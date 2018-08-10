10:33 10 августа
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Два часа "под колпаком". Российский фрегат "поймал" американскую субмарину

Российский фрегат "Адмирал Эссен" во время выполнения задач в составе постоянной эскадры в Средиземном море, отследил и в дальнейшем взял на сопровождение американскую подводную лодку типа "Огайо". Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на Главкомат Военно-морского флота РФ.

Два часа "под колпаком". Российский фрегат "поймал" американскую субмарину


Согласно сообщению российского морского ведомства, данное преследование произошло еще в апреле этого года, но стало известно о нем только сейчас. Фрегат, обнаружив субмарину США, "водил" ее два часа, во время которых записал все основные параметры субмарины, которые в последствии будут расшифрованы и присоединены к акустическому портрету подлодки. В Главкомате ВМФ заявили, что атомные подлодки очень сложный объект для обнаружения, но "Адмирал Эссен" является одним из самых современных кораблей.


Как пишет издание, именно в апреле этого года, а именно в ночь на 14 апреля, Соединенные Штаты и их союзники Великобритания и Франция, нанесли массированный ракетно-бомбовый удар по территории Сирии, выпустив свыше 100 крылатых ракет "Томагавк". Вероятней всего, обнаруженная российским фрегатом подлодка США, находилась в Средиземном море именно с целью нанесения удара по Сирии.

"Адмирал Эссен" — второй сторожевой корабль проекта 11356. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка четырех тысяч тонн, скорость — 30 узлов, автономность плавания — 30 суток. Предназначен для выполнения боевых задач и ведения боевых действий как в составе соединений кораблей, так и самостоятельно. Одной из задач сторожевиков этой серии является обнаружение и уничтожение субмарин. Вооружен крылатыми ракетами "Калибр", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артустановкой калибром 100 миллиметров, зенитной артиллерией и реактивной бомбовой установкой.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 80

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  1. Vard Сегодня, 06:11
    Ну и надо было притопить по тихому... Типа мы ее не видели и стреляли чисто в порядке учиться....
    Vard
    1. Правдодел (ppp) Сегодня, 06:47
      Не торопитесь. Придет время, и потопим..Пусть пока поплавают, поупражняются наши.
      Правдодел
      1. bulvas (Василий) Сегодня, 09:32
        Цитата: Vard
        Ну и надо было притопить по тихому... Типа мы ее не видели и стреляли чисто в порядке учиться....



        Если бы и притопили - сообщать бы не стали

        bulvas
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:50
      Цитата: Vard
      Ну и надо было притопить по тихому...

      а как это "по тихому"? "Адмирал Эссен" корабль призрак?
      за ним тоже внимательно наблюдали
      LSA57
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 08:15
        Цитата: LSA57
        Цитата: Vard
        Ну и надо было притопить по тихому...

        а как это "по тихому"? и

        как "Курск"...
        андрей юрьевич
        1. Хаджи Мурат (Денис) Сегодня, 08:23
          "она утонула"с
          Хаджи Мурат
    3. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 07:26
      Похоже 40-летние омэриканские "Гайки" уже деградировали окончательно, выжрав моторесурс и звеня болтами. А ведь на них приходится основная часть ядерного потенциала "исключительных", а этот экземпляр переделанный под крылатые - далеко не самый старый... Шота как-то фигово сияет последнее время Град-на-холмеlaughing.
      Сармат Саныч
    4. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 07:34
      Цитата: Vard
      Ну и надо было притопить по тихому...

      laughing fool
      Совсем диванные воины с ума посходили. Лишь бы первым комментарием ляпнуть что-то "урапатриотическое" wassat
      Андрей из Челябинска
      1. ЗВО (Алекс) Сегодня, 07:52
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Цитата: Vard
        Ну и надо было притопить по тихому...

        laughing fool
        Совсем диванные воины с ума посходили. Лишь бы первым комментарием ляпнуть что-то "урапатриотическое" wassat


