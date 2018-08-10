10:31 10 августа
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Нашлемная система ОКБ Микояна признана лучшим инновационным проектом

Новая многофункциональная нашлемная система для отработки посадок на авианосец и дозаправки в воздухе стала победителем конкурса «Авиастроитель года», сообщает ТАСС.

Нашлемная система ОКБ Микояна признана лучшим инновационным проектом


Созданная в ОКБ Микояна система признана членами жюри лучшим инновационным проектом 2017 года.


В материале отмечается, что новая разработка дополненной реальности с трехмерной прогнозной индикацией повысит качество обучения летного состава элементам пилотирования самолетов семейства МиГ. Она также позволит повысить уровень подготовки экипажей для выполнения боевых задач на уже имеющейся и перспективной авиатехнике.

По словам представителей корпорации МиГ, с помощью нашлемной системы на земле отрабатываются такие задачи, как дозаправка в воздухе, полеты на сверхмалых высотах с огибанием рельефа местности, посадки на авианесущий корабль и сверхкороткую полосу и другие.

Кроме того, система позволяет оценивать психофизиологическое состояние летчика при сложных режимах пилотирования.

Конкурс «Авиастроитель года» впервые был проведен в 2011 году. Его целью является развитие системы стимулирования коллективов предприятий авиапрома и отдельных лиц, вносящих значительный вклад в развитие отрасли.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/migavia
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Комментарии 7

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  1. anjey (Андрей) Сегодня, 10:05
    Неужели наш инжинеринг по нашлемным системам ,переплюнул израильский,вот пейсы то порвут.....
    anjey
    1. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 10:14
      Ну что вы , именно без пейсов - сразу "признают отсталой" и "жалким подражанием прогрессивной ызраильской разработке" laughing laughing
      Мих1974
  2. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 10:05
    Главное чтобы такие разработки попадали в войска,а не пылились на полке!Вообще за такими разработками будущее.Американцы на Ф-35 используют шлем,с помощью которого можно видеть сквозь самолёт,благодаря установленым на самом самолёте датчикам и камерам.Надеюсь нечто подобное появится у нас,и не только в авиации но например и в танковых войсках
    Magic Archer
    1. bessmertniy (Виктор) Сегодня, 10:17
      Если хорошо тряхнуть наших байкеров, то еще хлеще шлем отыщется. wink
      bessmertniy
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 10:22
        Цитата: bessmertniy
        Если хорошо тряхнуть наших байкеров, то еще хлеще шлем отыщется. wink

        у "хрустиков" немецкие в тренде.
        андрей юрьевич
    2. Zubr Сегодня, 10:24
      Да, танкистам такая примочка для открытого обзора, была бы просто сказка. Командиру и оператору на 360 град. Обзор, а мехводу на максимальный угол поворота головы, включая боковое зрение.
      Zubr
  3. TT62o (Олег) Сегодня, 10:31
    " полеты на сверхмалых высотах" объясните это как?
    TT62o
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