Автоматно-гранатомётный комплекс NIVA XM1970 (Швеция)
Стандартным личным оружием пехотинца второй половины XX века была автоматическая винтовка. При этом бойцу могли потребоваться некоторые другие виды оружия, такие как гранаты или компактные гранатометы, которые, впрочем, занимают место и ухудшают удобство боевой работы. В начале семидесятых годов шведские конструкторы с предприятия Carl Gustaf решили эту проблему самым оригинальным образом. В одном изделии под названием NIVA XM1970 они объединили автомат под промежуточный патрон и ручной реактивный гранатомет.
В шестидесятых годах прошлого века сразу в нескольких странах велась проработка перспективных вариантов стрелкового оружия для пехоты. Главной целью проектов разных стран являлось повышение огневой мощи, как за счет совершенствования механизмов оружия и его боеприпасов, так и при помощи внедрения новых компонентов. Пожалуй, главным результатом исследований и конструкторских работ стало появление подствольных гранатометов, до сих пор состоящих на вооружении. Однако прорабатывались и иные предложения.
Одна из исследовательских программ, посвященных дальнейшему развитию пехотного вооружения, осуществлялась шведским предприятием Carl Gustaf Stads Gevärsfaktori. К концу шестидесятых годов специалисты этой организации успели накопить солидный опыт в деле создания стрелкового оружия и гранатометных систем. В определенный момент, учитывая потребности современных армий, они предложили объединить оба направления в одном перспективном проекте. Его итогом должна была стать система весьма характерного вида.
Первый прототип NIVA XM1970, использовавшийся для проверки основных идей проекта. Под оружием находится 45-мм граната
Новый автоматно-гранатометный комплекс, объединяющий в себе автомат и гранатомет, был создан на рубеже десятилетий. Проект получил рабочее обозначение NIVA XM1970. NIVA расшифровывалось как Nytt Infanteri Vapen («Новое пехотное оружие»), а буквенно-цифровой индекс указывал на стадию работ и год появления проекта. Иные обозначения комплексу не присваивались.
В основе проекта NIVA XM1970 лежали весьма оригинальные идеи, что привело к формированию нестандартного облика оружия. Если в других странах в то время разрабатывались комплексы, включающие подствольный гранатомет для установки на серийный автомат, то шведский проект фактически предлагал изготовление гранатомета с дополнительным автоматом. Наиболее крупной деталью комплекса оказывался гранатометный ствол, на котором закреплялись агрегаты автомата и средства управления огнем. Это придавало новой разработке весьма оригинальный внешний вид.
Первый вариант проекта XM1970 отличался достаточной простотой. На правый борт 45-мм реактивного гранатомета открыто установили автоматическую винтовку с требуемыми характеристиками. Такой проект был реализован в металле, и опытный образец прошел испытания. Прототип упрощенной конструкции подтвердил принципиальную возможность соединения гранатомета и автомата, но в имеющемся виде по ряду причине не устроил конструкторов. Оружие нуждалось в доработке, в результате чего вскоре появился второй вариант комплекса. Именно он впоследствии был доведен до испытаний, а затем отвергнут военными.
Новое оружие имело специфический экстерьер. Он создавался несколькими основными деталями сравнительно простых форм. Основной являлся трубчатый ствол с коническим сопловым аппаратом в казенной части. Спереди под ним подвешивалась ствольная коробка, поверхность которой образовывалась несколькими плоскостями. В центральной части оружия находился крупный деревянный кожух, прикрывавший часть внутренних деталей и выполнявший функции приклада. При этом стрелковая часть системы была выполнена по компоновке булл-пап.
Самой крупной деталью изделия XM1970 стал гладкий ствол для запуска реактивных гранат. Его выполнили в виде трубы с внутренним диаметром 45 мм и длиной около 700 мм. В казенной части ствола расположили сопловой аппарат, задачей которого было создание реактивной тяги, компенсирующей импульс отдачи. Сопло могло откидываться в сторону для выполнения перезарядки. Перед выстрелом оно фиксировалось в рабочем положении. По очевидным причинам, гранатометная часть комплекса не имела автоматической перезарядки. Все манипуляции с боеприпасами и казенной частью приходилось выполнять вручную.
