10:32 10 августа
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Россия выставит восемь постов военной полиции в районе Голанских высот

Российская военная полиция продолжит патрулирование и выставит восемь постов вблизи Голанских высот на сирийско-израильской границе, сообщил замкомандующего группировкой российских войск в Сирии по военной полиции полковник Виктор Зайцев.

Россия выставит восемь постов военной полиции в районе Голанских высот


Зайцев рассказал, что в настоящее время в провинции Эль-Кунейтра выставлен первый стационарный наблюдательный пост российской военной полиции и в дальнейшем будет организовано еще семь стационарных постов. При этом посты российской военной полиции будут выставлены перед демилитаризованной зоной, а в самой зоне будут находиться миротворческие силы ООН. Таким образом, подчеркнул Зайцев, российские полицейские обеспечат мир на территории провинции Эль-Кунейтра, а миротворцы ООН в демилитаризованной зоне.


Напомним, что Голанские высоты, принадлежащие Сирии, были захвачены Израилем в 1967 году в ходе Шестидневной войны и в 1981 году в одностороннем порядке признаны территорией Израиля, вопреки резолюции ООН, признавшей аннексию незаконной. В последствии часть территории Голанов с населенным пунктом Кунейтра были возвращены Сирии, где была образована демилитаризованная зона с миротворцами ООН, которые несли там службу вплоть до 2011 года, когда из-за угрозы жизни миротворцев миссия была свернута. В этом году, после освобождения провинции Эль-Кунейтра от боевиков, миссия ООН при помощи российских военных полицейских провела первое патрулирование зоны.







Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 35

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  1. Сергей уи (Сергей) Сегодня, 08:22
    Российско-израильская граница ))
    Сергей уи
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 08:25
      Россия выставит восемь постов военной полиции в районе Голанских высот
      а в район Сектора Газа ?
      андрей юрьевич
      1. dsk (Сергей) Сегодня, 08:47
        Цитата: андрей юрьевич
        район Сектора Газа?

        Эт зона ответственности Египта и Турции.
        Россия Столице Сирии даёт возможность спокойно спать. Заканчивается "битва за Москву", впереди "Сталинград".
        dsk
        1. bessmertniy (Виктор) Сегодня, 09:00
          Сокращали полицию сокращали, а все равно слишком ее много. Вот и нашли дело - смотреть, чтобы Сирия и Израиль не обижали друг друга лишней миной или снарядом. request
          bessmertniy
          1. Опер (Игорь) Сегодня, 09:04
            И вас вероятно учили в школе учили... А все равно ...
            Опер
        2. volot-voin (Rodoslav) Сегодня, 09:31
          Цитата: dsk
          Заканчивается "битва за Москву", впереди "Сталинград".

          Кого охранять будем? Хамас от Израиля или Израиль от Хамаса? Оно нам надо?
          volot-voin
        3. Krasnodar Сегодня, 09:48
          Цитата: dsk
          Цитата: андрей юрьевич
          район Сектора Газа?

          Эт зона ответственности Египта и Турции.
          Россия Столице Сирии даёт возможность спокойно спать. Заканчивается "битва за Москву", впереди "Сталинград".

          Египет руками и ногами отбивался от ответственности за Сектор Газа при подписании мирного соглашения с Израилем, а на данный момент закрыл границу с Сектором наглухо, затопив палестинские тоннели.
          Турция время от времени поставляемы Газу гуманитарку по согласованию с Израилем, но ответственности ни за что не несёт.
          А по Сирии - ее ещё ждут долгие месяцы Гражданской войны и болезненные переговоры с Эрдоганом.
          Krasnodar
  2. askort154 (Александр) Сегодня, 08:23
    Наконец-то, прикрыли израильскую "лечебницу игил".
    askort154
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 08:39
      Вы только израильтян не ставьте в известность, что вы из там прикрыли, а то они от смеху поумирают!!!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. askort154 (Александр) Сегодня, 09:34
        ДРЕВНЕЙШИЙ....Вы только израильтян не ставьте в известность, что вы из там прикрыли, а то они от смеху поумирают!!!

        Расшифруйте. stop
        askort154
  3. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 08:26
    Цитата: askort154
    Наконец-то, прикрыли израильскую "лечебницу игил".

    полицией? ну да...
    андрей юрьевич
    1. askort154 (Александр) Сегодня, 09:36
      андрей юрьевич.....полицией? ну да...

      Вы о чём ? stop
      askort154
  4. Sadko88 (Старший) Сегодня, 08:29
    По сути миротворческий контингент и гарантии безопасности Израилю. Всё верно.
    Sadko88
  5. gla172 (Сергей) Сегодня, 08:37
    ....наше присутствие там не может не радовать!!!!.......
    gla172
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 08:37
    Нужно старшими в смену иранцев поставить wassat, израиль тогда точно всем правительством в Кремль приедет, права качать! А мы из успокоим, дадим валерьянки, wassat скажем, что это стажеры и они безоружные!!! wassat
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Krasnodar Сегодня, 09:51
      После визитов Израиля в Кремль как правило, следует бомбардировка иранцев (и не только) в Сирии.
      Krasnodar
  7. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 08:46
    Теперь террористам не прорваться на родину?
    Дормидонт
  8. Boris55 (Борис) Сегодня, 08:48
    Россия выставит восемь постов военной полиции в районе Голанских высот

    А давече тут на ВО мнение было о том, что Россия ни чего там мол не решает... А плюсиков то сколько набрал ... Вот и верь после этого людям laughing
    Boris55
    1. Опер (Игорь) Сегодня, 09:07
      Борис, ну это случай частный - особый ...))))) А вообще людям свойственно ошибаться!
      Опер
      1. Boris55 (Борис) Сегодня, 09:14
        Цитата: Опер
        А вообще людям свойственно ошибаться!

        Главное, что бы это в привычку не вошло. laughing
        Boris55
        1. Опер (Игорь) Сегодня, 09:18
          Сказал бы даже главное, чтобы это не стало сознательно приобретенной привычкой! Вот было бы очень хорошо если бы вернули плюсы и минусы и голосование было бы открытым ... Хотя тогда под этим комментом товарища обличенного властью о том, что в известном регионе без Путина все решается было бы не 26 плюсов, а 260!
          Опер
    2. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 09:23
      Цитата: Boris55
      А давече тут на ВО мнение было о том, что Россия ни чего там мол не решает...

      а что "решили" на высотах ? посты поставили ? ракеты проверять будут ? посмотрим через пару месяцев.
      андрей юрьевич
      1. Опер (Игорь) Сегодня, 09:29
        А, что вы так прям негативно то?! "А, что решили... Посмотрим через пару месяцев." Вы хотите, чтобы эти посты, наших российских напомню военнослужащих, оказались никчемными?! Вы не верите в нашу армию или не считаете ее своей?!
        Опер
        1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 09:33
          Цитата: Опер
          Вы хотите, чтобы эти посты, наших российских напомню военнослужащих, оказались никчемными?! Вы не верите в нашу армию или не считаете ее своей?!

          не выворачивайте мехом во внутрь. просто считаю,что "посты" не решат проблему, а бойцам придётся непросто.
          андрей юрьевич
          1. Опер (Игорь) Сегодня, 09:46
            Не знаю, что у вас Андрей Юрьевич с мехом, но вот со смехом и совершенно саркастически вы комментируете подобные позитивные новости регулярно! Так, что про выворачивание это совершенно не ко мне! В этом вы достигли совершеннейших высот и я вам точно не соперник!)
            Опер
            1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 09:55
              Цитата: Опер
              Не знаю, что у вас Андрей Юрьевич с мехом, но вот со смехом и совершенно саркастически вы комментируете подобные позитивные новости регулярно!

              благодарю за корректность, и да... жизненный опыт заставляет с сарказмом смотреть на вещи.
              андрей юрьевич
              1. Опер (Игорь) Сегодня, 10:05
                Не стоит вашей благодарности однако мой жизненный опыт и знакомство с историей нашей страны позволяет не оценивать в столь сумеречном свете действительность. Уж что-что, а действия Российской армии точно!
                Опер
      2. igor67 (Игорь) Сегодня, 09:37
        Цитата: андрей юрьевич
        Цитата: Boris55
        А давече тут на ВО мнение было о том, что Россия ни чего там мол не решает...

        а что "решили" на высотах ? посты поставили ? ракеты проверять будут ? посмотрим через пару месяцев.

        на каких Высотах?вы посмотрите на картах где находится Эль Кунейтра, там до высот то километров 20,Почему пропала функция вставить файл?
        igor67
        1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 09:56
          Цитата: igor67
          Почему пропала функция вставить файл?

          вопрос тот же к админам. и 20 км не расстояние.
          андрей юрьевич
  9. anjey (Андрей) Сегодня, 09:12
    Как бы не принижали злопыхатели на западе роль России в мире а без нее как без воды в пустыне и не туды и не сюды....
    anjey
  10. лысова (владимир) Сегодня, 09:16
    Ох и мягко говоря, хреноватенько там будет, нашей российской военной полиции. Сюрпризы будут однозначно и даже не знаешь от кого ожидать, а надеяться о помощи, в случаи чего, от ООНвцев - бесполезно. Удачи нашим.
    лысова
  11. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:19
    Напомним, что Голанские высоты, принадлежащие Сирии, были захвачены Израилем в 1967 году в ходе Шестидневной войны и в 1981 году в одностороннем порядке признаны территорией Израиля, вопреки резолюции ООН, признавшей аннексию незаконной.

    ... ыыыыы... чего теперь будут говорить синезвездные... тоска и трагедь... bully
    a.s.zzz888
  12. Fedoslov (Фёдор ) Сегодня, 09:30
    Вот радости - то! РФ влезла в Сирию со своей убогой сырьевой экономикой. Зачем? Кто - нибудь может внятно объяснить?
    Fedoslov
    1. Krasnodar Сегодня, 09:55
      Влезла довольно неплохой армией. Зачем? Есть такая фигня - морская связь называется.
      Krasnodar
      1. anjey (Андрей) Сегодня, 10:12
        Есть еще умные люди,которые признают российские достижения....
        anjey
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