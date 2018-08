Если вы хотите написать в издательство «Оспрей»…

Почему «брошка-трилобит» нарисована Ангусом МакБрпайдом на груди у скандинавской женщины? А потому, что в этом месте такие броши были найдены в целом ряде погребений! Причем, особенно интересный результат дали раскопки погребений в Гренландии. Там даже сохранившуюся одежду нашли…И тут мне на помощь как всего пришли сами читатели. Уже не один-два, а сразу несколько просили меня рассказать о сотрудничестве с издательствами научно-популярной литературы, включая историческую, и британским издательством «Оспрей Паблишинг», в частности. Ну что поделать, если большинство наших журналистов, хотя они отношения к такому предмету, как наука, совсем не имеют, но тем не менее постоянно стремятся выставить тех же британских ученых в нелепом и смешном виде. Видимо это делается исключительно для тех читателей, которые таким образом возвышаются, вернее, очень хотели бы возвыситься над гражданами других стран. Знакомый припев – «Но в отношении балета мы впереди планеты все…»Ну это кому как нравится, но дело-то в том, что на самом деле работа с любым издательством это дело очень ответственное, а уж с тем же издательством «Оспрей» работать трудно в особенности. Но… можно, о чем говорит и опыт многих российских авторов, публиковавшихся в этом издательстве. Но есть и свои подводные камни. И вот о них-то и самой творческий кухне автора и пойдёт сегодня очередной рассказ.Начнем с того, что все крупные зарубежные издательства, включая и издательства литературы нон-фикшн, работают только через литературных агентов. А их еще нужно найти и договориться с ними о том, что они будут вас представлять. Понятно, что для того, чтобы это случилось, нужно, чтобы ваша книга была написана на хорошем английском, французском или немецком языке. Просить о переводе книги можно, но смысла не имеет. Перевод оплачивает сам автор. Стоит он дорого и в итоге вы получите… пшик! А книги нужно издавать для того, чтобы на них зарабатывать!И вот как раз «Оспрей» и является едва ли не единственным исключением из этого правила. Иногда они сами обращаются к известному историку с просьбой написать для них книгу: такой прецедент еще в советское время имел место с историком Е.В Черненко, изучавшего скифов. Вот только вряд ли он много за вышедшую тогда книгу получил. Помнится, когда в 1989 году у меня вышла статья в журнале в Болгарии мне оттуда тоже прислали гонорар в 25 долларов, но на руки выдали лишь пять и то чеками на «Березку», а все остальное пошло на строительство мировой системы социализма. Примерно то же самое было и с ним, только в значительно большем масштабе.Но вы можете и сами проявить инициативу: сесть и написать им письмо по электронной почте – мол, я… такой-то… имею интересную тему для «Оспрей», хочу ее предложить. Сейчас они готовят портфель на 2020 год, так что еще не поздно…Каждая деталь этого рисунка А. МакБрайда имеет подтверждение в находках археологов…Что нужно будет сделать потом? Написать заявку! Это нужно и в случае если вы обращаетесь в наши издательства. Так как требования во всех издательствах разные, отсебятина тут недопустима. Но на сайтах наших издательств обычно есть раздел: «Авторам», всех требований которого нужно свято придерживаться. Кашу маслом тут не испортишь!С англичанами и проще, и сложнее одновременно. Прежде всего в объеме пары абзацев следует написать, о чем ваша книга и какое она имеет значение в общекультурном и информационном плане. Затем вы берете похожее издание и смотрите из каких разделов оно состоит. Примерно такие же должны быть и у вас!