10:32 10 августа

Пятидневная война: уроки выученные и забытые

Десять лет назад вспыхнула короткая, длиной пять дней, но ожесточенная и яростная война с Грузией. Уверовавший в свою избранность и непобедимость и понадеявшийся на Запад политический авантюрист Саакашвили бросил на Цхинвал свои войска. Его армию натаскивали на эту войну пять лет. Грузин обучали сотни обкатанных в горячих точках планеты американских инструкторов. План нападения тоже разрабатывался при их активном участии. Те, кто планировал маленькую победоносную войну, учли вроде бы все. Но, видно, не совсем. И их поражение стало сокрушительным.

Но были досадные промахи и у нас, иначе заявленная война длилась бы не пять дней, а одни сутки. О них тоже стоить упомянуть, чтобы не повторять в дальнейшем.

Пятидневная война: уроки выученные и забытые



Уникальность момента

Грузинский блицкриг назывался претенциозно: «Чистое поле». Готовился он в условиях абсолютной секретности. В акции было задействовано больше семнадцати тысяч человек, восемьдесят танков и свыше сотни тяжелых орудий. На пятьсот российских и столько же осетинских миротворцев только в первой волне атаки навалилось три с половиной тысячи грузинских солдат при поддержке пятидесяти танков.

Авторы блицкрига учли, что ближайшая русская военная база находится в ста пятидесяти километрах от места атаки (из которых больше половины – горный серпантин «Транскам», Транскавказская магистраль). Русские войска только-только завершили учения и вернулись в пункты постоянной дислокации. Личный состав «чистил перья» – приводил в порядок технику и вооружение. «Уставшая» техника, прошедшая до этого две чеченские войны, стояла в боксах, оружие было сдано в комнаты для хранения. Личный состав «мылся-подшивался», офицеры с головой «ушли в семьи». Соответственно, быстро выдвинуться на помощь миротворцам они не могли.

В это же время прошли учения и в грузинской армии. Но они дату маневров сдвинули так, чтобы их учения закончились на два-три дня раньше. Было учтено и то, что тогдашний президент России Дмитрий Медведев не отличался решительностью. Путин же был на открытии Олимпиады в Пекине.

Знали грузины и о катастрофических результатах военной реформы, прошедшей тогда в российской армии. Трагическим ее последствием стал обвал системы боевого управления армии. Через сорок восемь часов боя в Цхинвале русские войска должны были встретить на границе грузинские заслоны, за спиной которых к тому времени находилась бы зачищенная «под ноль» Южная Осетия и «неделимая» Грузия, поддержанная всей политической мощью США и Европы.

В общем, все звезды вроде бы складывались для грузин удачно. Все, да не все.

Несмотря то что разведка российской армии сработала из рук вон плохо и проспала и саму подготовку к наступлению (грузины сумели-таки усыпить бдительность наших «глаз и ушей»), и первые волны атаки, некоторые сюрпризы в рукаве у русских на случай внезапного наступления все-таки были.



Сюрприз первый. «Засадный полк»

После масштабных учений 58-й армии и ухода техник в ангары две батальонные тактические группы все-таки «задержались» в горах. Они скрытно расположились на подходе к Рокскому тоннелю. Обе группы были замаскированы и под завязку укомплектованы людьми, техникой, топливом и боеприпасами. Как говорят сами военные, группировки были «на рывке», «на низком старте». В них не было ни одного солдата, который прослужил бы менее шести месяцев. В массе своей это были контрактники. Кроме того, для обеспечения действий групп в горах оставались приданные им артиллерийские подразделения.

Первой операцией батальонных групп стал захват стратегически важного Гуфтинского моста. После чего одна группа пошла в сторону Тамарашени, вторая – по Зарской дороге, к миротворцам, на деблокирование и усиление.

Сюрприз второй. С марша – в бой

Восьмого августа в пять часов утра грузинские военные уже копошились на мосту, когда к нему вышла первая тактическая группа. Русские танки с ревом влетели на мост, сметая с него грузин. Те в панике бросились бежать, бросая технику и оружие. Сидящие на танках контрактники посыпались с брони, быстро заняв вокруг моста круговую оборону. Батальонные группы на полную катушку воевали в отрыве от основных сил, а длинная змеевидная зеленая колонна 58-й армии в это время уже входила в Рокский тоннель.

