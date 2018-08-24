Аналитика

Триптих в коричневых тонах. О спорт, ты – спорт!

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Продолжая тему молодого пополнения для наших вооруженных сил, стоит поговорить и о том, что всегда считалось одним из главных достоинств русского солдата. О физическом здоровье, о способности переносить лишения и трудности военной службы, о выносливости и неприхотливости.

Не секрет, что многие западные военные эксперты и сегодня поражаются возможностям русского солдата и офицера. Тому, что, несмотря на многочисленные пропагандистские фильмы об американской армии, обучить солдата невозможно.


А ведь начинается такое обучение в раннем детстве и юности, если по-хорошему. И не только физической культуре. Преодолению себя. «Мужчины не плачут», «Будь мужиком» и так далее.

Вся проблема в том, что интернет-хлюпик мужиком не станет никогда. Это факт, который можно каждому пронаблюдать в своей среде. Это уже есть и будет дальше. Потому что, к нашему сожалению, факт краха советский физкультуры состоялся окончательно и бесповоротно.

Главным рассадником физического здоровья нации раньше была школа. Ключевые слова: «была» и «раньше». Та самая школа, в которой наши дети проводят достаточно много времени. Что же мы видим сегодня?

Мы не пойдем за примерами в белокаменную или дворянскую столицы. Мы все больше за провинцию скажем. Возьмем (в который раз) Омск. Или Воронеж. Или оба вместе.

Ладно, мы просто оторвались от кресел и по жаре прошлись до своих бывших школ.

Да, когда-то, при советской власти, в школах много чего было. Стандартный набор для любого городишки типа Омска и Воронежа. Стандартный набор для стандартной средней школы.

Отапливаемая теплица, где проводились уроки ботаники, и ученики могли своими руками ухаживать за растениями. Гараж на два автомобиля, легковой «Москвич» и грузовой ГАЗ-52.

Для практической езды учащихся и подготовки к сдаче экзаменов в ГАИ. После школы выпускники получали права с печатью о времени начала их использования.

Ну и, конечно же, тир для стрельбы из малокалиберной винтовки для старших классов. Вотчина военрука. Где каждый из авторов вообще первый раз вдохнул чуть сладковатый запах сгоревшего пороха…

Дальше по ностальгии, дальше. Коваными сапогами и грязными берцами!

Большой спортивный зал, в котором проводились занятия практически по всем видам спорта, а вечерами работали секции игровых видов спорта. В воронежской школе спортзалов было два, а бассейн был в соседней, со спортивным уклоном, через дорогу.

Лыжная база, в которой находилось необходимое количество лыж для занятий зимними видами спорта. 25-метровый бассейн с тремя дорожками и малым спортивным залом для обучения технике плавания и разминки. И спортивный городок на улице.

В целом физкультура присутствовала в жизни детей повсеместно. Внутришкольные сдачи ГТО, соревнования по игровым видам спорта между классами. Плюс косяками ходили тренеры, отбирая для себя новых учеников. Собственно, так, по наущению полковника-военрука, один из авторов и пошел на стрельбу.

Но Советский Союз приказал долго жить, а вместе с ним и система физкультуры, и НВП. Из всего этого великолепия, о котором мы написали выше, в школе остался только спортзал. Остальное разрушено и снесено за ненадобностью. Или сдано (продано) в аренду навсегда.

Собственно, Омск.


Школа № 109 города Омска. Не в фешенебельной части города, так скажем.






Бывший гараж и мастерские.


Тир и классы НВП и тактики размещались здесь.


А это остатки разобранного в 90-х за ненадобностью плавательного бассейна. Действительно, зачем быд... электорату бесплатный бассейн в школе?




Вот такую красоту бы да Путину показать во время визита в Омск. Но бассейн не вернуть, а вот вертолетную площадку специально для визита строят.

[center]


Но правда кое-чего было сделано для учащихся. Тут не отнять. Было.


И Воронеж.


