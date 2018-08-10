Высадка англичан в Архангельске. Образование Северного фронта

100 лет назад, в августе 1918 года, был образован Северный фронт Гражданской войны. 2 августа британская эскадра из 17 военных кораблей подошла к Архангельску. На берег был беспрепятственно высажен 9-тысячный десант. Успеху их высадки способствовало успешное антисоветское восстание в городе в ночь на 2 августа, организованное капитаном второго ранга Георгием Чаплиным.Советская власть была эвакуирована из Архангельска. К власти пришло военное правительство во главе с ротмистром Берсом — командиром Беломорского конного полка, которое передало свои полномочия гражданской власти во главе с народным социалистом Н. Чайковским и образовали Северный фронт под общим командованием Г. Е. Чаплина.Ключевыми пунктами на севере России были незамерзающий порт Мурманск и крупный портовый город Архангельск. Мурманский порт и Мурманская железная дорога были построены в 1916 для поставок России военного снаряжения и материалов из стран Антанты. Через Архангельск и Мурманск союзники в годы войны поставляли России военные грузы. После Февраля США начали оказывать экономическую и техническую поддержку Временному правительству России. Начиная с лета 1917 года, однако, военное снаряжение, которое союзники продолжали доставлять через Архангельск и Мурманск, начало накапливаться на складах этих портов. К моменту выхода России из войны с Германией в портах Мурманска и Архангельска скопились миллионы тонн военных грузов.В начале марта 1918 года большевики подписали сепаратный мирный договор с Германией. В это время в Финляндии, ставшей независимой, шла гражданская война между белыми и красными финнами, и на помощь белым финнам были направлены германские войска. В апреле 1918 года Германия высадила десант в Финляндии, и появилась угроза, что германцы захватят железную дорогу Мурманск — Петроград и стратегически важные порты с большим количеством военных грузов и материалов. Лондон и Париж решили провести интервенцию на севере России с целью: 1) не дать большевикам или немцам захватить поставленное Антантой снаряжение в Архангельске и Мурманске; 2) поддержать Чехословацкий корпус, который был рассредоточен вдоль Транссибирской магистрали; 3) захватить стратегически важные пункты на Севере России и вновь открыть противогерманский фронт на Востоке, свергнув большевиков с помощью чехов и белых. Англия и Франция попросили помощи у президента США Вудро Вильсона. В июле 1918 года Вильсон дал согласие на участие в интервенции ограниченного контингента США. Американские солдаты входили в состав Американского экспедиционного корпуса в Северной России («Экспедиция полярных медведей»).При этом первоначально западников пригласили сами местные большевики для защиты от белофиннов и немцев. 1 марта 1918 года Мурманский совет (председатель Алексей Юрьев) информировал Совет народных комиссаров (СНК) о полученном предложении британского контр-адмирала Томаса Кемпа о защите силами британских войск Мурманской железной дороги от германских и бело-финских войск. Лев Троцкий, являвшийся народным комиссаром по иностранным делам (и агентом Запада в составе советского правительства), ответил, что такое предложение следует принять. Юрьев заключил 2 марта 1918 г. соглашение: «1. Высшая власть в пределах Мурманского района принадлежит Мурманскому Совдепу. 2. Высшее командование всеми вооруженными силами района принадлежит под верховенством совдепа Мурманскому военному совету из 3 лиц — одного по назначению Советской власти и по одному от англичан и французов. 3. Англичане и французы не вмешиваются во внутреннее управление районом: о всех решениях совдепа, имеющих общее значение, они осведомляются совдепом в тех формах, какие по обстоятельствам дела будут признаны нужными. 4. Союзники принимают на себя заботу о снабжении края необходимыми запасами».6 марта 1918 в Мурманске с корабля «Глори» высадилось два отряда английских морских пехотинцев в количестве 176 человек с двумя орудиям. На следующий день на Мурманском рейде появился английский крейсер «Кокрейн», 18 марта — французский крейсер «Адмирал Об», а 27 мая — американский крейсер «Олимпия». 