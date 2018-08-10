Проект «Штурм». Громкая сенсация или чистая теория?
Российская оборонная наука и промышленность регулярно предлагает новые идеи, и многие из них реализуются на практике. По понятным причинам, о новых разработках рассказывают не сразу и не все. Это способствует появлению сообщений с отрывочными данными, слухов, оценок и т.д. При этом нередко сенсационные сообщения прессы не в полной мере соответствуют реальному положению дел. Подобную ситуацию можно было наблюдать на днях. Интереснейшие сообщения о разработке нового робототехнического комплекса «Штурм», как оказалось, не совсем соответствовали действительности.
Сенсационный танк-робот
Неоднозначная история началась утром 8 августа, когда интернет-издание РБК опубликовало данные о существовании очередного перспективного проекта. Согласно данным неназванного источника издания в министерстве обороны, научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в настоящее время разрабатывает новый штурмовой робототехнический комплекс тяжелого класса. Опытно-конструкторской работе присвоен шифр «Штурм».
Основной целью проекта является снижение потерь личного состава при ведении боевых действий в условиях города. В состав комплекса планируется включить четыре варианта боевых машин, отличающиеся друг от друга вооружением. Источник утверждал, что к настоящему времени создан макет будущей машины с боевым оборудованием. С его помощью будет демонстрироваться подвижность комплекса.
РБК также привело основные данные о компонентах робототехнического комплекса. Боевая машина №1 должна иметь массу 50 т и нести вооружение в виде 125-мм орудия Д-414 и спаренным пулеметом. Орудие планируется оснастить автоматом заряжания на 22 выстрела. Также предполагается использование систем всеракурсной защиты от противотанкового оружия. Боевая машина №2 должна отличаться от первой составом вооружения. Ее планируется оборудовать блоком реактивных огнеметов РПО-2 «Шмель-М» и пулеметом ПКТМ. Проект №3 предусматривает использование боевого модуля с парой 30-мм автоматических пушек, пулеметом и огнеметами. Машина №4 должна нести пусковую установку для 16 неуправляемых ракет МО.1.01.04М, взятых у огнеметной системы ТОС-1.
Контролировать все средства комплекса «Штурм» будет единый пункт дистанционного управления. Его предлагается построить на основе танка Т-72Б3. Бортовая аппаратура такого пункта позволит контролировать роботизированную технику на дистанциях до 3 км. На базе основного танка также предлагается создать тяжелый бронетранспортер БТР-Т, способный перевозить восемь бойцов с оружием.
По данным РБК, проект «Штурм» предусматривает обеспечение высокой подвижности техники, в том числе в условиях городской застройки. Машины следует защитить от взрывных устройств. Кроме того, они должны выдерживать попадание 10-15 гранат ручных противотанковых гранатометов. Следует обеспечить возможность поворота башни и свободного наведения оружия даже в узких проходах. Техника нуждается в артиллерийском вооружении, пригодным для поражения живой силы и незащищенной техники, а также различных сооружений.
Боевые роботы должны иметь возможность быстро находить и поражать цели на всех ракурсах, в том числе с большим превышением над ними. При этом требуется исключить ущерб городской застройке. Источник утверждает, что военные потребовали предусмотреть ведение огня в программируемом режиме. Предлагается формировать боевую задачу по результатам разведки и загружать ее в автоматику бронетехники.
В статье РБК указано, что НПК «Уралвагонзавод» и министерство обороны никак не прокомментировали данные неназванного источника. После основных данных о «Штурме» в материале приводились комментарий известного специалиста в области военной техники Виктора Мураховского, история схожих проектов отдаленного прошлого и последние новости, связанные с проектом «Армата».
Сомнительная сенсация
В тот же день на интереснейшие и многообещающие сообщения РБК ответил специалист в области бронетехники Алексей Хлопотов, также известный как Gur Khan. В своем блоге он в резких выражениях раскритиковал публикацию об опытно-конструкторской работе «Штурм», а кроме того, призвал журналистов прекратить «кормить народ фейками». Далее специалист наглядно объяснил, почему новость от РБК не является настоящей новостью.
А. Хлопотов указал, что сообщения РБК о «Штурме» фактически являются вольным пересказом и трактовкой уже известного документа. В середине июня в свободный доступ попала презентация «Проблемные вопросы развития робототехнических комплексов военного назначения», подготовленная старшим научным сотрудником 3-го НИИ Минобороны Андреем Анисимовым. Презентация предназначалась для демонстрации на XXI всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы защиты и безопасности».