Средняя школа №24, а теперь лицей №5.


На этой странной аллейке в советские времена размещалась полоса препятствий. Не полноразмерная, но дающая возможность прочувствовать.


Это тир...






Это бывший гараж.


Новая тренировочная площадочка.


А здесь был раньше рукоход. Метров на 15, вверх-вниз. Кто не проходил — тот слизняк!


Современный рукоход...






Бывшая хоккейная зимой и баскетбольная летом площадка. Даже не на территории лицея. Из экономии.


Есть ещё одна деталь, которую просто невозможно не заметить. Идеалом для физкультурников всегда были и остаются спортсмены. Элемент состязательности в равной степени свойственен и физкультурникам, и спортсменам. А результаты спортсменов являются ориентиром для тех, кто пока занимается спортом непрофессионально.

Не секрет, что выдающиеся спортсмены становятся медийными личностями. С одной стороны, это неплохо, потому что тоже реклама, с другой нельзя не признать, что сегодня спорт – это не просто дорого. Это очень дорого.

К сожалению, за 25 лет незалежности (на самом деле наоборот, всё весьма залежалось) спорт в демократической России перестал быть явлением общенародным и превратился в элитный бизнес.

Обучение (читай: вложение средств) должно себя оправдать. И точка. Ничего личного, просто бизнес. Деньги должны отбиваться, и спортсмен должен приносить прибыль.

Потом мы возмущаемся, когда читаем, что очередная партия лыжниц/биатлонисток/гимнасток уехала выступать за Казахстан/Беларусь/Украину/Швейцарию.

А куда им деваться? Пробиться в сборную? Ну это тот еще закрытый элитный клуб. Биатлонная сборная России (первая, которая выступает на Кубке и чемпионате мира) – это похлеще линии Маннергейма будет. Хотя год от года результаты обеих сборных ну более чем скромные. Тем не менее, очевидно, что всех все устраивает.

Помните допинговые скандалы? Сегодня они уже вроде и не горят. Так, тлеют. И все успокоились. После разорванных тельников наших лыжников и биатлонистов — это не мы, мы чисты, после тихого исчезновения целой команды наших ходоков, после (уверены, что большинство об этом даже не знает) фактического исчезновения российской легкой атлетики мы больше не кричим о подлости спортивных чиновников.

Не хочется расписывать ситуацию с той же легкой атлетикой, но... Мы с ноября 2015 года не являемся членом Международной федерации легкой атлетики. Наше членство приостановлено. Пока. Временно. Пока мы не устраним выявленные недостатки и проблемы.

Вы представляете, сколько мальчишек и девчонок прекратили заниматься легкой атлетикой с того времени из-за бесперспективности для собственного спортивного роста? А сколько продолжили заниматься, в общем, без перспектив?

Очень мило выглядели чемпионаты Европы у взрослых и юниоров. Без нас. Да, кое-где проскакивала пара-тройка спортсменов под белым флагом, но без каких-либо успехов. Еще бы, откуда им, успехам, взяться, если лидера наших юниоров и будущую (если не угробят) звезду легкой атлетики Полину Миллер наши спортивные чинуши умудрились записать НЕ НА ТУ ДИСТАНЦИЮ!!!

Пять, всего пять юниоров были допущены до чемпионата (да, просто обалденно звучали слова комментатора о том, что мы выступаем, это уже победа), и с пятью спортсменами не смогли сладить горе-чиновники.

Полина заняла 4-е место на абсолютно не своей дистанции 200 метров.

Тем более глупо выглядят те спортсмены, которые по собственной глупости получают дисквалификацию. Вот как отнестись к нашему, наверное, самому перспективному прыгуну в высоту Даниле Лысенко?

Этот спортсмен лишен нейтрального статуса за нарушение антидопинговых правил совсем недавно. Он не смог принять участие в чемпионате Европы по собственной глупости. Никаких там происков американцев не было. Просто «великий и перспективный» решил наплевать на правила допингового контроля. Зная при этом, что российских спортсменов контролируют в разы сильнее, чем остальных.

