10:31 10 августа
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Порошенко нашел способ "изгнать" российский флот из Крыма

Украинский президент Петр Порошенко наконец-то нашел способ избавиться от Черноморского флота и изгнать его из Крыма. Как заявил сам Порошенко, для этого необходимо внести изменения в конституцию Украины и убрать оттуда "конституционные основы", позволяющие российскому флоту находиться на "украинской территории".

Порошенко нашел способ "изгнать" российский флот из Крыма


На своей странице в Twitter Порошенко написал, что эти самые "основы", дающие право российскому флоту "временно находиться в украинском Крыму", были ранее "продиктованы Кремлем". Петр Алексеевич считает, что изменения "украинской конституции давно назрели", тем более в настоящее время необходимо закрепить в главном документе страны "стремление Украины в Евросоюз и НАТО".


Как ранее сообщалось, поправки в Конституцию Украины уже подготовлены и ожидается, что Верховная Рада, на рассмотрение которой они будут представлены после летних каникул депутатов, в своем большинстве поддержит Порошенко. Именно на это и надеется украинский президент, заявивший, что никому не позволит "сбить Украину с пути европейской интеграции и вступления в Североатлантический альянс".

Напомним, что Россия еще в 2014 году денонсировала ряд двухсторонних российско-украинских договоров, включая и договор о разделе Черноморского флота. Да и с другой стороны, какое отношение может иметь Конституция Украины к российской территории и российскому флоту? Никакого. Так что все эти "натужные потуги" Порошенко ничего, кроме смеха вызвать не могут. Пока Петр Алексеевич грозно надувает свои толстые щечки, Россия строит новые дороги и инфраструктуру в российском Крыму и обновляет свой Черноморский флот.

Использованы фотографии: http://novosti-ukrainy.com/
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Комментарии 34

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  1. Svarog (Владимир) Сегодня, 09:27
    Опять бред с перепоя..
    Svarog
    1. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 09:30
      Цитата: Svarog
      Опять бред с перепоя..

      Стоит только начать менять Конституцию, и под это можно будет поменять и статус Президента в Украине. Да и многое еще можно "подсунуть".
      Кубик123
      1. Бесконечность (Бесконечность) Сегодня, 09:34
        Только ради этого.
        Либо обычное балобольство, ибо Порох клялся вернуть Крым к началу 2015 на выборах. А тут уже новые на носу...
        Бесконечность
        1. AKuzenka (Александр) Сегодня, 10:18
          Как пить дать, сбежит.
          AKuzenka
        2. den3080 Сегодня, 10:22
          Из Крыма его вынесли, на пинках, в ночи, когда прилетал... видео было на сей счёт.
          А прилетел бы чуть позже, как на начал кровь на Донбассе лить, так и порвали бы на клочки.
          den3080
      2. Тралл Сегодня, 09:35
        Цитата: Кубик123
        многое еще можно "подсунуть"

        Например, что в период "агрессии" выборы президента не проводятся
        Тралл
    2. Теренин (Геннадий) Сегодня, 09:35
      Опять бред с перепоя..

      Нет, это "рассуждение" уже когда похмелился yes
      Теренин
    3. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 09:35
      Цитата: Svarog
      Опять бред с перепоя..

      похмелье-штука тонкая...
      андрей юрьевич
    4. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 09:54
      Как выжить в беспросветном дэрьме: Время от времени кто-нибудь из главрагулей делает какое-нибудь громкое противоречащее здравому смыслу заявление, которое на некоторое время подымает дух рагулей, и они могут продолжать ненавидеть русских.
      Сармат Саныч
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 09:59
        Порошенко нашел способ "изгнать" российский флот из Крыма
        демонов из башки изгнать бы у пети. ни у кого нет знакомого экзорциста?
        андрей юрьевич
        1. bessmertniy (Виктор) Сегодня, 10:13
          Петушок, петушок - золотой гребешок, масляна головка, стальные помидорки. wassat
          bessmertniy
  2. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 09:29
    Петя выйдя из очередного запоя выдал новый перл!))))Напишу закон вообще запрещающий Россию!!!)))И не важно что над ним все ржать будут ,зато есть повод похвастаться перед кастрюлеголовыми!)))Как ни новость с Украины так новый дикий треш!!! wassat
    Magic Archer
    1. Лесник (Константин) Сегодня, 10:19
      Так они же уже писали, что России нет и не было никогда, что мы это Московия belay
      Лесник
  3. anjey (Андрей) Сегодня, 09:31
    По моему для создания военнизированного бандерстана на территории краины,поросю надо не только конституционные основы убрать а все цивиллизованные и общечеловеческие....
    anjey
  4. faiver (Андрей) Сегодня, 09:32
    ети его налево, да он гений laughing laughing
    faiver
    1. БorisovичЪ (Борисович) Сегодня, 10:23
      Цитата: faiver
      он гений

