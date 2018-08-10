БТР-87: классические наработки плюс современные идеи
Российская оборонная промышленность имеет большой опыт в деле создания и массового производства бронетранспортеров. За несколько десятилетий был разработан и поставлен в серию целый ряд моделей такой техники, и подобные работы продолжаются до сих пор. Несколько лет назад, видя потребности потенциальных заказчиков, одно из предприятий создало бронетранспортер БТР-87. В этом проекте уже известные идеи и решения должны были сочетаться с характерными чертами современных боевых бронированных машин.
Проект перспективного бронетранспортера был разработан в инициативном порядке специалистами ООО «Военно-промышленная компания»; опытно-конструкторские работы стартовали несколько лет назад. О существовании проекта стало известно весной 2016 года, благодаря предприятию «Завод корпусов» (г. Выкса), входящему в состав «Военно-промышленной компании». В официальной презентации о развитии предприятия имелась фотография неизвестной бронемашины под названием БТР-87. Известно, что за несколько месяцев до этого опытную машину на форуме «Армия-2015» показали узкому кругу специалистов и военных.
Первое опубликованное изображение БТР-87. Фото "Военно-промышленная компания"
Первый официальный публичный показ БТР-87, в рамках которого с машиной смогла ознакомиться общественность, состоялся на международном военно-техническом форуме «Армия-2017». Следует отметить, что к этому времени опытный образец претерпел некоторые изменения и получил новые боевые качества. Все это отразилось, в том числе, и на внешнем виде бронетранспортера. При этом основные положения проекта остались прежними.
Согласно данным прошлых лет, целью проекта БТР-87 являлась глубокая модернизация существующего бронетранспортера БТР-82А, направленная на повышение уровня защиты самой машины и десанта при спешивании. Фактически речь шла о переделке имеющегося образца в соответствии с современными взглядами на облик и применение подобной техники. Для решения таких задач следовало переработать конструкцию корпуса, а также кардинальным образом изменить его компоновку. В дальнейшем стало ясно, что проект также предусматривал усиление комплекса вооружения.
Также сообщалось, что БТР-87, в первую очередь, предназначается для продажи третьим странам. Он мог бы отвоевать свою долю рынка за счет удачного сочетания технических и боевых характеристик, а также приемлемой стоимости. Последняя была обусловлена максимально возможной унификацией со сравнительно простым и дешевым БТР-82А.
К отечественным бронетранспортерам семейства БТР-80 традиционно предъявляются две основные претензии. В первую очередь, отмечается недостаточный уровень баллистической и противоминной защиты, уже не соответствующий актуальным угрозам. Во-вторых, эти машины имеют специфическую компоновку с центральным расположением десантного отделения, в результате чего бойцам приходится спешиваться через бортовые двери. Это не позволяет им сразу прикрываться броневым корпусом и приводит к дополнительным рискам. Наконец, темой споров давно является имеющийся комплекс вооружения с 30-мм пушкой и 7,62-мм пулеметом.
В проекте «Военно-промышленной компании» были предложены весьма удачные решения всех этих вопросов. В итоге БТР-87 выгодно отличается от базового образца более высоким уровнем защиты, большим удобством эксплуатации и повышенной огневой мощью. Несмотря на это, сохраняется высокая степень унификации с БТР-82А.
Наиболее серьезным доработкам в новом проекте подвергся существующий броневой корпус. Он сохраняет некоторое сходство с базовым изделием, но при этом заметно отличается от него. Так, иное размещение основных агрегатов привело к изменению форм передней и задней частей. Кроме того, пришлось удалить или перенести некоторые элементы внутреннего оснащения.
С точки зрения уровня защиты бронекорпус новой машины мало отличается от своего предшественника. При этом проект БТР-87 предусматривает возможность установки дополнительных навесных панелей. Устройства с металлическими и керамическими элементами существенно повышают уровень защиты бронетранспортера в соответствии с существующими угрозами. Лобовая проекция машины с навесными модулями способна выдержать снаряд 23-мм орудия при стрельбе с дистанции 500 м. Собственная и дополнительная броня также обеспечивают всеракурсную защиту от 12,7-мм пуль.
Для решения одной из главных задач проекта была изменена компоновка корпуса. В его передней части теперь имеется только узкое двухместное отделение управления, расположенное у левого борта. Справа от него, внутри крупного отсека, поместили двигатель и основные элементы трансмиссии. Прочие детали трансмиссии, как и прежде, располагаются на уровне днища. За отделением управления и моторным отсеком находится крупный обитаемый объем, занимающий чуть больше половины общей длины корпуса.