В итоге. В итоге у нас тоска и печаль.

Спорт превращен в элитный способ зарабатывания на жизнь и медийность. Можно (при определенном стечении обстоятельств) поручкаться с президентом, сделать селфи с ним, получить несколько побрякушек на грудь, обзавестись российским отечественным джипом BMW или «Мерседесом». Живая картинка «Жизнь удалась».

Главное – попасть в струю.

А на физкультуру, которая раньше давала пополнение спортивным рядам, можно спокойно плюнуть. Она больше не нужна.

Если раньше из тысячи физкультурников можно было отобрать сто спортсменов и сделать из них 10 звезд мировой величины, то сейчас такая система не нужна, и даже вредна.

Лучше взять 100 человек, которые могут себе позволить заплатить за тренировки и обучение, купить себе инвентарь, и из них отобрать тот же десяток.

А если этот (на самом деле без «если») десяток окажется почему-то намного слабее своих предшественников, то тут рядышком заботливые тренера с белым порошочком и желтыми таблеточками. И все нормально будет, план, расписанный перед президентом, будет выполнен.

А без таблеток и порошков, увы, все выглядит очень убого. Как выступление российских сборных по биатлону на ЧМ-2016. Или как очередная дисквалификация российских спортсменов-легкоатлетов в Корее, где в расположении сборной был замечен «специалист», навсегда отстраненный от тренировок именно за распространение допинга. И всех пятерых, контактировавших с ним спортсменов, не разбираясь, отправили домой.

У нас все прекрасно со спортом, не так ли? Нет, конечно, главное – «золото» на олимпиаде у хоккейной сборной. На остальное можно плюнуть. Как плюнули на все господа российские владетели.

Им не нужен умный и здоровый народ. Им нужно тупое и хорошо управляемое стадо. И отмена принципа «в здоровом теле – здоровый дух» — весьма неплохой, надо сказать, шаг в светлое будущее.
Автор:
Роман Скоморохов, Александр Ставер
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39 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 10:16
    +1
    Жестковато написано, но тем не менее правдиво. Ради истины стоит сказать, что в Чувашии в каждом райцентре построен современный ФОК, цены там демократичные, 130 рублей час посещения бассейна к примеру или гим.зала. Раз в месяц бесплатно, день здоровья. Но вот советские сооружения-рукоход и лабиринт, барабан для ходьбы снесли, они были в парке, альтернативы не сделали. Конечно, девчонки и мальчишки у нас бегают по двору-велосипеды, футбол, роликовые коньки вроде пошли, тем более во внутридомовых территориях новый асфальт проложили, можно разогнаться по прямой метров на 200. Лыжи зимой присутствуют, сканди-ходьба тоже. Но чет драйва нет, да и за секции надо платить. Наша преподавательница физ-ры еще работает тренером в ФОКе, как-то подошла посмотреть как там у девушек идут баскетбольные соревнования, характерная её фраза:"Алё, Канаш(команда города)! Мы играем или самолюбованием занимаемся!?" Вот и я о том же, о самолюбовании.
  3. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 10:20
    +1
    Цитата: cariperpaint
    На набережную сейчас выходишь,там велосипедистов больше чем пешеходов. До стадиона Ленина пройдешь,там дети на запасном поле мяч гоняют. Идешь в зал ворлдкласс,там в бассейне детей больше чем взрослых.

