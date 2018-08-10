10:32 10 августа
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Медведев: Усиление санкционного давления означает экономическую войну

Глава российского правительства Дмитрий Медведев, находясь в деловой поездке в Камчатском крае, заявил, что дальнейшее усиление санкций против России со стороны Соединенных Штатов можно будет расценить как объявление экономической войны, передают РИА Новости.

Медведев: Усиление санкционного давления означает экономическую войну


Выступая перед работниками Кроноцкого государственного заповедника, Медведев отметил, что попытку запрета со стороны западных стран деятельности банков или использования той или иной валюты, можно будет расценивать как объявление экономической войны. России придется реагировать на эту войну, возможно экономическими или политическими методами, а при необходимости и иными. И в США это прекрасно знают.


Медведев добавил, что в любом случае санкции влияют на экономику страны, и как бы Россия не старалась компенсировать влияние ограничительных мер, ущерб экономике наносится и немалый.

Премьер-министр напомнил, что в течении последних 100 лет Россия постоянно находится под санкционным давлением, и это делается для того, чтобы убрать ее из числа государств с мощной экономикой, сделать Россию зависимой от других государств, в первую очередь от США и их союзников.

Напомним, что США объявили о введении нового пакета ограничительных мер против России из-за якобы российского участия в отравлении Скрипалей в британском Солсбери.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
19

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 85

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 07:35
    Димка проснулся !!!))))Ну наконец то)))Голос подал и нам всем глаза открыл!Ответка ещё вчера должна была быть,а вы всё сопли жуёте fool
    Magic Archer
    1. andrewkor Сегодня, 07:41
      Что у Димона на языке,то у ВВП на уме.
      Раньше так про Жирика говорили!
      andrewkor
      1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 09:21
        Цитата: andrewkor
        Что у Димона на языке,то у ВВП на уме
        Да ВВП наверное и сам периодически офигивает от того, какие перлы и идеи у ДАМа спросонья "выстреливают".
        Ныробский
    2. Serg65 (Сергей) Сегодня, 07:48
      Цитата: Magic Archer
      Димка проснулся !!!

      laughing Вовка проснулся и как давай всем люлей раздавать!!!
      Цитата: Magic Archer
      вы всё сопли жуёте
      Serg65
      1. Svarog (Владимир) Сегодня, 07:56
        Да, Димон в очередной раз продемонстрировал, что он уже лет так 5 вообще на работу не ходит и ни чем не интересуется.. Как так то, только дошло , что война идет wassat С такими бездарями и воевать не надо.. И ответить у нас не чем, только понты. Ибо за 18 лет высоких цен на нефть, ничем путным не занимались.. только карманы набивали
        Svarog
        1. spirit (spirit) Сегодня, 10:00
          Так не до этого Димке было)Как говорил их кумир:Все в семью. Только когда петух клюнул зашевелился да и то не хотя hi
          spirit
      2. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 08:10
        Цитата: Serg65
        Цитата: Magic Archer
        Димка проснулся !!!

        laughing Вовка проснулся и как давай всем люлей раздавать!!!
        Цитата: Magic Archer
        а народу прицепом летит..
        андрей юрьевич
    3. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 07:50
      Куда им спешить, подумаешь - пятый год пошел...
      zapfen
      1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 07:56
        Медведев: Усиление санкционного давления означает экономическую войну

        "Кому война, а кому мать родна..." В этой мутной экономической войне наши олигархи уж постараются половить свою рыбку. yes
        СРЦ П-15
        1. dsk (Сергей) Сегодня, 08:34
          Цитата: СРЦ П-15
          "Кому война, а кому мать родна"...