К гранатометному стволу при помощи пары хомутов подвесили ствольную коробку автоматической винтовки. Ее передний элемент, фактически являвшийся кожухом ствола и газового двигателя, имел близкое к треугольному сечение со скругленной нижней гранью. На этом кожухе предлагалось устанавливать деревянное цевье. Задняя часть ствольной коробки, вмещавшая детали автоматики, отличалась более привычным прямоугольным сечением. Сзади на ствольную коробку надевалась деревянная деталь сложной формы, на которую возлагались функции приклада.
По известным данным, винтовочная часть XM1970 получила достаточно длинный нарезной ствол калибром 5,56 мм. На его дульной части располагался пламегаситель щелевого типа. В центральной части ствола имелся газовый блок с газоотводным отверстием и камерой для подвижного поршня. Стоит отметить, что компоновка булл-пап и наличие длинного гранатометного ствола позволили использовать весьма длинный ствол – 508 мм.
Винтовочная часть стрелкового комплекса получила автоматику на основе газового двигателя, причем компоновка ее деталей была определена с учетом имеющихся ограничений. Так, в передней части оружия разместили неподвижный ствол с газовым блоком, а также движущийся поршень и возвратную пружину. Весь задний отсек ствольной коробки предназначался для подвижной затворной рамы, позади которой попросту отсутствовало место для установки возвратной пружины.
Принципы действия затворной группы NIVA XM1970, к сожалению, неизвестны. По отдельным признакам можно предположить, что на подвижной раме помещался затвор, запирающий ствол путем поворота вокруг своей оси. Для взведения перед стрельбой на затворной раме предусматривалась боковая рукоятка, выведенная через окно выброса гильз. Информация о типе ударно-спускового механизма так же отсутствует. С равной вероятностью в проекте могла использоваться система куркового или ударникового типа. Объемы ствольной коробки позволяли установить в ней любую из этих систем.
Вторая версия XM1970 с более совершенной конструкцией
Ударно-спусковой механизм и органы управления огнем были расположены в нескольких частях ствольной коробки. Под ее центром поместили пистолетную рукоятку со спусковым крючком и флажками управления. Детали УСМ, отвечавшие за производство выстрела, располагались позади затвора. В состав автоматно-гранатометного комплекса входило две системы разных классов, но управлять ими предлагалось при помощи общих устройств. При помощи подвижного флажка можно было выбрать тип используемого оружия – автоматическую винтовку или гранатомет. В зависимости от его положения, нажатие на спусковой крючок передавалось на соответствующие устройства. Также предусматривался выбор режима огня автомата – очередями или одиночными.
Перспективный комплекс получил достаточно развитую деревянную фурнитуру. В передней его части находилось V-образное цевье, снизу – пистолетная рукоятка анатомической формы. На заднюю часть ствольной коробки автомата предлагалось устанавливать крупные боковые накладки, образующие кожух сложной формы. Левая его поверхность была сплошной и выполняла функции щеки приклада. На правой предусматривалось окно для выброса гильз. Снизу находилось окно для приемника магазинов. Заднюю грань накладок планировалось применять в качестве затыльника приклада.
Автоматная часть XM1970 предназначалась для использования стандартного промежуточного патрона НАТО типа 5,56х45 мм. Патроны предлагалось применять вместе с отъемными коробчатыми магазинами по 20 или 30 в каждом. Возможно, в будущем могли появиться и более крупные магазины увеличенной емкости, чему способствовала особая эргономика оружия. Магазин следовало устанавливать в приемную шахту под задней частью ствольной коробки.
Специально для проекта NIVA были разработаны перспективные реактивные гранаты калибра 45 мм. Эти изделия основывались на конструкции существующих боеприпасов схожего назначения, но имели иные габариты. Первоначально были разработаны осколочная и инертная граната. В будущем могли появиться иные типы боеприпасов. Все предлагавшиеся для XM1970 гранаты комплектовались стартовым зарядом, отвечавшим за выброс боеприпаса из ствола и создание реактивной тяги, компенсирующей отдачу. Сравнительно крупные гранаты не могли использоваться с каким-либо магазином, и поэтому их приходилось подавать в ствол вручную, по одной.
Компоненты комплекса серьезно отличались баллистикой боеприпаса, и это привело к необходимости применения специфического прицела. На левой стороне оружия на специальном кронштейне поместили оптический прицел с разметками для стрельбы из автомата и гранатомета. Для транспортировки прицел мог складываться и ложиться на борт гранатометного ствола.
