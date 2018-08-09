Россия начала продвигать на рынок новый ЗРК "Тор-Э2"

Россия расширяет линейку экспортных модификаций зенитно-ракетных комплексов. Российская государственная компания "Рособоронэкспорт" объявила о начале поставок на рынок вооружений новейшего зенитного ракетного комплекса малой дальности "Тор-Э2", сообщает пресс-служба компании.Как сообщил гендиректор концерна ВКО "Алмаз – Антей" Александр Михеев, на предстоящем военно-техническом форуме "Армия-2018", будет представлена исчерпывающая информация о ЗРК "Тор-Э2". Для этого на отдельной площадке будут размещены новый ЗРК "Тор-Э2" и другие новинки ПВО, такие как ЗРК "Викинг" и боевая машина отделения ПЗРК "Гибка-С".Со слов Михеева, ЗРК "Тор-Э2" стал "долгожданной новинкой в сегменте средств ПВО малой дальности". ЗРК сохранил лучшие качества, присущие линейке "Тор" и превосходит большинство аналогичных систем на мировом рынке, а по мобильности и живучести ему нет равных.Как заявили разработчики, ЗРК «Тор-Э2» способен поражать самолеты, вертолеты, все типы ракет, высокоточное оружие и беспилотные летательные аппараты на дальности не менее 15 км и высоте до 12 км. Комплекс способен работать в любых метеоусловиях, а также в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Боекомплект одной машины составляет 16 ракет – в 2 раза больше, чем у предыдущей модификации ЗРК типа "Тор".Напомним, что ЗРК "Тор" – один из немногих мобильных ЗРК малого радиуса действия, у которого ракеты находятся внутри корпуса и стартуют вертикально. Благодаря такому устройству они лучше защищены и при вылете из машины сразу попадают в луч радара системы наведения, который и направляет их к цели. "Тору" нужно всего 5-10 секунд, чтобы засечь цель и поразить.