создания и массового производства бронетранспортеров. За несколько десятилетий был разработан и поставлен в серию целый ряд моделей такой техники, и подобные работы продолжаются до сих пор. Несколько лет назад, видя потребности потенциальных заказчиков, одно из предприятий создало бронетранспортер БТР-87. В этом проекте уже известные идеи и решения должны были сочетаться с характерными чертами современных боевых бронированных машин.

Проект перспективного бронетранспортера был разработан в инициативном порядке специалистами ООО «Военно-промышленная компания»; опытно-конструкторские работы стартовали несколько лет назад. О существовании проекта стало известно весной 2016 года, благодаря предприятию «Завод корпусов» (г. Выкса), входящему в состав «Военно-промышленной компании». В официальной презентации о развитии предприятия имелась фотография неизвестной бронемашины под названием БТР-87. Известно, что за несколько месяцев до этого опытную машину на форуме «Армия-2015» показали узкому кругу специалистов и военных.

БТР-87: классические наработки плюс современные идеи
Первое опубликованное изображение БТР-87. Фото "Военно-промышленная компания"



Первый официальный публичный показ БТР-87, в рамках которого с машиной смогла ознакомиться общественность, состоялся на международном военно-техническом форуме «Армия-2017». Следует отметить, что к этому времени опытный образец претерпел некоторые изменения и получил новые боевые качества. Все это отразилось, в том числе, и на внешнем виде бронетранспортера. При этом основные положения проекта остались прежними.

Согласно данным прошлых лет, целью проекта БТР-87 являлась глубокая модернизация существующего бронетранспортера БТР-82А, направленная на повышение уровня защиты самой машины и десанта при спешивании. Фактически речь шла о переделке имеющегося образца в соответствии с современными взглядами на облик и применение подобной техники. Для решения таких задач следовало переработать конструкцию корпуса, а также кардинальным образом изменить его компоновку. В дальнейшем стало ясно, что проект также предусматривал усиление комплекса вооружения.

Также сообщалось, что БТР-87, в первую очередь, предназначается для продажи третьим странам. Он мог бы отвоевать свою долю рынка за счет удачного сочетания технических и боевых характеристик, а также приемлемой стоимости. Последняя была обусловлена максимально возможной унификацией со сравнительно простым и дешевым БТР-82А.

К отечественным бронетранспортерам семейства БТР-80 традиционно предъявляются две основные претензии. В первую очередь, отмечается недостаточный уровень баллистической и противоминной защиты, уже не соответствующий актуальным угрозам. Во-вторых, эти машины имеют специфическую компоновку с центральным расположением десантного отделения, в результате чего бойцам приходится спешиваться через бортовые двери. Это не позволяет им сразу прикрываться броневым корпусом и приводит к дополнительным рискам. Наконец, темой споров давно является имеющийся комплекс вооружения с 30-мм пушкой и 7,62-мм пулеметом.

В проекте «Военно-промышленной компании» были предложены весьма удачные решения всех этих вопросов. В итоге БТР-87 выгодно отличается от базового образца более высоким уровнем защиты, большим удобством эксплуатации и повышенной огневой мощью. Несмотря на это, сохраняется высокая степень унификации с БТР-82А.

Наиболее серьезным доработкам в новом проекте подвергся существующий броневой корпус. Он сохраняет некоторое сходство с базовым изделием, но при этом заметно отличается от него. Так, иное размещение основных агрегатов привело к изменению форм передней и задней частей. Кроме того, пришлось удалить или перенести некоторые элементы внутреннего оснащения.


Компоновка новой бронемашины, вид сверху. Рисунок Gurkhan.blogspot.com


С точки зрения уровня защиты бронекорпус новой машины мало отличается от своего предшественника. При этом проект БТР-87 предусматривает возможность установки дополнительных навесных панелей. Устройства с металлическими и керамическими элементами существенно повышают уровень защиты бронетранспортера в соответствии с существующими угрозами. Лобовая проекция машины с навесными модулями способна выдержать снаряд 23-мм орудия при стрельбе с дистанции 500 м. Собственная и дополнительная броня также обеспечивают всеракурсную защиту от 12,7-мм пуль.

Для решения одной из главных задач проекта была изменена компоновка корпуса. В его передней части теперь имеется только узкое двухместное отделение управления, расположенное у левого борта. Справа от него, внутри крупного отсека, поместили двигатель и основные элементы трансмиссии. Прочие детали трансмиссии, как и прежде, располагаются на уровне днища. За отделением управления и моторным отсеком находится крупный обитаемый объем, занимающий чуть больше половины общей длины корпуса.

В передней части этого отсека расположили некое подобие боевого отделения с местом оператора-наводчика и необходимыми устройствами. Все прочие объемы представляют собой крупное десантное отделение с двумя рядами сидений. Согласно основным положениям проекта, десант должен покидать свою машину через кормовые двери, что позволяет ему максимально долго оставаться под прикрытием крупного броневого корпуса.