Комплекс XM1970 имел специфическую эргономику. Поскольку в его основе лежал достаточно крупный гранатомет, при стрельбе оружие предлагалось класть на плечо, упирая в него деревянный затыльник. Хват оружия двумя руками в некоторой мере напоминал как традиционный винтовочный, так и гранатометный.
Обычно оружие схемы булл-пап получается заметно короче изделий традиционной компоновки, но в случае с NIVA XM1970 этого не удалось добиться по причине наличия гранатометного ствола. В результате комплекс получился достаточно крупным и тяжелым. Его общая длина достигла 900 мм, масса с магазином и гранатой в стволе – почти 5,5 кг.
При этом удалось получить достаточно высокие огневые характеристики. Длинный нарезной ствол автомата разгонял 5,56-мм пулю до скорости 900 м/с, за счет чего обеспечивался эффективный прицельный огонь на дальностях до 300-400 м. Начальная скорость 45-мм гранаты была втрое меньше, но за счет правильного угла возвышения можно было поражать цели на дистанциях до 800-900 м.
Автоматика винтовки обеспечивала скорострельность 700 выстрелов в минуту. Темп стрельбы одноразового гранатомета прямо зависел от выучки стрелка. По расчетам, тренированный боец мог выполнять до шести циклов перезарядки в минуту. Таким образом, автоматно-гранатометный комплекс мог показывать весьма высокую огневую мощь. В зависимости от обстановки, стрелок мог атаковать живую силу или незащищенную технику противника как при помощи автоматической винтовки, так и с использованием осколочной гранаты. В отличие от других систем того времени, переход от одного оружия к другому занимал минимум времени.
Передняя часть оружия крупным планом
Разработка проекта NIVA завершилась в 1970 году, и тогда же завод Carl Gustaf Stads Gevärsfaktori изготовил, как минимум, один опытный образец оружия. Изделие XM1970 предназначалось для испытаний, по результатам которых проект мог получить развитие, а затем даже дойти до принятия на вооружение. Насколько известно, во время тестовых стрельб прототип смог показать расчетные характеристики, а также наглядно продемонстрировать возможность атаки целей разными способами со скорейшим переходом от одного к другому.
Тем не менее, по всей видимости, не обошлось без критики. Более того, выявленные недостатки конструкции и концепции оказались настолько серьезными, что автоматно-гранатометный комплекс не получил рекомендации к принятию на вооружение. Вскоре проект NIVA XM1970 был закрыт за отсутствием перспектив. Чрезмерно смелое предложение не заинтересовало военных, и они решили продолжать эксплуатацию менее оригинальных, но простых и освоенных войсками винтовок Ak 4.
Более не нужный опытный образец после завершения испытаний передали в музей, а документация по проекту отправилась в архив. Дальнейшая судьба первого прототипа, предназначавшегося для проверки самой идеи, неизвестна. После завершения проекта NIVA XM1970 специалисты Carl Gustaf оставили подобные идеи и более не пытались реализовать их при создании новых образцов.
Можно предположить, какие именно факторы привели к закрытию интереснейшего проекта. В первую очередь, стоит критически рассмотреть саму идею объединения автоматической винтовки и полноразмерного реактивного гранатомета. Такое оружие имеет некоторые положительные черты, но при этом не лишено существенных недостатков. В первую очередь необходимо отметить далеко не оптимальную эргономику. Необходимость стрельбы с плеча и определенная трудность ведения огня от бедра могла отпугнуть потенциального заказчика. Размеры и масса тоже не были сильной стороной XM1970.
Однако главную проблему стоит искать в сфере целесообразности. Основным оружием солдата на поле боя является автомат, а гранатомет оказывается лишь дополнением к нему. Иными словами, большую часть времени боец должен использовать стрелковое оружие, лишь изредка применяя гранаты. В проекте Nytt Infanteri Vapen предлагалось объединение двух видов оружия, причем наиболее крупным и тяжелым в этом комплексе был гранатомет. В результате такого подхода значительную часть времени солдату пришлось бы носить мертвую массу в виде гранатометного ствола. Кроме того, не стоит забывать про сравнительно крупные и тяжелые 45-мм гранаты. Солдат не сможет нести много таких изделий вместе с магазинами для автомата. Такие результаты в области удобства эксплуатации никак нельзя было назвать оптимальными.
Перспективный проект предлагал интересные возможности и давал определенные преимущества перед другими образцами стрелкового оружия. Одновременно с этим имелись серьезные недостатки, затруднявшие реальную эксплуатацию. В итоге разработчики и потенциальный заказчик приняли очевидное решение и отказались от NIVA XM1970. Более того, шведские оружейники отвергли даже саму подобную концепцию, и более не занимались ее развитием.