        Им кажется, что это весело...
        Болтами звенят...
        ЗВО
        1. kepmor (Алексей) Сегодня, 08:40
          после 15 лет службы на противолодочных кораблях и зная всю эту "кухню" изнутри, как-то не очень верится в столь победные реляции....
          одиночному кораблю даже вертолётом в течении целых 2 часов поддерживать пусть прерывистый контакт с ПЛА в условиях гидрологической "мешанины" в средиземке...прям мистика и только...
          ну если только америкосы кокса унюхались в хлам и решили в поддавки с нашими сыграть....
          kepmor
          1. DenZ (Денис) Сегодня, 09:03
            Ну почему, "Эссен" новый корабль с новым оборудованием. Видимо могли себе позволить последить.
            DenZ
            1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 09:07
              Цитата: DenZ
              Ну почему, "Эссен" новый корабль с новым оборудованием.

              Оборудование-то новое, но вот ГАС у него - далеко не торт http://www.oceanpribor.ru/text/67.htm
              Андрей из Челябинска
          2. Serg65 (Сергей) Сегодня, 10:18
            Цитата: kepmor
            одиночному кораблю даже вертолётом в течении целых 2 часов поддерживать пусть прерывистый контакт с ПЛА в условиях гидрологической "мешанины" в средиземке...прям мистика и только...

            От чего же? Допустим Алексей Рыженко, будучи командиром "Очакова" не однократно "Стедженов" и "Франклинов" по Средиземке гонял и контакт подольше был!
            Цитата: kepmor
            после 15 лет службы на противолодочных кораблях и зная всю эту "кухню" изнутри

            Если не секрет, где 15 лет служили?
            Serg65
          3. Izotovp (Павел) Сегодня, 10:20
            Может быть наши за имитатором гонялись ?
            Izotovp
      2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 09:30
        Андрей, так модераторы зверствуют, тут по неволе с ума сойдёшь...
        sabakina
    5. Piramidon (Степан) Сегодня, 09:55
      Цитата: Vard
      Ну и надо было притопить по тихому... Типа мы ее не видели и стреляли чисто в порядке учиться....

      Первым глупым комментом отметился. Возьми с полки пирожок.
      Piramidon
  2. Умник (Вася) Сегодня, 06:12
    Кто нить знает почему у амеровских фрегатов по 100 ракет а у наших по 8 калибров?
    Умник
    1. Wedmak (Денис) Сегодня, 06:28
      Во-первых не у фрегатов, а у эсминцев, во-вторых не 100, а около 90, и то не всегда, т.к. ячейки пусковых используются и для ЗУР, в-третьих 154 штуки КР, это у переделанных Огайо, которых только 2 две штуки, если не ошибаюсь, в четвертых, Калибр штука разная - может быть и в ПКР исполнении и обычной КР ,а Топор только дозвуковой.
      Ну и на закуску - наши корабли несут вооружений на тонну водоизмещения гораздо больше, чем любые другие.
      Wedmak
      1. Stas157 (Стас) Сегодня, 07:11
        Цитата: Wedmak

        Ну и на закуску - наши корабли несут вооружений на тонну водоизмещения гораздо больше, чем любые другие.

        Но, все таки крылатые ракеты это главное оружие. А тут расклад не в нашу пользу, при вдвое меньшем водоизмещении наши фрегаты несут в 5-6 раз меньше КР, чем их эсминцы.
        Stas157
        1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 08:45
          Но, все таки крылатые ракеты это главное оружие. А тут расклад не в нашу пользу, при вдвое меньшем водоизмещении наши фрегаты несут в 5-6 раз меньше КР, чем их эсминцы.

