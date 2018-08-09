18:45 09 августа
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БТР-87 с противотанковым комплексом «Корнет»

Новейший БТР-87 обладает повышенной, по сравнению с серийной колесной бронетехникой, огневой мощью и способен уничтожать самые современные танки, пишет Российская газета.

БТР-87 с противотанковым комплексом «Корнет»


По данным газеты, управляемое оружие на российской бронетехнике появилось в 1966 году, когда в серийное производство был запущен БМП-1 с комплексом «Малютка». При этом ни советские, ни зарубежные конструкторы не торопились вооружать ракетами колесные бронетранспортеры. Правда, было одно исключение: во времена Варшавского договора польский SKOT-2АР на какое-то время получил ПТУР 9М14М, но в дальнейшем от этой идеи отказались.


После развала СССР первой колесной бронемашиной стал БТР-90 с боевым отделением БМП-2. Поначалу он оснащался ПТРК «Конкурс-М», затем получил самый современный комплекс – «Корнет». Машина была принята на вооружение, но серийно не производилась.

«Корнеты» также имеются в арсенале перспективного К-17 «Бумеранг». Но если бронетехнику, созданную на базе средней унифицированной платформы, можно обозначить термином «новое направление», то БТР-87 – это эволюционное развитие известных во многих странах бронетранспортеров БТР-80 и БТР-82. Его основное отличие от предшественников – переднее расположение моторного отсека и выход с кормы.

Машина вооружена 30-мм пушкой, 7,62-мм пулеметом и упомянутым выше «Корнетом», ракеты которого способны поражать противника на расстоянии до 5,5 км (новые версии бьют уже на 10 км).

Вес бронетранспортера – около 16,5 тонн, максимальная скорость – 90 км/час (на плаву – до 14 км/час). Запас хода – 800 км. Вместимость – 10 человек.

Использованы фотографии: Алексей Брусилов / rg.ru
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Комментарии 24

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  1. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 16:41
    Я смотрю щас везде такая тенденция,навешать все ,что можно на старую машину,ляпнуть новый индекс,обозвать это «эволюцией» и по выставкам возить,авось кто купит request laughing
    Proton
    1. MPN (Павел) Сегодня, 16:45
      Цитата: Proton
      Я смотрю щас везде такая тенденция,навешать все ,что можно на старую машину,ляпнуть новый индекс,обозвать это «эволюцией» и по выставкам возить,авось кто купит request laughing
      Ну тенденция не плохая вроде как, вот только как она вписывается в тактику , в боевые уставы? Опять должен Ваня ротный придумывать?
      MPN
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 16:47
        Я смотрю щас везде такая тенденция,навешать все ,что можно на старую машину,ляпнуть новый индекс,обозвать это «эволюцией» и по выставкам возить,авось кто купит

        В сначала разберитесь в том, что было ранее и что стало, а потом выводы такие делайте. Внешнее сходство далеко не всегда говорит о том, что "сляпали" тоже самое с небольшими изменениями, перенос двигателя на передок уже дорогого стоит. Есть еще такое понятие модернизация.
        maxim947
        1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 16:51
          Модульное вооружение нужно, а не навешивать вот так.
          Поставить на машину стандартный разъём для модуля, и кучу различных модулей сделать под этот разъём. Тот же "Корнет", "Иглу", РЭБ, локаторы, радиосканеры и ретрансляторы, дополнительный пулемёт, и т.д. И пусть командир сам решает, что конкретно навешать в конкретный момент.
          Shurik70
          1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 16:56
            Цитата: Shurik70
            И пусть командир сам решает, что конкретно навешать в конкретный момент

            А то, что "навешивать", командир из кармана достанет? Или как?
            Голован Джек
            1. maxim947 (Максим) Сегодня, 16:58
              Из-за пазухи) сейчас генеральные конструктора надают советов..
              maxim947
              1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 17:06
                Цитата: maxim947
                Из-за пазухи

                Точно. И как это я не догнал сразу recourse
                А "навешивать" будет, полагаю, силами экипажа... чётаржу уже. Анекдот вспомнился, про танкистов и фею. Ну, когда у танка башня отвалилась yes
                Голован Джек
          2. CentDo (Дмитрий) Сегодня, 17:03
            И пусть командир сам решает, что конкретно навешать в конкретный момент.

