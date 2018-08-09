Захарова: В случае введения новых санкций, Россия ответит "зеркально"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если США примут решение о введении санкций из-за "дела Скрипалей", Москва Вашингтону "ответит зеркально".Захарова отметила, что Россия будет вводить только ответные меры. Какими будут санкции, таким и будет наш ответ, заявила она, Россия всегда отвечает адекватно и зеркально. При этом Россия будет вводить свои ограничительные меры только после того, как Вашингтон введет против нее свои санкции.Ранее Захарова раскритиковала Соединенные Штаты за "заведомо неприемлемые требования для отказа от идеи введения новых санкций против России" и заявила, что говорить с Россией с позиции силы бесполезно и бесперспективно. В Министерстве иностранных дел заявили, что Москва начнет проработку ответных мер на вводимые США санкции и в случае их введения, ответит незамедлительно.Напомним, что США объявили о введении новых ограничительных мер против России из-за якобы причастности Москвы к отравлению Скрипалей. При этом новые санкции будут вводиться двумя пакетами. При введении первого будет наложен запрет на экспорт в Россию товаров двойного назначения. Второй пакет будет введен через три месяца, в случае если Россия за это время не предоставит гарантий неприменения химического или биологического оружия и коснется внешней торговли.