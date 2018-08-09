18:45 09 августа
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Это российская пропаганда. На Украине "отменили" засуху в Крыму

Постоянный представитель президента Украины в "Автономной республике Крым" (организация расположена в Киеве) Борис Бабин заявил, что все заявления о проблемах с водой в Крыму являются "российской пропагандой".

Это российская пропаганда. На Украине "отменили" засуху в Крыму


Сидящий в Киеве "представитель по Крыму", в частности, сообщил, что разговоры о нехватке воды на Крымском полуострове являются российской пропагандой, направленной на то, чтобы Украина дала воду. При этом на Украине, отметил Бабин, "очень большое количество полезных идиотов и проплаченных людей", которые рассказывают об ужасной экологической катастрофе. Он заявил, что в Крыму по определению нет экологической катастрофы, так как Северо-Крымский канал — это искусственное сооружение, а его перекрытие "просто вернуло естественное состояние полуострова".


Также Бабин похвастался, что перекрытие канала Киевом вызвало у России "большие экономические проблемы", и привел слова Порошенко, который ранее призвал "сделать Крым для россиян токсичным", перекрыв поступление воды на полуостров.

Ранее Украина перекрыла искусственной дамбой Северо-Крымский канал, тем самым оставив север полуострова без воды. При этом в Киеве заявили, что Украина не будет обсуждать с Россией восстановление подачи воды ни при каких условиях.

Напомним, что Северо-Крымский канал построен в 1960-е годы для обеспечения водой из Днепра маловодных и засушливых территорий Херсонской области и Крыма.

Использованы фотографии: http://fromua.news/
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Комментарии 45

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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 15:50
    Нужно значит, в Херсонской области срочно сменить власть, и поставить во главе нового Российского региона "вежливых людей "!Пора бы начать собирать земли Российские назад.
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Кино (Стас) Сегодня, 15:52
      не при солнцеликом и не при этой системе это будет
      Кино
      1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 15:53
        Еще один "голос Окраины", претендующий на исключительное всезнайство. Чем другим хуже, тем этому "упоротому" лучше.
        oleg-gr
        1. Тралл Сегодня, 15:57
          Перекрыть этому "представителю" кислород, чем привести его в "естественное состояние"smile
          Тралл
          1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 16:06
            Цитата: Тралл
            Перекрыть этому "представителю" кислород, чем привести его в "естественное состояние"smile

            Как это толерантно и модно сегодня..... wassat
            XXXIII
            1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 16:56
              Если проблемы с водой есть, то Хунта должна радоваться проблемам и не давать воды.
              Если проблем с водой нет, то воды от Хунты нафиг не надо.
              А этот: "Проблем с водой нет, а воду назло не дадим" ...
              Палата дурдома.
              Shurik70
              1. Комментарий был удален.
              2. Татьяна Сегодня, 17:17
                Постоянный представитель президента Украины в "Автономной республике Крым" (организация расположена в Киеве) Борис Бабин заявил, что все заявления о проблемами с водой в Крыму являются "российской пропагандой".

                Украинский фашист Борис Бабин врёт, как "сивый мерин".
                Северо-Крымский канал был построен вынужденно Советским Союзом в 1960-е годы для обеспечения пресной водой из Днепра маловодных и засушливых территорий Херсонской области и Крыма.

                В интернете есть видео, как раз затрагивающее эту тему отсутствия наличия и необходимости искусственной подачи пресной воды в Крыму, которое может служить ОТВЕТОМ на этот ВОПРОС. Смотреть с 4:25 мин.

                Вопрос, правда, рассматривается с позиции целесообразности образования в Украине - в том числе и в Крыму - Израиля-2.

                Комментирует на видео Сергей Разумовский - бывший разведчик КГБ СССР, лидер батальона "Каскад". Он говорит весьма интересные вещи с профессиональной точки зрения в социологическом плане.

