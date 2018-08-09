18:40 09 августа
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Американские СМИ: танки-невидимки на подходе

Современные тенденции развития технологий в военной сфере приведут к тому, что танки станут менее заметными для наблюдающей за ними аппаратуры – и это будет иметь стратегические последствия, пишет Defense One.



Автор отмечает, что технологии, глобально меняющие правила игры не создаются изолированно, он всегда являются результатом объединения наиболее актуальных технологических трендов.


Сегодняшние технологические тенденции делают возможным появление в скором времени танков-невидимок.

В данном случае скрытность машин не подразумевает его буквальную невидимость. Скорее, это набор технологий, позволяющий уменьшить сигнатуру объекта, и тем самым затруднить его обнаружение. Например, современные бронемашины очень шумные и выделяют много тепла. Поэтому танк-невидимка должен стать, в первую очередь, намного тише и с низкой ИК-сигнатурой.

Теплоотдача является одной из основных проблем. По словам автора, недавно было проведено тестирование специальных графеновых листов. Как оказалось, этот материал способен скрывать выделяемое тепло, что открывает новые перспективы – он может серьезно затруднить обнаружение объекта и нацеливание многих ПТРК, включая американский комплекс Javeline.

Немаловажны здесь и достижения в сфере создания мощных электромобилей. Пентагон уже заказал группе оборонных предприятий разработку первого «электротанка». Прототип машины должен быть создан к 2022 году. В результате могут появиться танки с гибридными силовыми установками, отмечает издание.

Все аспекты этой концепции нуждаются в тщательном тестировании для изучения возможностей, рисков и ограничений, связанных с создание наземных невидимок. При этом совмещение отдельных, хотя и не очевидно значительных технологических достижений, может привести к коренной революции в одном из наиболее важных аспектов сухопутной войны, заключает автор.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 11

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  1. Сергей39 (сергей) Сегодня, 17:51
    Фейк ньюс из западных СМИ посыпались как из рога изобилия
    Сергей39
    1. Kolxoz im Lenina Сегодня, 17:57
      Когда у России будет танковый кулак хотя бы из Т-72,Т-90 мощный тогда плевать будет видят нас или нет..Проутюжим всю Европу и т.д.! Во времена СССР именно так и было..
      А эти все неведимки и т.д. туфта..
      Kolxoz im Lenina
  2. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 17:55
    Новой информации из данной «статьи»-НОЛЬ.Зачем такой шлак публиковать?!Я нечто подобное лет 20 назад читал в Технике молодёжи!!!
    Magic Archer
    1. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 17:58
      Тем более танки с электротрансмиссией уже были в нацисткой Германии. Тот же тепловоз, только на гуслях и с солидными аккумуляторами.
      zapfen
    2. MPN (Павел) Сегодня, 18:20
      Цитата: Magic Archer
      Новой информации из данной «статьи»-НОЛЬ.Зачем такой шлак публиковать?!Я нечто подобное лет 20 назад читал в Технике молодёжи!!!

      Ну зря... Роспись Гжельская на танках это круто... СТЕЛС рулит..
      MPN
  3. Sadko88 (Старший) Сегодня, 18:06
    Теплом нужно делиться, а они - графеновые листы...
    Sadko88
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:08
    Такие новости нужно публиковать род рубрикой "околонаучная фантастика "!Это из разряда о покупке нами для армии 2300 танков Т14, а результате из будет максимум сотня в течении 10 лет, и на этом финита ля комедия! !!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  5. Теренин (Геннадий) Сегодня, 18:09
    Американские СМИ: танки-невидимки на подходе Кто же их увидел на подходе?what Они же невидимки! fool
    Теренин
  6. Комментарий был удален.
  7. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 18:23
    А мы этот невидимый танк наноснарядом ка-а-ак ...! am
    И никто и не увидит, что война идёт... what
    злой партизан
  8. Rusj Сегодня, 18:27
    А Звезду смерти они на орбите Луны ещё не достраивают ?
    Rusj
  9. san4es Сегодня, 18:29
    ...танки станут менее заметными для наблюдающей за ними аппаратуры.
    san4es
  10. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 18:40
    Так никто их и не увидит ,потому что невидимки laughing
    Proton
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