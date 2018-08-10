10:31 10 августа

Если в кране нет воды, турки выпили её

Многие эксперты склоняются к тому, что уже в этом году могут случиться боевые столкновения между регулярными подразделениями Сирии и Турции. И причина такой оценки очевидна: Турция фактически оккупировала северные провинции Сирии, поддерживает на оккупированной территории оппозиционные и просто террористические формирования, прикрывает их своими войсками в так называемой зоне деэскалации Идлиб и вряд ли останется в стороне, если подразделения правительственных сил Сирии попытаются силой выбить боевиков оттуда.

Но давайте не будем спешить с выводами: официальный Дамаск без санкции Москвы не ввяжется в конфликт с Турцией, а Москва в нынешней ситуации явно не заинтересована в развязывании ещё одного очага противостояния. Мы ведь «Турецкий поток» строим и принимаем Анкару в БРИКС(Т), а это стоит того, чтобы потерпеть некоторое самоуправство турок.

И все-таки весьма вероятно, что в несколько более поздней перспективе Сирии и Ираку придется задуматься о том, что же им делать с дерзким и сильным северным соседом. Причина довольно проста – вода.




Да, о войнах за водные ресурсы, как, возможно, о главных войнах будущего, давно говорят и фантасты, и футурологи, и социологи. Теперь вот о них заговорили и военные эксперты.

Турция, Сирия и Ирак являются странами, по которым протекают две крупнейшие реки ближнего Востока: Тигр и Евфрат. Начало эти реки берут в Турции, в горах, откуда спускаются на сирийские и иракские равнины, буквально давая жизнь миллионам гектаров пахотных земель и пастбищ.

Сельское хозяйство Сирии и Ирака буквально привязаны к этим двум рекам. Почти все зерно, собираемое там, приходится на плодородные земли Междуречья. И если с поступлением воды в этот регион произойдет что-то не очень хорошее, мы вполне можем говорить о продовольственной катастрофе в этих двух странах.

А то, что воды будет меньше, – уже, как говорится, свершившийся факт. В настоящий момент Турция активно реализует «Юго-восточный Анатолийский проект», который предусматривает, помимо прочего, строительство двадцати двух плотин и девятнадцати электростанций на истоках Тигра и Евфрата. В результате сток этих рек сократится примерно наполовину, что равно перманентной засухе в регионе Междуречья.

Разногласия между Турцией, с одной стороны, и Сирией и Ираком, с другой стороны, возникли отнюдь не вчера. Проект ирригационной реформы продвигал ещё Ататюрк, и в дальнейшем десятки лет между странами шли то сложные переговоры, то резкие перепалки.

Позиция Турции по данному вопросу довольно проста и категорична: Анкара считает себя вправе распоряжаться водой по своему усмотрению. Турецкие политики говорят: мы же не требуем, чтобы Ирак или Сирия делились с нами своей нефтью!

Вот что ещё в 1992 году сказал по этому поводу бывший премьер-министр Турции Сулейман Демирель на открытии плотины Ататюрка – главного компонента Юго-восточного Анатолийского проекта:

«Вода, которая течет в Турцию из Тигра и Евфрата и их притоков, – турецкая… Мы же не говорим Сирии и Ираку, что хотим, чтобы они делились их нефтью… Они тоже не имеют права требовать от нас делиться нашими водными ресурсами».


В настоящий момент ситуация осложняется ещё и тем, что и Ирак, и Сирия подверглись серьезнейшему разрушению в ходе иностранной интервенции и гражданских войн. Ирригационные сооружение в среднем течении Евфрата и Тигра находятся, мягко говоря, в плачевном состоянии. И нет полной ясности относительно того, если смысл активно вкладываться в восстановление этой инфраструктуры: потратить придется много, а на выходе можно получить примерно то же, что имеется сейчас.

Забавно, что аналитики НАТО ещё в 2010 году рассматривали вероятность вторжения сирийских или сирийско-иракских сил в Турцию для наведения порядка на важнейших водных коммуникациях. Тогда вероятность такого события была признана не очень высокой. Сейчас она, с учетом состояния сирийской и иракской армий, и вовсе близка к нулевой.

И все-таки полностью сбрасывать со счетов такую вероятность, конечно, нельзя.

И Сирия, и Ирак сейчас управляются шиитами. Рядом, буквально в нескольких сотнях километров, – шиитский же Иран, который, помимо религиозных, имеет и серьезные геополитические противоречия с Турцией. Можно достаточно легко себе представить, что однажды самоуверенная Турция так насолит своим соседям, что Дамаск и Багдад все-таки договорятся о совместных действиях против Анкары. И можно не сомневаться, что в этом случае они найдут полное понимание и поддержку в Тегеране.

Не стоит сбрасывать со счетов и курдский фактор. «Любовь» курдов к туркам объяснять, наверное, нет необходимости. А с учетом нескольких турецких провинций, населенных преимущественно курдами, присоединение курдов к прогнозируемой антитурецкой коалиции может оказаться весьма грозным для Анкары звоночком.

Также курдский фактор может быть использован как таран против Турции. Не имея военных сил для лобовой атаки северного соседа, Сирия и Ирак могут просто поддержать курдов в их действиях на северо-западном направлении. Не дивизии, но хотя бы оружие, продовольствие, деньги – в войне против тех, кто ворует твою воду, все средства хороши.