По материалам сайтов:
http://gotavapen.se/
http://guns.wikia.com/
https://onwar.com/
В шестидесятых годах прошлого века сразу в нескольких странах велась проработка перспективных вариантов стрелкового оружия для пехоты. Главной целью проектов разных стран являлось повышение огневой мощи, как за счет совершенствования механизмов оружия и его боеприпасов, так и при помощи внедрения новых компонентов. Пожалуй, главным результатом исследований и конструкторских работ стало появление подствольных гранатометов, до сих пор состоящих на вооружении. Однако прорабатывались и иные предложения.
Одна из исследовательских программ, посвященных дальнейшему развитию пехотного вооружения, осуществлялась шведским предприятием Carl Gustaf Stads Gevärsfaktori. К концу шестидесятых годов специалисты этой организации успели накопить солидный опыт в деле создания стрелкового оружия и гранатометных систем. В определенный момент, учитывая потребности современных армий, они предложили объединить оба направления в одном перспективном проекте. Его итогом должна была стать система весьма характерного вида.
Первый прототип NIVA XM1970, использовавшийся для проверки основных идей проекта. Под оружием находится 45-мм граната
Новый автоматно-гранатометный комплекс, объединяющий в себе автомат и гранатомет, был создан на рубеже десятилетий. Проект получил рабочее обозначение NIVA XM1970. NIVA расшифровывалось как Nytt Infanteri Vapen («Новое пехотное оружие»), а буквенно-цифровой индекс указывал на стадию работ и год появления проекта. Иные обозначения комплексу не присваивались.
В основе проекта NIVA XM1970 лежали весьма оригинальные идеи, что привело к формированию нестандартного облика оружия. Если в других странах в то время разрабатывались комплексы, включающие подствольный гранатомет для установки на серийный автомат, то шведский проект фактически предлагал изготовление гранатомета с дополнительным автоматом. Наиболее крупной деталью комплекса оказывался гранатометный ствол, на котором закреплялись агрегаты автомата и средства управления огнем. Это придавало новой разработке весьма оригинальный внешний вид.
Первый вариант проекта XM1970 отличался достаточной простотой. На правый борт 45-мм реактивного гранатомета открыто установили автоматическую винтовку с требуемыми характеристиками. Такой проект был реализован в металле, и опытный образец прошел испытания. Прототип упрощенной конструкции подтвердил принципиальную возможность соединения гранатомета и автомата, но в имеющемся виде по ряду причине не устроил конструкторов. Оружие нуждалось в доработке, в результате чего вскоре появился второй вариант комплекса. Именно он впоследствии был доведен до испытаний, а затем отвергнут военными.
Новое оружие имело специфический экстерьер. Он создавался несколькими основными деталями сравнительно простых форм. Основной являлся трубчатый ствол с коническим сопловым аппаратом в казенной части. Спереди под ним подвешивалась ствольная коробка, поверхность которой образовывалась несколькими плоскостями. В центральной части оружия находился крупный деревянный кожух, прикрывавший часть внутренних деталей и выполнявший функции приклада. При этом стрелковая часть системы была выполнена по компоновке булл-пап.
Самой крупной деталью изделия XM1970 стал гладкий ствол для запуска реактивных гранат. Его выполнили в виде трубы с внутренним диаметром 45 мм и длиной около 700 мм. В казенной части ствола расположили сопловой аппарат, задачей которого было создание реактивной тяги, компенсирующей импульс отдачи. Сопло могло откидываться в сторону для выполнения перезарядки. Перед выстрелом оно фиксировалось в рабочем положении. По очевидным причинам, гранатометная часть комплекса не имела автоматической перезарядки. Все манипуляции с боеприпасами и казенной частью приходилось выполнять вручную.
К гранатометному стволу при помощи пары хомутов подвесили ствольную коробку автоматической винтовки. Ее передний элемент, фактически являвшийся кожухом ствола и газового двигателя, имел близкое к треугольному сечение со скругленной нижней гранью. На этом кожухе предлагалось устанавливать деревянное цевье. Задняя часть ствольной коробки, вмещавшая детали автоматики, отличалась более привычным прямоугольным сечением. Сзади на ствольную коробку надевалась деревянная деталь сложной формы, на которую возлагались функции приклада.