Бросок по Транскаму

По словам командующего армией генерал-лейтенанта Анатолия Хрулева, провод войск по Транскаму был сложнейшей операцией. При движении по горному серпантину любая ошибка «механика-вредителя» была чревата трагедией. Здесь и в мирное время периодически срывались автомобили в пропасть, а тут – сотни единиц многотонной боевой техники, плотное движение, максимальная скорость. Техника была далеко не новая, прошедшая две чеченские войны. На трассе были организованы пункты сбора неисправной техники, дежурили тягачи, которые сразу эвакуировали вышедшую из строя технику и буксировали ее на площадку, где машину тут же облепляли ремонтники.

Плотность движения была такой, что от загазованности не было видно контуров идущей впереди машины, только ее габаритные огни. Проветрить тоннель был невозможно. На въезде всем водителям выдавали мокрые марлевые повязки, чтобы им было легче дышать.

«Русские страшны своей импровизацией и непредсказуемостью…»

Нельзя было недооценивать грузин. По американским лекалам, они воевали превосходно – как учили. Они до последнего пытались навязать 58-й армии свою схему боевых действий. По показаниям очевидцев, грузинские снайперы из засады одним выстрелом убивали шоферов легковых авто, которые летели на небольших открытых участках с максимальной скоростью. У противника были отличные средства разведки и отработана контрбатарейная борьба – чувствовалась американская школа. Именно поэтому наша артиллерия больше десяти минут на одной позиции не работала. Уже через пятнадцать минут после открытия огня на то место, откуда стреляли русские, с неба с воем и визгом сыпались грузинские снаряды. Наши артиллеристы ошиблись только один раз – и тут же понесли потери. Погибли командир батареи и двое солдат…

Воевать с таким противником можно было только ломая все шаблоны, навязывая свою инициативу, не давая ему опомниться. На вооружение была взята тактика нанесения болезненных ударов малыми подразделениями и на нескольких направлениях. Ведя постоянную войсковую разведку, русские искали разрывы в боевых порядках грузин, так как на Кавказе, как правило, не бывает сплошной линии боевых действий.

Сюрприз третий. Дерзость и импровизация

Началась война, о которой всех будущих врагов России предупреждал еще Бисмарк: «Русская армия страшна своей импровизацией и непредсказуемостью…» Ушедшие в режим радиомолчания (чтобы грузины не сканировали все переговоры) маневренные группы в тылу врага воевали «кто во что горазд» – насколько хватало дерзости, фантазии и сумасбродства. А хватало на многое. Ротные и взводные группы, маневрируя тут и там, «растаскивали» грузин по ломаной линии фронта, сковывали их боем, дерзкими и молниеносными действиями. Удар-отход-удар, но уже в другом мете – такова была тактика действий маленьких отрядов, которые внезапно возникали из ниоткуда и так же быстро растворялись в сиреневом тумане полной неизвестности. И так до бесконечности. Типичная военно-партизанская война, подробно описанная еще Денисом Давыдовым.

Такая тактика фактически ослепила грузин, связала их боем и позволила русским выиграть время до подхода основных сил 58-й армии. А тут еще откуда ни возьмись появились злобные чечены из батальона «Восток» Сулима Ямадаева…

Потом армейские ученые умы назовут этот метод «сетецентричными боевыми действиями». У врага создалось мнение, что русских много, русские кругом, они крутятся вокруг тебя, как осы, и жалят, жалят со всех сторон. Грузинскому штабу эти блуждающие отряды не давали прийти в себя, постоянно нарушая его управление войсками.

Один против трехсот

В первый же день войны разведчик-контрактник 71-го мотострелкового полка Бато Дашидоржиев в процессе такой вот импровизации умудрился в одиночку встать на пути колонны грузинского спецназа и остановить ее. Он вместе с сослуживцами нес службу на блокпосту между Гори и Цхинвалом. Отброшенные от столицы Осетии грузины, перегруппировавшись, решились на повторный штурм. Однако по дороге они наткнулись на свежевыставленный блокпост, который успели выставить прибывшие «на огонек» российские военные. Дорогу грузинской колонне перекрыл «Урал».



Из-за него навстречу колонне выбежал рядовой Дашидоржиев. Расставив пошире ноги для устойчивости, он вскинул пулемет и прицелился в колонну. Грузины опешили. Потом крикнули ему по-русски, чтобы убирался с дороги. Бато в ответ послал грузин по широко известному в народе адресу.