          Цитата: Дмитрий Медведев
          попытку запрета со стороны западных стран деятельности банков

          Срочно спасать "кровеносную систему страны"!
          - "касса" и ВТБ падают, аж свит стоит. "Подушку" Кудрина на растущёй нефти успели "бакинскими" пополнить...
          dsk
          1. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 10:03
            Да вроде отпадались еще вчера.. Акции Сбера даже в + вышли, и это после утренних -4%!
            сорок восьмой
    4. Странник Поленте (Странник Поленте) Сегодня, 07:59
      Он всего лишь технический специалист(так же как и на высшем посту был...),что ему вышестоящее руководство скажет,то и делает.А другого вряд ли поставят-другой может задумает решать по своему.А это не порядок...
      Странник Поленте
      1. красноярск Сегодня, 08:49
        Цитата: Странник Поленте
        Он всего лишь технический специалист

        Эк Вы загнули! Вы хоть ему об этом не говорите, а то он сильно возгордится. Нашли специалиста

        = Медведев добавил, что в любом случае санкции влияют на экономику страны, и как бы Россия не старалась компенсировать влияние ограничительных мер, ущерб экономике наносится и немалый.=
        Вот так "специалист" прикрывает свою попу и свою профнепригодность
        Обратите внимание, - он не говорит, что, - как бы ПРАВИТЕЛЬСТВО ни старалось.., он говорит - как бы РОССИЯ ни старалась... И тут, у-р-о-д, с себя ответственность снимает.
        красноярск
    5. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 08:40
      Шёл бы он... в отставку ср своим кабинетом и даже почти всеми министрами, кроме Шойгу!!!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. Я русский (Евгений Валерьевич) Сегодня, 09:04
        Надо с Путина начинать...
        Я русский
      2. bessmertniy (Виктор) Сегодня, 09:07
        Мужик сделал потрясающее для себя открытие. Дайте сделать второе - что Штаты ведут эту экономическую войну еще с царских времен, но просто не каждую войну они афишируют. what
        bessmertniy
      3. sustav75 (Павел) Сегодня, 09:33
        А может вову надо просить на выход? Дальше только хуже. Нам прилетало просто от санкций, теперь нас начало долбить собственное правительство и плюс санкции! Ну почему у нас такая убогая оппозиция!
        sustav75
    6. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 10:21
      Цитата: Magic Archer
      Ответка ещё вчера должна была быть

      эт какая? что вы понимаете под ответкой?
      Тикси-3
  2. Тралл Сегодня, 07:35
    Приятного отдыха, Дмитрий Анатольевич smile
    Дмитрий Медведев, находясь в деловой поездке

    Выступая перед работниками Кроноцкого государственного заповедника
    Тралл
    1. да уж (Владимир) Сегодня, 07:40
      Цитата: Тралл
      Приятного отдыха, Дмитрий Анатольевич smile
      Дмитрий Медведев, находясь в деловой поездке

      Выступая перед работниками Кроноцкого государственного заповедника

      наверное всех зверей со всего заповедника согнали речи "ВЕЛИКОГО" слушать...
      да уж
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:52
        Почитал коменты ,6 палата отдыхает. И вы тут еще советуете ,как управлять страной ,как управлять экономикой .Я бы вам коров пасти не доверил. Хихи хаха-это ваш максимум.
        американцы вводят серьезные санкции,но вам по фиг,ибо есть на кого списать проблемы. Мадуро вам в помощь
        Александр романов
        1. Svarog (Владимир) Сегодня, 08:01
          Цитата: Александр романов
          американцы вводят серьезные санкции,но вам по фиг,ибо есть на кого списать проблемы. Мадуро вам в помощь

          Нам то, как раз не пофиг.. - это Димону пофиг, он только заметил, что война против нас идет.. А пофиг ему, потому, что бремя этой войны они на народ перекладывают.. а сами как жили припеваючи так и живут..
          Svarog
        2. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 08:16
          Нет, всех очень интересует то, чем ответят на эту войну Вова и Дима... Лично мне кажется, что все ответы будут звучать как обычно - жалобный скулёж и причитания....
          Грэг Миллер
          1. Serg65 (Сергей) Сегодня, 09:06
            Цитата: Грэг Миллер
            Лично мне кажется, что все ответы будут звучать как обычно - жалобный скулёж и причитания....

            what Молите Бога шоб так и было!!! Иначе вашей Белоруссии просто не будет на карте! crying
            Serg65
            1. faiver (Андрей) Сегодня, 09:27
              в смысле американский флот подойдет к берегам Белоруссии? lol
              faiver
              1. Serg65 (Сергей) Сегодня, 09:33
                К берегам Белоруссии подойдет Ядерная зима lol
                Serg65
        3. мордвин 3 (Владимир) Сегодня, 08:25
          Цитата: Александр романов
          американцы вводят серьезные санкции,но вам по фиг,ибо есть на кого списать проблемы. Мадуро вам в помощь

