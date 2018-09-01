SAFN-49: наследница винтовки Джона Браунинга
Всегда было и будет так, что около одного гениального человека собирается множество других людей. И если они достаточно умны, его опыт даром не пропадает, а воплощается в технические решения (если речь идет о технике), которые ложатся в основу еще более совершенных конструкций. Так было, скажем, и с Джоном Мозесом Браунингом, работавшим в Бельгии на предприятии Fabrique Nationale Herstal, где один из его учеников Дидьен Сэва уже после смерти мэтра занялся конструированием автоматической винтовки, которую ему, безусловно, хотелось сделать лучше, чем знаменитая BAR.
SAFN-49: вид справа.
Вид слева.
Работать он начал в начале 1930-х годов и экспериментировал сразу с несколькими винтовками с разными системами автоматики. Хотя из этих экспериментов и мало что получилось, они стали основой для полуавтоматической винтовки, которую он запатентовал в 1936 году, а первый ее образец был изготовлен уже в 1937-ом. Новая винтовка в конце 1938 - начале 1939 года все еще находилась в разработке, причем тогда она имела 5-зарядный магазин. Но когда немецкие войска вторглись в Польшу, работу над ней пришлось отложить, чтобы увеличить производство обычных винтовок и пулеметов. Самому Сэва в 1941 году удалось бежать в Англию через Португалию, где он и продолжил работу над тем, что впоследствии превратилось в FN-49.
Снайперская винтовка.
Снайперский прицел.
Модель Fabrique Nationale 1949 (часто называемая FN-49, SAFN или AFN) - это винтовка, доступная как полуавтоматическая винтовка, так и выборочная автоматическая винтовка, разработанная Дьедонне Сайве и изготовленная Fabrique Nationale. Ее использовали вооруженные силы Аргентины, Бельгии, Конго, Бразилии, Колумбии, Египта, Индонезии, Люксембурга и Венесуэлы. Версия автоматической винтовки с селективным огнем, производимая для Бельгии, была известна как АФН.
Мушка с намушником, газовый регулятор и ствольная накладка с ложевым кольцом.
Ложа, ствольная накладка и ложевое кольцо.
Несмотря на то, что она была хорошо оценена за высокое качество сборки и надежность по сравнению с винтовками того времени, ее рыночная доступность была ограничена, поскольку она не была разработана вовремя для использования во Второй мировой войне, а позже, когда многие военные уже начали переход к избирательным огнестрельным боевым винтовкам. Неизвестное количество FN-49 было выпущено как автоматические винтовки.
Вид на затворную коробку справа.
Магазин. Вид снизу.
В 1943 году Сэва вернулся к работе над своей экспериментальной винтовкой, под патрон 7,92 × 57 мм «Маузер». В конце этого года на Королевском заводе в Энфилде было заказано 50 прототипов (обозначенных как «EXP-1» и иногда называемых «SLEM-1» или «Self-Loading Experimental Model»). Основываясь на результатах испытаний, Энфилд разместил заказ на 2000 таких винтовок для испытаний войск, но обнаруженная в последнюю минуту проблема с работой автоматики (а также предстоящий конец Второй мировой войны) привела к отмене этого заказа. Несмотря на эту временную неудачу, Сэва (который вернулся в Льеж вскоре после его освобождения в сентябре 1944 года) продолжил работу над этой винтовкой и завершил разработку FN-49 в 1947 году.
Прицел.
Приклад с пистолетной шейкой.
Модель FN 1949 оказалась менее чувствительна к качеству боеприпасов, поскольку у нее был газовый клапан, который можно было регулировать специальным ключом, чтобы подогнать ее под различные боеприпасы и найти оптимальную величину давления газа.
Ключ регулятора газового клапана.
Устройство винтовки из «Руководства к винтовке SAFN 49».
