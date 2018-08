Пятидневная война: уроки выученные и забытые

Десять лет назад вспыхнула короткая, длиной пять дней, но ожесточенная и яростная война с Грузией. Уверовавший в свою избранность и непобедимость и понадеявшийся на Запад политический авантюрист Саакашвили бросил на Цхинвал свои войска. Его армию натаскивали на эту войну пять лет. Грузин обучали сотни обкатанных в горячих точках планеты американских инструкторов. План нападения тоже разрабатывался при их активном участии. Те, кто планировал маленькую победоносную войну, учли вроде бы все. Но, видно, не совсем. И их поражение стало сокрушительным.Но были досадные промахи и у нас, иначе заявленная война длилась бы не пять дней, а одни сутки. О них тоже стоить упомянуть, чтобы не повторять в дальнейшем.Грузинский блицкриг назывался претенциозно: «Чистое поле». Готовился он в условиях абсолютной секретности. В акции было задействовано больше семнадцати тысяч человек, восемьдесят танков и свыше сотни тяжелых орудий. На пятьсот российских и столько же осетинских миротворцев только в первой волне атаки навалилось три с половиной тысячи грузинских солдат при поддержке пятидесяти танков.Авторы блицкрига учли, что ближайшая русская военная база находится в ста пятидесяти километрах от места атаки (из которых больше половины – горный серпантин «Транскам», Транскавказская магистраль). Русские войска только-только завершили учения и вернулись в пункты постоянной дислокации. Личный состав «чистил перья» – приводил в порядок технику и вооружение. «Уставшая» техника, прошедшая до этого две чеченские войны, стояла в боксах, оружие было сдано в комнаты для хранения. Личный состав «мылся-подшивался», офицеры с головой «ушли в семьи». Соответственно, быстро выдвинуться на помощь миротворцам они не могли.В это же время прошли учения и в грузинской армии. Но они дату маневров сдвинули так, чтобы их учения закончились на два-три дня раньше. Было учтено и то, что тогдашний президент России Дмитрий Медведев не отличался решительностью. Путин же был на открытии Олимпиады в Пекине.Знали грузины и о катастрофических результатах военной реформы, прошедшей тогда в российской армии. Трагическим ее последствием стал обвал системы боевого управления армии. Через сорок восемь часов боя в Цхинвале русские войска должны были встретить на границе грузинские заслоны, за спиной которых к тому времени находилась бы зачищенная «под ноль» Южная Осетия и «неделимая» Грузия, поддержанная всей политической мощью США и Европы.В общем, все звезды вроде бы складывались для грузин удачно. Все, да не все.Несмотря то что разведка российской армии сработала из рук вон плохо и проспала и саму подготовку к наступлению (грузины сумели-таки усыпить бдительность наших «глаз и ушей»), и первые волны атаки, некоторые сюрпризы в рукаве у русских на случай внезапного наступления все-таки были.После масштабных учений 58-й армии и ухода техник в ангары две батальонные тактические группы все-таки «задержались» в горах. Они скрытно расположились на подходе к Рокскому тоннелю. Обе группы были замаскированы и под завязку укомплектованы людьми, техникой, топливом и боеприпасами. Как говорят сами военные, группировки были «на рывке», «на низком старте». В них не было ни одного солдата, который прослужил бы менее шести месяцев. В массе своей это были контрактники. Кроме того, для обеспечения действий групп в горах оставались приданные им артиллерийские подразделения.Первой операцией батальонных групп стал захват стратегически важного Гуфтинского моста. После чего одна группа пошла в сторону Тамарашени, вторая – по Зарской дороге, к миротворцам, на деблокирование и усиление.Восьмого августа в пять часов утра грузинские военные уже копошились на мосту, когда к нему вышла первая тактическая группа. Русские танки с ревом влетели на мост, сметая с него грузин. Те в панике бросились бежать, бросая технику и оружие. Сидящие на танках контрактники посыпались с брони, быстро заняв вокруг моста круговую оборону. Батальонные группы на полную катушку воевали в отрыве от основных сил, а длинная змеевидная зеленая колонна 58-й армии в это время уже входила в Рокский тоннель.По словам командующего армией генерал-лейтенанта Анатолия Хрулева, провод войск по Транскаму был сложнейшей операцией. При движении по горному серпантину любая ошибка «механика-вредителя» была чревата трагедией. Здесь и в мирное время периодически срывались автомобили в пропасть, а тут – сотни единиц многотонной боевой техники, плотное движение, максимальная скорость. Техника была далеко не новая, прошедшая две чеченские войны. На трассе были организованы пункты сбора неисправной техники, дежурили тягачи, которые сразу эвакуировали вышедшую из строя технику и буксировали ее на площадку, где машину тут же облепляли ремонтники.