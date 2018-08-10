10:28 10 августа
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Очередной беспилотник уничтожен в районе авиабазы "Хмеймим"

Очередной беспилотник сбит российскими военными на подлете к российской авиабазе "Хмемим". БЛА, запущенный с территории провинции Латакия, которую контролируют незаконные вооруженные формирования, при подлете к авиабазе был обнаружен средствами воздушного контроля и уничтожен штатными зенитными средствами, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

Очередной беспилотник уничтожен в районе авиабазы "Хмеймим"


Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков, на территории авиабазы "Хмеймим" пострадавших и разрушений нет, авиабаза работает в штатном режиме. Беспилотник, запущенный с территории боевиков, был сбит на значительном расстоянии от территории авиабазы.


Напомним, что это не первый случай перехвата беспилотников, пытающихся атаковать российскую авиабазу "Хмеймим". Последний перехват произошел в конце июля, а именно 30 числа. Беспилотник, также запущенный со стороны провинции Латакия, был сбит штатными средствами ПВО авиабазы на значительном удалении.

Ранее российский Центр по примирению неоднократно призывал незаконные вооруженные формирования прекратить провокации и приступить к мирным переговорам по урегулированию ситуации в Сирии.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 34

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  1. Olddetractor (Дмитрий) Сегодня, 07:06
    Продвинутость бармалеев не радует. А вот готовность отвечать, напротив. Шахиды, похоже закончились
    Olddetractor
  2. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 07:07
    А почему бандиты не могут запускать беспилотники по американской базе в Сирии?Почему наши диверсанты не делают ничего в отношении американцев.Можно же тоже над ними поиздеваться.
    Yak28
    1. gla172 (Сергей) Сегодня, 07:12
      ...наверно просто что мы выше этого(т.е.подлости).....
      gla172
      1. ALEX_SHTURMAN (Алексей) Сегодня, 08:19
        Тут дело не в подлости, вы не на гладиаторских боях, тут изначально подлый и хитрый противник и действовать с ним надо именно так же! Алягер ком Алягер.. А так извините они могут в день по беспилотнику пускать цена которому 100S, а вот средства на сбитие могут превышать стоимость беспилотника многократно!
        ALEX_SHTURMAN
      2. красноярск Сегодня, 09:04
        Цитата: gla172
        ...наверно просто что мы выше этого(т.е.подлости).....

        Это не подлость, это -глупость. Война есть война. И в "белых перчатках" ее не ведут.
        красноярск
    2. krops777 (Алексей) Сегодня, 07:33
      А почему бандиты не могут запускать беспилотники по американской базе в Сирии?Почему наши диверсанты не делают ничего в отношении американцев.Можно же тоже над ними поиздеваться.

      Интересное мнение, наверно потому что боевики представляют интересы США, а запустишь беспилотник в сторону американской базы сразу обвинят САР и Россию.
      krops777
      1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 07:35
        и при чем все в это поверят . и никому в голову не придет мысль - а если игил это не детище США , то почему они американские базы не атакуют ?
        просто экспл
    3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:39
      Цитата: Yak28
      Почему наши диверсанты не делают ничего в отношении американцев.

      так мелко опускатьсмя до их уровня?
      несолидно как то no
      LSA57
      1. тагил (сергей) Сегодня, 08:31
        А как солидно?
        тагил
    4. EvilLion Сегодня, 08:21
      Потому что смысла в этом никакого, тоже перехватят.
      EvilLion
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 07:12
    Что то я плохо понял -а почему это место наше авиация не может засыпать бомбами и ракетами? Зная, откуда по нам бьют молчим? ??? fool
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:42
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Что то я плохо понял -а почему это место наше авиация не может засыпать бомбами и ракетами? Зная, откуда по нам бьют молчим? ???

      они там сидят и ждут? laughing там, что, аэродром? laughing
      это пустыня. приехал, запустил и уехал. всё.
      LSA57
      1. askort154 (Александр) Сегодня, 08:03
        LSA5....это пустыня. приехал, запустил и уехал. всё.

        В том районе не пустыня. Они запускают с гор, которые от "Хмеймим" в нескольких десятков километров.
        askort154
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:14
          Цитата: askort154
          В том районе не пустыня. Они запускают с гор

          ну пусть горы. главное то, что не сидят они на месте.
          LSA57
    2. EvilLion Сегодня, 08:23
      По той же причине, по которой сирийцев иногда сбивают, но даже суровый F-22 мог помешать Су-25 только путаясь у него под крыльями.
      EvilLion
    3. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 08:45
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Что то я плохо понял -а почему это место наше авиация не может засыпать бомбами и ракетами? Зная, откуда по нам бьют молчим? ??? fool

      Потому что запускают с территории, подконтрольной нашим турецким "партнерам". Да и местное население видать не особо в восторге от нашей базы, раз нормальное охранение по периметру базы организовать не может
      Стирбьорн
      1. Piramidon (Степан) Сегодня, 09:48
        Цитата: Стирбьорн
        ...нормальное охранение по периметру базы организовать не может

        Вы там были? Вы точно знаете откуда эти БПЛА запускают? Радиусом во сколько километров вы определили этот "периметр"? Критики диванные.
        Piramidon
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:56
          Присоединяюсь.
          К тому же стоит, ИМХО, вспомнить, что местность вокруг базы - далеко не безлюдная пустыня. Там застройка request
          Комендантский час вводить? Патрули запускать? Сколько их там надо, таких патрулей?
          Воистину -
          Цитата: Piramidon
          Критики диванные
          Голован Джек
        2. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 10:06
          Цитата: Piramidon
          Вы там были? Вы точно знаете откуда эти БПЛА запускают? Радиусом во сколько километров вы определили этот "периметр"? Критики диванные.