В презентации присутствовал раздел под названием «Перспективные НИР». В нем упоминалась всего одна опытно-конструкторская работа («Армата») и сразу три научно-исследовательские работы. Одна из них носит название «Штурм». Также в презентации был представлен возможный облик перспективных робототехнических комплексов, организационные структуры комплексов и т.д. Наконец, автор презентации привел определенные выводы, сделанные по результатам уже выполненных работ.
А. Хлопотов справедливо отметил, что эта презентация давно была изучена и разобрана в соответствующих сообществах. После этого, по его мнению, авторам «сенсации» в прессе оставалось лишь собрать воедино отдельные высказывания и добавить «флёр инсайда». Так и появилось интереснейшее сообщение о перспективной разработке отечественной промышленности.
Также специалист обратил внимание на статус проекта «Штурм» в презентации и в недавней публикации прессы. В исходном документе он значится как научно-исследовательская работа, тогда как РБК обозначила его опытно-конструкторской работой. В отечественной практике эти термины обозначают разные стадии работ, и такая «замена» не может быть признана обоснованной.
Как утверждает А. Хлопотов, НИР «Штурм» и другие работы, упомянутые в презентации от А. Анисимова, давно завершены. Некоторые эти предложения так и остались на бумаге, тогда как другие нашли применение в реальных опытно-конструкторских работах. Впрочем, изображенные в документе образцы техники – «не более чем картинки».
Специалист обратил внимание и на выводы двух опубликованных материалов. Хотя статья в прессе и основывалась на презентации 3-го НИИ Минобороны, ее заключение не соответствует выводам исходного документа. С учетом этого и всех предыдущих моментов А. Хлопотов называет статью РБК фейком.
Рассматривая этот «фейк», А. Хлопотов отметил особо печальную его особенность. От этой статьи косвенно пострадал достойный и уважаемый специалист В. Мураховский. Ему пришлось давать серьезный комментарий несуществующему проекту.
Предмет спора
Рассмотрев упомянутую презентацию «Проблемные вопросы развития РТК ВН», нетрудно заметить, что и РБК и А. Хлопотов писали об одном и том же предложении отечественной военной науки. Из доступных данных следует, что в недавнем прошлом 3-й НИИ министерства обороны проводил НИР с шифром «Штурм». На уровне теории был проработан облик целого семейства боевых бронированных машин с дистанционным управлением и автоматизации, после чего специалисты изучили его перспективы и сделали выводы.
Согласно документу, целью НИР «Штурм» являлась разработка новой автоматизированной системы робототехнических комплексов вооружения и техники. Предполагалось обеспечить их совместную скоординированную работу при решении боевых задач. Систему комплексов рассматривали в контексте перевооружения сухопутных войск. С ее помощью войска могли бы выполнять разные задания, в том числе осуществлять штурм.
Один из слайдов презентации показывал возможную структуру такой системы комплексов. Организационная структура роботизированной системы функционально связанных РТК предусматривала наличие одной роботизированной роты, работающей вместе с отделением управления. В состав роты можно включить до пяти взводов разного назначения, имеющих на вооружении отличающуюся технику. Предложенная структура включает тяжелый, средний и легкий взводы робототехнических комплексов, а также взвод разведки и специальный взвод.
А. Анисимов привел возможные варианты вооружения разных машин, предназначенных для таких взводов. Технический облик и характеристики шасси для них при этом не уточнялись. Отделение управления должно эксплуатировать хорошо защищенные гусеничные бронемашины с необходимой аппаратурой и оружием для самообороны.
Тяжелый взвод может иметь на вооружении технику с орудиями калибра 152 или 125 мм, дополненными 7,62-мм пулеметом. Также возможно использование изделия с парой 30-мм пушек, пулеметом и противотанковыми ракетами. Для средних взводов предложены боевые модули с 57-мм пушкой, 7,62-мм пулеметом и ракетами. 57-мм пушка может быть заменена орудием калибра 30 мм. Также вместо ракет и пушки можно установить изделия РПО. Для легких РТК предложены пулемет и ракеты. На борту разведывательных роботов следует установить приборы наземной разведки и беспилотные летательные аппараты. Оснащение специального взвода определяется его задачами.
