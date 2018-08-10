10:30 10 августа
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Госдеп: новые санкции помогут «улучшить поведение» России

США хотят наладить отношения с российскими властями, но имеется множество нерешенных вопросов, новые же санкции помогут улучшить поведение Москвы, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа Хезер Науэрт.



По словам Науэрт, президент США и госсекретарь «хотели бы иметь лучшие отношения» с властями России, но они понимают, что между странами существует множество нерешенных вопрос, вызывающих взаимную обеспокоенность.


Если сложилась такая ситуация, то вы вынуждены вести дискуссии с другими правительствами. И новые санкции этот тот путь, которым мы пытаемся побудить российское правительство к лучшему поведению,
добавила представитель Госдепа.

Слова Науэрт прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она усомнилась в том, что новые ограничения могут повлиять на американо-российские отношения в лучшую сторону.

Что же это за набор такой, настраивающий правительства «на улучшение поведения для более хороших отношений с США», задается Захарова вопросом.

Хотелось бы получить пару примеров того, как и где такой «набор» сработал, добавила она.

По мнению Захаровой, в американский набор инструментов могут входить лишь цепи, бомбы и другое оружие.

Напомним, в среду США объявили о новых санкциях в отношении России за применение химоружия в Солсбери («дело Скрипаля»). Первый пакет ограничений должен вступить в силу 22 августа. Он предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Другой пакет планируется «активировать» через 3 месяца. Здесь прописаны такие меры как, снижение уровня дипотношений, запрет на полеты «Аэрофлота» в США и другие меры.

МИД России пообещал Белому дому зеркальный ответ.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 29

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:16
    ... мозг отказывается что то придумывать на эту очередную мерикатосовкую бредятину... request
    a.s.zzz888
    1. Svarog (Владимир) Сегодня, 09:19
      Цитата: a.s.zzz888
      ... мозг отказывается что то придумывать на эту очередную мерикатосовкую бредятину... request

      Нужно возвращаться к идеям социализма и СССР.
      Svarog
      1. bulvas (Василий) Сегодня, 09:38
        Госдеп: новые санкции помогут «улучшить поведение» России



        Интересно, дело, возбужденное против Сигала за "домогательство" что должно улучшить?


        Это все как называется?


        Самая демократическая демократия в самой свободной стране в мире?

        bulvas
      2. cariperpaint Сегодня, 10:05
        При чем тут социализм?))) типо санкции вводить не будут после этого?))))
        cariperpaint
    2. Теренин (Геннадий) Сегодня, 09:29
      Цитата: a.s.zzz888
      мозг отказывается что то придумывать на эту очередную мерикатосовкую бредятину..

      Понятно, что. Оттягивать, как можно дольше драку, которую, к сожалению не избежать.
      Теренин
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:40
        a.s.zzz888 (шериф) 3 Сегодня, 09:39 Новый
        Теренин (Геннадий) Сегодня, 09:29 ↑
        Цитата: a.s.zzz888
        мозг отказывается что то придумывать на эту очередную мерикатосовкую бредятину..
        Понятно, что. Оттягивать, как можно дольше драку, которую, к сожалению не избежать.
        ... это всё от их мерикатосовского ВНУТРЕННЕГО раздрая, парад палаты № 6 продолжается и набирает силу ... полагаю, Коллега, справимся с бредоносцами. wink
        a.s.zzz888
        1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 09:59
          Цитата: a.s.zzz888
          полагаю, Коллега, справимся с бредоносцами.

          Не сомневаюсь. У нас другого пути нет. В 90-е годы легли под них и получили, кроме всего прочего - сволоту бандеру под боком.
          Теренин
        2. bessmertniy (Виктор) Сегодня, 10:01
          Если бы откровенно хотели бы дружить, то наоборот снимали бы санкции, а не придумывали бы новые. Я по себе чувствую, что все больше и больше становлюсь антиамериканцем, поскольку американцы сейчас из кожи лезут вон, чтобы мы жили хуже. fool
          bessmertniy
    3. Венд (Анатолий) Сегодня, 10:22
      Цитата: a.s.zzz888
      ... мозг отказывается что то придумывать на эту очередную мерикатосовкую бредятину... request

      Контрсанкции для США будут способствовать улучшению поведения США? Да такое впечатление, что США живут в параллельном мире.
      Венд
  2. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 09:17
    Госдеп: новые санкции помогут «улучшить поведение» России
    плату за ЖКХ увеличат опять... НДС ещё...чёртовы американцы.
    андрей юрьевич
    1. тагил (сергей) Сегодня, 09:39
      плату за ЖКХ увеличат опять... НДС ещё...чёртовы американцы.
      А у вас на брайтон-бич наверное для таких как вы скидки на все у слуги?
      тагил
  3. volot-voin (Rodoslav) Сегодня, 09:17
    Одни США заботятся о российском производителе и стимулируют нашу экономику. Санкции ужесточают, арестовывают воровские активы олигархов.Заставляют думать о производства внутри России. Сами себе только вредим - вымываем деньги из корманов населения, повышаем НДС, цены на бензин, уменьшаем колличество пенсионеров итд итп.
    плату за ЖКХ увеличат опять... чёртовы американцы.
    да про ЖКХ то я забыл, однозначно американские негодяи.
    volot-voin
    1. тагил (сергей) Сегодня, 09:43
      Вы в каком мире живете? Вроде новости регулярно читаете, вроде в курсе что тут Америка и вся демократическая европа с нами "воюет". Или вы думаете что все эти повышения есть от хорошей жизни??? У таких как вы есть конкретные предложения кроме отнять и отдать ВАМ неправедно награбленное, или только ныть можете???
      тагил
    2. cariperpaint Сегодня, 10:10
      У меня иногда такое чувство что я в какой то комедии. Во все,во все полностью новости,статьи,обзоры вставляют вечное нытье про ндс,цены,бензин... При чем логики вообще ни какой в этом...
      cariperpaint
  4. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 09:18
    Мда...идиотизм крепчает.Кстати,прочёл на днях интересную инфу про США.В которой сказано что примерно 40% населения крепко сидит на антидепрессантах!Это кстати многое объясняет.Нелогичность,идиотские суждения,резиновые улыбки на каменных лицах.Браво,целая нация недумающих,безэмоциональных роботов am
    Magic Archer
    1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 09:24
      да по мне пусть хотя на голове ходят, у нас все свое должно быть, хуже лучше но свое
      Василенко Владимир
  5. SSR (Roman) Сегодня, 09:19
    США хотят наладить отношения с российскими властями, но имеется множество нерешенных вопросов, новые же санкции помогут улучшить поведение Москвы, Хезер Науэрт.