Пока озадаченные спецназеры переговаривались меж собой и думали, что предпринять дальше, дерзкого бурята сфотографировали ехавшие в колонне иностранные журналисты. Потом и они попытались уговорить пулеметчика дать дорогу. Были посланы строго туда же. И хотя Бато был все-таки не совсем один (чуть дальше от него залегли, ощетинившись стволами, командир взвода и еще один солдат), это нисколько не умаляет его храбрости.

Пока грузины решали, что делать дальше – ввязываться в бой с русскими и этим борзым бурятом или продолжить переговоры, на помощь разведчикам подоспели два танка – Т-72 и Т-62. Увидев их издалека, грузины ретировались в темпе лезгинки.

Подвиг рядового оценили во всем мире. «Russian 300 is not necessary enough for one» («Русским и 300 не надо, достаточно и одного») – такие заголовки пестрели в иностранных СМИ. Потом в одной из перестрелок Бато погиб. Но снимок с героем, остановившим колонну техники, к тому времени облетел весь мир.

Из них словно воздух выпустили…

«Грузинского запала хватило на два дня, – вспоминает командарм Анатолий Хрулев. – До вечера девятого августа они еще вели активные действия, пытались переломить ситуацию, захватить инициативу, и атаковали довольно азартно. Но к вечеру стали выдыхаться. Мы стали фиксировать все больше хаотичных перемещений, все меньше координации. Из них словно воздух выпустили – как из автомобильной камеры или надувного матраса. До них стало доходить, что время упущено, российские войска уже втянулись в Южную Осетию, и их первоначальное превосходство в силах и средствах развеялось, как дым…»

Развеялись и их планы. 10 числа грузинские части первого эшелона дрогнули и начали отходить из Цхинвала.

Слоеный пирог Цхинвала

В город русские тоже входили не сплошной лавиной. Сначала провели два отвлекающих удара, изображая подходящее подкрепление, а на месте будущего прорыва демонстративно развернулись, попылили, показывая, что уходят с высот. И ушли… в ближайшую низину. По ней через кусты вышли к окраине Цхинвала. Оттуда и начался штурм.

На этот момент миротворцев уже добивали грузинские танки, в городе вовсю бушевала война. Город представлял собой слоеный пирог из грузинских подразделений и осетинских ополченцев. Части этого «пирога» ожесточенно молотили друг друга. Но как только в городе появились подразделения 58-й армии, грузин словно подменили. «Молотилово» тут же закончилось. Началось беспорядочное бегство. Все было как у классика: «бежали робкие грузины», а вслед им летели «злые пули осетин». И ухали залпы русской артиллерии.

Почему не взяли Тбилиси?

Этот вопрос волнует всех, кто наблюдал за тем конфликтом или как-то был включен в него. По словам бывшего министра обороны Сергея Иванова (который на тот момент уже сложил полномочия), войска не штурмовали столицу Грузии, готовую сдаться без боя на милость победителя, по одной простой причине. «А зачем? – ответил он вопросом на вопрос журналиста «Коммерсанта». – Никакого смысла в этом политического не было. Военного тоже. Нам надо было с военной точки зрения нанести такой удар по вооруженным силам Грузии, чтобы в обозримом будущем они не могли повторить ту же самую авантюру – потому что у власти остался Саакашвили. И кто мог дать гарантии, что этот, извините, идиот, не повторит свою авантюру – если у него останутся на это силы?»

Ответ более чем противоречивый. С одной стороны, бывший министр обороны открыто признает, что именно Саакашвили начал эту войну. «Сорвался с поводка», – едко заметил Сергей Иванов в этом же интервью. С другой – никто этого «сорвавшегося с поводка» почему-то свергать не собирался. Хотя в тот момент это было сделать проще простого. Войска летели в Тбилиси на всех парусах, а сам Саакашвили, еще недавно жевавший свой галстук от отчаяния (что невозмутимо зафиксировала телекамера), на всех парусах летел из Тбилиси в Батуми – искать спасения в международном аэропорту. Очевидцы признают, что на батумской трассе в тот момент пробка от беженцев и паникеров была такая, какой не было за всю историю Грузии. Чиновники, военные, полицейские, представители администрации – все они в ужасе и дикой спешке покидали столицу. Популярный в тот момент клич «Русские и чеченэба (бойцы батальона «Восток» под командованием Сулима Ямадаева) идут жечь Самшобло!» повергал всех в ужас. «Грузины убегали от нас в одних трусах…» – с удовольствием вспоминал потом Сулим Ямадаев. Его бойцы облизывались и дрожали от нетерпения, предвкушая самое яркое в своей жизни «файер-шоу с раздеванием и убеганием»…

Колонну развернули буквально в нескольких километрах от Тбилиси. Шоу с раздеванием не состоялось. Но второй раз срываться с поводка Саакашвили не рискнул.