    --------------------------
    У нас в СССР был экстремальный спорт. Мы уезжали на велосипедах или лыжах км за 20 от города, мотались по лесам. На весь день уезжали за грибами или на рыбалку, купались в каких то прудах или озерах. В малом возрасте, от 12 лет. Сейчас все расклассифицировано.
    1. Комментарий был удален.
    2. Комментарий был удален.
    3. cariperpaint Офлайн
      cariperpaint Сегодня, 10:32
      -1
      Сейчас просто преавил безопастности много,которые надо выполнять. В школах не так давно высоту турников даже пповеряли,ибо случаев травм много стало. Да что говорить,у меня жена ни разу не спортсменка купила велик и по бульвару носится,борьба у нее с лишним весом блин) 55 кг при росте 178)))) жиртрест практически) старшая с тубонадувом в одном месте. Отдали на гимнастику,но видимо не для ее характера. Пасынок на хоккей ходит. Младшая по мне ходит))) в школах сейчас нет нужды иметь бассейны или тиры. На одну безопастность весь бюджет уйдет. Вариантов для занятий спортом в разы больше чем при СССР
      1. domokl Онлайн
        domokl Сегодня, 12:34
        +1
        Раньше тоже было много правил. Но вот я, пока в школе учился, не слышал о травмах на физкультуре. А у нас физкультуры было по 4 часа в неделю (2 по 2). Да и отношение было к спорту другое. Мы вечерами на стадион бегали. Там турник был. Настоящий. спортивный. "Солнышко" тренировали. правда привязывались к перекладине. Отрывало при прокрутке.
        А все почему? Девчонок завлекали на пляже. там тоже были турники feel Сегодня физкультура действительно скатилась по уровню на личное развлечение или борьбу с лишним весом. Оплатить занятия родители часто просто не в состоянии
    4. domokl Онлайн
      domokl Сегодня, 12:36
      +1
      Цитата: Altona
      У нас в СССР был экстремальный спорт.

      Вот вот. Только делали мы это под руководством взрослого-учителя.
  4. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 10:30
    +2
    Гараж на два автомобиля, легковой «Москвич» и грузовой ГАЗ-52
    .    ...Это было у нас в городе в СШ № 3, в СШ № 2, были шикарные цеха, столярный и механический...СШ № 1 и СШ № 13 были приписаны к Клуб юных моряков, за клубом числилось учебное судно "Васил Коларов", проходили обучение на механика и судоводителя, на судне обучались и проходили практику..в 9-10-х классах, по окончании получали корочку либо механика либо судоводителя..Если поступал в мореходку,это было бонусом...при поступлении..В городских и районных школах была специализация, волейбол, баскетбол, гандбол..Ростом не вышел, был в школьной гандбольной команде..Городские и районные чемпионаты по данным видам спорта, даже собирали зрителей..Практиковался мини-футбол..А самое не забываемое туристические слеты, районные, краевые на Дубовом рынке...В школе была армейская полоса препятствий...Чего-то сейчас нет, что-то осталось..Но было главное, можно было спокойно прийти на школьную спортплощадку и играть в волейбол, баскетбол, гонять мяч..Заборов и охраны вокруг школ тогда не было..
    1. bober1982 Офлайн
      bober1982 Сегодня, 14:28
      0
      Цитата: parusnik
      Заборов и охраны вокруг школ тогда не было..

      Заборы были всегда, и охрана была (сторожи), в школах хранились "Калашниковы" (хозяйство военрука),за ними строго присматривали.
  5. Лесс Онлайн
    Лесс Сегодня, 10:36
    0
    Стандартный набор для любого городишки типа Омска и Воронежа. Стандартный набор для стандартной средней школы.
    Ну если уж Воронеж назвать городишком (за Омск не скажу, потому что не был), то наш областной центр вообще получается деревня, с населением в 4-5 раз меньше Воронежа. Про советские школы с бассейном - я их видел только по телевизору. В нашей области я про такое не слышал ни в советское время, ни сейчас. Автопарк в школе? Одна машина на весь район в школе в райцентре. За время обучения в этой школе (2 года в советское время) видел ровно два выезда этой машины из гаража. Может и чаще выезжала - я не видел.
    Им не нужен умный и здоровый народ. Им нужно тупое и хорошо управляемое стадо.