В передней части этого отсека расположили некое подобие боевого отделения с местом оператора-наводчика и необходимыми устройствами. Все прочие объемы представляют собой крупное десантное отделение с двумя рядами сидений. Согласно основным положениям проекта, десант должен покидать свою машину через кормовые двери, что позволяет ему максимально долго оставаться под прикрытием крупного броневого корпуса.
В переднем моторном отделении монтируется дизельный двигатель ЯМЗ-53602 мощностью 312 л.с. Через сцепление типа ЯМЗ-183-75 он соединяется с пятиступенчатой коробкой передач ЯМЗ-12051. По желанию заказчика, машина может комплектоваться гидромеханической трансмиссией ГМП-3361. В обоих случаях используются средства дистанционного управления с механическими приводами, упрощающими эксплуатацию и повышающими некоторые характеристики. Трансмиссия обеспечивает привод всех восьми колес. Мосты, заимствованные у БТР-82А, комплектуются блокируемыми дифференциалами.
Внутри моторного отсека также располагается дизель-генераторная установка ДГУ8-П27,5-ВМ2. С ее помощью обеспечивается энергоснабжение основных систем при выключенном основном двигателе.
Ходовая часть нового бронетранспортера заимствована у существующей машины. Она включает восемь колес большого диаметра с торсионной подвеской, усиленной гидравлическими амортизаторами. Как и у базовой бронемашины, оси располагаются с разными промежутками: расстояние между второй и третьей осями увеличено.
Бронемашина осталась плавающей, однако для решения этих задач теперь используются иные устройства. Для движения по воде на БТР-87 используется пара водометных движителей кормового расположения. Эти устройства помещаются в кормовых нишах корпуса, позади четвертой оси. Для выполнения маневров водометы поворачиваются вокруг вертикальной оси. На лобовой части корпуса сохранен откидной волноотражающий щиток.
БТР-87 «унаследовал» основные элементы комплекса вооружения. Эта машина комплектуется башенной пушечно-пулеметной установкой БППУ-1. При этом изменение компоновки корпуса привело к тому, что погон башни сместился из передней части крыши в центральную. Установка по-прежнему оснащается 30-мм автоматической пушкой 2А72 и 7,62-мм спаренным пулеметом ПКТМ. На башне монтируются оптические приборы для поиска целей и наведения оружия.
Изначально БТР-87 нес БППУ-1 в исходной конфигурации. В прошлом году его продемонстрировали с доработанным комплексом вооружения. На бортах башни появились две пусковые установки с креплениями для пары транспортно-пусковых контейнеров на каждой. По данным разработчика, бронетранспортер может оснащаться реактивными огнеметами РПО-А или противотанковыми ракетами «Корнет». Это резко повышает огневую мощь бронемашины и расширяет список эффективно атакуемых целей.
Сообщалось, что перспективный бронетранспортер, по желанию заказчика, может получать иные боевые модули. Рассматривается возможность монтажа обитаемых и дистанционно управляемых систем с тем или иным вооружением. При наличии соответствующего заказа имеющееся шасси может использоваться даже для монтажа боевых отделений с крупнокалиберными артиллерийскими системами.
Собственный экипаж БТР-87 состоит из двух человек. Двое, один за другим, располагаются в переднем отделении управления. На переднем месте находится механик-водитель, на заднем – командир. Над их местами имеются собственные люки со смотровыми приборами. Отделение управления не имеет задней перегородки, и из него можно попасть в отсек десанта. Третий член экипажа, управляющий боевым модулем, находится непосредственно под ним.
Бронетранспортер имеет десантное отделение кормового расположения, в котором устанавливается восемь складных сидений для бойцов. Десант рассаживается вдоль бортов, лицом друг к другу. Сиденья монтируются на бортах корпуса, что в определенной мере сокращает негативное воздействие взрывной волны, идущей из-под днища. Для посадки и высадки десантное отделение имеет две кормовые двери больших размеров. Над сиденьями в крыше предусмотрены четыре люка.
Кардинальная переработка существующего корпуса привела к заметному изменению обводов и увеличению габаритов машины. Длина БТР-87 выросла до 7,95 м, ширина – чуть менее 3 м, высота – более 3 м. Боевая масса без навесного бронирования определяется в 16,5 т. За счет двигателя увеличенной мощности машина на шоссе может разгоняться до 90 км/ч. Максимальная скорость на воде достигает 10 км/ч. Запас хода – 800 км.