В презентации присутствовали изображения, показывающий возможный облик отдельных роботов из состава гипотетической системы «Штурм». Три показанных образца «построены» на основе схожего гусеничного шасси с шестью опорными катками на борт. Очевидно, предложена классическая танковая компоновка с кормовым размещением двигателя и выделением передних отсеков под целевое оборудование или рабочие места. Общей чертой трех образцов является развитая дополнительная защита корпусов. Лобовая и бортовая проекции прикрываются блоками динамической защиты или решетчатыми экранами.
Машина управления, согласно презентации, может иметь характерный силуэт, образованный крупной рубкой с рабочими местами экипажа и операторов. Для самообороны она вооружена пулеметной установкой. Также представлены два варианта облика машин тяжелого класса, внешне отличающихся только боевым модулем и вооружением. Унифицированное шасси в обоих случаях имеет полный набор дополнительной защиты и несет бульдозерный отвал. Кроме того, на имеющихся рисунках можно заметить развитые оптико-электронные приборы, необходимые оператору для наблюдения за обстановкой.
Первый из тяжелых роботов «оснастили» сравнительно крупной необитаемой башней с орудием большого калибра, отличающимся средней длиной ствола. Второй образец получил иной модуль со спаркой 30-мм автоматических пушек, по бокам от которых находятся два блока с ракетами или реактивными огнеметами. В обоих случаях башни оснащены панорамными прицелами и оптико-электронными устройствами для непосредственного наведения.
Другой вариант РТК. С точки зрения вооружения он похож на современные боевые машины поддержки танков
К сожалению, научно-исследовательские работы в области боевой робототехники привели к не самым радостным выводам. В соответствующем разделе «Проблемных вопросов развития РТК ВН» отмечается, что появление боевых роботов не окажет заметного влияния на возможности мотострелковой бригады. Было установлено, что такая техника контролируется оператором, а ее реальные возможности прямо связаны со способностью человека понимать окружающую обстановку и принимать правильные тактические решения. При высокоманевренных действиях общевойсковых формирований все это делает РТК неэффективным.
Подобная ситуация с невозможностью эффективного применения роботов в общевойсковом бою будет сохраняться в течение следующих 10-15 лет. При этом до появления техники с улучшенными боевыми качествами РТК можно применять при штурме укреплений или иных объектов. Целесообразно использовать их вместе с другими маневренными средствами ближнего боя в качестве инструмента огневой поддержки. Самостоятельная работа комплекса в определенных ситуациях может приводить к срыву выполнения боевой задачи.
Также предъявляются особые требования к применению техники в боевых условиях. Имеет смысл кратковременное, быстрое и одноразовое применение роботов в заданном районе. Мало того, как можно ближе к огневым позициям должны находиться пункты технического обслуживания. Это ускорит обслуживание машин и загрузку боекомплекта перед новым выходом на позицию.
К счастью, отечественные специалисты уже видят пути решения актуальных проблем военной робототехники. В той же презентации приводится список направлений, которым следует уделить особое внимание в будущем. Развитие средств связи и управления, аппаратуры наблюдения и т.д. обеспечит заметный рост тактико-технических и эксплуатационных характеристик, позволив решить поставленные задачи.
Дело будущего
Из доступных сведений следует, что российские ученые и конструкторы провели ряд научно-исследовательских работ и изучили несколько вариантов робототехнических комплексов разного вида и назначения. Вместе с прочими предложениями изучалась система РТК с шифром «Штурм». Специалисты пришли к объективным и справедливым выводам, которые, впрочем, не отличаются особым оптимизмом.
НИР «Штурм» и другие исследования показали весьма ограниченный потенциал робототехнических комплексов, созданных на основе современных технологий и имеющейся элементной базы. Как следствие, дальнейшее развитие идей «Штурма» не имеет смысла, по крайней мере, сейчас или в ближайшие годы. Многообещающая НИР так и не стала перспективной ОКР, а промышленность и наука занялись проработкой иных вопросов. В то же время, нельзя исключать, что те или иные идеи последних НИР нашли применение в новых реальных проектах.
Российские ученые и конструкторы постоянно предлагают новые идеи в области вооружений и военной техники, и почти сразу начинается их теоретическая проработка. Наиболее удачные предложения вскоре находят применение в полноценных опытно-конструкторских работах, конечной целью которых является перевооружение армии. Прочие, в свою очередь, так и не выходят из стадии изучения. По объективным причинам, множество предложений в области робототехники в настоящее время рискует не пройти дальше стадии НИР, как это случилось с недавним «Штурмом». Однако не стоит расстраиваться. При появлении соответствующих возможностей, идеи этого проекта вполне могут быть превращены в конструкторскую документацию и даже в полноценные опытные или серийные образцы.