Контракты на поставку винтовки SAFN 49 были подписаны уже в 1948 году, причем первый заказ, сделанный Венесуэлой 31 марта 1948 года, был выполнен ровно четыре месяца спустя. Последний контракт на производство этих винтовок поступил из Индонезии 19 декабря 1960 года и выполнен к 19 февраля 1961 года.
FN49 – поставки в Венесуэлу.
В некоторых источниках утверждается, что так случилось потому, что первые образцы были широко разрекламированы уже в начале 1948 года, что позволило быстро собрать портфель заказов. Однако другие источники утверждают, что винтовка была испытана Королевским арсеналом Королевства Нидерландов еще в 1947 году, хотя это и не привело к покупке ее Нидерландами.
FN начал искать клиентов, однако послевоенный рынок был переполнен оружием Второй мировой войны. Многие страны также рассчитывали на американскую и британскую военную помощь, которая была недорогой или вообще бесплатной. Поэтому FN постаралась найти выход на рынок неприсоединившихся стран, которые не хотели следовать в русле ни западной, ни советской доктрины, но которым хотелось хорошего современного оружия.
Первая поставка винтовки SAFN 1949 в Венесуэлу 31 мая 1949 года включала 2000 винтовок калибра 7×57 мм под маузеровские патроны, после чего было поставлено дополнительно еще 2012 винтовок к 31 июля 1949 года. Остальные винтовки венесуэльского контракта из 8012 винтовок были проданы как излишки в Соединенных Штатах и сегодня очень ценятся американскими коллекционерами, спортсменами и охотниками из-за уникальных особенностей заказанных Венесуэлой винтовок, и в первую очередь превосходной точности стрельбы, которую обеспечивают патроны 7 × 57 мм.
Винтовка с ремнем.
Второй контракт был подписан с египетским правительством 30 мая 1948 года, а выполнен к 10 июня 1949 года. Правда, он включал всего 100 винтовок, предназначенных для стрельбы маузеровскими патронами 7,92 × 57 мм. Испытав эти винтовки, Египет закупил 37 602 винтовок SAFN 1949, став одним из крупнейших ее пользователей. Третий контракт поступил уже от бельгийского правительства. Причем сначала в мае 1949 года было заказано тридцать опытных винтовок, затем 100 и только после их испытаний 24 августа 1950 года было заказано 6000 винтовок под патроны калибра .30-06 «Спрингфилд». Бельгийцы дали ей обозначение ABL SAFN-49. ABL - двуязычная аббревиатура, принятая в бельгийской армии: «AB» на французском «Armée Belge» и «BL» на голландском: «Belgisch Leger».
Переводчик режима стрельбы. Вид справа.
Итоговый контракт на винтовку SAFN 1949 для Бельгии составил 87 777 винтовок, то есть почти половина всех винтовок FN-49, когда-либо производившихся FN. Для бельгийских военных была выпущена полностью автоматическая винтовка, известная как AFN. Даже Люксембург и тот купил 6306 винтовок, включая винтовки для жандармерии, причем под американские патроны, из-за чего все они потом были проданы в США в качестве гражданского оружия. Индия, бельгийское Конго и Колумбия, а также Аргентина сделали заказы на эту винтовку в конце 1949 -начале 1953-ого года, причем Аргентина (для ВМС) под патрон калибра 7,65 × 53 мм. То есть несмотря на перенасыщенность мирового рынка оружием Второй мировой войны, новая бельгийская винтовка сумела занять на нем достаточно заметное место, что говорит о ее достаточно высоких боевых и эксплуатационных качествах.
Маркировка винтовки на ствольной коробке.
Интересно, что конструкция винтовки SAFN-49 во многом похожа на созданную примерно в это же время советскую автоматическую винтовку Токарева СВТ-40. Достаточно сложно сказать, насколько конструкция SAFN-49 стала заимствованием именно советской системы, или же и Дидьен Сэв, и Федор Токарев независимо один от другого использовали решения, наиболее оптимальные на уровне тех лет. Как бы там ни было, но винтовки похожи.