***
Известно, что бронетранспортер БТР-87 разрабатывался «Военно-промышленной компанией» в инициативном порядке и без заказа со стороны российских или иностранных военных. Впрочем, уже в 2015 году опытный образец такой машины попал в закрытую часть экспозиции военно-технического форума «Армия». Какие отзывы этот бронетранспортер получил от российских военных – неизвестно. Через два года машину впервые открыто показали публике в рамках «общей» экспозиции нового форума. Для более полной демонстрации основных возможностей бронетранспортер стоял на выставочной площадке с открытыми кормовыми дверями.
По имеющимся данным, представленный бронетранспортер привлек внимание посетителей форума «Армия-2017», как гражданских, так и военных. При этом пока отсутствуют сведения о каком-либо реальном интересе со стороны потенциальных заказчиков. Даже если БТР-87 и смог заинтересовать ту или иную зарубежную армию, новости о начале переговоров и подписании контракта пока не поступали. Появятся ли такие сведения в будущем – покажет время.
Исходя из доступных данных, следует ожидать, что БТР-87 способен стать темой контракта на поставку серийной техники. Эта бронемашина имеет ряд характерных черт, делающих ее выгодным приобретением для тех или иных армий. В первую очередь в качестве потенциальных покупателей могут рассматриваться небольшие государства с ограниченными финансовыми возможностями, имеющие потребность в обновлении парка защищенных транспортных средств для пехоты. Несмотря на ряд существенных ограничений, БТР-87 имеет весьма выгодное соотношение характеристик и качеств.
Главными целями проекта БТР-87 было повышение уровня защиты самой машины и спешивающихся десантников. При сохранении основных параметров корпуса более старой бронетехники, в проекте используется навесное дополнительное бронирование, резко повышающее уровень защиты. Кроме того, десантное отделение перенесено в корму и лишено бортовых дверей. Все это понятным образом сказывается на безопасности десанта во время поездки и высадки.
Существующий опытный образец БТР-87 изначально нес пушечно-пулеметную установку БППУ-1 в ее исходном виде. Позже ее дополнили управляемыми противотанковыми ракетами, вместо которых может использоваться и иное оружие. В конфигурации с комплексом «Корнет» бронетранспортер получает серьезнейшие преимущества перед другой отечественной и зарубежной техникой своего класса. Далеко не все современные БТР штатно несут противотанковые комплексы и могут бороться с хорошо защищенными целями.
Возможный вариант модернизации БТР-87 с иными обводами корпуса, новым боевым модулем и кормовой аппарелью. Рисунок Gurkhan.blogspor.com
Конструкционная и технологическая преемственность, а также унификация новой машины с техникой семейства БТР-80 должна упрощать и удешевлять производств вместе с последующей эксплуатацией. Таким образом, БТР-87 оказывается достаточно дешевым и простым, но при этом превосходит предшественников по основным своим характеристикам и боевым качествам.
Подобное коммерческое предложение, прежде всего, должно заинтересовать развивающиеся страны, имеющие ограниченные возможности. Многие армии нуждаются в современной бронетехнике, но далеко не все получают достаточное финансирование и способны приобрести ее. В такой ситуации образцы наподобие российского БТР-87 оказываются весьма удачным и многообещающим компромиссным решением.
Что касается отечественных структур, то они тоже могут проявить интерес к оригинальному бронетранспортеру. Впрочем, наличие нескольких других современных разработок, в том числе совершенно новых и отличающихся иными возможностями, серьезно сокращает потенциал БТР-87 на «внутреннем рынке».
Тем не менее, не стоит переоценивать перспективный бронетранспортер. Эта машина была разработана более трех лет назад, а через несколько месяцев о ней стало известно широкой общественности и зарубежным специалистам. В прошлом году ее впервые показали в открытой экспозиции. Несмотря на достаточно большой возраст, БТР-87 пока не сумел стать темой какого-либо контракта. Изменится ли такая ситуация в будущем – остается только гадать. События могут развиваться как по оптимистичному, так и по негативному сценарию.
Вне зависимости от текущего положения дел и дальнейших событий, нельзя не отметить, что проект БТР-87 представляет определенный интерес. В ходе создания этой машины отечественным инженерам удалось решить основные проблемы существующей бронетехники для пехоты, максимально широко используя готовые наработки и агрегаты. При наличии интереса со стороны потенциальных заказчиков имеющийся проект может получить дальнейшее развитие. Станут ли его изменять, и к чему это приведет – станет известно позже.