А вот этот рисунок выполнен на основе изображений на знаменитом «ковре из Байё»…Вот, для примера, содержание книги о волжских булгарах и падении Казанского ханства:INTRODUCTION (Вступление)CHRONOLOGY (Хронология)WARS OF THE VOLGA BULGARS (Исторический текст)• The pre-Islamic period• 10th-13th centuries: Islam and its rewards• 13th century: the coming of the Mongols• 14th century: the scourge of the Novgorod ushkuyniki• 15th century: the Khanate of Kazan• 16th century: resistance to Muscovy, and fallARMIES: ORGANIZATION &TACTICS (Тактика и организация)ARMS & ARMOUR (Оружиеведческий текст)• Swords and sabres - spears and javelins - battleaxes - maces and bludgeons - bows and arrows• Helmets - armour - shieldsFORTIFICATIONS & SIEGE WARFARE (Фортификация)• Timber and moat fortifications - siege machinery - firearmsCONCLUSIONS (Заключение)FURTHER READING (Библиография для дальнейшего чтения)PLATE COMMENTARIES (Комментарии к рисункам)Существует несколько серий, по которым распределяются книги в «Оспрей» –самая известная – «Men at Arms» (Люди оружия), есть серия «Компания», «Битва», словом, прежде чем туда писать, следует открыть сайт издательства и хорошенько познакомиться со всеми аспектами его деятельности. В серии МАА обычное количество страниц 48, в других может быть и 64, и 96. Ну и понятно, что чем не больше страниц, тем… больше гонорар, в том случае, если вы представляете свой текст на английском. А еще вам заплатят за фотографии 20-30 на одну книгу, подписи под них, а также подписи под рисунками и комментарии к ним. Однако не все так просто. Заплатят лишь за ваши собственные фотографии или же архивное фото с указанием, что за архив.Текст вам придется писать самостоятельно. Для 48-страничного издания – 35 страниц чистого текста. Конечно, можно использовать сетевые переводчики, но результат будет ужасен. Причем, в процессе написания текста нужно помнить, что информативность русского и английского языка различается на 20% в плюс и минус. Наши предложения при переводе в английские нужно укорачивать, а вот английские наоборот – удлинять! Дословно переводить означает обречь свой труд на неудачу. Но даже и в этом случае, то есть, если вы сумели написать достаточно «английский текст», вам скорее всего предложат соавтора – специалиста в этой или близкой области, чтобы он довел ваш текст «до ума». И, естественно, вам с ним придется поделиться гонораром.Вот, допустим, захотелось вам написать им книгу о русах и варягах, и они ее приняли. Хочется вам украсить ее эпиграфом – «Арией варяжского гостя» из оперы Римского-Корсакова «Садко».Вот русский текст: Мечи булатны, стрелы остры у варягов,Наносят смерть они без промаха врагу,Отважны люди стран полночных,Велик их Один бог, угрюмо море.А вот перевод из Гугла: Swords bulatny, arrows are sharp for the Varangians,They cause death without a blunder to the enemy,People are brave of midnight,Great is one God, gloomy sea.Кто знает английский – посмеется. Кто не знает, пусть поверит на слово, что перевод неточный и очень, не говоря уже про полное отсутствие англоязычной рифмы. Особенно умиляет последняя фраза: «Велик один Бог, угрюмое море!»Так что совместная работа с иностранным коллегой очень желательна. К тому же и договор с издательством вам придется оформлять через него, поскольку это он является подданным Великобритании, а не вы. Но зато вам пришлют документ на 28 страницах, где будет расписан буквально каждый фунт стерлингов, так что сомневаться в честности издательства (чего почему-то больше всего боятся наши авторы), вам не придется. Еще не было случая, что «Оспрей» обманул кого-то из своих авторов. Единственно, чего вы не узнаете – и что не будет напечатано в самой изданной книге, это количество напечатанных экземпляров. Количество переизданий указывается, количество экземпляров – нет! Но все равно сумма будет очень приличной, так что за чистых 35 стр. текста 48-страничного издания МАА вы получите много больше, чем за книгу в нашей стране объемом в 10 авторских листов или 400000 знаков!Хорошему художнику достаточно и вот таких эскизов. Рис. И.