          Фрегаты типа 11356 несут 32 ЗУР и КР, Арли Берк - 96, то есть будучи в два раза больше (3620 т и 7061 т) эсмы США несут втрое больше ракет

          наши ПКР имеют большую дальность от 300 до 1000 км., на Эм Арли Берк имеются то же 8 ПКР Гарпун но не более, с дальностью 280 км.
          Фрегат 11356, имеет БК: 4 ПКР и 4 ПЛУР, так что скорее нужно сравнивать наличие ПЛУРов, которых на Эм А.Берк не более 8.
          а АПЛ типа Огайо который в ВМС США 4 единицы (под 154 КР Томагавк), легко отслеживается с орбиты - спектрометром, по оставленному атомному следу от системы охлаждения АПЛ
          Romario_Argo
          1. ЗВО (Алекс) Сегодня, 09:15
            Цитата: Romario_Argo

            а АПЛ типа Огайо который в ВМС США 4 единицы (под 154 КР Томагавк), легко отслеживается с орбиты - спектрометром, по оставленному атомному следу от системы охлаждения АПЛ


            Снова очередное откровение от альтернативной вселенной...
            Атомный след ?
            Это что такое?

            Если нашему подплаву за обнаружение вражеских АПЛ и их временное сопровождение давали государственные награды, а тут оказывается - все легко...Да еще и с орбиты.
            ЗВО
            1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 09:40
              по моему, за правильный ответ на этот вопрос можно загреметь по статье "разглашение сведений составляющих государственную тайну"
              Romario_Argo
              1. Комментарий был удален.
              2. ЗВО (Алекс) Сегодня, 09:53
                Цитата: Romario_Argo
                по моему, за правильный ответ на этот вопрос можно загреметь по статье "разглашение сведений составляющих государственную тайну"


                Да потому. что такое существует только в вашей альтернативной вселенной...
                Не существует способов обнаружения и сопровождения АПЛ противника с космоса, кроме случаев надводного перехода...

                Не существует.

                Вы хоть 150 разных спектрометров поставьте...

                Самолеты специальные противолодочные. напичканные десятками тонн оборудования - и то - с лотереей. 1 шанс из 30 на обнаружение.

                Кроме РГБ - нет по настоящему достойного средства обнаружения АПЛ. И то гарантия не 100% даже у них.

                А вы из космоса. да еще и легко...

                А прикрываете свои нелепые домыслы - какой то секретностью.
                Якобы Секретностью можно прикрыть и реальные секреты и неадекватность выводов писателя.

                Но реальных секретов в ваших знаниях нет - у вас все посты - феерично альтернативные...
                ЗВО
                1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 10:01
                  ЗВО (Алекс)

                  Да потому. что такое существует только в вашей альтернативной вселенной...

                  Не существует.

                  учите матчасть
                  КА Канопус-СТ/В космические аппараты двойного назначения, помимо дистанционного зондирования океана спутники освещают подводную и надводную обстановку, обнаруживая субмарины на глубине.
                  * ещё источник, ниже
                  [media=https://sdelanounas.ru/blogs/103433/]
                  Romario_Argo
                  1. Serg65 (Сергей) Сегодня, 10:27
                    Итак, выводы относительно спутника «Канопус-СТ»:

                    КА не способен выполнять задачи непосредственного обнаружения подводных лодок;
                    будет выполнять задачи ДЗЗ (мониторинг океанической и гидрометеорологической обстановки) но в интересах военных;
                    будет тестировать аппаратуру и платформу.

                    hi Привет родне!
                    Serg65
              3. Serg65 (Сергей) Сегодня, 10:21
                Цитата: Romario_Argo
                по моему, за правильный ответ на этот вопрос можно загреметь по статье

                Рома, за фантастику щас не сажают!
                Serg65
          2. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 10:17
            Цитата: Romario_Argo
            наши ПКР имеют большую дальность от 300 до 1000 км

            wassat lol приведи пример ПКР с дальностью 1000км? laughing из каких "источников" такие как вы черпаю belay т необъятные "знания"?
            Тикси-3
        2. Wedmak (Денис) Сегодня, 09:18
          А тут расклад не в нашу пользу

