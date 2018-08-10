10:32 10 августа
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Американские СМИ: Венгрия стала базой российских шпионов

Газета The Wall Street Journal обвинила правительство Венгрии в негласной помощи российским спецслужбам, назвав страну «базой российских шпионов».



Как рассказали газете источники, недавно венгерским контрразведчикам, прошедшим обучение на Западе, стало известно о том, что в страну собирается въехать оперативный сотрудник российской разведки. Они запросили у начальства санкцию на слежку за россиянином с целью документирования его «шпионской деятельности» и последующего задержания. Однако из Будапешта «пришел твердый отказ».


И этот случай не единственный, посетовал собеседник газеты.

По мнению журналистов, российским спецслужбам «помогли свить гнездо» на территории Венгрии местные олигархи, которым Москва позволяет хорошо заработать путем предоставления выгодных контрактов в сфере энергетики. Для примера издание приводит АЭС «Пакш-2», строительство которой обошлось венгерской казне в €12 млрд.

Но эта цена – пустяки по сравнению с тем, сколько денег заработает Будапешт, продавая электроэнергию германским предприятиям. Мало того, поставка энергии за рубеж приведет к еще большей зависимости Европы от России, в данном случае – от российского ядерного топлива.

Газета также упоминает о тайном соглашении 2011 года, согласно которому, поставляемый из РФ в Венгрию газ продавался энергокомпаниям, находящимся под контролем венгерских и российских бизнесменов, по заниженной цене. Одной из таких компаний, по данным газеты, является MET Hungary.

Напомним, Будапешт не раз критиковал Евросоюз за введенные против России санкции, а также выступал за их отмену. Кроме того, венгерские власти не поддержали решение Брюсселя о квотах, касающихся распределения мигрантов по всем странам ЕС, и отказались принимать беженцев.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 15

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  1. Хаджи Мурат (Денис) Сегодня, 08:28
    веде расставлены наши сети....просто великолепно, нас возвышают в наших же глазах,Европа наша шестерка, Венгрия так вообще в рабстве мордора))))
    Хаджи Мурат
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 08:30
      Цитата: Хаджи Мурат
      Американские СМИ: Венгрия стала базой российских шпионов

      выборы американские курируем ... весь мир кошмарим !
      андрей юрьевич
      1. Jolly oldster sailor (Uncle pale ale) Сегодня, 08:37
        Ещё не весь,к сожалению.Выборы в великий государственный хурал Монголии прошли без нашего участия.Есть над чем работать и куда помыслы злобные простирать... wink
        Jolly oldster sailor
        1. bessmertniy (Виктор) Сегодня, 08:51
          Наши шпионы свили свои логова и гнезда среди белых медведей и королевских пингвинов. wassat
          bessmertniy
          1. василий50 (дмитрий) Сегодня, 09:07
            Тут о *серьёзном* а Вы ....?
            Данная статья с ссылкой на обученных в ЦРУ показывает методы работы и ЦРУ и прочих спецслужб запада.
            Получается что все кто на *западе* работает с деньгами - агенты спецслужб со всеми вытекающими ..... И уж тем более те кто работает за рубежом конечно-же шпионы .... .
            А нам о *свободе ...* и прочих прелестях европеоидного мира.
            василий50
        2. ghby (Андрей) Сегодня, 10:25
          Цитата: Jolly oldster sailor
          Выборы в великий государственный хурал Монголии прошли без нашего участия.Есть над чем работать и куда помыслы злобные простирать...

          Там все нормально и все под присмотром.
          Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга женат вторым браком на Анжелике Даваин, русской по национальности и уроженке монгольского аймака Хэнтий. Владеет монгольским, русским и английским языками. )))
          ghby
  2. askort154 (Александр) Сегодня, 08:28
    Начинается - стандартный, англосаксонский наезд на Венгрию. Скоро обнаружат следы "новичка".
    askort154
  3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:38
    laughing Понятно, там где российские АЭС, там и "шпионские гнезда"....
    parusnik
    1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 09:52
      Цитата: parusnik
      Понятно, там где российские АЭС, там и "шпионские гнезда"....

      Совершенно верно, Алексей. В странах и территориях где есть углеводороды - там американские военные базы. Только они Арктику немного проспали, щас ринулись туда. Какая, нафик демократия.
      Теренин
  4. Комментарий был удален.
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 08:43
    Во как америкакакшек жаба задушила за то что венгры хотят хоть в чем то быть самостоятельными!!! fool
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  6. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:05
    венгерским контрразведчикам, прошедшим обучение на Западе
    И начавшим активно работать в интересах тех же Сша. Венграм стоит подчистить свою контрразведку если хотят спокойно жить и работать в интересах страны. Понятно, что по линии ЕС у спецслужб обязано быть взаимодействие, но когда конфиденциальная информация уплывает сразу к "союзникам" это не есть хорошо.
    rotmistr60
  7. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:15
    Газета The Wall Street Journal обвинила правительство Венгрии в негласной помощи российским спецслужбам, назвав страну «базой российских шпионов».

    ...Парад палаты №6... laughing
    a.s.zzz888
  8. vit357 Сегодня, 09:16
    Если венгры отказываются ютить у себя арабских террористов,то они русские шпионы - это не подлежит сомнению!
    vit357
  9. Дирижер Сегодня, 09:57
    А Куба с Никарагуа ьак вообще наши реогионы. просто еще в конституции не оформлены.
    Дирижер
  10. Лесс Сегодня, 10:12
    поставка энергии за рубеж приведет к еще большей зависимости Европы от России, в данном случае – от российского ядерного топлива.
    Похоже, не надеются, что с Венгрией "прокатит" поставка американского ядерного топлива.
    Лесс
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