СВТ-40 (вверху), МАS49/56, FN49, FN FAL
Автоматика SAFN-49 имеет газоотводный механизм с коротким ходом газового поршня, который вместе с газовой камерой находится над стволом. Поршень не связан с затворной рамой, и, как и в случае с чешским автоматом vz.58, имеет свою возвратную пружину. Запирание ствола происходит перекосом задней части затвора вниз. Ударно-спусковой механизм очень похож на УСМ от винтовки Гаранда М1. На некоторых модификациях SAFN-49 устанавливался переводчик огня, что позволяло стрелять очередями. Рычажок предохранителя находится справа над спусковой скобой. Когда он включен, то опускается в проем спусковой скобы перед спусковым крючком, поэтому в каком он положении можно определить на ощупь. Магазин коробчатый на 10 патронов, двухрядный, но… неотъемный. Снаряжается при открытом затворе либо по одному патрону или же из стандартных винтовочных обойм на 5 патронов. Ложа цельнодеревянная, неразъемная. Рукоятка перезаряжания – справа.
Маркировка поставки в Египет.
Мушка в намушнике находится на газовой камере, так как ствол используется для метания винтовочных гранат. Регулируемый по дальности диоптрический целик находится в задней части ствольной коробки. На винтовку можно было установить оптический прицел и таким образом превратить ее в снайперскую.
Маркировка поставки в Люксембург.
Поскольку винтовка могла использоваться для стрельбы винтовочными гранатами, на ней был предусмотрен отсекатель газов, который включался перед стрельбой, при этом перезарядка оружия осуществлялась вручную. Стрельба происходила при помощи специальных холостых патронов, имеющих соответствующую маркировку. На дульной части ствола было предусмотрено крепление для штык-ножа.
Штык-нож.
Впрочем, самое главное в этой винтовке то, что она стала основой для еще более совершенной винтовки FN FAL, которая стала очень популярной во многих армиях стран, входящих в НАТО, да и в других странах мира в следующие десятилетия.
ТТХ SAFN-49:
Калибр: 7×57 мм, 7.65×56 мм, 7.92×57 мм, .30-06 (7.62×63 мм)
Тип автоматики: газоотводный, запирание перекосом затвора вниз
Длина: 1116 мм
Длина ствола: 590 мм
Вес: 4,31 кг
SAFN-49: вид справа.
Вид слева.
Работать он начал в начале 1930-х годов и экспериментировал сразу с несколькими винтовками с разными системами автоматики. Хотя из этих экспериментов и мало что получилось, они стали основой для полуавтоматической винтовки, которую он запатентовал в 1936 году, а первый ее образец был изготовлен уже в 1937-ом. Новая винтовка в конце 1938 - начале 1939 года все еще находилась в разработке, причем тогда она имела 5-зарядный магазин. Но когда немецкие войска вторглись в Польшу, работу над ней пришлось отложить, чтобы увеличить производство обычных винтовок и пулеметов. Самому Сэва в 1941 году удалось бежать в Англию через Португалию, где он и продолжил работу над тем, что впоследствии превратилось в FN-49.
Снайперская винтовка.
Снайперский прицел.
Модель Fabrique Nationale 1949 (часто называемая FN-49, SAFN или AFN) - это винтовка, доступная как полуавтоматическая винтовка, так и выборочная автоматическая винтовка, разработанная Дьедонне Сайве и изготовленная Fabrique Nationale. Ее использовали вооруженные силы Аргентины, Бельгии, Конго, Бразилии, Колумбии, Египта, Индонезии, Люксембурга и Венесуэлы. Версия автоматической винтовки с селективным огнем, производимая для Бельгии, была известна как АФН.
Мушка с намушником, газовый регулятор и ствольная накладка с ложевым кольцом.
Ложа, ствольная накладка и ложевое кольцо.