Реакция Запада

Запад проглотил это феерическое поражение грузинской армии, как горькую пилюлю. «Все последующее развитие событий, включая признание независимости Абхазии и Южной Осетии, и реакция на это Запада показали, что западные руководители прекрасно понимали, кто виновник этой ситуации, – вспоминает Сергей Иванов. – Поорали, конечно, извините за моветон, но быстренько свернули этот тон. Потому что понимали прекрасно, что их креатура, их сателлит Саакашвили нарушил все обещания, перешел красную черту…»

Итоги

«Грузины, учитесь военному делу настоящим образом!» – написал какой-то остряк из 58-й армии на стене одной из брошенных грузинских казарм.

...С той войны прошло 10 лет. Грузины с тех пор успели повоевать в Афганистане, других горячих точках планеты. В разгар армянского майдана грузинская армия приняла участие в очередных масштабных учениях стран НАТО. В канун 10-летия освобождения Южной Осетии президент Грузии опять обвинил Россию в агрессии и нарушении целостности его республики. Российская армия за эти годы была реформирована самым коренным образом и приобрела бесценный опыт ведения боевых действий в Сирии.

Сорвутся ли «с поводка» грузины в очередной раз?

Автор: Игорь Моисеев


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Комментарии 27

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  1. Olddetractor (Дмитрий) Сегодня, 05:35
    Сорвутся ли «с поводка» грузины в очередной раз?

    Не сорвутся. Срываться некому и финансирование не то.
    Olddetractor
  2. Шарнхорст (Шарнхорст) Сегодня, 05:49
    "Требую продолжения банкета" - о боевых действиях авиации и ПВО; а где уроки и выводы о действиях на море?
    Шарнхорст
  3. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 06:21
    Как мне кажется надо обязательно было брать Тбилиси,и разгонять проамериканскую власть,видимо не решительность нашего правительства сыграло на руку грузинам.Версия что смысла захватывать Тбилиси не было,не убедительная.Чем мне нравятся США ,в военных операциях последних 20-30 лет они действуют решительно и жёстко,а наши жуют сопли,всё боятся мнения заграницы,боятся за жизнь "мирных жителей" врагов.
    Yak28
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:33
      Цитата: Yak28
      Версия что смысла захватывать Тбилиси не было,не убедительная.

      тогда получается оккупация. кормить их? ну вот зачем нужен был этот город? тем более сабакашвили поймать уже невозможно было.
      военнная победа на лицо. для чего продолжать?
      LSA57
      1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 08:34
        А что Россия получила от этой военной победы???
        Грэг Миллер
    2. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 08:31
      Главный вывод из войны 08.08.08 - нет такого военного успеха русского солдата, которого не смогут предать российские политиканы....
      Грэг Миллер
    3. EvilLion Сегодня, 08:47
      И что дальше? Сажать своих генерал-губернаторов, попутно слушая вопли об оккупации?

      А если уйти, то там через месяц будут точно такие же американские задницелизы, другие, но точно такие же. Или вы думаете, что Мишенька из ниоткуда взялся? Нет, он всего-лишь экземпляр сложившейся системы.
      EvilLion
    4. seti (Матвей Ливанов) Сегодня, 09:40
      Бато Дашидоржиев - настоящий герой. Снимок на века как с Че Геварой.
      seti
  4. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:48
    Но были досадные промахи и у нас, иначе заявленная война длилась бы не пять дней, а одни сутки.