            То есть за каждым БТР еще колонна транспортная должна пылить, в которой все запасные модули вместе с техниками? А чтобы перебросить такое подразделение по железной дороге нужна будут пара дополнительных составов? Так на этих составах проще еще парочку подразделений перебросить.
            CentDo
        2. prapor55 (Александр) Сегодня, 17:10
          По фото трудно понять, что и где поэтому комментировать тут сложно
          prapor55
        3. MPN (Павел) Сегодня, 17:15
          Цитата: maxim947
          В сначала разберитесь

          Вы мне?
          MPN
        4. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 17:41
          Модернизация есть усовершенствование,а вот это все,когда что то где то переставили,что то подвесили и назвали этой новой машиной,называется менеджмент.
          Proton
    2. Igoresha (Igor) Сегодня, 16:46
      ну как сказать, Украина уже побеждает, считает эксперт по вооружению bully http://www.dsnews.ua/politics/sorevnovanie-termin
      atororov-pochemu-vsu-pobezhdayut-okkupantov-09082
      018080000
      Igoresha
      1. poquello (poquello) Сегодня, 16:54
        как они побеждают будут следственному комитету рассказывать
        poquello
    3. Комментарий был удален.
    4. poquello (poquello) Сегодня, 16:51
      Цитата: Proton
      Я смотрю щас везде такая тенденция,навешать все ,что можно на старую машину,ляпнуть новый индекс,обозвать это «эволюцией» и по выставкам возить,авось кто купит request laughing

      во во понавешали на абрамсы трофи и думают у них супертанки )))))))
      poquello
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 16:51
    И сколько их в наличии, или сколько купят ?Сейчас можно верить фактам, что техника закупается и идет в части, а не сказкам о том что наши внуки построют их много больше 5 штук -точнее 9 иди даже10 для всей армии.
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  3. Кино (Стас) Сегодня, 16:54
    и снова новые фитюльки на тот же картонный гроб-ничего нового
    Кино
  4. san4es Сегодня, 17:21
    hi ...БТР-87 представляет собой радикальную модернизацию семейства БТР-80/82, при этом самым значительным отличием является изменение компоновки. Вооружение предусматривает установку различных боевых модулей, в том числе необитаемых.
    san4es
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 18:17
      Этот БТР для пограничников отлично подойдёт.
      Вадим237
  5. Устин Умаров (Устин ) Сегодня, 17:40
    А что там с защитой экипажа и десанта, всё так же на уровне 50 года, противопульная? Позорище!
    Устин Умаров
    1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 17:49
      Цитата: Устин Умаров
      А что там с защитой экипажа и десанта, всё так же на уровне 50 года, противопульная? Позорище!

      Вы статью читали? Там же написано "Новейший БТР-87 обладает повышенной, по сравнению с серийной колесной бронетехникой, огневой мощью и способен уничтожать самые современные танки, пишет Российская газета.". Вы поняли "новейший"? Даже не "новый", а "новейший". Это вам не какой нибудь Бумеранг или Курганец. Кстати о защите ничего не написано. request
      профессор
      1. DIVAN SOLDIER (Влад) Сегодня, 17:58
        Ещё забыли написать "не имеющий аналогов в мире"....
        DIVAN SOLDIER
  6. APASUS (Pavo) Сегодня, 17:56
    БТР -82 устарел для современного боя , ресурс модернизации тоже подошел. Но вот последнее время тенденции в нашем вооружении стали напоминать больше Украину.Поставить на старую машину новую пушку и ПТРК и все .А новая техника пока только на парадах
    APASUS
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 18:19
      А с новой техникой видать не всё так гладко, как кажется.
      Вадим237
  7. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 18:24
    Ну а так-то, судя по недовольным, агрессивным и критическим комментам бывалых БТР-юзеров - машина что, и правда мировой отстой?
    Плотник 2329
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