          Я видел эти беспилотники, уровня кружка, начинающих авиамоделистов soldier
          Стирбьорн
  4. Ванёк (Иван) Сегодня, 07:15
    неоднократно призывал незаконные вооруженные формирования прекратить провокации и приступить к мирным переговорам

    Сынок не лезь туда. Он всё-равно лезет. Второй раз говорю - Не лезь! Опять полез. Третий раз ему говорю. Не понимает.

    Взял на коленку положил и со всей отцовской любовью по мягкому месту шлёпнул.

    И ВУАЛЯ!!! Сработало!
    Ванёк
    1. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 08:46
      Сынки просто, видать прощупывают оборону базы одиночниками, не исключено, что массовый налет не за горами, с учетом дешивизны этих беспилотников
      Стирбьорн
    2. красноярск Сегодня, 09:15
      Цитата: Ванёк
      неоднократно призывал незаконные вооруженные формирования прекратить провокации и приступить к мирным переговорам

      Сынок не лезь туда. Он всё-равно лезет. Второй раз говорю - Не лезь! Опять полез. Третий раз ему говорю. Не понимает.

      Взял на коленку положил и со всей отцовской любовью по мягкому месту шлёпнул.

      И ВУАЛЯ!!! Сработало!

      Все правильно - битиё определяет сознание.
      красноярск
      1. Ванёк (Иван) Сегодня, 10:25
        Цитата: красноярск
        битиё определяет сознание.


        Главное, что это безотказно работает.
        Ванёк
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:37
    А, совсем глупый бармалей пошёл. Так натренировал ПВО базы, скоро из рогатки беспилотники ссаживать будут. laughing Русского медведя надо в берлоге брать. Когда спит. А когда бодрый и злой шастает - лучше вообще в лес не ходи...
    Горный стрелок
    1. Ванёк (Иван) Сегодня, 07:43
      Цитата: Горный стрелок
      Русского медведя


      Я бурый медведь, мой конёк - рукопашный бой.
      Я бурый медведь, вам предлагаю дружить со мной.
      Я бурый медведь, не пытайтесь меня разводить;
      И не стоит в мой лес с ружьём за грибами ходить.

      Если ты, заблудившись однажды,
      С чистым сердцем в берлогу зашел,
      Я борщом угощу, и, возможно,
      Мы махнем и споём Rock'n'Roll.

      А потом, чай с лимоном да банька,
      Чтобы насквозь пропотеть.
      И не надо платить за ночлег,
      Не обижай, приятель!


      Серьга*
      Ванёк
    2. Странник Поленте (Странник Поленте) Сегодня, 07:48
      Тренировка вещь хорошая,вот только во сколько обходится тренировка (ракеты используют?) такая по гражданским беспилотникам(хоть и с взрывчатыми веществами).
      Странник Поленте
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:21
        Цитата: Странник Поленте
        Тренировка вещь хорошая,вот только во сколько обходится тренировка (ракеты используют?) такая по гражданским беспилотникам(хоть и с взрывчатыми веществами).

        вы правы. из рогатки дешевле. laughing а теперь посчитайте, что дороже, ракета, или самолёт в который попадёт беспилотник
        LSA57
      2. Piramidon (Степан) Сегодня, 10:01
        Цитата: Странник Поленте
        Тренировка вещь хорошая,вот только во сколько обходится тренировка (ракеты используют?)

        Точно знаете, что используют ракеты? На "Панцирях" ведь и артиллерия присутствует.
        Piramidon
    3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:18
      Цитата: Горный стрелок
      А когда бодрый и злой шастает - лучше вообще в лес не ходи...

      можно конечно зайти. но без оружия laughing
      LSA57
  6. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 08:45
    Ждите исков в "международные суды" о взыскании с России компенсации причинённого вреда в пользу наших западных и ближневосточных партнёров
    Дормидонт
  7. demo (Ван) Сегодня, 09:05
    Одно событие - случайность.
    Два события - закономерность.
    Три и более - тенденция.
    Что делается для искоренения тенденции?
    Или ждем очередного Героя России (посмертно)? Тьфу-тьфу.
    demo
  8. yehat (Сергей) Сегодня, 09:08
    обезвреженный парашютист - тоже беспилотник...
    yehat
  9. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:11
    Центр по примирению неоднократно призывал незаконные вооруженные формирования прекратить провокации
    Когда призываешь бандитов прекратить, а не бьешь с последующим добиванием, они только распаляются и наглеют все больше.
    rotmistr60
  10. anjey (Андрей) Сегодня, 09:22
    Враг тренирует наши зенитные расчеты ПВО,в этом есть большой плюс ,несмотря на материальные затраты по боепитанию,умение воевать дороже денег...
    anjey
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