    Мужчину с "часами" на 12 ей надо.
    Отпали бы "нерешенные вопросы" и улучшение отношений.
    SSR
  6. Fedoslov (Фёдор ) Сегодня, 09:21
    СССР всегда было чем ответить и США воспринимали его как равного, опасного соперника. РФ ответить нечем, ибо суверенитет ограничен.
    Fedoslov
    1. volot-voin (Rodoslav) Сегодня, 09:26
      Цитата: Fedoslov
      СССР всегда было чем ответить и США воспринимали его как равного, опасного соперника. РФ ответить нечем, ибо суверенитет ограничен.

      Почему же, можем ответить очередной глупостью от непомерной жадности. После однозначных побед : Крым, Сирия, вроде бы видимость какой то стабильности - безжалосто выстрелить себе в ногу - НДС, пенсионный возраст, бензин, ЖКХ и много генеальных от жадности законодательных инициатив в правительстве.
      volot-voin
      1. cariperpaint Сегодня, 10:15
        Т.е.вы считаете что после Крыма,Сирии нам будут все подряд улыбаться?))) не приходит в голову что последствия экономические тогда уже понятны были?))) и все что происходит, это та самая цена за эти победы?) и платить мы будем еще очень долго) так устроен мир,за все надо платить. Лично я согламен на это.
        cariperpaint
        1. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 10:23
          Да, но только платит почему только часть общества.
          Цитата: cariperpaint
          Лично я согламен на это.
          vladimirvn
  7. PDM80 (денис) Сегодня, 09:28
    У нас Большой театр старше чем их страна, и она нас будут учить как себя вести!!!
    PDM80
  8. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 09:30
    МИД России пообещал Белому дому зеркальный ответ.
    ....От которого пострадает экономика США..в пыль... laughing
    parusnik
  9. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:39
    новые санкции помогут «улучшить поведение» России
    Прежде чем учить кого-то правилам хорошего тона (поведения) неплохо было бы сначала самим завязать с бандитской деятельностью по всему миру. А так получается, что Сша в бордовом пиджаке занимаются распальцовкой перед культурным человеком, соблюдающим законы и правила.
    rotmistr60
  10. Комментарий был удален.
  11. Altona (Евгений) Сегодня, 09:46
    Я так понял, что таким образом Трамп "ложится" под Путина.
    Altona
  12. KIBL (GENE) Сегодня, 09:51
    Да забить большой болт на их санкции,плюнуть и забыть!
    KIBL
  13. Дирижер Сегодня, 10:00
    Хоть на личико приятная . а она не лесби?
    Дирижер
  14. Бшкаус Сегодня, 10:07
    Кстати американцы правы: в 13м году я получал 1800$, сейчас моя зарплата уже не 1800$, а всего 1,5 тыс $, с учетом повышения, появления дополнительных работ и т.п. За 4 года я стал бедней на 16%, и это без учета инфляции, даже на официальном уровне 4%, что за 4 года дает еще 16%. Таким образом за 4 года не смотря на все свои потуги мой бюджет спал 32%, т.е на треть! Ко всему этому, у меня еще пытаются обмануть и отнять законную пенсию, взносы за которую я добросовестно плачу каждый месяц. И что мне теперь? жрать как северные корейцы траву и хлопать в ладоши что у нас есть атомная бомба 100 м.т. которую все равно не применят т.к это будет конец цивилизации. Патриотизм и самоотверженость конечно хорошо, но не когда народ беднеет, а чиновники богатеют с еще большей силой.
    Бшкаус
  15. Zubr Сегодня, 10:16
    smile Ну Госдеп, как обычно в своём репертуаре.. smile Смотрите не стань сами в позу бобра.. smile А то сейчас все ваши активы в России заморозят, а того ещё хуже, арестуют и национализируют.. smile с каким бы удовольствием я услышал эту новость.
    Zubr
  16. Пленник (Айрат) Сегодня, 10:17
    Я так понимаю, что Пин-до-сия в истерике от невозможности нагнуть Россию. no Отсюда и санкции. Ну и фиг с ними с ихними санциями. Иди-оты не понимают, что нас можно обмануть, притворившись закадычным другом, но нельзя придавить объявив нас врагами. Давилки слабоваты, против нашего гонора, упрямства и выносливости!
    Пленник
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