    Наверное поэтому год назад для инженерно-лингвистической гимназии у нас построили абсолютно новое здание. Шикарное надо сказать. Сейчас ребёнка туда перевожу. В инженерные классы попасть шансов мало, сразу сказали (слишком много желающих). Это не смотря на то, что ребёнок круглый отличник. Скорее всего попадём в лингвистический. Тоже не плохо. Только на ребёнка нагрузка больше будет, ибо с ин.язом у меня намного хуже, чем с математикой)) Хотя, думаю, ребёнок справится.
    Второй ребёнок ходит в сад при школе. Четыре года назад полностью перестроенное здание. Снаружи и внутри всё шикарно, жалоб нет.
    В двух райцентрах под школы строят новые здания, уже строят. Взамен старых. В нескольких райцентрах в школах были капремонты. Я частенько по области езжу, так что вижу.
    В деревнях школы закрывают? Во-первых далеко не во всех деревнях школы были и при Союзе, детей на учёбу возили в автобусах, сам ездил, так что ничего нового в этом нет. Во-вторых - закрывают далеко не везде. В деревне, откуда я родом, школу планировали построить ещё при Союзе, построили при ЕБН. Она работает. Попытка закрыть была - люди не дали, а местные власти не сильно и настаивали. Вот дет.сад закрыли. При Ельцине ещё. Когда в сад всего трое детей ходить стали. Два-три года назад вроде планировали снова открыть, но здание уже пришло в полную негодность.
    А авторы про "бассейн в Воронеже"... И сразу такие далеко идущие выводы... Ага...
    Главное – попасть в струю.
    Может и попали.
    1. kakvastam Офлайн
      kakvastam Сегодня, 11:27
      0
      для инженерно-лингвистической гимназии

      Какой ужас... Хуже только гуманитарно-технологический университет...
    2. YarSer88 Онлайн
      YarSer88 Сегодня, 13:37
      0
      Инженера отдать в лингвистическую школу - это та ещё пытка. Хотя языки сейчас и нужны, но это может привести к полной потере желания учиться.
  6. cariperpaint Офлайн
    cariperpaint Сегодня, 10:43
    +1
    Да и выбор сейчас по факту огромный,чем ребенку заниматься.

    у нас таких полей не было,и площадок возле дома) тупо две попавшиеся фото скачал по запросу спортплощадки. У меня у дома такая же для его жителей. А ниже на бульваре подобные но уже для всех.
    1. Стирбьорн Онлайн
      Стирбьорн Сегодня, 10:59
      +2
      Первая фотка явно не спортплощадка, а стадион. И построен он, судя по скамейкам, еще при СССР fellow
      1. cariperpaint Офлайн
        cariperpaint Сегодня, 11:05
        +1
        Точно) но я говорю про саио покрытие) при союзе там тупо кочки были) убьешься,пока до ворот добежишь)))
  7. hrulevv Офлайн
    hrulevv Сегодня, 10:52
    +2
    Здравствуйте. Может конечно в Воронеже и Омске при союзе в школе и был бассейн и все вышеописанные,но в моём родном подмосковном Волоколамске,был спортзал,где кроме баскетбола и прыжков ничем не занимались,был участок при усадебный,но никто не знал куда идёт урожай с него,все остальное только по телевизору и в кино про про наше счастливое детство. Досуг себе сами организовывали,шалаши ,землянки,походы,велосипеды,самодралки,бомбы из магния и карбида,драки улица на улицу, ,,прополка,, чужих огородов ... hi
  8. Jerk Офлайн
    Jerk Сегодня, 10:55
    +3
    Я собственно возражу только ДВЕ вещи.
    Первая. "Если бы у меня была такая машина, мне бы наверное и футбол нахрен бы был не нужен." Сказано в середине 90-х железобетонным выпускником спорта СССР Карпиным - при виде мерседеса Бесчастных. Кстати, оба свалили подальше от "успехов" российского футбола в середневый забугор, что для выпускников школы СССР, как оказалось - характерно.
    Вторая. А с порошочками тут обратный прикол, жрут все и везде и повсеместно, как раз у нас химия не развита, потому и попадаются. Зайдите к участковому терапевту, и спросите, почему астматиков от физры освобождают. Вот как раз на первом лыжном кругу он в прямом смысле сдохнет, привет всей сборной Норвегии - но там все верят в астму Бьерндалена.
    Хотя это к деталям. Факт, что физры и спорта в стране нет, не отрицать. Из тиров, где я стрелял, открыты в столице два ментовских, Мытищи да армейские, но они, кнейшн, открыты очень условно. Все остальное зияет битым стеклом и кострами бомжей внутри, даже в центральном дворце пионеров, там был пневматический, у озера.
    А, да, "Лисью нору" построили. Но это для элиты, массовость там никакая. Ну, правда есть частники, но это несерьезно - стимула развиваться нет. Соревнования те же частники не организуют всероссийские.
    1. parusnik Офлайн
      parusnik Сегодня, 11:13
      +1
      Не в тему комментария, опять же..У нас в городке был городошный стадион и проводились соревнования всероссийские по данному виду спорта..Наш физрук, был чемпионом РСФСР по данному виду спорта и нас учил..За даром...Борис Моисеевич Богорад...царство ему небесное..
      1. bober1982 Офлайн
        bober1982 Сегодня, 12:25
        0
        Цитата: parusnik
        У нас в городке был городошный стадион

