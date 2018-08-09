21:45 09 августа
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Ассанжа пригласили в сенат США для дачи показаний

Представители портала WikiLeaks опубликовали в среду сообщение о том, что создателя сайта Джулиана Ассанжа приглашают в американский сенат для дачи показаний (на закрытое интервью), сообщает Коммерсантъ.



Сенаторов из комитета по вопросам разведки интересуют события 2016 года, когда Россия якобы вмешалась в президентские выборы.


Именно тогда WikiLeaks опубликовал переписку членов комитета Демократической партии, в том числе более 30 тыс. личных писем кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Впоследствии ЦРУ обвинило Кремль во взломе серверов партии в интересах Дональда Трампа.

Сам Ассанж отрицает связь с Москвой и утверждает, что опубликованные им документы были получены законным путем. Активисты движения за освобождение основателя WikiLeaks написали в соцсетях, что переписка была передана сайту Госдепартаментом США в марте 2016 года на основании закона о свободе информации, который обязывает федеральные министерства допускать граждан к документам правительства, за исключением тех, что относятся к нацбезопасности.

По словам юристов портала, они рассматривают возможность дачи показаний Ассанжем в сенате, однако пока не могут сказать, какой будет их рекомендация.

В настоящее время Джулиан Ассанж находится в Лондоне в эквадорском посольстве, где последние 6 лет пользуется предоставленным ему правом на политическое убежище. Правительство Эквадора не могло добиться безопасного освобождения основателя WikiLeaks из-за предъявляемого ему британцами обвинения в нарушении условий освобождения под залог.



Недавно президент Эквадора Ленин Морено заявил, что «дело Ассанжа» приносит его стране дополнительные проблемы. Он сам начал переговоры с властями Британии с целью обеспечить освобождение Ассанжа, здоровье которого в последнее время заметно ухудшилось.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 25

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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:48
    Удав приглошает кролика погостить в его желудке!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. dorz (Дмитрий) Сегодня, 18:56
      Ассанжа нужно вывезти из Англии, пусть составит компанию Сноудену. Диарея американцам будет обеспечена.
      dorz
      1. Jolly oldster sailor (Uncle pale ale) Сегодня, 18:59
        Да ладно смеяться-им от них не холодно,не жарко...От Сноуденов да Ассанджей всяких там прочих ихних предателей.Не заметят урона стране от их враждебной подрывной деятельности...
        Jolly oldster sailor
        1. dorz (Дмитрий) Сегодня, 19:03
          Цитата: Jolly oldster sailor
          Да ладно смеяться-им от них не холодно,не жарко...

          В Америке ему грозит пожизненное, в России - уважение и почёт. laughing
          dorz
          1. Jolly oldster sailor (Uncle pale ale) Сегодня, 19:20
            На кол предателя американской отчизны!!!Родину американскую любить надо,какой бы она не была wink
            Jolly oldster sailor
            1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 19:29
              А Нодди Холдер причем? И Slade вообще-то британцы...
              helmi8
              1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 19:38
                А Нодди Холдер причем? И Slade вообще-то британцы...


                Не обращайте внимания, у "этого" сегодня обострение, постит всякую дичь ни к месту....
                DEZINTO
                1. Jolly oldster sailor (Uncle pale ale) Сегодня, 19:46
                  Вот именно-не обращайте внимания."этот" влез беспардонно в разговор людей,да и простительно ему,не будем обращать внимание...
                  Slade вообще-то британцы...
                  В Портсмуте был на концерте,вот и похвастался...
                  Jolly oldster sailor
                  1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 19:50
                    Не ну а что? Вы бы немножко адекватнее общались, я б ничего не говорил. Но вот эти вставки со странными клипами....зачем? Вы уж если общаетесь то общайтесь нормально. request
                    DEZINTO
            2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 19:59
              Цитата: Jolly oldster sailor
              На кол предателя американской отчизны!!! Родину американскую любить надо,какой бы она не была wink
              Улица с проулком! У этой песни есть и другой перевод!
              sabakina
              1. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 20:57
                Ну совсем другая песня! Засмотришься ее слушать :)
                СССР-1
            3. zenion (zinovy) Сегодня, 20:35
              Правительство превращается в Родину, когда они хотят крови народа.
              zenion
        2. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 19:50
          Не заметят урона стране от их враждебной подрывной деятельности...

          Да ты что. Правда не заметят, а чего же они так взбесились, если им все равно? Тебе бы в сказочники податься, но это другой сайт, ты ошибся "дверью". what
          Ros 56
        3. vovanpain (Владимир) Сегодня, 20:24
          Цитата: Jolly oldster sailor
          Сноуденов да Ассанджей всяких там прочих ихних предателей.Не заметят урона стране от их враждебной подрывной деятельности...

          Да ну да, если бы не замечали и истерики бы такой не было и Ассандж спокойно на свободе бы разгуливал. laughing wink
          vovanpain
    2. Kolxoz im Lenina Сегодня, 19:25
      Джулиана Ассанжа приглашают в американский сенат для дачи показаний (на закрытое интервью)

      "Приглашают" это громко сказано ..Там из него выбьют все что хотят услышать!
      А НАШ Сноуден под надежной защитой ..

      Вот так и живем.. wink
      Kolxoz im Lenina
  2. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 19:03
    Как в фильме Приключения Буратино : Ищи драка, четыре сольдо за бумажную курточку...
    parusnik
    1. MPN (Павел) Сегодня, 19:15
      Не думаю, что Ассандж им важен... Вот , что не победимые, это во главе угла...
      MPN
      1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 21:12
        Вот , что не победимые, это во главе угла...

        Павел, в России до хрена "непобедимых" видели. Перечислять не буду. Одним больше - одним меньше.
        Теренин
        1. MPN (Павел) Сегодня, 21:15
          Цитата: Теренин
          Вот , что не победимые, это во главе угла...

          Павел, в России до хрена "непобедимых" видели. Перечислять не буду. Одним больше - одним меньше.

          Соглашусь! drinks Добавлю только, что ни кто так как военные (по профессии) войны так не хотят ибо знают о ней не из социальных сетей.. drinks hi
          MPN
          1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 21:26
            Цитата: MPN
            Добавлю только, что ни кто так как военные (по профессии) войны так не хотят ибо знают о ней не из социальных сетей

            Золотые слова, дружище drinks
            Теренин
            1. MPN (Павел) Сегодня, 21:28
              Цитата: Теренин
              Цитата: MPN
              Добавлю только, что ни кто так как военные (по профессии) войны так не хотят ибо знают о ней не из социальных сетей

              Золотые слова, дружище drinks

              drinks
              MPN
            2. MPN (Павел) Сегодня, 21:43
              Добавлю еще, командировки в зону боевых действий привлекают только до той поры пока ты туда не попал... Я летчик и то мне как то не с руки получалось... вроде как и не на пле, а там же оказывался в итоге...
              MPN
  3. GRIGORIY76 (Григорий) Сегодня, 19:31
    Показания в обмен на свободу... Интересно
    GRIGORIY76
  4. DEZINTO (Николай) Сегодня, 19:36
    Ага конечно. Он если за ворота посольства выйдет, то его уже никогда не увидят. И он это прекрасно понимает....сидя там вот уже пять лет....
    DEZINTO
  5. Apollo (Алех) Сегодня, 21:41
    Несомненно, там он "скажет" то, что от него хотят услышать. Ведь для Ассанжа вопрос стоит, "жизнь или кошелек".
    Apollo
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