          А тут не надо смотреть фрегат против эсминца или флот против флота. У нас ВМФ по сути прибрежный. Калибры только для защиты. Кроме того, побережье защищают наземные ПУ с Ониксами, ПКР Калибр и Х-35. Плюс сильнейшая в мире ПВО, даже не побоюсь этих слов. ))) Плюс новые вооружения и до кучи тактического ЯО.
          Как вы думаете, долго ли проживут эти эсминцы начав выпускать свои топоры в нашу сторону? И много ли их долетит до целей, если уж в Сирии, с на порядки худшей ПВО, сбили почти 80% выпущенных ракет?
          Wedmak
        3. alexmach (Александр) Сегодня, 09:33
          В смысле в 5-6 раз меньше? 22350 - 16 ячеек УКСК и 32 Полимента. Это разве в 5-6 раз меньше?
          alexmach
      2. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 07:33
        Цитата: Wedmak
        Ну и на закуску - наши корабли несут вооружений на тонну водоизмещения гораздо больше, чем любые другие.

        Фрегаты типа 11356 несут 32 ЗУР и КР, Арли Берк - 96, то есть будучи в два раза больше (3620 т и 7061 т) эсмы США несут втрое больше ракет
        Андрей из Челябинска
        1. Muvka (Владимир) Сегодня, 08:35
          Цитата: Андрей из Челябинска
          Цитата: Wedmak
          Ну и на закуску - наши корабли несут вооружений на тонну водоизмещения гораздо больше, чем любые другие.

          Фрегаты типа 11356 несут 32 ЗУР и КР, Арли Берк - 96, то есть будучи в два раза больше (3620 т и 7061 т) эсмы США несут втрое больше ракет

          А вы считаете, увеличение водоизмещения линейно сказывается на возможность увеличения количества вооружения?
          Muvka
          1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 08:48
            Цитата: Muvka
            А вы считаете, увеличение водоизмещения линейно сказывается на возможность увеличения количества вооружения?

            Скажем так - чем больше водоизмещение, тем больше возможностей размещения вооружения на тонну водоизмещения
            Андрей из Челябинска
        2. Wedmak (Денис) Сегодня, 09:21
          Арли Берк - 96, то есть будучи в два раза больше (3620 т и 7061 т) эсмы США несут втрое больше ракет

          Нифига подобного. 96 - это количество ячеек УВП. И в очень клинических случаях там будет 96 Топоров. В основном там ЗУР разных типов.
          И все же попрошу не сравнивать корабли с различием водоизмещения больше чем в 2 раза.
          Wedmak
          1. ЗВО (Алекс) Сегодня, 09:56
            Цитата: Wedmak

            И все же попрошу не сравнивать корабли с различием водоизмещения больше чем в 2 раза.


            А почему не сравнивать то?
            Если они (СКР-Фрегаты) с нашей стороны в Средиземке противостоят Американским (Эсминцам) в Средиземке???
            И в случае внезапного начала конфликта (не дай Бог) - они и будут между собой "сталкиваться" и "сравниваться"...
            ЗВО
    2. faiver (Андрей) Сегодня, 06:32
      не фрегатов а эсминцах, тупо корабль больше и классом выше - водоизмещение в 2,5раза больше, далее не ракет а пусковых, на берках их 96 и из этих пусковых стреляют как крылатыми так и зенитными ракетами ну и так далее
      faiver
      1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 07:28
        Цитата: faiver
        не фрегатов а эсминцах, тупо корабль больше и классом выше - водоизмещение в 2,5раза больше

        Стандартное водоизмещение фрегата проекта 11356 - 3620 , последней (самой крупной) модификации Арли Берк - 7 061 т, то есть американский корабль крупнее в 1,95 раз, но никак не в 2,5.
        Андрей из Челябинска
        1. faiver (Андрей) Сегодня, 08:39
          ну простите тезка, я прикинул по полному водоизмещению и округлил получилось в 2,3раза hi
          faiver
          1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 08:46
            Цитата: faiver
            ну простите тезка, я прикинул по полному водоизмещению