        Городки считались пролетарской игрой и этой игрой вытеснялся бильярд,кегли и некоторые другие "буржуазные" игры.В городки любили играть Ленин,Сталин,Бухарин и др.представители высшей знати тех лет,народные массы тоже увлекались игрой, поэтому и неудивительно,что существовали упомянутые вами целые городошные стадионы.
        1. cariperpaint Офлайн
          cariperpaint Сегодня, 12:50
          0
          Вы еще покер забыли))))))
          1. bober1982 Офлайн
            bober1982 Сегодня, 13:03
            0
            И,покер искореняли,всё правильно, "рюху" насаждали в массах.
  9. Стирбьорн Онлайн
    Стирбьорн Сегодня, 11:01
    +2
    Надо эти фотографии площадок и школ на "сделаноунас" отправить, а то там сплошные розовые тона
  10. rocket757 Онлайн
    rocket757 Сегодня, 11:11
    0
    Кое что осталось, на энтузиазме думающих. ответственных руководителей, только мало это.
    1. cariperpaint Офлайн
      cariperpaint Сегодня, 11:20
      +1
      Именно. Руководство регионов на это влияет. Одним все равно,другие популизируют спорт.
      1. domokl Онлайн
        domokl Сегодня, 12:28
        +2
        Цитата: cariperpaint
        Руководство регионов на это влияет.

        Денег нет, но вы держитесь. Я лично видел как учителя во главе с директором мусор вытаскивали из школы. Нужно было подготовить к 1 сентября. Разговорился. В моей школе бассейн разобрали по многочисленным просьбам учителей. Что-то там поломалось и всё. Год, два, три, пять ...Стал, разрушался. Потом бомжи появились. Потом нарки нагрянули.
        Пока директор школы вместо учебной работы будет искать спонсоров на все толку не будет
        1. cariperpaint Офлайн
          cariperpaint Сегодня, 12:48
          0
          А кто школу должен готовить?) клининговые компании?) в моей школе вмегда учителя к 1 сентября школу готовили. Ну и третью смену летнего лагеря припахивали)))
          1. domokl Онлайн
            domokl Сегодня, 13:02
            0
            Цитата: cariperpaint
            0
            А кто школу должен готовить?

