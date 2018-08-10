Два часа "под колпаком". Российский фрегат "поймал" американскую субмарину

Российский фрегат "Адмирал Эссен" во время выполнения задач в составе постоянной эскадры в Средиземном море, отследил и в дальнейшем взял на сопровождение американскую подводную лодку типа "Огайо". Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на Главкомат Военно-морского флота РФ.Согласно сообщению российского морского ведомства, данное преследование произошло еще в апреле этого года, но стало известно о нем только сейчас. Фрегат, обнаружив субмарину США, "водил" ее два часа, во время которых записал все основные параметры субмарины, которые в последствии будут расшифрованы и присоединены к акустическому портрету подлодки. В Главкомате ВМФ заявили, что атомные подлодки очень сложный объект для обнаружения, но "Адмирал Эссен" является одним из самых современных кораблей.Как пишет издание, именно в апреле этого года, а именно в ночь на 14 апреля, Соединенные Штаты и их союзники Великобритания и Франция, нанесли массированный ракетно-бомбовый удар по территории Сирии, выпустив свыше 100 крылатых ракет "Томагавк". Вероятней всего, обнаруженная российским фрегатом подлодка США, находилась в Средиземном море именно с целью нанесения удара по Сирии."Адмирал Эссен" — второй сторожевой корабль проекта 11356. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка четырех тысяч тонн, скорость — 30 узлов, автономность плавания — 30 суток. Предназначен для выполнения боевых задач и ведения боевых действий как в составе соединений кораблей, так и самостоятельно. Одной из задач сторожевиков этой серии является обнаружение и уничтожение субмарин. Вооружен крылатыми ракетами "Калибр", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артустановкой калибром 100 миллиметров, зенитной артиллерией и реактивной бомбовой установкой.