Несмотря на то, что она была хорошо оценена за высокое качество сборки и надежность по сравнению с винтовками того времени, ее рыночная доступность была ограничена, поскольку она не была разработана вовремя для использования во Второй мировой войне, а позже, когда многие военные уже начали переход к избирательным огнестрельным боевым винтовкам. Неизвестное количество FN-49 было выпущено как автоматические винтовки.
Вид на затворную коробку справа.
Магазин. Вид снизу.
В 1943 году Сэва вернулся к работе над своей экспериментальной винтовкой, под патрон 7,92 × 57 мм «Маузер». В конце этого года на Королевском заводе в Энфилде было заказано 50 прототипов (обозначенных как «EXP-1» и иногда называемых «SLEM-1» или «Self-Loading Experimental Model»). Основываясь на результатах испытаний, Энфилд разместил заказ на 2000 таких винтовок для испытаний войск, но обнаруженная в последнюю минуту проблема с работой автоматики (а также предстоящий конец Второй мировой войны) привела к отмене этого заказа. Несмотря на эту временную неудачу, Сэва (который вернулся в Льеж вскоре после его освобождения в сентябре 1944 года) продолжил работу над этой винтовкой и завершил разработку FN-49 в 1947 году.
Прицел.
Приклад с пистолетной шейкой.
Модель FN 1949 оказалась менее чувствительна к качеству боеприпасов, поскольку у нее был газовый клапан, который можно было регулировать специальным ключом, чтобы подогнать ее под различные боеприпасы и найти оптимальную величину давления газа.
Ключ регулятора газового клапана.
Устройство винтовки из «Руководства к винтовке SAFN 49».
Контракты на поставку винтовки SAFN 49 были подписаны уже в 1948 году, причем первый заказ, сделанный Венесуэлой 31 марта 1948 года, был выполнен ровно четыре месяца спустя. Последний контракт на производство этих винтовок поступил из Индонезии 19 декабря 1960 года и выполнен к 19 февраля 1961 года.
FN49 – поставки в Венесуэлу.
В некоторых источниках утверждается, что так случилось потому, что первые образцы были широко разрекламированы уже в начале 1948 года, что позволило быстро собрать портфель заказов. Однако другие источники утверждают, что винтовка была испытана Королевским арсеналом Королевства Нидерландов еще в 1947 году, хотя это и не привело к покупке ее Нидерландами.
FN начал искать клиентов, однако послевоенный рынок был переполнен оружием Второй мировой войны. Многие страны также рассчитывали на американскую и британскую военную помощь, которая была недорогой или вообще бесплатной. Поэтому FN постаралась найти выход на рынок неприсоединившихся стран, которые не хотели следовать в русле ни западной, ни советской доктрины, но которым хотелось хорошего современного оружия.
Первая поставка винтовки SAFN 1949 в Венесуэлу 31 мая 1949 года включала 2000 винтовок калибра 7×57 мм под маузеровские патроны, после чего было поставлено дополнительно еще 2012 винтовок к 31 июля 1949 года. Остальные винтовки венесуэльского контракта из 8012 винтовок были проданы как излишки в Соединенных Штатах и сегодня очень ценятся американскими коллекционерами, спортсменами и охотниками из-за уникальных особенностей заказанных Венесуэлой винтовок, и в первую очередь превосходной точности стрельбы, которую обеспечивают патроны 7 × 57 мм.
Винтовка с ремнем.
Второй контракт был подписан с египетским правительством 30 мая 1948 года, а выполнен к 10 июня 1949 года. Правда, он включал всего 100 винтовок, предназначенных для стрельбы маузеровскими патронами 7,92 × 57 мм. Испытав эти винтовки, Египет закупил 37 602 винтовок SAFN 1949, став одним из крупнейших ее пользователей. Третий контракт поступил уже от бельгийского правительства. Причем сначала в мае 1949 года было заказано тридцать опытных винтовок, затем 100 и только после их испытаний 24 августа 1950 года было заказано 6000 винтовок под патроны калибра .30-06 «Спрингфилд». Бельгийцы дали ей обозначение ABL SAFN-49. ABL - двуязычная аббревиатура, принятая в бельгийской армии: «AB» на французском «Armée Belge» и «BL» на голландском: «Belgisch Leger».