            Видимо, Вы взяли для 11356 стандартное, а для Берка - полное водоизмещение:))). Ничего страшного, с кем не бывает. hi
            Андрей из Челябинска
            1. faiver (Андрей) Сегодня, 08:58
              да нет, полное и там и там - 4035т Эссен, 9648т Берк :) hi
              faiver
              1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 09:09
                Цитата: faiver
                да нет, полное и там и там - 4035т Эссен, 9648т Берк :)

                А, ну да, точно:)))) Но Вы же понимаете, что это не очень корректно - Эссен получается тащит чуть более 400 т топлива, Берк - более 2 500 т. drinks
                Андрей из Челябинска
                1. faiver (Андрей) Сегодня, 09:12
                  ага сразу не сообразил
                  faiver
    3. Комментарий был удален.
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 06:49
        Цитата: 30 вис
        Голову включайте ,прежде чем ляпнуть

        А нет там, что включать. Потому и вася. А "Умник" - это уже чел сам себя погнал, по жизни, думается, его немного по-другому кличут wink
        Голован Джек
      2. Ванёк (Иван) Сегодня, 06:59
        Цитата: 30 вис
        Голову включайте ,прежде чем ляпнуть дерьмом !


        Человек вопрос задал, а Вы нахамили.

        Растолковать ни как, да? Мол, если восемь пусковых это не значит, что снарядов всего восемь.

        Кто его знает, что у него в пороховых погребах ещё припрятано.

        Матерь Божья святая торпеда.
        Ванёк
        1. ЗВО (Алекс) Сегодня, 07:55
          Цитата: Ванёк
          Цитата: 30 вис
          Голову включайте ,прежде чем ляпнуть дерьмом !


          Человек вопрос задал, а Вы нахамили.

          Растолковать ни как, да? Мол, если восемь пусковых это не значит, что снарядов всего восемь.

          Кто его знает, что у него в пороховых погребах ещё припрятано.

          Матерь Божья святая торпеда.


          Какие пороховые погреба?
          Что вы несете...

          Кроме того, что установлено в пусковые стаканы-контейнеры в ПУ - больше ничего нет...
          Револьверных установок -нет.
          Перезаряжающихся систем. типа балочных ПУ - давно нет.

          Учите матчасть.
          ЗВО
          1. Ванёк (Иван) Сегодня, 08:02
            Цитата: ЗВО
            Какие пороховые погреба?


            Ну как какие? Те, что под алыми парусами. Под палубой где вёсла хранят...

            Аааа, да это же плевок.

            Здаровенько hi
            Ванёк
            1. ЗВО (Алекс) Сегодня, 08:41
              Цитата: Ванёк
              Цитата: ЗВО
              Какие пороховые погреба?


              Ну как какие? Те, что под алыми парусами. Под палубой где вёсла хранят...

              Аааа, да это же плевок.

              Здаровенько hi


              ТЫ настолько неумен, что пытаешься свою неумность реализовать в оскорблениях меня?
              Но умнее то ты и не станешь и выглядеть в глазах остальных будешь только глупее...

              Твое поведение - Обычная компенсационная схема гопника...
              По теме сказать нечего, в голове пусто - зато оскорблений полная тыква...

              Детсад.
              ЗВО
        2. ЗВО (Алекс) Сегодня, 08:43
          Цитата: Ванёк
          Цитата: 30 вис
          Голову включайте ,прежде чем ляпнуть дерьмом !


          Человек вопрос задал, а Вы нахамили. [/i]



          Тебе не стремно одному человеку указывать на его хамство, а своим же следующим постом - хамить другому и оскорбительно себя вести?

          Какая то неумная позиция. Гопник чтоли... Мелкотравчатый?
          По мелочи?
          ЗВО
          1. Ванёк (Иван) Сегодня, 10:28
            Цитата: ЗВО
            одному человеку


            ТЫ ВЧЕРА ВСЮ СТРАНУ ОБГАДИЛ!!!