По материалам:
https://rbc.ru/
https://ria.ru/
http://gurkhan.blogspot.com/
https://bmpd.livejournal.com/
http://otvaga2004.mybb.ru/
Сенсационный танк-робот
Неоднозначная история началась утром 8 августа, когда интернет-издание РБК опубликовало данные о существовании очередного перспективного проекта. Согласно данным неназванного источника издания в министерстве обороны, научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в настоящее время разрабатывает новый штурмовой робототехнический комплекс тяжелого класса. Опытно-конструкторской работе присвоен шифр «Штурм».
Основной целью проекта является снижение потерь личного состава при ведении боевых действий в условиях города. В состав комплекса планируется включить четыре варианта боевых машин, отличающиеся друг от друга вооружением. Источник утверждал, что к настоящему времени создан макет будущей машины с боевым оборудованием. С его помощью будет демонстрироваться подвижность комплекса.
РБК также привело основные данные о компонентах робототехнического комплекса. Боевая машина №1 должна иметь массу 50 т и нести вооружение в виде 125-мм орудия Д-414 и спаренным пулеметом. Орудие планируется оснастить автоматом заряжания на 22 выстрела. Также предполагается использование систем всеракурсной защиты от противотанкового оружия. Боевая машина №2 должна отличаться от первой составом вооружения. Ее планируется оборудовать блоком реактивных огнеметов РПО-2 «Шмель-М» и пулеметом ПКТМ. Проект №3 предусматривает использование боевого модуля с парой 30-мм автоматических пушек, пулеметом и огнеметами. Машина №4 должна нести пусковую установку для 16 неуправляемых ракет МО.1.01.04М, взятых у огнеметной системы ТОС-1.
Контролировать все средства комплекса «Штурм» будет единый пункт дистанционного управления. Его предлагается построить на основе танка Т-72Б3. Бортовая аппаратура такого пункта позволит контролировать роботизированную технику на дистанциях до 3 км. На базе основного танка также предлагается создать тяжелый бронетранспортер БТР-Т, способный перевозить восемь бойцов с оружием.
По данным РБК, проект «Штурм» предусматривает обеспечение высокой подвижности техники, в том числе в условиях городской застройки. Машины следует защитить от взрывных устройств. Кроме того, они должны выдерживать попадание 10-15 гранат ручных противотанковых гранатометов. Следует обеспечить возможность поворота башни и свободного наведения оружия даже в узких проходах. Техника нуждается в артиллерийском вооружении, пригодным для поражения живой силы и незащищенной техники, а также различных сооружений.
Боевые роботы должны иметь возможность быстро находить и поражать цели на всех ракурсах, в том числе с большим превышением над ними. При этом требуется исключить ущерб городской застройке. Источник утверждает, что военные потребовали предусмотреть ведение огня в программируемом режиме. Предлагается формировать боевую задачу по результатам разведки и загружать ее в автоматику бронетехники.
В статье РБК указано, что НПК «Уралвагонзавод» и министерство обороны никак не прокомментировали данные неназванного источника. После основных данных о «Штурме» в материале приводились комментарий известного специалиста в области военной техники Виктора Мураховского, история схожих проектов отдаленного прошлого и последние новости, связанные с проектом «Армата».
Сомнительная сенсация
В тот же день на интереснейшие и многообещающие сообщения РБК ответил специалист в области бронетехники Алексей Хлопотов, также известный как Gur Khan. В своем блоге он в резких выражениях раскритиковал публикацию об опытно-конструкторской работе «Штурм», а кроме того, призвал журналистов прекратить «кормить народ фейками». Далее специалист наглядно объяснил, почему новость от РБК не является настоящей новостью.
А. Хлопотов указал, что сообщения РБК о «Штурме» фактически являются вольным пересказом и трактовкой уже известного документа. В середине июня в свободный доступ попала презентация «Проблемные вопросы развития робототехнических комплексов военного назначения», подготовленная старшим научным сотрудником 3-го НИИ Минобороны Андреем Анисимовым. Презентация предназначалась для демонстрации на XXI всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы защиты и безопасности».
В презентации присутствовал раздел под названием «Перспективные НИР». В нем упоминалась всего одна опытно-конструкторская работа («Армата») и сразу три научно-исследовательские работы. Одна из них носит название «Штурм». Также в презентации был представлен возможный облик перспективных робототехнических комплексов, организационные структуры комплексов и т.д. Наконец, автор презентации привел определенные выводы, сделанные по результатам уже выполненных работ.
