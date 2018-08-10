Порошенко нашел способ "изгнать" российский флот из Крыма

Украинский президент Петр Порошенко наконец-то нашел способ избавиться от Черноморского флота и изгнать его из Крыма. Как заявил сам Порошенко, для этого необходимо внести изменения в конституцию Украины и убрать оттуда "конституционные основы", позволяющие российскому флоту находиться на "украинской территории".На своей странице в Twitter Порошенко написал, что эти самые "основы", дающие право российскому флоту "временно находиться в украинском Крыму", были ранее "продиктованы Кремлем". Петр Алексеевич считает, что изменения "украинской конституции давно назрели", тем более в настоящее время необходимо закрепить в главном документе страны "стремление Украины в Евросоюз и НАТО".Как ранее сообщалось, поправки в Конституцию Украины уже подготовлены и ожидается, что Верховная Рада, на рассмотрение которой они будут представлены после летних каникул депутатов, в своем большинстве поддержит Порошенко. Именно на это и надеется украинский президент, заявивший, что никому не позволит "сбить Украину с пути европейской интеграции и вступления в Североатлантический альянс".Напомним, что Россия еще в 2014 году денонсировала ряд двухсторонних российско-украинских договоров, включая и договор о разделе Черноморского флота. Да и с другой стороны, какое отношение может иметь Конституция Украины к российской территории и российскому флоту? Никакого. Так что все эти "натужные потуги" Порошенко ничего, кроме смеха вызвать не могут. Пока Петр Алексеевич грозно надувает свои толстые щечки, Россия строит новые дороги и инфраструктуру в российском Крыму и обновляет свой Черноморский флот.