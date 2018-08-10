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Нашлемная система ОКБ Микояна признана лучшим инновационным проектом
Новая многофункциональная нашлемная система для отработки посадок на авианосец и дозаправки в воздухе стала победителем конкурса «Авиастроитель года», сообщает ТАСС.
Созданная в ОКБ Микояна система признана членами жюри лучшим инновационным проектом 2017 года.
В материале отмечается, что новая разработка дополненной реальности с трехмерной прогнозной индикацией повысит качество обучения летного состава элементам пилотирования самолетов семейства МиГ. Она также позволит повысить уровень подготовки экипажей для выполнения боевых задач на уже имеющейся и перспективной авиатехнике.
По словам представителей корпорации МиГ, с помощью нашлемной системы на земле отрабатываются такие задачи, как дозаправка в воздухе, полеты на сверхмалых высотах с огибанием рельефа местности, посадки на авианесущий корабль и сверхкороткую полосу и другие.
Кроме того, система позволяет оценивать психофизиологическое состояние летчика при сложных режимах пилотирования.
Конкурс «Авиастроитель года» впервые был проведен в 2011 году. Его целью является развитие системы стимулирования коллективов предприятий авиапрома и отдельных лиц, вносящих значительный вклад в развитие отрасли.
Созданная в ОКБ Микояна система признана членами жюри лучшим инновационным проектом 2017 года.
В материале отмечается, что новая разработка дополненной реальности с трехмерной прогнозной индикацией повысит качество обучения летного состава элементам пилотирования самолетов семейства МиГ. Она также позволит повысить уровень подготовки экипажей для выполнения боевых задач на уже имеющейся и перспективной авиатехнике.
По словам представителей корпорации МиГ, с помощью нашлемной системы на земле отрабатываются такие задачи, как дозаправка в воздухе, полеты на сверхмалых высотах с огибанием рельефа местности, посадки на авианесущий корабль и сверхкороткую полосу и другие.
Кроме того, система позволяет оценивать психофизиологическое состояние летчика при сложных режимах пилотирования.
Конкурс «Авиастроитель года» впервые был проведен в 2011 году. Его целью является развитие системы стимулирования коллективов предприятий авиапрома и отдельных лиц, вносящих значительный вклад в развитие отрасли.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/migavia
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