По материалам сайтов:
https://rg.ru/
http://tass.ru/
https://vpk.name/
http://otvaga2004.ru/
https://bmpd.livejournal.com/
http://gurkhan.blogspot.com/
Проект перспективного бронетранспортера был разработан в инициативном порядке специалистами ООО «Военно-промышленная компания»; опытно-конструкторские работы стартовали несколько лет назад. О существовании проекта стало известно весной 2016 года, благодаря предприятию «Завод корпусов» (г. Выкса), входящему в состав «Военно-промышленной компании». В официальной презентации о развитии предприятия имелась фотография неизвестной бронемашины под названием БТР-87. Известно, что за несколько месяцев до этого опытную машину на форуме «Армия-2015» показали узкому кругу специалистов и военных.
Первое опубликованное изображение БТР-87. Фото "Военно-промышленная компания"
Первый официальный публичный показ БТР-87, в рамках которого с машиной смогла ознакомиться общественность, состоялся на международном военно-техническом форуме «Армия-2017». Следует отметить, что к этому времени опытный образец претерпел некоторые изменения и получил новые боевые качества. Все это отразилось, в том числе, и на внешнем виде бронетранспортера. При этом основные положения проекта остались прежними.
Согласно данным прошлых лет, целью проекта БТР-87 являлась глубокая модернизация существующего бронетранспортера БТР-82А, направленная на повышение уровня защиты самой машины и десанта при спешивании. Фактически речь шла о переделке имеющегося образца в соответствии с современными взглядами на облик и применение подобной техники. Для решения таких задач следовало переработать конструкцию корпуса, а также кардинальным образом изменить его компоновку. В дальнейшем стало ясно, что проект также предусматривал усиление комплекса вооружения.
Также сообщалось, что БТР-87, в первую очередь, предназначается для продажи третьим странам. Он мог бы отвоевать свою долю рынка за счет удачного сочетания технических и боевых характеристик, а также приемлемой стоимости. Последняя была обусловлена максимально возможной унификацией со сравнительно простым и дешевым БТР-82А.
К отечественным бронетранспортерам семейства БТР-80 традиционно предъявляются две основные претензии. В первую очередь, отмечается недостаточный уровень баллистической и противоминной защиты, уже не соответствующий актуальным угрозам. Во-вторых, эти машины имеют специфическую компоновку с центральным расположением десантного отделения, в результате чего бойцам приходится спешиваться через бортовые двери. Это не позволяет им сразу прикрываться броневым корпусом и приводит к дополнительным рискам. Наконец, темой споров давно является имеющийся комплекс вооружения с 30-мм пушкой и 7,62-мм пулеметом.
В проекте «Военно-промышленной компании» были предложены весьма удачные решения всех этих вопросов. В итоге БТР-87 выгодно отличается от базового образца более высоким уровнем защиты, большим удобством эксплуатации и повышенной огневой мощью. Несмотря на это, сохраняется высокая степень унификации с БТР-82А.
Наиболее серьезным доработкам в новом проекте подвергся существующий броневой корпус. Он сохраняет некоторое сходство с базовым изделием, но при этом заметно отличается от него. Так, иное размещение основных агрегатов привело к изменению форм передней и задней частей. Кроме того, пришлось удалить или перенести некоторые элементы внутреннего оснащения.
С точки зрения уровня защиты бронекорпус новой машины мало отличается от своего предшественника. При этом проект БТР-87 предусматривает возможность установки дополнительных навесных панелей. Устройства с металлическими и керамическими элементами существенно повышают уровень защиты бронетранспортера в соответствии с существующими угрозами. Лобовая проекция машины с навесными модулями способна выдержать снаряд 23-мм орудия при стрельбе с дистанции 500 м. Собственная и дополнительная броня также обеспечивают всеракурсную защиту от 12,7-мм пуль.
Для решения одной из главных задач проекта была изменена компоновка корпуса. В его передней части теперь имеется только узкое двухместное отделение управления, расположенное у левого борта. Справа от него, внутри крупного отсека, поместили двигатель и основные элементы трансмиссии. Прочие детали трансмиссии, как и прежде, располагаются на уровне днища. За отделением управления и моторным отсеком находится крупный обитаемый объем, занимающий чуть больше половины общей длины корпуса.
В передней части этого отсека расположили некое подобие боевого отделения с местом оператора-наводчика и необходимыми устройствами. Все прочие объемы представляют собой крупное десантное отделение с двумя рядами сидений. Согласно основным положениям проекта, десант должен покидать свою машину через кормовые двери, что позволяет ему максимально долго оставаться под прикрытием крупного броневого корпуса.
