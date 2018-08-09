18:44 09 августа
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Захарова: В случае введения новых санкций, Россия ответит "зеркально"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если США примут решение о введении санкций из-за "дела Скрипалей", Москва Вашингтону "ответит зеркально".

Захарова: В случае введения новых санкций, Россия ответит "зеркально"


Захарова отметила, что Россия будет вводить только ответные меры. Какими будут санкции, таким и будет наш ответ, заявила она, Россия всегда отвечает адекватно и зеркально. При этом Россия будет вводить свои ограничительные меры только после того, как Вашингтон введет против нее свои санкции.


Ранее Захарова раскритиковала Соединенные Штаты за "заведомо неприемлемые требования для отказа от идеи введения новых санкций против России" и заявила, что говорить с Россией с позиции силы бесполезно и бесперспективно. В Министерстве иностранных дел заявили, что Москва начнет проработку ответных мер на вводимые США санкции и в случае их введения, ответит незамедлительно.

Напомним, что США объявили о введении новых ограничительных мер против России из-за якобы причастности Москвы к отравлению Скрипалей. При этом новые санкции будут вводиться двумя пакетами. При введении первого будет наложен запрет на экспорт в Россию товаров двойного назначения. Второй пакет будет введен через три месяца, в случае если Россия за это время не предоставит гарантий неприменения химического или биологического оружия и коснется внешней торговли.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 34

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  1. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
    2. DEZINTO (Николай) Сегодня, 18:15
      Зачем вот такую дичь постить. Это что за бредятина? Вы где это нашли? Зачем это здесь? аааа я зачем то посмотрел......целую минуту афигивания обеспечил.

      DEZINTO
      1. Комментарий был удален.
      2. Kolxoz im Lenina Сегодня, 18:25
        По моему вся провинциальная Россия молится на эти санкции..! Хоть что то сами начали производить и питаться натуральными продуктами ..Хитрый план Путина сработал !
        Экономика России ,хоть и медленно, но начинает раскручиваться надеясь только на свои силы ..Во времена СССР ,даже слова такого санкции не знали ,пусть дрожат олигархи и прочее мелкое ворье и ростовщики . Россию в мировую систему ограбления не получилось включить ..мы сами по себе будем !(вместе с Китаем .его тоже обложили наконец )))
        Kolxoz im Lenina
        1. Jolly oldster sailor (Uncle pale ale) Сегодня, 18:32
          Мы всегда жили за свой счёт,не интересно никогда было,что там в москве...
          Хоть что то сами начали производить и питаться натуральными продуктами
          Не смеши.Не смешно.
          Сами по себе всегда жили без вас,и проживём.
          Jolly oldster sailor
        2. dorz (Дмитрий) Сегодня, 18:43
          Цитата: Kolxoz im Lenina
          Экономика России ,хоть и медленно, но начинает раскручиваться надеясь только на свои силы ..

          Как сказал один известный российский чиновник: вокруг только тернии, тернии, тернии… блин, когда уже звезды?!
          dorz
      3. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 18:36
        Цитата: DEZINTO
        DEZINTO (Николай) Сегодня, 18:15 ↑ Новый
        Зачем вот такую дичь постить. Это что за бредятина? Вы где это нашли? Зачем это здесь? аааа я зачем то посмотрел......целую минуту афигивания обеспечил.

        Коля,согласен, болею от кровоизлияния в глаза так же. это блин....что то...пошли выпьем...
        андрей юрьевич
        1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 18:44
          Андрей добрый вечер. hi

          болею от кровоизлияния в глаза так же. это блин....что то...пошли выпьем...