                Северный Израиль в Украине на 5 южных областях - чей "вброс"? Сергей Разумовский (3.08.2017, ч. 4)
                Татьяна
                1. gurta (Gurta) Сегодня, 17:50
                  Апять евреев овощь знает куду призывають. А их то спросили? Евреи из Израиля атзавись! Кто-то желает туда?
                  gurta
                  1. Татьяна Сегодня, 18:00
                    Это не Сергей Разумовский призывает евреев переселяться из Израиля в "Новый Иерусалим" (Израиль-2) в Украине, а призывает евреев украинский сионист Игорь Беркут, которого радикальные евреи уже называют своим "машиахом"
                    gurta (Gurta)
                    А их то спросили?
                    Да уже и деньги выделены под этот сионистский переселенческий проект и уже сами израильтяне вовсю в Украину переселяются.
                    См. видео "НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ В УКРАИНЕ. Игорь Беркут". -
                    https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&
                    ;v=Om_LZUCZT7U
                    СПРАВКА
                    Машиах (מָשִׁיחַ, с иврита буквально «помазанник») — в иудаизме идеальный царь, спаситель (Мессия), который принесет «избавление народу Израиля» и осуществит «спасение человечества». Машиахом считается Иисус Христос в христианстве и Иса в исламе
                    Татьяна
                    1. gurta (Gurta) Сегодня, 18:05
                      Цитата: Татьяна
                      призывает евреев украинский сионист Игорь Беркут
                      Значит уже не сионист. Вам эту нелепость самой трудно понять? Ещё раз. Евреи из Израиля, оно вам надо?
                      gurta
              3. БorisovичЪ (Борисович) Сегодня, 17:44
                Не всем дано понять логику шумеров..... recourse
                У меня никак не получается..... request
                И вообще, что бы такое придумать, это сколько надо выпить??????
                laughing laughing laughing
                Раньше нечто подобное только отбитый педалик мог выдать. Вишь,.последователи появились. Тоже "ВЕЛИКИЙ" мыслитель земли шумерской.
                БorisovичЪ
            2. Комментарий был удален.
          2. MPN (Павел) Сегодня, 16:10
            Жириновский предлагал Днепр в другое русло пустить... Только вот мы не такие упертые как этот, а то бы можно было его привести к "естественному состоянию" Хотя по моему уже они и так сами идут к уровню предков.. (обезьян в смысле)...
            MPN
          3. Piramidon (Степан) Сегодня, 17:13
            Цитата: Тралл
            Перекрыть этому "представителю" кислород, чем привести его в "естественное состояние"smile

            Ну и как с вашего дивана это выглядит? По принципу - "я прокукарекал, а там хоть не рассветай"? Серьезные предложения есть, или только на уровне "всем пасть порвать"? "Д,Б"
            Piramidon
      2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 16:03
        Тогда нужно ускорить развал укроины любой ценой!
        ДРЕВНЕЙШИЙ
        1. DVTamga (Александр) Сегодня, 16:24
          Главное не мешать! Сами все устроят. Причем бесплатно. Повыпендриваются и передохнут.
          DVTamga
        2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 17:04
          Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
          Тогда нужно ускорить развал укроины любой ценой

          да куда уж ускорять? laughing семимильными шагами летят к развалу, laughing
          LSA57
          1. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 17:39
            Цитата: LSA57
            Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
            Тогда нужно ускорить развал укроины любой ценой

            да куда уж ускорять? laughing семимильными шагами летят к развалу, laughing

            но как хорош был бы пинок! Либо просто отвернуться и наконец- то самим восполнить нерешительность Пети и закрыть границу. Прекратить поставки угля и нефтепродуктов, экспорт- импорт любых товаров, пропуск граждан. В этом случае Петя и хунта ровно через месяц будут висеть на столбах.
            СССР-1
      3. SSR (Roman) Сегодня, 16:53
        Цитата: Кино
        не при солнцеликом и не при этой системе это будет

        То есть Крым это вопреки "солнцеликому"?
        Я понимаю недовольство, но критика должна быть конструктивной а не вбросом на вентилятор.
        SSR
        1. Кино (Стас) Сегодня, 16:55
          не надо за крым...это он не спорим..но однако как он слил донбасс(из за чего напомнить?) так что крым выглядит чудом
          Кино
          1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 17:14
            Цитата: Кино
            но однако как он слил донбасс

            кому слил?????
            каклы сейчас на Донбассе???
            совесть имей!!!!
            LSA57
      4. LSA57 (Сергей) Сегодня, 17:02
        Цитата: Кино
        не при солнцеликом и не при этой системе это будет

        а ничего, что это он Крым в Россию вернул? или забылось?
        а Херсон сам вернётся. без войны
        LSA57
        1. Кино (Стас) Сегодня, 17:05
          крым вернул донбасс слил..самолеты в сирии и чвк вагнер слил.....так что крым после этого невелика заслуга
          Кино
          1. igorbrsv Сегодня, 17:11
            Иди и верни Донбасс. Ты где-то говорил что эрэфии присягнуть не пожелал
            igorbrsv
          2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 17:17
            Цитата: Кино
            самолеты в сирии и чвк вагнер слил

            похоже с головой не дружишь. какие самолёты???? фейк про чвк давно уже разоблачили!!!!
            так что крым после этого невелика заслуга

            действительно не дружишь.
            LSA57
          3. 30 вис (Юрий) Сегодня, 18:13
            sad Всё слил ! Всё плохо . Хорошего нет ни че го ! И вообще мы все умрём ! hi
            30 вис
        2. igorbrsv Сегодня, 17:12
          Просто этот кино-троль натуральный
          igorbrsv
    2. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 16:22
      Всего один вопрос меня терзает: сколько эти рогулячие бабуины будут терзать свой народ?
      Сармат Саныч
    3. Barzha (Dmitriy) Сегодня, 16:49
      Точно. Надо уже Украине возвращаться в свое "естественное состояние"! Т.е. в границы 1654 года...
      Вот так, например:
      Barzha
  2. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 15:53
    Пора бы Украине "вернуть естественное состояние". Раньше же не было электросетей, газопроводов, железных и автодорог. Да и заробитчан в естественные условия.
    zapfen
    1. DVTamga (Александр) Сегодня, 16:18
      Очень правильная мысль. Но давайте не будем торопиться! Главное не мешать. И т.н. украинцы очень быстро и главное сами, без всякой "помощи", станут теми кем и были изначально - толпой нищих бесправных недоумков. Это не обзывательства, это социальный диагноз.
      DVTamga
  3. Копчёный (Денис) Сегодня, 16:01
    А Джамилёв в курсе как его назвал этот представитель?