В переднем моторном отделении монтируется дизельный двигатель ЯМЗ-53602 мощностью 312 л.с. Через сцепление типа ЯМЗ-183-75 он соединяется с пятиступенчатой коробкой передач ЯМЗ-12051. По желанию заказчика, машина может комплектоваться гидромеханической трансмиссией ГМП-3361. В обоих случаях используются средства дистанционного управления с механическими приводами, упрощающими эксплуатацию и повышающими некоторые характеристики. Трансмиссия обеспечивает привод всех восьми колес. Мосты, заимствованные у БТР-82А, комплектуются блокируемыми дифференциалами.
Внутри моторного отсека также располагается дизель-генераторная установка ДГУ8-П27,5-ВМ2. С ее помощью обеспечивается энергоснабжение основных систем при выключенном основном двигателе.
Ходовая часть нового бронетранспортера заимствована у существующей машины. Она включает восемь колес большого диаметра с торсионной подвеской, усиленной гидравлическими амортизаторами. Как и у базовой бронемашины, оси располагаются с разными промежутками: расстояние между второй и третьей осями увеличено.
Бронемашина осталась плавающей, однако для решения этих задач теперь используются иные устройства. Для движения по воде на БТР-87 используется пара водометных движителей кормового расположения. Эти устройства помещаются в кормовых нишах корпуса, позади четвертой оси. Для выполнения маневров водометы поворачиваются вокруг вертикальной оси. На лобовой части корпуса сохранен откидной волноотражающий щиток.
БТР-87 «унаследовал» основные элементы комплекса вооружения. Эта машина комплектуется башенной пушечно-пулеметной установкой БППУ-1. При этом изменение компоновки корпуса привело к тому, что погон башни сместился из передней части крыши в центральную. Установка по-прежнему оснащается 30-мм автоматической пушкой 2А72 и 7,62-мм спаренным пулеметом ПКТМ. На башне монтируются оптические приборы для поиска целей и наведения оружия.
Изначально БТР-87 нес БППУ-1 в исходной конфигурации. В прошлом году его продемонстрировали с доработанным комплексом вооружения. На бортах башни появились две пусковые установки с креплениями для пары транспортно-пусковых контейнеров на каждой. По данным разработчика, бронетранспортер может оснащаться реактивными огнеметами РПО-А или противотанковыми ракетами «Корнет». Это резко повышает огневую мощь бронемашины и расширяет список эффективно атакуемых целей.
Сообщалось, что перспективный бронетранспортер, по желанию заказчика, может получать иные боевые модули. Рассматривается возможность монтажа обитаемых и дистанционно управляемых систем с тем или иным вооружением. При наличии соответствующего заказа имеющееся шасси может использоваться даже для монтажа боевых отделений с крупнокалиберными артиллерийскими системами.
Собственный экипаж БТР-87 состоит из двух человек. Двое, один за другим, располагаются в переднем отделении управления. На переднем месте находится механик-водитель, на заднем – командир. Над их местами имеются собственные люки со смотровыми приборами. Отделение управления не имеет задней перегородки, и из него можно попасть в отсек десанта. Третий член экипажа, управляющий боевым модулем, находится непосредственно под ним.
Бронетранспортер имеет десантное отделение кормового расположения, в котором устанавливается восемь складных сидений для бойцов. Десант рассаживается вдоль бортов, лицом друг к другу. Сиденья монтируются на бортах корпуса, что в определенной мере сокращает негативное воздействие взрывной волны, идущей из-под днища. Для посадки и высадки десантное отделение имеет две кормовые двери больших размеров. Над сиденьями в крыше предусмотрены четыре люка.
Кардинальная переработка существующего корпуса привела к заметному изменению обводов и увеличению габаритов машины. Длина БТР-87 выросла до 7,95 м, ширина – чуть менее 3 м, высота – более 3 м. Боевая масса без навесного бронирования определяется в 16,5 т. За счет двигателя увеличенной мощности машина на шоссе может разгоняться до 90 км/ч. Максимальная скорость на воде достигает 10 км/ч. Запас хода – 800 км.