          а давай ! drinks
          DEZINTO
    3. nPuBaTuP (Николай) Сегодня, 18:29
      Цитата: Jolly oldster sailor
      Не смеши народ

      Это в первую очередь к Вам относится....
      nPuBaTuP
  2. Венд (Анатолий) Сегодня, 18:10
    Да если бы у США еще и мозг работал. А то истерика затмила все.
    Венд
    1. Beby Сегодня, 18:20
      У тех, кого надо, очень даже хорошо этот самый мозг работает !
      Гадости конкурентам планируются, вводятся, и, как-то работают. Не всегда на 100% работают, где-то и на 10%. Но они явно решили взять количеством различных гадостей.
      Для Российской Федерации это выливается в дикую реальную инфляцию и существенным обнищанием населения. Чем, а главное как, заканчивается необузданная пирушка правящих элит, за счёт обнищания населения хорошо показывают события начала 20 века в Российской Империи.
      Beby
      1. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 18:40
        Цитата: Beby
        У тех, кого надо, очень даже хорошо этот самый мозг работает !
        Гадости конкурентам планируются, вводятся, и, как-то работают. Не всегда на 100% работают, где-то и на 10%. Но они явно решили взять количеством различных гадостей.
        Для Российской Федерации это выливается в дикую реальную инфляцию и существенным обнищанием населения. Чем, а главное как, заканчивается необузданная пирушка правящих элит, за счёт обнищания населения хорошо показывают события начала 20 века в Российской Империи.

        Дэ-э-э-э... Давненько ты, паренёк не вылазил из-за компа... Вылазь! Съезди на природу, куда-нить в глубину России. Да глянь, как и от чего у людей животы пухнут. Чё там, и скоко на полях растёт, какая техника по полям ползает. О цене её по интересуйся. Да много там, в глубине увидеть можно. Глянь! Ты такого точно в жизни не видел, коли тут об обнищании строчишь.
        Плотник 2329
  3. Старый Хрен (Старый Хрен) Сегодня, 18:16
    Захарова: В случае введения новых санкций, Россия ответит "зеркально"

    Конечно ответит, повышением пенсионного возраста для своего населения.
    Кстати, как здоровье Кабзона, который проголосовал за повышение пенсионного возраста?
    Старый Хрен
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:29
      По слухам, Кабзону недолго осталось. .. hi
      ДРЕВНЕЙШИЙ
  4. Арон Заави (Арон) Сегодня, 18:16
    Интересные времена будут. wink
    Арон Заави
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:25
      Весь конгресс США и сенат на все праздники пригласят, и кормить будут за счет народа -страшное решение! !!Нам в лицо плевок, а власть в ответ только сказки рассказывает! Чем отвелили на захват нашей дипмиссии -надуванием щек? На избиение дипломатов в Катаре -тоже молча проглотили? ??И сейчас всю тяжесть перевесят на народ, а сами белые и пушистые. ....
      ДРЕВНЕЙШИЙ
  5. Копчёный (Денис) Сегодня, 18:17
    Зеркально? Это как? Запретят российским компаниям кредитовать США?!
    Копчёный
    1. Альф (Василий) Сегодня, 18:18
      Цитата: Копчёный
      Зеркально? Это как? Запретят российским компаниям кредитовать США?!

      Перестанут в филькины грамоты ФРС вкладываться. laughing
      Альф
    2. Shahno (Павел) Сегодня, 18:21
      Нет, запретят российским компаниям кредитовать Израиль...
      Shahno
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:36
        Вот это ужас wassat , как же вы без наших триллионов, или нет, триллиардов долларов или евро жить будите, зная что у вас нету этих денег , жить??? wassat
        ДРЕВНЕЙШИЙ
  6. MPN (Павел) Сегодня, 18:18
    В случае введения новых санкций, Россия ответит "зеркально"
    Предстоит развитие зеркальной промышленности, где у нас зеркала производят? может попробовать Гжель?
    MPN
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:26
      Налепят кривых зеркал, и станут нас убеждать что только эти зеркала и показывают истинную правду.
      ДРЕВНЕЙШИЙ
  7. DEZINTO (Николай) Сегодня, 18:18
    Короче понятно что тут сейчас начнётся...................