В переднем моторном отделении монтируется дизельный двигатель ЯМЗ-53602 мощностью 312 л.с. Через сцепление типа ЯМЗ-183-75 он соединяется с пятиступенчатой коробкой передач ЯМЗ-12051. По желанию заказчика, машина может комплектоваться гидромеханической трансмиссией ГМП-3361. В обоих случаях используются средства дистанционного управления с механическими приводами, упрощающими эксплуатацию и повышающими некоторые характеристики. Трансмиссия обеспечивает привод всех восьми колес. Мосты, заимствованные у БТР-82А, комплектуются блокируемыми дифференциалами.

Внутри моторного отсека также располагается дизель-генераторная установка ДГУ8-П27,5-ВМ2. С ее помощью обеспечивается энергоснабжение основных систем при выключенном основном двигателе.

Ходовая часть нового бронетранспортера заимствована у существующей машины. Она включает восемь колес большого диаметра с торсионной подвеской, усиленной гидравлическими амортизаторами. Как и у базовой бронемашины, оси располагаются с разными промежутками: расстояние между второй и третьей осями увеличено.


Доработанный опытный образец на выставке "Армия-2017". Фото Vpk.name


Бронемашина осталась плавающей, однако для решения этих задач теперь используются иные устройства. Для движения по воде на БТР-87 используется пара водометных движителей кормового расположения. Эти устройства помещаются в кормовых нишах корпуса, позади четвертой оси. Для выполнения маневров водометы поворачиваются вокруг вертикальной оси. На лобовой части корпуса сохранен откидной волноотражающий щиток.

БТР-87 «унаследовал» основные элементы комплекса вооружения. Эта машина комплектуется башенной пушечно-пулеметной установкой БППУ-1. При этом изменение компоновки корпуса привело к тому, что погон башни сместился из передней части крыши в центральную. Установка по-прежнему оснащается 30-мм автоматической пушкой 2А72 и 7,62-мм спаренным пулеметом ПКТМ. На башне монтируются оптические приборы для поиска целей и наведения оружия.

Изначально БТР-87 нес БППУ-1 в исходной конфигурации. В прошлом году его продемонстрировали с доработанным комплексом вооружения. На бортах башни появились две пусковые установки с креплениями для пары транспортно-пусковых контейнеров на каждой. По данным разработчика, бронетранспортер может оснащаться реактивными огнеметами РПО-А или противотанковыми ракетами «Корнет». Это резко повышает огневую мощь бронемашины и расширяет список эффективно атакуемых целей.

Сообщалось, что перспективный бронетранспортер, по желанию заказчика, может получать иные боевые модули. Рассматривается возможность монтажа обитаемых и дистанционно управляемых систем с тем или иным вооружением. При наличии соответствующего заказа имеющееся шасси может использоваться даже для монтажа боевых отделений с крупнокалиберными артиллерийскими системами.

Собственный экипаж БТР-87 состоит из двух человек. Двое, один за другим, располагаются в переднем отделении управления. На переднем месте находится механик-водитель, на заднем – командир. Над их местами имеются собственные люки со смотровыми приборами. Отделение управления не имеет задней перегородки, и из него можно попасть в отсек десанта. Третий член экипажа, управляющий боевым модулем, находится непосредственно под ним.

Бронетранспортер имеет десантное отделение кормового расположения, в котором устанавливается восемь складных сидений для бойцов. Десант рассаживается вдоль бортов, лицом друг к другу. Сиденья монтируются на бортах корпуса, что в определенной мере сокращает негативное воздействие взрывной волны, идущей из-под днища. Для посадки и высадки десантное отделение имеет две кормовые двери больших размеров. Над сиденьями в крыше предусмотрены четыре люка.


Он же, вид с другого ракурса. Заметно усиление вооружения. Фото Vpk.name


Кардинальная переработка существующего корпуса привела к заметному изменению обводов и увеличению габаритов машины. Длина БТР-87 выросла до 7,95 м, ширина – чуть менее 3 м, высота – более 3 м. Боевая масса без навесного бронирования определяется в 16,5 т. За счет двигателя увеличенной мощности машина на шоссе может разгоняться до 90 км/ч. Максимальная скорость на воде достигает 10 км/ч. Запас хода – 800 км.

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Известно, что бронетранспортер БТР-87 разрабатывался «Военно-промышленной компанией» в инициативном порядке и без заказа со стороны российских или иностранных военных. Впрочем, уже в 2015 году опытный образец такой машины попал в закрытую часть экспозиции военно-технического форума «Армия». Какие отзывы этот бронетранспортер получил от российских военных – неизвестно. Через два года машину впервые открыто показали публике в рамках «общей» экспозиции нового форума. Для более полной демонстрации основных возможностей бронетранспортер стоял на выставочной площадке с открытыми кормовыми дверями.