Плотность движения была такой, что от загазованности не было видно контуров идущей впереди машины, только ее габаритные огни. Проветрить тоннель был невозможно. На въезде всем водителям выдавали мокрые марлевые повязки, чтобы им было легче дышать.Нельзя было недооценивать грузин. По американским лекалам, они воевали превосходно – как учили. Они до последнего пытались навязать 58-й армии свою схему боевых действий. По показаниям очевидцев, грузинские снайперы из засады одним выстрелом убивали шоферов легковых авто, которые летели на небольших открытых участках с максимальной скоростью. У противника были отличные средства разведки и отработана контрбатарейная борьба – чувствовалась американская школа. Именно поэтому наша артиллерия больше десяти минут на одной позиции не работала. Уже через пятнадцать минут после открытия огня на то место, откуда стреляли русские, с неба с воем и визгом сыпались грузинские снаряды. Наши артиллеристы ошиблись только один раз – и тут же понесли потери. Погибли командир батареи и двое солдат…Воевать с таким противником можно было только ломая все шаблоны, навязывая свою инициативу, не давая ему опомниться. На вооружение была взята тактика нанесения болезненных ударов малыми подразделениями и на нескольких направлениях. Ведя постоянную войсковую разведку, русские искали разрывы в боевых порядках грузин, так как на Кавказе, как правило, не бывает сплошной линии боевых действий.Началась война, о которой всех будущих врагов России предупреждал еще Бисмарк: «Русская армия страшна своей импровизацией и непредсказуемостью…» Ушедшие в режим радиомолчания (чтобы грузины не сканировали все переговоры) маневренные группы в тылу врага воевали «кто во что горазд» – насколько хватало дерзости, фантазии и сумасбродства. А хватало на многое. Ротные и взводные группы, маневрируя тут и там, «растаскивали» грузин по ломаной линии фронта, сковывали их боем, дерзкими и молниеносными действиями. Удар-отход-удар, но уже в другом мете – такова была тактика действий маленьких отрядов, которые внезапно возникали из ниоткуда и так же быстро растворялись в сиреневом тумане полной неизвестности. И так до бесконечности. Типичная военно-партизанская война, подробно описанная еще Денисом Давыдовым.Такая тактика фактически ослепила грузин, связала их боем и позволила русским выиграть время до подхода основных сил 58-й армии. А тут еще откуда ни возьмись появились злобные чечены из батальона «Восток» Сулима Ямадаева…Потом армейские ученые умы назовут этот метод «сетецентричными боевыми действиями». У врага создалось мнение, что русских много, русские кругом, они крутятся вокруг тебя, как осы, и жалят, жалят со всех сторон. Грузинскому штабу эти блуждающие отряды не давали прийти в себя, постоянно нарушая его управление войсками.В первый же день войны разведчик-контрактник 71-го мотострелкового полка Бато Дашидоржиев в процессе такой вот импровизации умудрился в одиночку встать на пути колонны грузинского спецназа и остановить ее. Он вместе с сослуживцами нес службу на блокпосту между Гори и Цхинвалом. Отброшенные от столицы Осетии грузины, перегруппировавшись, решились на повторный штурм. Однако по дороге они наткнулись на свежевыставленный блокпост, который успели выставить прибывшие «на огонек» российские военные. Дорогу грузинской колонне перекрыл «Урал».Из-за него навстречу колонне выбежал рядовой Дашидоржиев. Расставив пошире ноги для устойчивости, он вскинул пулемет и прицелился в колонну. Грузины опешили. Потом крикнули ему по-русски, чтобы убирался с дороги. Бато в ответ послал грузин по широко известному в народе адресу.Пока озадаченные спецназеры переговаривались меж собой и думали, что предпринять дальше, дерзкого бурята сфотографировали ехавшие в колонне иностранные журналисты. Потом и они попытались уговорить пулеметчика дать дорогу. Были посланы строго туда же. И хотя Бато был все-таки не совсем один (чуть дальше от него залегли, ощетинившись стволами, командир взвода и еще один солдат), это нисколько не умаляет его храбрости.Пока грузины решали, что делать дальше – ввязываться в бой с русскими и этим борзым бурятом или продолжить переговоры, на помощь разведчикам подоспели два танка – Т-72 и Т-62. Увидев их издалека, грузины ретировались в темпе лезгинки.Подвиг рядового оценили во всем мире. «Russian 300 is not necessary enough for one» («Русским и 300 не надо, достаточно и одного») – такие заголовки пестрели в иностранных СМИ. Потом в одной из перестрелок Бато погиб. Но снимок с героем, остановившим колонну техники, к тому времени облетел весь мир.