            ЦИЦ БЛИН*
            Ванёк
    4. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 06:51
      а у наших по 8 калибров?

      Умник Вася, даже у МРК (малый ракетный корабль) по 8 пусковых установок(!), а ведь они перезаряжаются. Если у полосатых сто ракет, это не значит что они все готовы к пуску, также происходит перезаряжание пусковых установок.
      Ros 56
      1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 07:32
        Цитата: Ros 56
        Умник Вася, даже у МРК (малый ракетный корабль) по 8 пусковых установок(!), а ведь они перезаряжаются

        Угу. В базе.
        Цитата: Ros 56
        Если у полосатых сто ракет, это не значит что они все готовы к пуску

        А если убрать фантазии в сторону, и изучить вопрос хотя бы на уровне вики (про специализированную литературу я уже не заикаюсь) то легко увидеть, что американские эсмы имеют 96 ПУСКОВЫХ, то есть 96 ракет, готовых к немедленному применению.
        Наши фрегаты 11356 имеют таковых 32 - 24 "Штиля" и 8 Калибров. Никаких запасных ракет ни на фрегатах ни на эсминцах нет.
        Андрей из Челябинска
        1. Опасный Сегодня, 08:15
          наконец-то адекватный комментарий к вполне интересному вопросу. Жаль конечно, что на сайте таких адекватных все меньше и меньше. Выше вон некоторые товарищи аж слюной избрызгались, вплоть до оскорблений.
          Опасный
          1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 08:49
            Цитата: Опасный
            Жаль конечно, что на сайте таких адекватных все меньше и меньше.

            Я сам в ужасе, честное слово.
            Андрей из Челябинска
          2. faiver (Андрей) Сегодня, 08:54
            Ну других комментариев Андрей из Челябинска и не оставляет...
            faiver
  3. Комментарий был удален.
    1. Например Сегодня, 06:58
      Цитата: demo
      Статья - повторение от 17 декабря 17 года.

      Для тех кто на бронепоезде - wassat
      именно в апреле этого года, а именно в ночь на 14 апреля,

      Например
  4. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:29
    Одной из задач сторожевиков этой серии является обнаружение и уничтожение субмарин.

    ... и со своей основной задачей "Адмирал Эссен" справился ... good
    a.s.zzz888
  5. Adimius38 (Ð´Ð¼Ð¸Ñ‚Ñ€Ð¸Ð¹) Сегодня, 06:32
    надо же народцу подгонять такие статейки,чтобы скакал от счастья......
    Adimius38
    1. Опасный Сегодня, 08:16
      Уважаемый! Что плохого в том, что нам просто рассказали информацию, которая имела место быть?
      Опасный
  6. 30 вис (Юрий) Сегодня, 06:33
    Хороший кораблик ! Умница командир корабля ! Отличный экипаж ! Так держать , отслеживать и преследовать подводные лодки вероятного противника ... !
    30 вис
  7. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 06:34
    Не плохо,не плохо.Скорость и современное оборудование позволяют это сделать.А ведь совсем не давно над нашим ВМФ кто только не посмеивался,даже наши доморощенные "знатоки"сайта ВО.
    Мар.Тира
    1. faiver (Андрей) Сегодня, 06:36
      так и сейчас поводов для посмеяться предостаточно.... hi
      faiver
    2. Ванёк (Иван) Сегодня, 06:39
      Цитата: Мар.Тира
      "знатоки"


      Эти что-ли?

      Цитата: Adimius38
      надо же народцу подгонять такие статейки,чтобы скакал от счастья......
      Ванёк
      1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 06:47
        Цитата: Ванёк
        Эти что-ли?