Переводчик режима стрельбы. Вид справа.
Итоговый контракт на винтовку SAFN 1949 для Бельгии составил 87 777 винтовок, то есть почти половина всех винтовок FN-49, когда-либо производившихся FN. Для бельгийских военных была выпущена полностью автоматическая винтовка, известная как AFN. Даже Люксембург и тот купил 6306 винтовок, включая винтовки для жандармерии, причем под американские патроны, из-за чего все они потом были проданы в США в качестве гражданского оружия. Индия, бельгийское Конго и Колумбия, а также Аргентина сделали заказы на эту винтовку в конце 1949 -начале 1953-ого года, причем Аргентина (для ВМС) под патрон калибра 7,65 × 53 мм. То есть несмотря на перенасыщенность мирового рынка оружием Второй мировой войны, новая бельгийская винтовка сумела занять на нем достаточно заметное место, что говорит о ее достаточно высоких боевых и эксплуатационных качествах.
Маркировка винтовки на ствольной коробке.
Интересно, что конструкция винтовки SAFN-49 во многом похожа на созданную примерно в это же время советскую автоматическую винтовку Токарева СВТ-40. Достаточно сложно сказать, насколько конструкция SAFN-49 стала заимствованием именно советской системы, или же и Дидьен Сэв, и Федор Токарев независимо один от другого использовали решения, наиболее оптимальные на уровне тех лет. Как бы там ни было, но винтовки похожи.
СВТ-40 (вверху), МАS49/56, FN49, FN FAL
Автоматика SAFN-49 имеет газоотводный механизм с коротким ходом газового поршня, который вместе с газовой камерой находится над стволом. Поршень не связан с затворной рамой, и, как и в случае с чешским автоматом vz.58, имеет свою возвратную пружину. Запирание ствола происходит перекосом задней части затвора вниз. Ударно-спусковой механизм очень похож на УСМ от винтовки Гаранда М1. На некоторых модификациях SAFN-49 устанавливался переводчик огня, что позволяло стрелять очередями. Рычажок предохранителя находится справа над спусковой скобой. Когда он включен, то опускается в проем спусковой скобы перед спусковым крючком, поэтому в каком он положении можно определить на ощупь. Магазин коробчатый на 10 патронов, двухрядный, но… неотъемный. Снаряжается при открытом затворе либо по одному патрону или же из стандартных винтовочных обойм на 5 патронов. Ложа цельнодеревянная, неразъемная. Рукоятка перезаряжания – справа.
Маркировка поставки в Египет.
Мушка в намушнике находится на газовой камере, так как ствол используется для метания винтовочных гранат. Регулируемый по дальности диоптрический целик находится в задней части ствольной коробки. На винтовку можно было установить оптический прицел и таким образом превратить ее в снайперскую.
Маркировка поставки в Люксембург.
Поскольку винтовка могла использоваться для стрельбы винтовочными гранатами, на ней был предусмотрен отсекатель газов, который включался перед стрельбой, при этом перезарядка оружия осуществлялась вручную. Стрельба происходила при помощи специальных холостых патронов, имеющих соответствующую маркировку. На дульной части ствола было предусмотрено крепление для штык-ножа.
Штык-нож.
Впрочем, самое главное в этой винтовке то, что она стала основой для еще более совершенной винтовки FN FAL, которая стала очень популярной во многих армиях стран, входящих в НАТО, да и в других странах мира в следующие десятилетия.
ТТХ SAFN-49:
Калибр: 7×57 мм, 7.65×56 мм, 7.92×57 мм, .30-06 (7.62×63 мм)
Тип автоматики: газоотводный, запирание перекосом затвора вниз
Длина: 1116 мм
Длина ствола: 590 мм
Вес: 4,31 кг
- Автор:
- В.Шпаковский
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