А. Хлопотов справедливо отметил, что эта презентация давно была изучена и разобрана в соответствующих сообществах. После этого, по его мнению, авторам «сенсации» в прессе оставалось лишь собрать воедино отдельные высказывания и добавить «флёр инсайда». Так и появилось интереснейшее сообщение о перспективной разработке отечественной промышленности.
Также специалист обратил внимание на статус проекта «Штурм» в презентации и в недавней публикации прессы. В исходном документе он значится как научно-исследовательская работа, тогда как РБК обозначила его опытно-конструкторской работой. В отечественной практике эти термины обозначают разные стадии работ, и такая «замена» не может быть признана обоснованной.
Как утверждает А. Хлопотов, НИР «Штурм» и другие работы, упомянутые в презентации от А. Анисимова, давно завершены. Некоторые эти предложения так и остались на бумаге, тогда как другие нашли применение в реальных опытно-конструкторских работах. Впрочем, изображенные в документе образцы техники – «не более чем картинки».
Специалист обратил внимание и на выводы двух опубликованных материалов. Хотя статья в прессе и основывалась на презентации 3-го НИИ Минобороны, ее заключение не соответствует выводам исходного документа. С учетом этого и всех предыдущих моментов А. Хлопотов называет статью РБК фейком.
Рассматривая этот «фейк», А. Хлопотов отметил особо печальную его особенность. От этой статьи косвенно пострадал достойный и уважаемый специалист В. Мураховский. Ему пришлось давать серьезный комментарий несуществующему проекту.
Предмет спора
Рассмотрев упомянутую презентацию «Проблемные вопросы развития РТК ВН», нетрудно заметить, что и РБК и А. Хлопотов писали об одном и том же предложении отечественной военной науки. Из доступных данных следует, что в недавнем прошлом 3-й НИИ министерства обороны проводил НИР с шифром «Штурм». На уровне теории был проработан облик целого семейства боевых бронированных машин с дистанционным управлением и автоматизации, после чего специалисты изучили его перспективы и сделали выводы.
Согласно документу, целью НИР «Штурм» являлась разработка новой автоматизированной системы робототехнических комплексов вооружения и техники. Предполагалось обеспечить их совместную скоординированную работу при решении боевых задач. Систему комплексов рассматривали в контексте перевооружения сухопутных войск. С ее помощью войска могли бы выполнять разные задания, в том числе осуществлять штурм.
Один из слайдов презентации показывал возможную структуру такой системы комплексов. Организационная структура роботизированной системы функционально связанных РТК предусматривала наличие одной роботизированной роты, работающей вместе с отделением управления. В состав роты можно включить до пяти взводов разного назначения, имеющих на вооружении отличающуюся технику. Предложенная структура включает тяжелый, средний и легкий взводы робототехнических комплексов, а также взвод разведки и специальный взвод.
А. Анисимов привел возможные варианты вооружения разных машин, предназначенных для таких взводов. Технический облик и характеристики шасси для них при этом не уточнялись. Отделение управления должно эксплуатировать хорошо защищенные гусеничные бронемашины с необходимой аппаратурой и оружием для самообороны.
Тяжелый взвод может иметь на вооружении технику с орудиями калибра 152 или 125 мм, дополненными 7,62-мм пулеметом. Также возможно использование изделия с парой 30-мм пушек, пулеметом и противотанковыми ракетами. Для средних взводов предложены боевые модули с 57-мм пушкой, 7,62-мм пулеметом и ракетами. 57-мм пушка может быть заменена орудием калибра 30 мм. Также вместо ракет и пушки можно установить изделия РПО. Для легких РТК предложены пулемет и ракеты. На борту разведывательных роботов следует установить приборы наземной разведки и беспилотные летательные аппараты. Оснащение специального взвода определяется его задачами.
В презентации присутствовали изображения, показывающий возможный облик отдельных роботов из состава гипотетической системы «Штурм». Три показанных образца «построены» на основе схожего гусеничного шасси с шестью опорными катками на борт. Очевидно, предложена классическая танковая компоновка с кормовым размещением двигателя и выделением передних отсеков под целевое оборудование или рабочие места. Общей чертой трех образцов является развитая дополнительная защита корпусов. Лобовая и бортовая проекции прикрываются блоками динамической защиты или решетчатыми экранами.