        Ну нет!!!!!Это плаксы.А есть "профессионалы" которые знают всё,про ВМФ,ВВС,ПВО,и вообще они в курсе всего что происходит с нашими вооружёнными силами.Правда в интернете,но для них это не важно.
        Мар.Тира
        1. Ванёк (Иван) Сегодня, 06:51
          А мне вот интересно:

          отследил и в дальнейшем взял на сопровождение американскую подводную лодку типа "Огайо"

          А они, те, что в "Огайо", знали, что их отследили и сопровождают?
          Ванёк
          1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 07:02
            Цитата: Ванёк
            А они, те, что в "Огайо", знали,

            Скорее всего знали и пытались оторваться.Но такая информация редко появляется в СМИ.Поэтому поверим что так и было.Военная техника,гидроакустические станции всё совершенствуется,а лодка как ни как не новая,и теперь её можно называть "ревущей коровой"!
            Мар.Тира
  8. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 06:59
    Вообще то в оригинале статьи указывается что две наших дизелюхи попутно гоняли британскую атомарину, не дав ей выпустить по Сирии крылатые ракеты! Тут просто часть статьи вырвана из контекста, а нужно было целиком статью вставить! !!! negative
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 07:08
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      две наших дизелюхи попутно гоняли британскую атомарину,

      Есть такое."Огайо" почувствовав за собой не прерывное наблюдение просто сошла с курса и вернулась.Но это не мешает гордиться нашим кораблём,сделавшим свою работу на отлично
      Мар.Тира
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 07:13
        Статью нужно было всю перепечатать, или дать на нее ссылку! !!!! negative
        ДРЕВНЕЙШИЙ
  9. лысова (владимир) Сегодня, 06:59
    Теперь эта лодочка отсканирована, что в дальнейшем ой как может пригодиться, для различного рода анализа её действий. По сути дела, расписание жизни лодки.
    лысова
  10. Olddetractor (Дмитрий) Сегодня, 07:12
    Подводные лодки типа Огайо, вступили в строй с 1981 по 1997 годы. На сегодня, вроде единственный тип ракетоносцев на вооружении США. Значит мы можем их отслеживать? Неплохо
    Olddetractor
    1. ЗВО (Алекс) Сегодня, 08:00
      Цитата: Olddetractor
      Подводные лодки типа Огайо, вступили в строй с 1981 по 1997 годы. На сегодня, вроде единственный тип ракетоносцев на вооружении США. Значит мы можем их отслеживать? Неплохо


      И что?
      Отследили 2 часа - а потом, она взяла и просто скрылась с глаз?
      Что же дальше то не отследили?
      Сколько дали возможность посмотреть - столько и следили?
      Так что ли?
      Ведь по сути то, если начал преследование. так и веди его до Гибралтара или Неаполя.
      Но нет. всего то 2 часа, а потом она хвостиком махнула и ... ушла...
      Так ведь получается...
      ЗВО
      1. Опасный Сегодня, 08:25
        Да, выходит так. Но мы же не знаем всех подробностей этой операции. Может у нашего сторожевика другие задачи были, что пришлось преследование прервать. Может действительно маневр хитрый лодка сделала, тогда наши в следующий раз умнее будут. Но в любом случае за 2 часа эту огаю неоднократно можно на дно к римским галерам пустить
        Опасный
        1. ЗВО (Алекс) Сегодня, 08:58
          Цитата: Опасный
          Да, выходит так. Но мы же не знаем всех подробностей этой операции. Может у нашего сторожевика другие задачи были, что пришлось преследование прервать. Может действительно маневр хитрый лодка сделала, тогда наши в следующий раз умнее будут. Но в любом случае за 2 часа эту огаю неоднократно можно на дно к римским галерам пустить


          В статье очень много непонятного.

