Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Американские СМИ: Венгрия стала базой российских шпионов
Газета The Wall Street Journal обвинила правительство Венгрии в негласной помощи российским спецслужбам, назвав страну «базой российских шпионов».
Как рассказали газете источники, недавно венгерским контрразведчикам, прошедшим обучение на Западе, стало известно о том, что в страну собирается въехать оперативный сотрудник российской разведки. Они запросили у начальства санкцию на слежку за россиянином с целью документирования его «шпионской деятельности» и последующего задержания. Однако из Будапешта «пришел твердый отказ».
И этот случай не единственный, посетовал собеседник газеты.
По мнению журналистов, российским спецслужбам «помогли свить гнездо» на территории Венгрии местные олигархи, которым Москва позволяет хорошо заработать путем предоставления выгодных контрактов в сфере энергетики. Для примера издание приводит АЭС «Пакш-2», строительство которой обошлось венгерской казне в €12 млрд.
Но эта цена – пустяки по сравнению с тем, сколько денег заработает Будапешт, продавая электроэнергию германским предприятиям. Мало того, поставка энергии за рубеж приведет к еще большей зависимости Европы от России, в данном случае – от российского ядерного топлива.
Газета также упоминает о тайном соглашении 2011 года, согласно которому, поставляемый из РФ в Венгрию газ продавался энергокомпаниям, находящимся под контролем венгерских и российских бизнесменов, по заниженной цене. Одной из таких компаний, по данным газеты, является MET Hungary.
Напомним, Будапешт не раз критиковал Евросоюз за введенные против России санкции, а также выступал за их отмену. Кроме того, венгерские власти не поддержали решение Брюсселя о квотах, касающихся распределения мигрантов по всем странам ЕС, и отказались принимать беженцев.
Как рассказали газете источники, недавно венгерским контрразведчикам, прошедшим обучение на Западе, стало известно о том, что в страну собирается въехать оперативный сотрудник российской разведки. Они запросили у начальства санкцию на слежку за россиянином с целью документирования его «шпионской деятельности» и последующего задержания. Однако из Будапешта «пришел твердый отказ».
И этот случай не единственный, посетовал собеседник газеты.
По мнению журналистов, российским спецслужбам «помогли свить гнездо» на территории Венгрии местные олигархи, которым Москва позволяет хорошо заработать путем предоставления выгодных контрактов в сфере энергетики. Для примера издание приводит АЭС «Пакш-2», строительство которой обошлось венгерской казне в €12 млрд.
Но эта цена – пустяки по сравнению с тем, сколько денег заработает Будапешт, продавая электроэнергию германским предприятиям. Мало того, поставка энергии за рубеж приведет к еще большей зависимости Европы от России, в данном случае – от российского ядерного топлива.
Газета также упоминает о тайном соглашении 2011 года, согласно которому, поставляемый из РФ в Венгрию газ продавался энергокомпаниям, находящимся под контролем венгерских и российских бизнесменов, по заниженной цене. Одной из таких компаний, по данным газеты, является MET Hungary.
Напомним, Будапешт не раз критиковал Евросоюз за введенные против России санкции, а также выступал за их отмену. Кроме того, венгерские власти не поддержали решение Брюсселя о квотах, касающихся распределения мигрантов по всем странам ЕС, и отказались принимать беженцев.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти