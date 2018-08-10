Россия выставит восемь постов военной полиции в районе Голанских высот

Российская военная полиция продолжит патрулирование и выставит восемь постов вблизи Голанских высот на сирийско-израильской границе, сообщил замкомандующего группировкой российских войск в Сирии по военной полиции полковник Виктор Зайцев.Зайцев рассказал, что в настоящее время в провинции Эль-Кунейтра выставлен первый стационарный наблюдательный пост российской военной полиции и в дальнейшем будет организовано еще семь стационарных постов. При этом посты российской военной полиции будут выставлены перед демилитаризованной зоной, а в самой зоне будут находиться миротворческие силы ООН. Таким образом, подчеркнул Зайцев, российские полицейские обеспечат мир на территории провинции Эль-Кунейтра, а миротворцы ООН в демилитаризованной зоне.Напомним, что Голанские высоты, принадлежащие Сирии, были захвачены Израилем в 1967 году в ходе Шестидневной войны и в 1981 году в одностороннем порядке признаны территорией Израиля, вопреки резолюции ООН, признавшей аннексию незаконной. В последствии часть территории Голанов с населенным пунктом Кунейтра были возвращены Сирии, где была образована демилитаризованная зона с миротворцами ООН, которые несли там службу вплоть до 2011 года, когда из-за угрозы жизни миротворцев миссия была свернута. В этом году, после освобождения провинции Эль-Кунейтра от боевиков, миссия ООН при помощи российских военных полицейских провела первое патрулирование зоны.