    ... смотрел по ТВ передачу с экс.командующего армией генерал-лейтенантом Анатолием Хрулевым, где он очень точно довёл все наши промахи и просчёты в той "пятидневке"... дай Бог ему здоровья!!! и всем воевавшим в той войне!!!
    a.s.zzz888
    1. alstr (Александр Стрелков) Сегодня, 09:22
      Добавлю, что одни сутки война длится не могла бы из-за расстояний. Просто пройти маршем 200 км по Юж. Осетии до Тбилиси займет сутки. А ведь еще надо вести боевые действия. К тому же автор сам пишет, что грузины активно сопротивлялись 2 дня. Поэтому меньше 3-х дней война продолжаться не могла.
      alstr
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:26
        alstr (Александр Стрелков) Сегодня, 09:22 ↑ Новый
        Добавлю, что одни сутки война длится не могла бы из-за расстояний. Просто пройти маршем 200 км по Юж. Осетии до Тбилиси займет сутки. А ведь еще надо вести боевые действия. К тому же автор сам пишет, что грузины активно сопротивлялись 2 дня. Поэтому меньше 3-х дней война продолжаться не могла.

        ... это понятно, но не надо так уж очень арифметически подходить к событиям... да и автор имеет право выставлять свою точку зрения...
        a.s.zzz888
  5. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 06:49
    Не сорвутся, но "эта музыка будет вечной"....
    parusnik
  6. shans2 (shans2) Сегодня, 06:59
    в 2008 армия была без связи, без БПЛА и нормальной авиации - разведки.... Теперь тыкать палкой не стоит ни США лично ни всяким Израилям - порвем на меха сразу... они это поняли, кстати, сидят там не пылят. Хотя еще год назад квакали и воняли на своих ресурсах.
    shans2
  7. Altona (Евгений) Сегодня, 07:00
    Если говорить о взятии Тбилиси в 2008, то есть смысл говорить и о взятии Киева(Мариуполя, Одессы) в 2014 году. Но наша власть никогда на это не пойдет, потому что объединять Россию до размеров СССР ей не нужно. Все эти саакашвили, турчиновы для нашей власти являются социально близкими в том плане, что поставлены паразитировать на обломках некогда огромной страны.
    Altona
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:37
      Цитата: Altona
      Но наша власть никогда на это не пойдет, потому что объединять Россию до размеров СССР ей не нужно.

      а вам нужен этот хомут на шею. опять этих дармоедов кормить, чтобы через 70 лет они взбрыкнули и нас опять начали поливать грязью?
      давайте ещё трибалтов захватим и их экономику себе на шею повесим
      LSA57
    2. Винни76 (Александр) Сегодня, 08:43
      Цитата: Altona
      Но наша власть никогда на это не пойдет, потому что объединять Россию до размеров СССР ей не нужно

      Обоснуйте пожалуйста эту самую нужность. Вкупе с завоеванием прибалтов, таджиков, узбеков, казахов, белорусов и всех прочих.
      Винни76
    3. EvilLion Сегодня, 08:54
      Блин, откуда же вы такие беретесь-то... Нашей власти на всех этих местных князьков абсолютно наплевать, у нее свои задачи в своей стране, а все эти местные ей интересны исключительно с точки зрения их договороспособности.

      Левобережье вон в 1623-ем году просили принять в Московское царство, видимо, царю тоже были социально близки казачьи банды, среди которых практически не было никого, с кем можно было дела вести.
      EvilLion
  8. Altona (Евгений) Сегодня, 08:08
    Цитата: LSA57
    а вам нужен этот хомут на шею. опять этих дармоедов кормить, чтобы через 70 лет они взбрыкнули и нас опять начали поливать грязью?

    -------------------------
    Так эти дармоеды нам свое вино и минеральную воду продают как ни странно. Вот пусть бы продавали это все в США, а не нам. Я к тому, что экономика-то все равно работает как должна работать.
    давайте ещё трибалтов захватим и их экономику себе на шею повесим
    -------------------
    Этих и даром не надо. У них была отличная промышленность, они всю её уничтожили. Кстати, я бы до сих пользовался транзистором ВЭФ, но к сожалению, он уже ничего не ловит. Все диапазоны пусты.
    Altona
    1. Винни76 (Александр) Сегодня, 08:55
      Цитата: Altona
      Этих и даром не надо. У них была отличная промышленность, они всю её уничтожили.