ЗейналоваОднако это всего лишь начало работы – написать приемлемый английский текст. Дальше вам потребуются фотографии. Их можно брать из Интернета, да, можно, но только все они должны быть «паблик домайн», то есть находиться в общественном пользовании. Либо это фотографии, сделанные самолично вами, и тогда в конце следует скромно указать – «фотография автора».Или вот таких… Рис. И.ЗейналоваОднако самое сложное – это иллюстрации. В серии МАА их восемь штук. Количество фигур на них варьируется от одной + детали вооружения, до 4-5. Часть иллюстраций должна иметь горизонтальное расположение фигур, другая часть – вертикальное. И вы не можете сказать: «Вот вам текст, и пусть ваш художник по нему все нарисует!» Так можно иногда сказать у нас. Работа же в издательстве «Оспрей» организована совсем по-другому.Самое легкое, если вы пишете про русские гусарские полки 1812 года или нашу современную Росгвардию. В первом случае – «картинок» и открыток – море. Во втором – ну, наверное, у вас имеется много фотографий, которые вы сможете предложить их художнику для того, чтобы он нарисовал по ним требуемые 8 иллюстраций. Но как быть, если всего этого нет? Но где брать картинки «про русов»?Уже готовый рисунок, который «Оспрей» принимает и использует. Автор А.Шепс.Эскизы придется рисовать самому или приглашать знакомого художника. Лично у меня было так: поскольку моим соавтором являлся Дэвид Николь, а он не только известный историк, но и сам хорошо рисует, то я ему сначала оправил кучу своих эскизов, фотографий из музея в Казани, а также фото отдельных артефактов, указав, на каких фигурах это должно размещаться. Там были фото и рисунки рукоятей сабель, шлемы, доспехи, щиты – узоры на ткани, словом – абсолютно все, что может понадобиться художнику.Д. Николь, получив от меня пачку сопутствующих материалов, нарисовал эскизы каждой фигуры и отправил мне их, указав знаками вопроса в кружках, какой цвет ряда деталей и откуда по ним информация? Пришлось делать ссылки на ГИМ, Татарский исторический музей, книги историка Плетневой, и много что еще. А фигур на рисунке обычно от 3 до 5, и на каждую от вас потребуют такой эскиз с указанием откуда вы взяли ту или иную деталь. Вот почему мне так смешно читать «писания» некоторых «знатоков», утверждающих, что на рисунках в книгах «Оспрей» некая «фантастика». Хотелось бы мне, чтобы так было! Тогда бы не пришлось по три раза отвечать на вопросы типа – «Откуда рукоятка сабли? Подтвердите фото, укажите источник!», «Откуда узор на щите? Подтвердите ссылкой на источник!», ну и так далее.Очень много хлопот доставляют карты и то, что на них написано. Это очень трудоемкое дело – их составлять, а художнику отрисовывать.Кроме этого, в конце книги должен быть список литературы, которую использовал ты сам и которую могут в качестве дополнения прочитать читатели. Естественно – у меня это книги на русском языке, а со стороны Д.Николя – на английском. Но названия русских книг должны быть даны в англоязычной транскрипции – и вот сиди и переводи: «Kulikovskaya bitva», izdatel’stvo «Сentrоpoligraph»… – словом, удовольствие ниже среднего.Опять-таки это всего лишь ЭСКИЗ! Не факт, что издательство не переделает эту карту по-своему. «Все будет ТАК и НЕ ТАК одновременно».Правда, что облегчает работу? Ну, прежде всего объем, а во-вторых – это все-таки научно-популярное изложение темы. Но с другой стороны – это сколько же писем надо было посылать туда-сюда, чтобы решить все эти вопросы?! Сейчас-то все идет по е-майл, а в недалеком прошлом на почту приходилось ходить очень часто…А вот это только один из сканов с фотографий из музея, подтверждающих, что наконечники стрел были вот такие. То есть когда художник «Оспрей» будет рисовать лучника, он сможет использовать фотографию наконечника в своем рисунке. Ему так прямо и указано – «This» – ЭТО! Потом найдется какой-нибудь «знаток» (вроде тех, что иногда появляются и здесь, на ВО) и будет кричать, что это «сказочный наконечник», что таких на самом деле не было. А вот и было, и нарисовано по фотографии из музея.Продолжение следует…