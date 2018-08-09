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Американские СМИ: танки-невидимки на подходе
Современные тенденции развития технологий в военной сфере приведут к тому, что танки станут менее заметными для наблюдающей за ними аппаратуры – и это будет иметь стратегические последствия, пишет Defense One.
Автор отмечает, что технологии, глобально меняющие правила игры не создаются изолированно, он всегда являются результатом объединения наиболее актуальных технологических трендов.
Сегодняшние технологические тенденции делают возможным появление в скором времени танков-невидимок.
В данном случае скрытность машин не подразумевает его буквальную невидимость. Скорее, это набор технологий, позволяющий уменьшить сигнатуру объекта, и тем самым затруднить его обнаружение. Например, современные бронемашины очень шумные и выделяют много тепла. Поэтому танк-невидимка должен стать, в первую очередь, намного тише и с низкой ИК-сигнатурой.
Теплоотдача является одной из основных проблем. По словам автора, недавно было проведено тестирование специальных графеновых листов. Как оказалось, этот материал способен скрывать выделяемое тепло, что открывает новые перспективы – он может серьезно затруднить обнаружение объекта и нацеливание многих ПТРК, включая американский комплекс Javeline.
Немаловажны здесь и достижения в сфере создания мощных электромобилей. Пентагон уже заказал группе оборонных предприятий разработку первого «электротанка». Прототип машины должен быть создан к 2022 году. В результате могут появиться танки с гибридными силовыми установками, отмечает издание.
Все аспекты этой концепции нуждаются в тщательном тестировании для изучения возможностей, рисков и ограничений, связанных с создание наземных невидимок. При этом совмещение отдельных, хотя и не очевидно значительных технологических достижений, может привести к коренной революции в одном из наиболее важных аспектов сухопутной войны, заключает автор.
Автор отмечает, что технологии, глобально меняющие правила игры не создаются изолированно, он всегда являются результатом объединения наиболее актуальных технологических трендов.
Сегодняшние технологические тенденции делают возможным появление в скором времени танков-невидимок.
В данном случае скрытность машин не подразумевает его буквальную невидимость. Скорее, это набор технологий, позволяющий уменьшить сигнатуру объекта, и тем самым затруднить его обнаружение. Например, современные бронемашины очень шумные и выделяют много тепла. Поэтому танк-невидимка должен стать, в первую очередь, намного тише и с низкой ИК-сигнатурой.
Теплоотдача является одной из основных проблем. По словам автора, недавно было проведено тестирование специальных графеновых листов. Как оказалось, этот материал способен скрывать выделяемое тепло, что открывает новые перспективы – он может серьезно затруднить обнаружение объекта и нацеливание многих ПТРК, включая американский комплекс Javeline.
Немаловажны здесь и достижения в сфере создания мощных электромобилей. Пентагон уже заказал группе оборонных предприятий разработку первого «электротанка». Прототип машины должен быть создан к 2022 году. В результате могут появиться танки с гибридными силовыми установками, отмечает издание.
Все аспекты этой концепции нуждаются в тщательном тестировании для изучения возможностей, рисков и ограничений, связанных с создание наземных невидимок. При этом совмещение отдельных, хотя и не очевидно значительных технологических достижений, может привести к коренной революции в одном из наиболее важных аспектов сухопутной войны, заключает автор.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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