          А чё плюшевый пластинку поменял? Года четыре назад он пел, что санкции для нас - благо.
          мордвин 3
        4. Мистер Кредо (Кредо) Сегодня, 09:29
          Ладно мы только советуем. Но они ведь реально рулят! Где результат их мудрого руления? А не они ли надеялись что Запад им поможет!? У Горбачева были друзья, у Путина все партнёры. У них что, только глаза открылись? До некоторого времени все было чики- пуки, а теперь пуки- пуки??? Вот Трамп трындит и делает для блага своей страны. Почему Путин молчит как рыба о своей стране? Где санкции и ограничения Путина в интересах России? Где поддержка своей промышленности и населения? Путин начинает шевелится только тогда, когда ему дают пинка его партнёры! И это реально так! И не надо тут щеки надувать! Доходы олигархов опережают доходы граждан и страны. Почему? Олигархи самые умные и работящие? Такое чувство что Романов живёт в каком то заповеднике. Вопрос. Почему остальные живут за его пределами?
          Мистер Кредо
        5. Теренин (Геннадий) Сегодня, 10:19
          Почитал коменты ,6 палата отдыхает. И вы тут еще советуете ,как управлять страной ,как управлять экономикой .Я бы вам коров пасти не доверил. Хихи хаха-это ваш максимум.

          Александр, а в толпе кричать громче всех - выгодно. Нет ответственности и рейтинг заработать можно. Кричи, что все власти продажные и их "на мыло", не предлагая ничего взамен, кроме лозунгов. Обычно такие, распустив сопли, быстро поддаются вербовки спецслужб. Это же было на Украине, скакали, орали, а сами пришли к власти и...фантазия кончилась, кроме, как в подвал и пытки... (даже своих "героев"). Вербовщик -США. Хотят эту "схему" протащить и в России. Попробуйте...
          Теренин
  3. savage1976 Сегодня, 07:37
    Он ещё только может расценить это как экономическую войну! Да любому умственноотсталому уже давно понятно, что она идет. Видимо у Айфона батарейка села и наш боярин выглянул в окошко.
    savage1976
    1. Serg65 (Сергей) Сегодня, 07:53
      Цитата: savage1976
      Он ещё только может расценить это как экономическую войну

      С чего вы это взяли? Или так приятно пнуть из за угла, а потом гордясь рассказывать друзьям какой вы герой?
      Serg65
      1. Jolly oldster sailor (Uncle pale ale) Сегодня, 08:10
        А тебе за боярина заступиться приятно?Потом всем овечкам с баранами киргизским хвалиться будешь,как ты тут Самого Димитрия Анатоливиеча спасал от злых граждан российских?
        Jolly oldster sailor
        1. Serg65 (Сергей) Сегодня, 09:10
          Цитата: Jolly oldster sailor
          А тебе за боярина заступиться приятно?

          Нет Лех, у меня просто мозги в голове есть и представь....они думают!!!
          Цитата: Jolly oldster sailor
          Потом всем овечкам с баранами киргизским хвалиться будешь,как ты тут Самого Димитрия Анатоливиеча спасал

          Киргизские овечки и бараны после двух революций в сравнение со злыми гражданами российскими, гораздо лучше понимают чем весь ваш скулеж кончается!
          Вот так то, Леха! bully
          Serg65
          1. Jolly oldster sailor (Uncle pale ale) Сегодня, 10:05
            Да блин,Сергий-я из-за тебя никогда богатым не буду,узнал...Я не скулю,я констатирую факты окружающей меня действительности,а она совсем не радостная,панимашь... laughing Рад видеть,Душа Морская,Здоровия Семье!!! hi
            Jolly oldster sailor
      2. Мистер Кредо (Кредо) Сегодня, 09:34
        Ну если Медведева напрасно охаили, можно тогда список достижений Медведева для его реабилитации!? Так какие достижения Медведева? Огласите весь список!
        Мистер Кредо
        1. Serg65 (Сергей) Сегодня, 09:47
          Цитата: Мистер Кредо
          Ну если Медведева напрасно охаили, можно тогда список достижений Медведева для его реабилитации!?

          laughing Реабилитировать это вас, мистер Кредо, надо будет после того как ваши к власти придут!
          Цитата: Мистер Кредо
          Огласите весь список

          what Да, список не большой, согласен...всего то 18 лет Россия живет в мире и спокойствие без войны, народ не стоит в очередях за ножками Буша, исчезли малиновые пиджаки с улиц, а с ними и стрельба на улицах, народ получает ЗП каждый месяц, а не раз в три месяца и не продукцией завода, профессора и кандидаты покинули рынки и вернулись в институты, страна живет на свои средства, а не от транша к траншу МВФ...ну наверное и все...наверное!
          Serg65
    2. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 08:18
      На фоне таких политиков как Айфон, Путин смотрится как мегапатриот....
      Грэг Миллер
      1. Boris55 (Борис) Сегодня, 08:36
        Цитата: Грэг Миллер
        На фоне таких политиков как Айфон, Путин смотрится как мегапатриот....

        Да и на фоне остальных, то-же.
        Boris55
        1. Мистер Кредо (Кредо) Сегодня, 09:52
          И патриот какой страны Путин? Случайно не патриот США? Что то подозрительно часто США даёт России оплеухи, а Россия только сопли вытирает и грозно надувает щеки перед народом. Но реально дать в морду сильно писается. Хотя США уже не раз била Россию. Но кроме глубокой озабоченности, ответки не было. Уже сколько Россия грозит дать ответ США? И какие ответы грозились! И зеркальный, и симметричный, и асимметричный! А реальные ответы были? Были? Ну если были, почему тогда США опять вытирает ноги о Россию? Да потому что ответов небыло и быть не может! Почему? Да потому что Путин сам говорит об интеграцию в мировую экономику! Патриот России может говорить о сдаче? Нет. А Путин заявляет об этом с высоких трибун! Он вроде и говорит о возрождении и подъёме России. Но это на словах. Вот Каддафи и Саддам смогли поднять страну. Смогли Гитлер и Сталин. А вот Путин за более длительное время не смог. Почему? Может он агент госдепа???
          Мистер Кредо
  4. SSR (Roman) Сегодня, 07:37
    Дмитрий Медведев, находясь в деловой поездке в Камчатском крае, заявил, что дальнейшее усиление санкций против России со стороны Соединенных Штатов можно будет расценить как объявление экономической войны, передают РИА Новости.

    Теперь я понимаю почему его ещё Лунтиком зовут.
    Он реальный тормоз или притворяется?
    У народа Реальные проблемы с 2014 года и которые народ стойко переносит, но до этого народного "раба на галере" .... как так можно тупить?
    SSR
    1. Serg65 (Сергей) Сегодня, 07:51
      Цитата: SSR
      У народа Реальные проблемы с 2014 года и которые народ стойко переносит, но до этого народного "раба на галере" .... как так можно тупить?

      what Представляю какой бы вой вы подняли бы в 1933-м году или если реальная война началась бы завтра!!!!
      Serg65
      1. SSR (Roman) Сегодня, 08:53
        Цитата: Serg65
        Цитата: SSR
        У народа Реальные проблемы с 2014 года и которые народ стойко переносит, но до этого народного "раба на галере" .... как так можно тупить?

        what Представляю какой бы вой вы подняли бы в 1933-м году или если реальная война началась бы завтра!!!!

        Представляю вас, сидящего под тутовым деревом, рядом с единственной коровой кормящей 10-ть человек и читающего газету с заголовком - в некоторых Республиках СССР, выявлены перебои с продовольствием.
        И тут Вы говорите, - посмотрел бы я на ваш вой во времена Батыя!
        wassat
        ПС.
        И про войну не примазывайтесь.
        Не вам я буду рассказывать.
        SSR
        1. Serg65 (Сергей) Сегодня, 09:14
          Цитата: SSR
          посмотрел бы я на ваш вой во времена Батыя!

          belay Вы и при Бату-хане выли??? Это такой древний семейный бизнес? Ну надо же!!!! request
          Цитата: SSR
          Не вам я буду рассказывать.

          laughing Не утруждайтесь, я не люблю фантастику!
          Serg65
          1. SSR (Roman) Сегодня, 10:15
            Цитата: Serg65
            Цитата: SSR
            посмотрел бы я на ваш вой во времена Батыя!

            belay Вы и при Бату-хане выли??? Это такой древний семейный бизнес? Ну надо же!!!! request
            Цитата: SSR
            Не вам я буду рассказывать.

            laughing Не утруждайтесь, я не люблю фантастику!