По известным данным, винтовочная часть XM1970 получила достаточно длинный нарезной ствол калибром 5,56 мм. На его дульной части располагался пламегаситель щелевого типа. В центральной части ствола имелся газовый блок с газоотводным отверстием и камерой для подвижного поршня. Стоит отметить, что компоновка булл-пап и наличие длинного гранатометного ствола позволили использовать весьма длинный ствол – 508 мм.
Винтовочная часть стрелкового комплекса получила автоматику на основе газового двигателя, причем компоновка ее деталей была определена с учетом имеющихся ограничений. Так, в передней части оружия разместили неподвижный ствол с газовым блоком, а также движущийся поршень и возвратную пружину. Весь задний отсек ствольной коробки предназначался для подвижной затворной рамы, позади которой попросту отсутствовало место для установки возвратной пружины.
Принципы действия затворной группы NIVA XM1970, к сожалению, неизвестны. По отдельным признакам можно предположить, что на подвижной раме помещался затвор, запирающий ствол путем поворота вокруг своей оси. Для взведения перед стрельбой на затворной раме предусматривалась боковая рукоятка, выведенная через окно выброса гильз. Информация о типе ударно-спускового механизма так же отсутствует. С равной вероятностью в проекте могла использоваться система куркового или ударникового типа. Объемы ствольной коробки позволяли установить в ней любую из этих систем.
Вторая версия XM1970 с более совершенной конструкцией
Ударно-спусковой механизм и органы управления огнем были расположены в нескольких частях ствольной коробки. Под ее центром поместили пистолетную рукоятку со спусковым крючком и флажками управления. Детали УСМ, отвечавшие за производство выстрела, располагались позади затвора. В состав автоматно-гранатометного комплекса входило две системы разных классов, но управлять ими предлагалось при помощи общих устройств. При помощи подвижного флажка можно было выбрать тип используемого оружия – автоматическую винтовку или гранатомет. В зависимости от его положения, нажатие на спусковой крючок передавалось на соответствующие устройства. Также предусматривался выбор режима огня автомата – очередями или одиночными.
Перспективный комплекс получил достаточно развитую деревянную фурнитуру. В передней его части находилось V-образное цевье, снизу – пистолетная рукоятка анатомической формы. На заднюю часть ствольной коробки автомата предлагалось устанавливать крупные боковые накладки, образующие кожух сложной формы. Левая его поверхность была сплошной и выполняла функции щеки приклада. На правой предусматривалось окно для выброса гильз. Снизу находилось окно для приемника магазинов. Заднюю грань накладок планировалось применять в качестве затыльника приклада.
Автоматная часть XM1970 предназначалась для использования стандартного промежуточного патрона НАТО типа 5,56х45 мм. Патроны предлагалось применять вместе с отъемными коробчатыми магазинами по 20 или 30 в каждом. Возможно, в будущем могли появиться и более крупные магазины увеличенной емкости, чему способствовала особая эргономика оружия. Магазин следовало устанавливать в приемную шахту под задней частью ствольной коробки.
Специально для проекта NIVA были разработаны перспективные реактивные гранаты калибра 45 мм. Эти изделия основывались на конструкции существующих боеприпасов схожего назначения, но имели иные габариты. Первоначально были разработаны осколочная и инертная граната. В будущем могли появиться иные типы боеприпасов. Все предлагавшиеся для XM1970 гранаты комплектовались стартовым зарядом, отвечавшим за выброс боеприпаса из ствола и создание реактивной тяги, компенсирующей отдачу. Сравнительно крупные гранаты не могли использоваться с каким-либо магазином, и поэтому их приходилось подавать в ствол вручную, по одной.
Компоненты комплекса серьезно отличались баллистикой боеприпаса, и это привело к необходимости применения специфического прицела. На левой стороне оружия на специальном кронштейне поместили оптический прицел с разметками для стрельбы из автомата и гранатомета. Для транспортировки прицел мог складываться и ложиться на борт гранатометного ствола.
Комплекс XM1970 имел специфическую эргономику. Поскольку в его основе лежал достаточно крупный гранатомет, при стрельбе оружие предлагалось класть на плечо, упирая в него деревянный затыльник. Хват оружия двумя руками в некоторой мере напоминал как традиционный винтовочный, так и гранатометный.