      Емко Вы его охарактеризовали, емко.......... good
      БorisovичЪ
  5. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:33
    На своей странице в Twitter Порошенко написал

    ...ух ты! ...вышел из запойной комы!... попёр очередные буйные мыслишки претворять на клавиатуре... laughing
    a.s.zzz888
  6. Стальнов И.П. (Стальнов Иван Петрович) Сегодня, 09:33
    Поросёнок ПО - мозги окончательно покрылись салом -солёным и залиты горилкой.
    Стальнов И.П.
  7. Вкд Двк (Виктор) Сегодня, 09:34
    Неизлечимо.
    Давным- давно, подобное народ метко характеризовал коротко и ярко- "В огороде бузина, а в Киеве- дядька".
    Вкд Двк
  8. Ирек (Paparazzi Kazan ) Сегодня, 09:40
    Опять Пэдро вискарь коксом занюхивал.
    Ирек
  9. К-50 (Алексей) Сегодня, 09:40
    Как заявил сам Порошенко, для того чтобы изгнать российский флот из Крыма необходимо внести изменения в конституцию Украины и убрать оттуда "конституционные основы", позволяющие российскому флоту находиться на "украинской территории".

    Порось болен умишком и это уже не лечится. request
    Санитаров бы к нему. lol
    К-50
  10. Piramidon (Степан) Сегодня, 09:41
    Ну, что можно сказать.
    Piramidon
  11. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 09:44
    Да пусть меняет, ни жарко, ни холодно от этих изменений...
    parusnik
  12. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:44
    Да, "болезнь" (пагубная привычка) прогрессирует с каждым днем. Скоро не по Европам мотаться будет в поиске денег, а чертей ловить в рабочем кабинете на политической карте мира.
    rotmistr60
  13. askort154 (Александр) Сегодня, 09:46
    Поначалу удивлялся, почему израильтяне не обращают внимание на Петины перлы. Потом понял, им очень стыдно за такого еврея. crying
    askort154
  14. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 09:49
    Попробуй изгони Петя....и не надейся на поддержку Запада, они только понты колотят, а на самом деле знают исторический чей Крым. Солдатской кровью политы эти места с далеких времен.
    Alexey-74
  15. XXXIII (Владимир) Сегодня, 09:52
    изменения "украинской конституции давно назрели"
    Фальшивая конституция, последняя ножка у стула, вперед, приземление будет жестким, конституция это не туалетная бумага, где что хочешь , то и напишешь. Оторвут последние куски страны! Что то порох там задумал, поделить последнее наверно и на отдых.... laughing
    XXXIII
  16. KIBL (GENE) Сегодня, 09:55
    Бухло окончательно вынесло мозг из черепной коробки у Пэтро!!!!
    KIBL
  17. Дирижер Сегодня, 09:55
    Петр, с похмелья , странные мысли могут прийти. Пивка а выпейте то , для плезиру.
    Дирижер
  18. Грац (Грац) Сегодня, 10:09
    на Украине реальный Скотный двор Оруэлла
    Грац
  19. demo (Ван) Сегодня, 10:13
    Поздно, Петр Алексеевич, пить "Боржоми".
    Это надо было делать раньше. Значительно раньше.
    Когда Кравчук и Ельцин Союз разваливали.
    Но у Кравчука бы духу не хватило бы сказать такое Ельцину в лицо.
    Борька бы его убил бы на месте.
    Так что "вспомнила бабка как девкой была" и затосковала.
    demo
  20. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 10:18
    какое красноречие на окраине перед выборами
    Не либероид Русский
  21. bk316 (Владимир) Сегодня, 10:19
    Да это минута озарения, проблеск мысли.
    Конечно надо изменить конституцию, а именно вычеркнуть из нее все упоминания о Крыме, он ведь теперь к украине отношения не имеет. А ну да еще переименоваться в 404 belay
    bk316
  22. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 10:28
    Пролог
    Одна теперь отрада,
    любителя гидранта...
    Лишь пошуметь опять,
    да конституцию менять.

    Память
    За Крым сражались наши предки
    их кровью щедро полит полуостров.
    Что в море Чёрном, что на берегу
    везде военной славы, дух как на виду.

    Эпилог
    Когда спиртное льётся из ведра
    и даже хуже, пьётся в три горла.
    Пришла пора таблетки принимать
    и пост гаранта... Покидать!
    yes
    Gnefredov
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