            Зато я смотрю вы и в 1933 побывали, и У Бату-хана "побывали",.. фантастику в Быль воплотили.
            По существу есть что?
            SSR
          2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 10:28
            Цитата: Serg65
            Вы и при Бату-хане выли???

            Это ПЯТЬ good laughing good
            Сергей, hi
            Голован Джек
    2. Мистер Кредо (Кредо) Сегодня, 09:55
      Почему он тупит? У представителей его клана все складывается очень удачно. Тем кто начинает хромать бросают спасательный круг. Какие проблемы?
      Мистер Кредо
  5. Altona (Евгений) Сегодня, 07:41
    Цитата: SSR
    Он реальный тормоз или притворяется?

    -------------------------
    Для себя то он далеко не тормоз. А на людях тупым притворяется.
    Altona
    1. SSR (Roman) Сегодня, 08:59
      Цитата: Altona
      Цитата: SSR
      Он реальный тормоз или притворяется?

      -------------------------
      Для себя то он далеко не тормоз. А на людях тупым притворяется.

      Ну он же лекции читал, потом в бизнес ушел.
      Просто он давно "берега потерял".
      Он и его окружение это одно, простые люди - держитесь, это не "крестовый поход". Санкции это не "торговая война", это помощь друзей.
      И типа только через четыре года "очухаться". )))
      Да этот "юрист", риторикой очнувшегося "боевого хомячка", просто прикрывает свою провальную внутреннюю политику. НДС, пенсионный и тд.
      А так он сам там бензину в костёр подливает.
      SSR
  6. edeligor ( Игорь ) Сегодня, 07:48
    Всё пропало! Димону айфон новый не подарят!!!! Задать бы этому персонажу вопрос - а отмена пенсий в РФ, повышение НДС и прочей кучи сборов что означает? ПРЯМАЯ АГРЕССИЯ против своего населения!
    edeligor
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 08:40
      Прошли те времена, когда предавали за бочку варенья и корзину печенья. Нанотехнологии рулят
      Дормидонт
    2. Комментарий был удален.
  7. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:49
    Дмитрий Медведев, находясь в деловой поездке в Камчатском крае, заявил, что дальнейшее усиление санкций против России со стороны Соединенных Штатов можно будет расценить как объявление экономической войны
    ...Угу.А выступление начиналось словами : Граждане! Братья и сестры!К вам обращаюсь я, друзья мои!... laughing
    parusnik
    1. askort154 (Александр) Сегодня, 07:55
      Дмитрий Медведев, находясь в деловой поездке в Камчатском крае.

      Неужели себе место присматривает ? Давно пора !
      askort154
      1. den3080 Сегодня, 10:15
        дальневосточный гектар? smile и пахать пахать и пахать... два гектара, ему и супруге.
        den3080
  8. Zubr Сегодня, 07:51
    Да Дмитрий Анатольевич, вы нам прямо откровение сообщили.. smile Мы вам тут давно об этом говорим, да видать нет пророков в своём отечестве.. smile А вы всё пролиберальную позицию держите и так обидно для своего же народа, геополитического противника, величаете "партнёрами".. smile
    Zubr
  9. Ванёк (Иван) Сегодня, 07:52
    За внутреннюю политику его пора на костре как ведьму...
    Ванёк
    1. Serg65 (Сергей) Сегодня, 07:57
      Цитата: Ванёк
      За внутреннюю политику его пора на костре как ведьму...