            Сейчас это возможно только с согласия родителей. Я тоже спросил про "отработку". Фигушки, я плотоядное...Родители против и всё. Не дело учителя мусор выносить. Нужно готовиться к занятиям. Самосовершенствоваться laughing
            1. rocket757 Онлайн
              rocket757 Сегодня, 13:47
              +1
              Бурчать буду, но если надо в школу опять пойду. Руки есть, а головой понимаю, что сейчас никто кроме нас самих. как надо, делать не будет!
  11. kakvastam Офлайн
    kakvastam Сегодня, 11:38
    +2
    Можно долго рассказывать, как много сейчас возможностей (иногда виртуальных, поскольку с деньгами у всех по-разному бывает) для занятий спортом, но одно несомненно - средний уровень физического развития нашей молодёжи, да и здоровья вообще, вовсе не радует. И дело тут не только в недоступности занятий спортом, но и в образе жизни в целом.
  12. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 11:47
    0
    Цитата: cariperpaint
    у нас таких полей не было,и площадок возле дома) тупо две попавшиеся фото скачал по запросу спортплощадки.

    -----------------------
    Советский стадион у вас на фото, просто дали грант на искусственное покрытие. У нашего ФОК точно такое же поле. Заниматься спортом конечно больше возможностей, но у нас с какого-то момента секции становятся платными. Я видел мальчишку плачущего, говорил "мама не смогла за футбол заплатить". Видимо бесплатно год или два ходят потом платно.
    P.S. Но вот в школу плавания на этот год мест нет и еще на что-то уже места закрыты. Родители на плавание детей отдают охотно. Правда в бассейне картину видел, пухлый мальчик бросался в воду и все время животом плашмя. Бедный малец, ему говорят "закидывай ноги", но он все равно, как у него пузяка выдерживает?
    1. cariperpaint Офлайн
      cariperpaint Сегодня, 12:08
      0
      Не грант. Какая то целевая программа идет со спортом связанная. У нас при союзе отсев мелкий был вместо газона))) а сейчас вон пожалуйста) а по поводу платы... Да и при союзе все было условно бесплатное) нам из формы давали только футболку,трусы,гетры на футболе. Бутсы защиту сами покупали. Да и то эта форма только на игры была. А так занимались в своем. А пузяко у пацана видимо тренированное))) не первый день падает))))
      1. domokl Онлайн
        domokl Сегодня, 15:40
        0
        Цитата: cariperpaint
        Да и при союзе все было условно бесплатное)

        Хы. Я когда начал занимать места на уровне города тоже перешел на самообеспечение. Лыжи "Тиса" уже были не для меня. Это для слабаков. Нам финские "Ярвинин" за 180 рублей подавай. И мазь не "Темп" какой-то, а "Свифт" по 10 рублей за баночку lol
        Но это уже спорт. Не физкультура
  13. bober1982 Офлайн
    bober1982 Сегодня, 11:57
    0
    Плюс косяками ходили тренеры....., что-то я не помню таких тренеров, а вот "косяки" по рукам школьных комсомольцев ходили.
    Кстати, неплохой принцип (по определению автора) В здоровом теле - здоровый дух, на самом деле является пресловутым и вредным.
    1. cariperpaint Офлайн
      cariperpaint Сегодня, 12:10
      0
      Мне было лет 7-8, шел смпапой на стадион. Вдруг чувствую меня кто то ща плечи хватает. Разворачиваемя,стоит мужик,внимательно так смотрит. Потом папе говорит,приводите пацана ко мне на борьбу,фактура хлрошая) и в школе приходили,к пловцам отбирали.
  14. Malkavianin Офлайн
    Malkavianin Сегодня, 12:11
    +3
    Авторы пишут про спорт высоких достижений или про обычное занятие спортом для себя? Про первое не скажу, а для себя заниматься - да пожалуйста! Что детям, что взрослым. Турники есть, стадионы для бега есть. Поля для футбола тоже есть. С баскетболом хуже, но можно найти. Спортивных центров - тьма! Секций полно. Что еще то нужно? За ручку каждого отводить к турнику? Может еще и отжиматься за будущего "спортсмена"?. Люди просто не хотят заниматься спортом. А если и занимаются им, то можно таким только посочувствовать. Не "клавиатурные бойцы", а обычные парни, мужики, после занятий в тренажерках идут курить, пить пиво. Договариваются друг с другом, где бы побухать. И такое вижу очень часто. Горе-спортсмены. А многие из всего спорта ограничиваются пятничным "литрболом". Так что не в государстве дело, а в людях.
    1. cariperpaint Офлайн
      cariperpaint Сегодня, 12:43
      0
      А смысл после занятий пить?))( алкоголь убивает все, чего на занятих нарастили) неделю всю на пот исходить,что бы потом одним вечером все похерить?)))
    2. domokl Онлайн
      domokl Сегодня, 15:32
      0
      Цитата: Malkavianin
      а для себя заниматься - да пожалуйста!

