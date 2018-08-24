Триптих в коричневых тонах. О спорт, ты – спорт!



Школа № 109 города Омска. Не в фешенебельной части города, так скажем.













Бывший гараж и мастерские.





Тир и классы НВП и тактики размещались здесь.





А это остатки разобранного в 90-х за ненадобностью плавательного бассейна. Действительно, зачем быд... электорату бесплатный бассейн в школе?









Вот такую красоту бы да Путину показать во время визита в Омск. Но бассейн не вернуть, а вот вертолетную площадку специально для визита строят.



[center]





Но правда кое-чего было сделано для учащихся. Тут не отнять. Было. Школа № 109 города Омска. Не в фешенебельной части города, так скажем.Бывший гараж и мастерские.Тир и классы НВП и тактики размещались здесь.А это остатки разобранного в 90-х за ненадобностью плавательного бассейна. Действительно, зачем быд... электорату бесплатный бассейн в школе?Вот такую красоту бы да Путину показать во время визита в Омск. Но бассейн не вернуть, а вот вертолетную площадку специально для визита строят.[center] Но правда кое-чего было сделано для учащихся. Тут не отнять. Было.



Средняя школа №24, а теперь лицей №5.





На этой странной аллейке в советские времена размещалась полоса препятствий. Не полноразмерная, но дающая возможность прочувствовать.





Это тир...













Это бывший гараж.





Новая тренировочная площадочка.





А здесь был раньше рукоход. Метров на 15, вверх-вниз. Кто не проходил — тот слизняк!





Современный рукоход...













Бывшая хоккейная зимой и баскетбольная летом площадка. Даже не на территории лицея. Из экономии. Средняя школа №24, а теперь лицей №5.На этой странной аллейке в советские времена размещалась полоса препятствий. Не полноразмерная, но дающая возможность прочувствовать.Это тир...Это бывший гараж.Новая тренировочная площадочка.А здесь был раньше рукоход. Метров на 15, вверх-вниз. Кто не проходил — тот слизняк!Современный рукоход...Бывшая хоккейная зимой и баскетбольная летом площадка. Даже не на территории лицея. Из экономии.