          Суть в том. что у Эссена - самая худшая ГАС из всех существующих в РФ- флотах...
          В отличие от его прородителей-индийцев - ему обрубили самое важное противолодочное оборудование - буксируемую ГАС.
          Если бы она у него была - был бы реально нормальный противолодочник.
          С реально основной задачей - поиска и борьбы с подводными лодками.
          Сейчас же он - не пойми что.
          Но то, что именно ему приписали "обнаружение" ПЛАРК - не уверен, думаю. что "Гайку-Грузинку" обнаружил кто-то другой - а уже Эссену ее "передали" тепленькую и он взял ее на сопровождение.
          ЗВО
  11. Старый военрук Сегодня, 07:42
    Интересно, а как восприняли эту новость "друзья-партнёры"? Радости небось полные штаны? Я тоже за них рад. С праздником!
    Старый военрук
  12. стайер (Станислав) Сегодня, 07:44
    Молодцы! Отследить лодку в открытом море крайне сложная задача. ГАС лодки слышит в три раза дальше чем у большинства кораблей. И чаще всего лодка просто уходит от контакта. Подозреваю, что ПЛ сначала была обнаружена дизелюхами, а потом взята на мушку Эссеном.

    В прошлом, корабли проекта 1135 тоже не особо отличались в поиске ПЛ. Имея на борту подкилевую ГАС Титан и буксируемую Вегу (дальность до 20км). Эти корабли работали в паре с МПК 1124 Альбатрос, который имел опускаемую ГАС Шелонь с дальностью 40 км. А 1135 имел ракето-торпеды для уничтожения ПЛ, которых небыло у Альбатроса.
    стайер
    1. kepmor (Алексей) Сегодня, 09:33
      без противолочной авиации эффективность ПЛНК топчется в районе 20-30%...
      разнородный КПУГ из 1135-х и Альбатросов в реалии был хорош только на учениях...лодку заводили в район, где "свора" и пыталась гонять её, а она уклонялась...
      ну а дальности ГАС это вообще "от лукавого" - гипотетический расчёт энергетической мощности излучателя в очень усредненных условиях, как правило черноморских...с более-менее хорошей гидрологией....
      kepmor
      1. стайер (Станислав) Сегодня, 09:54
        Согласен с вами коллега, авиация творит чудеса, расставляя буи по квадратам.
        Насчет того, что связка кораблей ОВР хороша только на учениях. Боевого применения не было возможности. Учения не есть поддавки. Группа кораблей активно ищет ПЛ, и никто координаты лодки не знает изначально. Почему упомянул 1124? У него опускаемая антена на 100м, ниже слоя скачка. НК с другими типами ГАС не могли тягаться с ним по обнаружению, в том числе 1135. Из минусов, неподвижность корабля в момент поиска. Легкая мишень.
        стайер
  13. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 08:21
    Цитата: Ros 56
    а у наших по 8 калибров?

    Умник Вася, даже у МРК (малый ракетный корабль) по 8 пусковых установок(!), а ведь они перезаряжаются. Если у полосатых сто ракет, это не значит что они все готовы к пуску, также происходит перезаряжание пусковых установок.

    просто веселуха сегодня... Пятница людей бодрит ! комментарии жгут! как много людей на сайте,которые вообще не понимают что пишут. ЕГЭ просто !
    андрей юрьевич
  14. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:08
    "водил" ее два часа, во время которых записал все основные параметры субмарины
    Не все американскому коту масленица и для нас необходим положительный результат для обеспечения нацбезопасности.
    rotmistr60
  15. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 09:16
    Трудно НЕ обнаружить подводную лодку, когда она делает залп крылатыми ракетами. smile
    voyaka uh
  16. WhoWhy (Андрей) Сегодня, 09:45
    Если верить знакомым "мореманам" о том, в каком состоянии сейчас у нас флот, то предположу, что ы сами подставились, чтобы отвлечь от чего-то более важного....
    WhoWhy
  17. saturn.mmm (михаил) Сегодня, 10:15
    Цитата: Wedmak
    это у переделанных Огайо, которых только 2 две штуки

    Их четыре переделали.
    SSGN 726 Ohio SSGN 727 Michigan SSGN 728 Florida SSGN 729 Georgia
    Цитата: Сармат Саныч
    а этот экземпляр переделанный под крылатые - далеко не самый старый..

    Это были самые старые лодки из семейства "Огайо"
    saturn.mmm
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