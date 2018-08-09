Это российская пропаганда. На Украине "отменили" засуху в Крыму

Постоянный представитель президента Украины в "Автономной республике Крым" (организация расположена в Киеве) Борис Бабин заявил, что все заявления о проблемах с водой в Крыму являются "российской пропагандой".Сидящий в Киеве "представитель по Крыму", в частности, сообщил, что разговоры о нехватке воды на Крымском полуострове являются российской пропагандой, направленной на то, чтобы Украина дала воду. При этом на Украине, отметил Бабин, "очень большое количество полезных идиотов и проплаченных людей", которые рассказывают об ужасной экологической катастрофе. Он заявил, что в Крыму по определению нет экологической катастрофы, так как Северо-Крымский канал — это искусственное сооружение, а его перекрытие "просто вернуло естественное состояние полуострова".Также Бабин похвастался, что перекрытие канала Киевом вызвало у России "большие экономические проблемы", и привел слова Порошенко, который ранее призвал "сделать Крым для россиян токсичным", перекрыв поступление воды на полуостров.Ранее Украина перекрыла искусственной дамбой Северо-Крымский канал, тем самым оставив север полуострова без воды. При этом в Киеве заявили, что Украина не будет обсуждать с Россией восстановление подачи воды ни при каких условиях.Напомним, что Северо-Крымский канал построен в 1960-е годы для обеспечения водой из Днепра маловодных и засушливых территорий Херсонской области и Крыма.