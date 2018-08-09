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БТР-87 с противотанковым комплексом «Корнет»
Новейший БТР-87 обладает повышенной, по сравнению с серийной колесной бронетехникой, огневой мощью и способен уничтожать самые современные танки, пишет Российская газета.
По данным газеты, управляемое оружие на российской бронетехнике появилось в 1966 году, когда в серийное производство был запущен БМП-1 с комплексом «Малютка». При этом ни советские, ни зарубежные конструкторы не торопились вооружать ракетами колесные бронетранспортеры. Правда, было одно исключение: во времена Варшавского договора польский SKOT-2АР на какое-то время получил ПТУР 9М14М, но в дальнейшем от этой идеи отказались.
После развала СССР первой колесной бронемашиной стал БТР-90 с боевым отделением БМП-2. Поначалу он оснащался ПТРК «Конкурс-М», затем получил самый современный комплекс – «Корнет». Машина была принята на вооружение, но серийно не производилась.
«Корнеты» также имеются в арсенале перспективного К-17 «Бумеранг». Но если бронетехнику, созданную на базе средней унифицированной платформы, можно обозначить термином «новое направление», то БТР-87 – это эволюционное развитие известных во многих странах бронетранспортеров БТР-80 и БТР-82. Его основное отличие от предшественников – переднее расположение моторного отсека и выход с кормы.
Машина вооружена 30-мм пушкой, 7,62-мм пулеметом и упомянутым выше «Корнетом», ракеты которого способны поражать противника на расстоянии до 5,5 км (новые версии бьют уже на 10 км).
Вес бронетранспортера – около 16,5 тонн, максимальная скорость – 90 км/час (на плаву – до 14 км/час). Запас хода – 800 км. Вместимость – 10 человек.
По данным газеты, управляемое оружие на российской бронетехнике появилось в 1966 году, когда в серийное производство был запущен БМП-1 с комплексом «Малютка». При этом ни советские, ни зарубежные конструкторы не торопились вооружать ракетами колесные бронетранспортеры. Правда, было одно исключение: во времена Варшавского договора польский SKOT-2АР на какое-то время получил ПТУР 9М14М, но в дальнейшем от этой идеи отказались.
После развала СССР первой колесной бронемашиной стал БТР-90 с боевым отделением БМП-2. Поначалу он оснащался ПТРК «Конкурс-М», затем получил самый современный комплекс – «Корнет». Машина была принята на вооружение, но серийно не производилась.
«Корнеты» также имеются в арсенале перспективного К-17 «Бумеранг». Но если бронетехнику, созданную на базе средней унифицированной платформы, можно обозначить термином «новое направление», то БТР-87 – это эволюционное развитие известных во многих странах бронетранспортеров БТР-80 и БТР-82. Его основное отличие от предшественников – переднее расположение моторного отсека и выход с кормы.
Машина вооружена 30-мм пушкой, 7,62-мм пулеметом и упомянутым выше «Корнетом», ракеты которого способны поражать противника на расстоянии до 5,5 км (новые версии бьют уже на 10 км).
Вес бронетранспортера – около 16,5 тонн, максимальная скорость – 90 км/час (на плаву – до 14 км/час). Запас хода – 800 км. Вместимость – 10 человек.
Использованы фотографии: Алексей Брусилов / rg.ru
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