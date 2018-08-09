18:42 09 августа
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Россия начала продвигать на рынок новый ЗРК "Тор-Э2"

Россия расширяет линейку экспортных модификаций зенитно-ракетных комплексов. Российская государственная компания "Рособоронэкспорт" объявила о начале поставок на рынок вооружений новейшего зенитного ракетного комплекса малой дальности "Тор-Э2", сообщает пресс-служба компании.

Россия начала продвигать на рынок новый ЗРК "Тор-Э2"


Как сообщил гендиректор концерна ВКО "Алмаз – Антей" Александр Михеев, на предстоящем военно-техническом форуме "Армия-2018", будет представлена исчерпывающая информация о ЗРК "Тор-Э2". Для этого на отдельной площадке будут размещены новый ЗРК "Тор-Э2" и другие новинки ПВО, такие как ЗРК "Викинг" и боевая машина отделения ПЗРК "Гибка-С".


Со слов Михеева, ЗРК "Тор-Э2" стал "долгожданной новинкой в сегменте средств ПВО малой дальности". ЗРК сохранил лучшие качества, присущие линейке "Тор" и превосходит большинство аналогичных систем на мировом рынке, а по мобильности и живучести ему нет равных.

Как заявили разработчики, ЗРК «Тор-Э2» способен поражать самолеты, вертолеты, все типы ракет, высокоточное оружие и беспилотные летательные аппараты на дальности не менее 15 км и высоте до 12 км. Комплекс способен работать в любых метеоусловиях, а также в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Боекомплект одной машины составляет 16 ракет – в 2 раза больше, чем у предыдущей модификации ЗРК типа "Тор".

Напомним, что ЗРК "Тор" – один из немногих мобильных ЗРК малого радиуса действия, у которого ракеты находятся внутри корпуса и стартуют вертикально. Благодаря такому устройству они лучше защищены и при вылете из машины сразу попадают в луч радара системы наведения, который и направляет их к цели. "Тору" нужно всего 5-10 секунд, чтобы засечь цель и поразить.

Использованы фотографии: http://rostec.ru/
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Комментарии 13

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  1. nikoliski (Николай) Сегодня, 17:23
    Хорошо если взаправду смогли улучшить высотность
    nikoliski
  2. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 17:29
    сначала комплекс должны испытать "сирийцы" на американских и израильских самолетах и беспилотниках, иранцы на израильских, да в принципе, кто угодно, хоть туземцы, но на израильских (идеально на F-35). Вот это будет реклама!
    СССР-1
    1. bogart047 (Дмитрий) Сегодня, 18:03
      но ты этой рекламы уже не увидишь как у большая часть планеты.
      bogart047
      1. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 18:24
        Цитата: bogart047
        но ты этой рекламы уже не увидишь как у большая часть планеты.

        уверяю- нет, проглотят сбитый над Сирией самолет со слезами, воплями, оправданиями
        СССР-1
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 17:31
    Сильная вещь! И высотность, и боекомплект. И то, что может стрелять "на ходу"... Аналогов нет. wassat
    Горный стрелок
    1. MPN (Павел) Сегодня, 18:10
      Цитата: Горный стрелок
      wassat
      А чему смеемся так ? Другое дело, что сами себе не можем поставить в нужном количестве, приходится прибегать к финансированию со стороны? тут плакать надо...
      MPN
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:34
    А у себя на вооружении их достаточно, и какая кстати, у нас модель для себя производится -просто Тор2? ??
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  5. loki565 Сегодня, 17:38
    И сколько в нем ракет 8 ??? для современного боя маловато будет, вон панцирю 12 не хватает для отражения массированной атаки)))
    loki565
    1. Achtuba1970 Сегодня, 17:51
      Боекомплект одной машины составляет 16 ракет – в 2 раза больше, чем у предыдущей модификации ЗРК типа "Тор".
      Вроде в статье написано
      Achtuba1970
    2. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 17:52
      Статью читать в лом?
      Боекомплект одной машины составляет 16 ракет – в 2 раза больше, чем у предыдущей модификации ЗРК типа "Тор".
      fool
      профессор
    3. vitinka (Viktor) Сегодня, 17:58
      Daun. Lish bi poblivat na kogonibutj
      vitinka
  6. APASUS (Pavo) Сегодня, 17:45
    Последнее время рынок средств ПВО на подъеме и я сомневаюсь ,что хорошую систему надо еще и продвигать,за ними и так очередь .Опять журноламеры пишут заголовки не думая ?
    APASUS
  7. Джунгар (Андрей) Сегодня, 18:23
    Стаю беспилотников кинут на него, и все....Весь БК сведет на них, тут по нему и противорадиолокационной дадут.... Комплексное применение должно быть
    Джунгар
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