Особенно, если ты живешь в таком засушливом регионе, как Ближний Восток…

Поразительно, что на эту тему уже поговаривают и в разрушенной войной Сирии, и в Ираке, значительная часть которого ещё тоже в руинах. Буквально недавно сирийский эксперт Набиль аль-Самман опубликовал статью, посвященную данному вопросу, в арабской газете «Asharq Al-Awsat».

Когда в Сирии и Ираке стихнут рев орудий и грохот военных барабанов, могут появиться новые разногласия. Их причиной будет вода. У Сирии и Ирака возникнут претензии к Турции, откуда текут Тигр и Евфрат…

Нужно понимать, что ситуация в этом треугольнике принципиально отличается от других «горячих точек» на карте водных ресурсов планеты. Узбекистан сильно озабочен строительством ГЭС в Кыргызстане и зарегулированием стока на своих главных водных артериях. Но ситуация там все-таки пока не катастрофичная, и больше вопросов вызывает не общее количество получаемой с гор воды, а своевременность её поступления: сельскохозяйственной отрасли Узбекистана вода нужна весной, а плотины именно в это время создают её запас на засушливое лето. Но все-таки здесь можно ожидать компромиссов.

Другой водный конфликт, за Иордан, в настоящий момент вряд ли способен превратиться в настоящую войну: слишком уж слабы сейчас конкуренты Израиля. Поэтому, при всей его остроте, проигравшим схватку за воду Иордана придется умирать молча.

И только треугольник Турция – Сирия – Ирак является потенциально взрывоопасным. Но пожар там возможен такой силы, что водой его не погасить…
Автор: Виктор Кузовков


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Комментарии 10

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  1. Olddetractor (Дмитрий) Сегодня, 05:59
    Договориться они понятное дело не могут. Может и могли-бы, но в дело обязательно вмешаются какие-нибудь гринписовцы, белые каски и прочие голуби мира. Да и члены бывшей семерки без дела сидеть не могут... Вот и начнут опять...
    Olddetractor
  2. Роман777 (Роман) Сегодня, 07:03
    Израиль опресняет морскую воду и кризиса воды уже давно в Израиле нет. Не надо приплетать Израиль там где он не при делах
    Роман777
    1. user (User) Сегодня, 09:17
      Израиль опресняет морскую воду и кризиса воды уже давно в Израиле нет. Не надо приплетать Израиль там где он не при делах


      Сколько Вы опресняете воды?
      Сколько берёте из Иордана?
      Сколько воды на оккупированных Голландских высотах?
      Сколько стоит кубометр воды взятого из выше перечисленных источников?
      Какая стоимость опресненного кубометра воды?

      Вот Вам и ответ за что и кто будет с Вами рано или поздно воевать, ну временные рамки в этом вопросе роли не играют, ну если только в источниках вода не исчезнет.
      user
      1. BAI Сегодня, 10:08
        Сколько берёте из Иордана?

        Вы этот Иордан видели?
        (привел бы фото, но кажется мне запретили это делать - не вижу возможности).
        Какой промышленный водозабор там может быть?
        BAI
        1. Комментарий был удален.
  3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:35
    Мы ведь «Турецкий поток» строим и принимаем Анкару в БРИКС(Т), а это стоит того, чтобы потерпеть некоторое самоуправство турок.
    ...А затем терпение лопнет, и Турцию накажем, "отключим газ"...Терзают смутные сомнения...
    parusnik
  4. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 07:37
    Цитата: Роман777
    Израиль опресняет морскую воду и кризиса воды уже давно в Израиле нет. Не надо приплетать Израиль там где он не при делах

    Хватит твердить про опреснение
    Это не панацея а только один момент вынужденных мер по обеспечению водой.
    Этот обьем на данный момент крайне мал и обеспечить полноценно потребности экономики Израиля не в состоянии.
    Израиль никогда не отдаст Голаны именно по этой причине.
    Вода это жизнь и за нее действительно будут биться насмерть.
    А Сирии и Ираку ничего не светит.
    Несколько вариантов.
    Покупать у Турции.
    То же опреснение.
    Разведка подземных источников (если есть в принципе по примеру Ливии).
    Ну и обустройство водохранилищ для сбора сезонных горных стоков как на Кипре.
    Спасение усыхающих, дело самих усыхающих.
    Livonetc
    1. atakan (Андрей) Сегодня, 09:17
      Что бы не построили или нашли где бы воду , прилетят с того же Израиля и вбомбят обратно в грязь.
      Это просто один из проектов контроля ,наряду за контролем производства продуктов от "Баер" (бывш Монсанто)
      В контроль воды миллиарды вложены , что бы вся вода в бутылках была и только за деньги.
      atakan
  5. alta (Анатолий) Сегодня, 08:38
    Другой водный конфликт, за Иордан, в настоящий момент вряд ли способен превратиться в настоящую войну: слишком уж слабы сейчас конкуренты Израиля. Поэтому, при всей его остроте, проигравшим схватку за воду Иордана придется умирать молча.
    Да воды не хватает, поэтому Израиль является мировым лидером по переработке и вторичному использованию сточных вод в сельском хозяйстве – для этого используется около 86% всех сточных вод страны.
    Да и технология капельного орошения с/х полей Израиля используется во многих странах мира.
    Кстати, Израиль поставляет воду в Иорданию и ПА.
    alta
    1. Дирижер Сегодня, 09:59
      Ужас, поит , своих врагов!
      Дирижер
  6. BAI Сегодня, 10:05
    У нас такая же картина на Байкале складывается. Монголия на Селенге воду мутит.
    BAI
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