      Да давно уже половину России перестрелять нужно, чего уж мелочиться то???
      Да и Путину давно уже нужно вводить сталинский режим, хватит миндальничать с народом!!!
      Serg65
      1. Ванёк (Иван) Сегодня, 08:05
        Цитата: Serg65
        половину


        Ну из крайности в крайность-то тоже не надо.

        hi
        Ванёк
        1. Serg65 (Сергей) Сегодня, 09:15
          Цитата: Ванёк
          Ну из крайности в крайность-то тоже не надо

          what Да какая же тут крайность, крайность-это когда 2/3 России под нож пустить во имя "Светлого будущего"!!
          hi
          Serg65
      2. Странник Поленте (Странник Поленте) Сегодня, 08:58
        Если вы так всерьез думает то вам надо приготовиться к худшему-если на компе работаете,то вы используете вражеское оборудование(Интернет,система windows,процессоры,роутеры и т.д.) ,если на смартфоне,планшете то в зависимости от оборудования или полностью или частично вражеское...
        Странник Поленте
      3. sustav75 (Павел) Сегодня, 09:43
        Далеко путину до Сталина! Да и церкву вова посещает! А там заповеди " не убий"...
        sustav75
        1. Serg65 (Сергей) Сегодня, 09:52
          Цитата: sustav75
          А там заповеди " не убий"...

          Вот это и плохо, а так, как Иосиф Виссарионович, прижал бы к ногтю всех начиная от дворника и заканчивая премьером, глядишь и порядок в стране был и все бы радостные и довольные были!!!
          Serg65
  10. Дирижер Сегодня, 07:52
    Му очнулся от спячки . а носу зима .
    Дирижер
  11. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 07:55
    Ну так и действуйте, Дмитрий Анатольевич, по законам военного времени: ражим экономии на всякие "шоу", сплошная "линия фронта" для визитов граждан США в Россию, а валюту агрессора приравнять по легальности к наркотикам.
    ...Или опять, привычней "проконсультироваться" с ФРС?
    samarin1969
    1. Кент0001 (евгений) Сегодня, 08:39
      Так филиал всегда с головной компанией консультируется..., он же под управлением.
      Кент0001
  12. jonht (Евгений) Сегодня, 07:59
    Да, у нас сегодня на Камчатке с самого утра суета прет....
    Все долгостои враз расшевелили и усиленно делают вид что все в работе, так и хочется что б ездило правительство по регионам хотя бы раз в месяц, глядишь и правда план на пятилетку за пару лет выполнят.
    jonht
  13. rocket757 (Виктор) Сегодня, 08:00
    Почему то мне кажется, что для страны и народа будет лучше если вся эта шоб-б-коллектив заснул летаргическим сном .... надолго.
    Коронная фраза кое кого "денег нет, а вы держитесь", многих вдохновила со знаком минус! Не забыли .... а дополнительно, все видят как "страдает" наша элитка, когда народу особенно "хорошо"!
    rocket757
  14. Vard Сегодня, 08:02
    О как! С нами оказываются воюют... а до некоторых это наконец доходить начало... С добрым утром солнышко! Дальше непереводимая игра слов...
    Vard
  15. Boris55 (Борис) Сегодня, 08:15
    Медведев добавил ... ...как бы Россия не старалась компенсировать влияние ограничительных мер, ущерб экономике наносится и немалый.

    Это он на что намекает - типа это нам опять в позу встать? Где предложения по развитию своего производства? Как бы Россия не старалась ... как бы ты не старался Россия снова на колени не встанет!
    Boris55
  16. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 08:35
    А еще на эстонцев грешим, мол, они тугодумы
    Дормидонт
  17. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 08:35
    Штаты объявили нам экономическую войну, а мы на эту войну так и не явились.
    vladimirvn
  18. Кент0001 (евгений) Сегодня, 08:38
    Да что вы говорите? Только дошло что-ли? Могу даже подсказать на будущее-это война против ВСЕГО НАРОДА РОССИИ.Война на уничтожение России. Будь их воля, они бы нам всем сразу Бабий Яр или Хатынь устроили. За океаном не просто русофобы, они русоненавистники в кубе.
    Кент0001
    1. Serg65 (Сергей) Сегодня, 09:22
      Цитата: Кент0001
      За океаном не просто русофобы, они русоненавистники в кубе.

      belay Женя, я не верю своим глазам!!!!!!!
      Serg65
  19. jeka424 Сегодня, 08:46
    Они видут борьбу против своего населения https://news.mail.ru/politics/34372599/?frommail=
    1
    jeka424
  20. лысова (владимир) Сегодня, 08:46
    За что я уважаю Никиту Сергеевича Хрущёва ?!!! - за его ботинок, молотящий по трибуне.
    лысова
    1. Boris55 (Борис) Сегодня, 09:01
      Цитата: лысова
      За что я уважаю Никиту Сергеевича Хрущёва ?!!! - за его ботинок, молотящий по трибуне.