    DEZINTO
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:27
      Народ честно, с юморком и матер-ком будет резать правду -матку! !! hi
      ДРЕВНЕЙШИЙ
  8. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 18:19
    Американцы доиграются,ща им как Лавров выразит озабоченность будут знать. lol
    Yak28
  9. NF68 (Николай.) Сегодня, 18:20
    Чихали американцы на эти санкции. А вот если бы Россия стала рассчитываться с тем же Китаем в юанях или с ЕС в евро, то тогда США точно по плохело бы. Вопрос в том, возможно ли это в настоящее время. Хотя ЕС планирует свои расчеты с Ираном вести минуя американскую платёжную систему или как её там называют.
    NF68
  10. Великанов (Алексей Великанов) Сегодня, 18:22
    Москва Вашингтону "ответит зеркально"
    Как именно? Покажут новый мультик о том как рубль побеждает доллар? Мы в абсолютно разных весовых категориях, и наши контрсанкции (если до них дойдёт) даже не будут замечены.
    Великанов
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:42
      Нет мы наштампуем рубледолларов -одна сторона банкноты полностью все Российское как на рубле -флаг и надписи, на второй стороне все эмблемы и атрибуты доллара сша! И главное, банкноты будут обязательны к хождению по всему миру. И стоить такая банкнота
      номиналом в один рубледоллар будет сотню обычных баксов!!! wassat
      ДРЕВНЕЙШИЙ
  11. Sadko88 (Старший) Сегодня, 18:24
    Налика в России будет больше. Поэтому, кстати реформу пенсионную можно отложить и довести новые образцы вооружений до серийного производства. Чем не зеркальный ответ? wink
    Sadko88
  12. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 18:26
    Чем? Была приведена аналитика- любое ограничение, к сожалению, бьет по российским производителям с той же силой.
    СССР-1
  13. Теренин (Геннадий) Сегодня, 18:30
    Борьбу за влияние в мировом политическом и экономическом пространстве никто не отменял. Россия даже с таким ресурсом борется, как умеет. А, М.Захарова, как специалист-международник - молодец. Побольше бы таких.
    Теренин
  14. Самара_63 (Вася) Сегодня, 18:32
    Да нет никаких ответов, отвечать надо было ещё в 2014 году...
    Что сейчас делать? А делать надо быстро и решительно:
    1.Запретить пролёты самолётов США над территорией России, пусть облетают, а это удорожание в среднем на 40%, а это кризис финансовый гарантирован
    2.Выгнать из страны Макдональдс, КФС, Пепси,Коку...а это уже Аховый удар по компаниям...
    3.Начать переговоры с Кубой и Венесуэлой о размещении наших войск...
    4.Начать размещать на всех танкерах КР Калибр,пусть они в ужасе будут от каждого торгового судна
    5.Занять Киев, и отдать власть адекватным украинцам
    6.Ввести войска в Сербию через Украину и Венгрию, пусть проверит себя элита США- хотят они погибать из-за этих стран?
    Самара_63
  15. gig334 (прохожий) Сегодня, 18:33
    Захарова: В случае введения новых санкций, Россия ответит "зеркально"


    Чем ответит? повышением пенсионного возраста? или снова налоги повысит?
    gig334
  16. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 18:34
    Всего лишь один раз оставили бы американских астронавтов на МКС на второй срок и,я думаю, хватило бы чтобы в госдепе прозрели...а так,только воздух сотрясать...
    HAM
  17. razved (Андрей) Сегодня, 18:38
    С самого начала надо было отвечать, а не сопли жевать: мы за конструктивные отношения, мы против санкционной политики и т.д. ТАМ все эти вежливости и дипломатичности воспринимают исключительно как СЛАБОСТЬ. По моему, эта истина и ежу, как говорится, понятна. Но, почему то, не нашему руководству...
    razved
  18. К-50 (Алексей) Сегодня, 18:41
    если США примут решение о введении санкций из-за "дела Скрипалей", Москва Вашингтону "ответит зеркально"

    Не нужно зеркально, нужно сторицей. "Плюнули тебе в компот", разбей тому башку всем "люминовым" котлом, чтобы больше ни у кого желания тебе гадить не нашлось, чтобы от одной мысли о последствиях в гробу холодным потом покрывались.
    К-50
  19. Санче (Санче) Сегодня, 18:43
    Цитата: Kolxoz im Lenina
    Россию в мировую систему ограбления не получилось включить ..мы сами по себе будем !(вместе с Китаем .его тоже обложили наконец )))

    Под товарищем Си кресло пошатывается понемногу, так что еще неизвестно вместе с Китаем будем или нет в случае его замены
    Санче
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