По имеющимся данным, представленный бронетранспортер привлек внимание посетителей форума «Армия-2017», как гражданских, так и военных. При этом пока отсутствуют сведения о каком-либо реальном интересе со стороны потенциальных заказчиков. Даже если БТР-87 и смог заинтересовать ту или иную зарубежную армию, новости о начале переговоров и подписании контракта пока не поступали. Появятся ли такие сведения в будущем – покажет время.

Исходя из доступных данных, следует ожидать, что БТР-87 способен стать темой контракта на поставку серийной техники. Эта бронемашина имеет ряд характерных черт, делающих ее выгодным приобретением для тех или иных армий. В первую очередь в качестве потенциальных покупателей могут рассматриваться небольшие государства с ограниченными финансовыми возможностями, имеющие потребность в обновлении парка защищенных транспортных средств для пехоты. Несмотря на ряд существенных ограничений, БТР-87 имеет весьма выгодное соотношение характеристик и качеств.

Главными целями проекта БТР-87 было повышение уровня защиты самой машины и спешивающихся десантников. При сохранении основных параметров корпуса более старой бронетехники, в проекте используется навесное дополнительное бронирование, резко повышающее уровень защиты. Кроме того, десантное отделение перенесено в корму и лишено бортовых дверей. Все это понятным образом сказывается на безопасности десанта во время поездки и высадки.

Существующий опытный образец БТР-87 изначально нес пушечно-пулеметную установку БППУ-1 в ее исходном виде. Позже ее дополнили управляемыми противотанковыми ракетами, вместо которых может использоваться и иное оружие. В конфигурации с комплексом «Корнет» бронетранспортер получает серьезнейшие преимущества перед другой отечественной и зарубежной техникой своего класса. Далеко не все современные БТР штатно несут противотанковые комплексы и могут бороться с хорошо защищенными целями.


Возможный вариант модернизации БТР-87 с иными обводами корпуса, новым боевым модулем и кормовой аппарелью. Рисунок Gurkhan.blogspor.com


Конструкционная и технологическая преемственность, а также унификация новой машины с техникой семейства БТР-80 должна упрощать и удешевлять производств вместе с последующей эксплуатацией. Таким образом, БТР-87 оказывается достаточно дешевым и простым, но при этом превосходит предшественников по основным своим характеристикам и боевым качествам.

Подобное коммерческое предложение, прежде всего, должно заинтересовать развивающиеся страны, имеющие ограниченные возможности. Многие армии нуждаются в современной бронетехнике, но далеко не все получают достаточное финансирование и способны приобрести ее. В такой ситуации образцы наподобие российского БТР-87 оказываются весьма удачным и многообещающим компромиссным решением.

Что касается отечественных структур, то они тоже могут проявить интерес к оригинальному бронетранспортеру. Впрочем, наличие нескольких других современных разработок, в том числе совершенно новых и отличающихся иными возможностями, серьезно сокращает потенциал БТР-87 на «внутреннем рынке».

Тем не менее, не стоит переоценивать перспективный бронетранспортер. Эта машина была разработана более трех лет назад, а через несколько месяцев о ней стало известно широкой общественности и зарубежным специалистам. В прошлом году ее впервые показали в открытой экспозиции. Несмотря на достаточно большой возраст, БТР-87 пока не сумел стать темой какого-либо контракта. Изменится ли такая ситуация в будущем – остается только гадать. События могут развиваться как по оптимистичному, так и по негативному сценарию.

Вне зависимости от текущего положения дел и дальнейших событий, нельзя не отметить, что проект БТР-87 представляет определенный интерес. В ходе создания этой машины отечественным инженерам удалось решить основные проблемы существующей бронетехники для пехоты, максимально широко используя готовые наработки и агрегаты. При наличии интереса со стороны потенциальных заказчиков имеющийся проект может получить дальнейшее развитие. Станут ли его изменять, и к чему это приведет – станет известно позже.

По материалам сайтов:
https://rg.ru/
http://tass.ru/
https://vpk.name/
http://otvaga2004.ru/
https://bmpd.livejournal.com/
http://gurkhan.blogspot.com/
Автор: Рябов Кирилл


