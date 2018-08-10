Госдеп: новые санкции помогут «улучшить поведение» России

Если сложилась такая ситуация, то вы вынуждены вести дискуссии с другими правительствами. И новые санкции этот тот путь, которым мы пытаемся побудить российское правительство к лучшему поведению,

США хотят наладить отношения с российскими властями, но имеется множество нерешенных вопросов, новые же санкции помогут улучшить поведение Москвы, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа Хезер Науэрт.По словам Науэрт, президент США и госсекретарь «хотели бы иметь лучшие отношения» с властями России, но они понимают, что между странами существует множество нерешенных вопрос, вызывающих взаимную обеспокоенность.добавила представитель Госдепа.Слова Науэрт прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова.Она усомнилась в том, что новые ограничения могут повлиять на американо-российские отношения в лучшую сторону.Что же это за набор такой, настраивающий правительства «на улучшение поведения для более хороших отношений с США», задается Захарова вопросом.Хотелось бы получить пару примеров того, как и где такой «набор» сработал, добавила она.По мнению Захаровой, в американский набор инструментов могут входить лишь цепи, бомбы и другое оружие.Напомним, в среду США объявили о новых санкциях в отношении России за применение химоружия в Солсбери («дело Скрипаля»). Первый пакет ограничений должен вступить в силу 22 августа. Он предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Другой пакет планируется «активировать» через 3 месяца. Здесь прописаны такие меры как, снижение уровня дипотношений, запрет на полеты «Аэрофлота» в США и другие меры.МИД России пообещал Белому дому зеркальный ответ.