15 - 16 марта 1918 в Лондоне состоялась военная конференция Антанты, на которой обсуждался вопрос об интервенции. В условиях начавшегося германского наступления во Франции было решено не отправлять в Россию крупных сил. Десант Антанты никаких действий не предпринимал, выполняя основную задачу — охрану военных грузов в Мурманском порту. В мае британцы даже помогли красным разбить финнов в районе Печенги.Все силы интервентов на Севере находились под британским командованием, возглавляемым сначала генералом Ф. Пулем (затем генералом Э. Айронсайдом). В июне в Мурманске высадилось ещё 1,5 тысячи британских и 100 американских солдат. Германское правительство в лице своего посла в Москве графа Мирбаха запросило советское правительство о дальнейших действиях в отношении этого акта, нарушающего условия Брестского мира, и предложило содействие для ликвидации десанта Антанты. Москва отклонила это предложение. В августе 1918 г. уже Чичерин попросил помощи у германского посла Гельфериха. Пригласил германцев для обороны Петрограда, пока красные войска из петроградского района будут направлены для защиты Севера. Германии было уже не до этого, на Французском фронте как раз завершалось решающее сражение, последняя надежда немецкого верховного командования.Тем временем западники склонили к измене президиум Мурманского совета, обещав взамен денежную помощь, поставки продовольствия и промышленных товаров. А местные власти обещали представителям Антанты не препятствовать организации белых отрядов и содействовали занятию края войсками Антанты. Британский флот в течение июля медленно осваивал беломорское побережье, высадив десанты в Сороках и заняв Соловецкие острова. После чего англичане стали готовиться к высадке десанта в Архангельске, и одновременно распространяя свою власть к югу по Мурманской железной дороге. 23 июня все союзные посольства, находившиеся в Вологде, снялись и переехали в Архангельск.Командующий союзными войсками на Севере России английский генерал Фредерик Катберт ПульСуда стран Антанты в порту МурманскаВ этот же период при поддержке англичан происходит активизация различного контрреволюционного элемента. Архангельск ещё до прибытия интервентов были переполнен представителями всевозможных подпольных контрреволюционных организаций и кружков. Некоторые приезжали сюда по своей инициативе, другие были связаны с англо-французскими миссиями и ехали по их направлению. Они вербовались в войска и гражданские учреждения. Местных заговорщиков возглавил капитан 2-го ранга Чаплин Г. Чаплин, ранее служивший на Балтфлоте. Весной 1918 года он обратился к представителям Великобритании в Петрограде с просьбой о зачислении на британскую военную службу и по рекомендации британского военно-морского агента Кроми был направлен с документами британского офицера капитана Томсона на Север России. В заговор также был вовлечен полковник Потапов, командующий красными войсками. Ударной силой заговорщиков стал Беломорский конный отряд, в который было завербовано много офицеров из Петрограда.Красное командование имело в Мурманском крае и на беломорском побережье незначительные силы – около 4 тыс. человек. При этом они были разбросаны на огромном пространстве. В стратегически важном Архангельске гарнизон не превышал 600 человек. Кроме того, центральное командование не учло значение Севера России, его рассматривали как второстепенный и притом лишь возможный фронт. В итоге Москва не планировала усилить свои силы на севере, да и особо могла усилить это стратегическое направление живой силой, учитывая критическую ситуацию и тяжелые бои на юге и востоке страны. Поэтому в условиях возможности высадки противника началась эвакуация военного имущества и боеприпасов по Северной Двине на Котлас. В отличие от Мурманска, за девять месяцев своей власти в Архангельске большевики успели перевезти в Центральную Россию практически все запасы.Один из руководителей белого движения на севере России, капитан Георгий Ермолаевич Чаплин (1886 - 1950)2 августа 1918 года британская эскадра из 17 военных кораблей подошла к Архангельску. Береговые батареи острова Мудьюг недалеко от Архангельска сопротивления практически не оказали. На берег был беспрепятственно высажен многотысячный десант. Успеху их высадки способствовало успешное антисоветское восстание в городе в ночь на 2 августа, организованное капитаном второго ранга Георгием Чаплиным и поспешное бегство красных из города при виде британской эскадры. Оставшиеся красноармейцы сопротивления не оказали и сдались. К концу 1918 года численность британских войск в Архангельске достигнет 15 тыс. человек (при этом в Мурманск располагалось более 10 тыс. человек), а вскоре к ним присоединятся и военные контингенты других стран Антанты – американские солдаты, войска стран Британского содружества (канадцы и австралийцы), французы, сербские и польские стрелки.Сербские солдатыАмериканские матросы с крейсера "Олимпия"Британские офицеры награждают отличившихся солдат польского батальона4 августа в Архангельске было сформировано Верховное управление Северной области (ВУСО) в составе шести эсеров и двух кадетов под председательством народного социалиста Николая Чайковского. Это правительство было одним из самых демократичных в череде всех, возникавших в годы Гражданской войны. В частности, оно объявило об организации местного управления в Северной области, восстановлении попранных свобод и органов Учредительного собрания, земств и городских дум, борьбе с голодом среди неимущих слоев населения. Вся земля (в том числе ранее бывшая в частной собственности) передавалась в управление земств. Принятые правительством Северной области земельные акты являлись своеобразным симбиозом кадетской и эсеровской аграрных программ.Белые силы вначале состояли из офицерских добровольческих команд, пехотного полка, сформированного в Архангельске путем мобилизации, 2 дивизионов артиллерии и крестьянских отрядов общей численность до 3 тыс. человек. Главнокомандующим был Чаплин. Все части оперативно подчинялись союзному командованию и снабжались британцами. Создавались и смешанные части вроде русско-французской роты или славяно-британского легиона.Как в других регионах России, где власть захватили контрреволюционные силы, гражданские и военные власти конфликтовали. Социалистическое правительство (эсеры) пыталось «углубить завоевания революции», с подозрением относилось к представителям старой администрации и офицерам, подозревало в «контрреволюционности». Новые власти и войска разлагались «демократической» демагогией, рушился порядок, возникал бардак и анархия (всё, что уже произошло в период от Февраля к Октябрю во время правления Временного правительства). Военная часть белого движения на Севере (правые) также негативно относилась к Верховному управлению, составленному из представителей социалистических партий. В ночь на 6 сентября 1918 года Чаплин во главе группы офицеров при поддержке губернского правительственного комиссара Н. А. Старцева совершил переворот, отстранив от власти министров-социалистов и выслала их в Соловецкий монастырь. Чаплин стоял за военную диктатуру в области, весьма критически отзывался об Учредительном собрании — «Учредилке». В ответ эсеры подняли крестьянское восстание, обвинив правых в том, что они хотят восстановить монархию. В итоге под давлением Антанты власть Верховного управления была восстановлена, но кабинет сформировали из более умеренного элемента (из народных социалистов и кадетов). Чаплина отстранили от командования, на его место посадили полковника Дурова, бывшего военного агента в Лондоне. Позднее Чаплина вернули из ссылки, и он возглавил стрелковый полк.Пристань в АрхангельскеСеверный фронт имел сильные отличия даже на фоне остальной России. На северо-восточном и северном направлениях сплошная линия обороны отсутствовала. Природные условия (тундра, заболоченные леса и болота, суровая и снежная зима) на этих направлениях определили методы и формы ведения боевых действий, которые в основном велись вдоль основных транспортных коммуникаций - рек и дорог. Маневрирование войск в непроходимой тайге и болотах исключалось. Местность была в целом дикая, суровая, малонаселенная, не могла прокормить большие массы войск. То есть борьба велась лишь на определенных направлениях, совпадавших либо с направление железнодорожных линий либо рек, что не позволяло развернуть значительные силы и войска надолго останавливались, дойдя до первого крепкого оборонительного узла. Кроме того, суровая зима, продолжительные осенняя и весенняя распутицы вообще прекращали серьёзные операции на значительное время.