«Грузинского запала хватило на два дня, – вспоминает командарм Анатолий Хрулев. – До вечера девятого августа они еще вели активные действия, пытались переломить ситуацию, захватить инициативу, и атаковали довольно азартно. Но к вечеру стали выдыхаться. Мы стали фиксировать все больше хаотичных перемещений, все меньше координации. Из них словно воздух выпустили – как из автомобильной камеры или надувного матраса. До них стало доходить, что время упущено, российские войска уже втянулись в Южную Осетию, и их первоначальное превосходство в силах и средствах развеялось, как дым…»Развеялись и их планы. 10 числа грузинские части первого эшелона дрогнули и начали отходить из Цхинвала.В город русские тоже входили не сплошной лавиной. Сначала провели два отвлекающих удара, изображая подходящее подкрепление, а на месте будущего прорыва демонстративно развернулись, попылили, показывая, что уходят с высот. И ушли… в ближайшую низину. По ней через кусты вышли к окраине Цхинвала. Оттуда и начался штурм.На этот момент миротворцев уже добивали грузинские танки, в городе вовсю бушевала война. Город представлял собой слоеный пирог из грузинских подразделений и осетинских ополченцев. Части этого «пирога» ожесточенно молотили друг друга. Но как только в городе появились подразделения 58-й армии, грузин словно подменили. «Молотилово» тут же закончилось. Началось беспорядочное бегство. Все было как у классика: «бежали робкие грузины», а вслед им летели «злые пули осетин». И ухали залпы русской артиллерии.Этот вопрос волнует всех, кто наблюдал за тем конфликтом или как-то был включен в него. По словам бывшего министра обороны Сергея Иванова (который на тот момент уже сложил полномочия), войска не штурмовали столицу Грузии, готовую сдаться без боя на милость победителя, по одной простой причине. «А зачем? – ответил он вопросом на вопрос журналиста «Коммерсанта». – Никакого смысла в этом политического не было. Военного тоже. Нам надо было с военной точки зрения нанести такой удар по вооруженным силам Грузии, чтобы в обозримом будущем они не могли повторить ту же самую авантюру – потому что у власти остался Саакашвили. И кто мог дать гарантии, что этот, извините, идиот, не повторит свою авантюру – если у него останутся на это силы?»Ответ более чем противоречивый. С одной стороны, бывший министр обороны открыто признает, что именно Саакашвили начал эту войну. «Сорвался с поводка», – едко заметил Сергей Иванов в этом же интервью. С другой – никто этого «сорвавшегося с поводка» почему-то свергать не собирался. Хотя в тот момент это было сделать проще простого. Войска летели в Тбилиси на всех парусах, а сам Саакашвили, еще недавно жевавший свой галстук от отчаяния (что невозмутимо зафиксировала телекамера), на всех парусах летел из Тбилиси в Батуми – искать спасения в международном аэропорту. Очевидцы признают, что на батумской трассе в тот момент пробка от беженцев и паникеров была такая, какой не было за всю историю Грузии. Чиновники, военные, полицейские, представители администрации – все они в ужасе и дикой спешке покидали столицу. Популярный в тот момент клич «Русские и чеченэба (бойцы батальона «Восток» под командованием Сулима Ямадаева) идут жечь Самшобло!» повергал всех в ужас. «Грузины убегали от нас в одних трусах…» – с удовольствием вспоминал потом Сулим Ямадаев. Его бойцы облизывались и дрожали от нетерпения, предвкушая самое яркое в своей жизни «файер-шоу с раздеванием и убеганием»…Колонну развернули буквально в нескольких километрах от Тбилиси. Шоу с раздеванием не состоялось. Но второй раз срываться с поводка Саакашвили не рискнул.Запад проглотил это феерическое поражение грузинской армии, как горькую пилюлю. «Все последующее развитие событий, включая признание независимости Абхазии и Южной Осетии, и реакция на это Запада показали, что западные руководители прекрасно понимали, кто виновник этой ситуации, – вспоминает Сергей Иванов. – Поорали, конечно, извините за моветон, но быстренько свернули этот тон. Потому что понимали прекрасно, что их креатура, их сателлит Саакашвили нарушил все обещания, перешел красную черту…»«Грузины, учитесь военному делу настоящим образом!» – написал какой-то остряк из 58-й армии на стене одной из брошенных грузинских казарм....С той войны прошло 10 лет. Грузины с тех пор успели повоевать в Афганистане, других горячих точках планеты. В разгар армянского майдана грузинская армия приняла участие в очередных масштабных учениях стран НАТО. В канун 10-летия освобождения Южной Осетии президент Грузии опять обвинил Россию в агрессии и нарушении целостности его республики. Российская армия за эти годы была реформирована самым коренным образом и приобрела бесценный опыт ведения боевых действий в Сирии.Сорвутся ли «с поводка» грузины в очередной раз?