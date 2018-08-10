Очередной беспилотник уничтожен в районе авиабазы "Хмеймим"

Очередной беспилотник сбит российскими военными на подлете к российской авиабазе "Хмемим". БЛА, запущенный с территории провинции Латакия, которую контролируют незаконные вооруженные формирования, при подлете к авиабазе был обнаружен средствами воздушного контроля и уничтожен штатными зенитными средствами, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков, на территории авиабазы "Хмеймим" пострадавших и разрушений нет, авиабаза работает в штатном режиме. Беспилотник, запущенный с территории боевиков, был сбит на значительном расстоянии от территории авиабазы.Напомним, что это не первый случай перехвата беспилотников, пытающихся атаковать российскую авиабазу "Хмеймим". Последний перехват произошел в конце июля, а именно 30 числа. Беспилотник, также запущенный со стороны провинции Латакия, был сбит штатными средствами ПВО авиабазы на значительном удалении.Ранее российский Центр по примирению неоднократно призывал незаконные вооруженные формирования прекратить провокации и приступить к мирным переговорам по урегулированию ситуации в Сирии.