Продолжая тему молодого пополнения для наших вооруженных сил, стоит поговорить и о том, что всегда считалось одним из главных достоинств русского солдата. О физическом здоровье, о способности переносить лишения и трудности военной службы, о выносливости и неприхотливости.Не секрет, что многие западные военные эксперты и сегодня поражаются возможностям русского солдата и офицера. Тому, что, несмотря на многочисленные пропагандистские фильмы об американской армии, обучить солдата невозможно.А ведь начинается такое обучение в раннем детстве и юности, если по-хорошему. И не только физической культуре. Преодолению себя. «Мужчины не плачут», «Будь мужиком» и так далее.Вся проблема в том, что интернет-хлюпик мужиком не станет никогда. Это факт, который можно каждому пронаблюдать в своей среде. Это уже есть и будет дальше. Потому что, к нашему сожалению, факт краха советский физкультуры состоялся окончательно и бесповоротно.Главным рассадником физического здоровья нации раньше была школа. Ключевые слова: «была» и «раньше». Та самая школа, в которой наши дети проводят достаточно много времени. Что же мы видим сегодня?Мы не пойдем за примерами в белокаменную или дворянскую столицы. Мы все больше за провинцию скажем. Возьмем (в который раз) Омск. Или Воронеж. Или оба вместе.Ладно, мы просто оторвались от кресел и по жаре прошлись до своих бывших школ.Да, когда-то, при советской власти, в школах много чего было. Стандартный набор для любого городишки типа Омска и Воронежа. Стандартный набор для стандартной средней школы.Отапливаемая теплица, где проводились уроки ботаники, и ученики могли своими руками ухаживать за растениями. Гараж на два автомобиля, легковой «Москвич» и грузовой ГАЗ-52.Для практической езды учащихся и подготовки к сдаче экзаменов в ГАИ. После школы выпускники получали права с печатью о времени начала их использования.Ну и, конечно же, тир для стрельбы из малокалиберной винтовки для старших классов. Вотчина военрука. Где каждый из авторов вообще первый раз вдохнул чуть сладковатый запах сгоревшего пороха…Дальше по ностальгии, дальше. Коваными сапогами и грязными берцами!Большой спортивный зал, в котором проводились занятия практически по всем видам спорта, а вечерами работали секции игровых видов спорта. В воронежской школе спортзалов было два, а бассейн был в соседней, со спортивным уклоном, через дорогу.Лыжная база, в которой находилось необходимое количество лыж для занятий зимними видами спорта. 25-метровый бассейн с тремя дорожками и малым спортивным залом для обучения технике плавания и разминки. И спортивный городок на улице.В целом физкультура присутствовала в жизни детей повсеместно. Внутришкольные сдачи ГТО, соревнования по игровым видам спорта между классами. Плюс косяками ходили тренеры, отбирая для себя новых учеников. Собственно, так, по наущению полковника-военрука, один из авторов и пошел на стрельбу.Но Советский Союз приказал долго жить, а вместе с ним и система физкультуры, и НВП. Из всего этого великолепия, о котором мы написали выше, в школе остался только спортзал. Остальное разрушено и снесено за ненадобностью. Или сдано (продано) в аренду навсегда.Собственно, Омск.И Воронеж.Есть ещё одна деталь, которую просто невозможно не заметить. Идеалом для физкультурников всегда были и остаются спортсмены. Элемент состязательности в равной степени свойственен и физкультурникам, и спортсменам. А результаты спортсменов являются ориентиром для тех, кто пока занимается спортом непрофессионально.Не секрет, что выдающиеся спортсмены становятся медийными личностями. С одной стороны, это неплохо, потому что тоже реклама, с другой нельзя не признать, что сегодня спорт – это не просто дорого. Это очень дорого.К сожалению, за 25 лет незалежности (на самом деле наоборот, всё весьма залежалось) спорт в демократической России перестал быть явлением общенародным и превратился в элитный бизнес.Обучение (читай: вложение средств) должно себя оправдать. И точка. Ничего личного, просто бизнес. Деньги должны отбиваться, и спортсмен должен приносить прибыль.Потом мы возмущаемся, когда читаем, что очередная партия лыжниц/биатлонисток/гимнасток уехала выступать за Казахстан/Беларусь/Украину/Швейцарию.А куда им деваться? Пробиться в сборную? Ну это тот еще закрытый элитный клуб. Биатлонная сборная России (первая, которая выступает на Кубке и чемпионате мира) – это похлеще линии Маннергейма будет. Хотя год от года результаты обеих сборных ну более чем скромные. Тем не менее, очевидно, что всех все устраивает.Помните допинговые скандалы? Сегодня они уже вроде и не горят. Так, тлеют. И все успокоились. После разорванных тельников наших лыжников и биатлонистов — это не мы, мы чисты, после тихого исчезновения целой команды наших ходоков, после (уверены, что большинство об этом даже не знает) фактического исчезновения российской легкой атлетики мы больше не кричим о подлости спортивных чиновников.Не хочется расписывать ситуацию с той же легкой атлетикой, но... Мы с ноября 2015 года не являемся членом Международной федерации легкой атлетики. Наше членство приостановлено. Пока. Временно. Пока мы не устраним выявленные недостатки и проблемы.Вы представляете, сколько мальчишек и девчонок прекратили заниматься легкой атлетикой с того времени из-за бесперспективности для собственного спортивного роста? А сколько продолжили заниматься, в общем, без перспектив?Очень мило выглядели чемпионаты Европы у взрослых и юниоров. Без нас. Да, кое-где проскакивала пара-тройка спортсменов под белым флагом, но без каких-либо успехов. Еще бы, откуда им, успехам, взяться, если лидера наших юниоров и будущую (если не угробят) звезду легкой атлетики Полину Миллер наши спортивные чинуши умудрились записать НЕ НА ТУ ДИСТАНЦИЮ!!!Пять, всего пять юниоров были допущены до чемпионата (да, просто обалденно звучали слова комментатора о том, что мы выступаем, это уже победа), и с пятью спортсменами не смогли сладить горе-чиновники.Полина заняла 4-е место на абсолютно не своей дистанции 200 метров.Тем более глупо выглядят те спортсмены, которые по собственной глупости получают дисквалификацию. Вот как отнестись к нашему, наверное, самому перспективному прыгуну в высоту Даниле Лысенко?Этот спортсмен лишен нейтрального статуса за нарушение антидопинговых правил совсем недавно. Он не смог принять участие в чемпионате Европы по собственной глупости. Никаких там происков американцев не было. Просто «великий и перспективный» решил наплевать на правила допингового контроля. Зная при этом, что российских спортсменов контролируют в разы сильнее, чем остальных.В итоге. В итоге у нас тоска и печаль.Спорт превращен в элитный способ зарабатывания на жизнь и медийность. Можно (при определенном стечении обстоятельств) поручкаться с президентом, сделать селфи с ним, получить несколько побрякушек на грудь, обзавестись российским отечественным джипом BMW или «Мерседесом». Живая картинка «Жизнь удалась».Главное – попасть в струю.А на физкультуру, которая раньше давала пополнение спортивным рядам, можно спокойно плюнуть. Она больше не нужна.Если раньше из тысячи физкультурников можно было отобрать сто спортсменов и сделать из них 10 звезд мировой величины, то сейчас такая система не нужна, и даже вредна.Лучше взять 100 человек, которые могут себе позволить заплатить за тренировки и обучение, купить себе инвентарь, и из них отобрать тот же десяток.А если этот (на самом деле без «если») десяток окажется почему-то намного слабее своих предшественников, то тут рядышком заботливые тренера с белым порошочком и желтыми таблеточками. И все нормально будет, план, расписанный перед президентом, будет выполнен.А без таблеток и порошков, увы, все выглядит очень убого. Как выступление российских сборных по биатлону на ЧМ-2016. Или как очередная дисквалификация российских спортсменов-легкоатлетов в Корее, где в расположении сборной был замечен «специалист», навсегда отстраненный от тренировок именно за распространение допинга. И всех пятерых, контактировавших с ним спортсменов, не разбираясь, отправили домой.У нас все прекрасно со спортом, не так ли? Нет, конечно, главное – «золото» на олимпиаде у хоккейной сборной. На остальное можно плюнуть. Как плюнули на все господа российские владетели.Им не нужен умный и здоровый народ. Им нужно тупое и хорошо управляемое стадо. И отмена принципа «в здоровом теле – здоровый дух» — весьма неплохой, надо сказать, шаг в светлое будущее.