    Ну и как говорил. России надо бы ответить на перекрытие воды в Крым, повышенным в 10-20 раз давлением газа в трубе для Геническа!
    Копчёный
    1. igorbrsv Сегодня, 16:25
      Знатно разворотило б трубопровод
      igorbrsv
  4. Vard Сегодня, 16:06
    Проблемы экономического характера у нас в России решаются очень просто... Немного роняем рубль и хоп! Следите за руками! Деньги есть!
    Vard
    1. igorbrsv Сегодня, 16:52
      Ну тут да. Схема отработанная. И главное по заграницам поменьше мотаться начинают.
      igorbrsv
  5. BAI Сегодня, 16:14
    Чего-то я не пойму: с одной стороны
    все заявления о проблемами с водой в Крыму являются "российской пропагандой".

    с другой стороны:
    что перекрытие канала Киевом вызвало у России "большие экономические проблемы"

    Какой-то когнитивный диссонанс.
    BAI
  6. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 16:14
    Он заявил, что в Крыму по определению нет экологической катастрофы, так как Северо-Крымский канал — это искусственное сооружение, а его перекрытие "просто вернуло естественное состояние полуострова".
    Также Бабин похвастался, что перекрытие канала Киевом вызвало у России "большие экономические проблемы", и привел слова Порошенко, который ранее призвал "сделать Крым для россиян токсичным", перекрыв поступление воды на полуостров.

    Взаимоисключающие параграфы во всей красе.
    Alexey RA
  7. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 16:17

    Может российской пропагандой, а может и не российской.
    P.S. И это большая политика?

    Что-то в их лицах есть,
    Что противно уму.
    Что выражает лесть
    Неизвестно кому.     (с)
    Gnefredov
  8. Jerk Сегодня, 16:29
    Опреснители надо ставить. Заодно и отработка технологий для экспорта. А также решение проблем с энергоснабжением - связка АЭС-опреснители.
    Кстати, Бабин - адьёт. Если экосистема уже сформировалась за полвека с учетом дополнительного водоснабжения - отключение дает экологическую катастрофу.
    Это примерно так: отключение ТЭС в Киеве проблем не вызывает - просто вернулись в естественное состояние, ведь ТЭС - искусственные сооружения, к тому же построенные злобными коммунистами
    Jerk
    1. igorbrsv Сегодня, 16:54
      Бандера тэц точно не строил. Недодекоммунизация выходит fellow
      igorbrsv
  9. Barzha (Dmitriy) Сегодня, 16:56
    Вообще, у них там какие-то садистские наклонности - что бы жители Крыма захотели вернуться в состав Украины нужно:
    1. Отключить им электричество
    2. Перекрыть воду
    3. Блокировать поставки продовольствия
    4. Ввести санкции на ведение бизнеса в Крыму и на выезд крымчан за границу.
    В общем, всячески осаждать и досаждать. Мягко говоря, странная логика!
    Что нужно делать, что бы бросившая тебя женщина добровольно и с радость к тебе вернулась? Всё просто! Ей нужно угрожать, преследовать, делать всяческие гадости, писать всякую мерзость про нее в соцсетях. В общем не давать ей спокойно жить. И тогда она точно снова воспылает к тебе страстью любви! fool
    Barzha
  10. senima56 (Николай) Сегодня, 17:00
    А куда наши "правители" глядели, когда хохлы канал перекрыли? Почему сразу не среагировали? Почему дождались засухи? Ведь "энергомост" сразу стали строить! А почему с водой вопрос оперативно не решался?! Ведь "витало в воздухе" предложение о трубопроводе из Кубани! А теперь, видишь ли, зашевелились- поручения дают...
    senima56
  11. Dietmar (Дитмар) Сегодня, 17:08
    Тридцать лет прожил на Украине, но не мог себе представить наличие такого количества дегенератов! Почему бы этому персонажу не назвать себя, например "Постоянный представитель президента Украины в "Автономной республике Крым", Атлантиды и Гондваны"? А то как-то уж больно скудно для потомка великих протоукров!
    Dietmar
  12. Kolxoz im Lenina Сегодня, 17:17
    Вот племя то злобное собралось в Киеве и никак не успокоются..Придется России успокаивать все же !
    А с Крымом все нормально..
    Kolxoz im Lenina
  13. Теренин (Геннадий) Сегодня, 17:27
    Сидящий в Киеве "представитель по Крыму"
    Вот и сиди дальше и щёки раздувай от важности fool
    Теренин
  14. дилетант2 (Виктор) Сегодня, 17:29
    Очередная планерка из дурдома. Может уже хватит. Надоело читать обсуждать этих придурков. Даешь 6 дней в неделю без Украины!!!!!
    дилетант2
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