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Комментарии 13

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  1. Вождь краснокожих (Назарий) Сегодня, 06:34
    Образно говоря пришли к тойже самой концепции, что и укропский БТР "Буцефал". О достоинствах и недостатках можно не спорить, все равно денег на него нет, а запас бтр 70, 80 и 82 еще ой как велик, что бы говорить о замене.
    Вождь краснокожих
    1. Котище (Владислав Котище) Сегодня, 08:38
      Мне инетересно другое? Кто мне может сказать, чем БТР-87 хуже БТР-82 или "Курганца"?
      Котище
    2. andrewkor Сегодня, 09:04
      Однако Вы правы ,слямзили идею у каклов,щаз визгу будет до небес!
      andrewkor
  2. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 07:30
    Дизель на наших БТР стоит Камазовский -
    В переднем моторном отделении монтируется дизельный двигатель ЯМЗ-53602 мощностью 312 л.с.
    Но на Уралах и МАЗах сейчас ставят к примеру мощнее моторы; ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-651.10 (Renault DCi11), 6-цилиндровый, с рабочим объемом 11,12 л,410 лс. Почему бы не поставить его? Прибавка в 100 лс БТР не помешала.
    Zaurbek
    1. EvilLion Сегодня, 08:26
      А по габаритам он подходит? А как с ресурсом и прожорливостью?
      EvilLion
    2. макс702 (Максим) Сегодня, 10:10
      Цитата: Zaurbek
      Но на Уралах и МАЗах сейчас ставят к примеру мощнее моторы; ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-651.10 (Renault DCi11), 6-цилиндровый, с рабочим объемом 11,12 л,410 лс. Почему бы не поставить его? Прибавка в 100 лс БТР не помешала.

      В армейской версии Евро-0 ЯМЗ-536 выдает 451л\с.. Двигатель получился весьма удачным, с надежностью, и ресурсом проблем особых нет Уралы с этими движками на Силе Сибири показали себя хорошо , помню водители удивлялись 6 горшков 7 литров объема , а тянет как 8 цилиндровый, жрет меньше и работает в два раза тише..правда есть одно НО все ответственные детали и агрегаты там импортного производства и как покажет себя наша локализация большой вопрос..
      макс702
  3. seos Сегодня, 07:54
    Если допилить напильником получится достойный конкурент всяким Курганцам...
    1) Противоминная защита выполнена без использования V образного днища - игнорирования подобных технологий большая ошибка. такое днище могло бы снизить стоимость и обеспечить адекватный способ защиты. (сейчас в данном БТР вместо рассекания ударной волны, используется эффект деформации)
    2) Боевой модуль достаточно дорогой при сомнительной эффективности (стоит около 30 м.р) - необходимого боевого модуля в России нет и он не разрабатывается ... Лично мое мнение, что на БТР нет смысла ставить дорогие боевые модули - необходим дешмановский модуль сделанный на основе гражданских технологий из допиленных гражданских комплектующих, более того при использовании "открытой архитектуры" позволяющей проводить копеечные модернизации... в идеале он должен быть вынесенный за броневой объем, что позволит увеличить десант на 4 человека.
    seos
    1. demiurg (валера) Сегодня, 08:26
      Зато прекрасная заготовка для модернизации нынешних БТР. Всё это можно выполнить в старых БТР, за смешные деньги, и модернизировать семидесятки и восьмидесятки. Перенести двигатель вперед, доработать корпус под навесную броню (иначе фанаты плавучести всей техники вплоть до ОБТ этого не простят). Интересно, сколько подвеска максимум потянет? До 25-27 тонн можно будет довесить броней?
      При усиленном бронировании можно задуматься и о новом модуле.
      Кстати, V образный лист можно сделать съемным, для росгвардии. В армии воюющей с армией минная опасность это не самое большое зло.
      demiurg
    2. kordon332 (виктор) Сегодня, 08:40
      Цитата: seos
      Если допилить напильником получится достойный конкурент всяким Курганцам...

      А при чем здесь Курганец ? Если и конкурент ,то колесному Бумерангу, но и в этом случае какой он конкурент - защиты никакой, вооружение слабое, двигатель маломощный. В общем БТР-82А с улучшенным выходом десанта. Предложить на продажу - может кто и клюнет. А если "допилить напильником" то в итоге и получится Бумеранг
      kordon332
  4. EvilLion Сегодня, 08:37
    Высаживаться, видимо, предполагается в 50 метрах от противника. Впрочем, один большой задний люк намного удобнее, если нужно грузить крупногабаритные грузы, санитарная машина, например, будет логичной при такой компоновке.

    Но какого-то качественного скачка ждать не стоит.
    EvilLion
  5. rudolff (Rudolf) Сегодня, 09:04
    БТР-80, БТР-82, БТР-87... Так мы лет этак через десять дорастем и до БТР-90 Росток. Ну а там и до Бумеранга рукой подать.
    rudolff
  6. andrewkor Сегодня, 09:05
    БТР-60,70,80,82,87- так и до бывшего БТР-90 дойдут,наконец!
    andrewkor
  7. DVTamga (Александр) Сегодня, 10:32
    По идее, доработанная концепция БТР-60,70,80, с "правильным выходом" десанта. Имеет право на существование, плюс обвесить доп.броней по бокам и вполне себе современный транспорт для пехоты. И по всей видимости - недорого.
    DVTamga
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