      У вас много секций куда можно пойти бесплатно? Заниматься можно вообще в чистом поле. если есть желание. А если его нет? Детям проще "заниматься спортом" на компе-потеть не надо.
      Я по окончании школы имел 1 разряд по лыжам и биатлону. И КМС по такой экзотике как многоборье ГТО. Это в 17 лет. Из класса в 26 человек у нас только один разгильдяй был без спортивного разряда. Короткий и круглый.
      Разговор не о самостоятельном занятии спортом, а о целенаправленной государственной политике по физическому воспитанию молодежи...
  15. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 12:17
    0
    Цитата: kakvastam
    средний уровень физического развития нашей молодёжи, да и здоровья вообще, вовсе не радует.

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    Продукты сейчас такие. Большое содержание сахара-привет ожирению и расшатанной психике, сахар по воздействию сравним с алкоголем. Большое содержание лимонной кислоты и других консервантов-привет аллергии и онкологии, больные суставы. Ну далее список можете без меня продолжить.
  16. BAI Онлайн
    BAI Сегодня, 13:10
    +1
    Да, когда-то, при советской власти, в школах много чего было. Стандартный набор для любого городишки типа Омска и Воронежа. Стандартный набор для стандартной средней школы.

    Отапливаемая теплица, где проводились уроки ботаники, и ученики могли своими руками ухаживать за растениями. Гараж на два автомобиля, легковой «Москвич» и грузовой ГАЗ-52.

    Ну и, конечно же, тир для стрельбы из малокалиберной винтовки для старших классов. Вотчина военрука. Где каждый из авторов вообще первый раз вдохнул чуть сладковатый запах сгоревшего пороха…

    Ни в одной школе нашего города этого не было. Автокласс и 1 ГАЗ-53 были только в школе военного городка. Хотя, Омск и Воронеж - областные центры, а у нас - районный.
    1. Комментарий был удален.
    2. domokl Онлайн
      domokl Сегодня, 15:35
      0
      Цитата: BAI
      Ни в одной школе нашего города этого не было

      bully В статье, по-моему названы эти школы. Про омскую скажу, первый чемпион мира по акробатике Юрий Зикунов учился именно в этой школе...
  17. авв Офлайн
    авв Сегодня, 14:24
    0
    Немного своей истории. Начал заниматься спортом на Камчатке в 70-х. В школах,
    пос. Елизово (4000 чел) и Краснореченск были большие закрытые спортзалы для зимы, а это почти весь год и министадионы около школы. Я сам записался в ДЮСШ - хоккей+футбол.
    Результат 1 юнош.разряд по хоккею и поездка на Золотую шайбу в Ижевск. Потом Алма-Ата.
    Большой спортзал + спортплощадка у школы ---- 1 разряд по стрельбе.
    Москва, институт - своя секция самбо - 1 разряд, заодно лыжи - 1 разряд. Легко поступил
    в аэроклуб - 2 разряд парашют+планер, летал на Бланике, Вильге, Як-52.
    Служба - опять лыжи - 1 разряд, пистолет - 1 разряд.
    ........... Выдающимся спортсменом я не стал, но здоровья наработал на всю жизнь.