Машина управления, согласно презентации, может иметь характерный силуэт, образованный крупной рубкой с рабочими местами экипажа и операторов. Для самообороны она вооружена пулеметной установкой. Также представлены два варианта облика машин тяжелого класса, внешне отличающихся только боевым модулем и вооружением. Унифицированное шасси в обоих случаях имеет полный набор дополнительной защиты и несет бульдозерный отвал. Кроме того, на имеющихся рисунках можно заметить развитые оптико-электронные приборы, необходимые оператору для наблюдения за обстановкой.
Первый из тяжелых роботов «оснастили» сравнительно крупной необитаемой башней с орудием большого калибра, отличающимся средней длиной ствола. Второй образец получил иной модуль со спаркой 30-мм автоматических пушек, по бокам от которых находятся два блока с ракетами или реактивными огнеметами. В обоих случаях башни оснащены панорамными прицелами и оптико-электронными устройствами для непосредственного наведения.
Другой вариант РТК. С точки зрения вооружения он похож на современные боевые машины поддержки танков
К сожалению, научно-исследовательские работы в области боевой робототехники привели к не самым радостным выводам. В соответствующем разделе «Проблемных вопросов развития РТК ВН» отмечается, что появление боевых роботов не окажет заметного влияния на возможности мотострелковой бригады. Было установлено, что такая техника контролируется оператором, а ее реальные возможности прямо связаны со способностью человека понимать окружающую обстановку и принимать правильные тактические решения. При высокоманевренных действиях общевойсковых формирований все это делает РТК неэффективным.
Подобная ситуация с невозможностью эффективного применения роботов в общевойсковом бою будет сохраняться в течение следующих 10-15 лет. При этом до появления техники с улучшенными боевыми качествами РТК можно применять при штурме укреплений или иных объектов. Целесообразно использовать их вместе с другими маневренными средствами ближнего боя в качестве инструмента огневой поддержки. Самостоятельная работа комплекса в определенных ситуациях может приводить к срыву выполнения боевой задачи.
Также предъявляются особые требования к применению техники в боевых условиях. Имеет смысл кратковременное, быстрое и одноразовое применение роботов в заданном районе. Мало того, как можно ближе к огневым позициям должны находиться пункты технического обслуживания. Это ускорит обслуживание машин и загрузку боекомплекта перед новым выходом на позицию.
К счастью, отечественные специалисты уже видят пути решения актуальных проблем военной робототехники. В той же презентации приводится список направлений, которым следует уделить особое внимание в будущем. Развитие средств связи и управления, аппаратуры наблюдения и т.д. обеспечит заметный рост тактико-технических и эксплуатационных характеристик, позволив решить поставленные задачи.
Дело будущего
Из доступных сведений следует, что российские ученые и конструкторы провели ряд научно-исследовательских работ и изучили несколько вариантов робототехнических комплексов разного вида и назначения. Вместе с прочими предложениями изучалась система РТК с шифром «Штурм». Специалисты пришли к объективным и справедливым выводам, которые, впрочем, не отличаются особым оптимизмом.
НИР «Штурм» и другие исследования показали весьма ограниченный потенциал робототехнических комплексов, созданных на основе современных технологий и имеющейся элементной базы. Как следствие, дальнейшее развитие идей «Штурма» не имеет смысла, по крайней мере, сейчас или в ближайшие годы. Многообещающая НИР так и не стала перспективной ОКР, а промышленность и наука занялись проработкой иных вопросов. В то же время, нельзя исключать, что те или иные идеи последних НИР нашли применение в новых реальных проектах.
Российские ученые и конструкторы постоянно предлагают новые идеи в области вооружений и военной техники, и почти сразу начинается их теоретическая проработка. Наиболее удачные предложения вскоре находят применение в полноценных опытно-конструкторских работах, конечной целью которых является перевооружение армии. Прочие, в свою очередь, так и не выходят из стадии изучения. По объективным причинам, множество предложений в области робототехники в настоящее время рискует не пройти дальше стадии НИР, как это случилось с недавним «Штурмом». Однако не стоит расстраиваться. При появлении соответствующих возможностей, идеи этого проекта вполне могут быть превращены в конструкторскую документацию и даже в полноценные опытные или серийные образцы.
По материалам:
https://rbc.ru/
https://ria.ru/
http://gurkhan.blogspot.com/
https://bmpd.livejournal.com/
http://otvaga2004.mybb.ru/
Автор: Рябов Кирилл
Использованы фотографии: 3-й НИИ МО РФ / bmpd.livejournal.com, gurkhan.blogspot.com
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