      Сами себе противоречите. СССР в старых границах нужен, а прибалты не нужны. С чего это вдруг? Это исконная русская земля, а вы разбрасываетесь.
      Если по критерию наличия промышленности - берем только Белоруссию. Все остальные, включая Украину - идут лесом.
      Винни76
    2. EvilLion Сегодня, 08:56
      Ну так насколько продадут минералки, настолько и поживут. А вы можете не покупать. И сколько в Грузии, например, покупают автомобилей нашего производства?
      EvilLion
  9. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 08:33
    Что Россия получила от этой войны? Как всегда - НИЧЕГО....
    Грэг Миллер
    1. Irokez (Сергей) Сегодня, 09:09
      Цитата: Грэг Миллер
      Что Россия получила от этой войны? Как всегда - НИЧЕГО....

      Как это ничего. Опыт, знания и некоторые виды вооружённой техники забугорного производства как и разные боевые трофеи. А так же уменьшение грузинской территории и определённое уважение в мире.
      Вы дальше своего носа ничего не видите.
      Irokez
  10. EvilLion Сегодня, 08:44
    Очередная глупость о том, что чего-то проспали и "Сердюков всё развалил". У меня двоюродный брат служил в Моздоке в 2004-2006, поднимались из-за грузинов регулярно. Не надо думать, что это так легко определить, очередные учения у них, или нападут.

    Почему не взяли Тбилиси?


    Потому что ничего кроме морального удовольствия от возможной, но маловероятной поимки Мишико это не давало.
    EvilLion
  11. rudolff (Rudolf) Сегодня, 08:52
    И тем не менее, эта авантюра Саакашвили вполне могла оказаться успешной. Он допустил две роковых ошибки. Первая, ни в коем случае нельзя было трогать российских миротворцев. Блокировать базу и не более того. Ни одного выстрела в ее сторону не должно было быть. Грузины фактически сами подписали себе приговор, Россия не могла не вмешаться. Второе, к чему была нужна эта ковровая бомбежка Цхинвала реактивными системами залпового огня, артиллерией? Еще один провоцирующий Россию момент. Цхинвал вообще не надо было трогать. Могли спокойно, как нож через масло, пройти через всю Осетию до хребта и блокировать тоннель. Или взорвать его. Далее, не спеша начать зачистку территории. И все! У нас не было бы ни одного формального повода вмешаться в этот конфликт. А без тоннеля не было бы и физической возможности. Такое ощущение, что военную операцию планировали не военные, а психически больные люди, люто ненавидевшие и осетин и русских. Типа, чем больше их крови, тем лучше!
    А то, что на Тбилиси не пошли, правильно. Что с этой Грузией потом делать? Посадить марионеточное правительство? Не умеем мы этого делать и лояльных политиков выбирать не умеем. Ведь это мы сами помогли Саакашвили захватить власть, это мы уговорили Шеварнадзе уйти. В итоге война. Равно, как и на Украине. Холили и лееяли этого Януковича, а в итоге?
    rudolff
  12. BAI Сегодня, 09:14
    Странная статья.
    Говорить о той войне и ни слова не сказать:
    О командире миротворцев подполковнике Константине Тиммермане (о нем ВО, кстати, писало) https://topwar.ru/28003-podvig-mirotvorcev-v-chin
    vali.html
    О командире танковой роты капитане Юрии Яковлеве (те самые 4 танка, которые первые пришли на выручку миротворцам).
    О рядовом Антоне Марченко (выводил горящий БМП с боеприпасами с позиции миротворцев).
    О заместителе командира 135-го мотострелкового полка по воспитательной работе майоре Денисе Ветчинове.
    Они все получили Героя России (двое -посмертно).
    А если об уроках - то надо было сказать:
    об отсутствии связи (для управления войсками использовали спутниковый телефон корреспондента КП).
    об отвратительном взаимодействии различных родов и видов войск.
    о неоправданно высоких потерях для такого конфликта (можно сказать советско-финская война 1939 года повторилась).
    Про разведку уже было сказано.
    Главный результат - на верху поняли, что экспериментировать с армией далее - самоубийство, и началось решительное восстановление армии, так что теперь в Сирии глядеть людям в глаза не стыдно.
    BAI
  13. brom (Brom) Сегодня, 09:59
    Один против трехсот


    Это с какого ракурса посмотреть.

    brom
  14. Strashila (I) Сегодня, 10:09
    "Почему не взяли Тбилиси?"... да ровно потому же по чему не взяли Хельсинки в Финскую компанию... армия выполнила поставленные цели и задачи... остановилась, началась работа дипломатов.
    Strashila
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