      "Судите их, по делам их". Стучал то он по трибуне ООН, а попал по СССР...
      Boris55
      1. лысова (владимир) Сегодня, 09:23
        Он тогда конкретно дал понять, что к чему. Я именно про этот случай, а не про его правление. Не зеркальные какие то сюсюкания, а конкретно о войне, в нашей ситуации - экономической.
        лысова
  21. Хаджи Мурат (Денис) Сегодня, 08:58
    Димон, а повышение пенсионного возраста это не ВОЙНА ПРОТИВ СВОЕГО НАРОДА?????????
    Хаджи Мурат
    1. Boris55 (Борис) Сегодня, 09:03
      Цитата: Хаджи Мурат
      Димон, а повышение пенсионного возраста это не ВОЙНА ПРОТИВ СВОЕГО НАРОДА?

      Неее. Это только во благо госдепа. Да и причём здесь свой народ? Его народ всегда в шоколаде. laughing
      Boris55
    2. gukoyan (Igor) Сегодня, 10:13
      ...простой геноцид пенсионеров...
      gukoyan
  22. romb (Рон) Сегодня, 08:59
    Дмитрий Анатольевич, о чем это вы? Надо было не изменять своим принципам изначально. Раз уж решились несколько лет назад пойти на обострение отношении с США. А сегодняшние пугалки, в виде хмурых бровей и грозных слов, выглядят одновременно и печально, и смешно.
    Супостат хрясть тебе по лицу. А ты ему молча так, про себя: "вот же . Ну ничего. Если он еще раз попробует, я ег ..о..." Не успевает закончить предложение, как уже прилетает еще сильнее. В ответ, все также: "вот же . Ну….."
    romb
  23. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 09:03
    можно будет расценить как объявление экономической войны

    По-моему, война и не прекращалась
    pvv113
  24. Бшкаус Сегодня, 09:22
    Россия просто не потянет эту войну. На каком месте экономика США и на каком наша? Нас просто задавят, а если мы и нанесем какой то урон, то не значительный и заложенный штатами в "текущие расходы" под списание. Мы тупо в разных весовых категориях. Тут психология как на улице, если пристал кто то более сильный, либо убегаешь, либо пытаешься избежать драки когда тебя уже откровенно толкают, все равно продолжаешь говорить "хватит и перестань" т.к силы настолько не равны что не получится даже поставить хотя бы один удар. Потому наши и молчат 4 года, просто сделать ничего не могут.
    Бшкаус
  25. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:22
    Медведев отметил, что попытку запрета со стороны западных стран деятельности банков или использования той или иной валюты, можно будет расценивать как объявление экономической войны. России придется реагировать на эту войну, возможно экономическими или политическими методами, а при необходимости и иными.

    ... и зачем кормили мужика красной икрой?!.. wassat хотели как лучше, а вышло как всегда, Димона то понесло... bully
    a.s.zzz888
  26. sustav75 (Павел) Сегодня, 09:26
    Как же всё это надоело!!! Эти рожи! Они же говорили, что санкции не влияют на экономику России! Теперь отыгрывают назад! Загнали себя в угол. Щас будут думать, как ещё за счёт народа выправлять ситуацию. И это при том, что нефть не 20- 30 баксов, а 70- 80! Чем медведев будет отвечать американцам!? Я извиняюсь! Но как же хочется вдарить по его инопланетной физиономии!
    sustav75
  27. gukoyan (Igor) Сегодня, 10:09
    "Медведев: Усиление санкционного давления означает экономическую войну"

    И что есть план контр действий?
    Есть чем ответить?
    Есть рычаги давления?
    И придумали чем ответить? Искандеры не в счёт...
    Вы хоть что-нибудь делаете кроме как своими зловонными ртами сотрясаете воздух и жмакать на кнопочку??? За что бабки получаете???

    Блин, я тоже могу выйти на трибуну и рассказать прописную истину о том что всё плохо, денег нет, держитесь... Надоело нытьё слушать делайте чего-то столько дармоедов во власти...
    gukoyan
Картина дня