***
Известно, что бронетранспортер БТР-87 разрабатывался «Военно-промышленной компанией» в инициативном порядке и без заказа со стороны российских или иностранных военных. Впрочем, уже в 2015 году опытный образец такой машины попал в закрытую часть экспозиции военно-технического форума «Армия». Какие отзывы этот бронетранспортер получил от российских военных – неизвестно. Через два года машину впервые открыто показали публике в рамках «общей» экспозиции нового форума. Для более полной демонстрации основных возможностей бронетранспортер стоял на выставочной площадке с открытыми кормовыми дверями.
По имеющимся данным, представленный бронетранспортер привлек внимание посетителей форума «Армия-2017», как гражданских, так и военных. При этом пока отсутствуют сведения о каком-либо реальном интересе со стороны потенциальных заказчиков. Даже если БТР-87 и смог заинтересовать ту или иную зарубежную армию, новости о начале переговоров и подписании контракта пока не поступали. Появятся ли такие сведения в будущем – покажет время.
Исходя из доступных данных, следует ожидать, что БТР-87 способен стать темой контракта на поставку серийной техники. Эта бронемашина имеет ряд характерных черт, делающих ее выгодным приобретением для тех или иных армий. В первую очередь в качестве потенциальных покупателей могут рассматриваться небольшие государства с ограниченными финансовыми возможностями, имеющие потребность в обновлении парка защищенных транспортных средств для пехоты. Несмотря на ряд существенных ограничений, БТР-87 имеет весьма выгодное соотношение характеристик и качеств.
Главными целями проекта БТР-87 было повышение уровня защиты самой машины и спешивающихся десантников. При сохранении основных параметров корпуса более старой бронетехники, в проекте используется навесное дополнительное бронирование, резко повышающее уровень защиты. Кроме того, десантное отделение перенесено в корму и лишено бортовых дверей. Все это понятным образом сказывается на безопасности десанта во время поездки и высадки.
Существующий опытный образец БТР-87 изначально нес пушечно-пулеметную установку БППУ-1 в ее исходном виде. Позже ее дополнили управляемыми противотанковыми ракетами, вместо которых может использоваться и иное оружие. В конфигурации с комплексом «Корнет» бронетранспортер получает серьезнейшие преимущества перед другой отечественной и зарубежной техникой своего класса. Далеко не все современные БТР штатно несут противотанковые комплексы и могут бороться с хорошо защищенными целями.
Возможный вариант модернизации БТР-87 с иными обводами корпуса, новым боевым модулем и кормовой аппарелью. Рисунок Gurkhan.blogspor.com
Конструкционная и технологическая преемственность, а также унификация новой машины с техникой семейства БТР-80 должна упрощать и удешевлять производств вместе с последующей эксплуатацией. Таким образом, БТР-87 оказывается достаточно дешевым и простым, но при этом превосходит предшественников по основным своим характеристикам и боевым качествам.
Подобное коммерческое предложение, прежде всего, должно заинтересовать развивающиеся страны, имеющие ограниченные возможности. Многие армии нуждаются в современной бронетехнике, но далеко не все получают достаточное финансирование и способны приобрести ее. В такой ситуации образцы наподобие российского БТР-87 оказываются весьма удачным и многообещающим компромиссным решением.
Что касается отечественных структур, то они тоже могут проявить интерес к оригинальному бронетранспортеру. Впрочем, наличие нескольких других современных разработок, в том числе совершенно новых и отличающихся иными возможностями, серьезно сокращает потенциал БТР-87 на «внутреннем рынке».
Тем не менее, не стоит переоценивать перспективный бронетранспортер. Эта машина была разработана более трех лет назад, а через несколько месяцев о ней стало известно широкой общественности и зарубежным специалистам. В прошлом году ее впервые показали в открытой экспозиции. Несмотря на достаточно большой возраст, БТР-87 пока не сумел стать темой какого-либо контракта. Изменится ли такая ситуация в будущем – остается только гадать. События могут развиваться как по оптимистичному, так и по негативному сценарию.
Вне зависимости от текущего положения дел и дальнейших событий, нельзя не отметить, что проект БТР-87 представляет определенный интерес. В ходе создания этой машины отечественным инженерам удалось решить основные проблемы существующей бронетехники для пехоты, максимально широко используя готовые наработки и агрегаты. При наличии интереса со стороны потенциальных заказчиков имеющийся проект может получить дальнейшее развитие. Станут ли его изменять, и к чему это приведет – станет известно позже.
По материалам сайтов:
https://rg.ru/
http://tass.ru/
https://vpk.name/
http://otvaga2004.ru/
https://bmpd.livejournal.com/
http://gurkhan.blogspot.com/
Автор: Рябов Кирилл
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