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Ассанжа пригласили в сенат США для дачи показаний
Представители портала WikiLeaks опубликовали в среду сообщение о том, что создателя сайта Джулиана Ассанжа приглашают в американский сенат для дачи показаний (на закрытое интервью), сообщает Коммерсантъ.
Сенаторов из комитета по вопросам разведки интересуют события 2016 года, когда Россия якобы вмешалась в президентские выборы.
Именно тогда WikiLeaks опубликовал переписку членов комитета Демократической партии, в том числе более 30 тыс. личных писем кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Впоследствии ЦРУ обвинило Кремль во взломе серверов партии в интересах Дональда Трампа.
Сам Ассанж отрицает связь с Москвой и утверждает, что опубликованные им документы были получены законным путем. Активисты движения за освобождение основателя WikiLeaks написали в соцсетях, что переписка была передана сайту Госдепартаментом США в марте 2016 года на основании закона о свободе информации, который обязывает федеральные министерства допускать граждан к документам правительства, за исключением тех, что относятся к нацбезопасности.
По словам юристов портала, они рассматривают возможность дачи показаний Ассанжем в сенате, однако пока не могут сказать, какой будет их рекомендация.
В настоящее время Джулиан Ассанж находится в Лондоне в эквадорском посольстве, где последние 6 лет пользуется предоставленным ему правом на политическое убежище. Правительство Эквадора не могло добиться безопасного освобождения основателя WikiLeaks из-за предъявляемого ему британцами обвинения в нарушении условий освобождения под залог.
Недавно президент Эквадора Ленин Морено заявил, что «дело Ассанжа» приносит его стране дополнительные проблемы. Он сам начал переговоры с властями Британии с целью обеспечить освобождение Ассанжа, здоровье которого в последнее время заметно ухудшилось.
Сенаторов из комитета по вопросам разведки интересуют события 2016 года, когда Россия якобы вмешалась в президентские выборы.
Именно тогда WikiLeaks опубликовал переписку членов комитета Демократической партии, в том числе более 30 тыс. личных писем кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Впоследствии ЦРУ обвинило Кремль во взломе серверов партии в интересах Дональда Трампа.
Сам Ассанж отрицает связь с Москвой и утверждает, что опубликованные им документы были получены законным путем. Активисты движения за освобождение основателя WikiLeaks написали в соцсетях, что переписка была передана сайту Госдепартаментом США в марте 2016 года на основании закона о свободе информации, который обязывает федеральные министерства допускать граждан к документам правительства, за исключением тех, что относятся к нацбезопасности.
По словам юристов портала, они рассматривают возможность дачи показаний Ассанжем в сенате, однако пока не могут сказать, какой будет их рекомендация.
В настоящее время Джулиан Ассанж находится в Лондоне в эквадорском посольстве, где последние 6 лет пользуется предоставленным ему правом на политическое убежище. Правительство Эквадора не могло добиться безопасного освобождения основателя WikiLeaks из-за предъявляемого ему британцами обвинения в нарушении условий освобождения под залог.
Недавно президент Эквадора Ленин Морено заявил, что «дело Ассанжа» приносит его стране дополнительные проблемы. Он сам начал переговоры с властями Британии с целью обеспечить освобождение Ассанжа, здоровье которого в последнее время заметно ухудшилось.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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