Британское командование имело в начале кампании наиболее серьёзные силы, превосходящие красные войска. При этом белых первоначально было мало, их хватило на формирование только небольших отрядов. Поэтому наступление велось силами интервентов. Западники могли наступать до двум операционным направлениям: одно совпадало с линией железной дороги и шло на Вологду, Ярославль и Москву, то есть в конечном итоге вело к жизненным центрам России и районы удобные для расположения и действия значительных войск; другое шло на Котлас, Вятку, совпадая до Котласа с Северной Двиной, а далее с железной дорогой Котлас – Вятка. Это направление проходило по местности дикой, труднодоступной и выводило в район, который не имел ни политического, ни военно-стратегического, ни промышленного (экономического) значения. Однако в этом направлении западники могли установить связь с чехами и белыми, которые действовали на Восточном фронте, при условии прорыва на Пермь и Вятку.Да и стратегическая надобность наступления и соединения с Чехословацким корпусом скоро отпала. Ведь раньше была идея воссоздать Восточный фронт из чехов и белых против большевиков и германцев. Но в августе 1918 года стало ясно, что Германия проиграла «Вторую Марну» - решающее сражение на Западном фронте. Войска покатилась к однозначному поражению германского блока. Дорогой проект воссоздания Восточного фронта утратил смысл. Поэтому англичане ехали на Север не для битвы с красными, а для оккупации важнейших пунктов России, реализации стратегических замыслов хозяев Запада. Воевать с красными должны были другие русские – белые, обеспечивая обескровливание, истощение русской цивилизации и народа.Таким образом, с учётом того, что командование Антанты не собиралось вступать в борьбу с Красной Армией напрямую, а только ещё больше разжечь братоубийственную гражданскую войну, стравливая русских с русскими, британцы выбрали второе направление главным и начали развивать свои усилия здесь. Здесь войска Антанты могли получить поддержку мощного флота. После взятия Архангельска был сформирован флот для действий на судоходных реках Северная Двина и Вага, состоящий из 11 мониторов, а также захваченных в городе тральщиков и канонерских лодок. Он стал основной силой интервентов.Продвижение союзных войск вдоль Северной Двины проходило медленно и с большими трудностями. Природа была суровой и негостеприимной. При этом спешно сформированная флотилия Красной Армии, не имевшая крупных судов, противодействовала интервентам, постепенно выводя из строя один вражеский корабль за другим. В итоге наступление западников шло крайне медленно и осторожно, нести серьёзные бои и большие потери в России не хотелось ни союзному командованию, ни солдатам. И в течение всей осенней кампании 1918 года интервенты продвинулись в Мурманском крае лишь ещё только на 40 км к югу от г. Сороки, далее фронт проходил через Чекуево на р. Онеге, станцию Обозерская, Средь – Мехренга – Кодыш на реке Елице, Малый Березничек на реке Ваге, Топса – Тулгас на Северной Двине и через Труфанову гору на р. Пинеге.Упустив первоначальное благоприятное соотношение сил и эффект внезапности, и возможность быстрого продвижения на юге вдоль железной дороги, интервенты в дальнейшем уже встречали упорное сопротивление частей Красной Армии (из состава 6-й армии), и операции на Северном фронте приобрели лишь местное значение, сведясь к борьбе за отдельные узлы дорог и отдельные направления. Широкое распространения получили действия отдельных обходных колонн. Добившись первых успехов, западники надолго приостановились, и лишь в середине октября 1918 года начали проявлять активность вдоль Архангельской железной дороги. При этом эти наступательные попытки не получили широкого развития в силу трудностей местного климата и усиления сопротивления красных войск.Таким образом, английское командование, промедлив месяц с захватом Архангельска, и в дальнейшем не спешило совершить прорыв к центральны областям и жизненным центрам Советской России, начав движение по второстепенному направлению. Англичане действовали медленно и пассивно, что позволило Москве укрепить позиции на севере и избежать угрозы создания единого Северо-Восточного антисоветского фронта. Интервенты не использовали стратегическое преимущество на Севере – флот, численное и качественное превосходство десантных сил над красными отрядами, потеряв драгоценное время, что позволило красному командованию усилить направление войсками и укрепиться на основных пунктах.Английские связисты в Двинском БерезникеАмериканцы в боях у деревни Тулгас. Небольшая деревня на берегу Северной Двины. Крайняя точка, до которой смогли продвинуться американцы осенью 1918 года, наступая на Котлас. В ноябре 1918 года они были выбиты оттуда и отступили к Шенкурску