Обычно оружие схемы булл-пап получается заметно короче изделий традиционной компоновки, но в случае с NIVA XM1970 этого не удалось добиться по причине наличия гранатометного ствола. В результате комплекс получился достаточно крупным и тяжелым. Его общая длина достигла 900 мм, масса с магазином и гранатой в стволе – почти 5,5 кг.
При этом удалось получить достаточно высокие огневые характеристики. Длинный нарезной ствол автомата разгонял 5,56-мм пулю до скорости 900 м/с, за счет чего обеспечивался эффективный прицельный огонь на дальностях до 300-400 м. Начальная скорость 45-мм гранаты была втрое меньше, но за счет правильного угла возвышения можно было поражать цели на дистанциях до 800-900 м.
Автоматика винтовки обеспечивала скорострельность 700 выстрелов в минуту. Темп стрельбы одноразового гранатомета прямо зависел от выучки стрелка. По расчетам, тренированный боец мог выполнять до шести циклов перезарядки в минуту. Таким образом, автоматно-гранатометный комплекс мог показывать весьма высокую огневую мощь. В зависимости от обстановки, стрелок мог атаковать живую силу или незащищенную технику противника как при помощи автоматической винтовки, так и с использованием осколочной гранаты. В отличие от других систем того времени, переход от одного оружия к другому занимал минимум времени.
Передняя часть оружия крупным планом
Разработка проекта NIVA завершилась в 1970 году, и тогда же завод Carl Gustaf Stads Gevärsfaktori изготовил, как минимум, один опытный образец оружия. Изделие XM1970 предназначалось для испытаний, по результатам которых проект мог получить развитие, а затем даже дойти до принятия на вооружение. Насколько известно, во время тестовых стрельб прототип смог показать расчетные характеристики, а также наглядно продемонстрировать возможность атаки целей разными способами со скорейшим переходом от одного к другому.
Тем не менее, по всей видимости, не обошлось без критики. Более того, выявленные недостатки конструкции и концепции оказались настолько серьезными, что автоматно-гранатометный комплекс не получил рекомендации к принятию на вооружение. Вскоре проект NIVA XM1970 был закрыт за отсутствием перспектив. Чрезмерно смелое предложение не заинтересовало военных, и они решили продолжать эксплуатацию менее оригинальных, но простых и освоенных войсками винтовок Ak 4.
Более не нужный опытный образец после завершения испытаний передали в музей, а документация по проекту отправилась в архив. Дальнейшая судьба первого прототипа, предназначавшегося для проверки самой идеи, неизвестна. После завершения проекта NIVA XM1970 специалисты Carl Gustaf оставили подобные идеи и более не пытались реализовать их при создании новых образцов.
Можно предположить, какие именно факторы привели к закрытию интереснейшего проекта. В первую очередь, стоит критически рассмотреть саму идею объединения автоматической винтовки и полноразмерного реактивного гранатомета. Такое оружие имеет некоторые положительные черты, но при этом не лишено существенных недостатков. В первую очередь необходимо отметить далеко не оптимальную эргономику. Необходимость стрельбы с плеча и определенная трудность ведения огня от бедра могла отпугнуть потенциального заказчика. Размеры и масса тоже не были сильной стороной XM1970.
Однако главную проблему стоит искать в сфере целесообразности. Основным оружием солдата на поле боя является автомат, а гранатомет оказывается лишь дополнением к нему. Иными словами, большую часть времени боец должен использовать стрелковое оружие, лишь изредка применяя гранаты. В проекте Nytt Infanteri Vapen предлагалось объединение двух видов оружия, причем наиболее крупным и тяжелым в этом комплексе был гранатомет. В результате такого подхода значительную часть времени солдату пришлось бы носить мертвую массу в виде гранатометного ствола. Кроме того, не стоит забывать про сравнительно крупные и тяжелые 45-мм гранаты. Солдат не сможет нести много таких изделий вместе с магазинами для автомата. Такие результаты в области удобства эксплуатации никак нельзя было назвать оптимальными.
Перспективный проект предлагал интересные возможности и давал определенные преимущества перед другими образцами стрелкового оружия. Одновременно с этим имелись серьезные недостатки, затруднявшие реальную эксплуатацию. В итоге разработчики и потенциальный заказчик приняли очевидное решение и отказались от NIVA XM1970. Более того, шведские оружейники отвергли даже саму подобную концепцию, и более не занимались ее развитием.
По материалам сайтов:
http://gotavapen.se/
http://guns.wikia.com/
https://onwar.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Перевод:
- Gotavapen.se, Popgun.ru
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