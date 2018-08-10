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Медведев: Усиление санкционного давления означает экономическую войну
Глава российского правительства Дмитрий Медведев, находясь в деловой поездке в Камчатском крае, заявил, что дальнейшее усиление санкций против России со стороны Соединенных Штатов можно будет расценить как объявление экономической войны, передают РИА Новости.
Выступая перед работниками Кроноцкого государственного заповедника, Медведев отметил, что попытку запрета со стороны западных стран деятельности банков или использования той или иной валюты, можно будет расценивать как объявление экономической войны. России придется реагировать на эту войну, возможно экономическими или политическими методами, а при необходимости и иными. И в США это прекрасно знают.
Медведев добавил, что в любом случае санкции влияют на экономику страны, и как бы Россия не старалась компенсировать влияние ограничительных мер, ущерб экономике наносится и немалый.
Премьер-министр напомнил, что в течении последних 100 лет Россия постоянно находится под санкционным давлением, и это делается для того, чтобы убрать ее из числа государств с мощной экономикой, сделать Россию зависимой от других государств, в первую очередь от США и их союзников.
Напомним, что США объявили о введении нового пакета ограничительных мер против России из-за якобы российского участия в отравлении Скрипалей в британском Солсбери.
Выступая перед работниками Кроноцкого государственного заповедника, Медведев отметил, что попытку запрета со стороны западных стран деятельности банков или использования той или иной валюты, можно будет расценивать как объявление экономической войны. России придется реагировать на эту войну, возможно экономическими или политическими методами, а при необходимости и иными. И в США это прекрасно знают.
Медведев добавил, что в любом случае санкции влияют на экономику страны, и как бы Россия не старалась компенсировать влияние ограничительных мер, ущерб экономике наносится и немалый.
Премьер-министр напомнил, что в течении последних 100 лет Россия постоянно находится под санкционным давлением, и это делается для того, чтобы убрать ее из числа государств с мощной экономикой, сделать Россию зависимой от других государств, в первую очередь от США и их союзников.
Напомним, что США объявили о введении нового пакета ограничительных мер против России из-за якобы российского участия в отравлении Скрипалей в британском Солсбери.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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