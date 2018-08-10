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Очередной беспилотник уничтожен в районе авиабазы "Хмеймим"
Очередной беспилотник сбит российскими военными на подлете к российской авиабазе "Хмемим". БЛА, запущенный с территории провинции Латакия, которую контролируют незаконные вооруженные формирования, при подлете к авиабазе был обнаружен средствами воздушного контроля и уничтожен штатными зенитными средствами, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков, на территории авиабазы "Хмеймим" пострадавших и разрушений нет, авиабаза работает в штатном режиме. Беспилотник, запущенный с территории боевиков, был сбит на значительном расстоянии от территории авиабазы.
Напомним, что это не первый случай перехвата беспилотников, пытающихся атаковать российскую авиабазу "Хмеймим". Последний перехват произошел в конце июля, а именно 30 числа. Беспилотник, также запущенный со стороны провинции Латакия, был сбит штатными средствами ПВО авиабазы на значительном удалении.
Ранее российский Центр по примирению неоднократно призывал незаконные вооруженные формирования прекратить провокации и приступить к мирным переговорам по урегулированию ситуации в Сирии.
Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков, на территории авиабазы "Хмеймим" пострадавших и разрушений нет, авиабаза работает в штатном режиме. Беспилотник, запущенный с территории боевиков, был сбит на значительном расстоянии от территории авиабазы.
Напомним, что это не первый случай перехвата беспилотников, пытающихся атаковать российскую авиабазу "Хмеймим". Последний перехват произошел в конце июля, а именно 30 числа. Беспилотник, также запущенный со стороны провинции Латакия, был сбит штатными средствами ПВО авиабазы на значительном удалении.
Ранее российский Центр по примирению неоднократно призывал незаконные вооруженные формирования прекратить провокации и приступить к мирным переговорам по урегулированию ситуации в Сирии.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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